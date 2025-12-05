AI komutları nasıl yazılır? İpuçları, şablonlar ve örnekler

Hiç bir AI aracına "blog yazısı yaz" dediniz ve sıkıcı veya robotik bir şey mi geri döndü?

Bunun nedeni, komutunuzun çok belirsiz olmasıdır.

İyi AI komutları, iyi brifingler gibidir: açık, spesifik ve hedef odaklıdır. Kötü komutlar ise sadece daha fazla iş yaratır.

AI yazma, kodlama ve stratejinin bir parçası haline geldikçe, komut yazımı artık sahip olunması gereken bir yaratıcı beceri haline gelmiştir.

Bu kılavuz, daha akıllı, daha hızlı ve daha yararlı sonuçlar elde etmek için komut istemleri oluşturmayı gösterir ve hemen deneyebileceğiniz örnekler ve şablonlar içerir.

AI komutu nedir?

AI komutu, bir AI aracına yanıt almak için verdiğiniz talimattır. Bu, etkileşimin başlangıç noktasıdır ve AI'nın ne kadar iyi performans göstereceği, bu talimatın ne kadar iyi yazıldığına büyük ölçüde bağlıdır.

AI komutlarını yazmayı öğreniyorsanız, buradan başlayın: komutunuz çıktının tonunu, yapısını ve derinliğini ayarlar.

Komutunuz belirsizse, AI tahminde bulunur ve sonuçlar genellikle hedefi ıskalar. Net sınırlar bu sorunu çözer.

✅ İyi: "Bu paragrafı 'Biliyor muydunuz ki...?' gibi eğlenceli bir bilgi biçimine dönüştürün." ❌ Kötü: "Bunu daha ilginç hale getirin."

İyi AI komutları yazmanın önemi

Etkili komutlar oluşturmayı öğrenmek, AI araçlarından güvenilir sonuçlar elde etmek için çok önemlidir.

İşte bunun çoğu insanın fark ettiğinden daha büyük bir fark yaratmasının nedeni:

Çıktıdaki belirsizliği azaltır: AI, ne istediğinizi tam olarak anladığında en iyi performansı gösterir. İyi yazılmış bir komut, yazma sürecinde gözden geçirmeniz gereken belirsiz veya konu dışı sonuçları ortadan kaldırır. Bu, blog yazıları oluştururken veya görsel projeler için AI sanat komutları yazmaya çalışırken de geçerlidir.

Düzeltme ve yeniden çalıştırma için daha az zaman harcarsınız: Komutunuz net değilse, muhtemelen vasat sonuçlar alırsınız ve ardından düzeltmek için zaman harcarsınız. Etkili bir komut, özellikle daha karmaşık AI tarafından oluşturulan içeriklerde, ilk seferinde hedefe daha yakın sonuçlar verir.

Halüsinasyonlu veya alakasız içerikten kaçınırsınız: Kötü yapılandırılmış komutlar genellikle yanlış bilgiler veya dolgu metinlerine yol açar. Komutunuz ne kadar dikkatli olursa, üretken AI'nın potansiyel olarak uydurma bilgilerle "boşlukları doldurması" o kadar az olur.

Ton ve yapıdaki tutarlılığı korumaya yardımcı olur: Birden fazla belge, özet veya proje üzerinde iş yapıyorsanız, tekrarlanabilir komut stili, tutarlı bir ses, biçim ve derinlik sağlamaya yardımcı olur. Bu, özellikle takımlar arasında Birden fazla belge, özet veya proje üzerinde iş yapıyorsanız, tekrarlanabilir komut stili, tutarlı bir ses, biçim ve derinlik sağlamaya yardımcı olur. Bu, özellikle takımlar arasında yazma komutlarını ölçeklendirirken yararlıdır.

AI Komut Türleri (Örneklerle)

Karşılaşacağınız başlıca AI komut türlerini inceleyelim:

1. Talimat komutları

Talimat istemleri, AI modelinin belirli bir görevı yerine getirmesine veya belirli bir çıktı üretmesine rehberlik eder. Bu istemler, AI'ya yazma, özetleme, ana hatlarını belirleme veya açıklama gibi doğrudan talimatlar verir.

