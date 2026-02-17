Küresel Ajanslar için En İyi Bulut Verimlilik Araçları

Küresel ajanslar, brifingler, geri bildirimler, dosyalar ve teslimat izleme farklı araçlarda yer aldığında zaman kaybederler. Zaman dilimleri arasında, küçük teslimat gecikmeleri gerçek teslimat gecikmelerine dönüşür.

Harvard Business School'un araştırmasına göre, iş arkadaşları arasındaki zaman farkı bir saat arttığında, telefon görüşmeleri ve video sohbetler gibi eşzamanlı iletişim %11 oranında azaldı.

Bu kılavuzda, küresel ajanslar için en iyi bulut verimlilik araçlarını, her birinin en iyi olduğu alanları ve zaman dilimleri arasında hızlı kalan bir teslimat yığını oluşturmayı ayrıntılı olarak ele alıyoruz. Ayrıca, ClickUp'ın görevleri, belgeleri, işbirliğini, raporlamayı ve yapay zekayı tek bir Çalışma Alanı'na nasıl getirdiğini de göstereceğiz, böylece küresel takımlar daha az takip, daha fazla teslimat yapabilirler.

Bulut verimliliği için en iyi araçların hızlı bir karşılaştırmasını mı arıyorsunuz? İşte küresel ajanslar için en iyi bulut verimlilik araçlarının ve her birinin sunduğu özelliklerin bir özeti. 📊

Araç En iyi özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp Yerleşik görev yönetimi, Belgeler, gösterge panelleri, zaman takibi, otomasyon araçları ve gerçek zamanlı işbirliği Görev yönetimi, proje izleme, belgeler ve raporlamayı tek bir yerde isteyen ajanslar Sonsuza kadar ücretsiz; kurumsal işletmeler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Notion Belgeler ve wikiler, veritabanları, proje izleme görünümleri, takım işbirliği, şablonlar Esnek belgeler ve hafif proje yönetimi isteyen takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar 12 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Microsoft 365 Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive paylaşımı, Outlook takvimleri Ajanslar, Microsoft Office ve kurumsal düzeyde yönetici denetimleri ile standartlaştırıldı. Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; ücretli planlar 7,20 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Google Çalışma Alanı Google Drive, Google Dokümanlar, Google Takvim, Meet video görüşmeleri, paylaşılan sürücüler ve yönetici denetimleri Google Dokümanlar'da çalışan ve hızlı dosya paylaşımı ve takvim etkinliklerine ihtiyaç duyan dağıtılmış takımlar Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 8,40 $'dan başlar ve yıllık olarak faturalandırılır. Figma/FigJam Çok oyunculu tasarım, prototip oluşturma, FigJam atölyeleri, yorumlar, sürüm geçmişi Aynı dosyada tasarım teslimatı ve geri bildirim gerektiren yaratıcı ve ürün takımları Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 5 $'dan başlar. Adobe Bulut Yaratıcı uygulamalar, paylaşılan kütüphaneler, varlık depolama, sürüm geçmişi ve yönetici konsolu Takımlar ve müşteriler arasında yüksek hacimli yaratıcı varlıklar üreten ajanslar Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; fiyatlar aylık lisans başına 54,99 $'dan başlar ve yıllık olarak faturalandırılır. Slack Kanallar, toplantılar, video görüşmeleri, ekran paylaşımı, entegrasyonlar ve Slack Connect aracılığıyla dış işbirliği Daha hızlı aktarımlar ve daha az uzun e-posta konuları gerektiren ajans iletişim araçları Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 8,75 $'dan başlar. Airtable Veritabanı tarzı iş yönetimi, görünümler, otomasyonlar, formlar, izinler ve raporlama özellikleri İş akışlarını, kaynakları ve müşteri taleplerini büyük ölçekte yöneten operasyon ve teslimat takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Takım planı kullanıcı başına aylık 24 $ olarak faturalandırılır. Miro Görsel beyaz tahtalar, şablonlar, atölyeler, video görüşmeleri, oylama, Talktracks Zaman dilimleri arasında eşzamansız işbirliğine ihtiyaç duyan strateji, araştırma ve atölye çalışmaları yoğun takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlar. Dropbox İş Dosya depolama, dosya paylaşımı, yönetici kontrolleri, izinler, sürüm kontrolü, kurtarma seçenekleri Müşteri varlıkları için güvenilir bulut dosya depolama ve yapılandırılmış erişim ihtiyacı olan ajanslar Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 19,99 $'dan başlar.

Farklı bölgelerdeki projeleri yönetirken, programınızı ve görevlerinizi net bir şekilde takip edebileceğiniz bir verimlilik yazılımına ihtiyacınız vardır. İlk olarak, aracın takım üyeleriniz için ek yönetim işi yaratmadan güçlü proje yönetimi ve görev yönetimi özelliklerini destekleyip desteklemediğini kontrol edebilirsiniz.

✅ Küresel ajansların hizmet sunumunda en önemli noktalar şunlardır:

Net görev organizasyonu sayesinde görevleri atayabilir, ilerlemeyi takip edebilir ve birden fazla projede proje izlemesini tutarlı bir şekilde sürdürebilirsiniz.

Yorumlar, onaylar ve paylaşım ile gerçek takım işbirliği , böylece zaman dilimleri arasındaki iletişim sorunlarını azaltabilirsiniz.

Dosya depolama, sürüm kontrolü ve erişim kontrolleri ile güvenilir dosya paylaşımı , böylece müşteri varlıkları doğru ve güvenli kalır.

