2026'da Dil Özetleme için En İyi LLM'ler

Çoğu takım, LLM özetleme araçlarını bir örnek belgeyi besleyerek test eder ve tamamlandı der. Üç aylık raporlarınızı mükemmel bir şekilde özetleyen model, Slack konu dizilerinizi mahvedebilir ve yasal özetler için mükemmel olan model, müşteri e-postalarındaki gerçekleri çarpıtabilir.

Bu kılavuz, metin özetleme için en iyi LLM'leri, bunları gerçek iş yükünüze göre nasıl değerlendireceğinizi ve bu özetleri ş Akışınızda eylemlere nasıl doğrudan bağlantı kuracağınızı adım adım anlatır.

LLM Özetleme Modelleri Bir Bakışta

Model En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Brain Ş Akışlarının içinde doğrudan özetleme yapmak isteyen takımlarTakım boyutu: Projeler ve iletişim için ClickUp kullanan tüm takımlar Çalışma Alanı'na duyarlı özetler, AI Notetaker ile toplantı özetleme, eylem öğesi oluşturma, çoklu LLM yönlendirme, doğal dil arama Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçeneği mevcuttur. OpenAI GPT-4o Cilalı, yöneticiye hazır özetlerTakım boyutu: Yüksek kaliteli özetleme sonuçlarına ihtiyaç duyan küçük ve büyük takımlar İnsan benzeri özetler, çok modlu destek, güçlü talimat izleme, geniş bağlam penceresi API belirteçleri için ödeme, ChatGPT Plus aylık 20 $ Claude 3. 5 Sonnet Uyumluluk açısından hassas veya son derece teknik belgelerTakım boyutu: Hukuk, finans, kurumsal takımlar Genişletilmiş bağlam penceresi, düşük halüsinasyon, mükemmel biçim kontrolü, güçlü muhakeme API belirteçleri için ödeme, Claude Pro aboneliği Google Gemini 1. 5 Pro Google Workspace'te yoğun olarak çalışan takımlarTakım boyutu: Operasyon, araştırma, toplantı yoğunluğu yüksek takımlar 1 milyon belirteçe kadar bağlam penceresi, Google Meet ve Drive entegrasyonları, çok modlu özetleme Google AI Studio veya Vertex AI aracılığıyla kullanım tabanlı fiyatlandırma Meta LLaMA 3 Kendi kendine barındırılan ve özelleştirilebilir özetleme süreçleri Takım boyutu: Mühendislik odaklı, gizlilik odaklı takımlar Tamamen kendi sunucunuzda barındırma, ince ayar yapma özelliği, güçlü özetleme kalitesi, tam veri kontrolü Ücretsiz açık kaynak ağırlıkları, altyapı maliyetleri geçerlidir. Mistral Large AB veri yerleşimi ve hibrit dağıtım gerektiren takımlarTakım boyutu: AB kurumsal işletmeler veya uyumluluk odaklı kuruluşlar Hibrit yönetilen API veya kendi sunucunuzda barındırılan, güçlü özetleme kalitesi, verimli belirteç kullanımı Rekabetçi API fiyatlandırması, açık ağırlıklar mevcuttur

Özetleme için bir LLM'de nelere dikkat etmelisiniz?

Yanlış özetleme modelini seçmek, hantal API'lere para harcamaya, karmaşık kurulumlarla uğraşmaya veya sadece yararsız, düşük kaliteli özetler elde etmeye yol açar. Belirli modellere dalmadan önce, etkili özetlemeyi genel çıktılardan ayıran unsurları anlamak, daha akıllı bir seçim yapmanıza yardımcı olur.

Gerçek belge türlerinizi işler

Araştırma makalelerini özetlemede mükemmel olan bir model, Slack sohbetleri veya toplantı tutanakları ile zorlanabilir. Takımınızın günlük olarak çalıştığı belirli belge türleri (yasal sözleşmeler, müşteri e-postaları, teknik belgeler veya toplantı notları) üzerinde test edilmiş LLM'leri arayın.

Yeterli bağlam penceresi sunar

Bağlam penceresi, modelin tek bir geçişte ne kadar metin işleyebileceğini belirler. Bir saatlik toplantı tutanaklarını veya uzun araştırma raporlarını özetliyorsanız, genişletilmiş bağlam penceresine sahip bir modele ihtiyacınız vardır. Aksi takdirde, belgeleri parçalara ayırmanız ve her şeyi bir arada işleyerek elde ettiğiniz tutarlılığı kaybetmeniz gerekir.

