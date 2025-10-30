ChatGPT ve Google AI Modu: Verimlilik ve Araştırma Açısından Hangisi Daha İyi?

Bazı günler, beyniniz maraton koşuyormuş gibi hissedersiniz. Rapor taslağı hazırlamaktan gerçekleri araştırmaya atlayarak, tüm bunları gerçek işinizi gözden kaçırmamaya çalışarak yaparsınız.

AI size bu konuda nefes almanızı sağlayabilir. Peki, bağlamı hatırlayan ve fikirlerinizi şekillendirmenize yardımcı olan üretken AI yardımcısı ChatGPT'yi mi, yoksa en güncel cevapları sunan bilgi arama asistanı Google AI Modu'nu mu tercih edersiniz?

Bu blog yazısında, ChatGPT ile Google AI Modunu karşılaştırarak ş akışınıza nasıl uyum sağladıklarını, verimlilik ve araştırma üzerindeki etkilerini ve ClickUp'ın her ikisinin gücünü ve daha fazlasını tek bir çatı altında nasıl bir araya getirdiğini göreceğiz. 💪

ChatGPT ve Google AI Moduna Genel Bakış

İşte bu AI arama motorlarını karşılaştıran bir tablo:

Yetenek ChatGPT Google AI Modu (Çalışma Alanı'nda Gemini) Birincil fonksiyon Yazma, beyin fırtınası, kod ve soru-cevap için konuşma tabanlı yapay zeka Google uygulamasına entegre AI asistanı Görev yönetimi Yerleşik görev yöneticisi yoktur, ancak görev liste/kontrol listeleri oluşturabilir. E-postalardan/Belgelerdent otomatik olarak eylem öğeleri oluşturabilir, ancak tam bir görev yöneticisi değildir. Planlama Programlar önerir ancak takvimlere doğrudan bağlantısı yoktur Google Takvim ile entegre olarak toplantı saatleri önerir, hatırlatıcılar ayarlar ve etkinlikleri otomatik olarak planlar. İşbirliği Paylaşılabilir sohbetler ve belgeler, ancak gerçek zamanlı ortak düzenleme veya yerel ekip çalışması özellikleri yok Çalışma Alanı içinde derin işbirliği; gerçek zamanlı düzenleme, önerilen yanıtlar, takım notları Entegrasyonlar Harici araçlar için eklentiler ve API'ler; kurulum gerektirir Gmail, Takvim, Drive, Toplantı ve Belge ile yerel olarak bağlantı; dış entegrasyonlar sınırlı. AI yetenekleri Birden fazla AI modeli ile yaratıcı üretimde (içerik, kod, beyin fırtınası) güçlüdür. Google Çalışma Alanı içinde bağlamsal yardım (özetleme, taslak oluşturma, toplantı notları, akıllı yanıtlar) Fiyatlandırma* Ücretsiz sürüm, ücretli sürüm kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlar. Ücretsiz sürüm, ücretli sürüm kullanıcı başına aylık 19,99 $'dan başlar.

ChatGPT nedir?

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen, derin öğrenme ve diğer AI tekniklerini kullanarak insan benzeri metinleri anlamak ve üretmek için eğitilmiş gelişmiş bir konuşma yapay zekasıdır.

ChatGPT aracılığıyla

Sorulara yanıt verebilir, içerik taslağı oluşturmaya yardımcı olabilir, fikirler üretilmesine katkıda bulunabilir, karmaşık konuları basitleştirebilir ve hatta kod yazabilir veya diller arasında çeviri yapabilir, bu da onu hem verimlilik hem de yaratıcılık için çok yönlü bir yardımcı haline getirir.

GPT-4o ve GPT-5 gibi modellerle desteklenen bu özellik, bağlama ve üsluba uyum sağlayarak şaşırtıcı derecede doğal ve akıllı yanıtlar sunar.

ChatGPT özellikleri

En belirgin ve öne çıkan üç özelliğini inceleyelim.

