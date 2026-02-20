CRM şablonları için Asana ve Notion: Hangisi daha iyi?

Çevrimiçi bir araçta bir CRM şablonu kurarsınız ve bir hafta boyunca her şey mükemmel gider. Sonra gerçek iş başlar.

Bir müşteri adayı revize edilmiş bir teklif ister ve birisi toplantı notlarını farklı bir sayfaya kaydeder. Bir sonraki adım sohbette tartışılır, ancak hiçbir zaman atanmış bir görev haline gelmez. Aniden, boru hattınız "yeşil" görünür, ancak sonraki adımlar eksik, eskimiş veya sohbette takılı kalmıştır.

Bu fark, çoğu takımın düşündüğünden daha yaygındır.

Salesforce'un en son Satış Durumu araştırması, satış temsilcilerinin haftanın sadece %28'ini aktif olarak satışa ayırdığını, geri kalanını ise yöneticilik işleri ve diğer işlere ayırdığını ortaya koydu. İşte bu noktada, iyi bir CRM şablonu verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmanıza ve projelerinizde zaman kazanmanıza yardımcı olabilir.

Bu kılavuzda, hafif bir CRM'yi günlük kullanımda kullanışlı kılan özellikler ve takımınız için en uygun olan özellikler temelinde Asana ve Notion'un CRM şablonlarını karşılaştıracağız.

Hafif bir CRM sisteminde ihtiyacınız olan şeyler

CRM sistemi, mevcut ve potansiyel müşterilerle olan etkileşimlerinizi yönetmenize yardımcı olur. Müşteri bilgilerini, etkinlik geçmişini ve takip bilgilerini tek bir yerde tutar.

Proje yönetimi yazılımı içinde hafif bir CRM istiyorsanız, birkaç vazgeçilmez özelliğe ihtiyacınız vardır:

Kullanılabilir kalan iletişim kayıtları sayesinde, karmaşık bir bilgi tabanı oluşturmadan iletişim bilgilerini ve etkileşim notlarını saklayabilirsiniz.

Net aşamalara sahip bir boru hattı sayesinde, anlaşmaları basit adımlarla ilerletebilir ve ilerlemeyi bir bakışta izleyebilirsiniz.

Takip için görev yönetimi sayesinde görevleri atayabilir, son teslim tarihlerini belirleyebilir ve kontrol veya yenileme için Yineleyen görevler oluşturabilirsiniz.

Satış şeklinize uygun proje görünümleri sayesinde, boru hattı akışı için panoları ve hızlı güncellemeler için listeleri veya tabloları kullanabilirsiniz.

Basit raporlama ve görünürlük sayesinde, tek bir anlaşma liste değil, birden fazla projedeki ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Tekrarlanabilir adımlar için otomatikleştirilmiş ş akışları sayesinde hatırlatıcılar, devretmeler ve durum değişiklikleri birisinin bunları hatırlamasına bağlı kalmaz.

Bağlam içinde işbirliği ve dokümantasyon , böylece toplantı notları ve iç dokümantasyon anlaşma kaydına yakın kalır.

Yığınınıza uygun entegrasyonlar sayesinde, Google Çalışma Alanı gibi dosyalar ve iletişim araçları boru hattından kopmaz.

Ölçeklendirme sırasında yönetici kontrolleri sayesinde, takımınız büyüdüğünde erişimi ve kullanıcı provizyonunu yönetebilirsiniz (genellikle ücretli planlara veya Enterprise Planı’na bağlıdır).

Bu temel unsurları doğru bir şekilde uyguladığınızda, projeleri yönetmek için kullandığınız aynı araçla hafif bir CRM çalıştırabilirsiniz. Ayrıca, ş Akışı takımınızın halihazırda görevleri yönetme ve proje ilerlemesini izleme yöntemine uygun olduğu için öğrenme eğrisini de azaltmış olursunuz.

Asana ve Notion: Yan Yana Karşılaştırma Kriterleri

CRM şablonu açısından Notion ve Asana'ya hızlı bir genel bakış. Bunlar, sonraki bölümlerde karşılaştırdığımız kriterlerin aynısıdır.

Karşılaştırma Kriterleri CRM Şablonları için Asana CRM Şablonları için Notion Haftadan haftaya doğru sonuçlar veren boru hattı izleme Anlaşmaları görevler gibi ele alır, böylece sahipler, son teslim tarihleri ve sonraki adımlar görünür kalır. Anlaşmaları sayfalar içeren veritabanı kayıtları gibi ele alır, böylece notlar ve bağlam boru hattına yakın kalır. Dağınık hale gelmeyen iletişim ve anlaşma kayıtları Anlaşma/hesap bilgilerini görev alanlarında ve yorumlarda depolar, ancak uzun konu dizileri bağlamı gizleyebilir. İlişkilerle birlikte anlaşmalar, kişiler ve hesaplar için yapılandırılmış veritabanları oluşturur. CRM şablonları içindeki takip ve ş Akışı hijyeni Görevleri, son teslim tarihlerini, Yineleyen görevleri ve kuralları kullanarak takip işlemlerinin görünürlüğünü sağlar. Özellikler korunursa iyi iş yapar, ancak güncellemeler gecikirse manuel hale gelebilir. CRM şablonunuzu tutarlı tutan potansiyel müşteri alımı Formları kullanarak yapılandırılmış potansiyel müşteri bilgilerini yakalayın ve bunları boru hattı projesine yönlendirin (ücretli planlar) Veritabanı şablonlarını ve özelliklerini kullanır, ancak özel bir akış oluşturmadığınız sürece veri girişi genellikle daha manuel bir işlemdir. Sürekli gözetim gerektirmeden şablon tabanlı CRM'yi ölçeklendirme Daha fazla ekip üyesi katıldıkça sahiplik, son teslim tarihi ve kurallar aracılığıyla yapıyı korur Veritabanının zaman içinde doğru kalması için daha çok takım disiplinine bağlıdır.

📖 Ayrıca okuyun: Aramanız gereken olmazsa olmaz CRM özellikleri

CRM Şablonları için Asana

Asana aracılığıyla

Asana, yapılandırılmış bir proje yönetimi aracıdır, bu nedenle CRM şablonları, "CRM"inizin gerçekten takım görevlerini yönetmek için tekrarlanabilir bir ş Akışı olduğu durumlarda en iyi şekilde çalışır.

Bu, takımınızın tutarlı takip, net sahiplik ve anlaşmaların kapanışa doğru ilerlerken proje izleme ile en çok ilgilendiği durumlarda Asana'yı ideal bir seçim haline getirir.

Asana ayrıca listeler, panolar, takvimler ve zaman çizelgeleri gibi birden fazla proje görünümü sunar. Ücretsiz planla başlayabilirsiniz, ancak ücretli planlar yapılandırılmış projeler ve kaynak yönetimine yardımcı olan daha gelişmiş özelliklerin kilidini açar.

Asana'nın CRM'ye Yaklaşımı

Asana özel bir CRM sistemi değildir, ancak basit bir model kullanarak proje şablonlarıyla hafif bir CRM sistemi oluşturabilirsiniz:

Bir proje = bir boru hattı

Bir görev = bir potansiyel müşteri, anlaşma veya hesap

Özel Alanlar = CRM ayrıntılarınız

Kurallar = otomasyonlu ş Akışlarınız

✅ İşte pratikte nasıl göründüğü:

Pipeline'ı Pano görünümünde çalıştırın: Her sütunu bir aşama olarak ayarlayın (Yeni müşteri adayı, Nitelikli, Teklif, Müzakere, Kapalı). Anlaşma ilerledikçe görevleri panoda taşıyın.

Özel alanlarla CRM ayrıntılarını yakalayın: Anlaşma değeri, kapanış tarihi, potansiyel müşteri kaynağı, öncelik, sahip ve sonraki adım için alanlar ekleyin. Özel alanlar, ücretsiz plan değil, Starter ve üzeri ücretli planlarda mevcuttur.

Takip ve devir işlemleri için görevleri yönetin: Özellikle birden fazla proje ve paydaşın çakıştığı durumlarda, sonraki adımların görünürlüğünü sağlamak için son teslim tarihlerini, alt görevleri ve görev bağımlılıklarını kullanın.

Formlar aracılığıyla potansiyel müşteriler kazanın (ücretli özellik): Tutarlı bir potansiyel müşteri akışı istiyorsanız, Asana Formları yapılandırılmış ayrıntıları toplayabilir ve boru hattı projesinde bir görev oluşturabilir. Formlar, Starter, Advanced ve daha üst düzey paketlerde mevcuttur.

Kuralları kullanarak manuel bakım ihtiyacını azaltın: Kurallar, bir tetikleyici gerçekleştiğinde sahipleri atayabilir, aşamaları taşıyabilir veya alanları güncelleyebilir. Kurallar ücretli paketlerde mevcuttur ve özel kural oluşturucu Starter ve üstü paketlerde kullanılabilir.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %35'i elektronik tablolardan başka bir araca geçip onu kullanmaya devam etti, %25'i ise geçiş yapmayı aktif olarak düşünüyor. Bu hareketlilik, takımların alışkanlıklarından dolayı elektronik tablolara bağlı olduklarını gösteriyor. Birçoğu, işler daha karmaşık hale geldikçe daha fazla destek sunan sistemler arıyor gibi görünüyor. ClickUp, takımlara ivmeyi kaybetmeden bu geçişi yapma imkanı sunar. Platform, proje izleme, CRM, envanter, zaman yönetimi ve yüzlerce diğer kullanım senaryosu için hazır şablonlar içerir ve takımların bunları sıfırdan yeniden oluşturmak yerine yapılandırılmış bir yaklaşımla başlamasına olanak tanır. ClickUp'ın Liste, Tablo, Pano ve Gantt gibi görünümleri, elektronik tablo kullanıcılarına tanıdık gelirken, Otomasyonlar, AI yardımı ve entegre, kod gerektirmeyen ClickUp Gösterge Paneli, takımların manuel güncellemelerin ötesine geçmelerine yardımcı olur.

