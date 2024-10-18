İçerik Oluşturma Kontrol Listesi Nasıl Oluşturulur?

Kontrol listeleri sadece proje yöneticileri veya iş liderleri için değildir. Bir görevin veya projenin eksiksiz ve tutarlı bir şekilde tamamlandığından emin olması gereken herkes için inanılmaz derecede yararlı araçlardır — özellikle birden fazla görevi aynı anda yürütüyorsanız veya pazarlamacı olarak çalışıyorsanız.

Düşünün: bir blog yazısı, video veya hatta bir sosyal medya gönderisi oluşturmak çok fazla adım içerir.

Araştırma ve planlamadan düzenleme, yayınlama ve tanıtıma kadar izlenmesi gereken çok şey vardır. Ayrıca SEO uzmanları, yazarlar, doğrulama uzmanları, içerik operasyon takımları, tasarımcılar, düzenleyiciler ve daha fazlası gibi tüm paydaşlar da vardır. İşlerin gözden kaçması çok kolaydır.

Endişelenmeyin. Bu makalede, takımınız için mükemmel içerik oluşturma kontrol listesini nasıl oluşturacağınızı tartışacağız ve değerli içerik oluşturmak için bazı taktik ipuçları, araçlar ve kontrol listesi şablonu önerileri paylaşacağız.

Liste oluşturmaya ve listeden işaretlemeye hazır mısınız?

Neden İçerik Oluşturma Kontrol Listesi'ne ihtiyacınız var?

Gerçek içerik pazarlama kontrol listesine geçmeden önce, bu kontrol listesinin takımınıza nasıl fayda sağlayabileceğini hızlıca gözden geçirelim:

Ş Akışınızı kolaylaştırır : İçerik pazarlama çabalarını daha küçük, yönetilebilir görevlere bölerek, kontrol listeleri odaklanmanıza ve bunalmamanıza yardımcı olur

Tutarlı bir marka sesi sağlar : Bir kontrol listesi, tüm içerik fikirleri ve bloglarda tutarlı bir ses tonu sağlamaya yardımcı olarak marka kimliğinizi güçlendirir

Kaliteyi garanti eder : Gerekli tüm adımların tamamlandığından emin olmak (örneğin, biçim kontrolü, tasarım incelemeleri ve içerik optimizasyonu) yüksek kalite standartlarının korunmasına yardımcı olur

İşbirliğini geliştirir: Kontrol listeleri, takımınızdaki herkesin aynı sayfada kalmasına yardımcı olur; herkes rolünü ve sürece ne zaman dahil olacağını bilir

Yeniden çalışmayı azaltır : Kalite kontrolleri, tasarım incelemeleri ve daha fazlası için belirli kriterler içeren net bir yol haritası sunan kontrol listeleri, işleri ilk seferinde doğru yapmanıza yardımcı olarak revizyonları ve gecikmeleri en aza indirir

Başlangıcı çok daha kolay hale getirir: İster yeni bir ekip arkadaşı, ister serbest çalışan veya ajans ile çalışmaya başlıyor olun, içerik oluşturma kontrol listesi hem içerik kalitesi beklentilerinizi hem de operasyonel süreçlerinizi özetlemenize yardımcı olabilir

İster serbest içerik oluşturucu olun, ister ilgi çekici içerik oluşturmak isteyen büyük bir pazarlama takımının parçası olun, bir kontrol listesi iş akışınızı kolaylaştırmak, yüksek kaliteli içerik üretmek ve organik trafiği artırmak için harika bir araç olabilir.

Eksiksiz İçerik Oluşturma Kontrol Listesi

İçerik oluşturma kontrol listesine neden ihtiyacınız olduğunu gördük, şimdi nasıl oluşturacağınızı inceleyelim. Planlamadan tanıtıma kadar içerik oluşturmanın her adımını ve kontrol listesini işinize göre özelleştirmeye yönelik ek ipuçlarını ele alacağız.

