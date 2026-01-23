ChatGPT Eklentilerini Kullanma: Adım Adım Kılavuz

Hala ChatGPT'yi sadece 7/24 çalışan bir sohbet robotu olarak mı görüyorsunuz? Para kazanma fırsatını kaçırıyorsunuz!

Mevcut yaklaşımınızın size maliyetinin nedeni şudur:

Bağlam değiştirme maliyeti: Bir soru sormak için harici bir araçtan ChatGPT'ye veri kopyalarsınız, ardından cevabı uygulamak için tekrar araca geri dönersiniz. Sekmeler arasında her geçiş yaptığınızda odaklanma, ivme ve bilişsel enerjinizi kaybedersiniz.

Bağlantısı kesik ş akışları: ChatGPT bir boşlukta çalışır. 10 dakika önce güncellediğiniz elektronik tabloyu veya müşterinizin marka yönergelerini bilmez. Dosyalarınız, özel araçlarınız veya sohbetlerinizle senkronizasyonu olmadığı için çıktı genel niteliktedir.

AI'nız var ama otomasyonunuz yok: Elbette, GPT'ye raporları veya tasarımları hızlı bir şekilde hazırlamasını söyleyebilirsiniz. Ancak, sizin yönlendirmeniz olmadan bu raporu otomatik olarak oluşturabilir mi?

ChatGPT eklentileri, platformu basit bir sohbet arayüzünden güçlü bir komuta merkezine dönüştürür. ChatGPT eklentileriyle ilgili en son haberleri ve bunları nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için aşağı kaydırın.

Bonus: Ayrıca, ChatGPT eklentilerinin bu karmaşık ağını değiştirmek için ClickUp masaüstü uygulamasını nasıl kullanacağınızı da göstereceğiz. 🤩

ChatGPT Eklentileri Nedir ve Neden Kullanılır?

ChatGPT eklentileri, kullanıcıların AI sohbetlerini harici hizmetlere bağlantı kurmalarını sağlayan eklentilerdir.

ChatGPT kendi başına düşünebilir, açıklayabilir ve önerilerde bulunabilir.

Ancak doğru entegrasyonlarla, PDF belgeleri, veritabanları, proje araçları veya canlı web gibi harici sistemlerden canlı verilere erişebilir ve bu veriler üzerinde işlem yapabilir.

🚨 Önemli Not: Orijinal ChatGPT "eklentileri" özelliği Nisan 2024'te kullanımdan kaldırılmış olsa da, iki yolla sohbetlerinize doğrudan iş getirebilirsiniz:

Özel GPT'ler: Bunları, belirli bir görevı yerine getirmek için tasarlanmış ChatGPT'nin mini sürümleri olarak düşünün. Örneğin, yalnızca iç belgelerinizden gelen sorguları yanıtlayan bir müşteri desteği GPT'si.

ChatGPT Uygulamaları: ChatGPT eklentilerinin resmi alternatifi. Bunlar, ChatGPT arayüzünüzde etkinleştirebileceğiniz ve fonksiyonelliğini artırabileceğiniz üçüncü taraf uygulama entegrasyonlarıdır. Örneğin, ChatGPT'den ayrılmadan Canva uygulamasını kullanarak görüntüler ve videolar oluşturabilirsiniz.

Yaygın kullanım örnekleri

Hem özel GPT'ler hem de resmi üçüncü taraf uygulamalar, ChatGPT'nin yeteneklerini önemli ölçüde geliştirir. Bunları kullanabileceğiniz bazı yaygın alanlar şunlardır:

1. Araştırma ve bilgi toplama

Teklifinizi doğrulanmış verilerle desteklemeniz mi gerekiyor?

Araştırma için özel bir GPT seçin (ör. ScholarGPT ). 200 milyondan fazla kaynağı içeren devasa bir kütüphaneye doğrudan bağlantı kurarak, resmi alıntılarla birlikte doğru istatistikler, rapor özetleri ve gerçekler sunar.

Ya da, büyük Google E-Tablolar dosyalarını saniyeler içinde analiz etmek istiyorsanız, Data Analyst GPT'yi tercih edin. Dosyanızı paylaşın, AI'ya ne aradığınızı söyleyin, o da anında rapor özetleri ve sunuma hazır grafikler oluştursun.

2. Kod yardımı

Geleneksel ChatGPT, bir geliştiriciyi ancak belirli bir noktaya kadar götürebilir. Her sohbet oturumunun başında, teknik altyapınızı veya kodlama stilinizi yeniden açıklamakla zaman kaybedersiniz.

Bunun yerine, Code Copilot ve PythonGPT gibi özel GPT'leri kullanın. Bunlar, modern geliştirme standartlarını, kaçınılması gereken eski kütüphaneleri ve en iyi uygulamaları zaten bilmektedir.

Kodunuzu eklemeniz yeterlidir, onlar da yeniden düzenlemenize, birim testleri oluşturmanıza ve belgelerinizi otomasyonla otomatikleştirmenize yardımcı olurlar.

✅ Doğrulama: Yazılım geliştiricilerin yaklaşık %63'ü ChatGPT'yi özellikle işle ilgili görevler için kullanıyor (ankete katılan tüm meslekler arasında üçüncü sırada). Kaynak: Chicago Üniversitesi

3. Ş Akışı otomasyonu

İşinizde ChatGPT'yi yoğun olarak kullanıyorsanız, Çalışma Alanınız (e-postalar, takvimler, sohbetler, PM araçları) arasında geçiş yapmanın ne kadar zahmetli olduğunu bilirsiniz.

ChatGPT'yi favori uygulamalarınızla bağlayarak, bu arayüzden doğrudan işlerinize erişebilir ve bunları yönetebilirsiniz. Sohbet aracılığıyla e-posta yanıtları taslakları oluşturabilir, gerçek zamanlı olarak açık toplantı zamanları bulabilir ve PM araçlarınızda görev durumlarını güncelleyebilirsiniz.