✅ AI'nın belirli bir hedef üretmesini istediğinizde talimat komutlarını kullanın.

📌 Örnek: FinTech şirketi için, "BudgetBuddy" adlı yeni kişisel finans uygulamasını tanıtan 500 kelimelik bir blog yazısı yazın. Uygulamanın banka hesaplarına nasıl bağlantı kurduğunu, harcamaları nasıl kategorize ettiğini, tasarruf hatırlatıcılarını nasıl gönderdiğini ve kullanıcıların aylık hedefler belirlemesine nasıl yardımcı olduğunu açıklayın. İlk kez kullananların kolayca anlayabileceği samimi bir üslup kullanın.

2. Bilgilendirici komutlar

Bilgilendirici komutlar, AI'nın bilgi tabanından belirli gerçekleri, tanımları veya özetleri almanıza yardımcı olur. Bunları, bir şeyler öğrenmek veya fazla ayrıntıya girmeden net bir açıklama almak için kullanın.

✅ Gerçek bilgilere ihtiyaç duyduğunuzda bilgilendirici komutları kullanın.

📌 Örnek: Yazılım geliştirmede monolitik ve mikro hizmet mimarileri arasındaki temel farklar nelerdir? Her birinin artılarını ve eksilerini açıklayın, yaygın kullanım örneklerini ekleyin ve açıklamayı, kodlama bilgisi olmayan bir ürün yöneticisinin anlayabileceği kadar teknik olmayan bir dilde yapın.

3. Yaratıcı komutlar

Yaratıcı komutlar tamamen hayal gücüyle ilgilidir. AI'nın AI sanat üreteci kullanarak hikayeler, şiirler, şarkı sözleri ve hatta spekülatif görseller gibi orijinal içerikler üretmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. AI sanat komutları yazarken AI'ya ifade ve yaratıcılık için yeterli alan bırakmayı unutmayın.

✅ Taze, yaratıcı veya sanatsal fikirler istediğinizde yaratıcı komutları kullanın.

📌 Örnek: İnsanların dokunarak ağaçlarla iletişim kurduğu bir gelecekte geçen kısa bir hikaye yazın. Ana karakter, yüzyıllık bir meşe ağacının kentleşmeden önceki toprağın hatıralarını sakladığını keşfeden bir şehir planlamacısıdır. Ton, düşünceli ve hafif melankolik olmalı ve planlamacının bir sonraki projesini yeniden düşünmesine neden olacak bir sürprizle sona ermelidir.

4. Analitik komutlar

Analitik komutlar, AI'dan bir sorunu çözmesini, kalıpları belirlemesini veya sonuçlar çıkarmasını ister. Bu komutlar, AI modelinden sadece veri almayı değil, eleştirel düşünmeyi de gerektirir. Genellikle araştırma, strateji veya tahminlerde kullanılırlar.

✅ Birden fazla değişkene dayalı ayrıntılı analizler veya içgörüler elde etmek istediğinizde analitik komutları kullanın.

📌 Örnek: Elektrikli scooterların ilk etapta yaygın olarak benimsenmesine rağmen kentsel alanlarda kullanımının neden azaldığını analiz edin. En az üç temel nedeni içeren yapılandırılmış bir analiz sağlayın ve şirketlerin bu duruma iki farklı şekilde yanıt verebileceğini önerin.

Araştırma ve raporlar için veri noktaları ve sektör trendleri hakkında ClickUp Brain'e danışın.

5. Açıklama komutları

Açıklama komutları, önceki bir yanıtın veya fikrin belirli bir kısmını daha derinlemesine incelemenize yardımcı olur. Özellikle karmaşık AI araçları yazarken veya kullanırken, AI'dan bir şeyi daha iyi açıklaması veya daha ayrıntılı olarak açıklaması istersiniz.

✅ Bir şey belirsiz olduğunda veya ayrıntılı açıklama gerektiğinde açıklayıcı komutlar kullanın.

📌 Örnek: Abonelik yorgunluğunun DTC işletmelerinde giderek artan bir sorun olduğunu bahsettiniz. Tüketici psikolojisi açısından bu yorgunluğun nedenlerini ve markaların indirimlere başvurmadan bu soruna nasıl karşı koyabileceklerini açıklayabilir misiniz?

