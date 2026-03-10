Claude vs. Gemini vs. ChatGPT [yıl]'da İş İçin

Çoğu takım, hangi AI modelini kullanacaklarını tartışarak saatler harcar, ancak sonunda seçtikleri modelin gerçek işlerinin yarısını bile yapamadığını fark eder. Daha da kötüsü, tek bir araç tüm işleri yapamadığı için üç farklı abonelik için ödeme yapmak zorunda kalırlar.

Bu kılavuz, yazma, kodlama ve araştırma gibi gerçek iş görevleri için Claude, Gemini veya ChatGPT'yi ne zaman kullanmanız gerektiğini ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Ayrıca, AI araçlarının, modellerinin ve platformlarının plansız ve denetimsiz bir şekilde yaygınlaşması sonucu ortaya çıkan kaosu nasıl önleyebileceğinizi de gösteriyoruz.

Claude, Gemini ve ChatGPT nedir?

Bu isimleri duymuşsunuzdur, ancak gerçek işiniz için hangisini kullanacağınızı bilmek sandığınızdan daha zordur. Takımlar, hangi AI asistanının "en iyi" olduğunu bulmaya çalışırken analiz felci yaşar ve sonunda sadece havalı bir demo temelinde birini seçerler, ancak gerçek işleri için bu asistanın işe yaramadığını fark ederler.

Bu durum zaman kaybına, iş arkadaşlarınızın hayal kırıklığına uğramasına ve dijital toz toplayan bir başka aboneliğe yol açar.

İşte üç ana oyuncu:

ChatGPT: OpenAI tarafından geliştirilen, çoğu kişinin bildiği bir yapay zeka asistanıdır. Çok yönlü, her işi yapan, hızı ve devasa eklenti ekosistemiyle tanınan bir araçtır.

Claude: Anthropic tarafından geliştirilen bu model, güvenlik ve insan benzeri muhakeme üzerine odaklanarak oluşturulmuştur. Claude, daha nüanslı, daha uzun formda yanıtlar üretme eğilimindedir ve birçok kullanıcı bu yanıtları daha "düşünceli" olarak tanımlamaktadır, ancak bu görevlere göre değişiklik göstermektedir.

Gemini: Bu, hız ve arama motoru ve diğer Google ürünleriyle derin entegrasyonlar için tasarlanmış Google'ın yapay zekasıdır. Gerçek zamanlı bilgiler ve görüntü veya ses içeren çok modlu görevler için ideal seçimdir.

Üçü de büyük dil modelleri (LLM) üzerine kuruludur, ancak farklı hedeflerle eğitilmişlerdir. Bu, aynı komutun size üç farklı sonuç verebileceği anlamına gelir.

Testlerimizde, aynı pazarlama metni komutu belirgin şekilde farklı sonuçlar verdi: ChatGPT hız ve çeşitliliğe öncelik verirken, Claude ton tutarlılığına odaklandı ve Gemini daha fazla gerçekçi bağlam ekledi.

Bu AI asistanlarını neyin güçlendirdiğini daha iyi anlamak için, ChatGPT'nin arkasındaki teknolojiyi ve büyük dil modellerinin yanıtları nasıl işlediğini ve ürettiğini açıklayan bu videoyu izleyin:

Bu temel özellikleri anlamak, her görev için doğru aracı seçmenize yardımcı olur.

Sırada: gerçekte yapılacak işlerde nasıl performans gösterdikleri.

Claude vs. Gemini vs. ChatGPT: Güçlü ve Zayıf Yönleri

Takımınız, gerçek işlere yansıtılamayan genel karşılaştırmalardan bıkmıştır. Benchmark puanlarına ihtiyacınız yok; bir AI'nın size zaman kazandıracağını mı yoksa daha fazla temizlik işi yaratacağını mı bilmeniz gerekiyor. Yanlış olanı seçmek, hızlı sorular için çok yavaş olan veya kendinden emin bir şekilde uydurma şeyler söyleyen bir AI gibi zayıflıklarıyla başa çıkmak zorunda kalacağınız anlamına gelir.

İşte her modelin nerede başarılı olduğu ve nerede başarısız olduğu konusunda dürüst bir analiz.