Asana CRM Şablonları

Asana tam bir CRM olarak sunulmadığından, şablonlar işin büyük kısmını üstlenir. İyi bir Asana CRM şablonu size şunları sunar:

Aşamalar ve sahiplik içeren bir boru hattı yapısı

Anlaşma ayrıntıları için özel alanlar

Haftalık incelemeleri kolaylaştıran proje görünümleri

Takip işlemlerinin aksamasını önleyen bir görev yöneticisi kurulumu

Aşağıda, Asana'nın şablon galerisinden beş güçlü seçenek bulunmaktadır:

1. Asana'nın Satış Boru Hattı Şablonu

Via Asana

Asana'nın Satış Boru Hattı Şablonu, ilk temastan kapanışa kadar potansiyel müşterileri tek bir yerden izlemenizi sağlar. Dağınık sayfalar ve konu dizilerini güncellemek yerine, her bir anlaşmayı aşamalardan geçirir ve görevin kendisi için en son bağlamı korursunuz.

Anlaşma değeri ve sahibi gibi önemli ayrıntıları kaydedebilir, sonraki adım görevleri ekleyebilir ve çalışma şeklinize uygun olarak görünümleri değiştirebilirsiniz. Liste, Pano, Takvim ve Zaman Çizelgesi gibi görünümler, ilerlemeyi izlemenize ve bu hafta nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve gelecekte neler olacağını görmenize yardımcı olur.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler:

Esnek proje görünümleriyle fırsatları aşama aşama izleyin

Değer, potansiyel müşteri durumu, öncelik ve sahip için özel alanlar ekler.

Takip ve notları doğrudan görev üzerinde saklar, böylece hiçbir şey kaybolmaz.

Tetikleyici gerçekleştiğinde yeniden atama ve alan değişiklikleri gibi kurallarla güncellemeleri otomasyon aracılığıyla otomatikleştirir.

Pipeline'ınızı Salesforce, HubSpot, Zendesk ve ServiceNow gibi uygulamalara bağlar.

✨️ İdeal kullanım alanı: Asana içinde belirli hesaplardaki satış sürecinin ilerleyişini ve eylem öğelerini basit bir şekilde izlemek isteyen satış takımları.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Görev Yönetimi Yazılımı

2. Asana'nın Hesap İzleme Şablonu

Via Asana

Asana'nın Hesap İzleme Şablonu, hesaplarınızı tekrarlanabilir bir süreç gibi yönetmenize yardımcı olur. Hesap ayrıntılarını, sahiplerini ve sonraki adımları tek bir yerde saklayarak, yenileme ve ek satış konuşmalarının hafızaya bağlı kalmamasını sağlarsınız.

Hesapları katman, yaşam döngüsü aşaması veya bölgeye göre gruplandırabilir, ardından görevleri kullanarak check-in'leri, QBR'leri ve onboarding dönüm noktalarını planlayabilirsiniz. Bu şablon, aynı anda birden fazla hesapla çalışırken bile müşteri işini tüm takım için görünür tutar.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler:

Hesapları Liste, Pano, Takvim veya Zaman Çizelgesi görünümlerinde görüntüleyin.

Görünümleri aşama, öncelik, hesap türü veya sahibiye göre filtreler

Takip işlemleri görevler olarak izlenir, böylece eylem öğeleri asla kaybolmaz.

Görevlerle ilgili notları saklayarak hesap bağlamını kolayca bulmanızı sağlar.

✨️ İdeal kullanım alanı: Asana'da hesapları ve eylem öğelerini izlemek için hafif bir yöntem arayan Müşteri Başarısı takımları.

🤔 Biliyor muydunuz? Asana, proje başına 50 kural sınırı koymaktadır. Bu sınır, plan kademesine bakılmaksızın geçerlidir, bu nedenle çok fazla kural içeren CRM şablonlarının basitleştirilmesi veya ş akışlarının bölünmesi gerekebilir.

3. Asana'nın Satış Öncesi Anlaşma Destek Şablonu

Via Asana

Asana'nın Satış Öncesi Anlaşma Destek Şablonu, bir anlaşma kapanmaya hazır hale gelmeden önce gerçekleşen her şeyi düzenlemenize yardımcı olur. Güvenlik incelemeleri, özel demolar, fiyat onayları ve teklif girdileri gibi talepleri tek bir yerde toplayarak, işlerin mesajlar arasında kaybolmasını önleyebilirsiniz.

Her bir talebi görevlere ayırabilir, doğru sahiplere atayabilir ve anlaşma zaman çizelgenize uygun son teslim tarihleri belirleyebilirsiniz. Bu, özellikle birden fazla takım aynı fırsatı desteklediğinde, neyin yapıldığı, neyin beklendiği ve bir sonraki adımı engelleyen şeyin ne olduğu konusunda net bir görünüm sağlar.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler:

Her satış öncesi talebi, görev sahibi ve son teslim tarihi görünür tutar

Soruları uzun süren yazışmalar olmadan doğru paydaşa yönlendirin.

Engelleyicileri ve bağımlılıkları izleyerek kritik adımların aksamasını önler

Anlaşma görevleri içindeki notları, bağlantıları ve güncellemeleri merkezileştirir.

Birden fazla takım bir aktif anlaşmayı desteklediğinde hesap verebilirliği korur

✨️ İdeal kullanım alanı: Zaman çizelgelerini ve eylem öğelerini net tutarken, paydaşlar arasında yapılandırılmış satış öncesi desteğe ihtiyaç duyan satış takımları.

4. Asana'nın Satış Sonrası Devir Şablonu

Via Asana

Asana'nın Satış Sonrası Devir Şablonu , çoğu hafif CRM'nin zorlandığı an için tasarlanmıştır: "anlaşmayı kazandık" aşamasından "söz verdiğimiz şeyi teslim ediyoruz" aşamasına, ayrıntıları kaybetmeden geçmek.

Sorumlulukların net olduğu, anahtar bağlamın işe bağlı kaldığı ve onboarding adımlarının atlanmadığı yapılandırılmış bir devir ş akışı sunar.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler:

Başlangıç toplantısından önce kapsam, paydaşlar ve taahhütleri yakalayın.

Her sahibin sorumluluklarını bilmesi için onboarding adımları atar.

Aynı ş akışına bağlı devir notlarını ve bağlamı ek dosya olarak saklar

Sohbette güncellemeleri izlemeyerek zaman çizelgelerini ve sonraki eylemleri izler

Satılan ve teslim edilen ürünleri netleştirerek yeniden çalışma ihtiyacını azaltır.

✨️ İdeal kullanım alanları: Net sahiplik ve zaman çizelgeleriyle sorunsuz bir geçiş süreci isteyen satış ve müşteri takımları.

5. Asana tarafından hazırlanan Müşteri Uygulama Şablonu

Via Asana

Asana'nın Müşteri Uygulama Şablonu, yapılandırılmış bir lansman gibi onboarding işlemini gerçekleştirmenize yardımcı olur. Tam uygulamayı görevlere eşleyebilirsiniz, böylece başlangıçtan canlıya geçmeye kadar her adım net bir şekilde görünür. Bu, birden fazla projeyi yönetirken ve her yeni müşteri için tekrarlanabilir bir sürece ihtiyaç duyduğunuzda kullanışlıdır.

Görevleri şirket içi sahiplere atayabilir, son teslim tarihlerini belirleyebilir ve işin aşamaları ilerledikçe ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Ayrıca, takımın uyumlu çalışmasını ve müşteri deneyiminin tutarlı kalmasını sağlamak için anahtar kaynakları, notlar ve güncellemeleri aynı plana bağlı tutabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler:

Başlangıçtan canlıya geçişe kadar net dönüm noktaları ile planlama aşamalarını planlayın.

Görevleri sahiplerine atayın, böylece görev devri aksaklık yaşamayın.

Görünürlüğü kaybetmeden uygulama adımları boyunca ilerlemeyi takip edin.

Daha hızlı teslimat için bağlantıları, belgeleri ve notları merkezileştirin

Zaman çizelgeleri değiştiğinde veya riskler ortaya çıktığında paydaşları uyumlu tutun.

✨️ İdeal kullanım alanları: Her yeni müşteri projesi için tekrarlanabilir bir onboarding planına ihtiyaç duyan müşteri başarısı ve uygulama takımları.

CRM olarak Asana kullanmanın güçlü yönleri

Satış süreciniz öncelikle uygulamaya dayalıysa, Asana hafif bir CRM olarak iyi sonuç verebilir. Anlaşmaların iş öğeleri gibi davranmasını istiyorsanız, Asana'nın görev yönetimi modeli, takip işlemlerinin takım genelinde daha kolay uygulanmasını sağlar.

Asana CRM şablonlarının öne çıktığı alanlar şunlardır:

Görev yöneticisi içinde takip işlemleri doğal bir şekilde gerçekleştirilir: Görevleri atayabilir, son teslim tarihlerini belirleyebilir ve Yineleyen görevleri kontrol için kullanabilirsiniz, böylece sonraki adımlar hafızanıza bağlı kalmaz.

Proje görünümleri, boru hattı incelemelerini kolaylaştırır: Boru hattını Pano görünümünde çalıştırabilir, ardından haftalık planlama için Liste veya Takvim görünümüne geçebilirsiniz. Starter gibi ücretli planlarda, daha yapılandırılmış proje yönetimi ş akışları için Zaman Çizelgesi ve bağımlılıklar da elde edersiniz.