Yerleşik zaman takibi ve ayrıntılı raporlar sayesinde verimliliği takip edebilir, marjları koruyabilir ve müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz.

Tekrarlayan görevler için otomasyon araçları takımınızın verimliliğinin görev devri sırasında sabit kalmasını sağlar

Hızlı uyum sağlamanız gerektiğinde video görüşmelerini ve ekran paylaşımını destekleyen iletişim araçları , ayrıca Google Drive, Google Takvim ve Microsoft Teams gibi araçlarla entegrasyonlar.

Devam eden projelerdeki iş yükü, teslimat riski ve proje ilerlemesi hakkında değerli bilgiler sağlayan raporlama özellikleri ve gelişmiş analitik .

Yönetici kontrolleri, güvenlik ve özel fiyatlandırma gibi iş özellikleri sayesinde, çalışan sayısı arttıkça aynı sistemi tüm bölgelerde ölçeklendirebilirsiniz.

Projelerinizi ve görevlerinizi zamanında yönetmek isteyen küresel bir ajanssanız, kullanabileceğiniz en iyi bulut tabanlı verimlilik araçları için seçimimizi burada bulabilirsiniz.

1. ClickUp (Küresel teslimatta iş dağınıklığını ve AI dağınıklığını azaltmak için en iyisi)

ClickUp sohbetleri ile bulutta barındırılan platformlarda takımlarla işbirliği yapın

Küresel ajanslar, teslimatın bağlamı paylaşmayan sistemlere bağlı olduğu durumlarda zaman kaybeder. Özetler, onaylar, geri bildirimler ve izleme farklı yerlere dağılır. Bu parçalanma, iş yayılması olarak adlandırılır ve uzaktaki takımlar arasında yürütmeyi yavaşlatır.

Takımlar, paylaşılan bir bağlam olmadan birden fazla AI aracı kullandığında, AI karmaşıklığı daha da artırabilir. Sonuç olarak, daha fazla geçiş, daha fazla yinelenen iş ve daha az tutarlı uygulama ortaya çıkar.

ClickUp, temel verimlilik yazılımlarınızı tek bir sistemde bir araya getiren birleşik bir AI Çalışma Alanı olarak her iki sorunu da çözmeye yardımcı olur. Bu, uygulamanın bağlamla bağlantılı kalmasına yardımcı olur ve daha az iletişim boşluğu olan bir ş Akışı oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın bunu başarmanıza nasıl yardımcı olabileceğine dair hızlı bir kılavuz.

ClickUp Sohbet ve ClickUp SyncUps ile konuşmaları teslimatla bağlantılı tutun.

ClickUp Chat ile takımınızla iletişim kurun ve sohbet pencerenizden görevler oluşturun.

Sohbet, proje yönetimi araçlarınızın dışında gerçekleşirse, güncellemeler kaybolur ve eylem öğeleri kaybolur. ClickUp Chat, konuşmaları uygulamaya bağlamak için tasarlanmıştır, böylece mesajları görevlere dönüştürebilir, konu dizilerini ilgili işlerle bağlantılı tutabilir ve mesajlaşmayı azaltabilirsiniz.

ClickUp SyncUp ile görüşmeler sırasında görevleri ve notları senkronize edin.

İhtiyacınız olduğunda gerçek zamanlı uyum için ClickUp SyncUps, takımınızın projeleri yönetmek için kullandığı aynı ortamda yerleşik sesli/video görüşme ve ekran paylaşımı özellikleri sunar, böylece araçlar arasında geçiş yapmadan tartışmadan göreve geçebilirsiniz.

📌 Örnek: New York'taki hesap yöneticiniz, Sohbet'te bir müşteri değişiklik talebi yayınlar, mesajdan bir görev oluşturur, APAC tasarım sahibini etiketler ve takım, gün sonu devir tesliminden önce kapsamı onaylamak için kısa bir SyncUp kullanır.

ClickUp görevleri ile güvenilir görev yönetimi ve proje izleme gerçekleştirin.

ClickUp görevleri ile görevlerinizi otomasyonla otomatikleştirin ve işlerinizi aksatmadan sürdürün

Görev organizasyonu takımlar arasında tutarsız olduğunda ajansın teslimatı aksar. ClickUp Görevleri, görevleri atama ve birden fazla projeyi izleme yöntemini standartlaştırmayı kolaylaştırır. Takımları katı iş akışlarına zorlamadan, karmaşık projeler için ihtiyaç duyduğunuz sahipler, son teslim tarihi, durumlar ve ayrıntı düzeyleri ile çalışmayı yapılandırabilirsiniz.

Bu, aynı müşteri işi farklı bölgelerdeki farklı takım üyelerini ilgilendirdiğinde özellikle yararlıdır.

ClickUp belgeleri ile özetleri, geri bildirimleri ve kararları tek bir yerde saklayın.

ClickUp Docs ile belgelerinizi bulutta ş akışınıza bağlayın

Küresel ajansların işleri kapsamlı belgeleme gerektirir: özetler, müşteri notları, kampanya planları, kreatif yönlendirme, toplantı sonuçları ve revizyon bağlamı çeşitli klasörlere dağılmıştır.

ClickUp Docs, belgeleri teslimata yakın tutar, böylece takımlar en son sürümü aramakla zaman kaybetmez. Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, incelemeler için yorum yapabilir ve belgeleri desteklediği işle bağlantı kurabilirsiniz.