Hız ve kalite arasında denge kurar

Bazı modeller çıkarım hızına öncelik verirken, diğerleri çıktı kalitesini optimize eder. Toplantılar sırasında gerçek zamanlı özetleme için hız daha önemlidir. Yönetici brifingleri oluşturmak için ise kalite önceliklidir. Kullanım durumlarınızın bu spektrumda nerede yer aldığını düşünün.

Uygun erişim seçenekleri sunar

Takımınızın teknik kaynakları ve güvenlik gereksinimleri, yönetilen API, kendi kendine barındırılan dağıtım veya hibrit yaklaşımdan hangisine ihtiyacınız olduğunu belirlemelidir. Sıkı veri politikaları olan kurumsal takımlar, şirket içi seçeneklere ihtiyaç duyabilirken, daha küçük takımlar bulut API'lerinin kolaylığını tercih edebilir.

Metin Özetleme için En İyi 6 LLM

Mevcut modellerin sayısı çok fazla olduğu için doğru modeli seçmek zor olabilir. Aşağıdaki modellerin her biri güçlü birer rakiptir, ancak "en iyi" model tamamen takımınızın özel ihtiyaçlarına bağlıdır. Bu modelleri doğruluk, bağlam penceresi boyutu, hız ve erişim seçenekleri açısından değerlendireceğiz.

1. ClickUp Brain (Ş akışınızda yapay zeka destekli özetleme için en iyisi)

Bağımsız özetleme araçlarının en büyük sorunu, özetlerinin kalitesi değil, sonrasında olanlardır. Mükemmel bir özet oluşturduktan sonra, bunu manuel olarak proje yönetimi aracınıza kopyalayın, bundan görevler oluşturun ve takımınıza sonraki adımlar hakkında mesaj gönderin. ClickUp Brain, özetlemeyi doğrudan ş Akışınıza getirerek bu sürtüşmeyi ortadan kaldırır.

ClickUp Brain ile, herhangi bir görev yorumuna veya ClickUp Sohbet mesajına @brain yazın ve bağlamı özetlemesini isteyin. Çalışma Alanınız hakkındaki bilgisini kullanarak, bulunduğunuz belirli görevi veya kanalı önceliklendirerek anında bir özet sunar. Brain, projelerinizi, belgelerinizi ve konuşmalarınızı anladığı için, özetleri manuel olarak işlemeniz gereken izole metinler yerine hemen eyleme geçirilebilir niteliktedir.

ClickUp Brain'in en iyi özellikleri

Çalışma Alanı'ndan ayrılmadan görevleri, belgeleri, sohbet konuları ve toplantı kayıtlarını özetleyin.

Arka planda birden fazla LLM'yi kullanarak, model seçimini yönetmenize gerek kalmadan en iyi sonuçları elde edin.

Özetleri, atanan kişiler ve son teslim tarihleriyle doğrudan görevlere dönüştürür.

Daha alakalı ve eyleme geçirilebilir özetler için Çalışma Alanınızın bağlamını anlar.

ClickUp AI Notetaker ile entegre olarak toplantıları otomatik olarak yakalayın ve özetleyin.

ClickUp Brain sınırlamaları

Tüm avantajlardan yararlanmak için ClickUp ekosisteminde iş yapmak gerekir.

Bireysel belge işleme yerine takım ş akışları için en uygun olanıdır.

ClickUp Brain fiyatlandırması

2. OpenAI GPT-4o (Cilalı, yöneticiye sunmaya hazır özetler için en iyisi)

Yöneticilerle paylaşım için hazır, incelikli ve rafine bir özet ihtiyacınız olduğunda, GPT-4o en iyi seçimdir. Gücü, insan tarafından yazılmış gibi okunan metinler üreten yüksek kaliteli özetleme yeteneğinde yatmaktadır. Geniş bağlam penceresi ve çok modlu yetenekleri sayesinde, sadece belgelerden değil, görüntülerden veya ses transkriptlerinden de metin özetleyebilir.