Boyut Claude ChatGPT Gemini En uygun olan Karmaşık muhakeme, uzun belgeler, incelikli yazma Çok yönlülük, kodlama, eklenti ekosistemi Gerçek zamanlı bilgi, hız, Google entegrasyonu Yazma stili Doğal, düşünceli, daha az robotik Yetkin ancak formüle dayalı hissedilebilir İşlevsel, bazen kısa ve öz Kodlama Güçlü hata ayıklama ve açıklama Mükemmel üretim ve yineleme Yetenekli ancak daha az tutarlı Bağlam penceresi 1 milyon belirteçe kadar (API); 200 bin standart 1 milyon belirteçe kadar (GPT-4. 1 API); GPT-4o/GPT-5 Pro için 128K 2 milyon belirteçe kadar (Gemini 1. 5 Pro); mevcut en büyük Hız Daha yavaş, daha düşünülmüş Hızlı En hızlı Zayıf Yönler Daha yavaş yanıtlar, sınırlı entegrasyonlar Kendinden emin, ayrıntılı bir şekilde hayal kurabilir Tutarsız kalite, zayıf muhakeme

Sonuç:

Claude, derinlik ve belge ağırlıklı işlerde üstünlük sağlar. ChatGPT daha geniş kapsam ve geliştirici araçları sunar. Gemini ise en iyi hızı ve canlı bilgilere erişimi sağlar.

Bunu yanlış yapmanın gizli maliyeti çok büyüktür. Bir geliştiriciden kodlamada kötü olan bir AI kullanmasını veya bir yazardan robotik bir üslup kullanan bir AI kullanmasını istediğinizde, sadece kötü bir sonuç elde etmekle kalmazsınız. AI'nın yararlı bir araç olduğuna olan güvenlerini sarsarsınız ve bu da ileride herhangi bir AI girişiminin benimsenmesini zorlaştırır.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarına güveniyor. Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapma gibi çok yönlü yetenekleri, bu araçların çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmasının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar geçiş maliyeti ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile durum böyle değil. ClickUp Çalışma Alanınızda yer alır, üzerinde çalıştığınız şeyi bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir. ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

Yaygın İş Görevleri için En İyi AI Modeli

Genel güçlü yönlerden spesifik, günlük iş görevlerine geçme ve her biri için bir kazanan belirleme zamanı.

Yazma ve içerik oluşturma

Pazarlama takımınızın robotik değil, insan gibi ses veren metinlere ihtiyacı var. İletişim takımınızın doğru tonda bir iç duyuru taslağı hazırlaması gerekiyor. Burada yanlış yapay zeka kullanmak, saatlerce süren yeniden yazma çalışmaları anlamına gelir ve sonuç genellikle hedefi ıskalayan, sıradan ve genel içerik olur.

Yazma ve içerik oluşturma gibi görevlerde Claude kazanan modeldir.

Birçok içerik takımı, Claude'un yazma stilinin daha doğal ve daha az formülize olduğunu bildiriyor. Kullanıcı testlerinde, daha uzun belgelerde tutarlı bir marka sesi korumada üstünlük sağlama eğilimindedir.

ChatGPT'nin rolü: Hala çok güçlü bir araç. Hızın, mükemmellikten daha önemli olduğu durumlarda Hala çok güçlü bir araç. Hızın, mükemmellikten daha önemli olduğu durumlarda , beyin fırtınası yapmak, ana hatları oluşturmak veya saniyeler içinde taslak hazırlamak için kullanın.

Gemini'nin rolü: Takımınız için haftalık haber özeti gibi güncel etkinlikleri içermesi gereken içerikler için en uygunudur. Ancak, yazım stili kısa ve öz olabilir ve diğer ikisinin yaratıcı yeteneğinden yoksundur.

Örneğin, müşteri teklifi veya yönetici e-posta gibi önemli yazılar için, Claude'un taslağıyla başlayın ve bir insan tarafından düzeltilmesini sağlayın. Bu, başka bir modelden tekrar tekrar düzeltmesini istemekten neredeyse her zaman daha hızlıdır.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp kullanan takımlar, ClickUp Brain'i, ClickUp'a entegre edilmiş yapay zekayı kullanarak istedikleri stil ve ses tonunda metinler oluşturabilirler.

Kodlama ve geliştirme

Mühendislik takımınız çıkmaza girmiş durumda. Ya hızlı bir şekilde kod üreten ancak kendi mantığını açıklayamayan bir yapay zeka kullanıyorlar ya da kavramları açıklamakta harika ancak şablon oluşturmada yavaş olan bir yapay zeka kullanıyorlar. Bu sürtüşme, geliştirme döngülerini yavaşlatıyor ve hayal kırıklığına yol açıyor.

Burada kazanan ikiye bölünmüş bir karar: Claude anlama ve hata ayıklama konusunda, ChatGPT ise hızlı kod üretme konusunda.