🎥 ChatGPT ve iş araçları arasında sekme geçişinin takımınızın verimliliğini nasıl düşürdüğünü görmek için bu videoyu izleyin. 👇🏼

4. İçerik yönetimi

OpenAI eklentilerini kullanarak, Google Drive'ınızda depolanan içerik özetlerini ChatGPT'ye aktarabilirsiniz. Ardından, AI'ya bu dosyaları analiz etmesini ve gereksinimlerinize uygun taslaklar, sosyal medya metinleri veya görseller oluşturmasını söyleyin.

Benzer şekilde, Canva gibi resmi üçüncü taraf içerik oluşturma uygulamalarını kullanarak sekmeler arasında geçiş yapmadan taslak bir özetten bitmiş bir tasarıma geçebilirsiniz.

✅ Doğruluk Kontrolü: Exploding Topics tarafından yapılan bir ankete göre, yazma ile ilgili görevler tüm ChatGPT kullanımının %40'ını oluşturmaktadır. Aslında, çoğu yazma sorgusu, sıfırdan tamamen yeni içerik oluşturmaktan ziyade, mevcut metni değiştirmeye veya düzenlemeye odaklanmaktadır.

ChatGPT eklentilerini yüklemenin avantajları

AI teknolojileri, bunları kullanma beceriniz kadar güçlüdür.

ChatGPT kullanıcıları için bu, sohbet yardımını AI destekli eylemlerle birleştirmek için doğru eklentileri yüklemek anlamına gelir.

Bu, birçok avantaj sunar:

Artık sekme arasında geçiş yapmanıza gerek yok: Eklentiler, düzinelerce web tarayıcı sekmesi arasında veri aramanın zorluğunu ortadan kaldırır. CSV dosyasından alıntılar alırken, rakip web sitesinde fiyatları karşılaştırırken veya grafik oluştururken, tüm bunları sohbet arayüzünden yapabilirsiniz.

Daha yüksek verimlilik için doğrudan yürütme: Geleneksel ChatGPT yalnızca önerilerde bulunabilir. Öte yandan eklentiler, konuşmadan ayrılmadan e-posta taslakları hazırlamanıza, proje takipçilerinizdeki satırları güncellemenize ve takvim etkinlikleri eklemenize olanak tanır.

Daha az AI halüsinasyonu: ChatGPT gibi büyük dil modellerine iç araçlarınıza ve canlı verilerinize erişim izni verdiğinizde, çıktıları daha doğru, bağlamsal ve anlamlı hale gelir. Bu, AI halüsinasyonlarını ve sürekli komut mühendisliği ihtiyacını ortadan kaldırır.

İsteğe bağlı uzmanlık bilgisi: Özel GPT'ler, niş görevler için gerekli olan belirli talimatlar ve araçlarla önceden yapılandırılmış olarak gelir. Her yeni sohbet başlattığınızda AI'ya görevinizin temellerini öğretmenize gerek olmadığı için daha hızlı ve daha iyi sonuçlar elde edersiniz.

Uyumlu, akıllı Çalışma Alanı: ChatGPT, dosyalarınızı yöneten, takviminizi güncelleyen, PM araçlarınızda görevleri taşıyan ve hatta yayınlanmak üzere içeriği canlı olarak aktaran gerçek bir akıllı asistan haline geldi.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların yarısı AI'nın benimsenmesi konusunda zorluk yaşıyor; %23'ü nereden başlayacağını bilmiyor, %27'si ise yapılacak daha gelişmiş işlemler için daha fazla eğitime ihtiyaç duyuyor. ClickUp, metin mesajlaşması gibi hissettiren tanıdık bir sohbet arayüzü ile bu sorunu çözüyor. Takımlar, basit sorular ve taleplerle hemen işe koyulabilir, ardından birçok kişiyi caydıran zorlu öğrenme sürecine girmeden, doğal bir şekilde daha güçlü otomasyon özelliklerini ve ş akışlarını keşfedebilir.

ChatGPT Eklentilerini Adım Adım Kurma

ChatGPT eklentileri artık kullanılmasa da, ChatGPT içinde özel GPT'ler ve resmi üçüncü taraf uygulamaları kullanarak benzer fonksiyonlardan yararlanmaya devam edebilirsiniz.

Her ikisini de kullanmaya başlamak için yapmanız gerekenler şunlardır:

1. Özel GPT'leri kullanma

Özel GPT, belirli bir görev veya kullanım durumu için tasarlanmış ChatGPT'nin özel bir sürümüdür. Bunlar, kod kullanmadan bireysel kullanıcılar, takımlar veya şirketler tarafından oluşturulur.

Yalnızca ücretli kullanıcılar özel GPT oluşturabilirken, herkes halka açık olanları kullanabilir.

📌 Popüler özel GPT örnekleri: DesignerGPT : Tek bir komutla gerçek web siteleri oluşturur ve barındırır. HTML/CSS, yüksek kaliteli görüntüler ve duyarlı bir sayfaya canlı bağlantı içerir. Tek bir komutla gerçek web siteleri oluşturur ve barındırır. HTML/CSS, yüksek kaliteli görüntüler ve duyarlı bir sayfaya canlı bağlantı içerir.

Logo Oluşturucu : Marka kimliğiniz, renk paletiniz ve diğer özel ihtiyaçlarınıza göre profesyonel logolar tasarlayan özel bir araç. Marka kimliğiniz, renk paletiniz ve diğer özel ihtiyaçlarınıza göre profesyonel logolar tasarlayan özel bir araç.

Konsensüs : Sohbetinizi 200 milyondan fazla hakemli akademik makaleden oluşan bir veritabanına sağlayan güçlü bir araştırma motoru. Sohbetinizi 200 milyondan fazla hakemli akademik makaleden oluşan bir veritabanına sağlayan güçlü bir araştırma motoru.

Video GPT by VEED : Metin komutlarını sosyal medyaya uygun videolara dönüştürür. Bu GPT, tam bir video oluşturmak için senaryo yazımı, stok görüntüleri, arka plan müziği ve altyazıları yönetir. Metin komutlarını sosyal medyaya uygun videolara dönüştürür. Bu GPT, tam bir video oluşturmak için senaryo yazımı, stok görüntüleri, arka plan müziği ve altyazıları yönetir.