Bu, uzaktan çalışan takımlarda yeniden çalışma ihtiyacını azaltır, çünkü bir görevin ardındaki "neden" başka bir bölge saatler sonra bu görevı devraldığında da geçerliliğini korur.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Belge Hub'ı her müşteri için "devir kütüphanesi" olarak kullanın. ClickUp Docs Hub ile merkezi bir konumdan belgeler ve wiki'ler oluşturun Takımınız farklı zaman dilimlerine yayılmışsa, yeniden çalışmayı önlemenin en hızlı yolu "en son özeti" kolayca bulabilmektir. Docs Hub, belgeleri ve wiki'leri düzenlemek, aramak ve oluşturmak için tek bir merkezi konum sunar, böylece APAC (Asya-Pasifik) takımınız, ABD takımınızın gece boyunca güncellediği eski bir dosyadan iş yapmaya başlamaz.

ClickUp Gösterge Panelleri ile operasyon takımlarına görünürlük sağlayın

ClickUp Gösterge Panelleri ile görünürlük ve izleme için özel raporlar oluşturun

Operasyon liderleri ve teslimat yöneticileri, güvenilir ve hızlı raporlamaya ihtiyaç duyar. ClickUp Gösterge Panelleri, durum güncellemelerini manuel olarak yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan, birden fazla projedeki ilerlemeyi izleyen müşteri portalları ve performans görünümleri oluşturmanıza olanak tanır.

Zaman takibi marjlar için önemliyse, ClickUp gösterge panelleri zaman çizelgesi tarzı raporlama ve zamana dayalı görünümleri de destekler, böylece "Ne kadar sürdü?" gibi soruları daha az hesap tablosu işiyle yanıtlayabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Zaman dilimleri arasında eşzamansız durum güncellemelerini yönetmek için ClickUp AI Kartlarını kullanın. ClickUp AI Kartları ile Gösterge Panellerinize ve Genel Bakışlarınıza AI destekli raporlama özelliği ekleyin ClickUp Gösterge Paneli'ne bir AI Proje Güncellemesi veya AI Yönetici Özeti kartı ekleyin, böylece ekstra görüşmeler planlamadan proje ilerlemesinin net bir özetini paylaşabilirsiniz. Kartı belirli bir Liste, Klasör veya Alana yönlendirebilir, ardından devretmeden önce yeniden çalıştırarak güncellemeyi güncel tutabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan görevleri azaltın

ClickUp Otomasyonları ile görevlerinizi ve ş akışlarınızı otomatikleştirin

Devir teslimler hafızaya bağlı olduğunda, küresel teslimatlar yavaşlar. ClickUp Otomasyonları, rutin ş Akışı süreçlerini (durum güncelleme, iş yönlendirme, gözden geçirenlere bildirim gönderme veya sahipleri atama gibi) otomatikleştirmeye yardımcı olur, böylece önceden belirlenmiş eylemler koşullar karşılandığında otomatik olarak gerçekleşebilir.

ClickUp ayrıca, kurulumu hızlandırmak için 100'den fazla kullanıma hazır iş akışı otomasyon şablonu sunar. Bu, sorumluluğu uygulamaya bağlı tutarken tekrarlayan görevleri azaltmanın en pratik yollarından biridir.

ClickUp Zaman Takibi ve İş Yükü görünümü ile marjlarınızı koruyun.

ClickUp İş Yükü Görünümleri ile takımınızın zaman içindeki kapasitesini görselleştirin

Küresel ajanslar için zaman takibi sadece bir zaman çizelgesi gerekliliği değildir. Bu, marj ve kapasite sinyalidir.

ClickUp, zaman çizelgeleri ve gösterge paneli kartları dahil olmak üzere zamanlayıcılar veya manuel girişler aracılığıyla görevlerdeki zamanı izlemeyi destekler, böylece zaman verilerini gerçek işlerle ilişkilendirebilirsiniz.

Kapasite planlaması için ise İş Yükü görünümü, kapasite sınırları ayarlama ve iş yüklerini gün, hafta veya ay bazında görünüm seçenekleriyle takımların kapasite aşımı veya kapasite eksikliği olanları görselleştirmesine yardımcı olur.

ClickUp Brain ve ClickUp Enterprise Search ile yapay zekanın yardımcı olmasını sağlayın.

ClickUp Brain ile projeleriniz ve Çalışma Alanınızla ilgili anlık özetler alın

AI, bağlamı ve izinleri dikkate aldığı takdirde hızı artırabilir. ClickUp Brain, görevlerinize ve projelerinize bir AI katmanı ekleyerek belgeleri ve takım üyelerini birleşik izinler ve gizlilik kontrolleriyle birbirine bağlar.

ClickUp'ın AI politikaları, üçüncü taraf AI sağlayıcılarının verileriniz üzerinde eğitim yapmasını engeller ve üçüncü taraf veri saklamasına izin vermez. Bu, hassas verilerle çalışan ajanslar için önemlidir.

Daha büyük sorun "En son cevap nerede?" olduğunda, ClickUp'ın Kurumsal Arama özelliği, bağlı araçlar ve uygulamalar (örneğin Drive, Slack ve Gmail) arasında tek bir yerden arama yapılmasını destekler, böylece takımlar beş farklı sistemi yeniden açmadan bağlamı bulabilirler.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX ile daha hızlı durum güncellemeleri yapın ve devralmaları senkronize edin. ClickUp Brain MAX Talk to Text özelliği ile herhangi bir uygulamada AI dikte özelliğini kullanın ClickUp Brain MAX, dağınık güncellemeleri yapılandırılmış teslimat sinyallerine dönüştürmenize yardımcı olur. Bu, uzaktaki takımlar aynı anda çevrimiçi olmadığında tam da ihtiyacınız olan şeydir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Beyaz Tahtalarında kampanya ş akışlarını haritalandırın ve yapışkan notları veya şekilleri görevlere dönüştürün, böylece atölye çalışmaları uygulanabilir proje planlarına dönüşsün.

