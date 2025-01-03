Kodlama için Gemini ve ChatGPT: Hangisi daha iyi?

Kodlama projeleriyle boğuşuyor veya yeni programlama dilleri konusunda kafanız mı karıştı? Geliştiricilerin ve veri bilimcilerinin çözümler için GitHub ve diğer geliştirici platformlarına başvurduğu günler geride kaldı.

Yapay Zeka (AI) ile birlikte ChatGPT, Google'ın Gemini ve diğer Generative AI araçları bunların yerini almıştır.

📌 2024 yılında geliştiricilerin %82'si ChatGPT'yi düzenli olarak kullandığını bildirirken, bunu %22 ile Google Gemini izledi.

Peki, bu araçlardan hangisi karşılaştırıldığında diğerinden daha üstün?

Gemini ve ChatGPT'yi kodlama açısından karşılaştırdığımız yazımıza katılın. İhtiyaçlarınıza en uygun AI modelini bulmanıza yardımcı olmak için kod yardımından problem çözme özelliklerine kadar her şeyi keşfedeceğiz.

Gemini nedir?

via Google Gemini

Google Gemini, eski adıyla Google Bard, en iyi ChatGPT alternatiflerinden biri olarak tanıtılan gelişmiş bir üretken AI sohbet robotudur. Güçlü büyük dil modelleri (LLM) ve doğal dil işleme (NLP) yeteneklerine dayanan bu araç, kodlama dahil çeşitli yaratıcı ve üretken görevlerin üstesinden gelmenize yardımcı olur.

Bu AI kod aracı, basit doğal dil komutlarıyla hata ayıklama, kod oluşturma, kodlama yardımı ve karmaşık kod tabanlarını anlamanıza yardımcı olur.

Tek bir giriş türüne odaklanan geleneksel araçların aksine, Gemini metin, görüntü, ses, video ve kodları işleyebilir. Bu çok yönlülük, anlamlı içgörüler elde etmenizi, görevleri otomatikleştirmenizi ve sorunları verimli bir şekilde çözmenizi sağlar.

Gemini özellikleri

Google'ın Gemini'si, birden fazla dilde kod oluşturmak veya mevcut kodlarda anormallikleri gidermek için mükemmel bir seçenektir.

Yazılım geliştirme zorluklarının üstesinden gelmeye yardımcı olan en iyi özelliklerinden bazıları şunlardır.

1. Çok modlu işlevsellik

Google Gemini birden fazla giriş türünü işlediğinden, çeşitli biçimlerdeki içeriği oluşturur, analiz eder ve yorumlar. Google Gemini'yi kullanarak görüntülerden açıklamalar oluşturabilir, video içeriklerinden anahtar noktaları özetleyebilir ve analizi için sesi metne çevirebilirsiniz.

Örneğin, kodlama sorununuz için bir YouTube videosuna atıfta bulunuyorsanız, otomatik özetini almak için video bağlantısını yapıştırın veya ayrıntılı içerik çıkarmak için bir resim yükleyin.

2. Gelişmiş kodlama yardımı

Gemini, Python, JavaScript ve C++ dahil olmak üzere 20'den fazla desteklenen dilde doğru kodlama cevapları sağlar. İster kod incelemesine ihtiyacınız olsun, ister sıfırdan kod oluşturmak isteyin, Google Gemini her şeyi halleder!

💡 Profesyonel İpucu: Yazılım geliştirme sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek streslidir. Yardıma mı ihtiyacınız var? Daha iyi bir programcı olmak, kodunuzu temizlemek ve işbirliğini çocuk oyuncağı haline getirmek için neler yapabileceğinizi keşfedin! 🍃

Kod parçacıkları isteyin, mevcut kodu hata ayıklayın ve belirli fonksiyonlar için kapsamlı açıklamalar alın.

Google Gemini Advanced'da oluşturulan bir Python kodunun ekran görüntüsü

Örneğin, "Fibonacci sayılarını hesaplamak için bir Python fonksiyonu yaz" gibi bir komut vererek, Gemini AI (Gelişmiş) anında ilgili Python komut dosyasını oluşturur.

3. Google Uygulamaları ile entegrasyon

Google Gemini'nin en iyi yanı, Google'ın Dokümanlar, E-Tablolar, Gmail ve Takvim gibi uygulamalarıyla sağladığı derin entegrasyonlardır. Bu, bilgi almak için platformlar arasında geçiş yapmadan ekosistem genelinde çalışmanıza olanak tanır. Google Gemini tarafından oluşturulan tabloları doğrudan çıkarabilir ve kod parçacıklarını Dokümanlar veya E-Tablolar'a aktarabilirsiniz.