Yaygın olarak kullanılan bir API aracılığıyla erişebileceğiniz bu hizmet, mevcut toplantı amaçlı AI araçlarınıza kolayca entegre edilebilir. Bunun karşılığında, kullanım bazlı fiyatlandırmaya sahip tescilli bir hizmet olması ve çok uzun belgeleri özetlerken hafif bir gecikme yaşayabilmeniz söz konusudur.

GPT-4o'nun en iyi özellikleri

Minimum düzenleme gerektiren, insan kalitesinde özetler üretir.

Görüntüler ve ses transkriptleri dahil olmak üzere çok modlu girdileri işler.

Kapsamlı API belgeleri ve entegrasyon desteği sunar.

GPT-4o sınırlamaları

Kullanım tabanlı fiyatlandırma, yüksek hacimli özetleme için maliyetleri artırabilir.

Çok uzun belgelerde çıkarım gecikmesi artar

Özel model, veri işleme üzerinde daha az kontrol anlamına gelir.

GPT-4o fiyatlandırması

Belirteç başına ödeme fiyatlandırmasıyla API erişimi

Bireysel kullanım için aylık 20 $'lık ChatGPT Plus aboneliği

3. Anthropic Claude 3. 5 Sonnet (Uyumluluk açısından hassas belgeler için en iyisi)

Takımınız çok hassas veya karmaşık belgelerle çalışıyorsa, Claude 3. 5 Sonnet ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır. Genişletilmiş bağlam penceresi sayesinde, uzun raporları tek seferde işleyip özetleyebilir. En önemli özelliği ise nüanslı talimatları takip edebilmesidir. Belirli bir biçim, üslup veya belirli konulara odaklanarak özet isteyebilirsiniz ve yüksek doğrulukla sonuç alırsınız.

Anthropic'in güvenlik uyumuna verdiği büyük önem, modelin gerçekleri uydurma riskini azaltmaya yardımcı olur. Bu, yasal veya finansal belgelerle çalışan, uyumluluğa önem veren takımlar için kritik bir özelliktir. Halihazırda AI belge özetleyicileri kullanan takımlar için Claude, mevcut ş akışlarına kolayca entegre edilebilir.

Claude 3. 5 Sonnet'in en iyi özellikleri

Genişletilmiş bağlam penceresi, tüm raporları tek seferde işler.

Özel biçimlendirme ve üslup gereksinimleri için mükemmel talimat izleme

Güçlü güvenlik uyumu, halüsinasyon riskini azaltır.

Claude 3. 5 Sonnet sınırlamaları

Bölgesel kullanılabilirlik farklılıkları olan tescilli model

API fiyatlandırması, kurumsal ölçekte kullanım için önemli olabilir.

Claude 3. 5 Sonnet fiyatlandırması

Belirteç başına ödeme fiyatlandırmasıyla API erişimi

Claude Pro aboneliği bireysel kullanım için mevcuttur.

4. Google Gemini 1. 5 Pro (Google Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyisi)

Google ekosisteminde zaten çalışan takımlar için Gemini 1. 5 Pro, neredeyse rakipsiz bir kolaylık sunar. Şu anda mevcut olan en büyük bağlam pencerelerinden birine (1 milyona kadar belirteç) sahip olması, Google Meet'teki uzun toplantı transkriptlerini özetlemek veya Google Drive'da depolanan birden fazla araştırma makalesinden bilgileri sentezlemek için mükemmel bir seçimdir.

Google Çalışma Alanı ile yerel entegrasyonlar, her gün kullandığınız araçlardan ayrılmadan özetleri alabileceğiniz anlamına gelir. Bu, Google ekosistemindeki AI toplantı özetleyicilerine büyük ölçüde güvenen takımlar için özellikle değerlidir.

Gemini 1. 5 Pro'nun en iyi özellikleri

1 milyon belirteçli devasa bağlam penceresi, son derece uzun belgeleri işleyebilir.

Sorunsuz iş akışı için yerel Google Çalışma Alanı entegrasyonu

Metin, görüntü ve videoda çok modlu yetenekler

Gemini 1. 5 Pro sınırlamaları

Tüm avantajlardan yararlanmak için Google ekosistemine yatırım yapmak gerekir.

Google entegrasyonları dışındaki performans rakiplere göre geride kalabilir.

Gemini 1. 5 Pro fiyatlandırması

Google AI Studio ve Vertex AI aracılığıyla kullanılabilir.

