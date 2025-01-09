2025'te Kaosu Netliğe Dönüştürecek En İyi 10 AI Transkript Özetleyici

Transkripsiyon araçları, toplantı notlarını kaydetmede yardımcı olmakla birlikte, saatlerce uzun metinleri taramanıza neden olur.

Transkript özetleyici AI, oyunun kurallarını değiştirdi. Bu araç sadece transkripsiyon yapmakla kalmaz, aynı zamanda size özlü özetler sunarak saatler süren konuşmaları dakikalar içinde eyleme geçirilebilir bilgilere dönüştürür.

Ancak şunu unutmayın: her araç aynı değildir. Doğru aracı seçmek, asıl sihrin gerçekleştiği yerdir. 🔮

Bilmeniz gereken en iyi AI transkript özetleyicilere bir göz atalım.

⏰ 60 Saniyelik Özet Karmaşık tartışmaları net özetlere dönüştüren en iyi AI transkript özetleyicileri keşfedin. ✅ ClickUp: AI destekli transkript özetleri için en iyisi

✅ Recast Studio: Podcast içeriklerini pazarlama için yeniden kullanmak için en iyisi

✅ Fireflies. ai: Toplantı notlarını ve AI özetlerini otomatikleştirmek için en iyisi

✅ AssemblyAI: En son teknolojiye sahip Konuşma AI ile geliştirme yapan geliştiriciler için en iyisi

✅ Sembly AI: Eyleme geçirilebilir toplantı içgörüleri oluşturmak için en iyisi

✅ Grain: Kişiselleştirilmiş AI toplantı notları ve iş akışları için en iyisi

✅ Otter. ai: Gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonu ve eylem öğeleri için en iyisi

✅ Notta: İki dilli transkripsiyon ve sorunsuz işbirliği için en iyisi

✅ Transcribe: Çok dilli transkripsiyon ve otomatik özetler için en iyisi

✅ Sonix: 50'den fazla dilde otomatik transkripsiyon ve çeviri için en iyisi

Transkript Özetleyici AI'da Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Transkript özetleyici AI seçerken, verimliliği artıran araçlara odaklanın. Öncelik vermeniz gereken özellikler şunlardır:

Özelleştirilebilir özet uzunluğu: Hızlı bir genel bakış mı yoksa ayrıntılı bir özet mi ihtiyacınız olduğuna göre ayrıntı düzeyini ayarlayın

Birden çok biçim desteği: Esneklik için toplantı transkriptlerini, YouTube transkriptlerini ve diğer dosya türlerini kullanın

Doğru AI özet oluşturucu: Anahtar noktaları kaybetmeden orijinal bağlamı yakalayan özetler oluşturun

Google Meet ve Microsoft Teams gibi platformlarla entegrasyon: Toplantıları doğrudan iş akışınız içinde otomatik olarak özetleyin

Gerçek zamanlı transkripsiyon ve özetleme: Toplantı devam ederken eyleme geçirilebilir özetler oluşturun

Birden çok dilde özetleme yeteneği: Küresel takımlar arasında kullanılabilirliği genişletin

Google Dokümanlar gibi popüler araçlara aktarma seçenekleri: Toplantı özetlerini sorunsuz bir şekilde paylaşın

Doğru transkript özetleyici AI'yı bulmak, verimliliği önemli ölçüde artırabilir, zaman kazandırabilir ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayabilir. Günümüzde mevcut en iyi transkripsiyon araçlarını keşfedelim.

1. ClickUp (AI destekli transkript özetleri için en iyisi)

ClickUp, toplantı transkriptleri, proje güncellemeleri ve daha fazlası için özetleri otomatikleştirmek üzere yapay zekayı entegre eden iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

ClickUp Brain, bir dizi güçlü AI özelliği sunarak transkript özetlemeyi basitleştirir. Brain ile toplantı transkriptlerini, proje güncellemelerini, YouTube videolarını ve çok dilli içerikleri kolayca özetleyebilirsiniz.

Özel özetler oluşturmanıza, çıkarılan bilgilerden doğrudan görev listeleri oluşturmanıza ve ilerleme güncellemelerini otomatikleştirmenize olanak tanır — tüm bunları araçlar arasında geçiş yapmadan.

