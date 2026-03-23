AI Ş Akışı için 10 ClickUp PromptOps Şablonu

Hiç mükemmel çalışan bir komut oluşturup, başka biri onu yeniden kullandığında bozulduğunu gördünüz mü?

Çünkü zor olan kısım, harika bir komut yazmak değildir. Zor olan, bağlam değiştiğinde, sürümler farklılaştığında ve modeller farklı davrandığında komutun doğru kalmasını sağlamaktır. Komutlar deneme amaçlı başlar, ancak takımlar bunların varlıklar gibi davranmasını ister: gözden geçirilmiş, yeniden kullanılabilir ve günlük ş akışlarında güvenle uygulanabilir.

PromptOps şablonlarını kullanın. Bu şablonlar, komut istemlerini oluşturmak, test etmek, belgelemek, onaylamak ve zaman içinde iyileştirmek için tekrarlanabilir bir yapı sunar.

Bu blog yazısında, kopyalayabileceğiniz, özelleştirebileceğiniz ve yeniden kullanabileceğiniz AI ş Akışları için 10 ClickUp PromptOps şablonunu size tanıtacağız.

PromptOps Şablonlarına Genel Bakış

İşte bu kılavuzda ele alınan PromptOps şablonlarına ve her birinin komut döngüsünün hangi kısmını standartlaştırmanıza yardımcı olduğuna dair kısa bir genel bakış.

PromptOps Nedir?

PromptOps (Prompt Operations'ın kısaltması), büyük dil modelleri (LLM'ler) ile kullanılan komut istemlerinin yaşam döngüsüne mühendislik ve operasyonel titizliği uygulama uygulamasıdır. Bu, komut istemlerinin yazılması, test edilmesi, sürümlenmesi, dağıtılması ve izlenmesine sistematik süreçler getiren, "komut istemleri için DevOps" gibi bir şeydir.

PromptOps genellikle şunları içerir:

Komut istemi sürümleme ve değişiklik izleme

Örnek girdilere göre test ve değerlendirme

Komut varyantlarını karşılaştırma

Dağıtım ve geri alma

Üretimdeki çıktıları izleme

Yönetişim, onaylar ve uyumluluk belgeleri

✨ Bonus: İşte bir PromptOps ş Akışı'na kısa bir bakış 👇 Oluşturma: Bir Bir komut mühendisi , geliştirme ortamında yeni bir komut taslağı hazırlar veya mevcut bir komutu günceller

Sürüm ve inceleme: Komut, Komut, sürüm kontrolüne kaydedilir, ekip arkadaşları tarafından incelenir ve izlenebilirlik amacıyla belgelenir

Test edin ve değerlendirin: Otomasyon kontroller, yayınlanmadan önce yanıt kalitesini, tutarlılığını, güvenliğini ve maliyetini değerlendirir

Yayın: Bir dağıtım ş akışı, onaylanan komut istemini hazırlık veya üretim ortamına aktarır

İzleme: Takımlar, sorunları erken tespit etmek için çıktı kalitesini, güvenilirliğini ve kullanımını takip eder

İyileştirme: Değerlendirmelerden, kullanıcı geri bildirimlerinden ve üretim performansından elde edilen içgörüler, bir sonraki iyileştirme aşamasına yön verir

🧠 İlginç Bilgi: Alan Turing, yapay zekanın henüz bir adı bile yokken, makine zekasının temel fikrini taslak haline getiriyordu. 1950 yılında "taklit oyunu"nu önerdi ve daha sonra bu makaleye ilişkin notlarında, 2000 yılı civarında makinelerin beş dakikalık bir sorgulamadan sonra yaklaşık %30 oranında insan jüriyi kandırabileceğini düşündüğünü belirtti.

AI Ş Akışları için 10 ClickUp PromptOps Şablonu

Komutları ayrı bir elektronik tabloda veya özel bir araçta yönetmek, takımınızı sürekli sekmeler arasında geçiş yapmaya zorlar. Bu zorluk, odaklanmayı bozar ve sonunda çalışanların komut kütüphanesini tamamen kullanmayı bırakmasına neden olur.