Claude'un avantajı: Karmaşık mantıkla akıl yürütme ve bir kod parçasının neden bozuk olduğunu açıklama konusunda daha iyidir. Ona büyük bir kod tabanı verin, devasa bağlam penceresi sayesinde büyük resmi anlayabilir ve bu da onu güçlü bir hata ayıklama ortağı yapar.

ChatGPT'nin avantajı: Hız ve yineleme için tasarlanmıştır. Standart fonksiyonlar oluşturmak, birim testleri yazmak veya sayfada hazır kodlar elde etmek için inanılmaz derecede hızlı ve tutarlıdır. ChatGPT'nin temel modelleri GitHub Copilot'u da destekler, böylece bir araca aşina olan geliştiriciler diğerini daha kolay öğrenebilirler.

Gemini, yetenekli ancak daha az güvenilir bir üçüncü seçenektir ve Google hizmetleri için hızlı arama veya komut dosyası oluşturma işlemlerinde kullanışlıdır. Çoğu mühendislik takımı için gerçekte ideal olan, hem Claude hem de ChatGPT'ye erişim sağlamaktır.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'taki Codegen AI Agent, kod yazmanıza ve hata ayıklamanıza, PR'leri açmanıza, teknik belgeleri güncellemenize, sürüm notları ve değişiklik günlükleri taslağı hazırlamanıza ve çok daha fazlasını yapmanıza yardımcı olan otonom AI asistanınızdır. Tüm bunları ClickUp'tan ayrılmadan yapabilirsiniz! Geliştiriciler, bir görevde veya sohbette Codegen ajanını @bahseterek soru sorabilirler. Ajan, doğrulanmış bir cevap vermek için hem kod tabanını hem de ClickUp belgelerinizi arar. Videomuzda Codegen hakkında daha fazla bilgi edinin.

Araştırma ve veri analizi

Araştırma ve veri analizi söz konusu olduğunda, takımınızın bilgileri sentezlemesi gerekiyor, ancak çelişkili sonuçlar elde ediyorlar. Bir kişi, güncel olmayan bilgileri halüsinasyon olarak gösteren bir yapay zeka kullanırken, bir diğeri ise tüm belgeyi işleyemeyen bir araçla yeni bir raporu analiz etmeye çalışıyor.

Bu da hatalı verilere, zaman kaybına ve hatalı bilgilere dayalı kararlara yol açar.

Doğru araç, kaynak materyalinize bağlıdır. Gemini güncel etkinlikler üzerine araştırma konusunda üstünlük sağlarken, Claude mevcut belgeleri analiz etme konusunda şampiyon.

Gemini'nin gücü: Google Arama ile doğrudan entegrasyonu, gerçek zamanlı web erişimi sağlar. Bu hafta neler olduğunu öğrenmek veya en son sektör trendlerini toplamak istediğinizde, Gemini Google Arama ile doğrudan entegrasyonu, gerçek zamanlı web erişimi sağlar. Bu hafta neler olduğunu öğrenmek veya en son sektör trendlerini toplamak istediğinizde, Gemini daha az yanılsama ile güncel cevaplar sunar.

Claude'un gücü: Özel müşteri görüşme transkriptleri veya üç aylık finansal raporlar gibi kaynak materyalleriniz zaten mevcutsa, Claude'un devasa bağlam penceresi oyunun kurallarını değiştirir. Kitap uzunluğundaki bir belgenin tamamını yükleyebilir ve ayrıntılı sorular sorarak güvenilir bir sentez ve analiz elde edebilirsiniz.

ChatGPT ortada yer alıyor, iyi bir denge sunuyor ancak daha fazla denetim gerektiriyor.

Güçlü kullanıcı ş akışı: Gemini'yi kullanarak güncel makaleleri ve kaynakları toplayın, ardından bu belgeleri Claude'a aktarın ve derinlemesine ve incelikli bir özet elde edin.

Hızlı sorular ve günlük görevler

Bazen sadece hızlı bir cevaba ihtiyacınız olur. Roman yazmıyorsunuz ya da uzay mekiğinin hatalarını gidermiyorsunuz; bir e-postadaki beceriksiz bir cümleyi yeniden yazıyor ya da toplantıda duyduğunuz bir terimin basit bir açıklamasını istiyorsunuz.

Bu görevler için yavaş ve kasıtlı bir yapay zeka kullanmak, bir cevizi kırmak için balyoz kullanmak gibidir; aşırıdır ve sizi yavaşlatır. Günlük yardım için, düşük gecikme süresi ve kullanılabilirlik en önemli faktörlerdir.

Bu özel talepler için, ChatGPT eşsiz hızı ve çok yönlülüğü sayesinde kazanan.