Özellik #1: Çok modlu giriş ve çıkış

ChatGPT ile dosyaları analiz edin ve görselleri yorumlayın

ChatGPT, kullanıcıların yazma, resim, PDF ve CSV gibi dosya yükleme veya arayüzle doğrudan konuşma olanağı sunar. Grafikleri yorumlar, belgelerden bilgi çıkarır, elektronik tabloları analiz eder ve görsel içerik oluşturur veya açıklar.

Bu çok modlu özellik, kapsamlı raporlar sunmak, veri yoğun sunumları basitleştirmek ve dinamik veri analizi oturumlarına yardımcı olmak gibi uygulamalarda özellikle yararlıdır.

Özellik #2: Bellek, özel GPT'ler ve kişiselleştirilmiş sesler

ChatGPT'nin hafızasını tüm konuşmalarınızda kullanın

ChatGPT, iş tarzınıza uyum sağlar. Hafızası, tercihlerinizi izlemeyi, isimleri hatırlamayı ve devam eden projelerle ilgili ayrıntıları saklamayı sağlayarak yanıtları bağlamınıza uygun hale getirir.

Ayrıca, yazma rehberliği veya kod desteği gibi belirli görevler için odaklanmış asistanlar olarak çalışan özel GPT'ler de ayarlayabilirsiniz. Mobil uygulamanızı kullanıyorsanız, sesli giriş ve çıkış, konuşmaları daha doğal hale getirir ve size ellerinizi kullanmadan etkileşim kurma imkanı sunar.

Özellik #3: Web tarama, akıl yürütme ve araç entegrasyonu

ChatGPT içindeki cevapları iyileştirmek için farklı arama modları seçin

ChatGPT'yi araştırma için kullanın güncel bilgileri çekerek ve kaynaklar ve referanslar isteyerek. Mantıksal akıl yürütme, özetleme ve dil çevirisi gibi görevler için de bu programa güvenebilirsiniz.

Bunun ötesinde, kod yürütme ve farklı araçlarla iş yapma yeteneği gibi gelişmiş özellikler, daha karmaşık ş akışlarını yönetmenizi sağlar.

🔍 Biliyor muydunuz? Büyük ölçekli bir araştırma, AI kullanan araştırmacıların AI araçları kullanmayan meslektaşlarına göre %67 daha fazla makale yayınladığını, 3 kat daha fazla atıf aldığını ve yaklaşık 4 yıl daha erken takım lideri olduğunu ortaya koydu.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

Avantaj: Kullanıcı başına aylık 200 $

Google AI Modu nedir?

Google AI Modu, Google'da yerleşik olarak bulunan, katmanlı, bağlam açısından zengin sorguları konuşma kolaylığıyla işlemek için tasarlanmış akıllı bir arama motorudur.

Google aracılığıyla

Gemini'nin gelişmiş sürümleri ile desteklenen bu özellik, karmaşık soruları parçalara ayırır, birden fazla kaynaktan yararlanır ve sizi sayfaları tıklamaya zorlamadan, doğrudan arama arayüzünde sentezlenmiş, doğru cevaplar sunar.

Çeşitli bölgelerde Search Labs aracılığıyla kullanılabilen bu mod, aramayı daha akıcı, akıllı ve duyarlı hale getirmek için ses, görüntü ve metin girişlerini destekler.

Google AI Modu özellikleri

İşte en iyi özellikleri.

Özellik #1: Çok modlu AI ve uyarlanabilir akıl yürütme

Arama sonuçlarınızla referans kaynaklarını doğrudan görünümüyle görüntüleyin

Konuşun, yazın veya kamerayı doğrultun, AI Modu hepsini işlesin. Metin, ses veya görüntü yoluyla (veya PDF yükleyerek) soru sorduğunuzda, farklı biçimlerdeki bilgileri anlar ve sentezler.

Google Gemini'nin çok modlu yeteneklerini ve "sorgu yayılma" stratejisini kullanarak, karmaşık komutları alt sorulara böler, bunları paralel olarak arar ve bulguları bir özet halinde birleştirir.