6. Varsayımsal komutlar

Varsayımsal komutlar, AI modelinin hayali veya olası durumları keşfetmesini sağlar. Gelecek senaryolarını planlamak için etkili komutlardır. Bunları, yaratıcı fikirleri test etmek veya görsel hikaye anlatımı için pop art tarzında kurgusal dünyalar oluşturmak için bile kullanabilirsiniz.

📌 Örnek: İnternetin günde sadece iki saat kullanılabildiği bir dünya hayal edin. Bu durum eğitim, uzaktan iş, çevrimiçi alışveriş ve sosyal medya davranışlarını nasıl etkiler? Cevabınızı dört bölüme ayırın ve hem olumlu hem de olumsuz sonuçları dahil edin.

7. Düşünce Zinciri (CoT) komutları

Düşünce zinciri komutları, AI'dan nihai cevabı vermeden önce adım adım mantığını açıklamalarını ister. Bu, mantık veya yapılandırılmış düşünme gerektiren görevler için AI komutları yazarken özellikle yararlıdır.

✅ Cevap kadar mantık da sizin için önemliyse, düşünce zinciri komutlarını kullanın.

📌 Örnek: Bir şirket, yıllık 150 dolarlık bir abonelik satıyor. Ocak ayında 100 müşteri kaydetmiştir. Her ay, yeni kayıtlarda %10 büyüme göstermektedir, ancak müşteri kaybı oranı %5'tir. 6 ayın sonunda beklenen geliri hesaplayın. Müşteri kaybı ve büyümenin aylık toplamları nasıl etkilediğini de dahil olmak üzere, adım adım çalışmanızı gösterin.

ClickUp Brain ile gelirinizi hesaplayın, kalıpları belirleyin ve stratejilerinizi geliştirin.

8. Komut zinciri

Komut zincirleme, bir komutun çıktısını bir sonraki komutun başlangıç noktası olarak kullanır. Bu, marka geliştirme veya görsel hikaye anlatımı gibi katmanlı görevler oluştururken özellikle yararlıdır.

✅ Çok adımlı görevler oluştururken veya birkaç aşamada çıktıyı iyileştirirken komut zincirlemeyi kullanın.

📌 Örnek: Adım 1: Çevre dostu bir çamaşır deterjanı için üç benzersiz marka adı oluşturun.

Adım 2: İkinci adı alın ve sürdürülebilirlik ve tasarıma değer veren şehirli Y kuşağına hitap eden bir paragraflık bir marka hikayesi yazın.

3. Adım: Marka hikayesine dayanarak, markayı taze ve neşeli bir üslupla tanıtan 30 saniyelik bir YouTube reklam metni yazın.

Etkili AI komutları nasıl yazılır: Adım adım

İyi komutların neden önemli olduğunu öğrendiğinize göre, şimdi bunları adım adım nasıl yazacağınızı inceleyelim 👇

Adım 1: Açık ve net olun

Çoğu AI hatası, belirsiz bir komutla başlar. Girişiniz genel ise, çıktı da genel olacaktır. Şöyle demek yerine:

"LinkedIn için liderlik hakkında yazın."

Şöyle bir şey deneyin:

"Empatik liderliğin neden daha iyi takım performansı sağladığını anlatan bir LinkedIn gönderisi yazın. Vaaz verir gibi konuşmayın. Kendinden emin ama samimi bir üslup kullanın."

Bu tek değişiklik, her şeyi değiştirir.

İşte size yardımcı olacak bilgiler:

Ne istediğinizi açıkça belirtin: Lafı dolandırmayın. "Yazılım satmama yardım et" demeyin, "Fiyatlandırma sayfamızı iki kez ziyaret eden bir SaaS potansiyel müşterisine soğuk bir e-posta yaz" deyin.

Dolgu kelimelerden kaçının: belki, yapabilir misiniz veya mümkünse gibi kelimeleri kullanmayın. AI'nın nezakete ihtiyacı yoktur. Netliğe ihtiyacı vardır.

Niyetinizi fiillerle ifade edin: Komutunuzu eylemle başlatın: Yaz, Özetle, Açıkla, Liste, Beyin fırtınası yap, Tanımla. Bunlar AI'ya yapılacakları önceden söyler.