Popüler Modlar : Herhangi bir fotoğrafı yükleyerek yüksek konseptli sanatsal dönüşümler ve "çılgın" görsel değişiklikler uygulayın. Herhangi bir fotoğrafı yükleyerek yüksek konseptli sanatsal dönüşümler ve "çılgın" görsel değişiklikler uygulayın.

Özel bir GPT'ye erişmek ve kullanmak için:

Giriş Yapın: ChatGPT hesabınıza giriş yapın.

Ekosistemi keşfedin: Kenar çubuğunda "GPT'ler" bölümünü bulun ve " Kenar çubuğunda "GPT'ler" bölümünü bulun ve " GPT'leri keşfet " seçeneğine tıklayın.

Özel GPT'leri keşfedin

Burada şunları yapabilirsiniz:

Arama: Arama çubuğuna belirli bir görevi yazın. Örneğin, "İçeriği insancıllaştır" yazdığınızda, AI metnini iyileştirmek ve düzeltmek için özel olarak eğitilmiş GPT'lerin bir listesi görüntülenir.

Veya şuraya göz atın: Yazma, Verimlilik, Araştırma ve Analiz, Eğitim, Yaşam Tarzı, DALL-E ve Programlama olmak üzere her kategoride kullanılabilen özel GPT'lerin listesini inceleyin.

Değerlendirin: Bir GPT'ye tıklayarak açıklamasını, geliştiricisini, özelliklerini ve kullanıcı değerlendirmelerini görebilirsiniz. Bu, eklentileri akıllıca seçmenize yardımcı olur.

Canva'nın özel GPT'si

Başlatma: Önceden yazılmış bir komut istemini kullanmak için "Konuşma Başlatıcı"yı seçebilir veya kendi özel komut istemini girmek için "Sohbeti Başlat"ı tıklayabilirsiniz.

2. Resmi üçüncü taraf uygulamaları kullanma

ChatGPT eklentilerini doğru şekilde kullanmanın yolu nedir? ChatGPT'deki Uygulamalar aracılığıyla.

Bu eklentiler, eski eklenti sisteminin yerini almış ve daha istikrarlı ve güçlü bir deneyim sunmaktadır.

ChatGPT içinde eklentileri veya uygulamaları (bugün kullandığımız adıyla) etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

ChatGPT App Store'a erişin: Hesabınıza giriş yapın ve kenar çubuğundaki "Uygulamalar" düğmesini tıklayın. Burası, tüm ChatGPT entegrasyonları için resmi pazar yeridir. Hesabınıza giriş yapın ve kenar çubuğundaki "Uygulamalar" düğmesini tıklayın. Burası, tüm ChatGPT entegrasyonları için resmi pazar yeridir.

ChatGPT Uygulama Mağazası'nı keşfedin

Araçlarınızı bağlayın: Koleksiyonları göz atın veya belirli bir aracı arayın. İhtiyacınız olan uygulamayı bulduğunuzda, entegrasyonu başlatmak için "Bağlantı"yı tıklayın. İzinleri inceleyin ve senkronizasyonu onaylamak için "İzin Ver"i tıklayın.

Canva'nın özel ChatGPT uygulaması

Entegrasyonu başlatın: Uygulamanız saniyeler içinde hazır olacaktır. Hemen başlamak için "Sohbeti Başlat"ı tıklayın.

Daha hızlı erişim için bahsetmeyi kullanın: Etkin bir konuşmada bağlı herhangi bir uygulamayı, " @" yazıp ardından uygulama adını yazarak çağırın. Örneğin: "@Canva, Black Friday İndirimi için bir sosyal medya gönderisi oluştur"

Bonus: Ayrıca, komut çubuğunun yanındaki "+" simgesine tıklayarak, mevcut ChatGPT etkileşiminden ayrılmadan bağlı listenizden hızlı bir şekilde bir uygulama seçebilirsiniz.

ChatGPT'deki özel GPT'ler ile resmi üçüncü taraf uygulamalar arasındaki farklara hızlıca göz atalım: ⬇️

Aspect Özel GPT'ler Resmi üçüncü taraf uygulamalar Bunlar şunlardır Belirli bir görev veya rol için oluşturulmuş önceden yapılandırılmış ChatGPT sürümleri ChatGPT ile harici araçlar veya hizmetler arasında doğrudan entegrasyonlar Temel amaç ChatGPT içindeki özel akıl yürütme, ş Akışı veya uzmanlık ChatGPT'den harici uygulamalar içinde gerçek eylemler gerçekleştirme Kimler oluşturuyor? Bireyler, takımlar veya şirketler (kod gerekmez) Araç sağlayıcı tarafından onaylanan ve desteklenen resmi ortaklar Kurulum çaba Halka açık ise anında kullanıma hazır; oluşturma için ChatGPT Plus veya üstü sürüm gerekir. İzin onayları ile tek seferlik uygulama bağlantısı Canlı verilere erişim Oluşturucu tarafından açıkça eklenen araçlarla sınırlıdır. Bağlantılı uygulamadan gerçek zamanlı verilere yerel erişim Eylemde bulunma yeteneği Çoğunlukla tavsiye niteliğinde veya mantık odaklı eylemler Harici araçlarda doğrudan veri oluşturabilir, düzenleyebilir, güncelleyebilir veya alabilirsiniz. Bağlamın korunması Tanımlanan görev veya talimat seti içinde güçlü Bağlı Çalışma Alanı verilerinizde güçlü Özelleştirme seviyesi Talimatlar, üslup ve davranış üzerinde yüksek kontrol Uygulama entegrasyonunun desteklediği özelliklerle sınırlıdır. En uygun Araştırma, kodlama veya yazma gibi tekrarlayan, rol tabanlı görevler Tasarım, planlama, güncelleme veya yayınlama gibi ş akışı yürütme Örnekler Araştırma GPT'leri, kod asistanları, markaya özel yazma GPT'leri Canva, veri araçları, verimlilik uygulamaları, tasarım ve video araçları İdeal kullanıcı Özel AI davranışı isteyen ileri düzey kullanıcılar ChatGPT'nin sadece önerilerde bulunmasını değil, işleri yapmasını isteyen takımlar

🧠 İlginç Bilgi: Çığır açan bir çalışmada, GPT-4. 5 resmi olarak Turing Testini geçti. Bu, 1950'den beri yapay zekanın "Kutsal Kase"si olarak kabul edilen bir başarıdır. Kör testlerde, katılımcılar %73 oranında GPT-4'ü gerçek bir kişiden ayırt edemedi.