ClickUp ile komutlarınızı işinizin yapıldığı yerde tutun. Komutları doğrudan Çalışma Alanınızdan çalıştırın ve platformdan hiç ayrılmadan doğal dili aktif bir ş Akışına dönüştürün. Şablonlar günlük görevlerinize ve AI ş Akışlarına entegre edildiği için takımınız AI'yı sorunsuz bir şekilde benimser.

Öyleyse, AI ş akışlarını standartlaştırmanıza yardımcı olacak en iyi şablonlara bir göz atalım. 👇

1. ClickUp tarafından hazırlanan Proje Yönetimi için ChatGPT Şablonu

Proje yöneticileri her hafta aynı güncellemeyi, brifingi veya toplantı özetini yeniden hazırlamak zorunda kalmamalıdır. Ancak yararlı komutlar rastgele notlarda veya birinin tarayıcı yer imlerinde saklandığında, takım işi standartlaştırmak yerine yeniden yaratmak zorunda kalır.

ClickUp'ın Proje Yönetimi için ChatGPT Şablonu, proje takımlarına ClickUp Docs içinde paylaşılan bir komut kütüphanesi sunar. Bu sayede, tekrarlayan proje çalışmaları için en yararlı komutlarınız, sekmeler ve araçlar arasında kaybolmak yerine, iş akışında belgelenmiş, yeniden kullanılabilir ve erişimi kolay bir şekilde kalır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tekrarlanabilir proje yönetimi işlerini standartlaştırın: Proje özetleri, paydaş güncellemeleri ve geriye dönük değerlendirmeler gibi yaygın çıktılar için 190'dan fazla önceden yazılmış komut kullanın

Komutları bağlam içinde tutun: Komut kitaplığınızı, projenizle ilgili diğer bilgilerle birlikte ClickUp Belgelerinde saklayın; böylece takımlar komutları nerede bulacaklarını ve nasıl yeniden kullanacaklarını bilir.

Risk kaydı oluşturucu: Proje kapsamını tanımlayarak olasılık ve etki derecelendirmelerini içeren biçimlendirilmiş bir risk tablosu alın

✅ İdeal kullanım alanı: Tekrarlanabilir AI destekli iş akışları oluşturan proje yöneticileri ve PMO liderleri.

2. ClickUp tarafından hazırlanan Ürün Yönetimi Şablonu için ChatGPT Komutları

ClickUp'ın Ürün Yönetimi için ChatGPT Komutları Şablonu ile özellik bağlamına bağlı, yeniden kullanılabilir ürün komutları oluşturun.

Ürün yönetimi istemleri, kullanıcı profilleri, iş hedefleri ve teknik kısıtlamalar dahil olmak üzere genel durumu tam olarak yansıttığında en iyi şekilde çalışır. Bu bağlam olmadan, güçlü bir istem bile yararlı olamayacak kadar genel bir çıktı üretebilir.

ClickUp'ın Ürün Yönetimi için ChatGPT Komut Şablonu, takımların komutları tek bir yerde düzenlemesine yardımcı olarak, bunların yeniden kullanılmasını, iyileştirilmesini ve gerçek ürün işlerine uygulanmasını kolaylaştırır.

Şablonu, belirli bir özellik, epik veya girişim için ilgili ClickUp Görevleri ve destekleyici Belgelere bağlayabilirsiniz. Böylelikle, ekibiniz yineleyen ürün görevleri için AI kullanırken, ilgili proje bağlamına kolayca erişebileceği tek bir çalışma alanına sahip olur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Komutları merkezileştirin: 130'dan fazla ürün yönetimi komutunu notlara, sohbetlere ve sekmelere dağıtmak yerine tek bir ClickUp belge içinde saklayın

Komutları daha hızlı bulun: Komutları ürün kullanım senaryolarına göre gruplandırın, böylece takımınız tasarım, planlama, araştırma ve dokümantasyon komutlarına hızla ulaşabilir

AI ş akışlarını standartlaştırın: Tek seferlik komut istemlerini, takımınızın zaman içinde yeniden kullanabileceği, geliştirebileceği ve iyileştirebileceği tekrarlanabilir bir sisteme dönüştürün

✅ İdeal kullanım alanları: PRD'ler, araştırma, sürüm planlaması ve özellik belgeleri için yeniden kullanılabilir AI ş akışları oluşturan ürün yöneticileri ve ürün operasyon uzmanları.