Daha Fazla Bilgi Transkriptlerinizi tek bir yerde toplayın, AI ile özetleyin ve içgörüleri eyleme dönüştürün — hepsi ClickUp Belgeler ile

Brain ile sorunsuz bir şekilde entegre olan ClickUp Docs, bunu daha da iyi hale getirir. Belgelerinizi, toplantı notlarınızı veya transkriptlerinizi ClickUp Docs'a yükleyebilir ve özetleri, görev listelerini veya güncellemeleri tek bir yerden alabilirsiniz.

Birleştirilmiş platform, birden fazla uygulama arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak tüm süreci diğer araçlara göre daha hızlı ve sezgisel hale getirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toplantı transkriptlerinizin ve proje güncellemelerinizin anahtar noktalarını hızlıca özetleyin

Çıkarılan bilgileri doğrudan ClickUp Belgeleri içinde görev listelerine dönüştürün

Manuel izlemeyi azaltmak için takım toplantılarını ve ilerleme güncellemelerini otomatikleştirin

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak özetleri, görevleri ve güncellemeleri tek bir çalışma alanında merkezileştirin

YouTube video bağlantılarını özetleyin ve sorunsuz iletişim için çok dilli içerik oluşturun

Devam eden toplantılar sırasında gerçek zamanlı transkripsiyon ve özetler yakalayın

ClickUp sınırlamaları

Bazı gelişmiş AI özellikleri yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlar için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

ClickUp, günlük iş akışımın, proje planlamamın ve bilgi tabanımın temelini oluşturur. Her şeyi tek bir yerde toplayarak, dağınık bilgiler ve unutulan görevler nedeniyle karşılaştığım tüm sorunları çözdü. ClickUp'ı projeler, toplantı tutanakları, yenileme çalışmaları ve hatta gayrimenkul yatırımlarını yönetmek için kullandım. Şablonlar, özellikle Yineleyen görevler için hayat kurtarıcıdır ve yeni AI Brain, tüm belgelerimde arama yapmayı kolaylaştırır. Küçük veya kurumsal tüm işletmeler için bu araç bir zorunluluktur.

ClickUp, günlük iş akışımın, proje planlamamın ve bilgi tabanımın temelidir. Her şeyi tek bir yere getirerek, dağınık bilgiler ve unutulan görevlerle karşılaştığım tüm sorunları çözdü. ClickUp'ı projeler, toplantı tutanakları, yenileme çalışmaları ve hatta gayrimenkul yatırımlarını yönetmek için kullandım. Şablonlar, özellikle yinelenen görevler için hayat kurtarıcıdır ve yeni AI Brain, tüm belgelerimde arama yapmayı kolaylaştırır. Küçük veya kurumsal tüm işletmeler için bu araç vazgeçilmez bir araçtır.

💡 Profesyonel İpucu: Mevcut platformlarınızla entegre olan araçları seçerek birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaktan kaçının. Bu, size saatler kazandıracak ve notlarınızı merkezi bir yerde tutarak paylaşımını kolaylaştıracaktır. İşte ClickUp'ın öne çıkmasının nedeni tam da budur: transkriptleri özetlemenize, eyleme geçirilebilir görevler oluşturmanıza ve projeleri tek bir platformda yönetmenize olanak tanıyan iş için her şeyi içeren bir uygulama.

2. Fireflies. ai (Toplantı notlarını ve AI özetlerini otomatikleştirmek için en iyisi)

Fireflies. ai, süreci otomatikleştirerek toplantı notları ve özetleri oluşturma zahmetini ortadan kaldırır. AI destekli Notetaker, Google Meet, Zoom ve Microsoft Teams gibi platformlardaki konuşmaları kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve özetler.

Ayrıca ses veya video dosyalarını yükleyebilir ve doğrudan özetler oluşturabilirsiniz. Benzersiz AI Filtreleri, tek bir tıklama ile eylem öğelerini, soruları ve diğer anahtar noktaları ortaya çıkararak toplantı sonrası incelemeleri daha hızlı ve verimli hale getirir.