Görevi otomatik olarak oluşturan, şablonları uygulayan ve uzaktaki takımlar arasında tutarlı bir alım için sahipler atayan ClickUp Formları ile müşteri taleplerini yakalayın.

Görüntüleri, videoları ve PDF'leri doğrudan ClickUp görevlerinin ek dosyalarına ekleyerek ve yorum olarak geri bildirim atayarak ClickUp Proofing ile yaratıcı varlıkları inceleyin.

Google Takvim ve Outlook Takvim ile entegre olan ClickUp Takvim 'de program yönetimini senkronize edin, böylece takvim etkinlikleri teslimat işlerinin yanında görüntülenir.

ClickUp Görev Şablonları ile tekrarlanabilir teslimat adımlarını yeniden kullanın, böylece takımlar birden fazla projede tutarlı görevleri daha hızlı gerçekleştirebilir.

ClickUp sınırlamaları

Platform birçok yapılandırma seçeneği sunduğu için yeni takım üyeleri ilk başta bunalmış hissedebilirler.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.530+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı ClickUp hakkında olumlu bir paylaşım yaptı:

2. Notion (Paylaşılan bilgi merkezleri ve müşteri odaklı Çalışma Alanları oluşturmak için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Küresel bir ajans birden fazla proje yürütürken, zaman kaybetmenin en hızlı yolu "doğru bilgi kaynağının" belgelere ve sohbet konularına yayılmasıdır. Notion, proje bağlamını ve teslimat belgelerini bir arada tutmanıza olanak tanıdığından kullanışlıdır, böylece uzaktaki takımlar en son brifing veya kararı aramak zorunda kalmadan işe başlayabilirler.

Proje yönetimi konusunda Notion'un gücü, veritabanlarında yatmaktadır. Durum, atanan kişi ve son teslim tarihi bilgilerini içeren bir görev veritabanı oluşturabilir, ardından proje yöneticilerinizin proje izlemesini nasıl yürütmek istediğine bağlı olarak aynı işi tablo, pano, takvim veya zaman çizelgesi olarak görüntüleyebilirsiniz.

Notion, Notion Takvim aracılığıyla program yönetimine de yardımcı olur. Notion veritabanı öğelerini Google Takvim etkinlikleriyle birlikte gösterebilir, bu da görevlerin son teslim tarihlerini farklı zaman dilimlerindeki takvim etkinlikleriyle uyumlu hale getirmeniz gerektiğinde kullanışlıdır.

Notion'un en iyi özellikleri

Alt görevleri ve özel özellikleri destekleyen veritabanlarını kullanarak görevleri ve proje yönetimi ş akışlarını düzenleyin ve görevleri daha net bir şekilde organize edin.

Birden fazla takvimi bağlayarak takvim etkinliklerini ve teslimat programlarını tek bir yerden yönetin.

Slack ve Google Drive gibi araçları bağlantı yoluyla bağlayarak manuel dosya depolama işlemlerini azaltın ve işbirliğini sürdürün.

Kimin neye erişebileceğini kontrol edin; bu, birçok takım üyesiyle müşteriye yönelik sayfaları ve dahili teslimat belgelerini yönetirken yardımcı olur.

Notion sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arayüzün ilk başta karmaşık gelebileceğini ve daha geniş takımlar için kurulumun öğrenilmesi için zaman alabileceğini bildiriyor.

Veritabanları ve sayfalar büyüdükçe performans genellikle düşer ve bu da takımın günlük verimliliğini etkileyebilir.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Üye başına aylık 12 dolar

İş: Üye başına aylık 24 dolar

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (9.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.670+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

3. Microsoft 365 (Microsoft Teams ve Microsoft Office'te teslimatı standartlaştıran ajanslar için en iyisi)

Microsoft 365 aracılığıyla

Ajansınız zaten Microsoft Office'te teklifler ve raporlar hazırlıyorsa, Microsoft 365 ş akışındaki sürtüşmeleri azaltabilir, çünkü temel yazma ve hesap tablosu çalışmaları takımınızın zaten aşina olduğu aynı paketin içinde kalır.

Microsoft Teams, genellikle sohbet, video görüşmeleri ve müşteri incelemeleri ve iç aktarımlar için ekran paylaşımı ile takım işbirliğinin merkezi haline gelir. Dosya paylaşımı için OneDrive ve SharePoint, bulut dosya depolama ve erişim denetimlerini destekler, bu da dış paydaşlarla çalışırken yardımcı olur.

Microsoft 365'in dağıtılmış çalışma için daha kullanışlı hale geldiği alan, ortak yazımdır. Dosyalar OneDrive, SharePoint veya Teams'e kaydedildiğinde, birden fazla kişi aynı Word, Excel veya PowerPoint dosyasında aynı anda çalışabilir. Bu, takımlar farklı zaman dilimlerinde ek dosyaları birbirlerine gönderirken ortaya çıkan sürüm sorunlarını azaltır.

Microsoft 365'in en iyi özellikleri

Müşteri incelemeleri, iç toplantılar ve zaman dilimleri arasında görev devri için video görüşmeleri ve ekran paylaşımı gerçekleştirin.

Dosyalar OneDrive veya SharePoint'te depolandığında, Word, Excel ve PowerPoint çıktıları üzerinde gerçek zamanlı ortak yazma özelliği ile işbirliği yapın.