💡 Profesyonel İpucu: Uzun komutlar otomatik olarak daha iyi değildir. Netlik, uzunluktan daha önemlidir. Güçlü bir cümle, uzun paragraflardan daha etkili olabilir.

Komutları yazmaya ve geliştirmeye başladığınızda, bunları saklayacak bir yere ihtiyacınız olduğunu hemen fark edeceksiniz. Denemeler yapabileceğiniz, iş yapanları tekrar gözden geçirebileceğiniz ve nasıl geliştiğinizi izleyebileceğiniz bir yere ihtiyacınız var.

ClickUp Docs bu konuda yardımcı olur. AI komutlarınız için özel bir belge oluşturun ve bunları kullanım durumu, departman veya görev türüne göre düzenleyin.

ClickUp belgelerinde AI komutlarını taslak haline getirin, düzenleyin ve iyileştirin.

Örneğin:

Pazarlama komutları için bir bölüm (reklamlar, açılış sayfaları, e-posta metinleri)

Destek için başka bir örnek (bilet yanıtları, takipler, ton ayarlayıcılar)

Denediğiniz ve iyileştirdiğiniz birkaç örnek, yan yana

Grafikleriniz için görsel sanat komutları

Her bölümde başlıklar, daraltılabilir listeler ve hatta komut istemlerini takım olarak iyileştiriyorsanız canlı işbirliği özelliği bulunabilir.

💡 Profesyonel İpucu: Belgenizde bir "Kötü Komut / Daha İyi Komut" tablosu oluşturun, böylece herkes gerçek örneklerden ders alabilir. Zamanla, sizi daha keskin bir komut yazarı yapan kalıpları fark edeceksiniz.

Adım 2: Bağlamı sağlayın (rol, hedef kitle, biçim)

Bağlam, AI'nın kim olması gerektiğini, kiminle konuştuğunu ve mesajın nasıl çerçevelenmesi gerektiğini anlamasına yardımcı olur. İşte komutlarınızda bu bağlamı nasıl oluşturacağınız:

1. Rolü belirleyin

Bu satır, AI'nın rolünü ve bakış açısını belirler, böylece daha tutarlı ve bağlamsal olarak "karakterine uygun" yanıtlar verebilir.

Müşteri desteği sorumlususunuz...

İç memo yazan kıdemli bir İK yöneticisi gibi davranın...

Bir UI/UX tasarımcısı olduğunuzu ve bir ana sayfayı incelediğinizi varsayın...

AI modelini eğiten bir komut mühendisliği liderisiniz

2. Hedef kitleyi tanımlayın

AI'ya mesajın kime yönelik olduğunu belirtin. Bu, dil, üslup ve derinliği özelleştirmeye yardımcı olur.

…teknik bilgisi olmayan bir kurucuya yazarken…

…bunu ilk kez kullanan kullanıcılara açıklayarak…

…açık kaynak araçlarını inceleyen kıdemli geliştiricilere yönelik…

3. Biçimi belirtin

AI'ya hangi yapıyı izleyeceğini söylemek, metin duvarı çıktılarını önlemenize yardımcı olur. Bu, biçimin önemli olduğu durumlarda, örneğin bir e-posta ile bir sunum metni arasında, en önemli faktördür.

Belirtmenin bazı yolları:

Artıları ve eksileri madde liste olarak biçimlendirin

3 paragraflık bir blog girişi yazın; giriş, içgörü ve CTA içersin

Araçların özelliklerini karşılaştıran bir tablo kullanın

Bir rol, hedef kitle ve biçim ekledikten sonra, ClickUp Brain ile komut istemini iyileştirebilirsiniz. Bu, etkili komut istemleri yazmayı hala öğreniyorsanız özellikle yararlıdır. Deneyimli kullanıcılar bile daha yüksek kaliteli çıktılar elde etmek için iyileştirmeye güvenirler.

LinkedIn'de bir gönderi taslağı hazırladınız, ancak yeterince açık olup olmadığından emin değilsiniz. ClickUp Brain'den açıklık, üslup veya yapı açısından iyileştirmesini isteyin.