Fireflies. ai'nin en iyi özellikleri

Yüklenen ses veya video dosyaları için saniyeler içinde AI destekli özetler oluşturun

AI Filtreleri'ni kullanarak tek bir tıklama ile eylem öğelerini, görevleri ve anahtar tartışma noktalarını belirleyin ve çıkarın

Toplantı özetlerini ve özetlerini Slack, Notion ve Asana aracılığıyla doğrudan takımınızla paylaşarak herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

Fireflies. ai sınırlamaları

Canlı tartışmaları doğrudan bilgisayara kaydedemezsiniz, bu da esnekliği sınırlar

Fireflies. ai fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Koltuk başına aylık 18 $

İş: 29 $/ay koltuk başına

Enterprise: Aylık 39 $/koltuk

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Fireflies. ai, toplantı deneyimimi zorunlu bir kötülükten verimlilik kaynağına dönüştürdü. Transkripsiyon doğruluğu inanılmaz — sanki süper insan işitme yeteneğine sahip bir stenografınız varmış gibi. AI destekli özetler ve eylem öğelerinin çıkarılması, önemli hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayan kişisel asistan deneyimi sunarak oyunun kurallarını değiştiriyor.

Fireflies. ai, toplantı deneyimimi zorunlu bir kötülükten verimlilik kaynağına dönüştürdü. Transkripsiyon doğruluğu inanılmaz — sanki süper insan işitme yeteneğine sahip bir stenografınız varmış gibi. AI destekli özetler ve eylem öğelerinin çıkarılması, önemli hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayan kişisel asistan deneyimi sunarak oyunun kurallarını değiştiriyor.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Anlamını kaybetmeden uzun paragrafları kısa ve özlü bilgilere sıkıştırmakta zorlanıyor musunuz? AI'nın sizin için zor işi yapmasına izin verin. Yazılarınızı dönüştürebilecek en iyi AI paragraf özetleyicileri hakkında bu kılavuzu inceleyin!

3. AssemblyAI (En son teknoloji konuşma AI ile geliştirme yapan geliştiriciler için en iyisi)

via Assembly AI

AssemblyAI, pazardaki en gelişmiş konuşma-metin API'lerinden birini sunar ve yenilikçi AI destekli ürünler için ses verilerini kullanan geliştiriciler ve işletmeler için mükemmeldir.

Yüksek doğruluklu transkripsiyonu, konuşmacı günlüğü, duygu analizi, anahtar kelime algılama ve PII redaksiyon gibi gelişmiş özelliklere sahiptir.

Geliştiriciler API'yi kullanarak ses verilerini özetleyebilir, analiz edebilir ve geliştirebilir, yeni veya mevcut iş akışlarına sorunsuz entegrasyon için otomatik bölümleme ve içerik denetimi gibi özellikleri etkinleştirebilir.

AssemblyAI'nin en iyi özellikleri

%93'ün üzerinde transkripsiyon doğruluğu ile ses ve video dosyalarını yüksek doğrulukla transkripsiyonlayın

Anlamlı veriler elde etmek için duygu analizi, konuşmacı günlüğü ve konu algılama özelliklerini kullanarak içgörüler elde edin

Otomatik bölümler, PII redaksiyonu ve gelişmiş konuşma anlayışı için API'lerle sorunsuz entegrasyon

AssemblyAI sınırlamaları

Transkripsiyon doğruluğunu artırmak için belirli kullanım durumlarında küçük ayarlamalar gerekebilir

AssemblyAI fiyatlandırması

Ücretsiz

Kullanım başına ödeme: Saatlik 0,12 $'dan başlayan fiyatlarla

Özel: Özel fiyatlandırma

AssemblyAI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)

➡️ Daha Fazla Bilgi: Anahtar noktaları çıkarmak için uzun videoları tekrar izlemek zaman ve enerjinizi tüketebilir. Videoları zahmetsizce özetlemek için tasarlanmış AI araçlarıyla süreci kolaylaştırın. En iyi AI video özetleyicileri burada keşfedin ve zamanınızı geri kazanın!