Özel Alanlar, anlaşma ayrıntılarının tutarlı olmasını sağlar: Anlaşma değeri, öncelik, kapanış tarihi veya potansiyel müşteri kaynağı gibi alanlar eklediğinizde, CRM'nizi ücretsiz serbest biçimli notlara dönüştürmeden hızlı bir şekilde sıralama ve filtreleme yapabilirsiniz. Özel Alanlar, Starter ve üstü sürümlerde mevcuttur.

Otomasyonlu iş akışları, boru hattı bakımını azaltır: Kurallar, sahiplerin atanması veya alanların güncellenmesi gibi bir değişiklik olduğunda eylemleri tetiklemenizi sağlar. Kurallar, Starter planı ve üstü planlarda dahildir.

Şablonlar, takımların hızlı bir şekilde standartlaştırma yapmasına yardımcı olur: Satış ve müşteri ş Akışları için Asana'nın şablon galerisi, sadece birkaç tıklama ile ayarlayabileceğiniz bir başlangıç yapısı sunar.

CRM şablonları için Asana'nın sınırlamaları

Asana hala öncelikle bir proje yönetimi yazılımıdır. Bu nedenle, CRM tarzı işleri destekleyebilse de, "gerçek CRM" deneyiminin bazı kısımları için ek kurulum, daha katı alışkanlıklar veya ücretli planlara yükseltme gerekir.

Akılda tutulması gereken anahtar sınırlamalar:

Temel CRM yapı taşları genellikle ücretli planlar gerektirir: Starter, Formlar, Özel Alanlar, kurallar ve bağımlılıklar gibi ana CRM özelliklerini içerir. Takımınızın güvenilir bir iş akışı sağlamak için bunlara ihtiyacı varsa, ücretsiz plan sınırlayıcı gelebilir.

Kurallar yardımcı olur, ancak otomasyon sınırlarına ulaşabilirsiniz: Asana'nın yardım belgelerinde, plan kademesine bakılmaksızın proje başına en fazla 50 kural olduğu not edilmektedir. Son derece ayrıntılı otomatik ş Akışlarına güveniyorsanız, mantığı basitleştirmeniz veya süreçleri projeler arasında bölmeniz gerekebilir.

Anlaşma ve iletişim kayıtları ön tanımlı olarak "CRM nesneleri" değildir: Çoğu kurulumda, bir anlaşma bir görevdir ve bir müşteri bir görev veya projedir. Bu işe yarayabilir, ancak süreç hijyeni, tutarlı Özel Alanlar ve temiz adlandırmaya bağlıdır, böylece bağlam kaybolmaz.

E-posta ş akışları yerel bir CRM gelen kutusu değildir: Üçüncü taraf uygulamaları ve e-posta araçlarını bağlayarak görevler oluşturabilir ve bağlamı yakınınızda tutabilirsiniz, ancak yine de özel bir satış gelen kutusu yerine e-posta sisteminizde iletişim faaliyetlerini yönetiyorsunuz.

Ölçeklendirme sizi daha üst düzey kontrollere yönlendirebilir: Gelişmiş yönetici, kullanıcı sağlama veya Enterprise Planı kontrolleri gibi daha güçlü yönetişim ihtiyacınız varsa, küçük bir takımın beklediğinden daha yüksek fiyatlı planlara yönelebilirsiniz.

CRM şablonları için Notion

Notion aracılığıyla

Notion, veritabanlarına odaklanan bir bilgi yönetimi Çalışma Alanıdır. Bu, CRM şablonları için önemlidir çünkü "CRM"inizin görevlerle dolu bir proje gibi davranması gerekmez. Bunun yerine, birbirine bağlı kayıtlar kümesi gibi davranabilir.

Notion CRM şablonunda, her bir anlaşma genellikle bir veritabanı öğesidir. Bu öğeleri hızlı düzenlemeler için bir tablo, boru hattı aşamaları için bir pano veya tarihlerin haftanızı belirlediği durumlarda bir zaman çizelgesi olarak görünümünü sağlayabilirsiniz.

Bu yaklaşım, küçük işletmeler, girişimler, ajanslar ve satış veya operasyon takımları için, satış sürecine yakın bir işlem bağlamı isteyenler için çok uygundur. Toplantı notlarınız, belgeleriniz, bağlantılarınız ve iç dokümantasyonunuz, ayrı proje şablonlarına dağılmak yerine aynı işlem sayfasında bir araya gelir.

Notion'un CRM'ye yaklaşımı

Notion geleneksel bir CRM değildir. CRM şablonlarını, boru hattınızı bir veritabanına dönüştürerek ve ardından takımınız için "iyi verinin" neye benzediğine karar vererek oluşturursunuz.

İşte yaygın kurulum modeli:

Pipeline olarak pano görünümünü kullanın: Veritabanı öğelerini Aşama gibi bir özelliğe göre gruplandırın, ardından anlaşmaların ilerlemesi sırasında kartları sütunlar arasında taşıyın.

CRM ayrıntılarını veritabanı özellikleri olarak depolayın: Sahibi, kapanış tarihi, anlaşma değeri, sonraki adım ve potansiyel müşteri kaynağını yapılandırılmış alanlar olarak izleyin, böylece hızlı bir şekilde filtreleyip sıralayabilirsiniz.

İşe göre görünümleri değiştirin: Hızlı düzenlemeler ve temizlik için tablo görünümlerini, boru hattı incelemeleri için pano görünümlerini ve bir hafta veya ay boyunca anlaşma zamanlamasını görmeniz gerektiğinde zaman çizelgesi görünümlerini kullanın.

Veritabanı şablonlarıyla kayıtları standartlaştırın: Keşif notları, itirazlar, paydaşlar ve devir ayrıntıları için tekrarlanabilir bir düzen oluşturun, böylece her anlaşma sayfası tutarlı kalır.

Daha az manuel güncelleme istiyorsanız otomasyonlar ekleyin: Notion veritabanı otomasyonları ücretli planlarda mevcuttur. Ücretsiz Plan kullanıcıları Slack bildirim otomasyonları oluşturabilir, ancak diğer türleri oluşturamaz.

Zaten Notion kullanıyorsanız ve hem dokümantasyon hem de hafif anlaşma izleme için hepsi bir arada bir Çalışma Alanı istiyorsanız, bu veritabanı öncelikli yaklaşım sizin için uygun olabilir. Bunun karşılığında, takımınız özellikleri güncel tutarsa boru hattınızın doğruluğu korunur.

Notion CRM Şablonları

Via Notion

Notion şablonları, kullanım durumları gereksinimlerinize uygunsa, en zorlu işlerin çoğunu halleder. Sağlam bir Notion CRM şablonu size şunları sunar:

Doğru özelliklere sahip bir anlaşma veritabanı

Tahta ve tablo gibi kullanıma hazır görünümler

Anlaşma sayfaları ve notlar için tutarlı bir yapı

Şablona ve planınıza bağlı olarak isteğe bağlı otomasyonlar

Sıfırdan oluşturmak istemiyorsanız, Notion'un aşağıdaki özelleştirilebilir CRM şablonlarına göz atabilirsiniz:

1. Notion'un Satış CRM Şablonu

Via Notion

Satış izlemeniz şu anda bir elektronik tablo, birkaç dağınık not sayfası ve birinin hafızasında yer alıyorsa, bu şablon size daha temiz bir başlangıç noktası sunar. Notion'un Satış CRM Şablonu , temel unsurları tek bir yerde tutarken, "ağır SaaS" hissi yaratmadan satış huninizi yönetmenin bir yolu olarak pozisyonlandırır.

Sadece ilgilendiğiniz alanlarla potansiyel müşterileri izlemek için basit bir yapı elde edersiniz ve her kayıt, notlar ve anlaşma bağlamı için Notion sayfası olarak kullanılabilir. Ayrıca Notion pazarında da popüler bir seçimdir, bu da hızlı bir şekilde benimseyip daha sonra düzenleyebileceğiniz bir şablon arıyorsanız güven vericidir.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler:

Sıfırdan bir veritabanı oluşturmadan hafif bir boru hattı kurun.

Her anlaşmayı notlar, güncellemeler ve bağlam için bir sayfa olarak saklayın.

Sadece ihtiyacınız olan özellikleri izleyin, daha sonra diğerlerini ekleyin.

Sonraki adımları görünür işlere dönüştürerek takip işlemlerini standartlaştırın.

Satış süreciniz değiştiğinde CRM'nizi kolayca uyarlayın.

✨️ İdeal kullanım alanı: Ekstra araçlara ihtiyaç duymayan, basit bir Notion tabanlı CRM isteyen küçük takımlar.

2. Notion'un Tüm Hesaplar şablonu

Via Notion

Notion'un Tüm Hesaplar Şablonu, tüm müşteri hesaplarını tek bir yerde tutmanın basit bir yolunu sunar. En son bilgileri bulmak için sayfalar ve sekmeler arasında gidip gelmek yerine, anahtar hesap ayrıntılarını tek bir yerde toplayarak tutarlılığı daha kolay sağlayabilirsiniz.

Küçük işletmeler, girişimler ve ajanslar için, sadece görünürlük ihtiyacınız olduğunda tam bir CRM aracına pratik bir alternatiftir. Sahiplik, durum ve devam eden işleri izleyebilir, ardından değişiklikler olduğunda aynı hesap kaydına bağlı notlar ve güncellemeler tutabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler:

Her müşteri hesabını tek bir düzenli Çalışma Alanı görünümünde tutun

Hesap sahiplerini izleyerek takım genelinde sorumlulukların net olmasını sağlayın.

Önemli anahtar ayrıntıları bir kez kaydedin, ardından ş akışlarında yeniden kullanın.