Örneğin, uygulamalar içindeki "Gemini'ye sor" kenar çubuğunu kullanarak belge özetleme ve içerik oluşturmadan mevcut kodu bulmaya veya elektronik tablolardan diğer gerçek zamanlı verileri bulmaya kadar her şeyi isteyebilirsiniz.

Gemini Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Google Çalışma Alanı Entegrasyonu: Gemini Business: Kullanıcı başına aylık 24 $ Gemini Enterprise: Kullanıcı başına aylık 36 $

Gemini Business: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Gemini Enterprise: Kullanıcı başına aylık 36 ABD doları

Google One AI Premium planı: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Gemini Code Assist: Kullanıcı başına aylık 19 $ (1 yıllık taahhüt)

Gemini Business: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Gemini Enterprise: Kullanıcı başına aylık 36 ABD doları

Google Gemini Advanced API, kullandıkça öde modeliyle sunulur. Ücretsiz sürüm olan Gemini 1. 5, saatte 1 milyona kadar belirteç ve istekler ve belirteçler için hız sınırları sunar.

💡Profesyonel İpucu: Daha gelişmiş bir kod oluşturucu mu arıyorsunuz? Google, özellikle kod oluşturma ve tamamlama için Gemini Code Assist'i geliştirdi!

ChatGPT nedir?

via ChatGPT

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, bireylerin ve işletmelerin teknolojiyle etkileşimini yeniden tanımlayan bir konuşma yapabilen AI sohbet robotudur. Doğal dil anlama ve yaratıcı üretim için tasarlanmış olan bu araç, gündelik sohbetlerden yüksek riskli iş otomasyonuna kadar çeşitli uygulamalarda kullanılır.

🔍 Biliyor muydunuz? ChatGPT, Kurumsal, Takım ve eğitim alanlarında 1 milyondan fazla kullanıcısıyla hızla en çok kullanılan AI platformlarından biri haline geliyor.

Güçlü AI modelleri (GPT-4 mimarisi) ve bağlamsal anlayışı sayesinde ChatGPT, kod yazmak için de kullanılır.

En iyi yanı nedir? Büyük dil modelleri (LLM'ler), kullanıcı istemlerine dayalı olarak insan benzeri konuşmalar oluşturmanıza olanak tanır, bu da onu ideal bir içerik oluşturma ve kodlama aracı yapar!

ChatGPT özellikleri

ChatGPT'nin yapay zeka destekli yardımı, kusursuz doğal dil yetenekleri ve çok yönlülüğü ile öne çıkıyor. Çeşitli görevlere uyum sağlamak üzere tasarlanmış olup, geliştiriciler, yazarlar, pazarlamacılar ve diğer yaratıcı takımların yaratıcı çözümler üretmesini sağlar.

ChatGPT'yi görevleriniz için mükemmel bir kod düzenleyici yapan özelliklere göz atalım:

1. Akıllı kod oluşturma

ChatGPT ile doğru komut istemini kullanarak neredeyse anında kod oluşturabilirsiniz. Python, C++, JavaScript ve daha fazlası gibi birden fazla programlama dilini destekler. Bu nedenle, temel HTML kodundan gelişmiş uygulama geliştirme kodlama ihtiyaçlarına kadar, fikirleri çalıştırılabilir kodlara dönüştürmek için ideal seçenektir.

2. Gelişmiş hata ayıklama desteği

ChatGPT'nin öne çıkan özelliklerinden biri hata ayıklama yeteneğidir. Bir hata iş akışınızı kesintiye uğrattığında, sorunlu kodu ChatGPT'ye yapıştırın. Düzeltmeler önerirken olası sorunları da belirleyecektir.

ChatGPT'nin kodunuzu mevcut talimatlarla nasıl güncellediğine dair bir örnek. Gelişmiş AI modeli, kodunuzdaki hataları veya verimsizlikleri belirtmek için analiz ettiği kod parçacıkları sağlayın.

via ChatGPT

3. Yazılım geliştirme için özel GPT'ler

OpenAI'nin "Özel GPT'leri", size özel AI asistanları oluşturmanıza olanak tanıyarak ChatGPT'nin çok yönlülüğünü artırır. GPT (Generative pre-trained Transformer) motorunu, benzersiz gereksinimlerinizi karşılamak için özel olarak eğitilmiş AI modelleri tasarlamak üzere değiştirebilirsiniz.