🚀 ClickUp Avantajı: Hiç "mükemmel" bir ürün komutunun birkaç sprintten sonra aniden genel sonuçlar vermeye başladığını gördünüz mü? Buna komut sapması denir ve PromptOps'un kontrol etmeyi amaçladığı şey tam da budur. Komut kütüphanenize bir ClickUp Super Agent ekleyin, böylece her çalıştırmada en son bağlam (PRD'ler, bağlantılı görevler, kararlar, kısıtlamalar) alınsın, eksiklikler kontrol edilsin ve tutarlı bir taslak hızlı bir şekilde üretilsin. Ş Akışınız geliştikçe Agent'ı anında güncelleyebilirsiniz. Bu, talimatlarını kontrol edebileceğiniz, izlediği öğeleri değiştirebileceğiniz veya yeni tetikleyiciler ekleyebileceğiniz anlamına gelir. Bu sayede komut istemi ş Akışınız doğru, tekrarlanabilir ve değişime hazır olur. İşte bu, tam bir uyum! 🤝 ClickUp'taki Super Agents ile ş akışlarını hızlandırın

3. ClickUp tarafından hazırlanan Mühendislik Şablonu için ChatGPT Komutları

ClickUp'ın Mühendislik için ChatGPT Şablonu ile hata ayıklama ve dokümantasyon için yeniden kullanılabilir mühendislik komutlarını yakalayın.

Etkili bir mühendislik komutu, hata ayıklama süresinden tasarruf sağlar, dokümantasyonu hızlandırır ve geliştiricilerin tekrarlayan teknik işleri daha hızlı tamamlamasına yardımcı olur.

ClickUp'ın Mühendislik Şablonu için ChatGPT Komutları, takımlara 200'den fazla komut içeren, tüm mühendislik kullanım senaryolarına göre düzenlenmiş bir komut depo sunar. Takımların neyin işe yaradığını hatırlamasına gerek kalmadan, kodlama, hata raporları ve diğer ş akışları için komutları toplamak, yeniden kullanmak ve iyileştirmek üzere paylaşılan bir sisteme sahip olursunuz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kanıtlanmış komutları kaydedin: Kodlama, hata ayıklama ve mühendislik raporları için yüksek değerde komutları, sohbetlerde veya kişisel belgelerde kaybolmadan önce kaydedin

Kullanımı test edin ve görselleştirin: ClickUp gösterge panellerini kullanarak mühendislik akışlarında komut istemlerinin nasıl kullanıldığını izleyin ve hangi yaklaşımların standartlaştırılmaya değer olduğunu belirleyin

Tekrarlanan işleri otomatikleştirin: ClickUp otomasyonlarını kullanarak komut istemi odaklı görevleri tekrarlanan mühendislik ş akışlarına bağlayın ve manuel devir teslim işlemlerini azaltın

✅ İdeal kullanım alanları: Hata ayıklama, kod oluşturma ve teknik bilgi paylaşımı için tekrarlanabilir AI ş akışları oluşturan mühendislik takımları ve kıdemli geliştiriciler.

✨ Bonus: Mühendislik komut istemlerinizden biri gerçek bir düzeltmeye ulaşırsa, bunu doğrudan ClickUp Codegen'e iletin. @codegen'e bahsetin (veya görevin Codegen'e atamasını yapın); Codegen, bağlamı kullanarak kodu oluşturabilir, soruları yanıtlayabilir ve hatta bir PR oluşturabilir. ClickUp Codegen ile kanıtlanmış mühendislik komutlarını koda ve PR'lere dönüştürün

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si, düzenli olarak olaylara veya eskalasyonlara dahil olduklarını söylüyor. Eskalasyon yolları tanımlanmadığında, acil sorunlar genellikle aynı birkaç kişinin omuzlarına yüklenir. Zamanla bu kişiler, arızalanan her şey için gayri resmi bir güvenlik ağı haline gelir. Yapılandırılmış eskalasyon kuralları bu yükü dağıtır. ClickUp otomasyonları, olayları öncelik veya durum değişikliklerine göre yönlendirebilirken, Super Agents rutin takip işlemlerini veya düşük öncelikli görevleri üstlenir.