Sürüm geçmişi ve paylaşılan işler için yapılandırılmış belge sürümleme özelliği ile dosya sürüm karışıklıklarını giderin.

Rutin bildirimler ve basit ş Akışı süreçleri gibi tekrarlayan görevleri, daha geniş kurumsal senaryolar için ek lisanslama ile otomasyon ile otomatikleştirin.

Microsoft 365 sınırlamaları

Daha derinlemesine proje izleme, kaynak planlaması veya karmaşık projeler için destek gerektiğinde ayrı bir proje yönetimi yazılımı gerekir.

Teams, OneDrive ve SharePoint'te büyük ölçekte tutarlı yönetişim istediğinizde ekstra kurulum işi ekler.

Birçok kurulumda zaman takibi ve ajansa özgü verimlilik raporlaması için üçüncü taraf seçeneklerine bağımlıdır.

Microsoft 365 fiyatlandırması

İş Basic: Kullanıcı başına aylık 7,20 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 15,00 $

İş Premium : Kullanıcı başına aylık 26,40 $

Kurumsal planlar: Özel fiyatlandırma

Ücretsiz deneme: Mevcut

Microsoft 365 puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (5.680+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.980+ yorum)

Kullanıcılar Microsoft 365 hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

4. Google Çalışma Alanı (Google Drive, Google Dokümanlar ve Google Takvim aracılığıyla müşteri işbirliğini yürüten ajanslar için en uygun seçenek)

Google Çalışma Alanı aracılığıyla

Çok fazla inceleme gerektiren işler yapan ajanslar için Google Workspace, temel özellikleri gerçek zamanlı işbirliği üzerine kurulu olduğu için genellikle çok uygun bir seçimdir. Google Drive, bulut dosya depolama ve dosya paylaşımını desteklerken, Google Dokümanlar uzaktaki takımların e-posta ile sürümleri ileri geri gönderip almadan birlikte özetleri ve çalışma taslaklarını kolayca düzenlemelerini sağlar.

Google Takvim de küresel takımların Çalışma Alanı'nı benimsemesinin önemli bir nedenidir. Paylaşılan takvimler, toplantı saatleri her bir kişinin yerel saatine ve uygunluğuna göre ayarlandığından, farklı zaman dilimlerinde program yönetimini kolaylaştırır.

Google Meet, video görüşmeleri ve ekran paylaşımı ile yaratıcı incelemeler ve paydaşların kontrolü gibi hala önemli olan canlı anları destekler.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Gruplara ve işbirliği alanlarına paylaşım dahil olmak üzere, klasör düzeyinde dosya paylaşım izinlerini kontrol edin.

Dağıtımdaki takım üyeleri için gerçek zamanlı işbirliği ile çapraz fonksiyonel incelemeleri sürdürün.

Küresel programlar için tasarlanmış saat dilimi ayarlarıyla bölgeler arası takvim etkinliklerini koordine edin.

İnceleme ağırlıklı ajans akışlarını destekleyen ekran paylaşım seçeneğiyle video görüşmeleri gerçekleştirin.

Daha yüksek ücretli planlara geçerken paylaşılan sürücüler ve gelişmiş belge sürümleme özelliğini ekleyin.

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

Yerleşik görev yönetimi derinliği, Gantt grafikleri veya uçtan uca görev organizasyonu istiyorsanız, özel proje yönetimi araçlarına ihtiyacınız vardır.

Müşteri ve serbest çalışanların işbirliği genişledikçe, düzensiz dış paylaşımları önlemek için güçlü bir yönetişim gereklidir.

Zaman takibi ve temel yönetici raporlamasının ötesinde gelişmiş analitik için eklentilere veya ilgili sistemlere dayanır.

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

İş Starter: Kullanıcı başına aylık 8,40 $

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 16,80 $

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 26,40 $

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Ücretsiz deneme: 14 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Google Çalışma Alanı puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (47.390+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (17.380+ yorum)

Kullanıcılar Google Çalışma Alanı hakkında ne diyor?

Capterra 'daki bir kullanıcı şöyle dedi:

5. Figma/FigJam (Zaman dilimleri arasında gerçek zamanlı tasarım işbirliği için en iyisi)

Tasarımcılar ve müşteriler farklı zaman dilimlerinde çalıştığında, geri bildirim döngüleri bir darboğaz haline gelebilir. Figma, takımların tek bir bulut dosyasından çalışmasına yardımcı olarak "yanlış sürüm" sorununu ortadan kaldırır ve yorumların tartışılan tasarım öğesiyle bağlantılı kalmasını sağlar.

Figma da canlı, dosya içi işbirliği için tasarlanmıştır. İmleç sohbeti, kullanıcıların tasarım dosyası içinde geçici mesajlar yazarak çakışan saatlerde hızlı sorular ve onaylar göndermelerine olanak tanır, bu da odaklanmayı bozan kısa video görüşmelerinin sayısını azaltabilir.

İzinler görüntüleme ve düzenleme erişimiyle bağlantılıdır, böylece herkese tam kontrol vermeden doğru takım üyelerini davet edebilirsiniz. Atölye çalışmaları ve erken aşama planlama için FigJam, canlı sohbet, yorumlar ve ses seçenekleriyle işbirliğine dayalı Beyaz Tahta desteği sunar.

Figma/FigJam'ın en iyi özellikleri

İletişim araçları arasında geçiş yapmadan dosya içinde geri bildirimleri tartışın.

Takım üyelerinin View, Collab, Dev ve Full erişimiyle yapacakları şeyleri kontrol edin.

Tek bir dosyada yüzlerce işbirlikçiden oluşan büyük inceleme gruplarını destekleyin.