AI, yaratıcı sürecinizde bir ortak haline gelir ve daha kesin ve düşünülmüş komutlar oluşturmanıza yardımcı olarak, çıktılarınızın ilk denemeden itibaren kullanılabilir olmasını sağlar.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarına güveniyor. Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, bu araçların çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmasının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, bu sürekli bağlam değiştirmenin zihinsel maliyeti zamanla artar.

Adım 3: Çıktı biçimini veya uzunluğunu tanımlayın

Tasarımcınıza sadece "Güzel görünmesini sağlayın" diyen bir brifing verdiğinizi hayal edin. Bu, yapılacak bir şey değildir ve komut istemleri yazmak da bundan farklı değildir.

Çıktının biçimi ve boyutu konusunda ne kadar kesin olursanız, dağınık yanıtları düzeltmek veya AI'dan tekrar denemesini istemek için o kadar az zaman harcarsınız.

Öyleyse, kendinize şunu sorun:

Hızlı bir şekilde bilgi vermek mi istiyorsunuz? → Madde işaretleri veya sayılarla düzenlenen listeler kullanın.

Bir vaka oluşturmak veya bir hikaye anlatmak mı istiyorsunuz? → Yapılandırılmış paragraflar isteyin

Seçenekleri karşılaştırmanız mı gerekiyor? → Başlıklı bir tablo isteyin

Sadece bir kanca mı istiyorsunuz? → 25 kelimeden kısa bir cümle isteyin.

Bazen sorun, hangi biçimin en iyi sonucu vereceğini bilmemenizdir. Böyle durumlarda, AI yazma asistanınız olarak ClickUp Brain'i kullanın.

Komutunuzu yazmadan önce şunu sorun:

"Lansman duyurusunda ürün avantajlarını sunmanın en iyi yolu nedir?"

"Bu haber bülteni için paragraf, liste veya özellik tablosu kullanmalı mıyım?"

"LinkedIn'de bir kurucunun hikayesini öne çıkarmak istiyorum. Hangi biçim daha fazla etkileşim sağlayacaktır?"

ClickUp Brain'i kullanarak biçim, kelime sayısı ve daha fazlası hakkında beyin fırtınası yapın.

Tahminde bulunmak yerine, ClickUp Brain, etkileşim veya taranabilirlik (ayrıca kelime sayısı) gibi hedeflerinize göre ideal yapıyı önerebilir.

4. Adım: Test edin, iyileştirin ve tekrarlayın

Ayrıntılı bir komut bile çok katı, çok uzun, çok sığ veya tonu uygun olmayan bir çıktı verebilir. Bu, komutun başarısız olduğu anlamına gelmez; işin başlangıcına ulaştığınız anlamına gelir.

İşte basit bir döngü 👇 2-3 hızlı sürümünü deneyinBazen iki farklı komut, tek bir yoğun şekilde düzenlenmiş komuttan daha iyi sonuçlar verebilir. Bunları yan yana tutun ve en iyi kısımları seçin. Komutu bir kez çalıştırınBaşlangıçta mükemmelliğe takılmayın. Bir sürüm yayınlayın ve nasıl çalıştığını görün. Çıktıyı eleştirel bir gözle inceleyin Kendinize şu soruları sorun: Ton, aklımdakiyle uyumlu mu? Önemli bir şey eksik mi veya fazla açıklanmış mı? Farklı bir yapı (liste, hikaye, tablo) açıklığı artırabilir mi? Her seferinde tek bir değişkeni iyileştirinHedef kitleyi, biçimini veya tonu değiştirin, ancak üçünü birden aynı anda değiştirmeyin.

Bu aşamada, komut istemleri test ve iyileştirme işlemlerinizi yönetmek için ClickUp Belge'yi kullanın. Komut istemleri taslaklarınızı, AI çıktılarınızı ve geri bildirimlerinizi bir arada tutan tek bir kaynak oluşturabilirsiniz.

Canlı yorumlar ve temiz yan yana biçimlendirme ile ClickUp belgeinde komutları taslak haline getirin ve iyileştirin.