Denemeniz gereken en iyi ChatGPT eklentileri

ChatGPT'ye takmak için aklınızda belirli bir araç varsa (örneğin bir AI görev yöneticisi ), harika.

Ancak tüm bunlar size yeni geliyorsa ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız endişelenmeyin.

ChatGPT'de günlük işlerinizi çok daha hızlı ve stressiz hale getirecek beş popüler eklentiyi seçtik.

1. Figma

ChatGPT aracılığıyla

Çoğu oluşturucu, kaba fikirler taslaklamak veya yaratıcı konseptler geliştirmek için ChatGPT'yi kullanır. Konuşma tabanlı yapay zeka arayüzü, düzeltme veya iyileştirme önerilerini kolaylaştırır.

Ancak Figma Uygulamasını entegre ettiğinizde, ChatGPT Figma'nın tasarım motorunu kullanarak fikirlerinizi hayata geçirir. Saniyeler içinde görüntüler, diyagramlar, sunum slaytları, site haritaları, sosyal medya gönderileri, illüstrasyonlar vb. oluşturur.

İşlem tamamlandıktan sonra, dosyayı Figma'ya taşıyarak son piksel mükemmelliğinde düzenlemeler yapabilirsiniz.

2. Agentforce Satış

ChatGPT aracılığıyla

CRM'leri manuel olarak incelemek zaman alıcı bir iştir. Özellikle satış temsilciniz bir görüşme yaparken ve saniyeler içinde verilere ihtiyaç duyduğunda.

ChatGPT + Salesforce entegrasyonu bu sorunu çözüyor. Takımınız, CRM ile "sohbet ederek" iletişime geçilmemiş potansiyel müşteri listelerini alabilir veya önemli bir toplantı öncesinde belirli bir hesabın geçmişini özetleyebilir.

Ayrıca döngüleri kapatmak için de mükemmeldir: sohbet penceresine doğrudan "Bu fırsatı Kapalı-Kazanılmış olarak güncelle" yazmanız yeterlidir.

3. Sesli Metin

ChatGPT aracılığıyla

Özel GPT Ses-Metin Dönüştürücü, ses girişi (ses kayıtları veya canlı konuşma) almak, bunu metne dönüştürmek ve ardından aynı sohbet deneyimi içinde bu metni işlemek, özetlemek, analiz etmek veya üzerinde işlem yapmak üzere yapılandırılmıştır.

En iyi yanı, konuşmayı bağlamı algılayan çıktılarla kullanılabilir metne dönüştürmesidir.

Diğer bir deyişle, 15 dakikalık bir toplantı görüşmesinden sonra, ses-metin dönüştürücü GPT aynı kaydı kısa bir toplantı özetine dönüştürür ve alınan kararların bir listesini verir. Hatta görev sahipleriyle eylem ögeleri oluşturmasını ve bir takip e-postası taslağı hazırlamasını isteyebilirsiniz.

4. HubSpot

ChatGPT aracılığıyla

Hala potansiyel müşterinin durumunu bulmak için HubSpot sekmelerini tıklamaya devam mı ediyorsunuz? Bu eski bir iş yöntemidir.

Bunun yerine, ChatGPT'den son müşteri etkileşimlerini göstermesini, destek biletlerini özetlemesini veya en fazla gelir getiren pazarlama kampanyalarını belirlemesini isteyin.

Ayrıca HubSpot içinde anlaşma aşamalarını güncelleyebilir, gerçek zamanlı veri analizine dayalı raporlar oluşturabilir veya ChatGPT arayüzünü kullanarak doğrudan kişiselleştirilmiş e-postalar taslaklayabilirsiniz.

5. Replit

ChatGPT aracılığıyla

Web ve uygulama geliştiricileri için ChatGPT, harika bir beyin fırtınası ortağıdır. Ancak Replit entegrasyonu, onu bir ortak geliştiriciye dönüştürür.

Replit x ChatGPT entegrasyonu ile artık ChatGPT içinde tüm web sitelerini, yazılımları ve uygulamaları oluşturabilirsiniz. Hızlı prototip oluşturma için mükemmel bir çözümdür.

Fikrinizi açıklayın (ör. "Takımın haftalık hedeflerini izlemek için bir gösterge paneli oluşturun") ve Replit Agent projeyi oluşturmak, kod yazmak ve canlı gösterge paneliyi sizin için kurmak için devreye girer.

Eklenti aracılığıyla uygulamanızı doğrudan test edebilir, iyileştirebilir ve dağıtabilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? 1940'larda, W. Grey Walter adında bir öncü , Tortoises'ı yarattı. Bunlar, dünyanın ilk elektronik otonom robotlarıydı. Davranışları o kadar biyolojikdi ki, elektrik için "açlık" duyuyor ve güçleri azaldığında şarj kutularını arıyorlardı.

ChatGPT Eklentilerini Etkili Bir Şekilde Kullanma

Özel GPT'leri ve ChatGPT uygulamalarını etkili bir şekilde kullanmak için bazı basit ve pratik ipuçları:

Özel GPT'leri seçmeden önce iyice inceleyin: Halka açık bir GPT'yi kullanmadan önce, onu kimin geliştirdiğini, yapılacak işler için ne kadar tasarlandığını ve hangi girdileri beklediğini kontrol etmek için biraz zaman ayırın. Birçok GPT, kötü oldukları için değil, yanlış işler için kullanıldıkları için başarısız olur.