4. ClickUp tarafından hazırlanan İK şablonu için ChatGPT komutları

ClickUp'ın ChatGPT Prompts for HR şablonu ile hassas İK komutlarını koruyun ve erişimi sınırlayın

İnsan kaynakları ş akışları, kişisel AI hesaplarına asla yapıştırılmaması gereken, son derece hassas ve kişilerle ilgili bilgileri içerir.

Bu gizli verileri, ClickUp'ın ChatGPT Prompts for HR şablonunda güvende tutun.

Ayrıca, ClickUp İzinleri'ni kullanarak görünüm ve düzenleme erişimini kısıtlayabilir, hassas komutları çalışma alanında güvende tutabilirsiniz. Bu sayede, İK ekibiniz çalışanların gizliliğinden ödün vermeden AI operasyonlarının tüm gücünden yararlanabilir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

İstemleri ş akışına göre düzenleyin: ClickUp Görünümleri'ni kullanarak İK istemlerini işe alım, çalışan el kitabı güncellemeleri, kariyer gelişimi ve davranışla ilgili ş akışları gibi kategorilere göre yapılandırın

Mülakat soru seti: Rol türünü ve yetkinlikleri girerek hedefli davranışsal sorular alın

İşe alım kontrol listesi oluşturucu: Departmanı ve başlangıç tarihini ekleyerek haftalık yeni işe alım planı oluşturun

✅ İdeal kullanım alanları: Tekrarlanabilir, hassas ve AI destekli ş akışlarını yöneten İK yöneticileri, insan kaynakları uzmanları ve şirket içi yetenek takımları.

🧠 İlginç Bilgi: AI'nın beklenmedik bir hamle ile insanları şaşırtması yeni bir şey değil. DeepMind, AlphaGo'nun efsanevi 37. hamlesinin bir insan tarafından oynanma olasılığının sadece 10.000'de 1 olduğunu ve bunun AI tarihinin en ikonik anlarından biri haline geldiğini söylüyor.

5. ClickUp tarafından hazırlanan Yazma Şablonu için ChatGPT Komutları

ClickUp'ın Yazma için ChatGPT Şablonu ile marka sesli komutlarını işbirliği içinde geliştirin

İçerik oluşturma için genel AI komutları, markanızın benzersiz sesini tamamen gözden kaçıran, genel ve robotik metinler üretir.

ClickUp'ın ChatGPT Yazma Şablonu'nda marka ses kılavuzlarınızı desteklenen komutlarla birlikte saklayın. En iyi yanı ne mi? Bunları gerçek zamanlı olarak birlikte iyileştirebilirsiniz. Bu, tüm yazarlarınızın ve düzenleyicilerinizin ton tanımlayıcılarını ve örnek cümleleri aynı anda güncelleyebileceği anlamına gelir. Düzenlemeler gerçek zamanlı olarak görüntülenir, böylece takımınız her zaman en güncel komut sürümünden çalışır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Blog taslak oluşturucu: Hedef anahtar kelimeyi ve hedef kitleyi girin, ClickUp Brain ile belirli bakış açıları önerileri içeren bir taslak elde edin

Yazma önerilerini biçime göre düzenleyin: Bloglar, biyografiler, kitaplar, argüman yazıları ve daha fazlası için yazma önerilerini tek bir aranabilir belgedeki yazma önerilerini gruplandırın

Komutları birlikte geliştirin: ClickUp belgelerini kullanarak üslup kılavuzlarını, örnekleri ve komut metinlerini gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde güncelleyin

✅ İdeal kullanım alanları: Markaya uygun içerik oluşturma sürecinde AI ş akışları geliştiren içerik liderleri, marka takımları ve editörlük yöneticileri.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp AI Komut Çubuğunu kullanarak yazarın ihtiyaç duyduğu tam bağlamı alın: en son marka sesi wiki'niz, onaylanmış "yazma komut istemi" belgesi ve bağlantılı kampanya görevleri. ClickUp'ta Cmd + K / Ctrl + K tuşlarıyla başlatın. Masaüstü uygulamasında, Cmd + J / Ctrl + J tuşlarını kullanarak bilgisayarınızın herhangi bir yerinden arama yapabilir ve AI'ya soru sorabilirsiniz. ClickUp AI Komut Çubuğu ile onaylanmış yazma bağlamını daha hızlı alın

6. ClickUp tarafından hazırlanan Finans Şablonu için ChatGPT Komutları

ClickUp'ın ChatGPT Prompts for Finance şablonu ile onay aşamalarından geçen incelenmiş finans komutlarını izlemeyin.