Her proje veya kullanım durumu için bir belge oluşturun. Bu belgede şunları yapabilirsiniz:

İlk komut taslaklarınızı saklayın ve ne yapılacaklarını etiketleyin.

AI çıktısını yan yana karşılaştırma için doğrudan aşağıya yapıştırın.

Neyin işe yaramadığını (ton? derinlik? yapı?) hızlıca not alın.

Altına iyileştirilmiş bir sürüm ekleyin, böylece iyileştirmeleriniz belgelenmiş olur.

Birkaç varyasyonu test ettikten sonra, bir ekip arkadaşınızı komut istemlerini incelemesi için davet edin. Ekip arkadaşınız, kelime seçimi ve yapı hakkında satır içi yorumlar bırakabilir veya hatta bir komut istemini belirli bir kanala uyacak şekilde nasıl yeniden yazabileceğinizi önerebilir, örneğin Twitter gönderisi için kısaltma veya teknik bilgisi olmayan bir kitle için basitleştirme gibi.

Böylelikle, öğrenebileceğiniz bir sürüm geçmişi oluşturabilirsiniz. Bir şey iyi sonuç verirse, o son komut istemini daha sonra kullanmak üzere paylaşılan Komut İstemleri Kitaplığınıza kopyalayabilirsiniz.

Adım 5: Başarılı komutları kaydedin ve yeniden kullanın

Yazdığınız her harika komut, bir sonraki sefer için bir kısayol oluşturur. İyi sonuç veren komutları toplamayı planlıyorsanız, şunu unutmayın:

Komut istemlerini bağlamıyla birlikte kaydedin: Komut istemini sadece bir belgeye yapıştırmayın. "Neden"ini de ekleyin: Çıktı ne için kullanıldı? Komut istemini etkili kılan neydi? Hangi tür ton veya yapı için en uygun? Çıktı ne için kullanıldı? Komutun etkili olmasını sağlayan nedir? Hangi tür ton veya yapı en iyi sonucu verir? Komutlarınızın farklı sürümlerini kaydedin: Bazen V1 kısa içerikler için idealdir, V2 ise resmi içerikler için daha uygundur. Her ikisini de saklayın ve "Gündelik üslup", "Teknik hedef kitle", "Sosyal medya dostu" gibi kısa etiketler ekleyin. "Rahat üslup" "Teknik kitle" "Sosyal medya dostu" Amaçlı olarak yeniden kullanın: Blog girişine yönelik güçlü bir komut genellikle şunlara uyarlanabilir: LinkedIn başlığı E-posta açılış cümlesi Satış takibi LinkedIn bağlantısı E-posta açılış cümlesi Satış takibi

Çıktı ne için kullanıldı?

Komutun etkili olmasını sağlayan nedir?

Hangi tür ton veya yapı en iyi sonucu verir?

"Rahat üslup"

"Teknik kitle"

"Sosyal medya dostu"

LinkedIn bağlantısı

E-posta açılış cümlesi

Satış takibi

Kasıtlı olarak ne kadar çok yeniden kullanırsanız, kaos olmadan çıktıyı ölçeklendirme konusunda o kadar fazla güven kazanırsınız.

🔄 Komut isteminin öncesi/sonrası karşılaştırması

❌ Önce ✅ Sonrası (Kaydedilmiş ve Yeniden Kullanılabilir) Verimlilik ve proje planlama aracı ClickUp hakkında bir sosyal medya gönderisi yazın. AI destekli bir proje planlama aracı olan ClickUp'ı tanıtan bir LinkedIn gönderisi yazın. Platformlar arasında görevleri dengelemekle ilgili yaygın bir sorunla başlayın. Bu özelliğin zaman çizelgelerini, görevleri ve takım güncellemelerini (hatta AI'yı) nasıl merkezileştirdiğini vurgulayın. Profesyonelleri, şu anda proje kaosunu nasıl yönettiklerini paylaşmaya davet eden bir soruyla bitirin. Tonunuzu kısa, düşünceli ve liderlik odaklı tutun. Kelime sayısı 200 kelime, liste ve paragraf stilini bir arada kullanın.

Kendiniz görün:

❌ Önce (sıkıcı!)

✅ Sonrası (daha da iyi oldu!)

ClickUp Brain ile her seferinde kesin ve isabetli yanıtlar alın.