Her hesap kayıt sayfasında güncellemeleri ve notları saklayın

Haftalık olarak kurulumunuzu yeniden oluşturmadan hesap durumunu hızlıca tarayın.

✨️ İdeal kullanım alanları: Birden fazla müşteri hesabını ve devam eden ilişkileri yöneten küçük takımlar, girişimler ve ajanslar.

3. Notion'un Otomasyonlu Satış Boru Hattı

Via Notion

Notion'un Otomasyonlu Satış Boru Hattı , boru hattınızın iyi göründüğü, ancak kimse manuel güncelleme yapmak istemediği için takiplerin aksadığı haftalar için bir şablonudur. Notion içinde hazır bir satış boru hattı sunar ve kurulumda veritabanı otomasyonları bulunur, böylece rutin adımlar "yönetici açısından daha az zahmetli" hale gelir.

Küçük işletmeler, girişimler ve ajanslar için bu, tam bir CRM aracı kullanmadan anlaşmaları ilerletmenin pratik bir yoludur. Boru hattı görünümüyle aşamaları izleyebilir, her kaydın içinde anlaşma bağlamını tutabilir ve takımınızın iş yükü arttıkça sistemi daha temiz tutmak için otomasyonlara güvenebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler:

Sıfırdan oluşturmak yerine otomasyona hazır bir boru hattıyla başlayın.

Aşamalar ve sahipler değiştikçe her bir anlaşma kaydını tutarlı tutun.

Takımınız birden fazla anlaşmayı yönetirken manuel güncellemeleri azaltın

Aynı anlaşma kayıt sayfasında notları ve bağlantıları saklayın

Yapılandırılmış alanlar ve görünümlerle boru hattı incelemelerini hızlandırın

✨️ İdeal kullanım alanları: Manuel güncellemeleri azaltmak için otomasyonlara sahip hafif bir boru hattı isteyen satış ve operasyon takımları.

4. Notion tarafından sunulan Personal CRM 2026

Via Notion

Notion'un Personal CRM 2026 şablonu, çoğu hafif kurulumun göz ardı ettiği "CRM" yönüne odaklanır: bir kişinin kim olduğunu, en son neyi konuştuğunuzu ve ne zaman takip etmeniz gerektiğini hatırlamak. Dağınık notlarla uğraşmak yerine, kişileri ve onlarla olan etkileşimlerinizi tek bir yerden izleme imkanı sunar.

Küçük işletmeler, girişimler, ajanslar ve satış veya operasyon takımları için, bu eklenti bir boru hattı şablonuna yararlı bir katkı sağlar. Tam bir satış gelen kutusu ihtiyacınız olmadığında, ancak yine de takip işlemlerinin tutarlı kalmasını istediğinizde, bu eklentiyi ortakları, sıcak potansiyel müşterileri ve müşteri paydaşlarını yönetmek için kullanabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler:

Özel bir veritabanı oluşturmadan kişileri ve önemli ayrıntıları izleyin.

Konuşmaları kaydedin, böylece bir sonraki görüşmeden önce bağlamı hatırlayabilirsiniz.

İlişkilerin kopmaması için takip anları belirleyin.

Kişisel ve profesyonel kişileri tek bir sistemde düzenli tutun

Yoğun proje haftalarında bile iletişimde tutarlı kalın

✨️ İdeal kullanım alanı: Notion içinde ortaklar, potansiyel müşteriler ve müşteriler için hızlı bir şekilde hafif bir ilişki takip sistemi isteyen takımlar.

5. Notion'dan Kişisel Rolodex

Via Notion

Notion'ın Kişisel Rolodex'i, toplantılarda, işlerde veya sunumlarda tanıştığınız, birlikte çalıştığınız veya sunum yapmayı planladığınız kişileri izlemenize yardımcı olan basit bir şablondur. Şablon, iletişim bilgilerini ve bağlamı tek bir yerde tutmak için tasarlanmıştır, böylece izleme yapmadan önce eski e-postaları ve dağınık notları karıştırmanıza gerek kalmaz.

Küçük işletmeler ve ajanslar için bu şablon, anlaşma sürecinizle uyumlu bir şekilde çalışır. Bu şablonu kullanarak müşteri paydaşlarını, iş ortağı bağlantılarını ve sıcak potansiyel müşterileri izleyebilir, ardından tam bir CRM aracına ihtiyaç duymadan ilişkinin durumuna ilişkin hızlı notlar alabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler:

Karmaşık bir veritabanı oluşturmadan iletişim bilgilerini düzenli tutun.

Hızlı notlar kaydedin, böylece takip işlemlerinden önce bağlamı hatırlayabilirsiniz.

Müşteriler, ortaklar ve sıcak potansiyel müşteriler arasındaki ilişkileri kolayca izleyin.

Yoğun teslimat ve satış haftalarında iletişim daha tutarlı hale getirin

Fırsatlar aniden ortaya çıktığında doğru kişiyi hızlıca bulun

✨️ İdeal kullanım alanı: Tam bir CRM aracı olmadan Notion'da anahtar ilişkileri ve iletişim bağlamını izleyen küçük takımlar.

CRM olarak Notion kullanmanın güçlü yönleri

Notion, boru hattını ve bağlamı aynı yerde görmek istediğinizde hafif bir CRM olarak iyi çalışır. Anlaşmaları bir görev yöneticisine zorla sokmak yerine, her anlaşmayı bir veritabanı kaydı olarak ele alabilir, ardından toplantı notları, bağlantılar, dosyalar ve iç belgeler için bir sayfa gibi açabilirsiniz.

Notion CRM şablonlarının genellikle en güçlü olduğu alanlar:

CRM kayıtları, bağlam eklediğinizde bile yapılandırılmış kalır: Anlaşma ayrıntıları veritabanı özelliklerinde bulunur, böylece her şeyi ücretsiz notlara dönüştürmeden sıralama, filtreleme ve ilerlemeyi izlemeyi yapabilirsiniz.

Satış hareketlerinize göre ş akışını şekillendirebilirsiniz: Notion, birden fazla veritabanı görünümü ayarlamanıza olanak tanır, böylece bir panoda boru hattını çalıştırabilir, tablo görünümünde verileri temizleyebilir ve takımınızın projeleri nasıl yönettiğine bağlı olarak takvim veya zaman çizelgesi görünümünde tarihleri kontrol edebilirsiniz.

Bağlantılı veritabanları yinelemeleri azaltabilir: İlişkiler ve rollup işlemlerini kullanarak kişileri, anlaşmaları ve hesapları birbirine bağladığınızda, aynı bilgileri her seferinde yeniden girmek yerine birden fazla projede kişi bilgilerini yeniden kullanabilirsiniz.

Gerçek zamanlı işbirliği, birlikte satış ve dokümantasyon yapan takımlara uygundur: Notion, satış ş akışlarının paylaşılan bir bilgi tabanına bağlı olduğunda güçlüdür, çünkü anlaşma kayıtları, boru hattının yanı sıra toplantı notlarını ve karar bağlamını da içerebilir.

Entegrasyonlar, dosyaları aynı araca çekmenize yardımcı olur: Notion, galerisi aracılığıyla Google Drive ve Slack gibi seçenekler de dahil olmak üzere entegrasyonları destekler. Bu, takımınız üçüncü taraf uygulamalarla çalışırken yardımcı olur.

CRM şablonları için Notion'un sınırlamaları

Notion, CRM şablonları için iyi bir seçenek olabilir, ancak yine de özel bir CRM değildir. Kurulumunuz, veritabanını ne kadar iyi tasarladığınıza, takımın onu ne kadar tutarlı bir şekilde güncellediğine ve hangi fiyatlandırma planını kullandığınıza bağlıdır.

Dikkate alınması gereken başlıca sınırlamalar şunlardır:

Otomasyon, ücretsiz planda sınırlıdır: Notion, veritabanı otomasyonlarının ücretli planlarda mevcut olduğunu belirtir. Ücretsiz Planda, kullanıcılar Slack bildirim otomasyonları oluşturabilir, ancak diğer otomasyon türlerini oluşturamaz.

Notion'un ücretsiz planı, takımlar için blok sınırına ulaşabilir: Notion'un Yardım Merkezi, 2'den fazla Çalışma Alanı Sahibine sahip ücretsiz plan Çalışma Alanlarının, Çalışma Alanı başına 1.000 blok sınırına sahip olduğunu açıklamaktadır. Bu sınıra ulaştığınızda, yeni CRM kayıtları ve içerik eklemeye devam etmek için yükseltme yapmanız gerekir.

Takip işlemleri, görev odaklı araçlara göre daha az uygulanabilir olabilir: Sonraki adımları özellikler olarak izleyebilir ve veritabanında görevler oluşturabilirsiniz, ancak aşamaları, sahipleri ve sonraki adım tarihlerini güncelleme konusunda güçlü alışkanlıklar oluşturmadığınız sürece, takımların alanları ihmal etmesi daha kolaydır.

Aşırı yapılandırma kolaydır: Notion, çok fazla yaratıcı özgürlük sunar. Bu yararlıdır, ancak farklı kişiler aynı CRM şablonu üzerinde farklı görünümler, özellikler veya adlandırma kuralları ayarlarsa öğrenme eğrisini artırabilir.

Daha gelişmiş yönetici kontrolleri sizi Business veya Enterprise planlarına yönlendirir: Büyük takımlara ölçeklenirken SAML SSO (Security Assertion Markup Language Single Sign-On) ve daha güçlü yönetişim ihtiyacınız varsa, Notion bu özellikleri Business ve Enterprise planlarında sunar.

🤔 Biliyor muydunuz? HubSpot karşılaştırmaları, 2024 yılında ortalama satış kapanış oranını %29 olarak belirlemiştir. Bu da, potansiyel fırsatları kaçırmamak için satış sürecinin düzenli tutulmasını daha da önemli hale getirmektedir.