Takımınız bütçe notları, sapma yorumları veya raporlama için AI kullandığında, asıl zorluk gözden geçirilmiş komutları, güncel sürümleri ve güvenli yeniden kullanım seçeneklerini belirlemektir.

ClickUp'ın ChatGPT Prompts for Finance şablonu, bu komut kütüphanesini bir belge çerçevesi içinde yönetmenize yardımcı olur. Finans komutlarını kullanım senaryolarına göre gruplandırabilir, zamanla iyileştirebilir ve tekrarlanabilir AI işleri için daha kontrollü bir sistem oluşturabilirsiniz.

Bunu ClickUp Özel Durumları ile birleştirerek komutları Taslak, İnceleniyor, Onaylandı veya Emekli gibi aşamalardan geçirin.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Üç aylık rapor oluşturucu: Anahtar metrikleri girerek, varsayımları açıkça belirten ve üst yönetime sunulmaya hazır bir özet elde edin

Varyans analizi açıklaması: Bütçe sapmalarına ilişkin doğal dil açıklamaları almak için ögeleri ve gerçekleşen tutarları ekleyin

Finans ş akışlarını destekleyin: ClickUp for Finance Teams ile komut kütüphanenizi, bütçeleme ve finansal işlemlerde kullanılan raporlama döngülerine, onaylara ve gösterge panellerine bağlayabilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Raporlama ve analiz için kontrollü AI ş akışları oluşturan FP&A yöneticileri, muhasebe takımları ve finans operasyonları liderleri.

🎥 Günümüzde AI, finans takımlarının muhasebe süreçlerini baştan sona değiştiriyor. Tahmine dayalı analitiklerden denetimlere kadar her alanda yer alan AI, ş akışlarının doğruluktan ödün vermeden daha sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. Nasıl çalıştığını görmek ister misiniz? Bu videoyu izleyin:

7. ClickUp tarafından sunulan Gemini Komut Şablonu

ClickUp'ın Gemini Prompts Şablonu ile takımlar arasında Gemini komut istemlerinin kullanımını standartlaştırın

Farklı AI modelleri, tamamen aynı komuta farklı tepkiler verir; bu da, harika bir ChatGPT komutunun Google'ın Gemini'sinde tamamen başarısız olabileceği anlamına gelir.

İşte bu nedenle ClickUp'ın Gemini Prompts Şablonu var. Bu şablon, tıklanabilir alt sayfalar (Strateji ve Planlama, Pazarlama ve Satış, İK, Hukuk, Teknoloji ve daha fazlası) şeklinde düzenlenmiş, kategorilere ayrılmış bir komut merkezi. Bu, takımların komutları fonksiyona göre taramasına, yeniden kullanmasına ve iyileştirmesine yardımcı olur. Takımlar için en iyisi, komut paylaşımını bir yan projeye dönüştürmeden, departmanlar arasında Gemini'yi kullanma şeklini standartlaştırmaktır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Hesap tablosu analizcisi: Bir ekran görüntüsü veya dosya yükleyerek trendler ve aykırı değerler hakkında sade bir özet elde edin

Komut istemlerini güncel tutun: Tek bir belgede ifadeleri, örnekleri ve sınırlamaları güncelleyin, ardından sürüm geçmişini kullanarak zaman içindeki değişiklikleri izleyin

Departmana göre göz atın: Komutlar, Finans, Operasyonlar ve Müşteri Hizmetleri gibi özel alt sayfalarda yer alır; böylece "doğru komutu bulmak" sadece bir tık uzaklıktadır

✅ İdeal kullanım alanı: Birden fazla fonksiyonda Gemini kullanım kılavuzlarını yaygınlaştıran operasyon liderleri veya destek takımları.