Tek bir iş için geliştirilmiş GPT'leri seçin: Her şeyi yapabildiğini iddia eden hepsi bir arada GPT'lerden kaçının. Python hata ayıklama veya SEO anahtar kelime analizine özel bir GPT, genel amaçlı bir GPT'den her zaman daha iyi performans gösterir.

Aşırı komut vermek yerine GPT'yi değiştirin: Aynı komutu tekrar tekrar yazdığınızı fark ederseniz, başka bir GPT deneyin. Halka açık GPT'ler önceden yapılandırılmıştır. Onların davranışlarıyla mücadele etmek sizi sadece yavaşlatacaktır.

Bellek ve sohbet referanslamayı etkinleştirin: Harici bir aracı ChatGPT'ye bağlarken, kaydedilmiş bellekleri ve sohbetleri referanslamasına izin verdiğinizden emin olun. Bu şekilde, ChatGPT sizden tekrar etmenizi istemeden önceki girdileri (dosyalar, kısıtlamalar, kararlar) hatırlar.

Yetenekleri birleştirin: Bir eklentiyi bilgi toplamak veya analiz etmek için, başka bir eklentiyi ise yapılandırmak veya yazmak için kullanın. Bu geçiş, tek bir eklentiyi kendi yeteneklerinin ötesine zorlamaktan daha hızlıdır.

Prompt-perfect GPT'yi deneyin: Harika bir fikriniz var, ancak iyi bir komutunuz yok mu? Prompt Perfect GPT'den önce bunu iyileştirmesini isteyin, böylece AI ihtiyacınızı kolayca anlayabilir.

Konuşma başlatıcıları deneyin: Bunlar, oluşturucunun sizin özel GPT'yi kullanmanız için tasarladığı ideal yolu gösterir. Aklınızda bir komut yok ise, bunları tıklayarak sohbeti başlatın ve yüksek kaliteli bir çıktı elde edin.

Kenar çubuğunuzu temizleyin: Kullanmadığınız GPT'leri ve uygulamaları kaldırın ve yalnızca sürekli olarak değer sağlayanları saklayın. Daha küçük, amaçlı bir araç seti netliği artırır.

👀 Biliyor muydunuz? Mizahı karşılaştıran kontrollü bir çalışmada, ChatGPT 3. 5 tarafından üretilen şakalar, birçok komedi görevinde insan katılımcılar tarafından yaratılan şakalardan daha komik olarak değerlendirildi ve ChatGPT, yanıtlarının ne kadar eğlenceli olduğu konusunda çoğu insandan daha iyi performans gösterdi.

ChatGPT Eklentilerinin Sınırlamaları

OG ChatGPT eklentileri yalnızca Plus aboneleri tarafından kullanılabilirdi. Neyse ki, herkes özel GPT'leri ve üçüncü taraf uygulamaları kullanabilir. (Yaşasın! )

Ancak bunlar da mükemmel değildir. Sınırlamalar arasında şunlar yer almaktadır 👇

1. Takımlar ve karmaşık görevler için artan araç dağınıklığı

ChatGPT eklentileri, işleri bir dereceye kadar birleştirir, ancak araçların yayılmasını veya yönettiğiniz araçların sayısını azaltmaz.

Hala orijinal hesaplarınız için ödeme yapmaya ve bunları sürdürmeye devam edersiniz. Aslında, kenar çubuğunuza sabitlenmiş GPT sayısı ne kadar fazla olursa, her şeyi bir araya getirmeye çalışmak için o kadar fazla zaman harcarsınız (diğer bir deyişle, iş yükü artar ).

Ancak en büyük engel, ChatGPT'nin aynı anda yalnızca bir ana uygulama eylemini çalıştırabilmesidir.

📌 Örnek: @Canva'dan bir tasarım oluşturmasını ve bunu tek seferde Google Drive'a taşımasını isteyemezsiniz. Bunun yerine, tasarım metnini ve görüntüsünü manuel olarak kopyalayıp ChatGPT'ye yapıştırmanız gerekir. Ardından, @GoogleDrive'ı çağırarak bir belge oluşturun ve bu varlığı depolayın.

Ayrıca, bu uygulamaların çoğu size gerçek yazılımın sadece hafif bir sürümünü sunar.

Böylece, ChatGPT aracılığıyla HubSpot'ta bir potansiyel müşterinin durumunu kontrol edebilirsiniz. Ancak karmaşık bir ş akışı otomasyonu oluşturmanız gerekiyorsa, ChatGPT'den çıkıp tam HubSpot sitesine giriş yapmanız gerekecektir.

📚 Daha fazla bilgi: Otomasyon ile Proje Yönetimini Optimize Etme

2. Veri bütünlüğü ve gizlilik endişeleri

HubSpot veya Canva gibi bir uygulamayı bağladığınızda, ChatGPT'ye o uygulamanın verilerine erişim izni vermiş olursunuz. OpenAI'nin güvenlik önlemleri olsa da, sektörler genelinde veri güvenliği düzenlemelerinin gerektirdiği ayrıntılı güvenlik kontrollerini sağlamayabilir.

Özel GPT'ler çeşitli veri kümeleri üzerinde eğitildiğinden, şirketinizin iç bilgilerinin eğitim verisi olarak kullanılması her zaman mümkündür.

3. Özel GPT'lerde kalite büyük farklılıklar gösterir

Halka açık özel GPT'ler, farklı uzmanlık düzeylerine sahip farklı kişiler tarafından oluşturulur. Benzer açıklamalara sahip iki GPT, çok farklı sonuçlar üretebilir. Bunları kendiniz test etmedikçe, derinliği, doğruluğu veya titizliği garanti edilemez.

4. Her bir özel GPT ayrı bir silodur

Özel GPT'ler birbirleriyle bilgi paylaşımı yapmaz. Bir saatinizi "Pazarlama Stratejisti GPT"ye markanız hakkında bilgi vermekle geçirirseniz, "Logo Oluşturucu GPT"ye geçtiğinizde bu bağlam kaybolur.