💡 Profesyonel İpucu: Cevapların alakalı olmasını sağlamak için belirli zaman aralıkları kullanın. 2019 ile 2023 arasında neler değiştiğini sorun veya pandemi sonrası gelişmeleri belirtin. Bu, modelin eski ve yeni bilgileri ayırt etmeden karıştırmasını önler.

Özellik #2: Tuval ve kalıcı çalışma alanı

Daha spesifik arama özellikleri için dosya ekleyin

AI Modunun yan panelindeki "Canvas", canlı bir çalışma alanı görevi görür ve AI ile planlama, çok aşamalı görevler veya pazar araştırması için idealdir. Taslak planlar hazırlayın, belgeleri yükleyin, takip soruları ile fikirlerinizi ince ayar yapın ve daha sonra kaldığınız yerden devam edin.

Google aramasını tek seferlik bir aramadan, zamanla gelişen işbirliğine dayalı bir oturuma etkili bir şekilde dönüştürür.

Özellik #3: Canlı arama ve Chrome entegrasyonu

Entegre Google Lens aracılığıyla arama sorguları gönderin

Karşınızdaki şeyi yorumlamakta yardıma mı ihtiyacınız var? AI Modu, Google Lens'i "Canlı Arama" özelliği ile gerçek zamanlı AI ile entegrasyonlar yapar. Mobil kameranızı bir nesneye veya şemaya doğrultarak onunla ilgili soru sorabilirsiniz.

Masaüstünde, Chrome'un yeni "Bu sayfa hakkında Google'a sor" seçeneği, bağlam duyarlı bir kenar çubuğunda sayfa içeriğini keşfetmenizi sağlar.

Google AI Modu fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Google AI Pro: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Google AI Ultra: Kullanıcı başına aylık 249,99 $

💡 Profesyonel İpucu: Her soru sorduğunuzda, "ve bunun iş için neden önemli olduğunu açıklayın" veya "ve bunun gerçek hayattaki etkileri nelerdir" gibi bir cümle ekleyin. Bu, LLM arama motorunu yüzeysel bilginin ötesine taşır.

ChatGPT ve Google AI Modu: Özelliklerin Karşılaştırması

ChatGPT, gerçek çok modlu giriş/çıkış, bellek özellikleri, otonom ajanlar ve zengin verimlilik araçlarıyla etkileyicidir.

Google AI Modu ve AI Overviews ise uyarlanabilir akıl yürütme, sorunsuz Chrome/Arama entegrasyonları, Canvas gibi gelişmiş plan araçları ve derin ekosistem entegrasyonları ile öne çıkıyor.

İkisini başa baş karşılaştıralım:

Özellik #1: Özelleştirme ve esneklik

Hem Google AI Modu hem de ChatGPT, kullanıcıların deneyimlerini özelleştirmelerine olanak tanır, ancak bunu farklı yaklaşımlarla yaparlar.

ChatGPT

ChatGPT, aramalarınızı kişiselleştirmek için size daha fazla alan sunar. Kod yapmadan Özel GPT'ler oluşturabilir, kendi verilerinizle modelleri ince ayarlayabilir ve Canva, Notion ve HubSpot gibi üçüncü taraf araçlarla entegre edebilirsiniz.

Geliştiriciler için ChatGPT, API'ler ve konektörler sunarak belirli sektörler için daha derin otomasyon ve özel çözümler sağlar.

Google AI Modu

Google AI Mode ise, geliştiricilerin Gemini modelleriyle prototip oluşturabilecekleri ve işlerini uygulamalara aktarabilecekleri AI Studio aracılığıyla özelleştirmeye odaklanıyor. Bu, teknik takımlar için yararlı olsa da, günlük kullanıcılar ChatGPT'nin Özel GPT'lerinin sağladığı tak ve çalıştır esnekliğinden yararlanamıyor.

🏆 Kazanan: ChatGPT, kişiselleştirmeyi hem bireyler hem de iş için erişilebilir hale getirdiği için.

Özellik #2: Ajans araçları ve otomasyon

Otomasyon, bu ikisinin en belirgin şekilde ayrıştığı noktadır.