4. Sembly AI (Eyleme geçirilebilir toplantı içgörüleri oluşturmak için en iyisi)

via Sembly AI

Sembly AI, AI toplantı notlarını, görevlerini ve içgörülerini otomatik olarak oluşturarak toplantı verimliliğini yeni bir düzeye taşır. Platform, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams'deki toplantıları kaydeder ve transkripsiyonunu yapar, ardından tartışmaları eyleme geçirilebilir özetler halinde düzenler.

Bu ücretsiz araç, AI kullanarak görevleri belirler ve riskleri tespit eder, böylece toplantıların eyleme geçirilebilir sonuçlara yol açmasını sağlar. Çoklu toplantı AI sohbetleri ve AI tarafından oluşturulan proje planları gibi gelişmiş özellikleri, takımların tartışmaları zahmetsizce sonuçlara dönüştürmesine yardımcı olur.

Sembly AI'nın en iyi özellikleri

Toplantıları 48'den fazla dilde otomatik olarak transkripsiyonlayın ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün

Görevleri, riskleri ve anahtar tartışma noktalarını belirleyin ve düzenleyin, anında takip edin

Birden fazla toplantıdaki konuşmaları gözden geçirmek veya analiz etmek için çoklu toplantı AI sohbetlerini deneyimleyin

Sembly AI sınırlamaları

Ekran içeriği paylaşıldığında kolayca başvurulabilmesi için video segmentlerini şu anda yakalamıyor

Sembly AI fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 15 $

Takım: Koltuk başına aylık 29 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sembly AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Sembly AI, günlük iş akışımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Toplantı notları o kadar doğru ki, ayrı tutanaklara gerek kalmıyor ve yapılacaklar özetleri sayesinde toplantılar sırasında tamamen odaklanabiliyorum. Google ile entegrasyonu inanılmaz derecede kolay ve çoğu zaman manuel müdahaleye gerek kalmadan toplantılara zamanında katılıyor.

Sembly AI, günlük iş akışımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Toplantı notları o kadar doğru ki, ayrı tutanaklara gerek kalmıyor ve yapılacaklar özetleri sayesinde toplantılar sırasında tamamen odaklanabiliyorum. Google ile entegrasyonu inanılmaz derecede kolay ve çoğu zaman manuel müdahaleye gerek kalmadan toplantılara zamanında katılıyor.

🧠 İlginç Bilgi: DPG Media, Amazon Transcribe ve AI destekli modelleri kullanarak sadece 4 hafta içinde devasa video meta veri sürecini kolaylaştırdı. Bu yenilik, günlerce süren manuel işleri ortadan kaldırdı ve kullanıcılar için içerik önerilerini geliştirdi. AI araçlarının iş akışlarını nasıl dönüştürebileceğinin mükemmel bir örneği!

5. Grain (Kişiselleştirilmiş AI toplantı notları ve iş akışları için en iyisi)

grain aracılığıyla

Grain, notları, özetleri ve iş akışlarını otomatikleştirerek toplantılarınızı eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştüren bir AI özetleme aracıdır. Grain ile transkriptlerdeki anahtar anları vurgulayabilir, paylaşılabilir video klipler oluşturabilir ve notları Slack, HubSpot ve Salesforce'a entegre edebilirsiniz.

Grain, özelleştirilebilir şablonlar, ChatGPT benzeri soru-cevap istemleri ve toplantı sonrası iş yükünü azaltan AI tarafından oluşturulan özetler ve önemli noktalar ile esnekliği ile öne çıkıyor.

Grain'in en iyi özellikleri

Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi platformlardaki toplantıları kaydedin ve transkripsiyonunu yapın

Saniyeler içinde AI destekli kişiselleştirilmiş notlar ve konuşmalardaki anahtar anları alın

Slack, HubSpot ve Salesforce gibi araçlarla yerel olarak entegre ederek iş akışlarınızı otomatikleştirin

Tahıl sınırlamaları

HubSpot kullanıcısı olmayanlar, notları özel iş akışlarına entegre etmek için ek manuel işler yapmaları gerekebilir

Tahıl fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 19 $/ay koltuk başına

İş: Aylık 39 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Puanlar ve yorumlar

G2: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: Not almak için videoları oynatmak ve tekrar oynatmak çok zaman alabilir. İlk seferinde ihtiyacınız olan her şeyi zahmetsizce yakaladığınızı hayal edin. Videolardan sorunsuz bir şekilde not almayı öğrenin.