Örneğin, teknik bir oryantasyon asistanı olarak bir GPT modeli oluşturabilirsiniz. Bu model, ürününüzün API'si ile ilgili sorguları yanıtlayabilir, kod uygulamasını açıklayabilir veya belgelerinizdeki verileri kullanarak karmaşık kurulumlarda kullanıcılara rehberlik edebilir.

ChatGPT, tekrarlayan kodlama veya müşteri desteği görevlerini otomatikleştirmek için mükemmel bir çözümdür.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Kod için Belgeleme Yazma Kılavuzu (Önem, Avantajlar ve Zorluklar)

ChatGPT Fiyatlandırma

Ücretsiz : 0 $ (GPT-4o mini)

Plus : Aylık 20 $ (o1 ve o1-mini'ye sınırlı erişim)

Pro: Aylık 200 $ (GPT-4o ve o1'e sınırsız erişim)

Takım için : Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gemini Vs. ChatGPT: Özelliklerin Karşılaştırması

Gemini ve ChatGPT, farklı geliştirme ve yazılım takımı amaçlarına hitap eden güçlü dil modellerine sahiptir. Ancak, farklı kullanım durumlarına göre uyarlanmış benzersiz özellikler sunarak diğer alanlarda da mükemmeldirler.

İşte birkaç anahtar özellik açısından işlevleri, güçlü yönleri ve sınırlamalarına bir bakış.

1. Konuşma yetenekleri

Yazılım geliştirmede AI kullanırken, kod geliştirme sürecine başlamadan önce genellikle birçok soru sormanız ve açıklama almanız gerekir. Chatbot'un anlamlı bir konuşma yapabilme yeteneği, üstün planlama için çok önemlidir.

💡 Profesyonel İpucu: En iyi ücretsiz yazılım geliştirme plan şablonlarıyla yazılım geliştirme planlamanızı daha kolay ve hızlı hale getirin!

Google Gemini

Google Gemini, kullanıcı sorgularına kısa ve yapılandırılmış yanıtlar sağlamaya odaklanır. Google Arama ile entegrasyonu, güncel yanıtlar sağlar ve çok modlu yetenekleri, görüntü, metin ve ses gibi girdileri yorumlayıp yanıtlayarak çok yönlü bir bakış açısı sunar.

Konuşma stili doğru ve verimli olsa da, uzun diyaloglarda veya yaratıcı hikaye anlatımında daha görev odaklı ve daha az dinamiktir.

ChatGPT

ChatGPT ise bağlam açısından zengin, akıcı konuşmalar sürdürme yeteneği ile tanınır. İnsan benzeri üslubu ve uyarlanabilirliği, beyin fırtınası, derin tartışmalar ve yaratıcı çıktılar üretmek için idealdir.

Kod olsa bile, ChatGPT, Gemini'nin genellikle kısa ve öz cevaplarından çok daha fazla derinlik ve ayrıntı sağlayabilir.

🏆 Kazanan: Daha kesin sonuçlar ve bu sonuçların ardındaki mantığı daha iyi anlama imkanı sunan konuşma derinliği için ChatGPT.

2. Çok modlu yetenekler

Çok modlu yetenekler, metin, ses, video ve ek dosya gibi birden fazla giriş biçimi kullanarak soru sormanıza olanak tanır. Bu, farklı kullanım durumlarında chatbot ile çalışma yeteneğinizi genişletir.

Google Gemini

Gemini'nin çoklu modallik özelliği, metin, görüntü, video ve sesi sorunsuz bir şekilde işleme yeteneği ile öne çıkar. Gemini'den bir videoyu özetlemesini, bir görüntüyü analiz etmesini veya belge iyileştirmeleri önermesini isteyebilirsiniz. Sonuç? Girişleri sürekli olarak metne dönüştürmenize ve tekrar tekrar kopyalayıp yapıştırmanıza gerek kalmaz. Orijinal dosyalarla doğrudan çalışmanıza olanak tanıyarak zaman kazanırsınız.

ChatGPT

ChatGPT öncelikle metin tabanlı etkileşimlerde mükemmeldir, ancak OpenAI kod parçacıklarını ve diğer özel girdileri işlemek için işlevsellikler sunmuştur.