ChatGPT

ChatGPT, araştırma, kod yazma, sunum oluşturma veya web kullanıcı arayüzlerinde gezinme gibi karmaşık görevleri bağımsız olarak gerçekleştirebilen ajanlar piyasaya sürdü.

ChatGPT Agent ve Deep Research aracı gibi özellikler, soruları yanıtlamanın ötesine geçerek görevleri yerine getirir ve proaktif yardıma ihtiyaç duyan takımların zaman kazanmasını sağlar.

Google AI Modu

Google AI Modu, otomasyondan ziyade araştırma ve organizasyonu desteklemeye yöneliktir.

Canvas, yapılandırılmış çalışma planları oluşturmanıza, notları düzenlemenize veya PDF'leri özetlemenize yardımcı olur. Güçlü bir planlama asistanıdır, ancak ChatGPT'nin bağımsız olarak hareket etme ve ş akışlarını otomasyon yeteneği ile eşleşmez.

🏆 Kazanan: ChatGPT, müdahalesiz ve kişiselleştirilmiş otomasyon yetenekleri sayesinde.

💡 Profesyonel İpucu: Hızlı döngüler kullanın: sorun, iyileştirin, çelişki yaratın ve özetleyin. Dördüncü veya beşinci turda, yüzeysel çıktılardan çok uzman düzeyinde senteze yakın yanıtlar alacaksınız.

Özellik #3: Gizlilik ve bellek kontrolü

Platformlar, veri sorunlarını ele alırken kişiselleştirme konusunda da gelişme gösteriyor, ancak farklı felsefelerle.

ChatGPT

ChatGPT, belleği etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza, özel talimatlar eklemenize ve verilerinizin nasıl depolandığını kontrol etmenize olanak tanır. Şeffaflık sağlasa da, bellek özellikleri hala gelişme aşamasındadır ve bazen manuel yönetim gerektirir.

Google AI Modu

Bu intranet arama motoru, kullanıcı dostu gizlilik konusunda daha güçlü bir tutum sergiliyor.

72 saat sonra otomatik olarak silinen geçici sohbetler, isteğe bağlı kişisel bağlam belleği ve daha net etkinlik kontrolleri sunar. Bu özellikler, uzun vadeli veri endişeleri olmadan kişiselleştirme sağlar ve kullanıcılara daha basit gizlilik ayarları sunar.

🏆 Kazanan: Google AI Modu, daha sezgisel ve gizlilik öncelikli bellek seçeneklerini sağlayıcısı olduğu için.

💡 Profesyonel İpucu: Model, bilmediğiniz bir terim kullanırsa, ona meydan okuyun. Bu terimin nereden geldiğini, yaygın olarak kabul görüp görmediğini veya bu terim hakkında herhangi bir tartışma olup olmadığını sorun. Böylece zihninizi keskin tutacak ve argümanlara anlamsız yere girmeyeceksiniz.

Reddit'te ChatGPT ile Google AI Modu karşılaştırması

Özellikleri inceledik ve yetenekleri karşılaştırdık, ancak gerçek kullanıcılar ChatGPT ile Google AI Modu hakkında ne düşünüyor?

Filtrelenmemiş bir görünüm elde etmek için, erken kullanıcıların her iki araçla ilgili pratik deneyimlerini paylaşımları olan Reddit'e başvurdum.

Reddit kullanıcılarının ChatGPT hakkında söyledikleri şunlar:

Bana göre ChatGPT her konuda daha üstün. Diğer LLM'leri birçok kez denedim, ancak ChatGPT her zaman en iyisi oldu. En geniş kullanıcı tabanına sahip ve LLM'lerin öğrenmeye devam etmek için buna ihtiyacı var. ChatGPT'nin size eksiksiz bir paket sunduğunu düşünüyorum. Ne zaman bir şey aramaya çalışsam veya yardıma ihtiyacım olsa, ChatGPT bana en iyi cevabı, net açıklamalar ve mantıklı bir fikir dizisiyle veriyor. Gemini 2. 5 Pro'yu (şu an için en iyisi) denedim ama konuşma ve açıklama şekli tuhaf. *