Ama önce, içerik oluşturma kontrol listesinin kısa bir özetini inceleyin. 1. İçerik biçiminizi, hedeflerinizi ve hedef kitlenizi tanımlayın İçeriği kimin için oluşturduğunuzu açıkça tanımlayın

İçeriğinizle neyi başarmak istediğinizi belirleyin (ör. web sitesi trafiğini artırmak, potansiyel müşteriler oluşturmak, marka bilinirliğini artırmak)

İçeriğiniz için en uygun biçimi seçin (ör. blog yazısı, video, infografik) 2. Kapsamlı araştırma yapın Hedef kitlenizin aradığı anahtar kelimeleri bulun

Rakiplerinizin neler yaptığını anlayın ve fırsatları belirleyin

Uzman alıntılar için kaynak KOBİ'leri bulun 3. İçerik yapınızı özetleyin Konular, hedef kitle, anahtar kelimeler ve KOBİ gereksinimlerini içeren ayrıntılı bir içerik özeti oluşturun

%10'luk bir yapısal taslakla başlayın ve kapsanan noktaların daha ayrıntılı bir özetini elde etmek için kademeli olarak %30'a genişletin 4. Yüksek kaliteli içerik oluşturun İçeriğinizin bilgilendirici, güvenilir ve iyi araştırılmış olmasını sağlayın

Alakalı ve derinlemesine bilgiler sağlayan içerikler yazın 5. İçeriğinizi düzenleyin ve düzeltin İçeriğinizde gramer, yazım ve noktalama hataları olup olmadığını kontrol edin

Taslağınızın içerik özeti ve konu teziyle uyumlu olduğundan emin olun

Anahtar kelimeleri doğal bir şekilde ekleyin ve arama motorları için optimize edin 6. Görselleri son haline getirin Yüksek kaliteli görseller, grafikler veya videolar tasarlayın veya bulun

Görsellerinizin farklı platformlar için optimize edildiğinden ve mobil cihazlara uygun olduğundan emin olun 7. İçeriğinizi yayınlayın ve tanıtın Uygun platformu seçin (ör. web sitesi, sosyal medya, e-posta)

İçeriğinizi sosyal medyada, e-posta pazarlaması ve diğer kanallar aracılığıyla paylaşın 8. İçeriğinizin performansını analiz edin Web sitesi trafiği, etkileşim ve dönüşümler gibi anahtar KPI'ları izleyin

Anketler düzenleyerek okuyuculardan niteliksel geri bildirimler toplayın

Adım 1: İçerik biçiminizi, hedeflerinizi ve hedef kitlenizi tanımlayın

Her şey burada başlar: Kimin için yazdığınızı, hangi kanalı kullanmayı planladığınızı ve hedef kitlenin sorunlarına en iyi şekilde nasıl hitap edebileceğinizi belirleyin. Yeni başlayanlar nasıl yapılır kılavuzlarını tercih ederken, liderlik takımları sektör raporlarını veya uzman röportajlarını okumayı daha çok sever.

Ayrıca, GenZ kitleleri ve B2C müşterileri TikTok ve meme tabanlı içeriklerle daha fazla rezonansa girebilirken, daha yaşlı milenyum kuşağı ve B2B şirketleri daha fazla araştırma destekli içeriği tercih edebilir.

Öncelikle kendinize şu soruları sormanızı öneririz: Kimler için? Hedef kitlenizi net bir şekilde belirleyin. Bu, içeriğinizin tonunu, stilini ve mesajını şekillendirecektir

Hangi sorunu çözüyor? İçeriğiniz, hedef kitlenize değer sunmalıdır. İçeriğin ele aldığı belirli sorunu veya karşıladığı ihtiyacı belirleyin

Bu çalışmanın başarısı nasıl ölçülecek? İçeriğinizin etkinliğini ölçmek için net ölçütler belirleyin. Bunlar arasında web sitesi trafiği, etkileşim, dönüşümler veya marka bilinirliği yer alabilir

Bu içerik hangi yeni bilgileri kapsayacak? İçeriğinizin, hedef kitlenizin daha önce görmediği benzersiz veya değerli bilgiler içermesini sağlayın. Bu, yeni bir bakış açısı, pratik bir ipucu veya mevcut bir soruna yaratıcı bir çözüm olabilir

💡Profesyonel İpucu: Bu soruları kontrol listenize alt maddeler olarak ekleyin. İçerik stratejistiniz (veya içerik sorumlusu) bu soruları yanıtlamak ve bunları içerik taslağına veya özetine dahil etmekle görevlendirilebilir. Bu, hedef kitlenizin ilgisini çeken ve sonuçlar getiren, hedefli ve ilgi çekici içerik planlamak için hatasız bir çerçeve sağlar.