📖 Ayrıca okuyun: En iyi Notion alternatifleri

Asana ve Notion: Özelliklerin Karşılaştırması

Şimdiye kadar, bu araçların "CRM'yi nasıl yapacakları" konusunda büyük farkları gördünüz.

Asana , CRM şablonunu bir proje akışına dönüştürür; burada anlaşmalar görevler gibi davranır ve takipler sahiplik ve son teslim tarihleriyle bağlantılı kalır.

Notion, CRM şablonunu bir veritabanına dönüştürür; burada anlaşmalar kayıtlar gibi davranır ve notlar, belgeler ve toplantı bağlamı her bir anlaşma sayfasında yer alır.

Şimdi, Notion ve Asana'yı, daha fazla kişi kullanmaya başladığında hafif bir CRM sistemini başarılı ya da başarısız kılan unsurlar açısından bir kez daha karşılaştıralım.

Özellik #1: Her hafta doğru sonuçlar veren boru hattı izleme

Asana

Asana, iş akışınız eylem odaklı olduğunda en iyi şekilde çalışır. Her anlaşma bir görevdir, bu nedenle görevleri atayabilir, son teslim tarihlerini belirleyebilir ve takımınızın görevleri ve projeleri yönetmek için kullandığı aynı görünümde sonraki adımları görünür tutabilirsiniz. Sahiplik ve zamanlama her zaman anlaşmaya bağlı olduğunda, takip işlemlerinin kaybolması daha zordur.

Notion

Notion, boru hattınızın sadece bir aşamaya değil, bağlama da ihtiyaç duyduğu durumlarda en iyi şekilde çalışır. Her anlaşma, bir sayfada açılan bir veritabanı kaydıdır, böylece takımınız toplantı notlarını, iç belgeleri ve önemli bağlantıları boru hattına yakın tutabilir. Bunun karşılığında, boru hattının doğruluğu, kişilerin doğru özellikleri tutarlı bir şekilde güncellemesine bağlıdır.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Görev yönetimi gibi hissettiren bir boru hattı izleme istiyorsanız Asana'yı seçin. Pipeline izleme ve dokümantasyon için daha zengin anlaşma sayfaları istiyorsanız Notion'u seçin.

Asana

Asana'da "anlaşma" veya "hesap" genellikle bir görevdir. Ücretli planlarda Özel Alanları kullanarak yapılandırılmış ayrıntıları depolayabilir ve güncellemeleri yorumlarda saklayabilirsiniz. Takımınız görevi doğru bilgi kaynağı olarak gördüğünde sistem temiz kalır, ancak uzun yorum konuları zamanla önemli bağlamları gizleyebilir.

Notion

Notion, yapılandırılmış kayıtlar için tasarlanmıştır. Anlaşmaları, kişileri ve hesapları ayrı veritabanları olarak tutabilir, ardından bunları ilişkiler ve rollup bağlantılarıyla birbirine bağlayarak aynı kişi bağlamının birden fazla projede görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu, özellikle takımınız Notion'u bilgi tabanı olarak da kullanıyorsa, size daha CRM benzeri bir model sunar.

🏆 Kazanan: Notion, çünkü genel olarak CRM kayıtlarını daha iyi yapılandırılmış halde tutar.

Özellik #3: CRM şablonları içinde takip ve ş Akışı düzeni

Asana

Asana bu konuda güçlüdür, çünkü takip işlemleri aracın çalışma şekline özgüdür. Görevleri atar, alt görevler ekler, son teslim tarihleri belirler ve tekrarlanan temas noktaları için Yineleyen görevleri kullanırsınız. Ücretli planlarda, bir değişiklik olduğunda sahipleri atama veya alanları güncelleme gibi tetikleyici kurallar da ekleyebilirsiniz.

Notion

Notion, takipleri destekleyebilir, ancak sistem yalnızca takımınızın özellikleri güncel tutması halinde sağlıklı kalır. Veritabanı otomasyonları bazı manuel bakım işlemlerini azaltabilir, ancak bunlar yalnızca ücretli planlarda mevcuttur. Ücretsiz Plan kullanıcıları Slack bildirim otomasyonları oluşturabilir, ancak diğer türleri oluşturamaz.

🏆 Kazanan: Asana, çünkü görev tabanlı takipler görünürlüklerini korur ve uygulanması daha kolaydır.

Özellik #4: CRM şablonunuzun tutarlılığını koruyan potansiyel müşteri alımı

Asana

Asana, potansiyel müşteri alımının başından itibaren yapılandırılmış kalmasını istediğinizde daha güçlüdür. Asana Formları ile her seferinde aynı alanları (ad, şirket, anlaşma boyutu, kaynak, aciliyet) toplayabilir ve doğrudan boru hattı projenizde bir görev oluşturabilirsiniz, böylece CRM şablonu tüm takım üyeleri arasında tutarlı kalır. Formlar, Starter ve üzeri ücretli planlarda mevcuttur.

Notion

Notion, potansiyel müşteri alımını standart hale getirebilir, ancak genellikle daha fazla kurulum gerektirir. Gerekli özelliklere ve tutarlı bir sayfa düzenine sahip bir "Yeni potansiyel müşteri" veritabanı şablonu oluşturabilirsiniz. Zorluk, ekstra adımlar atmadan potansiyel müşterileri bu veritabanına aktarmaktır. Notion'un otomasyonları yardımcı olabilir, ancak veritabanı otomasyonları öncelikle ücretli plan özelliğidir ve ücretsiz plan sınırlamaları vardır.

🏆 Kazanan: Asana, çünkü formlar CRM şablonu şakışı içinde potansiyel müşteri alımını daha tutarlı hale getirir.

Özellik #5: Sürekli çaba gerektirmeden şablon tabanlı bir CRM'yi ölçeklendirme

Asana

Asana, daha fazla kişi boru hattına dokunduğunda daha sorunsuz bir şekilde ölçeklenir. Anlaşmalar görevler gibi davranır, bu nedenle sahiplik ve takım üyelerine bildirim ş Akışına entegre edilmiştir. Kurallar, bir anlaşma aşamalar arasında geçiş yaptığında sahipleri atamak veya alanları güncellemek gibi temel hijyen kurallarını da uygulayabilir, ancak kuralların proje başına pratik sınırları vardır.

Notion

Notion, takımınız veritabanı özelliklerini ve görünümlerini disiplinli bir şekilde sürdürdüğünde iyi bir ölçeklenebilirlik sağlar. Ancak daha fazla kişi katıldıkça, özellikle farklı takım üyeleri kendi görünümlerini, adlandırma kurallarını veya kısayollarını oluşturursa, veritabanının dağınık hale gelmesi daha kolaydır.

🏆 Kazanan: Asana, çünkü daha fazla ekip üyesi dahil oldukça CRM şablonlarını çalışır durumda tutmak daha kolaydır.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Proje Yönetimi Araçları

ClickUp: CRM şablonları için Asana ve Notion'a en iyi alternatif

Şablonlarla bir CRM çalıştırmaya çalışıyorsanız, en zor kısım genellikle şablon değildir; işlerin yayılmasıdır. Bir potansiyel müşteri sohbette tartışılır ve sonraki adımlar birinin gelen kutusunda beklerken, en son notlar bir belgededir.

Ardından AI yayılması gelir. Sonunda bir AI aracı yazmak, bir diğeri özetlemek ve bir diğeri düzenlemek için ödeme yaparsınız. Ancak paylaşım yoktur, bu nedenle yine de zamanınızı temizlik yapmak ve aynı ayrıntıları araçlar arasında yeniden girmekle harcarsınız.

Birleştirilmiş bir AI Çalışma Alanı olan ClickUp, satış akışlarını ve teslimat akışlarını aynı yerde yürütmek için tasarlanmıştır. Ekstra temizlik gerektirmeden doğru sonuçlar veren hafif bir CRM sistemi istiyorsanız bu önemlidir.

Hızlı bir başlangıç yapmak istediğinizde, ClickUp size potansiyel müşteriler, anlaşmalar ve hesap izleme için uyarlayabileceğiniz kullanıma hazır CRM şablonları ve bu şablonları seçebileceğiniz eksiksiz bir Satış ve CRM şablon kitaplığı da sunar.

📖 Ayrıca okuyun: Proje Yönetimi için En İyi AI Araçları

ClickUp'ın Birinci Sıradaki Avantajı: Takımlar için ClickUp CRM

ClickUp CRM for Teams ile görevlerinizi, iş akışınızı ve anlaşma ayrıntılarınızı aynı Çalışma Alanı'nda tutun

Pipeline tek bir yerde bulunurken, anlaşmaları ilerleten işler başka bir yerde bulunuyorsa CRM şablonunuz bozulabilir. ClickUp CRM for Teams, pipeline izleme ve yürütmeyi bir arada tutmak için tasarlanmıştır, böylece gerçek görevlerden ayrı bir "CRM dünyası" sürdürmenize gerek kalmaz.

Ayrıca, Liste, Kanban panosu ve Tablo dahil olmak üzere CRM kullanım durumları için 10'dan fazla esnek görünüm elde edersiniz. Bu, farklı kişilerin aynı boru hattı için farklı proje görünümlerine ihtiyaç duyduğunda yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp formları ile potansiyel müşterileri yakalayın, ardından işi otomatik olarak yönlendirin. ClickUp Formları ile ihtiyacınız olan tüm alanları içeren potansiyel müşterileri yakalayın ClickUp Formları'nı kullanarak ihtiyacınız olan alanları (işlem boyutu, kaynak ve öncelik gibi) içeren potansiyel müşterileri yakalayın, ardından bunları otomatik olarak doğru boru hattı listesine gönderin, böylece CRM'niz ilk günden itibaren temiz kalır. Bunu ClickUp otomasyonları ile eşleştirerek doğru sahibi atayabilir ve bir anlaşma belirli bir aşamaya geldiğinde bir sonraki adım görevini oluşturabilirsiniz, böylece yoğun haftalarda bile takip işlemleri gerçekleştirilebilir.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Görevleri ve ClickUp Otomasyonları

ClickUp otomasyonları ile doğru eylemleri otomatik olarak tetikleyin ve işlemleri sorunsuz bir şekilde yürütün

Asana ve Notion, CRM şablonlarını çalıştırabilir, ancak takımlar genellikle aynı sorunla karşılaşır: takipler tartışması kolaydır, ancak unutulması da kolaydır.

ClickUp, takip sürecini ş akışının içine dahil eder:

ClickUp otomasyonu, görevleri otomatik olarak atama, yorum gönderme ve durumları değiştirme gibi tekrarlayan eylemleri otomatikleştirerek ve dinamik atanan kişiler gibi özelliklerle tekrarlayan yöneticilik işlerini azaltmaya yardımcı olur.

📖 Ayrıca okuyun: Ş Akışı Otomasyonu Örnekleri ve Kullanım Durumları

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Brain ve ClickUp gösterge paneli

ClickUp Brain ile iş akışınızı yönetmek için adımlar formlamak için basit terimlerle sorun

En önemli ayrıntılar dağınık notlarda yer aldığında CRM şablonu karmaşık hale gelir. Bir aramada önemli bir gereksinim veya fiyat kısıtlaması olduğunu hatırlıyorsunuz, ancak ihtiyacınız olduğunda bunu bulamıyorsunuz. ClickUp Brain, çalışma alanınıza yapay zeka getirerek size yardımcı olur, böylece uzun sayfalar ve konu dizilerini araştırmanıza gerek kalmadan cevapları bulabilir ve bilgileri sonraki adımlara dönüştürebilirsiniz.

📖 Ayrıca okuyun: Kullanabileceğiniz en iyi AI verimlilik araçları

Bilgileri düzenledikten sonra, boru hattının ilerleme görünümünü hızlı bir şekilde görebilmek çok önemlidir. ClickUp gösterge panelleri , anlaşmaları, takipleri ve performansı bir bakışta izlemenize yardımcı olur , böylece içgüdülerinize veya geçen haftanın güncellemelerine güvenmek zorunda kalmazsınız.

Küçük işletmeler, girişimler, ajanslar ve satış veya operasyon takımları için bu, CRM raporlamasını hafif tutarken, neyin ilerlediğini, neyin durduğunu ve bir sonraki adımda nelere dikkat edilmesi gerektiğini görebilmeniz anlamına gelir.

💡 Profesyonel İpucu: CRM şablonunuzu temiz, aranabilir ve eyleme hazır tutmak için ClickUp Brain MAX'ı kullanın. ClickUp'ın Talk To Text özelliği ile verimliliğinizi 4 kat artırın ve teslim tarihlerine yetişin ClickUp Brain MAX, takibi yoğun bir iş haline getirmeden CRM güncellemelerini takip etmenize yardımcı olur. Dağınık notları araştırmak veya aynı içeriği birden fazla yerde yeniden yazmak yerine, anlaşma bilgilerini daha hızlı yakalayabilir, bulabilir ve bunlara göre hareket edebilirsiniz. Talk to Text ile anlaşma güncellemelerini daha hızlı kaydedin: Sesli olarak arama notları, itirazlar, sonraki adımlar veya paydaş güncellemelerini ekleyin, ardından bunları doğrudan doğru anlaşma görevine veya belgeye kaydedin, böylece CRM'niz toplantılar arasında bile güncel kalır.

CRM bağlamından içgörüler elde etmek için sorular sorun : "Hangi anlaşmaların bir sonraki adımı yok?" veya "Hangi hesaplar fiyatlandırma onayı bekliyor?" gibi sorularla ClickUp BrainGPT'yi harekete geçirerek, takip edilmeyen boşluklar ortaya çıkmadan önce bunları tespit edin.

Kurumsal Search ile anında kanıt bulun: Görevler, belgeler ve yorumlar arasında "güvenlik incelemesi", "yasal redline" veya "yenileme" gibi terimleri arayın, böylece devirler ve boru hattı incelemeleri sırasında saniyeler içinde bağlamı elde edebilirsiniz.

İş için en uygun modeli seçin: Net takip e-postaları hazırlamak, uzun görüşme notlarını eylem ögelerine özetlemek veya bir teklifin anahtar noktalarını daha analitik bir bakış açısıyla test etmek gibi işlere göre farklı modeller kullanın.

ClickUp CRM Şablonları

Sıfırdan oluşturmaktan daha hızlı bir kurulum istiyorsanız, ClickUp'ın şablonları size CRM ş Akışı için yapılandırılmış bir başlangıç noktası sunar. İş akışınıza uygun bir şablon seçebilir, ardından iş akışınız netleştikçe bu şablonu özel hale getirebilirsiniz.

1. ClickUp CRM Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın CRM Şablonu ile potansiyel müşterileri ve fırsatları boru hatları ile izleyin.

ClickUp'ın CRM Şablonu, potansiyel müşterileri, anlaşmaları ve müşteri ilişkilerini tek bir yerden yönetmek için hazır bir klasör sunar. Sıfırdan bir CRM oluşturmak yerine, Özel Durumlar, Özel Alanlar ve çoklu görünümler ile yapılandırılmış bir kurulum elde edersiniz, böylece hemen iş akışınızı düzenlemeye başlayabilirsiniz.

Küçük işletmeler, girişimler, ajanslar ve satış veya operasyon takımları için bu şablon, tutarlılığı korumayı kolaylaştırır. İletişim bilgilerini merkezi olarak saklayabilir, aşamalara göre takip işlemlerine öncelik verebilir ve Satış Süreci ve Görevlerim gibi görünümleri kullanarak bir sonraki adımları tüm takım için görünür kılabilirsiniz.

📖 Ayrıca okuyun: İşinizi merkezileştirmek için en iyi birleşik Çalışma Alanı yazılımı

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler:

Net durumlarla potansiyel müşterileri ve fırsatları aşama aşama izleyin.

Hızlı filtreleme ve güncellemeler için iletişim bilgilerini Özel Alanlarda saklayın.

Liste görünümü, Satış Süreci görünümü ve Görevlerim görünümü arasında kolayca geçiş yapın.

Hatırlatıcılar ve otomasyonlar kullanarak takip işlemlerinin aksamasını önleyin.

Daha hızlı boru hattı kontrolleri için Gösterge Panelleri ile CRM faaliyetlerini izleyin.

✨️ İdeal kullanım alanı: ClickUp içinde günlük olarak çalıştırabilecekleri yapılandırılmış, şablon tabanlı bir CRM isteyen takımlar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Super Agents'ı kullanarak güncellemeleri takip etmek zorunda kalmadan CRM şablonunuzu temiz tutun. Müşterilere doğal sorgular sunmaya yardımcı olan önceden özel olarak özelleştirilmiş AI ajanlarını başlatın ClickUp Süper Ajanlar, ClickUp izinleri ve yapılandırmasıyla erişim kontrolü sağlanan, Çalışma Alanınızda yapay zeka destekli takım arkadaşları gibi davranmak üzere tasarlanmıştır. İşte bunları hepsi bir arada Çalışma Alanı’nda kullanmak için CRM dostu bir yöntem: Bir sonraki adım, sahibi veya takip tarihi eksik olan anlaşmaları kontrol eden ve ardından bunları inceleme için işaretleyen bir "Pipeline Hygiene" Süper Ajanı oluşturun.

Tetikleyiciler ekleyin, böylece bir anlaşma aşaması değiştiğinde çalışsın, ardından doğru takip görevini oluşturup doğru sahibini bahsetsin.

Kullanabileceği araçları yapılandırarak denetimi sıkı tutun (örneğin, görev güncellemelerine izin verin, ancak belge düzenlemelerini blokleyin). Bu, takımınız birden fazla proje yürütüyor ve CRM şablonunun, insanların her güncellemeyi hatırlamasına bağlı kalmadan doğru kalmasını istiyorsanız yararlıdır.

2. ClickUp Satış Takip Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Satış Takip Şablonu ile veriye dayalı kararlar alarak satış sürecini optimize edin.

ClickUp'ın Satış Takip Şablonu, raporlamayı haftalık bir baş ağrısına dönüştürmeden satış takımının faaliyetlerini izlemenize yardımcı olur. Satış ilerlemesini kaydetmek, hedefleri izlemek ve performans izleme için oluşturulmuş Özel Görev Durumları, Özel Alanlar ve çoklu görünümler kullanarak önemli satış verilerini düzenli tutmak için hazır bir liste elde edersiniz.

Küçük işletmeler, girişimler, ajanslar ve satış veya operasyon takımları için bu şablon, boru hattı kararlarını daha kolay haklı çıkarmayı sağlar. Neyin işe yaradığını tespit edebilir, çabanın nerede boşa gittiğini görebilir ve bireysel veya takım performansını tek bir yerden izleyebilirsiniz, böylece her inceleme öncesinde beş farklı araçtan sayıları toplamak zorunda kalmazsınız.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler:

"Hedef Ulaşıldı" ve "Devam Ediyor" gibi net durumlarla satış ilerlemesini takip edin.

Daha hızlı analiz için Özel Alanları kullanarak satış ve ürün ayrıntılarını kaydedin.

Aylık Satış Hacmi görünümüyle performans eğilimlerini inceleyin.

Ürün başına Satış Durumu görünümüyle ürün sonuçlarını hızlıca karşılaştırın.

Tutarlı izleme ve raporlama kullanarak paydaşlarla güncellemeleri paylaşım yapın.

✨️ İdeal kullanım alanı: ClickUp içinde satış performansını ve satış sürecinin ilerlemesini izlemek için basit bir sistem isteyen takımlar.

📖 Ayrıca okuyun: CRM kullanıcı benimsemesini nasıl iyileştirebilir ve takım katılımını nasıl artırabilirsiniz?

3. ClickUp Komisyon İzleme Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Komisyon İzleme Şablonu ile her çalışanın ilerlemesini ve hedeflerini izleyin.

ClickUp Komisyon İzleme Şablonu, karmaşık bir hesap tablosu oluşturmadan potansiyel müşteriden satışa kadar komisyonları izlemenize yardımcı olur. Anlaşma ayrıntılarını kaydedebilir, komisyonları daha doğru bir şekilde hesaplayabilir ve her ödemeyi doğru temsilci ve zaman çizelgesine bağlayabilirsiniz.

Küçük işletmeler, girişimler, ajanslar ve satış veya operasyon takımları için bu şablon, performans izlemesini daha az kaotik hale getirir. Hedeflere yönelik ilerlemeyi izleyebilir, süreçteki eksiklikleri tespit edebilir ve komisyon konuşmalarını şeffaf tutabilirsiniz, böylece kimse ay sonunda sayıların peşinde koşmak zorunda kalmaz.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler:

Özel Durumlar ile anlaşma aşamasına göre komisyonları izleme

Kapanış Tarihi ve Komisyon gibi Özel Alanları kullanarak ödeme ayrıntılarını saklayın.

Daha net raporlama için Tablo görünümünde potansiyel müşterileri hızlıca karşılaştırın.

Daha iyi görünürlük için Takvim ve Zaman Çizelgesi görünümlerinde zaman çizelgeleri planlayın.

Ekstra hesap tabloları olmadan bireysel performansı ve hedefleri izleyin.

✨️ İdeal kullanım alanı: ClickUp'ta komisyonları ve performansı izlemek için net ve tekrarlanabilir bir yönteme ihtiyaç duyan satış takımları.

4. ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu ile sürükle ve bırak arayüzüyle müşteri verilerini yönetin.

ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu, boru hattınızı gerçek bir sistem gibi çalıştırmak için hazır bir Çalışma Alanı sunar. Huninizi tek bir yerde görselleştirebilir ve sürükle ve bırak akışıyla müşteri verilerini çalışmaya yakın tutabilirsiniz.

Küçük bir işletme, startup veya aynı anda birden fazla anlaşma ile uğraşan bir ajanssanız, bu şablon ekstra yöneticilik gerektirmeden tutarlı kalmanıza yardımcı olur. Potansiyel müşterileri aciliyet veya değere göre önceliklendirebilir, bu hafta nelere dikkat etmeniz gerektiğini görebilir ve takip işlemlerini doğru sorumluya bağlayarak iş akışınızın sessizce durmasına engel olabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler:

Pipeline aşamalarında 30 özel durumla anlaşma hareketlerini izleyin

Yerleşik Son İletişim özel alanı ile ilişki bağlamını depolayın.

Farklı kontrol işlemleri için Liste Görünümü, Satış SOP Görünümü ve Box Görünümü arasında geçiş yapın.

Anlaşmaları aciliyet veya potansiyel açısından sıralayarak ve filtreleyerek potansiyel müşterilere daha hızlı öncelik verin.

Satış işlerini görevler, e-posta içeriği ve takım işbirliği ile bağlantılı tutun.

✨️ İdeal kullanım alanı: ClickUp içinde, net aşamalar ve sahiplik ile yapılandırılmış bir boru hattı görünümü isteyen takımlar.

5. ClickUp Satış CRM Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Satış CRM Şablonu ile potansiyel müşterileri belirleyin, anlaşmaları kapatın ve veriye dayalı kararlarla içgörüler elde edin.

ClickUp Satış CRM Şablonu, genellikle karmaşık hale gelen satış sürecinin bir parçası olan konuşmaları izlemek ve anlaşma bağlamını kolayca bulmak için tasarlanmıştır. Kod gerektirmeyen veritabanı tarzı bir kurulumun yanı sıra, hem satış sürecini hem de günlük satış faaliyetlerini yönetmenize yardımcı olan görünümler sunar.

Tam bir CRM platformu satın almadan hafif bir CRM çalıştırmaya çalışıyorsanız, bu şablon düzenli kalmanıza ve dağınık güncellemelerden kaçınmanıza yardımcı olur. Müşteri ayrıntılarını tek bir yerde tutabilir, yapılandırılmış durumlarla her satışın ilerlemesini izleyebilir ve hızlı boru hattı incelemeleri veya daha derin anlaşma kontrollerini yapmak için farklı görünümler kullanabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler:

"Görüşmeler" ve "Oryantasyon" gibi aşamalar dahil olmak üzere 20 özel durumla anlaşma ilerlemesini izleyin.

Tutarlı kayıtlar için Özel Alanları kullanarak müşteri konuşmalarının ayrıntılarını yakalayın.

Hızlı kurulum için Özet, Pano, Liste ve Başlangıç Kılavuzu gibi görünümleri kullanın.

Satış faaliyetlerini görevler ve süreç adımlarıyla bağlantılı tutarak manuel girişi azaltın.

Müşteri etkileşimleri ve takım genelinde bir sonraki eylemler hakkında görünürlüğü artırın.

✨️ İdeal kullanım alanları: Ekstra araçlar kullanmadan ClickUp'ta CRM tarzı bir ş Akışı isteyen satış ve operasyon takımları.

6. ClickUp Satış Raporu Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Satış Raporu Şablonu ile görsel grafikler kullanarak trendleri görselleştirin ve fırsatları tespit edin.

ClickUp Satış Raporu Şablonu, satış sürecindeki faaliyetleri gerçekten inceleyip harekete geçebileceğiniz bir şeye dönüştürmenize yardımcı olur. Sekmeler arasında sayıları takip etmek yerine, anahtar satış metriklerini tek bir raporda toplayabilir, grafiklerle eğilimleri görselleştirebilir ve fırsatları veya eksiklikleri daha hızlı tespit edebilirsiniz.

Aynı hafta içinde hem müşteri işlerini hem de satışları yönetiyorsanız, raporlama genellikle işlerin bozulduğu noktadır. Bu şablon, raporlamayı basit ve tekrarlanabilir hale getirir, böylece her ay sıfırdan bir rapor oluşturmanıza gerek kalmadan zaman içinde performansı izleyebilir ve güncellemeleri paydaşlarla paylaşabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler:

Açık ve Tamamlandı gibi basit özel durumlarla raporun ilerlemesini takip edin.

Satış Bölgesi, Yıl ve Çeyrek dahil olmak üzere 10 özel alanla raporlama verilerini depolayın.

Aylık, üç aylık ve yıllık biçimler dahil olmak üzere birden fazla rapor görünümünde verileri inceleyin.

Görsel grafikler kullanarak manuel biçimlendirme yapmadan eğilimleri ve fırsatları tespit edin.

Tutarlı raporlama ve net metriklerle satış temsilcilerinin hesap verebilirliğini sağlayın.

✨️ İdeal kullanım alanı: ClickUp içinde, elektronik tablolarla uğraşmadan hızlı satış raporlaması yapmak isteyen takımlar.

7. ClickUp Satış Süreci Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Satış Süreci Şablonu ile tüm verileri işbirliğine dayalı, kod gerektirmeyen bir veritabanında düzenleyin ve saklayın.

ClickUp Satış Süreci Şablonu, satış hareketinizin adımlarını tanımlamanıza ve ardından bunları gerçekten uygulamanıza yardımcı olur. Aşamalar boyunca ilerlemeyi izlemek, potansiyel müşteri ve müşteri verilerini işbirliğine dayalı, kod gerektirmeyen bir veritabanında depolamak ve hiçbir şeyin atlanmaması için süreci görünür tutmak üzere tasarlanmıştır.

Bir startup veya tutarlılık oluşturan küçük bir takımsanız, bu şablon size sürtüşme yaratmadan bir yapı sunar. Her aşamaya görevler ve veriler ek dosya olarak eklendiği için, bu şablonu yeni temsilcileri daha hızlı işe alıştırmak, görev devralmalarını daha net hale getirmek ve anlaşmaların yavaşladığı noktaları tespit etmek için kullanabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler:

Her aşama için özel durumlarla satış sürecinizin her adımı izleyin.

Satış verilerini Fırsat, E-posta ve İletişim Numarası gibi 8 özel alanla depolayın.

Liste, Gantt, İş Yükü ve Takvim gibi görünümlerle ş akışınızı oluşturun.

Süreçlerin tutarlı olmasını sağlayın, böylece yoğun haftalarda adımlar atlanmasın.

Temsilcilere "bundan sonra ne olacak" sistemini net bir şekilde açıklayarak işe alım sürecini kolaylaştırın.

✨️ İdeal kullanım alanı: Büyüdükçe iyileştirebilecekleri, tekrarlanabilir bir satış süreci şablonu isteyen takımlar.

📹️ Video izleyin: Satışta yapay zeka konusunda meraklısınız, ancak günlük hayatınızı değiştirmeyen belirsiz tavsiyelerden bıktınız mı?

Bu video, ClickUp Brain, ClickUp CRM, AI Notetaker, ClickUp Belge ve Gösterge Paneli şablonlarını kullanarak pratik ClickUp ş akışlarını ve ayrıca Günlük Satış Raporu ve Satış Tahmini gibi tak ve çalıştır şablonlarını adım adım anlatır, böylece boru hattının sağlığını, takipleri ve raporlamayı tek bir yerde tutabilirsiniz.

8. ClickUp Satış Çağrıları Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Satış Çağrıları Şablonu ile tüm satış verilerinizi tek bir merkezi konumda düzenleyin.

ClickUp Satış Çağrıları Şablonu, çok sayıda dış iletişim yapan ve düzenli kalmak için çağrı izlemesi gerektiren takımlar için oluşturulmuştur. Kişileri kaydetmenize, çağrıları izlemenize ve her konuşmayı takip görevlerine bağlamanıza yardımcı olur, böylece çağrı sonuçları birinin notlarında kaybolmaz.

Şablonları hafif bir CRM olarak kullanmaya çalışıyorsanız, çağrı izleme genellikle eksik olan halkadır. Bu şablon, çağrı faaliyetlerinizi ve sonraki adımlarınızı tek bir yerde düzenli tutar, böylece daha hızlı takip edebilir, anlaşmaları ilerletebilir ve tüm temsilciler arasında tutarlılık sağlayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler:

Satış Görüşmesi, Nitelik Belirleme, Potansiyel Müşteri ve Kapalı Satış gibi özel durumlarla fırsatları izleyin.

Takip tarihi ve e-posta gibi Özel Alanları kullanarak arama ve iletişim bilgilerini saklayın.

Hızlı çağrı-anlaşma görünürlüğü için Özet ve Satış Boru Hattı gibi görünümleri kullanın.

Takip işlemlerini hemen görev olarak atayın, böylece eylem öğelerinin görünürlüğü korunur.

Ekstra araçlara gerek kalmadan temsilciler arasında çağrı izlemesini tutarlı bir şekilde sürdürün.

✨️ İdeal kullanım alanı: ClickUp'ta basit bir CRM akışına çağrı izleme ve takip bağlantısı olan takımlar.

9. ClickUp Satış Takip Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Satış Takip Şablonu ile satış çabalarının en verimli şekilde nerede harcanacağı konusunda netlik kazanın.

ClickUp Satış İzleme Şablonu, raporlama projesine dönüştürmeden satış faaliyetlerini ve performansını basit bir şekilde izlemenize yardımcı olur. Açık durumlar, yapılandırılmış alanlar ve birden fazla görünüm içeren liste tabanlı bir izleme sistemi olarak tasarlanmıştır, böylece ilerlemeyi izleyebilir ve eğilimleri hızlı bir şekilde tespit edebilirsiniz.

Görünürlük ihtiyacı olan ancak ağır bir CRM kurulumunu istemeyen küçük işletmeler, girişimler veya ajanslar için bu şablon, izleme işlemlerinizi basitleştirir. Satış çabalarının nerede sonuç verdiğini görebilir, zaman içindeki performansı ölçebilir ve işlerinizi yönetmek için halihazırda kullandığınız Çalışma Alanını kullanarak daha iyi satış süreci kararları alabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler:

Hedef Ulaşıldı, Hedef Ulaşılamadı ve Devam Ediyor gibi durumlarla satış ilerlemesini takip edin.

Nakliye ve kâr hedefleri dahil 12 özel alanla satış ayrıntılarını depolayın.

Aylık Satış Hacmi görünümü kullanarak trendleri inceleyin ve performansı daha net bir şekilde izleyin.

Hızlı kararlar almak için Ürün Başına Satış Durumu görünümü kullanarak sonuçları karşılaştırın.

Her hafta izleyicileri yeniden oluşturmadan raporlamayı tutarlı tutun

✨️ İdeal kullanım alanı: ClickUp içinde hafif satış izleme, net görünümler ve basit performans görünürlüğü isteyen takımlar.

10. ClickUp Satış Boru Hattı Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Satış Boru Hattı Yönetimi Şablonu ile AE'ler ve BDR'ler tarafından yönetilen gelen fırsatları takip edin ve yönetin.

ClickUp Satış Boru Hattı Yönetimi Şablonu ile AE'ler ve BDR'ler tarafından yönetilen gelen fırsatları izleyin ve yönetin

ClickUp Satış Boru Hattı Yönetimi Şablonu, birden fazla kişi boru hattına dokunduğunda gelen fırsatları yönetmek için oluşturulmuştur. AE'lerin ve BDR'lerin gelenler, üzerinde işlenenler ve bir sonraki adımın ne olması gerektiği konusunda uyumlu kalmasına yardımcı olan, kullanıma hazır bir klasördür.

Pipeline'ınız hızla doluyorsa, bu şablon sizi yavaşlatmadan yapılandırma sağlar. Önceden tanımlanmış bir kurulum, çok sayıda pipeline aşaması, anlaşma verileri için yerleşik alanlar ve otomasyon özelliği ile ş Akışı'nız ilk günden itibaren düzenli hale gelir.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler:

AE ve BDR ş akışları için oluşturulmuş paylaşımlı bir klasörde gelen fırsatları yönetin.

Daha ayrıntılı boru hattı aşamaları için 25 durumla anlaşma ilerlemesini izleyin.

Tutarlı izleme ve raporlama için 18 özel alan kullanarak anlaşma verilerini yakalayın.

Dahil edilen otomasyonu kullanarak tekrarlayan boru hattı güncellemelerini azaltın.

Birden fazla temsilci aynı boru hattında iş yaptığında sahiplik ve devirleri net tutun.

✨️ İdeal kullanım alanı: BDR'ler ve AE'ler arasında gelen fırsatları yönlendiren ve ortak satış süreci görünürlüğüne ihtiyaç duyan satış takımları.

Beş farklı sekmede değil, ClickUp'ta işinizi halledin

CRM şablonları için Asana ve Notion arasında seçim yapıyorsanız, her ikisi de işe yarayabilir, ancak farklı nedenlerle işe yararlar.

CRM'niz gerçekten bir takip motoru olduğunda Asana daha güçlü hissedilir. Anlaşmalar görevler gibi davranır, bu nedenle görevleri atamak, son teslim tarihlerini belirlemek ve projeleri yönetirken takım görevlerinin görünürlüğünü sağlamak daha kolaydır.

CRM'iniz daha zengin bir bağlama ihtiyaç duyduğunda Notion daha güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Anlaşmalar kayıtlar gibi davranır, böylece boru hattınız iç belgeler, toplantı notları ve hafif bir bilgi tabanının yanında yer alabilir.

Önemli olan tutarlılıktır. Şablon tabanlı bir kurulumda, boru hattınız ancak insanlar onu her hafta, birden fazla proje boyunca güncellerse doğru kalır. CRM ş Akışınızın tek bir hepsi bir arada Çalışma Alanı'nda doğrudan yürütmeyle bağlantılı olmasını istiyorsanız ClickUp daha uygun bir seçimdir.

Daha düzenli bir ş Akışı için şimdi ClickUp'a kaydolun!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Asana, görev öncelikli bir CRM şablonu gibi çalışır. Anlaşma bir görev haline gelir ve takip işlemleri atamalar, son teslim tarihler ve proje görünümlerinde yer alır. Notion, veritabanı öncelikli bir CRM şablonu gibi çalışır. Anlaşma bir kayıt haline gelir ve bağlam sayfa içinde yer alır. Hem eylem izleme hem de anlaşma bağlamını bir arada istiyorsanız, ClickUp CRM şablonları görev yürütme ve CRM tarzı izlemeyi tek bir yerde birleştirir.

Takımınız zaten bir görev yöneticisinde yapılandırılmış projeler yürütüyor ise, Asana genellikle bir pano, birkaç alan ve net aşamalar ile daha hızlı kurulur. Notion, veritabanı yapısını, görünümleri ve özellikleri sizin oluşturmanız gerektiğinden daha fazla tasarım çalışması gerektirir. Sistemi sıfırdan oluşturmadan başlatabileceğiniz ve ayarlayabileceğiniz proje şablonları istiyorsanız, ClickUp genellikle en hızlı seçenektir.

Evet. Asana, Satış Boru Hattı ve Hesap Takibi şablonları gibi CRM tarzı proje şablonları içerir. Bu şablonlar, anlaşmaları ve hesapları bir proje içindeki görevlerle eşleştirerek çalışır. Boru hattı izleme, takip ve raporlama için oluşturulmuş daha geniş bir satış ve CRM şablonları kitaplığı istiyorsanız, ClickUp bu biçimde daha fazla seçenek sunar.

Evet, özellikle satış takımınız notlar, bağlantılar ve bağlantılı bilgi yönetimi kurulumu içeren anlaşma sayfaları istiyorsa. Anahtar, süreç hijyenidir. Notion, temiz bir veritabanı oluşturmanıza olanak tanır, ancak doğruluk, özelliklerin ve aşamaların tutarlı bir şekilde güncellenmesine bağlıdır. Bu notların yanı sıra takip için daha sıkı görev yönetimi istiyorsanız, ClickUp daha güçlü bir seçim olabilir.

Asana, kurallar görev hareketleri, atamalar ve aşama değişiklikleri etrafında oluşturulduğu için genellikle görev tabanlı otomasyonda üstün gelir. Notion, veritabanı otomasyonları sunar, ancak derinliği fiyatlandırma planlarınıza ve veritabanınızı nasıl yapılandırdığınıza bağlıdır. ClickUp, CRM Çalışma Alanınızda görevler, durumlar ve takip adımlarıyla doğrudan bağlantılı otomatik ş Akışları istediğinizde güçlü bir alternatiftir.

Müşteri işleriniz yürütme, son teslim tarihleri ve net sahipliğe bağlıysa, Asana temelinde yapılandırılmış bir proje yönetimi aracı olduğu için kullanımı daha kolay olabilir. Müşteri işleriniz zengin bağlam ve iç belgelere bağlıysa, Notion daha uygun bir seçim olabilir. Müşterileri ve CRM izlemesini aynı araçta yönetmek istiyorsanız, ClickUp genellikle her şeyi birbirine bağlı tutmanın en basit yoludur.