Artık hızlı talimatları izleyerek görüntü veya ses bile oluşturabiliyor, ancak Gemini'nin video veya resimleri doğrudan analiz etme gibi çok modlu yeteneklerinde aynı derinliğe sahip değil.

🏆 Kazanan: Tüm kodlama sürecini geliştiren gerçek multimodal entegrasyon için Google Gemini.

3. Kodlama ve teknik destek

Geliştiriciler için AI araçlarını seçerken anahtar faktörlerden biri, temel kodlama görevlerini analiz etme, çözme ve tamamlama becerileridir.

Gemini

Gemini'de oluşturulan HTML kodunun ekran görüntüsü

Gemini, hata ayıklama, kod snippet'leri oluşturma ve kod mantığını açıklama işlevleriyle kodlama desteği sunar. Ancak, kodlama uzmanlığı ChatGPT'ye kıyasla temel düzeydedir ve karmaşık programlama ihtiyaçları için iyileştirme gerektirir.

ChatGPT

ChatGPT'de oluşturulan standart kodun ekran görüntüsü

ChatGPT, kodlamada son derece yetkin, birden fazla programlama dilini destekliyor ve teknik sorgular için kapsamlı açıklamalar sunuyor.

Python öğrenen bir acemi ya da karmaşık kodları hata ayıklayan bir uzman olun, ChatGPT geliştirme süresini önemli ölçüde kısaltabilecek ayrıntılı ve mantıklı yanıtlar sunar.

🏆 Kazanan: ChatGPT, zaman kazandıran ve her sorguyu ayrıntılı çözümlerle ele alan üstün kodlama ve teknik destek sunar.

4. Entegrasyon ve verimlilik özellikleri

ChatGPT ve Gemini, diğer veri analizi ve kodlama araçlarıyla sorunsuz entegrasyonu destekler.

Gemini

Gemini, Google ekosistemiyle mükemmel bir şekilde entegre olur ve geliştiricilerin verimliliğini artırmak ve e-postaları özetlemek, belge yapısını iyileştirmek veya takvimleri optimize etmek gibi görevleri yerine getirmek için idealdir. Ancak, geliştirme ve kodla ilgili entegrasyonlar için bazı sınırlamaları vardır.

ChatGPT

ChatGPT, çeşitli üçüncü taraf araçlar ve API'lerle entegre edilebilir, bu da onu daha geniş kullanım alanları için mükemmel bir seçenek haline getirir. Ancak, belirli bir uygulama veya platforma entegre edilmesi hala bazı zorluklar içermektedir.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Google uygulamalarıyla entegrasyon için Google Gemini; daha geniş araç uyarlanabilirliği için ChatGPT.

Gemini ve ChatGPT: Hangisi en iyisi?

ChatGPT, kodlama yetenekleri açısından Gemini'ye göre biraz daha üstün olsa da, hem Gemini hem de ChatGPT kendi alanlarında mükemmel özellikler sunar.

Öyleyse, bir seçim yapmanız gerekiyorsa:

Çok modlu özellikler, sorunsuz Google Çalışma Alanı entegrasyonu veya sorgulara kısa yanıtlar gerekiyorsa Google Gemini'yi seçin. Google uygulamalarıyla yoğun olarak çalışan veya metin, resim ve video biçimlerinde yardıma ihtiyaç duyan profesyoneller için mükemmeldir

Konuşma derinliği, kodlama uzmanlığı veya yaratıcı içerik oluşturmaya öncelik veriyorsanız ChatGPT'yi seçin. Geliştiriciler, içerik oluşturucular ve çeşitli görevler için esnek, akıllı bir asistan ihtiyacı olan herkes için ideal seçimdir

Reddit'te Gemini ve ChatGPT

Birçok geliştirici ve teknoloji meraklısı, kodlama amacıyla ChatGPT ve Google Gemini'yi karşılaştırdı ve her ikisinin de artıları ve eksileri olduğunu gördü.

Yazmak için Gemini kullanıyorum ve ChatGPT'yi biraz fazla... neşeli buluyorum. Sevimli/canayakın/ilgi çekici olmaya çalışıyor gibi. Gemini, samimi bir insanla konuşuyormuş gibi hissettiriyor ve bu sakin tavrını ChatGPT'den çok daha fazla seviyorum.