Adım 2: Kapsamlı araştırma yapın

Hedeflerinizi ve hedef kitlenizi belirledikten sonra, araştırma aşamasına geçme zamanı.

Keşfedebileceğiniz anahtar alanların bir dökümü aşağıda verilmiştir:

1. Anahtar kelime araştırması

Bu, blog yazısı, e-kitap veya teknik rapor gibi SEO odaklı içerik parçaları için atacağınız ilk adımdır. Bu aşamada takımınızdan kontrol etmelerini isteyebileceğiniz bazı noktalar şunlardır:

Birincil ve ikincil anahtar kelimeleri belirleyin

Analiz edilmiş arama amacı (işlemsel, navigasyonel, bilgilendirici)

Daha hedefli trafik için uzun kuyruklu anahtar kelimeler dahil

2. Rakip analizi

Burada, aynı konuyla ilgili rakiplerinizin içeriklerinde eksiklikleri belirleyebilirsiniz. Ele almadıkları konular var mı? Benzersiz bir bakış açısı veya ek bilgiler sunabilir misiniz?

Rakiplerinizin güçlü ve zayıf yönlerini anlayarak, içeriğinizi öne çıkacak şekilde konumlandırabilir ve hedef kitlenize daha fazla değer sunabilirsiniz.

Bu adımı basit tutabilir ve içerik takımınıza rekabet analizini tamamlayıp tamamlamadıklarını sorabilir veya aşağıdaki gibi adımlara bölebilirsiniz: Rakip blogların ilgili anahtar kelimeler için sıralamalarını analiz ettiniz mi?

İçeriklerinde eksik konular veya güncel olmayan bakış açıları gibi boşluklar tespit ettiniz mi?

İçeriklerinin aldığı ilgi düzeyini (ör. görünüm, beğeni, paylaşım, yorum) ölçtünüz mü?

Eşsiz bir bakış açısı sunarak, daha ayrıntılı bilgiler vererek veya farklı bir biçim kullanarak yazınızı diğerlerinden nasıl farklı kılacağınızı buldunuz mu?

3. Konu uzmanları (SME'ler)

Teknik veya karmaşık konular, sektör raporları veya düşünce liderliği yazıları yazıyorsanız, konu uzmanlarından bilgi edinmek vazgeçilmezdir. Bu tek adımlık bir süreç değildir.

İçeriğiniz için KOBİ içgörülerini kaynak olarak kullanıyorsanız, ayrı ve daha ayrıntılı bir kontrol listesi oluşturabilirsiniz. Bu, yazarlarınıza sürece yapılandırılmış bir yaklaşım sağlayarak gerekli tüm adımları takip etmelerini garanti eder.

Ardından, bağlantıyı içerik oluşturma kontrol listenizdeki "KOBİ'lerle görüşme yaptınız mı?" onay kutusuna not olarak ekleyebilirsiniz. Bu, takımınıza belirli kılavuzlar için KOBİ kaynak bulma kontrol listesine başvurmalarını hatırlatacaktır.

Kontrol listenize ekleyebileceğiniz öğeler şunlardır: Potansiyel KOBİ'leri belirleyin

Düşünceli sorular hazırlayın

Röportajları planlayın

Röportajları gerçekleştirin

KOBİ'lerin içgörülerini dahil edin

Onay alın

Yayını SME'ye bildirin

💡Profesyonel İpucu: Kontrol listenize, her içerik türü için hangi tür araştırmaların gerekli olduğunu belirten bir not ekleyin, böylece takımınız neye odaklanması gerektiğini bilir.

Adım 3: İçerik yapınızı ana hatlarıyla belirleyin

İçerik oluşturma sürecinize bağlı olarak, takımınızın gerçek taslağa geçmeden önce bir içerik özeti ve birkaç tür taslak oluşturması gerekebilir.