8. ClickUp tarafından sunulan Blog Yazıları için AI Komut ve Kılavuz Şablonu

ClickUp'ın AI Prompt ve Blog Yazıları için Kılavuz Şablonu ile blog yazma aşamalarını standartlaştırın

İçerik takımları, genellikle bir blog yazısının araştırma, taslak hazırlama ve düzenleme aşamalarını tek bir tutarlı AI ş Akışına entegre etmekte zorlanır.

ClickUp'ın Blog Yazıları için AI Komut ve Kılavuz Şablonu'nu kullanarak tüm bu süreci standart hale getirebilirsiniz. Bir yazar yeni bir yazıya başladığında, şablonu uygulamak, ana hatları belirleme, taslak oluşturma ve düzenleme için gerekli ClickUp alt görevlerini otomatik olarak oluşturur.

Alt görevler, hiyerarşinize ek bir düzenleme düzeyi ekleyerek, daha büyük içerik parçasını her adıma bağlı kesin komutlarla yönetilebilir adımlara böler.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Konu kümesi oluşturucu: Bir başlangıç anahtar kelimesi girerek, destekleyici makale fikirleri içeren bir küme haritası elde edin

Bölüm taslağı hazırlayıcı: Ton talimatlarınıza uygun bir taslak elde etmek için ana başlığı ve kelime sayısı hedefini ekleyin

İç bağlantı önerisi: Mevcut içerik kütüphanenizi tanımlayarak bağlamla son derece uyumlu bağlantı önerileri alın

✅ İdeal kullanım alanı: Blog gönderilerinin taslağını oluşturmak, düzenlemek ve SEO kontrolünü yapmak için tekrarlanabilir, AI destekli bir ş Akışı isteyen içerik sorumluları ve blog yöneticileri.

💡 Profesyonel İpucu: Her adımın tutarlı kalması için her blog alt görevinde (ana hat → taslak → düzenleme) ClickUp Brain'i kullanın. Brain, Çalışma Alanınızda bulunan bağlamı kullanarak metin taslağı oluşturabilir ve düzeltebilir, böylece talimatları her seferinde yeniden yapıştırmanıza gerek kalmaz. ClickUp Brain ile metninizi hazırlayın ve geliştirin Taslak hazırlığı sırasında bakış açısı değişirse, tüm yazıyı baştan yazmak yerine Brain'den sadece o bölümü (giriş, tek bir H2 başlığı, SSS) güncellemesini isteyin. Daha da iyisi, her şey hazır olduğunda Brain'den yazıyı yayıncıya atamasını isteyin. Her şeyi çalıştıran tek bir ş Akışı!

9. ClickUp tarafından hazırlanan Standart Çalışma Prosedürleri Şablonu

ClickUp'ın AI Prompt ve Blog Yazıları için Kılavuz Şablonu ile blog oluşturma adımlarını standartlaştırın

Birisi bir komut istemini değiştirir, değerlendirmeyi atlar, yine de yayınlar ve iki hafta sonra kimse kalitenin neden düştüğünü veya hangi sürümün yayına girdiğini açıklayamaz.

ClickUp'ın Standart Çalışma Prosedürleri Şablonu, üretim varlıkları gibi komutları çalıştıran takımlar için belge tabanlı bir kılavuzdur. Burada komut ş akışınızı (kural taslakları, inceleme aşamaları, değerlendirme adımları, devreye alma kontrolleri ve izleme) sabitleyebilir ve sistem geliştikçe güncel tutabilirsiniz.

Bunu iç içe geçmiş bir SOP wiki olarak oluşturun: ş akışı başına bir sayfa (yeni komut istemi, komut istemi düzenleme, komut istemi geri alma) ve ayrıca üslup, güvenlik, biçimlendirme ve test beklentileri gibi standartlar için alt sayfalar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Değerlendirme kriterleri: Çıktı kalitesi ve biçim tutarlılığı temelinde bir komutun ne zaman onaylanacağını belirtin

Sürüm oluşturma kuralları: Yeni bir sürümün ne zaman oluşturulacağı ve mevcut bir komutun ne zaman düzenleneceği konusunda net kurallar belirleyin

Kullanımdan kaldırma süreci: Artık iyi sonuçlar vermeyen eski istemleri işaretlemek ve kaldırmak için gerekli adımları ayrıntılı olarak açıklayın

✅ İdeal kullanım alanları: Komut değişikliklerini, incelemeleri ve değerlendirmeleri standartlaştıran komut mühendisleri ve AI takımları.