Yazmak için Gemini kullanıyorum ve ChatGPT'yi biraz fazla... neşeli buluyorum. Sevimli/canayakın/ilgi çekici olmaya çalışıyor gibi. Gemini, samimi bir insanla konuşuyormuş gibi hissettiriyor ve bu sakin tavrını ChatGPT'den çok daha fazla seviyorum.

Ben bir yazılım mühendisiyim. Gemini Advanced'in GPT-4'ten kodlama için daha iyi bir seçenek olduğunu söyleyenlere gerçekten çok şaşırdım. Her ikisini de kapsamlı bir şekilde kullandım ve bence ChatGPT çok daha üstün. Gemini, gerçekte düzeltilmesi en kolay sorunlar olması gereken eksik sözdizimi gibi basit sorunları bile kavrayamıyor gibi görünüyor. Eksik sözdizimi, sözdiziminin doğru olduğundan emin olmak için modelden mantığı anlamasını bile istemiyor ve bu, düzeltilmesi en kolay sorun olmalı. Bir sonraki duyuruya kadar kodlama için GPT'ye geri dönüyorum.

Ben bir yazılım mühendisiyim. Gemini Advanced'ın GPT-4'ten kodlama için daha iyi bir seçenek olduğunu söyleyenlere gerçekten çok şaşırdım. Her ikisini de kapsamlı bir şekilde kullandım ve bence ChatGPT çok daha üstün. Gemini, gerçekte düzeltilmesi en kolay sorunlar olması gereken eksik sözdizimi gibi basit sorunları bile kavrayamıyor gibi görünüyor. Eksik sözdizimi, sözdiziminin doğru olduğundan emin olmak için modelden mantığı anlamasını bile istemiyor ve bu, düzeltilmesi en kolay sorun olmalı. Bir sonraki duyuruya kadar kodlama için GPT'ye geri dönüyorum.

Bu kullanıcının özetlediği gibi, Google'ın Gemini içeriği oluşturmak için idealdir, ChatGPT ise daha iyi kod yazabilir ve problem çözme için idealdir.

GPT-4, kodlamada gelişmiş Gemini'den daha iyidir – python üzerinde test edilmiştirBugün kolay bir python kod problemiyle karşılaştım ve yardım almak için gelişmiş Gemini'yi kullanmaya karar verdim. Uzun süren bir uğraşın ardından, Gemini kodumdaki sorunu çözemedi. kodu GPT 4'e aktardım ve sorun anında açıklandı.

GPT-4, kodlamada gelişmiş Gemini'den daha iyidir – python üzerinde test edilmiştirBugün kolay bir python kod problemiyle karşılaştım ve yardım için gelişmiş Gemini'yi kullanmayı düşündüm. Uzun süren bir uğraşın ardından, Gemini kodumdaki sorunu nasıl çözeceğini bilemedi. kodu GPT 4'e aktardım ve sorun anında açıklandı.

ClickUp ile tanışın: Gemini Vs. ChatGPT'ye en iyi alternatif

Gemini ve ChatGPT, temel kodlama için harika olabilir, ancak belirli projeler için çıktıları özelleştirmek için insan müdahalesi gerektirir. Bu, gerektiğinde kodu ayarlamanız ve canlıya almadan önce gözden geçirmeniz veya test etmeniz gerektiği anlamına gelir.

İşte bu noktada, ClickUp gibi yapay zeka destekli bir verimlilik ve işbirliği platformu sağlam bir alternatif sunar. Bir proje yönetimi aracının kodlama için yapay zeka araçları hakkında bir konuşmada nasıl alakalı olduğu konusunda kafanız mı karıştı? Açıklayalım!

Gerçekte, kodlama projelerini yönetmek sadece kod üretmekten daha fazlasını gerektirir. Oluşturulan kodu sisteminizde kritik işlevsellikleri bozmadan doğru bir şekilde dağıtabilmek için doğru parametreleri, çağırma fonksiyonlarını ve kodlama çerçevelerini bilmeniz gerekir.

ClickUp, kodlama ve proje yönetimi arasındaki boşluğu dolduran hepsi bir arada bir çözümdür. İletişimi kolaylaştırmanıza, görevlere öncelik vermenize ve geliştirme sürecinin tüm yönlerini denetlemenize yardımcı olur.