Bu süreç şu şekilde işler: SEO uzmanı (veya içerik stratejisti), yazara hangi konuları ele alması gerektiğini, hedef kitlenin kim olduğunu, hangi anahtar kelimeleri kullanması gerektiğini ve SME alıntılarına ihtiyaç olup olmadığını belirten bir içerik özeti oluşturmalıdır

İçerik yazarı daha sonra blogun tezini, giriş kısmını ve anahtar başlıkları içeren %10'luk bir taslak (ideal olarak toplam kelime sayısının %10'u) hazırlar

Onaylandıktan sonra, taslağı %30'a kadar genişleterek her bölümün ayrıntılı bir özetini sunabilirler

Bu süreç, paydaşları aynı çizgide tutmaya yardımcı olur ve yazma (ve düzenleme) aşamasında gidip gelmeleri azaltır.

💡Profesyonel İpucu: KOBİ röportajı alt kontrol listesinde olduğu gibi, içerik özeti ve her bir taslak türü için ayrı kontrol listeleri de oluşturabilirsiniz.

Adım 4: Yüksek kaliteli içerik oluşturun

Şimdi asıl konuya geliyoruz: hem insanlar hem de arama motorları tarafından sevilen kaliteli içerik üretmek. Genel olarak, yüksek kaliteli içeriğe katkıda bulunan üç anahtar faktör şunlardır:

I. Etkileyici anlatım

Konu hakkında yetkin bir şekilde konuşuyor musunuz?

Tüm araştırmalar güvenilir kaynaklardan mı alınmıştır?

II. Alaka düzeyi

Hedef kitlenizin zorluklarını ve sorunlarını anlayabiliyor musunuz?

Yüzeysel açıklamaların ötesine geçiyor musunuz?

III. Tasarım

Ekran görüntüleri ve diğer görseller ile birlikte başlıklar ve ALT metinleri bloga eklediniz mi?

Tasarım ekibi için, çalışma için hangi görsellere ihtiyacınız olacağına dair bir "tasarım özeti" eklediniz mi?

Bu alanlara odaklanarak, yalnızca bilgilendirici değil, aynı zamanda hedef kitlenizin ilgisini çeken içerikler oluşturabilirsiniz.

Adım 5: İçeriğinizi düzenleyin ve düzeltin

İçeriğinizi yazmak sadece ilk adımdır. Bir sonraki adım, içeriğin standartlarınıza uygun olduğundan emin olmak için onu kapsamlı bir şekilde gözden geçirmektir. Yapılandırılmış bir çerçeve (diğer adıyla düzenleme ve düzeltme kontrol listesi), bu gözden geçirme sürecini standartlaştırmanıza ve tutarlı kaliteyi korumanıza yardımcı olabilir.

Dahil etmeniz gereken bazı noktalar şunlardır:

I. Özetle uyum

Özetinde bahsedilen tüm konuları ele aldınız mı?

Her bölüm blogun tezine geri bağlanıyor mu?

II. Okunabilirlik

Okunabilirliği artırmak için başlıklar, alt başlıklar ve madde işaretleri kullandınız mı?

Açık ve net bir dil kullandınız mı?

Taslağınızı iyice düzelttiniz mi?

III. Marka

Markanızla (ve hedef kitlenizle) uyumlu tutarlı bir üslup ve stil kullandınız mı?

İçeriğinizi markanızın değerleri ve misyonuyla uyumlu hale getirdiniz mi?

IV. SEO

İçeriğinizde ilgili anahtar kelimeleri doğal bir şekilde kullandınız mı?

Meta başlığınızı ve açıklamanızı optimize ettiniz mi?

İçerik özetinde bahsedilen tüm iç bağlantıları eklediniz mi?

Tüm bağlantılı kaynaklar 4 yıldan daha eski değil mi?

Harici bağlantılardan UTM parametrelerini kaldırdınız mı?

VI. Eylem Çağrıları (CTA'lar)

Açık ve ikna edici bir ana CTA eklediniz mi?

Okuyucuları şablonlar veya ücretsiz araçlar gibi diğer içeriklere yönlendirmek için yumuşak CTA'lar eklediniz mi?

CTA bağlantılarınıza UTM izleyici eklediniz mi?

Bunun dışında, yazarlara taslaklarını intihal kontrolü veya AI içerik dedektörü ile kontrol edip etmediklerini soran bir bölüm de ekleyebilirsiniz.