ChatGPT aracılığıyla

Hızlı tepki süresi ve sağlam konuşma hafızası, iş günü boyunca ortaya çıkan yüzlerce "çabuk, bana şunda yardım et" anı için mükemmel bir yardımcı olmasını sağlar.

Gemini de aynı derecede hızlıdır ve sorunuz güncel bir etkinlik veya Google ekosistemiyle ilgiliyse daha iyi bir seçimdir. Claude'un yanıtları genellikle daha ayrıntılıdır, bu da hızlı bir yanıt gerektiğinde daha yavaş hissettirebilir. Hızlı sorular için, ChatGPT'nin ön tanımlı yanıtları genellikle daha hızlı hissettirir.

Verimliliğinizi artıracak yapay zeka araçları mı arıyorsunuz? Bu video'da 7 tanesini ele alıyoruz:

Takımınız için Doğru Yapay Zekayı Seçme

Bireysel tercihler kolaydır, ancak bir takım için yapay zekayı ölçeklendirmek zordur. Herkesin kendi aracını seçmesine izin verirseniz, kısa sürede yapay zeka karmaşasının kabusuyla karşı karşıya kalırsınız. Parçalanmış ş Akışları, tutarsız çıktılar ve takım kartında hiçbir denetim olmaksızın bir düzine farklı yapay zeka aboneliği ile karşı karşıya kalırsınız. Bu kaos, paranın boşa harcanmasına ve işbirliğinin imkansız hale gelmesine neden olur.

"En iyi" yapay zekayı seçmek, takımınızın gerçekten uygulayacağı bir strateji oluşturmaktan daha az önemlidir. Karar vermeden önce, bir karar çerçevesi oluşturmanız gerekir.

En yüksek hacimli görevlerinizi denetleyin: Nadir görülen, havalı kullanım durumları için optimizasyon yapmayın. Takımınızın her gün yaptığı işlere odaklanın: pazarlama metinleri yazmak, kodlarda hata ayıklamak veya satış görüşmelerini özetlemek gibi.

Entegrasyon ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun: Takımınız Google Çalışma Alanı kullanıyor mu? Gemini bu alanda avantajlıdır. Takımınız geliştirici araçlarını yoğun olarak kullanıyor mu? ChatGPT'nin ekosistemi rakipsizdir.

Bağlam gereksinimlerini değerlendirin: Düzenli olarak uzun belgeler, araştırma makaleleri veya büyük kod tabanları ile iş yapıyor musunuz? Claude'un üstün bağlam penceresi, sahip olmak güzel bir özellik değil, kritik bir özelliktir.

AI yönetişimini düşünün: Kimler hangi araçlara erişebilir? Hangi şirket verileri harici bir AI ile paylaşılabilir? Kullanım ve maliyet izlemesi nasıl yapılacak?

Herkesin üçünü de kullanmasına izin vermenin gizli maliyeti hızla artar. Birden fazla profesyonel düzeyde abonelik maliyeti artar ve farklı görevler için uygulamalar arasında geçiş yapmanın zorluğu verimliliği düşürür.

İdeal çözüm, tek bir model seçip onun kusurlarıyla yaşamak değildir. Kaos yaşamadan hepsinin gücünden yararlanmaktır.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i kişisel görevleri için yapay zeka kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürüyor. Basit dilde komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de ortadan kaldırırken, sohbetlerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve bilgilerinizi Çalışma Alanı genelinde birbirine bağlar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!

ClickUp Brain, Claude, Gemini ve ChatGPT'yi nasıl birleştiriyor?

Bir AI modeli seçmek, onun zayıflıklarıyla yaşamak anlamına gelir. Claude'un yazma yeteneğini, ChatGPT'nin hızını ve Gemini'nin gerçek zamanlı verilerini istiyorsunuz, ancak üçünü birden elde etmek, birden fazla sekme arasında geçiş yapmak, gereksiz abonelikler için ödeme yapmak ve sürekli olarak bir sohbet penceresinden diğerine içerik kopyalayıp yapıştırmak anlamına gelir. Bu AI karmaşası, verimliliği büyük ölçüde düşürür.

Sadece birini seçmek zorunda değilsiniz. ClickUp Brain ile tek bir Çalışma Alanından birden fazla AI modeline erişin. Genel görevler için Claude'un muhakeme yeteneğini, yaratıcı çalışmalar için ChatGPT'nin çok yönlülüğünü ve hızlı cevaplar için Gemini'nin hızını kullanın. ClickUp Brain ise gerçek Çalışma Alanı verilerinizi kullanarak bağlamı dikkate alan cevaplar sunar.