ClickUp'ın Birinci Sırada Olduğu Nokta: Bağlamsal kod oluşturma, tamamlama ve hata ayıklama için gelişmiş AI

ClickUp Brain'i Şimdi Deneyin Clickup Brain'in AI gücünü kullanarak kod planlama, test etme ve dağıtım için belgeler oluşturun

ClickUp'ın güçlü AI sinir ağı ClickUp Brain'i kullanarak, geliştiriciler dahil olmak üzere kuruluşunuzdaki tüm takımların verimliliğini artırın.

AI destekli özellikleriyle görevleri otomatikleştirebilir, hızlı özetler oluşturabilir veya kodlama projeleriniz için şablonlar ve belgeler oluşturabilirsiniz. Böylece zamandan ve zihinsel enerjiden tasarruf edersiniz.

ClickUp Brain ile kodunuzu hata ayıklamak için anında öneriler alın

Hata düzeltme önerileri, kod oluşturma ve kod planlama konusunda size yardımcı olur, bu da onu çeşitli projeler ve kullanım durumları için ideal hale getirir. Hızlı bir şekilde standart kodlar oluşturun, kod yeniden düzenleme ve düzeltmeler için gerçek zamanlı öneriler alın ve geçmiş kodlama projelerini ve örnekleri analiz ederek iyileştirmeler için size özel önerilere erişin.

AI, kodlama görevlerinin basit İngilizce açıklamalarını yorumlayabilir, böylece kullanıcılar ihtiyaçlarını günlük dilde ifade edebilir. Bu özellik, kodlama sözdizimine çok aşina olmayan takım üyelerinin gereksinimlerini etkili bir şekilde iletmesini kolaylaştırır.

İster tek başınıza ister bir geliştirme takımının parçası olarak çalışın, ClickUp kod yazmaktan projeleri test etmeye ve dağıtmaya kadar tüm iş akışınızı sorunsuz bir şekilde yönetir.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Kodlama uygulamalarında tutarlılığı sağlamak için zengin biçimlendirilmiş belgeler

ClickUp Belgelerini Şimdi Deneyin Zaman kazanmak ve hata olasılığını azaltmak için kodunuzu takım üyeleriyle birlikte düzenleyin

ClickUp Belgeleri, gelişmiş işbirliği, standardizasyon ve belge yönetimi sayesinde kodlama uygulamalarında tutarlılığı korumanıza yardımcı olur. Satır içi yorumlar, canlı düzenleme ve @bahsetmeler gibi özellikler, takım üyeleri arasında etkili iletişim sağlar, herkesin aynı çizgide olmasını ve kodlama standartlarının korunmasına katkıda bulunmasını sağlar.

Sürüm kontrolü, hataları azaltmaya yardımcı olur ve önemli bilgilerin kaybolmasını önler. Takımlar ayrıca klasörler ve iç içe alt sayfalar kullanarak belgeleri için mantıklı bir yapı oluşturabilir, bu da kodlama belgelerini etkili bir şekilde düzenlemeye yardımcı olur.

Geliştirici belgelerinizi daha okunabilir ve etkili hale getirmek için Belgeler'de başlık ekleme, madde işaretli ve numaralı listeler, renkli afişler vb. gibi zengin metin biçimlendirme seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Kod Blok Biçimlendirme ile kodu kolayca paylaşın

Tercih ettiğiniz kodlama dilini ayarlayın ve ClickUp Belgelerinizde paylaşılabilir kod parçacıkları oluşturun

ClickUp'ın Kod Bloğu Biçimlendirme özelliği, görevleriniz veya Belgeleriniz içinde kod parçacıklarını paylaşmayı çocuk oyuncağı haline getirir. İster takım üyeleriyle işbirliği yapın ister bir sprint sırasında kodu gözden geçirin, ClickUp kodunuzun uygun sözdizimi vurgulamasıyla düzgün bir şekilde biçimlendirilmesini sağlar.

Bu, platform içinde doğrudan kodunuzu okumayı, hata ayıklamayı ve iyileştirmeyi kolaylaştırır, zaman kazandırır ve takımlar arası işbirliği sırasında hataları önler.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Yazılım takımları için hepsi bir arada iş merkezi

ClickUp'ı Şimdi Deneyin Yazılım Takımları için ClickUp ile net yol haritaları kullanarak takımınızdaki herkesi aynı hizaya getirin

Kod oluşturma ve tamamlamadan daha fazlasını arıyorsanız, yazılım takımları için özel olarak tasarlanmış ClickUp platformu, tüm geliştirme yaşam döngüsünü tek bir iş merkezinden yönetmenizi sağlar.