💡Profesyonel İpucu: Yazarlarınıza ve düzenleyicilerinize ayrı ayrı kontrol listeleri atamak yerine, bir kendi kendine inceleme süreci ekleyin. Yazarlarınızın, düzenleyiciye göndermeden önce işlerini değerlendirmek için kontrol listesini kullanmasını sağlayın. Düzenleyici, aynı kontrol listesini kullanarak içeriği inceleyebilir ve hedef odaklı geri bildirim ve iyileştirme önerileri sunabilir. Bu yaklaşım, inceleme sürecini hızlandırabilir ve daha işbirliğine dayalı hale getirebilir.

Adım 6: Görselleri sonlandırın

Tasarım takımınızın kendi kontrol listesi olsa bile, özellikle görsellerinizi dış kaynaklardan temin ediyorsanız, genel içerik oluşturma sürecinize anahtar tasarım adımlarını dahil etmek iyi bir uygulamadır.

İzlemeniz gereken bazı noktalar şunlardır: Tasarım özeti: İstenen stil, renkler ve genel estetiği özetleyen açık bir tasarım özeti oluşturuldu mu?

Görsel öğeler: Gerekli tüm görseller (ör. resimler, infografikler, simgeler, videolar) temin edildi mi veya oluşturuldu mu?

Tasarım geri bildirimi: Tasarım ekibine geri bildirimde bulundunuz mu veya revizyon talep ettiniz mi?

Son tarihler: Tasarım son tarihlerine uyuluyor mu?

Uyumluluk: Tasarım dosyaları doğru biçimde mi, boyutları uygun mu ve mobil cihazlarla uyumlu mu?

Adım 6: İçeriğinizi yayınlayın ve tanıtın

İçerik ve görselleriniz hazır olduğunda, artık yayınlama ve tanıtım zamanı.

1. Yayın

İçerik pazarlama planınızdaki her görev için kontrol listeleri oluşturarak her şeyin yerli yerinde olduğundan emin olun. Bloglar için: Afiş görselleri, meta etiketler, arama motoru optimizasyonu E-postalar için: HTML kodu, konu satırı, eylem çağrısı Sosyal medya için: Platform, görseller, başlıklar, hashtag'ler

Bloglar için: Afiş resimleri, meta etiketler, arama motoru optimizasyonu

E-postalar için: HTML kodu, konu satırı, eylem çağrısı

Sosyal medya için: Platform, görseller, başlıklar, hashtag'ler

İçeriğinizi seçtiğiniz platforma yayınlayın

Yayınlanan sürümün doğru ve hatasız olduğunu kontrol edin

Bloglar için: Afiş resimleri, meta etiketler, arama motoru optimizasyonu

E-postalar için: HTML kodu, konu satırı, eylem çağrısı

Sosyal medya için: Platform, görseller, başlıklar, hashtag'ler

2. Tanıtım

Buradaki ilk adım içerik tanıtım stratejinizi oluşturmak olsa da, sonraki adımlar tanıtım kanalınıza göre değişebilir.

Örneğin, sosyal medyada bir blog tanıtımı yapıyorsanız, şunları yapmanız gerekir: Hedef kitlenizin en aktif olduğu sosyal medya platformlarını belirleyin

İçeriğinizi özetleyen ve tıklamaları teşvik eden sosyal medya gönderileri oluşturun

Görünürlüğü artırmak için ilgili hashtag'leri kullanın. Öte yandan, e-posta dağıtımı şu anlama gelir: E-posta listenizi hedef kitlenin faizlerine veya etkinliklerine göre bölümlere ayırın

Dikkat çeken ve açılmayı teşvik eden bir konu satırı oluşturun

E-posta metninizi HTML koduna dönüştürme

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7. Adım: İçeriğinizin performansını analiz edin

Son olarak, içerik pazarlama stratejinizin başarılı olup olmadığını kontrol etme zamanı geldi. İçeriğiniz için belirlediğiniz hedefleri yeniden gözden geçirin ve bu hedeflere ulaşıp ulaşmadığını veya aştığını belirleyin. Tam bir resim elde etmek için hem nicel hem de nitel sonuçları dahil edin.

Nicel metrikler İçeriğinizden gelen web sitesi trafiğindeki artışı izleyin

Beğeniler, paylaşımlar, yorumlar ve sayfada geçirilen süre gibi etkileşim metriklerini ölçün

Dönüşümleri (ör. kayıtlar, satın alımlar, indirmeler) izleyin.