🧠 İlginç Bilgi: İlk ünlü sohbet robotu olan ELIZA o kadar ikna ediciydi ki, onu oluşturan Joseph Weizenbaum bile insanların ona ne kadar çabuk anlam yüklediklerini görünce tedirgin olmuştu. Bu tepki, ELIZA etkisi olarak ün kazandı.

10. ClickUp tarafından hazırlanan Uygulama Kılavuzu Şablonu

Lansmanları planlamak, takımları uyumlu hale getirmek ve benimseme metriklerini izlemek için ClickUp'ın Uygulama Kılavuzu Şablonunu kullanın.

Tüm organizasyon genelinde yeni bir AI stratejisi uygulamaya koymak, liderlerin gerçek benimseme oranlarına olan görünürlüğünün düşük olması nedeniyle genellikle başarısızlıkla sonuçlanır. ClickUp'ın Uygulama Kılavuzu Şablonu'nu kullanarak komut kütüphanenizin ve uygulama kılavuzunuzun başarısını izleyin.

Hatta, ClickUp Gösterge Panellerini de eşleştirerek çalışma alanı verilerinizin üst düzey bir görsel temsilini elde edebilirsiniz. Bu, eklenen komut sayısını, haftalık kullanım oranlarını ve aktif olarak katılan departmanları izlerken sihirli bir etki yaratır. Bu, PromptOps stratejinizin kullanılmadan durmak yerine gerçekten iş değeri yaratmasını sağlar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

AI kullanım denetimi: Şu anda kimlerin hangi AI araçlarını kullandığını ve komutlarının şu anda nerede bulunduğunu kataloglayın

Pilot plan: İlk kütüphaneyi oluşturmak ve net başarı ölçütlerini tanımlamak için bir departman seçin

Uygulama izleme aracı: Sistemin gerçekten çalıştığından emin olmak için eklenen komutları ve ortalama çıktı kalitesi puanlarını ölçün

✅ İdeal kullanım alanı: PromptOps'u devreye alan ve departmanlar arasında benimsenme izlemesini yapan AI program yöneticileri.

ClickUp ile Tekrarlanabilir bir PromptOps Sistemi Oluşturun

AI'nın benimsenmesinin önündeki en büyük engel her zaman operasyonel kaostur. Komutlar rastgele belgelerde bulunur, onaylar sohbetlerde yapılır, bağlam dağınıktır ve kimse hangi sürümün yeniden kullanılmasının güvenli olduğundan emin değildir.

PromptOps şablonları yapı sorununu çözer. ClickUp ise bu yapıyı canlı tutmanıza yardımcı olur.

Komut kütüphaneniz, yönetişim prosedürleriniz ve bunların desteklediği işler tek bir birleştirilmiş Çalışma Alanı'nda yer aldığında, komutların bakımı, güvenilirliği ve takımlar arasında ölçeklendirilmesi daha kolay hale gelir. Bunu şimdi hayata geçiren takımlar, modellerin gelişmeye devam etmesiyle avantajlarını daha da artıracaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Komut şablonu, belirli bir görev için tasarlanmış, yeniden kullanılabilir, boşlukları doldurma yapısına sahip bir yapıdır; komut mühendisliği ise sıfırdan etkili komutlar oluşturma becerisinin genel adıdır. Komut mühendisliğini teknik bir zanaat, komut şablonlarını ise takımdaki herkesin kolayca kullanabileceği bitmiş ürünler olarak düşünün.

Komut şablonlarını kişisel notlara dağıtmak yerine, tüm takımınızın günlük işlerinde zaten kullandığı, paylaşılan ve aranabilir bir konumda saklayın. Her şablonu departman ve kullanım senaryosuna ilişkin meta verilerle etiketleyin, böylece takım arkadaşlarınız saniyeler içinde doğru talimatları filtreleyip bulabilir.

Komut şablonunun temel yapısı tüm modellerde aynıdır, ancak her model talimatları farklı şekilde yorumladığı için nihai çıktılar değişiklik gösterecektir. Kullandığınız her modelde her şablonu test edin ve o belirli görev için hangisinin en iyi performansı gösterdiğini not edin.