Fiyatlandırma, kullanım ve kurumsal anlaşmalara göre değişir.

📌 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, iş ile ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcar. Bu, e-postaları, Slack konuları ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zamanın kaybedilmesi anlamına gelir. Çalışma alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı, doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak bunu değiştirebilir.

5. Meta LLaMA 3 (Kendi kendine barındırılan, özelleştirilebilir boru hatları için en iyisi)

Takımınız veriler üzerinde tam kontrol sahibi olmak istiyor ve hassas bilgileri üçüncü taraf hizmetlere göndermek istemiyor. İşte bu noktada LLaMA 3 gibi açık kaynaklı modeller öne çıkıyor. Bu modeli kendi sunucularınızda barındırabilir, şirketinizin özel verilerine göre ince ayar yapabilir, jargonunuzu daha iyi anlayabilir ve uygun gördüğünüz şekilde özelleştirebilirsiniz. Üstelik tüm bunları lisans ücreti ödemeden yapabilirsiniz.

Özetleme kalitesi etkileyicidir ve genellikle tescilli modellerle rekabet eder. Bunun dezavantajı, teknik altyapı gereksinimidir. Hazır olarak kullanılabilen yönetilen API olmadığı için, takımınızın modeli dağıtmak ve sürdürmek için mühendislik kaynaklarına ihtiyacı olacaktır. Bu, mühendislik odaklı veya gizlilik odaklı kuruluşlar için mükemmel bir seçimdir.

LLaMA 3'ün en iyi özellikleri

Kendi barındırdığınız dağıtım ile tam veri kontrolü

Alanına özgü terminoloji için ince ayar yapma yeteneği

Ticari kullanım için lisans ücreti yok

LLaMA 3 sınırlamaları

Dağıtım için önemli teknik altyapı gerektirir.

Yönetilen API yok — bakım işlemlerini takımınız gerçekleştirir

İlk kurulumun karmaşıklığı, değer elde etme süresini geciktirebilir.

LLaMA 3 fiyatlandırması

Açık kaynak lisansıyla ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Altyapı maliyetleri barındırma seçeneklerine bağlıdır

6. Mistral Large (AB veri yerleşim gereksinimleri için en iyisi)

Açık kaynak kodunun esnekliğini istiyorsanız, ancak altyapıyı kendiniz yönetmek için gerekli kaynaklara sahip değilseniz ne yapmalısınız? Mistral Large, cazip bir orta yol sunar. Bir Avrupa şirketi tarafından geliştirilen bu yazılım, verimliliğe büyük önem vererek rekabetçi bir özetleme performansı sunar.

Mistral, kolay erişim için yönetilen bir API ve daha fazla kontrol isteyen takımlar için açık ağırlıklı modeller sunar. Bu hibrit yaklaşım, en önemli avantajıdır. Bunun karşılığında, OpenAI ve Google gibi devlere kıyasla daha küçük bir üçüncü taraf entegrasyonlar ekosistemine sahiptir. Kolaylık ve kontrol arasında denge arayan takımlar, özellikle AB veri yerleşim gereksinimleri olan takımlar için mükemmel bir seçimdir.

Mistral Large'ın en iyi özellikleri

Yönetilen API veya kendi kendine barındırılan dağıtım yoluyla hibrit erişim

Avrupa veri yerleşikliği uyumluluğu ile güçlü performans

Önemli özel modellere kıyasla rekabetçi fiyatlandırma

Mistral Large sınırlamaları

OpenAI veya Google'dan daha küçük entegrasyon ekosistemi

Daha az kapsamlı belgeler ve topluluk kaynakları

Mistral Large fiyatlandırması

Rekabetçi belirteç başına fiyatlandırma ile API erişimi

Kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz açık ağırlıklı modeller

💡 Profesyonel İpucu: Ana hedefiniz bir saatlik toplantı transkriptlerini tek seferde özetlemekse, Gemini 1. 5 Pro gibi en geniş bağlam penceresine sahip modelleri tercih edin. Modele şirketinizin özel terminolojisini öğretmeniz gerekiyorsa, LLaMA 3 gibi açık kaynaklı bir seçenek en uygunudur.