Bu, sadece birkaç satır kod yazmaktan öte, takımların sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabileceği, ilerlemeyi izleyebileceği ve son teslim tarihlerini kolayca karşılayabileceği organize ve verimli bir çalışma alanı yaratmakla ilgilidir.

Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Projeleri sezgisel olarak planlayın : Sprint planlaması, birikmiş işlerin önceliklendirilmesi ve Agile iş akışları : Sprint planlaması, birikmiş işlerin önceliklendirilmesi ve Agile iş akışları ile karmaşık projeleri yönetilebilir ClickUp Görevlerine bölün

Engelsiz işbirliği : Konu başlıklı yorumlar, kod inceleme iş akışları ve GitHub ve GitLab gibi entegrasyonlarla fikirlerinizi gerçek zamanlı olarak paylaşın

İlerlemeyi görsel olarak takip edin : ClickUp Gösterge Panelleri ve Kanban panoları ve Gantt grafikleri gibi ClickUp'ın Özel Görünümleri ile zaman çizelgelerini, bağımlılıkları ve dönüm noktalarını izleyin

Her şeyi merkezileştirin: Bitbucket, Jenkins ve daha fazlası gibi araçlar için : Bitbucket, Jenkins ve daha fazlası gibi araçlar için ClickUp entegrasyonlarıyla kodlarınızı, belgelerinizi ve güncellemelerinizi tek bir yerde saklayın

Kodlama sürecinizi daha da iyileştirmek mi istiyorsunuz? Geliştirme projelerinizi yapılandırmanıza yardımcı olacak ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonuna göz atın.

Bu tamamen özelleştirilebilir şablon, Tasarım, Ürün, Mühendislik ve QA takımlarının ürün geliştirme faaliyetlerini yönetmeleri için idealdir. Ürün yol haritasının oluşturulması ve sürdürülmesinden hata düzeltmelerinin ve yeni sürümlerin izlenmesine kadar her şeyi bu çözümle yapabilirsiniz!

ClickUp'ın Birinci Avantajı #4: Hızlı hareket eden geliştirme takımları için çevik proje yönetimi

ClickUp'ı Şimdi Deneyin Agile Teams için ClickUp ile iş akışınızda sorunsuz bir şekilde gezinebilmeniz için birikmiş işleri hızlı bir şekilde değerlendirin

ClickUp'ın çok yönlülüğü, basit görev izlemenin ötesine geçer. Özelleştirilebilir özellikleri, derin entegrasyonları ve gelişmiş araçlarıyla ClickUp for Agile Teams, kodlama projelerinizi gerektiği gibi yapılandırmanıza olanak tanır.

Agile Kanban panolarını kullanarak birikmiş işlerinizi önceliklendirin, burndown grafikleriyle sprint hedefleri belirleyin ve görevleri doğrudan GitHub veya GitLab commit'lerine bağlayın. Gantt grafikleriyle zaman çizelgelerini izleyin, atanan yorumlarla kod incelemelerini kolaylaştırın ve takımınızın her adımda uyumlu çalışmasını sağlayın.

İster karmaşık kod inceleme döngüleri, sprint planlaması veya hata ayıklama ile uğraşıyor olun, ClickUp size her şeyi halletmeniz için gerekli araçları sağlar.

Gemini ve ChatGPT'yi geride bırakın. ClickUp ile daha temiz kodları daha hızlı teslim edin

ChatGPT ve Google'ın Gemini, en güçlü üretken AI araçları arasında yer alsa da, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap ediyor.

Görüntü oluşturmak, sorunları çözmek veya kodlama konusunda yardıma ihtiyacınız olsun, bu araçların sonuçlarını belirleyen şey komut istemlerinin kalitesidir.

Kodlama için derinlik, hassasiyet, organizasyon ve gerçek zamanlı işbirliği çok önemlidir ve ClickUp bu alanlarda öne çıkmaktadır.

ClickUp sadece bir görev yöneticisi değildir; geliştiriciler ve Agile takımları için oluşturulmuş hepsi bir arada bir platformdur. ClickUp'ın AI asistanı ile proje belgelerini anında tarayabilir, kodları doğruluk açısından inceleyebilir ve tartışmalardan eylem öğeleri oluşturabilirsiniz. Burndown grafikleriyle sprint ilerlemesini takip edin, Gantt grafikleriyle iş akışlarını görselleştirin ve her şeyi birbirine bağlı tutmak için GitHub veya GitLab ile entegre edin.

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