İçeriğinizin arama motorlarındaki sıralamalarını ilgili anahtar kelimeler için izleyin Nitel geri bildirim Anketler veya oylamalar düzenleyerek hedef kitlenizden geri bildirim alın

İçeriğinizdeki yorumları ve mesajları analiz edin

İçerik pazarlama çabalarınızda iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek için içeriğinizin nicel ve nitel performansını aylık veya üç aylık olarak gözden geçirmenizi öneririz. Bu şekilde, içeriğinizin sonuçlarını analiz edebilir ve gelecekteki içerik pazarlama stratejileri için veriye dayalı kararlar alabilirsiniz.

ClickUp ile İçerik Oluşturma Kontrol Listenizi (ve Sürecinizi) Yönetme

2023 McKinsey Anketi'ne göre, orta düzey yöneticiler çalışma zamanlarının yarısından fazlasını idari işlere ayırıyor. İçerik liderleri için bu, içerik kontrol listelerinin oluşturulması ve yönetilmesini de içerebilir.

Çözüm nedir?

ClickUp gibi bir proje yönetimi platformu kullanarak kontrol listeleri oluşturun, bunları şablon olarak kaydedin ve daha büyük içerik üretim işlemlerinize entegre edin.

Bu, ClickUp'ı içerik yönetim aracı olarak kullanarak içerik işlemlerinizi yönetmek, içerik oluşturmak ve içerik performansını analiz etmek gibi tüm işlemleri yapabileceğiniz anlamına gelir.

Graphite'in İçerik Direktörü Cristina Willson'ın dediği gibi

Sadece makale yazmaya başlamadık, bunu büyük ölçekte yapmaya karar verdik, bu nedenle artan çıktı sayısına kolayca uyum sağlayabilecek sağlam bir platforma ihtiyacımız vardı. ClickUp en iyi seçimdi.

Sadece makale yazmaya başlamadık, bunu büyük ölçekte yapmaya karar verdik, bu nedenle artan teslimat sayısına kolayca uyum sağlayabilecek sağlam bir platforma ihtiyacımız vardı. ClickUp en iyi seçimdi.

Graphite, ClickUp'ı kullanarak içerik üretimini 12 kat artırdı!

ClickUp'ın içerik yönetimi özelliklerinden şu şekilde yararlanabilirsiniz:

İçerik oluşturma kontrol listenizi oluşturun

İlk olarak, bir kontrol listesi ile içerik oluşturma sürecinizdeki çeşitli adımları ayrıntılı olarak belirleyebilirsiniz. Bunun için ClickUp Kontrol Listesi Şablonları özelliğini kullanın. Takımınız genelinde içerik oluşturma süreçlerini kolayca oluşturabilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

ClickUp Kontrol Listesi Şablonları

ClickUp Kontrol Listesi Şablonları ile ana içerik oluşturma ve her içerik projesi için özelleştirerek zaman kazanın

İşte birkaç öne çıkan özellik:

Yeniden kullanılabilir şablonlar: İçerik oluşturma kontrol listenizi şablon olarak kaydedin ve farklı projelerde yeniden kullanın.

İç içe yerleştirme ve sürükle ve bırak: Kontrol listesi öğelerini iç içe yerleştirerek veya kolay sürükle ve bırak özelliği ile sırasını değiştirerek düzenleyin.

Atama ve ilerlemeyi izleme: Kontrol listesi öğelerini belirli takım üyelerine atayarak her adımda hesap verebilirliği sağlayın.

Gerçek kullanım örnekleri: Blog öncesi, blog sonrası görevler, açılış sayfası oluşturma veya özellik sürümleri gibi süreçler için kontrol listesi şablonlarını uygulayarak her adımın verimli bir şekilde izlenmesini sağlayın.

ClickUp Görev Kontrol Listeleri

Ardından, ClickUp Görev Kontrol Listelerini kullanarak bir görev içinde basit yapılacaklar listeleri oluşturabilirsiniz.