İncelemelerin doğru bağlamla bağlantılı kalması için bağlantılar aracılığıyla işleri paylaşın.

Figma/FigJam sınırlamaları

Karmaşık projelerde ve daha ağır dosyalar söz konusu olduğunda performans düşebilir.

Çevrimdışı fonksiyonlar kısıtlıdır, bu da seyahat ederken sorun oluşturabilir.

Figma/FigJam fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz plan

Profesyonel: Aylık 5 $ (İşbirliği) / 15 $ (Geliştirme) / 20 $ (Tam)

Organizasyon: Aylık koltuk başına 5 $ (Collab) / 25 $ (Dev) / 55 $ (Full)

Kurumsal: Aylık 5 $ (İşbirliği) / 35 $ (Geliştirme) / 90 $ (Tam)

Figma/FigJam puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (840+ yorum)

Kullanıcılar Figma/FigJam hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle dedi:

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın bu işletim modelini nasıl desteklediğine dair ajanslara özel bir görünüm istiyorsanız, Yaratıcı Ajanslar için ClickUp, işlerin tek bir yerde planlanmasına ve sunulmasına yardımcı olur. Yaratıcı Ajanslar için ClickUp ile verimliliği artırın ve görevleri daha hızlı tamamlayın

6. Adobe Bulut (Büyük ölçekli markalı kreatif üretim yönetiminde en iyisi)

Yüksek hacimde yaratıcı varlıklar sunan küresel ajanslar genellikle aynı sorunla karşılaşır: dosyalar ve marka öğeleri dağınık hale gelir ve gözden geçirenler hangi sürümün onaylandığından emin olamaz. Adobe Creative Cloud for teams, bu ortam için tasarlanmıştır ve temel yaratıcı uygulamaları, ajansların varlıkları yönetmesine ve takım üyeleri arasında erişime yardımcı olan iş kontrolleriyle birleştirir.

Günlük yaratıcı operasyonlar için paylaşılan kütüphaneler önemlidir. Adobe Creative Cloud aracılığıyla takımlar, renkler ve bileşenler gibi marka varlıklarının birden fazla projede tutarlı kalmasına yardımcı olan "şirkete ait kütüphanelere" erişebilir.

Yönetici tarafında, kullanıcılar web tabanlı bir yönetici konsoluna erişebilir ve birisi ayrıldığında varlıkları geri alabilir. Bu, serbest çalışanlar, dönüşümlü takımlar veya sık personel değişiklikleri olan ajanslar için kullanışlıdır, çünkü sahiplik ve erişim kişisel hesaplarda değil, işin kontrolünde kalabilir.

Adobe Creative Cloud'un en iyi özellikleri

Paylaşılan varlıkları ve renk paletlerini depolayarak projeler arasında marka tutarlılığını koruyun.

180 güne kadar önceki dosya sürümlerini geri yükleyin

Lisansları merkezi olarak yönetin ve roller değiştikçe şirket varlıklarını geri kazanın.

Uzaktan çalışan takımlar arasında iş dosyalarını bulutta erişilebilir tutun

Adobe Creative Cloud sınırlamaları

Takımlar genellikle tam olarak yetkin hale gelmek için eğitim süresine ihtiyaç duyar.

Fiyatlar, özellikle çok sayıda koltuğa sahip küçük takımlar için yüksek gelebilir.

Adobe Bulut fiyatlandırması

Creative Cloud Bulut: Yıllık faturalandırılan lisans başına aylık 54,99 $

Creative Cloud Pro: Lisans başına aylık 69,99 $, yıllık faturalandırma

Takımlar için Creative Cloud Pro: Yıllık faturalandırılan lisans başına aylık 99,99 $

Adobe Creative Cloud puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,7/5 (7.300'den fazla yorum)

Kullanıcılar Adobe Creative Cloud hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle dedi:

7. Slack (Müşteri ve iç kanallar arasında hızlı iletişim için en iyisi)

Slack aracılığıyla

Küresel bir ajans farklı zaman dilimlerinde hizmet verdiğinde, en büyük yavaşlama genellikle güncellemeler arasındaki boşluklardan kaynaklanır. İnsanlar bir yerde kararlar alır, birisi bağlamı kaçırır ve bir sonraki bölge ilk saatini "ne değişti?" diye sorarak geçirir.

Slack, doğrusal olmayan, eşzamansız iletişim için tasarlanmıştır, böylece takımlar "uygun zaman aralığını" beklemek veya uzun e-posta konularıyla ilgili yanıtlar vermek yerine, çevrimiçi olduklarında güncellemeleri paylaşabilirler.

Bilgilerin rastgele DM'lere ve gelen kutularına yayılması yerine, Slack'in yaklaşımı tartışmaların proje veya konu bazında düzenli kalmasını teşvik eder, bu da anahtar takım üyelerinin bilgilendirilmeme riskini azaltır. Bu, birden fazla proje paralel olarak ilerlerken ve günlük olarak görev devri gerçekleşirken takım verimliliğini artırabilir. Slack, ajansların dış paydaşlarla işbirliği yapması gerektiğinde de genellikle iyi sonuç verir.

Slack'in en iyi özellikleri

Çalışma alanınızı tamamen açmadan, paylaşılan kanallarda müşteriler ve ortaklarla işbirliği yapın.

Hızlı onaylar ve devirler için ekran paylaşımı ile sesli ve video görüşmeler yapın.

Mesajları, dosyaları ve konuşmaları aranabilir tutun, böylece proje yöneticileri kararları hızlı bir şekilde bulabilirler.