Denemeniz gereken komut yazma çerçeveleri

AI'nın çıktısını iyileştirmek istiyorsanız, girdinizi iyileştirerek başlayın. Harika komutlar, özellikle ClickUp Brain gibi araçları kullanırken veya üretken AI'ya dayalı ş akışları oluştururken, açık ve ayrıntılı talimatlardan gelir.

Yazma, strateji ve hatta sanat komutları gibi görevlerde daha iyi ve daha spesifik sonuçlar elde etmenize yardımcı olacak sekiz komut yazma çerçevesi.

1. Rol + görev + hedef

Biçim: "[Rol] olarak hareket et ve [görev] yapmama yardım et, böylece [hedef] gerçekleştirebileyim."

📌 Komut örneği: Bir UX araştırmacısı gibi davran ve kullanıcıların ödeme sırasında neden ayrıldıklarını ortaya çıkarmam için anket soruları yazmama yardım et.

2. C. R. A. F. T. (Bağlam – Rol – Eylem – Biçim – Ton)

Bu ayrıntılı komut yapısı, ses, amaç ve sunum açısından uyumu sağlamak için isteğin her yönünü ayrıntılı olarak ele alır.

Bileşen Ne soruyor? Örnek Bağlam Durum nedir? Yeni bir verimlilik uygulaması başlatıyoruz Rol AI kim olarak hareket etmelidir? Bir ürün pazarlamacısı Eylem Ne yapılacak? Ürün lansmanı e-postası yazın Biçim Hangi yapı? Başlık, CTA ve gövde içeren kısa e-posta Ton Ses nedir? Enerjik ve ikna edici

3. P. A. S. (Sorun – Heyecan – Çözüm)

P. A. S., pazarlama ve metin yazarlığında, hedef kitlenin sorununu çerçevelemek ve çözümünüzü cevap olarak pozisyonlandırmak için kullanılan bir hikaye anlatımı çerçevesidir. Bu, AI komutlarıyla daha da iyileştirilmiş harika bir metin yazarlığı çerçevesidir.

📌 Komut örneği: P. A. S. kullanarak zaman takibi uygulaması için bir açılış sayfası yazın. Hedef kitle serbest çalışan tasarımcılardır.

4. Hedef – Engel – Rehberlik

GOG çerçevesi, AI'nın kısıtlamaları göz önünde bulundurarak mantıklı kararlar almasına ve ödünleşimleri dikkate alarak çözümler veya fikirler önermesine yardımcı olur.

📌 Komut örneği: 3 ay içinde haber bültenimin abone sayısını 5 bin kişiye çıkarmak istiyorum, ancak reklam bütçem yok. İçerik odaklı bir büyüme planı önerin.

5. R. A. G. (Al – Artır – Oluştur)

R. A. G komut stratejisi, genellikle gelişmiş AI sistemlerinde kullanılır. İlgili bilgileri alır, bağlam ekler ve nihai yanıtı oluşturur.

Geri getirme : Hangi temel içeriğin dikkate alınmasını istiyorsunuz?

Geliştirme : Hangi ek bağlam veya talimat yardımcı olur?

Oluşturma: İstenen sonuç nedir?

📌 Komut örneği: "İşte ham müşteri görüşmeleri [yapıştır]. En sık tekrarlanan 3 sorun noktasını özetleyin ve her biri için önerilen bir çözüm önerin. Tablo biçiminde düzenleyin."

İlham almanıza, daha hızlı denemeler yapmanıza ve hatta işe yarayan şeyleri şablon haline getirmenize yardımcı olan araçlardan oluşan bir ekosistem giderek büyüyor.

1. Komut pazarı

Bu platformlar, oluşturucular ve topluluk kullanıcıları tarafından gönderilen önceden yazılmış komut fikirleri sunar. Bu, farklı kullanım örneklerini keşfetmek veya komut yapısını öğrenmek için harikadır.

PromptBase : Farklı AI modelleri için yüksek performanslı komutları satın alabileceğiniz ve satabileceğiniz bir pazar yeri.

FlowGPT : Kategori ve model türüne göre aranabilen, paylaşılan komut istemlerinden oluşan, topluluk tarafından yönetilen bir kütüphane.