ClickUp Brain, çoklu modele erişimi şu şekilde basitleştirir:

Çoklu LLM erişimi: ClickUp'tan ayrılmadan tüm dünyaların en iyisini elde edin. Derin analiz için Claude'un güçlü muhakeme yeteneğini, yaratıcı görevler için ChatGPT'nin çok yönlülüğünü ve hızlı cevaplar için Gemini'nin hızını tek bir yerden kullanın.

Bağlam farkında AI: ClickUp Brain, işinizin olduğu yerde yaşadığı için, bağlamı zaten biliyor. Projelerinizi, görevlerinizi ve belgelerinizi anlıyor, böylece bir daha "Hatırlatıcı: Ben ... üzerinde çalışan bir proje yöneticisiyim" gibi uyarılarla zaman kaybetmenize gerek kalmaz.

Birleşik arama: Bilgi aramayı bırakın. Bir soru sorun, Bilgi aramayı bırakın. Bir soru sorun, ClickUp Connected Search anında her şeyi tarasın — görevler, yorumlar, ClickUp belgeleri ve hatta bağlı uygulamalar — ve cevabı bulsun.

Eyleme geçen yapay zeka: ClickUp Brain, bir sohbet robotundan daha fazlasıdır. Bir görev yorumunda veya ClickUp Brain, bir sohbet robotundan daha fazlasıdır. Bir görev yorumunda veya ClickUp Sohbetinde Brain'i @bahsetme, alt görevler oluşturma, proje durumlarını güncelleme veya takip e-postaları taslak hazırlama gibi eylemleri gerçekleştirmesini sağlayın. Yapay zekayı pasif bir yardımcıdan aktif bir takım üyesine dönüştürür.

ClickUp Brain ile bağımsız yapay zeka araçlarının gerektirdiği bağlam değiştirme işlemlerini atlayın.

💡 Profesyonel İpucu: Bir veya iki AI modeli yerine, otonom AI takım arkadaşlarından oluşan bir ekibe sahip olabilseydiniz ne olurdu? ClickUp'taki Super Agents ile bunu elde edebilirsiniz! ClickUp Süper Ajanları, sizin tanımladığınız sayısız rol ve görevi üstlenebilir. Süper Ajanları, ClickUp içinde her zaman aktif olan takım arkadaşları olarak düşünün. Onlara bahsedebilir, iş atayabilir ve tıpkı bir insan gibi mesaj gönderebilirsiniz. Sonsuz belleğe sahip bu insan tarzı ajanlar, iş akışlarınıza ve araçlarınıza uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır. 7/24 çalışır, bağlamı hatırlar ve projeleri ilerletmek için görevler ve zaman çizelgeleri arasında hareket ederler. Takımlar, insan gözetimini sürdürürken yoğun işleri otomasyonla otomatikleştirerek her hafta iki gün kazanmak için bunları kullanır.

İlk Süper Ajanınızı oluşturmayı denemek ister misiniz? Bu çok kolay ve bu video size nasıl yapılacağını gösteriyor:

Claude, Gemini ve ChatGPT arasındaki tartışma, hepsine tek bir ClickUp Çalışma Alanı üzerinden erişebildiğinizde önemsiz hale gelir.

ClickUp ile, tek bir model çözümüne bağlı kalmak yerine, her görev için doğru yapay zekayı kullanabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp'taki yapay zeka, genel asistanların aksine, takımınızın işini, izinlerini ve hedeflerini zaten bilmektedir.

AI araçlarını birden fazla kullanma durumuna son vermeye hazır mısınız? ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın ve birden fazla AI modelini tek bir Çalışma Alanı’nda kullanın.

Sık Sorulan Sorular

Claude, uzun belgeleri analiz etmek veya belirli bir marka sesiyle içerik oluşturmak gibi derin muhakeme ve incelik gerektiren görevlerde mükemmeldir.

Daha az düzenleme gerektiren, rafine ve profesyonel bir üslup için Claude genellikle daha iyidir, ancak ChatGPT beyin fırtınası yapmak ve ilk taslakları oluşturmak için daha hızlıdır.

Evet, ClickUp gibi birleşik bir platform, çoklu LLM erişimi sağlayarak takımların tek bir ş Akışı içinde çeşitli görevler için farklı modellerin güçlü yönlerinden yararlanmasına olanak tanır.

Ücretli katmanlar, yoğun kullanıcılar için önemli avantajlar sunar, ancak yerleşik çoklu model erişimi ile birleştirilmiş bir Çalışma Alanı, takımlar için genellikle daha akıcı ve verimli bir çözümdür.