LLM Özetleme Modeli Karşılaştırması

Hızlı karşılaştırma, hangi modelin takımınızın en önemli önceliğine uygun olduğunu bir bakışta belirlemenize yardımcı olur.

ClickUp Brain, özetlemeyi doğrudan ş Akışınıza entegre bir AI Çalışma Alanı olarak getirir ve özetleri anında eyleme dönüştürmek için en uygun seçenektir. Bunun anahtar avantajı, ClickUp ekosisteminde en iyi şekilde çalışmasıdır.

GPT-4o, özel bir model olarak geniş bir bağlam penceresi sunar ve kullanım tabanlı fiyatlandırma ile anahtar sonuçları veren, rafine ve incelikli özetler için idealdir.

Claude 3. 5 Sonnet, bölgesel kullanılabilirlik birincil sınırlama olarak, uyumluluk açısından hassas belgeler için ideal olan, tescilli bir model olarak genişletilmiş bir bağlam penceresi sunar.

Gemini 1. 5 Pro, Google Çalışma Alanı kullanıcıları için mükemmel olan, tescilli bir model olarak devasa bir bağlam penceresi sunar, ancak ekosistem kilitlenmesi bir sorun olabilir.

LLaMA 3, açık kaynaklı bir model olarak geniş bir bağlam penceresi içerir ve kendi kendine barındırılan özelleştirilebilir boru hatları için uygundur, ancak altyapı yatırımı gerektirir.

Mistral Large, hibrit erişim yaklaşımına sahip geniş bir bağlam penceresi özelliğine sahiptir ve daha küçük bir entegrasyonlar ekosistemine sahip olmasına rağmen AB veri yerleşim ihtiyaçları için mükemmeldir.

LLM Özetleme Kalitesini Değerlendirme

Bir modelin özetlerinin gerçekten iyi olup olmadığını bilmek için net bir değerlendirme çerçevesi gerekir. Kötü bir özetlere güvenmek, hiç özet olmaması daha kötü olabilir ve yanlış bilgilere dayalı olarak hatalı kararlar alınmasına yol açabilir.

Değerlendirme için anahtar kriterler

Doğruluk, özetin orijinal metnin ana noktalarını doğru bir şekilde yakalayıp yakalamadığını, gerçekleri uydurmadan veya hata yapmadan belirler. Bu, iş açısından kritik belgeler için tartışılmaz bir konudur.

Tutarlılık, özetin okunması kolay ve mantıklı bir akışa sahip olup olmadığını veya birbiriyle bağlantısız cümlelerin karışımı gibi hissettirip hissettirmediğini ölçer. İyi özetler anlatı yapısını korur.

Özlü olma, özetin doğrudan konuya girip girmediğini veya gereksiz kelimelerle dolu olup olmadığını değerlendirir. En iyi özetler bilgi yoğunluğunu en üst düzeye çıkarır.

Talimatları takip etme, modelin belirli tonlar, biçimler veya madde işaretleri veya yönetici tarzı brifingler gibi odak alanları için taleplerinizi başarıyla takip edip edemediğini test eder.

Tutarlılık, modelin farklı belge türlerinde yüksek kaliteli özetler üretip üretmediğini veya yalnızca belirli türlerde iyi performans gösterip göstermediğini değerlendirir.

Basit bir test çerçevesi

Ekibinizin düzenli olarak çalıştığı üç belge seçin: bir proje özeti, bir toplantı tutanağı ve bir müşteri e-posta konusu. Her belgeyi, aynı komutla, değerlendirmekte olduğunuz modellerden geçirin. Ardından, bir takım üyesine yukarıdaki kriterlere göre sonuçları puanlamasını isteyin. Otomasyon mevcut olsa da, ince hataları yakalamak için insan gözüyle yapılan incelemeyi hiçbir şey geçemez.

🔍 Biliyor muydunuz? QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini bir düşünün.

Belge özetleme için LLM'leri kullanmanın sınırları nelerdir?

Bu teknoloji, belirli bir yaklaşımı commit etmeden önce anlamaya değer gerçek sınırlamalara sahiptir.

Halüsinasyon riskleri

En büyük risk, modelin makul görünen yanlış ayrıntıları güvenle belirtmesi olan halüsinasyondur. Hukuk takımları, finansal analistler ve uyumluluk açısından hassas belgelerle çalışan herkes, riskli özetleri her zaman bir insan tarafından gözden geçirilmelidir.