Bu ajanlar izole olduğundan, sık sık bağlamı tekrarlamak veya aynı dosyaları yeniden yüklemek zorunda kalabilirsiniz.

5. Uygulama mağazasında henüz istediğiniz araç bulunmayabilir

ChatGPT App Store henüz başlangıç aşamasındadır (beta özelliktir). Salesforce gibi büyük oyuncular mevcut olsa da, daha küçük araçlar ve özel yazılımların henüz resmi uygulamaları piyasaya sürülmediğini göreceksiniz.

6. Kullanım sınırlamaları hala geçerlidir

Ücretli Plus veya Team planında bile, en gelişmiş modellere erişim sınırsız değildir. Kaynak yoğunluğu yüksek özel bir GPT'yi birkaç saat kullanırsanız, mesaj sınırına ulaşırsınız.

Bu durumda, AI, karmaşık araçları çalıştırmak veya özel GPT'nizin gerektirdiği talimatları takip etmek için yeterince akıllı olmayan bir mini modele düşürülür.

🧠 İlginç Bilgi: BlueDot adlı Kanadalı bir yapay zeka platformu, Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) önce COVID-19 salgınını resmi olarak tespit etti. 31 Aralık 2019'da, yapay zeka, havayolu biletleme verilerini ve haber raporlarını analiz ederek Wuhan'da bir grup "olağandışı pnömoni" vakası tespit etti ve resmi uyarılar yayınlanmadan günler önce virüsün Tokyo ve Bangkok'a yayılacağını öngördü.

Birden Fazla AI Eklentisine Alternatif Olarak ClickUp

Her gün işiniz için beş farklı uygulama kullanıyorsanız, bunların ChatGPT eklentilerini eklemek kaosu çözmez.

Neden mi? Çünkü hiçbir ChatGPT eklentisi birbiriyle senkronizasyon sağlamıyor.

İşiniz hala aksıyor. Otomasyonunuz sınırlı. Ve hala araçlar arasında bilgileri manuel olarak taşıyorsunuz. Basitliği ve işlevselliği kaybetmeden tüm bunları nasıl çözebilirsiniz?

ClickUp'a girin — dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı.

AI bilgi yönetimi, iletişim, görev yürütme ve proje yönetimini tek bir yerde birleştirir. ClickUp'ın yerleşik bağlamsal AI'sının popüler ChatGPT eklentilerinin yerini nasıl aldığını ve işleri nasıl birleştirdiğini görelim ⭐

Platformun yerel yapay zekası olan ClickUp Brain, tüm çalışma alanınız için temel zeka katmanını oluşturur. ClickUp'taki birçok yapay zeka aracını destekler, böylece tek bir bağlamsal yapay zeka ile neredeyse her şeyi yapabilirsiniz.

Birden fazla eklentiyi ClickUp Brain ile değiştirin

Bu AI asistanı, görevlerinizi, belgelerinizi, konuşmalarınızı, sahiplerinizi, son teslim tarihlerinizi ve önceliklerinizi gerçek zamanlı olarak anlar. Bu nedenle yazma, özetleme veya analiz için ayrı GPT'lere ihtiyacınız yoktur. Aynı AI her yerde iş yapar.

ClickUp Brain ile şunları yapabilirsiniz:

"Bu hafta ne bloke edildi?" veya "Hangi görevler bu lansmana bağımlı?" gibi sorular sorun.

Belgelerden, yorumlardan veya tüm projelerden özetler oluşturun

Gerçek marka, proje ve hedef kitle bağlamını kullanarak içeriği yeniden yazın.

Yeniden sorma veya yeniden açıklama yapmadan tartışmaları eylem öğelerine dönüştürün

Kurumsal Arama: Tüm işleriniz için tek bir cevap

Takımların ChatGPT eklentilerine güvenmesinin en büyük nedenlerinden biri, bir şeyleri bulmaktır. ClickUp, bu ihtiyacı Enterprise Search ile karşılar.

ClickUp Enterprise Search, tüm iş bağlamını tek bir yerde toplamanıza yardımcı olur.

Doğal dilde sorular sorun, dış uygulamaları, ClickUp varlıklarını (görevler, Dokümanlar, Beyaz Tahtalar, Gösterge Panelleri, Sohbet, Alanlar, Klasörler, Listeler ve ek dosyalar) ve üçüncü taraf entegrasyon nesnelerini (belgeler, elektronik tablolar, slaytlar, PDF'ler) tarayarak ilgili bilgileri bulur.

Akışınızı bozmadan fikirlerinizi yakalamak için Talk to Metin'i kullanın

ClickUp'ın bağımsız masaüstü uygulaması BrainGPT tarafından desteklenen Talk to Text özelliği, yazılan komutların ötesine geçer. Fikirlerinizi, toplantı notlarınızı veya görev güncellemelerinizi sesli olarak söyleyin ve bunları anında yapılandırılmış metinlere, görevlere veya belgelere dönüştürün. BrainGPT daha sonra bu girdileri iyileştirebilir, özetleyebilir veya eyleme geçirilebilir sonraki adımlara dönüştürebilir.

Talk to Text özelliğini kullanarak sesinizi eyleme dönüştürün

🎥: ChatGPT'nin nasıl çalıştığına ve ClickUp Brain'in neden bir adım önde olduğuna dair hızlı bir genel bakış için bu videoyu izleyin.

Birden fazla harici modele erişim

ClickUp Brain, tek bir Çalışma Alanı deneyimi içinde birden fazla temel AI modelini destekler. Brain, ClickUp'ın izinlerini, güvenlik ayarlarını ve AI yönetişim kontrollerini uygularken, talepleri farklı modellere yönlendiren bir düzenleme katmanı görevi görür.

Brain'in görevleriniz, belgeleriniz vb. bağlamında birden fazla modeli nasıl desteklediğini görün.