ClickUp Görev Kontrol Listeleri'ni kullanarak içerik oluşturma sürecinizdeki tüm adımları belgeleyin

İşte bunun size nasıl yardımcı olacağı:

Yeni bir içerik projesi başlattığınızda, kontrol listesi şablonunuzdan yeni bir kontrol listesi oluşturun

Kontrol listesini mevcut projenizin belirli biçimine ve hedeflerine uyacak şekilde özelleştirin

Sorumlu takım üyelerine (ör. SEO uzmanı, içerik yazarı, içerik operasyonları) ayrı ayrı kontrol listesi öğeleri atayın

Bu, zaman kazanmanın yanı sıra herkesin rol ve sorumluluklarını net bir şekilde anlamasını sağlayarak verimli ve etkili bir içerik oluşturma süreci sağlar.

ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak görevin durumuna göre farklı takım üyelerine otomatik olarak görev atayın.

Örneğin, yazar blogu "düzenleme" aşamasına taşırsa, bunu otomatik olarak Editörünüzün sorumluluğuna atayabilirsiniz. Editörünüz de bunu düzenleyicilerden birine yeniden atayabilir.

AI destekli iş akışı otomasyonları ile atanan kişileri ekleme, durum güncellemelerini planlama ve daha fazlasını hızlandırın

İçerik veritabanı oluşturun

İçerik oluşturma iş akışınızı tamamladığınıza göre, bir sonraki adım içeriğinizi oluşturmak ve yayınlamak için bir sistem kurmaktır. Bunun için kullanıma hazır ClickUp İçerik Üretim Ölçeklendirme Şablonunu kullanabilirsiniz.

ClickUp İçerik Üretim Ölçeklendirme Şablonu

Bu önceden oluşturulmuş şablon, ClickUp'ın kendi içerik üretim sürecine dayalıdır, bu nedenle ölçeklenebilir olduğunu bilirsiniz. Ön tanımlı şablon bloglara odaklanırken, video veya web sayfası gibi diğer içerik biçimlerine uyum sağlamak için kolayca özelleştirebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp İçerik Üretim Ölçeklendirme Şablonunu kullanarak tek bir tıklama ile içerik üretiminizi zahmetsizce ölçeklendirin

Şablonu şu şekilde kullanabilirsiniz:

İçerik biriktirme: Tüm konu fikirlerinizi saklamak için bir biriktirme listesi oluşturun

Özel Durumlar: Taslak, Düzenleme, Tasarım, Yayınlama ve Tanıtım gibi durumları kullanarak ilerlemeyi izleyin

Ayrıntılı görevler: Yazar, düzenleyici ve ilgili bağlantıları (kontrol listesi, taslak, taslak vb.) içerecek şekilde görev ayrıntılarını özelleştirin

Aylık görünümler: İçerik dağıtım programınızı görselleştirmek için ClickUp'ın ön tanımlı aylık görünümlerini (geçen ay, bu ay, gelecek ay) kullanın

Yorumlar: Takımınızı blog durumuyla ilgili bilgilendirin ve görevler içindeki tartışmalar için yorumları kullanın

Bu şablon, içerik oluşturma sürecinizin tüm operasyonel yönlerini yönetmek ve iş akışlarınızı kolaylaştırmak için harika bir seçenektir. Böylece içerik üretim sürecinizi ölçeklendirebilirsiniz.

İçeriğinizi taslak haline getirin, düzenleyin ve yerelleştirin

Araştırmanızı belgelemek, içerik özetleri ve ana hatları oluşturmak veya gerçek içeriği taslak haline getirmek gibi tüm bunları, yerleşik belge işleme çözümü ClickUp Docs ile yapabilirsiniz.

En iyi yanı ise, ClickUp Belgeleri, normal belge işlemcilerin aksine iç içe sayfalar ile birlikte gelir, böylece tüm belgelerinizi kolayca birleştirebilirsiniz. Buna özetler, ana hatlar, araştırmalar, KOBİ görüşme kayıtları, taslaklar ve daha fazlası dahildir.

Dahası, ClickUp Belgeleri, yorum yapma, canlı düzenleme ve etiketleme gibi çeşitli işbirliği seçenekleriyle birlikte gelir, böylece paydaşların geri bildirimlerini alabilir ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile tüm içerik belgelerinizi yönetin ve takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Bir başka mükemmel özellik ise, AI içerik pazarlamacınız olarak görev yapan ve bloglarınızı daha hızlı oluşturmanıza ve yerelleştirmenize yardımcı olan yazma asistanı ClickUp Brain'dir. Dilbilgisi ve yazım hatalarınızı düzeltebilir, blogunuzun tonunu markanızın sesine uyacak şekilde değiştirebilir ve hatta blogunuzu dağıtım için sosyal medya gönderilerine dönüştürebilir.