Bağlam penceresi sınırları

En büyük modellerin bile bir sınırı vardır, bu nedenle çok uzun belgeler parçalara ayrılmak zorunda kalabilir. Bu parçalama, modelin uzak bölümler arasındaki bağlantıları kaçırmasına veya genel anlatı akışını kaybetmesine neden olabilir.

Nüans kaybı

Özetlerde, ince argümanlar veya azınlık görüşleri genellikle düzleştirilir. Kullanım durumunuz için farklı görüşleri veya uç durumları korumak önemliyse, komut istemlerini dikkatlice oluşturmanız veya bazı bilgi kayıplarını kabul etmeniz gerekir.

Alan özgüllüğü zorlukları

Genel amaçlı bir model, ince ayar yapılmadan sektörünüzün özel jargonunu anlamayabilir. Tıp, hukuk ve teknik alanlar genellikle ek eğitim veya dikkatli komut mühendisliği gerektirir.

Güvenlik hususları

Hassas şirket verilerini üçüncü taraf API'lere göndermek her zaman bir dereceye kadar risk taşır. Son derece gizli belgeler için, kendi sunucunuzda barındırılan modeller veya belirli veri işleme şartları içeren kurumsal anlaşmalar gerekli olabilir.

Bunlar teknolojiyi kullanmaktan kaçınmak için nedenler değildir, ancak dikkate alınması gereken önemli hususlardır. Akıllı uygulamalarla bu sorunları azaltabilirsiniz: önemli özetleri her zaman bir insan tarafından inceletin, çok hassas veriler için kendi barındırdığınız modelleri kullanın ve modelin önemli nüansları korumasına yardımcı olmak için açık talimatlar kullanın.

📌 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarına güveniyor. Tanıdık chatbot arayüzleri ve çok yönlü yetenekleri, çeşitli roller ve sektörlerdeki popülerliklerini açıklayabilir. Ancak, AI'ya soru sormak için her seferinde başka bir sekmeye geçmek, geçiş maliyeti ve bağlam değiştirme maliyetlerini artırır.

ClickUp Brain'i Özetleme Ş Akışınızda Kullanın

ClickUp Brain'in özetleme için en iyi LLM'ler arasında nasıl yer aldığını gördünüz. Şimdi, bu özetleri gerçek verimlilik artışlarına dönüştüren ş akışlarını nasıl oluşturacağımızı inceleyelim. Yararlı bir özet ile boşa harcanan çaba arasındaki fark, eyleme bağlantı kurup kurmamasıdır ve işte bu noktada Converged AI Çalışma Alanı öne çıkar.

İşinizde doğru özetler elde edin

Özetlemeyi doğrudan projelerinize dahil ederek sinir bozucu manuel aktarımları ortadan kaldırın. ClickUp Brain ile, herhangi bir görev yorumuna veya ClickUp Sohbet mesajına @brain yazın ve bağlamı özetlemesini isteyin. Çalışma alanınız hakkındaki bilgisini kullanarak, bulunduğunuz belirli görevi veya kanalı önceliklendirerek anında bir özet sunar.

Toplantı kayıtlarını otomatik olarak eylem öğelerine dönüştürün

Kaçırdığınız bir toplantıyı telafi etmek için artık saatlerce notları okumak zorunda değilsiniz. ClickUp AI Notetaker sizin için toplantı notlarını alırken, siz de konuşmalara tam olarak odaklanabilirsiniz. Toplantıdan sonra, bir transkript ve özet sunar. Hatta otomatik olarak eylem öğeleri oluşturmasını ve bunları atanan kişiler ve son teslim tarihleriyle birlikte ClickUp görevlerine dönüştürmesini isteyebilirsiniz.

Model seçimini yönetmeden birden fazla LLM'den yararlanın

ClickUp Brain, arka planda birden fazla LLM'yi kullandığı için, model seçimini kendiniz yönetmenize gerek kalmadan yüksek kaliteli sonuçlar elde edin. Bu ş akışı pratikte şöyle işliyor: Bir toplantı yapılır, ClickUp AI Notetaker her şeyi kaydeder, ClickUp Brain anahtar kararların özetini sunar ve eylem öğeleri zaten proje planınızda yer alır. @My Brain'i kullanarak bir konuyu gizli olarak özetleyebilir veya yanıt taslağı hazırlayıp bunu takımla paylaşabilirsiniz.

✨ Gerçek Sonuçlar: Asıl zorluk, özetleri eyleme dönüştürmektir. ClickUp Brain, özetleri ş akışınızdaki görevlerle doğrudan bağlantı kurma konusunda mükemmeldir ve bağımsız özetleme araçlarının baş belası olan içgörü ve uygulama arasındaki boşluğu ortadan kaldırır.

Sonuç

Özetleme için en iyi LLM, uzun raporlar için büyük bir bağlam penceresi, özelleştirme için açık kaynak esnekliği veya takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına uyan LLM'dir. Karar vermeden önce, en iyi seçeneklerinizi her zaman kendi gerçek dünya belgelerinizle test ederek performanslarını görün.

Ancak unutmayın, özetleme ancak eylemle bağlantı olduğunda değerlidir. Özetleme, bağımsız bir görevden, halihazırda yaptığınız işlerde derinlemesine entegre edilmiş bir yetenek haline dönüşüyor. Gerçek verimlilik artışı, içgörü elde etmekle bu içgörüye göre hareket etmek arasındaki boşluğu kapatmaktan gelir.

ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın ve AI özetlemeyi doğrudan görev yönetiminize, sohbetlerinize ve belgelerinize getirin.

SSS

Ekstraktif ve özetleyici LLM özetleme arasındaki fark nedir? Ekstraktif özetleme, anahtar cümleleri doğrudan orijinal metinden alarak çalışırken, özetleyici özetleme, temel anlamı aktarmak için tamamen yeni cümleler oluşturur. Modern LLM'ler öncelikle özetleyici yöntemi kullanır ve bu da kaynak materyalin özünü daha iyi yakalayan, daha doğal sesli özetler ile sonuçlanır.

Özetleme konusunda açık kaynaklı LLM'ler, GPT-4 gibi tescilli modellerle karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergiliyor? Açık kaynaklı modeller, verileriniz üzerinde tam kontrol ve özel ihtiyaçlarınıza göre ince ayar yapma olanağı sunar, ancak bakımları için teknik kaynaklar gerektirir. Tescilli modeller, API aracılığıyla kolaylık ve kullanım kolaylığı sunar, ancak kullanım maliyetleri ve veriler üzerinde daha az kontrol sağlar. LLaMA 3 gibi açık kaynaklı seçenekler birçok kullanım durumunda tescilli performansla rekabet ettiğinden, kalite farkı önemli ölçüde azalmıştır.

LLM özetleme araçları toplantı notlarını ve proje güncellemelerini işleyebilir mi? Evet, çoğu LLM toplantı notları gibi konuşma metinlerini özetlemede çok etkilidir. Asıl zorluk, bu özetleri eyleme dönüştürmektir. ClickUp Brain gibi araçlar, özetleri izole metin belgeleri olarak bırakmak yerine doğrudan ş Akışınızdaki görevlere bağlayarak bu konuda üstünlük sağlar.

Belgelerim için hangi bağlam penceresi boyutu ihtiyacım var? 10.000 kelimeden az olan standart iş belgeleri için, çoğu modern LLM yeterli bağlam penceresine sahiptir. Bir saatten uzun toplantı tutanakları veya kapsamlı araştırma raporları için, Claude 3. 5 Sonnet veya Gemini 1. 5 Pro gibi genişletilmiş bağlam pencerelerine sahip modeller tercih edilmelidir. Gemini 1. 5 Pro'nun 1 milyon belirteç penceresi, neredeyse tüm tek belge özetleme görevlerini yerine getirebilir.

LLM özetlerinde halüsinasyon riskini nasıl azaltabilirim? Modele, kaynakta açıkça belirtilenleri özetlemesini isteyen açık ve spesifik komutlar kullanın. Doğruluk kritik öneme sahip olduğunda, belirli bölümlere atıfta bulunulmasını veya referans verilmesini isteyin. Önemli belgeler için, özeti her zaman bir insan gözden geçirmeli ve orijinaliyle karşılaştırmalıdır. Uyumluluk açısından hassas içeriklerle iş yaparken, Claude gibi daha güçlü güvenlik uyumu olan modelleri tercih edin.