AI erişimi Brain aracılığıyla soyutlaştırılır, yani kullanıcılar platformdan ayrılmadan veya ayrı AI abonelikleri yönetmeden görevler, belgeler, yorumlar ve diğer ClickUp yüzeylerinden AI ile etkileşim kurar. Özelliğe ve yüzeye bağlı olarak, Brain otomatik olarak bir model seçebilir veya kullanıcıların bir model seçmesine izin verirken, varsa hangi Çalışma Alanı içeriğinin komut istemine aktarılacağını kontrol edebilir.

Bu tasarım, takımların ş akışlarını parçalamadan veya Çalışma Alanı verilerini doğrudan harici AI araçlarına maruz bırakmadan farklı model güçlerinden yararlanmalarını sağlarken, AI kullanımını merkezi, denetlenebilir ve ClickUp'ın veri sınırlarıyla tutarlı tutar.

📌 Örnek: Günlük yürütme işleri için ChatGPT. Uzun formlu analiz ve sentez için Claude. Bilgi yoğun ve çapraz referanslı görevler için Gemini.

AI Notetaker ile otomatik toplantı özetleri ve eylem öğeleri

ClickUp AI Notetaker ile konuşma noktalarınız toplantının ortasında kaybolmaz. Konuşma, ilerledikçe kaydedilir ve sözlü güncellemeler, kararlar ve sonraki adımlar ClickUp içinde yapılandırılmış notlara dönüştürülür.

ClickUp Brain bir sonraki adımda devreye girer. Toplantıyı bağlam içinde okur, neyin kararlaştırıldığını, neyin yapılması gerektiğini ve kimlerin dahil olduğunu anlar. Eylem öğeleri paragrafların içinde gömülü kalmaz. Gerçek işler olarak ortaya çıkar.

Buradan itibaren, uygulama hemen başlar. Görevler oluşturulur, sahipleri bellidir, son tarihler vardır ve her görev, tartışıldığı tam anla bağlantılıdır. Birisi bir kararın neden alındığını sorarsa, izi zaten oradadır.

Toplantılar, Brain'in bağlamı sessizce ileriye taşıması sayesinde, takımlar için bir ön kapı haline gelir.

Yönetici özetleri için AI Kartları

ClickUp, AI Kartları kullanarak statik gösterge paneli verilerini etkileşimli içgörülere dönüştürür. Örneğin, C-suite paydaşları için özel olarak hazırlanmış içgörüleri bir bakışta otomatik olarak sunmak için bir yönetici özeti AI kartı yerleştirin.

Özel içgörüleri hızlı bir şekilde paylaşım yapmak için gösterge panellerinize AI kartları ekleyin.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp, sağlam çapraz platform desteği için 1000'den fazla yerel entegrasyon sunar. İş için istediğiniz araçları seçin, bunları etkinleştirin ve bir çırpıda ClickUp Çalışma Alanınıza bağlayın. Geliştirici tutmanıza veya eski sisteminizdeki eski kodu değiştirmenize gerek yok. ClickUp entegrasyonları kullanarak entegre bir AI teknoloji yığını oluşturun

Görev ve proje otomasyonu: Birden fazla eklenti ş akışını değiştirin

En iyi durumda, ChatGPT entegrasyonları tek seferlik bir hizmet sunar. AI'ya bir görev oluşturmasını söylersiniz, o da bunu yapar. Bir görevini taşımasını söylersiniz, o da bunu yerine getirir.

Bu otomasyon beceriksiz, eksik ve hala manuel.

ClickUp Görevleri doğası gereği dinamiktir ve kodsuz otomasyon için çok geniş bir alan sunar.

Projeleri görevlere ayırarak başlayın: açıklamalar, son teslim tarihleri, atanan kişiler, kalite kontrol listeleri, özel durumlar, alt görevler vb. ekleyin. Daha da iyisi, Brain'e bunları sizin adınıza oluşturup atamasını söyleyin. AI destekli görev otomasyonunu parmaklarınızın ucunda düşünün.

Her şeyi kontrol altında tutmak için, Listeler, Kanban Panoları, Takvimler, Gantt Çizelgeleri ve daha fazlası gibi ClickUp Görünümlerini kullanarak bu Görevleri görselleştirin.

Ardından, bunları ClickUp Otomasyonları ile eşleştirerek durum güncellemeleri, son teslim tarihi tamamlandı veya atanan kişi değişiklikleri gibi gerçek değişikliklere dayalı tetikleyicileri tetikleyin.

Örneğin, bir metin yazarı bir görevı "Tamamlandı" durumuna taşıdığında, durumu "Onay Bekliyor" olarak güncelleyin, düzenleyiciyi bilgilendirin ve inceleme için yeni bir son tarih belirleyin.

ClickUp'ın AI Assign, AI Prioritize ve AI Kart özelliklerini kullanarak görev yönetimini otomasyonla gerçekleştirin ve gerçek zamanlı içgörüleri anında ortaya çıkarın.

Tüm ş akışlarını otomasyon için sınırsız adımları zincirleyebilirsiniz:

Bir görevin durumu "İnceleniyor" olarak değiştiğinde, "İnceleme Notları" adlı özel bir alan ekleyin, incelemeyi e-posta yoluyla ekleyin ve bildiriminizi yapın, ardından görevi İnceleme Listesi'ne taşıyın.

Özel alan "Bütçe Onaylandı" True/Evet ise, fatura görevi oluşturun, proje rollup alanını güncelleyin ve takım sohbetine gönderin.

🚀 ClickUp Avantajı: Kod gerektirmeyen otomasyonlar tetikleyicilere tepki verirken, ClickUp Super Agents Çalışma Alanınızı proaktif olarak izler ve bağlam, mantık ve niyete göre harekete geçer. Süper Ajanlar ile ş akışlarınızı hızlandırın Bunları her zaman aktif olan AI takım arkadaşları olarak düşünün: Arka planda görevleri, listeleri ve alanları izleyin

Öncelik, iş yükü, beceriler veya son tarihler gibi koşulları yorumlayın.

Her seferinde açıkça tetikleyici olmadan çok adımlı eylemler gerçekleştirin 📌 Süper Ajanın çalışma örneği: "Atama için Bloglar" listesine eklenen yeni görevleri tarar, her görevin gereksinimlerini değerlendirir, yazarların uygunluğunu ve uzmanlığını kontrol eder ve işi otomatik olarak atar — kurallar veya manuel önceliklendirme gerekmez.