Ayrıca, inceleme ve onay sürecini hızlandırmak için müşterileriniz için e-posta taslakları da oluşturabilirsiniz.

ClickUp Brain ile içerik oluşturma ve düzenleme sürecinizi hızlandırın

ClickUp Brain, belirli kontrol listelerini bulmaktan dağıtım planlarına veya araştırmalara erişmeye kadar, içerik ilerlemenizle ilgili tüm sorularınızı hızla yanıtlar. Tüm önemli bilgiler parmaklarınızın ucunda, zamandan ve çabadan tasarruf edin.

💡Profesyonel İpucu: Blogun içerik oluşturma görev kontrol listesini ClickUp Belgeleri'ne yerleştirin. Böylece yazarlar kontrol listesine kolayca erişebilir ve ilerlemelerini izleyebilir, hiçbir adımın atlanmamasını sağlayabilir.

Görev kontrol listelerinizi kolay erişim için blogunuzun belgesine ekleyin

Ayrıca okuyun: 2024'ün En İyi 10 AI İçerik Oluşturma Aracı

Yayın ve dağıtım programınızı yönetin

İçeriğinizi taslak olarak hazırladıktan sonra, bir sonraki adım onu yayınlamaktır.

Ancak bu o kadar basit değildir. Yalnızca blogunuzu yayınlamakla kalmaz, aynı zamanda onu dağıtmak ve tanıtmak için bir dizi kısa içerik de yayınlarsınız. Bunlar e-posta, sosyal medya gönderileri, topluluk forumlarına katılım ve daha fazlası olabilir.

İşte içerik takviminin size yardımcı olabileceği yer. Yayın programınızı görsel olarak göstererek düzenli kalmanızı ve son teslim tarihlerini kaçırmamanızı sağlar.

ClickUp İçerik Takvimi Şablonu

Yayın ve tanıtım programınızı yönetmek için ClickUp İçerik Takvimi Şablonunu kullanmanızı öneririz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp İçerik Takvimi Şablonu ile yayınlama son tarihlerinizi takip edin

Bu şablon şu şekilde işler:

İçerik konularınızı ekleyerek başlayın içerik üretim sürecinin hangi aşamasında olduklarını da belirtin (yazma, düzenleme vb.). Bu önemlidir çünkü durumlar renk kodlarıyla belirtilir, böylece takvimde blogun durumunun özetini görebilirsiniz

Her konunun hangi içerik sütununa ait olduğunu ekleyin. Bu, içeriğinizin genel içerik stratejinizle uyumlu olmasını sağlar ve alakasız konulara sapmanızı önler

Ardından, blog gönderinizin yayın tarihini ekleyin ve Takvim Görünümü'ne geçin yaklaşan son tarihlerinizi görselleştirin. Bu, içerik programınızın net bir özetini sağlayacaktır

Artık yaklaşan son tarihlere odaklanabilir, projeleri buna göre planlayabilir, zamanlama çakışmalarını tespit edebilir ve içerik akışınızın durumunu izleyebilirsiniz. Çok kullanışlı, değil mi?

ClickUp ile İçerik Operasyonlarınızı Kolaylaştırın

İçerik oluşturma kontrol listesi, herhangi bir içerik veya dijital pazarlama takımı için olmazsa olmaz bir araçtır. Kaosun olmadığı bir içerik üretimi için yol haritanızdır; içerik oluşturma sürecinin her aşamasında takımınıza rehberlik eder ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

ClickUp'ın gerçek gücü, tüm içerik oluşturma sürecinizi merkezileştirme yeteneğinde yatmaktadır.

Kontrol listelerinizi, proje yönetimi görevlerinizi ve içerik taslaklarınızı aynı platformda barındırabilirsiniz. Takımınız birden fazla araç arasında geçiş yapmaya gerek kalmaz.

Tüm içerik oluşturma işlemlerinizi ClickUp'a taşımak birçok avantaj sağlar, ancak bunları kendiniz keşfedin. ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve hemen başlayın.