Google Drive dahil 2.600'den fazla uygulamayı bağlayarak dosya paylaşımını konuşmalarla bağlantılı tutun.

Slack sınırlamaları

Ücretsiz plan, mesaj ve dosya geçmişini sınırlandırır, bu da uzun süreli müşteri işlerinin görünürlüğünü azaltabilir.

Slack bir proje yönetimi yazılımı değildir, bu nedenle görevleri atamak ve ilerlemeyi izlemek için yine de proje yönetimi araçlarına ihtiyacınız vardır.

Slack fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 dolar

İş+ : Kullanıcı başına aylık 18 $

Kurumsal Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (37.990+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.975+ yorum)

Kullanıcılar Slack hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şu yorumu bırakmıştır:

8. Airtable (Yapılandırılmış ş akışları ve kampanya operasyonları için en iyisi)

Airtable, iş uygulamaları oluşturmak ve iş akışı ve verileri uçtan uca bağlamak için bir platform olarak pozisyon almaktadır. Bu, tekrarlayan iş akışı süreçlerini yürütmek için tek bir sisteme ihtiyaç duyan operasyon takımlarına yararlıdır.

Ajanslar için asıl avantaj, kontrol ve tutarlılıktır. İşlerin bölgeler arasında nasıl izlendiğini standart hale getirebilir ve teslimat bilgilerinin birden fazla araçta yinelenmesi durumunda ortaya çıkan raporlama karmaşasını azaltabilirsiniz. Bu, Airtable'ı karmaşık görevleri ve devam eden projeleri büyük ölçekte yöneten takımlar için pratik bir verimlilik aracı haline getirir.

Airtable ayrıca, platform hikayesinin bir parçası olarak yönetişim ve güvenliği vurgular. Bu, dağıtılmış takım üyeleri arasında müşteri bilgilerini ve yapılandırılmış operasyonel verileri yönetirken önemlidir.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Temel bilgileri, yaratıcılar, operasyonlar ve hesap yöneticileri için rol tabanlı görünümlere dönüştürün.

Durum güncellemeleri, bildirimler ve onaylar gibi tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirin.

Farklı ş Akışı süreçlerini desteklemek için ızgara ve diğer düzenler arasında geçiş yapın.

Müşteri taleplerini ve iç brifingleri tutarlı bir biçimde toplayın

Airtable sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, daha karmaşık görevler için ilk kez ayar yaparken bir öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor.

İnceleme yapanlar, gelişmiş özelliklere veya daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyduğunuzda fiyatların arttığını sık sık not ediyorlar.

Airtable fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 24 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 54 dolar

Kurumsal Ölçek: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (3.180'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.210+ yorum)

Kullanıcılar Airtable hakkında ne diyor?

G2 'deki bir yorumcu şöyle dedi:

9. Miro (Atölye çalışmaları, uyum ve görsel işbirliği için en iyisi)

Miro aracılığıyla

Dağınık ajanslarda, uyumlaştırma işleri genellikle gizli bir proje haline gelir. Miro, hem eşzamanlı hem de eşzamansız işbirliğini destekleyen, yakınlaştırılabilir bir çevrimiçi Beyaz Tahta etrafında oluşturulmuştur. Bu sayede, planlama işlerini zaman dilimleri arasında görünür ve yeniden kullanılabilir tutmak daha kolay hale gelir.

Ajans liderleri için Miro, belirsiz girdileri ortak bir plana dönüştürmeniz gerektiğinde en değerli araçtır. Takımlar bu aracı beyin fırtınası yapmak, ş akışlarını planlamak ve yapılandırılmış atölye çalışmaları yürütmek için kullanır, bu da görev devri sırasında yanlış yorumlamaları azaltmaya yardımcı olur. Şablon kitaplığı da takımların her panoyu sıfırdan oluşturmak yerine daha hızlı başlamasına yardımcı olur.

Miro da sadece asenkron düzenleme değil, asenkron açıklama özelliğine de sahiptir. Talktrack ile takımlar, panoya gömülü kalan adım adım açıklamaları kaydedebilir, böylece başka bir bölgedeki kişiler başka bir toplantı planlamadan kararları ve niyetleri anlayabilir.

Miro'nun en iyi özellikleri

Zamanlayıcı ve oylama gibi kolaylaştırma araçlarıyla etkileşimli atölye çalışmaları düzenleyin.

Talktrack ile asenkron adım adım kılavuzları kaydedin, böylece diğer zaman dilimlerinde bulunan takımlar kararları doğrudan panodan takip edebilir.

Teams'teki Miro deneyimi ile Microsoft Teams toplantıları içinde işbirliği yapın.

Ekran paylaşımı, takvim entegrasyonları ve Doc'a canlı transkripsiyon (beta) özellikleriyle yönetim kurulu tabanlı video görüşmeleri düzenleyin.

Miro sınırlamaları

Miro işbirliğini iyi destekler, ancak görev yönetimi, zaman takibi ve teslimat raporlaması için yine de proje yönetimi araçlarına ihtiyacınız vardır.

Güçlü Çalışma Alanı standartları ve sahiplik olmadan, panoların büyük ölçekte yönetilmesi zor hale gelebilir.

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 16 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.330'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.670+ yorum)

Kullanıcılar Miro hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

"Miro'nun fikirleri görsel olarak hayata geçirmeyi kolay ve doğal hale getirmesini çok seviyorum. Herkesin katılabileceği sonsuz bir Beyaz Tahta gibi. Reklamcılık sektöründeki müşterilerim için birçok atölye çalışması yapıyorum ve Miro, gerçek zamanlı işbirliği yapmama yardımcı oluyor."