AI ajanı oluşturmayı öğrenmek için bu videoyu izleyin:

Gerçek zamanlı işbirliği – Belge, Sohbet ve Gösterge Panelleri tek bir yerde

ChatGPT eklentileri işi hızlandırdığına şüphe yok. Ancak bir takımda çalışıyorsanız, sohbet arayüzünde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanın neredeyse imkansız olduğunu bilirsiniz.

Varlıkları birlikte düzenlemeyebilirsiniz. Grup iletişimi için yer yoktur. Raporlar gerçek zamanlı verilerden oluşturulsa da statiktir.

ClickUp, tüm bunları paylaşımlı iletişim, işbirliği ve yerleşik analiz desteği ile değiştirir. İşte nasıl:

Canlı ortak düzenleme için ClickUp Docs: Google Dokümanlar veya Word belgeleri arasında geçiş yapmanıza gerek yok. Bir Google Dokümanlar veya Word belgeleri arasında geçiş yapmanıza gerek yok. Bir ClickUp Doc oluşturun, birden fazla kullanıcıyı aynı anda düzenlemeye davet edin, yorumlarda takım arkadaşlarınızı etiketleyin ve AI destekli içerik oluşturma veya düzenleme için Brain'i kullanın. Ayrıca, ClickUp Doc'ta herhangi bir metni vurgulayabilir ve anında izlenebilir bir ClickUp görevine dönüştürebilirsiniz.

Canlı düzenleme, takım yorumları ve bağlamsal AI desteği ile ClickUp Belge'de işbirliği içinde çalışın.

Anlık takım senkronizasyonu için ClickUp Chat: Her bir ClickUp Görev Listesi, takım üyelerinin fikirlerini paylaşabileceği, geri bildirimde bulunabileceği, önerilerde bulunabileceği ve Her bir ClickUp Görev Listesi, takım üyelerinin fikirlerini paylaşabileceği, geri bildirimde bulunabileceği, önerilerde bulunabileceği ve ClickUp Chat içinde dosya bağlantıları bırakabileceği kendine özel bir sohbet bölümüne sahiptir.

ClickUp Chat ile takımınızla iletişim kurun ve sohbet pencerenizden görevler oluşturun.

Paylaşımlı görünürlük için ClickUp Gösterge Panelleri: Önceden oluşturulmuş Önceden oluşturulmuş ClickUp Gösterge Panelleri kullanın veya raporlama ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin. Bu gösterge panelleri, görevlerinizden, Özel Alanlardan, zaman takibinden ve otomasyondan doğrudan veri alabilir.

ClickUp gösterge panelleri ile anında AI özetleri ve güncellemeler alın

ChatGPT Eklentilerini ClickUp'ın Hepsi Bir Arada Gücüyle Değiştirin

ChatGPT eklentileri artık kullanılamamaktadır. Alternatifleri (özel GPT'ler ve üçüncü taraf uygulama entegrasyonları) işi tamamlasa da, iş hayatınızı kolaylaştırmazlar.

Hala zamanınızın büyük bir kısmını araçlar arasında manuel olarak veri aktarmak, birden fazla uygulamayı yönetmek ve sekmeler arasında geçiş yapmakla geçiriyorsunuz.

ClickUp gibi birbiriyle yüksek düzeyde bağlantılı bir ekosisteme geçerek, yapay zeka, görevler, takımınız ve harici araçları tek bir alanda kolayca bir araya getirebilirsiniz. Üstelik ek maliyet veya karmaşık kurulum gerektirmeden.

Çalışırken görmek ister misiniz? ClickUp'a kaydolun ve her şey tek bir yerde olduğunda iş gününüzün ne kadar sakinleştiğini görün.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

ChatGPT eklentileri kullanılabilir olduğunda, eklenti mağazası bunları taramak ve yüklemek için merkezi bir pazar yeri görevi görüyordu. Zamanla, bugün üçüncü taraf eklentileri ve uygulama entegrasyonlarını bulabileceğiniz ChatGPT App Store'a dönüştü.

Hangi eklentiyi kullanmak istediğinize bağlıdır. ChatGPT Plus kullanıcıları, App Store'a ve özel GPT'lere tam erişim hakkına sahiptir. Ücretsiz kullanıcılar bazı özel GPT'ler ve uygulamalarla etkileşim kurabilirler, ancak sıkı kullanım sınırlamalarıyla karşı karşıya kalırlar ve günlük mesaj limitlerine ulaştıklarında erişimlerini kaybederler.

Hayır. Aynı anda birden fazla ChatGPT eklentisi kullanamazsınız. Farklı özel GPT'ler veya uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz, ancak aynı turda iki veya daha fazla eklenti kullanamazsınız.

Eklentileri diğer üçüncü taraf yazılımlar gibi değerlendirin. Yalnızca doğrulanmış, tanınmış geliştiricilerin uygulamalarını yükleyin ve sohbette hassas şifreleri, ödeme bilgilerini veya şirket sırlarını paylaşımdan kaçının. Maksimum güvenlik için, eğitim modellerinden verileri hariç tutan Enterprise Planı'nı kullanın ve bir uygulamaya harici hesaplarınıza erişim izni vermeden önce her zaman "İzinler" açılır penceresini inceleyin.

En iyi verimlilik eklentileri, mevcut teknoloji yığınınıza fazla yük getirmeden görevleri 2 kat veya daha yüksek bir hızda gerçekleştirmenize yardımcı olan eklentilerdir. Örnek: ClickUp'ın birleştirilmiş AI Çalışma Alanı, yazma ve düzenleme için ClickUp Docs, bağlamsal AI için ClickUp Brain, hızlı bilgi/dosya erişimi için ClickUp Kurumsal AI Search ve toplantıları yazıya döküp önemli eylem maddeleri oluşturan ClickUp AI Notetaker gibi birden fazla verimlilik aracını bir araya getirir.