6. Otter. ai (Gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonu ve eylem öğeleri için en iyisi)

otter AI aracılığıyla

Otter. ai, toplantı transkripsiyonunu, özetleri ve eylem öğelerini otomatikleştirerek takımların not almaktansa tartışmalara odaklanmalarını sağlar. OtterPilot AI özet özelliği, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams'deki toplantılara otomatik olarak katılarak gerçek zamanlı transkripsiyon ve özetler sağlar.

Otter. ai, 30 saniyelik toplantı özetleri, canlı altyazılar, oynatma ve içgörüler için AI sohbeti ile öne çıkıyor. Çoklu platform desteği ve işbirliği araçları, takımların uyumlu ve üretken olmasını sağlar.

Otter. ai'nin en iyi özellikleri

Sanal toplantılara otomatik olarak katılın, gerçek zamanlı olarak transkripsiyon yapın, özetleyin ve eylem öğeleri atayın

Saatlerce süren toplantıları 30 saniyelik özetlere sıkıştırarak hızlı genel bakışlar elde edin

Toplantı sorguları ve takip e-postaları veya güncellemeler oluşturmak için yapay zeka destekli sohbet özelliğinden yararlanın

Otter. ai sınırlamaları

Konuşmacı tanımlama doğruluğu iyileştirilebilir

Yerleşik otomatik kaydetme özelliği, kaydedilen düzenlemelerin geri alınmasını önler ve böylece iş akışlarının kesintiye uğramasını engeller

Otter. ai fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai yorumları ve puanları

G2: 4,4/5,0 (280+ yorum)

Capterra: 4,4/5,0 (80+ yorum)

Otter. ai, sorunsuz Zoom ve Google Takvim entegrasyonu sayesinde inanılmaz derecede kolaydır. Aramaları otomatik olarak birleştirir ve transkripsiyonunu yapar; canlı transkripsiyon görünümü ise harika bir özelliktir. Öne çıkan özelliklerden biri, arama sırasında ekranlar paylaşıldığında veya değiştirildiğinde görüntüleri otomatik olarak yakalama ve transkriptlere değerli bağlam bilgisi ekleme yeteneğidir. AI'nın sunduğu bilgiler mükemmeldir ve her şeyi ayarlamak, entegrasyonu etkinleştirmek kadar basittir.

Otter. ai, sorunsuz Zoom ve Google Takvim entegrasyonu sayesinde inanılmaz derecede kolaydır. Aramaları otomatik olarak birleştirir ve transkripsiyonunu yapar; canlı transkripsiyon görünümü ise harika bir özelliktir. Öne çıkan özelliklerden biri, arama sırasında ekranlar paylaşıldığında veya değiştirildiğinde görüntüleri otomatik olarak yakalama ve transkriptlere değerli bağlam bilgisi ekleme yeteneğidir. AI'nın sunduğu bilgiler mükemmeldir ve her şeyi ayarlamak, entegrasyonu etkinleştirmek kadar basittir.

🧠 İlginç Bilgi: Hollywood, görsel efekt endüstrisini dönüştürmek için yapay zekaya güveniyor. Lionsgate gibi stüdyolar, yapay zeka storyboard ve otomatik özel efektler gibi araçlarla "milyonlarca dolar tasarruf" elde edeceklerini öngörüyor

7. Notta (İki dilli transkripsiyon ve sorunsuz işbirliği için en iyisi)

via Notta

Notta, canlı toplantıları, röportajları veya kayıtları otomatik olarak düzenlenebilir metne dönüştüren bir not alma ve özetleme aracıdır. 58 dile kadar destek ve gerçek zamanlı iki dilli transkripsiyon ve çeviri sunan Notta, küresel takımların ihtiyaçlarını karşılar.

Tüm paydaşların uyumlu çalışmasını sağlamak için AI destekli özetler, konuşmacı bilgileri ve işbirliği araçları sunarak transkripsiyonun ötesine geçer. Notta ayrıca transkriptleri ve özetleri çeşitli biçimlere aktarmanıza olanak tanır, bu da onu çeşitli iş akışları için ideal hale getirir.