PromptHero: Görüntü oluşturma , yazma, kodlama ve daha fazlası için özenle seçilmiş komut koleksiyonları, özellikle Midjourney ve diğer önde gelen AI sanat araçları gibi görsel araçlar için güçlüdür.

2. AI komut istemleri oluşturucular

Bunlar, hedef, hedef kitle ve biçim gibi yapılandırılmış girdiler sağlayarak daha iyi komutlar oluşturmanıza yardımcı olur ve ardından buna göre tam komutu oluşturur.

AIPRM : ChatGPT için pazarlama, SEO ve verimlilik konularına göre düzenlenmiş komut istemleri içeren bir kitaplık ekleyen Chrome uzantısı.

PromptPerfect : GPT-4, Claude veya Bard gibi modellerde performans için komutunuzu optimize eder.

ClickUp Brain : Hedef göre yapı, üslup ve biçim önerilerinde bulunarak daha iyi komutlar oluşturmanıza yardımcı olur. Taslak bir komutu vurgulayabilir ve Brain'den netliği artırmasını, farklı bir kitleye uyarlamasını veya liste, paragraf veya e-posta olarak yeniden yapılandırmasını isteyebilirsiniz. : Hedef göre yapı, üslup ve biçim önerilerinde bulunarak daha iyi komutlar oluşturmanıza yardımcı olur. Taslak bir komutu vurgulayabilir ve Brain'den netliği artırmasını, farklı bir kitleye uyarlamasını veya liste, paragraf veya e-posta olarak yeniden yapılandırmasını isteyebilirsiniz.

3. ClickUp AI komut istem şablonları

Her Monday sabahı komutlarınızı yeniden yazmanıza gerek yok. ClickUp Brain komut şablonlarıyla, işe yarayanları kaydedebilir ve bir daha sıfırdan yazmak zorunda kalmazsınız.

Neden bu kadar güçlü? Genel, önceden doldurulmuş şablonlara bağlı kalmazsınız. Tam olarak sizin ihtiyaçlarınıza göre kendi şablonunuzu oluşturabilirsiniz.

Bir ürün lansmanı mı planlıyorsunuz? 👉 Etkileyici bir CTA ile yüksek enerjili bir duyuru yazmak için sık kullandığınız komutunuzu kaydedin.

Destek mi arıyorsunuz? 👉 Empatiyi ve marka sesini koruyarak geri ödeme yanıtlarını yeniden yazan bir komut oluşturun.

Her şeyi tek başına mı yapıyorsunuz? 👉 Dağınık notları temiz haftalık güncellemelere dönüştüren yeniden kullanılabilir bir komut oluşturun.

İşe yarayan bir biçim bulduğunuzda, kaydet düğmesine basın. Bir dahaki sefere, tek bir tıklama ile ulaşabilirsiniz.

Kaçınılması gereken yaygın komut hataları

Deneyimli kullanıcılar bile bazen hedeflerini ıskalayabilir. İşte, gerçekten işe yarayan komutlar oluşturmaya çalışırken dikkat etmeniz gerekenler.

Referans noktası olmadan yazma: Temel bir referans noktası olmadan komut istemine atlamak genellikle dağınık sonuçlara yol açar. AI'nın hangi yönde ilerleyeceğini bilmesi için net bir biçim, örnek veya önceki çıktıları kullanın.

Yeterli bağlam sağlamamak: AI zihninizi okuyamaz. Ton, hedef kitle veya biçim gibi ne kadar fazla bağlam sağlarsanız, çıktı o kadar keskin ve etkili olur.

AI'nın niyeti çıkaracağını varsayarsak: Belirli bir görev olmadan, model hedefinizi tamamen gözden kaçırabilir. Ne istediğinizi açıkça belirttiğinizde niyet tanıma iyileşir: bir özet, bir başlık, bir senaryo veya bir ilk taslak.

Fonksiyon yerine dolgu kullanmak: "Bana bu konuda yardımcı olabilir misin?" gibi belirsiz komutlar pek yardımcı olmaz. Sonuca odaklanın ve modeli doğru yapıya yönlendirmek için eylem fiilleri kullanın.