"Miro'nun fikirleri görsel olarak hayata geçirmeyi kolay ve doğal hale getirmesini çok seviyorum. Herkesin katılabileceği sonsuz bir Beyaz Tahta gibi. Reklamcılık sektöründeki müşterilerim için birçok atölye çalışması yapıyorum ve Miro, gerçek zamanlı işbirliği yapmama yardımcı oluyor."

10. Dropbox İş (Dosya depolama, paylaşım ve sürüm kontrolü için en iyisi)

Küresel ajanslar çok sayıda dosya taşır ve dosya hataları pahalıya mal olur. Takımlar farklı bölgelerdeki yaratıcı varlıkları paylaştıklarında, "en son sürüm" sorunu hızla ortaya çıkar ve tek bir yanlış yükleme, projeyi geriye götürebilir.

Dropbox Business, aktif iş sırasında kazara üzerine yazma ve silme riskini azaltmaya yardımcı olan dosya kurtarma ve geçmiş özellikleriyle iş takımları için güvenli bulut depolama alanı olarak pozisyonlandırılmıştır.

Operasyon liderleri için Dropbox genellikle bir "istikrar aracı"dır. Dosya paylaşımını öngörülebilir hale getirmeye yardımcı olur, varlık kaybı riskini azaltır ve müşteriye yönelik klasörler etrafında daha temiz bir yönetişim sağlar. Ajansınızda başka bir yerde proje yönetimi yazılımı kullanılıyorsa, Dropbox Business yine de uzaktaki takımlar arasında güvenilir dosya depolamanın temelini oluşturabilir.

Dropbox İş'in en iyi özellikleri

Standart sürümde paylaşılan ajans varlıkları için 5 TB depolama alanı sağlayın

Daha iyi sürüm kontrol uygulamalarını destekleyen Standard sürümünde, silinen dosyaları 180 güne kadar geri yükleyin.

Ağır yaratıcı teslimatlar için Standard sürümünde 100 GB'a kadar dosya aktarın

Takıma yönelik işler için takım paylaşımını ve izinleri yönetin

Dropbox İş sınırlamaları

Dropbox, varlıkları depolamanıza ve paylaşımınıza yardımcı olur, ancak görevleri atamak ve ilerlemeyi izlemek için yine de proje yönetimi yazılımına ihtiyacınız vardır.

Ajansınız daha derinlemesine yaratıcı inceleme ş Akışlarına ihtiyaç duyuyorsa, Adobe Creative Cloud veya diğer işbirliği araçlarını kullanabilirsiniz.

Dropbox İş fiyatlandırması

Profesyonel: Aylık 19,99 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 18 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Dropbox İş puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (30.850'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (21.670+ yorum)

Kullanıcılar Dropbox İş hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Temel yığınınız hazırsa, bu üç bulut verimlilik aracı, özellikle sanal toplantılar ve birden fazla araçta tekrarlayan görevlerin otomasyonu konusunda küresel ajansların karşılaştığı "ara" boşlukları kapatabilir.

Zoom : Müşteri incelemeleri için hala canlı sunumlara ihtiyaç duyulduğunda kullanışlı olan bir sanal toplantı aracı. Zoom, ekran paylaşımı ile video görüşmelerini destekler, böylece takımlar bir düzine sürümü ileri geri göndermeden bir sunum veya gösterge paneliyi birlikte inceleyebilir.

Loom : Zaman dilimleri arasında daha hızlı aktarımlar için asenkron video mesajlaşma aracı. Loom, ekranınızı (kamera ile veya kamera olmadan) kaydetmenize, paylaşımı anında gerçekleştirmenize ve yorumları toplamanıza olanak tanır. Bu, takım üyeleriniz aynı anda çevrimiçi olmadığında yaratıcı geri bildirimler almak için çok kullanışlıdır.

Zapier : Ajansınızın halihazırda kullandığı uygulamaları birbirine bağlayan bir ş akışı otomasyon aracı. Zapier, tetikleyici ve eylem kurulumunu kullanarak otomatik ş akışları oluşturmanıza olanak tanır ve 7.000'den fazla uygulama arasında entegrasyonları destekler. Bu, teslimat süreciniz Google Drive, Slack ve elektronik tablolar gibi araçları kapsadığında çok yararlıdır.

ClickUp'ta Küresel Ajans Teslimatı Yürütün

Küresel bir ajans için bulut verimlilik araçlarını seçmek, sadece dosya depolama veya video görüşmeleriyle ilgili değildir. Görevleri, bağlamı, onayları ve raporlamayı birbirine bağlı tutmakla ilgilidir, böylece takımlar farklı bölgelerde çevrimdışı olsalar bile işler devam eder.

ClickUp, araç değiştirmeyi azaltmak ve ekiplerinizin farklı zaman dilimlerinde güvenebileceği tek bir teslimat sistemi oluşturmak istediğinizde çok işe yarar. Görevlerde yürütmeyi merkezileştirebilir, özetleri ve kararları Belgelerde saklayabilir ve Gösterge Panelleri aracılığıyla gerçek zamanlı görünürlük paylaşabilirsiniz. Otomasyonlar, teslimatların tutarlı bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur ve ClickUp Brain, teslimatın gerçekleştiği aynı Çalışma Alanı'nda AI desteği ekler.

Daha az boşluk ve daha hızlı devirlerle küresel teslimat yapmaya hazırsanız, ClickUp'a kaydolun ve takımlarınızın bağlamı kaybetmeden devam edebileceği bir ş Akışı oluşturun.