En iyi özellikler

58'den fazla dili destekleyen, iki dilli toplantıları gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlayın ve çevirin

Tek bir tıklamayla anahtar içgörüler ve eylem öğeleri içeren özlü AI özetleri oluşturun

Notları ve transkriptleri PDF, Word Belgesi ve SRT dahil olmak üzere birçok biçime aktarın

Notta sınırlamaları

Ücretsiz deneme uygulamaları, tam son kullanma tarihi konusunda şeffaf değildir ve bu da beklenmedik ücretlere yol açabilir

Notta fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 27,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notta puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (130+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: Not almaya boğulmadan toplantılarınızı daha verimli hale getirmek mi istiyorsunuz? Bu çığır açan kılavuzla AI'nın toplantı notlarınızı nasıl devrim niteliğinde değiştirebileceğini keşfedin.

8. Sonix (50'den fazla dilde otomatik transkripsiyon ve çeviri için en iyisi)

sonix aracılığıyla

Sonix, hızlı, doğru ve uygun fiyatlı transkripsiyon ve çeviri hizmetleri sunan güçlü bir transkripsiyon aracıdır. 50'den fazla dili destekleyen Sonix, ses ve video içeriklerini zahmetsizce transkripsiyonlamak, altyazılık veya çevirmek isteyen profesyoneller için idealdir.

Sonix, AI destekli özetler, bölüm oluşturma, duygu analizi ve otomatik altyazılar gibi özellikler sunar. Sezgisel tarayıcı içi düzenleyicisi, kullanıcıların transkriptleri kolayca düzenlemesine, aramasına ve düzenlemesine olanak tanır.

Sonix'in en iyi özellikleri

50'den fazla dilde ses ve video içeriğini otomatik olarak transkripsiyonlayın

Duygu analizi, konu algılama ve AI özetleri gibi gelişmiş AI araçları sağlayın

Ayarlanabilir yazı tipleri, renkler ve zaman kodlarıyla altyazılar oluşturun ve özelleştirin

Sonix sınırlamaları

Alt düzey planlardaki işbirliği araçları tüm takım gereksinimlerini karşılamayabilir

Sonix fiyatlandırması

Standart: 10 $/saat

Premium: Kullanıcı başına saatte 5 $ ve aylık 22

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sonix puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,8/5,0 (130+ yorum)

Sonix AI mükemmelliğe inanılmaz derecede yakın. Transkripsiyon kalitesi olağanüstü ve hizmetten çok memnunum. Özellikle altyazıları farklı dosya biçimlerinde dışa aktarabilme özelliğini çok seviyorum, bu medya ile ilgili projeler için büyük bir artı.

Sonix AI mükemmelliğe inanılmaz derecede yakın. Transkripsiyon kalitesi olağanüstü ve hizmetten çok memnunum. Özellikle altyazıları farklı dosya biçimlerinde dışa aktarabilme özelliğini çok seviyorum, bu medya ile ilgili projeler için büyük bir artı.

💡 Profesyonel İpucu: Maksimum netlik için AI özetlerinizi ince ayarlayın. Birçok transkript özetleyicisi, özetin uzunluğunu ve odak noktasını özelleştirmenize olanak tanır. Bir araca dalmadan önce amacınızı belirleyin. Daha net ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için ayarları hedeflerinize göre yapın.

9. Transcribe (Çok dilli transkripsiyon ve otomatik özetler için en iyisi)

transcribe aracılığıyla

Transcribe, ses ve videoları eyleme geçirilebilir metinlere ve özlü özetlere dönüştürmeyi basitleştirir. 120'den fazla dili destekler ve kullanıcıların anahtar noktaları ve içgörüleri hızlı bir şekilde belirlemelerine yardımcı olan transkripsiyon ve AI destekli özetleme sunar.

Zoom ve Google Drive gibi araçlarla sorunsuz entegrasyon sağlayan Transcribe, özetleri paylaşmayı ve işbirliği yapmayı kolaylaştırır. Çok yönlü dosya uyumluluğu ve yerleşik düzenleyici, Transcribe'ı diğerlerinden ayırır ve kullanıcıların çeşitli biçimlerdeki dosyaları içe aktarmasına ve özetleri zahmetsizce özelleştirmesine olanak tanır.