Kullanıcıların Google'ın AI Modu hakkında fark ettikleri şeyler:

Yeni AI modu, geleneksel SERP'lerden çok ChatGPT veya Gemini'ye benziyor. SEO sıralamasına göre sıralanmış sayfa yok, sadece LLM'nin aldığı kaynaklara bağlantılar var... Google'ın ortalama geleneksel arama CTR'si ~%8-9 iken, AI arama motorları %3-%7 arasında bir oran bildiriyor. Kullanıcılar, AI sonuçlarındaki bağlantılara tıklamaya çok daha az eğilimli görünüyor. *

Bazı uzmanlar, her iki aracın da AI ve arama yolculuğunda henüz başlangıç aşamasında olduğunu ekliyor:

AI ve arama, yeni ve gelecek vaat eden bir sektör... OpenAI şu anda AskJeeves'in eşdeğeri. Google ise IBMleşme yolunda ilerliyor.

💡 Profesyonel İpucu: Çelişkiyi göz önünde bulundurarak sorgulama yapmayı deneyin. Örnek, bir tanım aldıktan sonra şunu sorun: "Bu tanım pratikte nerede geçerliliğini yitirir?" Bu, modeli ders kitabının ötesinde düşünmeye zorlar.

ClickUp ile tanışın: ChatGPT ve Google AI Moduna en iyi alternatif

ChatGPT, çok modlu içerik oluşturma için çok uygundur, Google AI Mode ise uyarlanabilir akıl yürütme ve Chrome entegrasyonu için faydalıdır.

Yine de, her iki araç da önemli bir sınırı paylaşımda bulunuyor: bağımsız asistanlar olarak çalışıyorlar. Projeleri doğrudan yönetmiyorlar, bilgileri merkezileştirmiyorlar veya içgörüleri ş akışlarına dönüştürmüyorlar. Bu , kullanıcıların işlerini tamamlamak için bir araçtan, uygulamadan veya web sayfasından diğerine atlamaları gereken iş dağınıklığına yol açıyor .

ClickUp, AI'yı doğrudan çalışma alanınıza entegre ederek farklı bir yaklaşım sergiliyor. Dünyanın en eksiksiz iş AI'sıdır.

Çalışma alanınızda kaydedilen ilerlemeler hakkında bilgi almak için ClickUp Brain'e danışın

ClickUp Brain ile içerik oluşturma, kurumsal arama, bilgi yönetimi ve otomasyonu tek bir yerde bir araya getirebilirsiniz. Ayrı araçlar arasında geçiş yapmak yerine, görevleriniz, belgeleriniz ve projelerinizle bağlantı kuran bir AI asistanınız olur, böylece ş Akışınıza doğal bir şekilde uyum sağlar.

Ayrıca, ClickUp Brain kullanıcıları, ChatGPT, Gemini ve Claude gibi premium harici AI modellerine doğrudan ClickUp Çalışma Alanlarından erişebilirler, böylece yanıtlar her zaman bağlamsal ve tamamen güvenlidir.

Kurumsal arama yazılımını diğer kurumsal arama yazılımlarından ayarlayan özelliklere daha yakından bakalım.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: AI ve otomasyonlar

ClickUp Brain, çalışma alanınızın bağlamını anlar, yani ürettiği içerik halihazırda devam eden projelerle doğrudan bağlantılıdır.

Prompt ClickUp Brain'e promosyon kampanyalarını harita etmesini söyleyin

Bir kampanya lansman özeti oluşturmasını istediğinizde, görevlerden teslim edilecekleri, ClickUp Belgelendirme'den üslup kılavuzunu ve yol haritasından son teslim tarihlerini alır. Taslak, takımın halihazırda işbirliği yaptığı çalışma alanında görünür ve bilgilerin doğru ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlar.

Bir ürün lansmanı üzerinde çalışan bir pazarlama müdürünü ele alalım. Sıfırdan başlamak yerine, bağlantılı AI, ürün notlarını, bilgi tabanından onaylanmış dili ve takımın commit ettiği son tarihleri zaten yansıtan bir basın bülteni oluşturur. Müdür, bilgileri derlemek yerine anlatımı iyileştirmeye zaman harcar.

ClickUp AI'nın işinizin her alanıyla nasıl entegre olduğunu gösteren bu video, ClickUp'ın işinizdeki entegrasyonları hakkında bilgi veriyor:

Karmaşık projelerde akış halinde kalmak

Brain MAX'ta ClickUp Brain, Gemini ve ChatGPT arasında geçiş yaparak görevleri tamamlayın

ClickUp Brain MAX, bu yetenekleri tam bir masaüstü yardımcısına dönüştürür. ClickUp verilerini, bağlantılı uygulamaları ve web sonuçlarını tek bir AI alana birleştirir.

Odak noktası, karmaşık projeler için daha derin destek sunmak ve onu isteğe bağlı bir yazma aracından daha fazlası haline getirmektir.

En büyük fark esnekliktir: kullanıcılar uygulamanın içinde kalarak ClickUp Brain, ChatGPT, Gemini, Claude ve diğer desteklenen büyük dil modelleri arasında geçiş yapabilirler. Bu, tek bir AI modeline bağlı kalmayacağınız, elinizdeki görev için en uygun motoru seçebileceğiniz anlamına gelir.

Liderlik için risk değerlendirmesi hazırlayan bir proje yöneticisini düşünün. Brain MAX, görev zaman çizelgelerini analiz eder, bağımlılıkları not eder ve son güncellemelerde işaretlenen engelleri ortaya çıkarır. Ardından, destek dosyalarıyla birlikte yapılandırılmış bir rapor oluşturur. Bu rapor, projenin statik bir özetini değil, canlı durumunu yansıtır.

Daha da iyisi? Brain MAX, Talk to Text özelliği ile sesli girişi kabul eder, bu nedenle ellerin serbest kalması gereken ş Akışlarına uygundur. Brain MAX'ın sihrini daha yakından tanımak için bu video:

Projeleri gecikme olmadan ilerletmek

ş Akışınızı basitleştirmek için 100'den fazla ClickUp Otomasyon şablon arasından seçim yapın

ClickUp Otomasyon, takımları genellikle yavaşlatan tekrarlayan adımları ortadan kaldırır. Otomasyonlar, durum değişiklikleri, son teslim tarihi veya özel alanlar gibi koşullar altında eylemleri tetikleyici olarak kullanır ve projelerin manuel müdahale olmadan ilerlemesini sağlar.

Örnek, geliştirme bir özelliği tamamladı ve görevini "QA için Hazır" durumuna taşıdığında, bir otomasyon bunu QA liderine atayabilir, test için son tarihi ayarlayabilir ve testçiyi bilgilendirebilir. QA bir engel tespit ederse, aynı otomasyon görevyi yeniden açabilir, geliştiriciyi etiketleyebilir ve ürün yöneticisini uyarabilir. İş akışı sorunsuz bir şekilde devam eder ve bilgi yönetimi yazılımında görevlerin devredilememesi veya askıda kalması olasılığını azaltır.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Kurumsal arama

ClickUp Enterprise Search ile cevapları daha hızlı bulun*

ClickUp Enterprise Search, Drive, Notion, Slack, Gmail ve dahili Belgeler ve görevler dahil olmak üzere tüm ekosisteminizde birleştirilmiş, AI destekli arama fonksiyon sunar.

İşte bu bilgi tabanı aramasının bazı özel özellikleri:

Bağlantılı arama: Dosya adlarının ötesindeki bilgileri çekerek eksiksiz cevaplar, eyleme geçirilebilir öğeler ve ayrıntılı özetler sunun.

Derin arama: ClickUp içinde bulması zor içerikleri (ClickUp görevleri, belgeler, sohbetler) keşfedin; hatta yıllar öncesine ait veya gömülü olanları bile.

Bağlamsal Soru-Cevap ve Özetleme: Toplantıları özetlemek, görevlerden ve yorumlardan içgörüler elde etmek ve bunları anında ortaya çıkarmak için tüm bağlamı inceleyin.

Web araması sorguları internete genişletir, böylece araştırma ve rekabetçi içgörüler iç bilgilerinle aynı görünümde görünür.

📣 Özel görüş: Seequent'ten Victoria Berryman'ın paylaşımı: Takımımızın süreç belgeleri ve görev yönetiminin tek bir yerde olması, arama yaparken zaman kazanmamızı sağlıyor. Ayrıca, bilgi için tek bir doğru kaynak sunuyor. Takımımızın süreç belgeleri ve görev yönetiminin tek bir yerde olması, arama yaparken zaman kazanmamızı sağlıyor. Ayrıca, bilgi için tek bir doğru kaynak sunuyor.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Bilgi yönetimi

ClickUp AI Bilgi Yönetimi ile dağınık belgeleri anında cevaplara dönüştürün

ClickUp AI Bilgi Yönetimi, takımların wiki'ler oluşturmasına, bilgi tabanları oluşturmasına ve bunları doğrudan görevlere bağlamasına olanak tanır. Bu, AI destekli çıktılar, bağlantısız bilgiler yerine şirket tarafından onaylanmış kaynaklardan yararlanır anlamına gelir.

Örnek olarak, Docs'ta bir oyun kitabı tutan bir müşteri başarı ekibi, bunu destek biletlerine bağlayabilir. ClickUp Brain bir müşteri yanıtı oluşturduğunda, otomatik olarak oyun kitabına başvurur. Yanıtlar şirket standartlarıyla tutarlı kalır ve oyun kitabındaki güncellemeler gelecekteki çıktıları iyileştirir.

ClickUp entegrasyonları, harici platformlar arasındaki bağlantıyı sağlar ve geçmiş bilgileri çalışma alanına kolayca aktarmanızı sağlar.

ClickUp entegrasyonlarını kullanarak diğer araçlardan içe aktararak takım bilgisini bir araya getirin*

Kullanıma hazır içe aktarma araçları, takımların diğer araçlardan elektronik tabloları ve belgeleri güvenlik içinde içe aktarmasını sağlar. Her şey aynı biçimde aktarılır, böylece geçiş sırasında değerli bilgiler kaybolmaz.

Bir takımın ürün gereksinimlerini Google E-Tablolar'da yönettiğini ve politikaları Confluence'da sakladığını varsayalım. ClickUp'ın içe aktarma araçlarını kullanarak, her ikisini de ClickUp'a taşıyabilir ve aktif görevlerle bağlantılı tutabilirler. Böylelikle, Otomasyonlar veya AI özellikleri çalıştırıldığında, daha önce dağınık araçlarda bulunan aynı bilgileri kullanırlar. Slack veya Figma gibi entegrasyonlarla birleştirildiğinde, bu, hem yeni işlerin hem de eski bilgilerin tek bir bağlantılı alanda bulunmasını sağlar.

⚙️ Bonus: Takımların hızlı bir başlangıç yapmasına yardımcı olmak için ClickUp, yaygın kullanım durumları için hazır yapılar sunan bilgi tabanı şablonları sunar.

ClickUp ile Arama Silolarını Ortadan Kaldırın

ChatGPT, net ve iyi yapılandırılmış yanıtlarıyla öne çıkarken, Google AI Mode özetlerle arama alanını sallıyor, ancak henüz etkileşimi tam olarak sağlayamıyor.

Her ikisi de kullanışlıdır, ancak yine de günlük işinizin bir parçası olmaktan ziyade "ekstra araçlar" gibi hissettirirler.

ClickUp ise iş için her şeyi içeren bir uygulamadır ve görevleri, belgeleri, hedefleri ve işbirliğini tek bir yerde bir araya getirir.

ClickUp Brain ve Brain Max ile AI, bu ş akışına entegre olarak araçlarınızda arama yapar, bağlam içinde yanıt verir ve silolar olmadan otomasyon sağlar.

ClickUp'a kaydolun ve AI'nın çalışma alanınızın gerçek bir parçası olduğu zaman işin nasıl hissettirdiğini görün.