En iyi özellikleri transkripsiyon

Küresel kullanılabilirlik için 120'den fazla dilde ses veya video içeriğini transkripsiyonlayın ve özetleyin

Anahtar noktaları ve eyleme geçirilebilir içgörüleri vurgulayan özlü AI özetleri oluşturun

Zoom, Gmail ve Google Drive ile entegre ederek platformlar arasında sorunsuz bir iş akışı sağlayın

Transkripsiyon sınırlamaları

Takım tabanlı projeler için daha fazla işbirliği özelliği sunarak fayda sağlayabilirsiniz

Transkripsiyon fiyatlandırması

Ücretsiz

Tam: 14,99 $/ay kullanıcı başına

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 59,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

➡️ Daha Fazla Bilgi: Toplantıları manuel olarak özetlemek değerli zamanınızı boşa harcar. Siz önemli işlerinize odaklanırken, bunu yapay zekaya bırakın. En iyi 10 yapay zeka toplantı özetleyicisini inceleyin ve iş akışınızda devrim yaratın!

10. Recast Studio (Podcast içeriklerini pazarlama için yeniden kullanmak için en iyisi)

recast Studio aracılığıyla

Recast Studio, pazarlama takımlarının AI kullanarak podcast içeriklerini ilgi çekici videolara, bloglara, e-postalara ve sosyal medya gönderilerine dönüştürmesini kolaylaştırır. Video düzenleme deneyimi çok az olan takımlar için tasarlanan bu platform, uzun içeriklerden otomatik olarak önemli bölümleri ve kısa, paylaşılabilir klipler oluşturur.

Ayrıca, AI tarafından oluşturulan gösteri notları, SEO dostu blog gönderileri, e-posta özetleri ve sosyal medya gönderileri sunarak, podcast yayıncıları ve pazarlamacılar için eksiksiz bir içerik oluşturma araç seti haline gelir.

Recast Studio'nun en iyi özellikleri

Podcast ses veya videolarından dakikalar içinde otomatik olarak kısa, paylaşılabilir klipler oluşturun

Podcast bölümlerinden otomatik olarak gösteri notları, blog gönderileri, e-postalar ve sosyal medya içeriği oluşturun

Sosyal medya etkileşimini artırmak için odyogramlar, animasyonlu metinler ve ilerleme çubukları alın

Recast Studio sınırlamaları

Önceden oluşturulmuş şablonların çeşitliliği sınırlı, ancak mevcut olanlar işlevsel

Recast Studio fiyatlandırması:

Başlangıç: 17 $/ay

Premium: 57 $/ay

Profesyonel: 37 $/ay

Recast Studio puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: Uzun makaleleri ve belgeleri inceleyerek önemli bilgileri mi arıyorsunuz? Zahmetli işleri bir kenara bırakın. AI'nın içeriği saniyeler içinde nasıl özetleyebildiğini keşfedin. En iyi AI makaleleri ve belge özetleri için nihai kılavuzunuz burada.

ClickUp ile Transkript Özetlemeyi Dönüştürün: Verimliliğinizi Artıracak Bir Çözüm

Transkript özetleyici AI'yı keşfederken, sadece özelliklerin ve fiyatların ötesine bakmak çok önemlidir. Bu araçların iş akışınıza sağladığı uzun vadeli değeri düşünün: ölçeklenebilirlik, mevcut platformlarla entegrasyonlar ve takımınız büyüdükçe onu destekleme yeteneği.

Bir aracın, çoklu dil desteği, gelişmiş AI özellikleri veya sorunsuz dışa aktarma seçenekleri aracılığıyla ihtiyaçlarınıza uyum sağlayabilmesi çok önemlidir.

ClickUp işte burada öne çıkıyor. Transkriptleri özetlemekle kalmaz, görev yönetimi, işbirliği ve AI destekli proje içgörülerini tek bir platformda entegre eder. ClickUp ile sadece görevleri otomatikleştirmez, tüm iş akışınızı optimize edersiniz

Verimliliğinizi basitleştirmeye ve artırmaya hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun!