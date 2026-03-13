[yıl]'da En İyi 10 Epicflow Alternatifi

Epicflow, iş akışının görünürlüğünü iyi bir şekilde yönetir.

Ancak bu durumda, takımınız görevler, belgeler ve günlük işbirliği için ayrı uygulamalar kullanmak zorunda kalır. Çalışanların %68'i uygulama arasında geçiş yapmak zorunda kaldığı için kesintisiz odaklanma süresinden yeterince yararlanamadığından, bu parçalanma maliyetli bir durumdur.

Bu kılavuz, özel planlama araçlarından kaynak planlamasının yürütme ile bir arada olduğu birleşik Çalışma Alanları'na kadar uzanan en iyi Epicflow alternatiflerini ele alır; böylece takımınızın gerçek çalışma şekline en uygun çözümü bulabilirsiniz.

10 Epicflow Alternatifine Genel Bakış

Araç Anahtar özellikler En uygun olduğu durumlar Fiyatlandırma* ClickUp Birleştirilmiş AI Çalışma Alanı, Görevler ve Görünümler, İş Yükü Görünümü, Otomasyonlar, ClickUp Brain, Süper Ajanlar, Düzeltme, Gösterge Panelleri, Zaman Takibi ve Sohbet Tek bir entegre sistemde teslimat, işbirliği ve kaynak görünürlüğü isteyen her boyutlardaki takımlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal kullanıcılar için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur Jira Sprint planlaması, Gelişmiş Yol Haritaları (Planlar), bağımlılık haritalama, JQL, burndown ve hız raporları Büyük şirketlerde sprintleri ve iş birikimlerini yöneten çevik yazılım takımları Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7,91 $'dan başlar. Float Sürükle ve bırak ile planlama, kullanım yüzdesi, izin ve iş saatleri, proje bütçeleri Basit görsel planlama ve hızlı kapasite kontrolleri isteyen küçük ve orta boyutlu takımlar Ücretli planlar, planlanan kişi başına aylık 8,50 $'dan başlar. Resource Guru Kaynak takvimi, çakışma yönetimi, izin izleme, geçici rezervasyonlar Net bir planlama ve izin yönetimine ihtiyaç duyan küçük takımlar Ücretli planlar kişi başına aylık 5 $'dan başlar Monday.com Özel panolar, İş Yükü bileşeni, Zaman Çizelgesi ve Gantt, otomasyonlar, gösterge panelleri Temel kaynak görünümleriyle esnek iş yönetimi isteyen orta boyutlu takımlar ve ajanslar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 12 $/kullanıcı'dan başlar Runn Canlı kapasite grafikleri, zaman çizelgeleri, kullanım, senaryo planlama, finansal tahmin Tahminlere bağlı kaynak tahsisine ihtiyaç duyan her boyutlardaki ajans ve danışmanlık şirketleri Ücretli planlar aylık 9 $/kullanıcı'dan başlar Celoxis Portföy planlama, kaynak yükleme grafikleri, çoklu proje planlama, zaman ve maliyet izleme Büyük kuruluşlarda portföy düzeyinde kontrol ve kaynak optimizasyonuna ihtiyaç duyan PMO'lar Ücretli planlar kullanıcı başına 10 $'dan başlar Forecast AI destekli planlama, gösterge panelleri, bütçe izleme, PSA tarzı planlama Kullanım ve karlılığı optimize eden büyük profesyonel hizmet takımları Özel fiyatlandırma Teamwork.com Müşteri proje teslimi, kaynak planlayıcı, iş yükü görünümleri, faturalandırılabilir zaman takibi Projeler ve kaynak yönetimi ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılamak isteyen küçük ve büyük ölçekli müşteri odaklı takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 13,99 $'dan başlar. Kelloo Talep tahmini, beceriye dayalı planlama, portföy gösterge panelleri, varsayımsal planlama Proje boru hattı genelinde uzun vadeli kapasite planlaması yapan küçük ve orta boyutlu PMO'lar Ücretli planlar, kaynak başına aylık 2,09 $'dan başlar.

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırmaya dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

Neden Epicflow Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Çoğu kişi, sadece kaynak görünürlüğüne ihtiyaç duymadığını, ekstra araçlar veya yoğun bakım gerektirmeden işleri planlamak, işbirliği yapmak ve fiilen yürütmek için daha hızlı bir yola ihtiyaç duyduğunu fark ettiğinde Epicflow alternatiflerini aramaya başlar. İşte en önemli nedenler:

Araçların dağınıklığı ve bağlam değiştirme: İşler sohbet, belgeler, elektronik tablolar ve proje yönetimi aracınız arasında dağınık hale gelir; bu nedenle güncellemeler ve kararlar her yerde bulunur ve işlerin yürütülmesi yavaşlar

Zor kurulum ve yüksek yöneticiler için masraflar: Sistemin doğruluğunu korumak için sürekli ayarlamaya ihtiyaç duyulması halinde, takımlar sisteme güvenini yitirir ve sistemin kullanımı giderek azalır

Farklı ş akışları için sınırlı esneklik: Bir proje tarzı için uygun olan bir çözüm, geçici işler, kampanyalar ve hızla değişen öncelikler arasında dengede kalmaya çalışan işlevler arası takımlar için katı gelebilir

İşle ilgili zayıf işbirliği: Geri bildirimler, onaylar ve görev devirleri görevlerin içine entegre edilmediğinde, uzun yorum konuları, eksik bağlam ve yeniden çalışma ile karşılaşırsınız

Raporlama, işin teslim edilme şekliyle uyuşmuyor : Dönüm noktası gecikmeleri, engellenen zaman, kapsam değişiklikleri veya takım bazında verim gibi liderlerin talep ettiği metrikleri kolayca izlemeyebilirsiniz

Takım büyüdükçe ortaya çıkan ölçeklendirme sorunları: Proje ve personel sayısı arttıkça, öncelikleri uyumlu tutmak, iş yüklerini dengelemek ve bağımlılıkları netleştirmek zorlaşır

Kullanabileceğiniz En İyi Epicflow Alternatifleri

Şimdi, aralarından seçim yapabileceğiniz en iyi Epicflow alternatiflerini ayrıntılı olarak inceleyelim:

1. ClickUp (Kaynakları, teslimatı, işbirliğini ve yapay zekayı tek bir Çalışma Alanı'nda bir araya getirmek için en iyisi)

Epicflow, kaynakları optimize etme konusunda iyi bir iş yapar, ancak çoğu takım yine de işletim sisteminin geri kalanını başka yerlerde, birbirinden bağımsız farklı araçlarla idare etmek zorunda kalır.

Ve bu araç yığını hızla artar. ClickUp'ın Verimlilik Durumu Raporuna göre, düşük performans gösteren takımların 15'ten fazla araç kullanma olasılığı 4 kat daha yüksektir.

İşte bu noktada ClickUp gibi daha güçlü bir alternatife ihtiyacınız var. ClickUp, kaynakları, görevleri, belgeleri, sohbeti, gösterge panellerini, otomasyonları ve yapay zekayı tek bir bağlantılı sistemde bir araya getiren bir Birleştirilmiş Yapay Zeka Çalışma Alanıdır.

ClickUp, takımların planlama, teslimat ve uyum içinde kalma süreçlerine şu şekilde yardımcı olur:

ClickUp görevlerinde günlük işleri yürütün

Girişim şirketleri ve hızlı hareket eden takımlar büyük planlarla uğraşmaz. Her gün biriken binlerce küçük parçayla uğraşırlar. ClickUp Görevleri, her iş öğesine sahiplik, öncelik, durum, son teslim tarihi ve bağımlılıklar için tek bir yer sağlar. Bu, iş listenize eklediğiniz hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlar.

ClickUp Görevleri ile her hareketli parçaya, sahiplik ve son tarihler için izlenebilir bir yer verin

Her takım işleri farklı şekilde görmekten hoşlandığı için, görevleri ClickUp Görünümleri ile eşleştirerek takımınızın çalışma tarzına uyarlayabilirsiniz. Yapılandırılmış liste görünümleri için Listeyi, akış için Panoyı, son teslim tarihleri için Takvimi ve sıralamanın önemli olduğu durumlarda Zaman Çizelgesi tarzı görünümleri kullanın.

ClickUp İş Yükü Görünümü ile kapasite risklerini erken tespit edin

Ölçeklendirme yaparken, yanlış zamanda yanlış kişilere çok fazla iş yüklendiğinde gerçek risk ortaya çıkar. ClickUp İş Yükü Görünümü, takımın kapasitesini gerçek zamanlı olarak görmenize yardımcı olur; böylece aşırı yük, teslim tarihlerinin kaçırılmasına veya tükenmişliğe dönüşmeden önce fark edebilirsiniz.

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü ile takımınızın ve departmanlar arası iş yükünü anlayın

Belirli bir tarih aralığında atanan kişilere göre iş yükünü görüntüleyebilir, bunu her bir kişinin kapasitesiyle karşılaştırabilir ve sahipliği değiştirerek veya zaman çizelgelerini ayarlayarak hızlı bir şekilde yeniden dengeleyebilirsiniz. Bu, bir proje tek başına iyi görünse de, aynı birkaç kişinin paralel olarak sessizce üç başka önceliği daha üstlendiği durumlarda özellikle kullanışlıdır.

ClickUp Brain ile anında yanıtlar ve sonraki adımlar hakkında bilgi edinin

Projeleriniz büyüdükçe, en büyük yavaşlama nedeni bağlam haline gelir. Güncellemeler görevlerde, teknik özellikler belgelerde, kararlar yorumlarda yer alır ve kimse bir sonraki görüşmeyi yapmadan önce tüm bunları bir araya getirecek zamana sahip değildir.

ClickUp Brain, çalışma alanınızın içinde doğrudan soru sormanıza ve işinizle bağlantılı yanıtlar almanıza olanak tanıyarak bu sorunu çözer. Uzun görev konularıyla ilgili özetler oluşturabilir, çalışma alanınızın herhangi bir yerinden önemli kararlar alabilir ve dağınık güncellemeleri hemen atayabileceğiniz uygulanabilir eylem öğelerine dönüştürebilir.

ClickUp Brain ile işinizle ilgili bağlam odaklı yanıtlar alın

Böylece, 20 dakikanızı durumu takip etmekle harcamak yerine, Brain'e şunu sorabilirsiniz:

"Şu anda bu lansmanı bloke eden nedir?"

"Bu hafta bu projede neler değiştiğini özetleyin"

"Bu toplantı özetini, sahipleri ve son teslim tarihleri olan görevlere dönüştürün"

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Süper Ajanlarını her zaman aktif olan operasyon katmanınız olarak kullanın. Süper Ajanlar, tam Çalışma Alanı bağlamında çalışan ve sizin adınıza çok adımlı ş akışlarını yürütebilen, ClickUp'ın yapay zeka destekli takım arkadaşlarıdır. Basitçe söylemek gerekirse, işleri izleyebilir, riskleri ortaya çıkarabilir ve onlara verdiğiniz talimatlara, araçlara ve izinlere göre harekete geçebilirler. Diyelim ki, bir programa göre çalışan bir Süper Ajan kurdunuz ve bu ajan: Bir şey aksadığında takip görevleri oluşturur

ClickUp Alanında gecikmiş veya bloklanmış işleri kontrol edin

Haftalık özet ve sonraki adımları yayınlayın

İş için en uygun olanı belirler ve işleri atar

ClickUp Otomasyonları ile işlerinizi otomatik olarak devam ettirin

Hızlı büyüyen takımların bir parçası olduğunuzda, birçok iş küçük aktarımlarda takılıp kalır. Diyelim ki biri bir durumu değiştirdi, ancak sahibi hiçbir zaman bilgilendirilmedi. Bir görev oluşturuldu, ancak kimse onu atamadı. Son teslim tarihi değişti, ancak sonraki aşamalarda hiçbir şey güncellenmedi.

ClickUp Otomasyonları, rutin ş akışı adımlarını tetikleyici tabanlı kurallara dönüştürerek bu tür yavaş kayıpları ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak görev atamalarını, bildirimleri ve ş akışlarını otomatikleştirin

Görevlerin belirli bir duruma geldiğinde atanması, yeni bir talep geldiğinde şablon uygulanması, onaylandıktan sonra işin bir sonraki aşamaya taşınması veya son tarihler yaklaştığında paydaşlara hatırlatma gönderilmesi gibi sıkıcı ama gerekli işlemleri otomasyonla gerçekleştirebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Araçlar ve web'de arama yapın: ClickUp Brain MAX , hızlı sesli eylem komutları için Talk to Text özelliğiyle Çalışma Alanınızdan, bağlı uygulamalardan ve web'den yanıtlar alır

Gerçek işlerdeki zamanı takip edin: ClickUp Zaman Takibi , zamanınızı doğrudan görevlere kaydetmenize ve zaman çizelgelerinde gözden geçirmenize olanak tanır

İlerlemeyi anında görün: ClickUp gösterge panelleri , raporlama ve karar verme için canlı görev verilerini grafikler ve kartlar olarak dönüştürür

Sohbetleri işe dönüştürün: ClickUp Chat , AI özetleri ve mesajlardan görev oluşturma özelliği sayesinde konuşmaları bağlam içinde tutar, böylece her zaman güncel kalırsınız

Dosyaları yerinde inceleyin: ClickUp Proofing , görüntülere, videolara ve PDF'lere açıklamalar ekleyerek geri bildirimlerin kesin ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlar

ClickUp'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Hepsi bir arada platform: Kaynak yönetimi, görevler, belgeler ve sohbet tek bir Çalışma Alanı'nda bir araya gelir, böylece Kaynak yönetimi, görevler, belgeler ve sohbet tek bir Çalışma Alanı'nda bir araya gelir, böylece bağlam değiştirme ihtiyacı ortadan kalkar

AI tabanlı özellikler: ClickUp Brain, çalışma alanı verilerinize tam erişime sahiptir ve bağlamı dikkate alan, eyleme geçirilebilir içgörüler sunar

Her boyutlardaki takım için esnek: Platform, sizi farklı ürünlere yönlendirmeksizin bireylerden kurumsal PMO'lara kadar ölçeklenebilir

Dezavantajları:

Temel öğrenme eğrisi: Özel özelleştirme seçeneklerinin çokluğu ilk başta biraz zorlayıcı gelebilir; temel özelliklerle başlamak en iyisidir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

ClickUp'ı seviyorum çünkü projelerimizi yönetmeyi gerçekten çok kolaylaştırıyor. Daha önce yalnızca diğer programlarda bulabildiğim kanallar, sohbetler ve AI ajanları gibi özellikleri bir araya getiriyor. Her şey tek bir platformdan yönetildiğinden, tüm iş bağlamı tek bir yerde kalıyor, bu sayede farklı araçlar arasında sürekli geçiş yapmaya gerek kalmıyor. Bu büyük bir fark yaratıyor ve günlük işlerimizde çok yardımcı oluyor.

ClickUp'ı seviyorum çünkü proje yönetimi sürecini gerçekten çok kolaylaştırıyor. Daha önce yalnızca diğer programlarda bulabildiğim kanallar, sohbetler ve AI ajanları gibi özellikleri bir araya getiriyor. Her şey tek bir platformdan yönetildiğinden, tüm iş bağlamı tek bir yerde kalıyor, bu sayede farklı araçlar arasında sürekli geçiş yapmaya gerek kalmıyor. Bu büyük bir fark yaratıyor ve günlük işlerimizde çok yardımcı oluyor.

2. Jira (Sprint tabanlı kapasite planlamasına ihtiyaç duyan Agile yazılım takımları için en iyisi)

Jira aracılığıyla

Epicflow alternatiflerini değerlendiriyorsanız, işiniz yazılım teslimi, mühendislik iş akışları ve Agile yazılım takımlarıyla ilgiliyse Jira genellikle iyi bir seçenektir. Jira, iş öğeleri (sorunlar) ve bunları fikir aşamasından teslimata taşıyan ş akışları için tek bir doğru kaynak etrafında oluşturulmuştur.

Jira, yürütmenin üzerine bir planlama katmanı eklemeniz gerektiğinde gücünü gösterir. Jira'nın zaman çizelgesi ve Gelişmiş Yol Haritaları (Planlar) ile takımlar, bağımlılıkları haritalandırabilir, birden fazla projeyi uyumlu hale getirebilir ve planlar değiştikçe takım dağılımını kapasiteye göre yönetebilir.

Jira'nın en iyi özellikleri

Gelişmiş yol haritaları: Bağımlılık haritalama ile birden fazla takım arasında iş planlaması yapın ve bir sprintin aşırı yüklenmesi durumunda uyarıları görün

JQL ile her şeyi hızla bulun: Jira Sorgu Dili'ni kullanarak büyük iş yığınlarını ve devam eden işleri bölümlere ayırın; böylece takımlar, önceliklendirme, sürümler, kalite güvencesi ve sahiplik kontrolleri için kesin görünümler oluşturabilir.

Hız ve burndown raporlaması: Takımınızın her sprintte ne kadar iş tamamladığını takip ederek gelecek için gerçekçi kapasite planlaması yapın

Jira'nın artıları ve eksileri

Artıları:

Kapsamlı Agile destek: Diğer araçların ancak yaklaştığı yerel özelliklere sahip, yazılım geliştirme için özel olarak tasarlanmıştır

Atlassian ekosistem entegrasyonu: Birleşik bir geliştirme ortamı için Confluence, Bitbucket ve Trello ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar

Güçlü sorgu dili (JQL): Gelişmiş kaynak analizi için özel filtreler ve raporlar oluşturun

Dezavantajları:

Zor öğrenme süreci: Arayüz karmaşık olabilir ve ş akışlarını yapılandırmak için önceden önemli bir çaba sarf etmek gerekir

Teknik olmayan takımlar için daha az uygun: İş takımları genellikle Jira'nın terminolojisini ve yapısını kafa karıştırıcı bulur

Advanced Roadmaps'ın kullanılabilirliği sınırlıdır: Anahtar kapasite planlama özellikleri için daha üst düzey erişim gerekir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,91 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 14,54 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (15.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor: Özel gösterge panelleri oluşturulabilir, bu da bilgileri ihtiyacım olan şekilde görüntülemeyi kolaylaştırır. Story puanları ve QA puanları kullanılarak çaba tahmin edilebilir, bu da planlama ve izleme konusunda yardımcı olur. Ayrıca, birden fazla projenin tek bir yerden yönetilmesini destekler; bu da takımlar veya girişimler arasında işleri yönetmek için kullanışlıdır.

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Özel gösterge panelleri oluşturulabilir, bu da bilgileri ihtiyacım olan şekilde görüntülemeyi kolaylaştırır. Story puanları ve QA puanları kullanılarak çaba tahmin edilebilir, bu da planlama ve izleme konusunda yardımcı olur. Ayrıca, birden fazla projenin tek bir yerden yönetilmesini destekler; bu da takımlar veya girişimler arasında işleri yönetmek için kullanışlıdır.

Özel gösterge panelleri oluşturulabilir, bu da bilgileri ihtiyacım olan şekilde görüntülemeyi kolaylaştırır. Story puanları ve QA puanları kullanılarak çaba tahmin edilebilir, bu da planlama ve izleme konusunda yardımcı olur. Ayrıca, birden fazla projenin tek bir yerden yönetilmesini destekler; bu da takımlar veya girişimler arasında işleri yönetmek için kullanışlıdır.

📚 Daha Fazla Bilgi: Çevik Takımlar için En İyi Jira Alternatifleri ve Rakipleri

3. Float (Basitlik sunan görsel kaynak planlaması için en iyisi)

Float aracılığıyla

Ana sorununuz sadece kimin ne zaman müsait olduğunu belirlemekse, tam donanımlı bir proje yönetimi aracı bir anda sizi bunaltabilir. Ekstra özellikler olmadan, basit ve görsel bir kaynak planlaması istiyorsunuz. Float tam da bunun için tasarlanmıştır ve kaynak yöneticilerine, kullanılabilirliği bir bakışta görebilecekleri temiz, sürükle ve bırak arayüzü sunar.

Tek bir şeyi iyi yapmayı hedefler: kaynak planlaması. Kapasite görünümü kullanım yüzdelerini gösterir ve boşlukları veya aşırı tahsisatları bir bakışta tespit edebilirsiniz.

Float'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak ile işleri görsel olarak planlayın: Canlı zaman çizelgesinde kişileri projelere atayın, ardından öncelikler değiştiğinde hızlıca yeniden düzenleyin

İzinler ve çalışma saatleri: İzinleri, tatilleri ve bireysel programları hesaba katarak gerçek kapasiteye dayalı planlar oluşturun

Proje bütçeleme: Kaynak açısından Kaynak açısından kapsam genişlemesini önlemek için planlanan saatleri proje bütçeleriyle izleyin

Float'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Sezgisel görsel arayüz: Program görünümü, minimum eğitimle hemen anlaşılabilir

Odaklanmış fonksiyon: Kaynak planlamasına odaklanarak gereksiz özelliklerin eklenmesini önler

Güçlü entegrasyonlar: Asana ve Trello gibi proje yönetimi araçlarıyla bağlantı kurar

Dezavantajları:

Sınırlı proje yönetimi özellikleri: Yerel görev yönetimi, Gantt grafikleri veya dokümantasyon yok

Raporlama daha kapsamlı olabilir: Tam kapsamlı proje yönetimi platformlarının sunduğu gelişmiş analiz özelliklerinden yoksundur

Yerel zaman takibi özelliği yok: Planlanan saatleri gerçek saatlerle karşılaştırmak için entegrasyonlar gerektirir

Esnek fiyatlandırma

Başlangıç: Planlanan kişi başına aylık 8,50 $

Pro: Planlanan kişi başına aylık 14 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Float puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Float hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor: Float.com, takım kapasitesini ve kaynak planlamasını yönetmek için sezgisel ve görsel bir yol sunar. Zaman çizelgesi tabanlı arayüz, kullanılabilirliği kolayca görmenizi, aşırı tahsisi önlemenizi ve projeleri verimli bir şekilde planlamanızı sağlar. Takımların uyumlu çalışmasına yardımcı olur ve gereksiz karmaşıklık yaratmadan genel kullanım oranını artırır.

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Float.com, takım kapasitesini ve kaynak planlamasını yönetmek için sezgisel ve görsel bir yol sunar. Zaman çizelgesi tabanlı arayüz, kullanılabilirliği kolayca görmenizi, aşırı tahsisi önlemenizi ve projeleri verimli bir şekilde planlamanızı sağlar. Takımların uyumlu çalışmasına yardımcı olur ve gereksiz karmaşıklık yaratmadan genel kullanım oranını artırır.

Float.com, takım kapasitesini ve kaynak planlamasını yönetmek için sezgisel ve görsel bir yol sunar. Zaman çizelgesi tabanlı arayüz, kullanılabilirliği kolayca görmenizi, aşırı tahsisi önlemenizi ve projeleri verimli bir şekilde planlamanızı sağlar. Takımların uyumlu çalışmasına yardımcı olur ve gereksiz karmaşıklık yaratmadan genel kullanım oranını artırır.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %64'ü zaman zaman veya sık sık planlanan çalışma saatleri dışında çalışıyor, %24'ü ise çoğu gün fazla mesai yapıyor!

4. Resource Guru (Kolaylaştırılmış takım planlaması ve izin yönetimi için en iyisi)

Resource Guru aracılığıyla

Baş tasarımcınızın planında çakışma olduğunu fark etmekten daha hızlı bir şekilde proje planını altüst eden başka bir şey yoktur. Resource Guru, bunu önlemek için geliştirilmiştir.

İzin yönetimi ile desteklenen, kullanılabilirlik, planlanmış işler ve izinleri tek bir yerde gösteren hassas takvim görünümü sayesinde takımlar aşırı rezervasyon yapmaktan kaçınabilir.

Öne çıkan özelliklerinden biri, bir kişinin kapasitesinin ötesinde planlandığını veya çakışan görevler için rezerve edildiğini otomatik olarak algılayan çakışma yönetimidir.

Resource Guru'nun en iyi özellikleri

Görsel kaynak takvimi: Sade, renk kodlu bir takvim, takım genelindeki tüm rezervasyonları gösterir

Planlar değiştiğinde esnek rezervasyonlar: Kapasiteyi ayırmak için çoklu kaynak ve geçici rezervasyonları kullanın, ardından kapsam ve tarihler kesinleştiğinde onaylayın

İzin yönetimi: Tatil ve hastalık izinlerini aynı sistemde izleyin, böylece kapasite hesaplamaları gerçeğe uygun olsun

Resource Guru'nun artıları ve eksileri

Artıları:

Basit ve odaklanmış: Gereksiz karmaşıklık olmadan takım planlamasını ve uygunluk izlemesini yönetir

Çakışma algılama, aşırı rezervasyonu önler: Otomatik çakışma uyarıları, hataları proje teslimatını etkilemeden önce yakalar

Takım üyeleri için kişisel gösterge panelleri: Bireyler, yöneticilere sormadan kendi programlarını kontrol edebilir

Dezavantajları:

Sınırlı proje yönetimi özellikleri: Görev yönetimi veya otomasyon özelliği bulunmayan, tamamen bir planlama aracıdır

Temel raporlama: Raporlar kullanım oranlarını kapsar ancak karmaşık portföy analizi için yeterince ayrıntılı değildir

Yerel zaman takibi özelliği yok: Üçüncü taraf entegrasyonu olmadan planlanan saatleri gerçek saatlerle karşılaştıramazsınız

Resource Guru fiyatlandırması

Grasshopper: Kişi başına aylık 5 $

Blackbelt: Kişi başına aylık 8 $

Master: Kişi başına aylık 12 $

Resource Guru puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Resource Guru hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor: RG kullanıcı dostu ve kullanımı kolaydır. Programlar ve personel sürekli değiştiği için bizim için gerçekten çok işe yarıyor; randevuları hızlı ve kolay bir şekilde güncelleyebildiğimiz için herkes gerçek zamanlı olarak bilgilendiriliyor.

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

RG kullanıcı dostu ve kullanımı kolaydır. Programlar ve personel sürekli değiştiği için bizim için gerçekten çok işe yarıyor; randevuları hızlı ve kolay bir şekilde güncelleyebildiğimiz için herkes gerçek zamanlı olarak bilgilendiriliyor.

RG kullanıcı dostu ve kullanımı kolaydır. Programlar ve personel sürekli değiştiği için bizim için gerçekten çok işe yarıyor; randevuları hızlı ve kolay bir şekilde güncelleyebildiğimiz için herkes gerçek zamanlı olarak bilgilendiriliyor.

5. Monday.com (Kaynak görünümleri ile görsel iş yönetimi için en iyisi)

Monday.com, kaynak izlemesinin proje yürütmeyle doğrudan entegre olduğu, son derece özelleştirilebilir bir platform sunar. Bu, katı bir yapıya zorlanmadan kendi ş akışlarını oluşturmak isteyen takımlar için mükemmeldir.

İş akışlarınıza göre şekillendirebileceğiniz panolar üzerine kuruludur; ardından otomasyon, gösterge panelleri ve entegrasyonlar ekleyerek işler büyüdükçe yürütme sürecinin düzenli kalmasını sağlayın.

Ayrıca, İş Yükü bileşeni, iş yükü tahminlerine dayalı olarak takım kapasitesini göstererek iş yükü yönetimini destekler.

Monday.com'un en iyi özellikleri

İş yükü perspektifinden kapasite planlaması: İş yükü'nü kullanarak kapasite fazlasını ve kapasite eksikliğini anında tespit edin

Zaman çizelgesi ve Gantt görünümleri: Bağımlılıkları içeren proje zaman çizelgelerini görselleştirerek plandaki Bağımlılıkları içeren proje zaman çizelgelerini görselleştirerek plandaki kaynak darboğazlarını belirleyin

Monday AI asistanı: Görev özetleri oluşturun, güncellemeler yazın ve rutin işleri otomasyonla gerçekleştirin

Monday.com'un artıları ve eksileri

Artıları:

Son derece görsel ve sezgisel: Pano tabanlı arayüz, takımlar tarafından hızla benimsenmesi kolaydır

Esnek özelleştirme: Takımınızın süreçlerine uygun özel ş akışları, gösterge panelleri ve otomasyonlar oluşturun

Çoklu ürün ekosistemi: CRM, Geliştirme ve Hizmet için ayrı ürünler sunar

Dezavantajları:

İş yükü doğruluğu, çaba tahminlerine bağlıdır: İş Yükü bileşeni, takımınız görevler için çabayı tutarlı bir şekilde tahmin ediyorsa yararlıdır

Otomasyon sınırları: Aylık otomatik eylem sayısı kısıtlayıcı olabilir

Ölçeklendirme ile ilgili hususlar: Takımlar büyüdükçe, minimum koltuk sayısı konusunda planlama yapılması gerekebilir

Monday.com fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 12 $/koltuk/ay

Pro: 19 $/koltuk/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday.com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (15.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Monday.com hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor: Projelerde yolumuzdan sapmamamıza yardımcı oluyor ve sosyal medya planlamasını ve programlamasını çocuk oyuncağı haline getiriyor.

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Projelerde yolumuzdan sapmamamıza yardımcı oluyor ve sosyal medya planlamasını ve programlamasını çocuk oyuncağı haline getiriyor.

Projelerde yolumuzdan sapmamamıza yardımcı oluyor ve sosyal medya planlamasını ve programlamasını çocuk oyuncağı haline getiriyor.

📚 Daha Fazla Bilgi: Takımlar için En İyi Monday Alternatifleri

6. Runn (Finansal tahmin içeren gerçek zamanlı kaynak planlaması için en iyisi)

Runn aracılığıyla

Ajanslar ve danışmanlık firmaları için kaynak planlaması işin sadece yarısıdır; projelerinizin kârlı olup olmadığını da bilmeniz gerekir.

Runn, proje finansal verilerinizin yanı sıra takım kapasitesinin de anlık görünürlüğünü sağlar. Kimlerin müsait olduğunu izlemenin ötesinde, projelerinizin kâr elde etme yolunda ilerleyip ilerlemediğini de görebilirsiniz.

Kaynak planlamasını bütçe izleme ve gelir tahminiyle birleştirir; görevler değiştikçe platform gerçek zamanlı olarak güncellenir.

Runn'ın en iyi özellikleri

Canlı kapasite grafikleri: Planlamada değişiklik yaptığınızda, yenileme gecikmesi olmadan takım kullanım oranlarındaki güncellemeleri gerçek zamanlı olarak görün

Şeffaf tahminler oluşturun: Runn Timesheets üzerinden zaman kaydı yapın (veya diğer takip araçlarından içe aktarın), planlanan ve gerçekleşen saatleri karşılaştırın ve gerçek girdilere göre tahminleri güncelleyin

Senaryo planlama: "Ne olurdu?" senaryoları oluşturarak farklı kaynak tahsislerinin kapasite ve zaman çizelgelerini nasıl etkileyeceğini görün

Runn'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Gerçek zamanlı güncellemeler: Değişiklikler tüm görünümlerde anında yansıtılır

Finansal entegrasyon: Kaynak planlamasını bütçe izlemesiyle birleştirmek, projenin durumuna ilişkin eksiksiz bir görünüm sağlar

Hızlı başlangıç: Küçük takımlar, karmaşık kurulum veya yapılandırma işlemleri olmadan hızlı bir şekilde çalışmaya başlayabilir

Dezavantajları:

Sınırlı proje yönetimi özellikleri: Görev yönetimi, dokümantasyon veya takım iletişimi içermez

Daha küçük entegrasyon ekosistemi: Daha büyük platformlara kıyasla daha az yerel entegrasyon

Daha az tanınmış satıcı: Daha küçük bir şirket; bu durum, satıcı konusunda katı gereklilikleri olan kuruluşlar için bir endişe kaynağı olabilir

Runn fiyatlandırması

Lite: Kaynak koltuğu başına aylık 9 $

Standart: Kaynak koltuğu başına aylık 13 $

Runn puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Runn hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor: Runn, uygun fiyatlı ve bulut tabanlı olması ve proje yönetimi sürecinde planlama ihtiyaçlarımızı karşılaması nedeniyle kuruluşumuz için çok uygun.

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Runn, uygun fiyatlı ve bulut tabanlı olması ve proje yönetimi sürecinde planlama ihtiyaçlarımızı karşılaması nedeniyle kuruluşumuz için çok uygun.

Runn, uygun fiyatlı ve bulut tabanlı olması ve proje yönetimi sürecinde planlama ihtiyaçlarımızı karşılaması nedeniyle kuruluşumuz için çok uygun.

📚 Daha Fazla Bilgi: Proje Yönetimi Planı Nedir ve Nasıl Oluşturulur?

7. Celoxis (Kaynak optimizasyonlu kurumsal proje portföy yönetimi için en iyisi)

Celoxis aracılığıyla

Aynı anda düzinelerce projeyi yöneten bir PMO iseniz, karmaşıklığı yönetebilecek bir platforma ihtiyacınız vardır. Celoxis, tüm portföyünüzde kaynak tahsisini optimize etme yeteneği ile merkezi kaynak görünürlüğü sağlar.

Ayrıca proje planlamasını (Gantt, şablonlar, zamanlama) kaynak planlamasıyla birleştirir; böylece iş yükünü görebilir, görev rollerini tahsis edebilir ve kapasite çakışmalarını erken tespit edebilirsiniz.

Ayrıca Celoxis, tüm projelerdeki kapasiteyi gösteren kaynak yükleme grafikleri sunarak, aşırı yüklenmiş takım üyelerini tespit etmeyi ve işleri yeniden dağıtmayı kolaylaştırır.

Celoxis'in en iyi özellikleri

Kaynak yükleme grafikleri: Tüm projelerdeki kaynak dağılımını tek bir görünümde görselleştirin

Çoklu proje planlama: Bir proje portföyü genelinde bağımlılıkları ve kaynak çakışmalarını yönetin

Teslimatı süre, maliyet ve karlılıkla ilişkilendirin: Planlarınızı yükseltirken zaman çizelgeleri, maliyet hesaplama ve faturalandırma özelliklerini ekleyin

Celoxis'in artıları ve eksileri

Artıları:

Portföy düzeyinde görünürlük: Aynı anda birçok projeyi yöneten kuruluşlar için tasarlanmıştır

Esnek dağıtım seçenekleri: Bulut veya şirket içi kurulum olarak mevcuttur

Güçlü raporlama yetenekleri: Özel raporlar ve gösterge panelleri için kapsamlı seçenekler

Dezavantajları:

Eski arayüz: Kullanıcı arayüzü, yeni rakiplere kıyasla daha az modern görünüyor; bu durum, kullanıcıların yazılımı benimsemesini etkileyebilir

Daha zor öğrenme süreci: Kurumsal özellikler için yapılandırma ve eğitim gerekir

Daha küçük kullanıcı topluluğu: Daha büyük platformlara kıyasla daha az çevrimiçi kaynak ve topluluk desteği

Celoxis fiyatlandırması

Temel: Standart Kullanıcı başına 10 $

Temel Özellikler: Standart Kullanıcı başına 25 $

Profesyonel: Standart Kullanıcı başına 35 $

İş: Standart Kullanıcı başına 45 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Celoxis puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Celoxis hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor: Celoxis hakkında yaptığım net bir gözlem, proje planlamasını daha gerçekçi hale getirmeye yardımcı olduğu. Çoğu zaman, proje teslim tarihleri, gerçek kapasite ve iş yükü hakkında doğru bir tahmin yapılmadan belirlenir. Celoxis’in zamanlama ve planlama araçları, zaman çizelgesini tamamen teorik olmaktan ziyade pratik hissettirecek şekilde görevleri düzenlememi sağlıyor. Bu özelliği özellikle yararlı buldum çünkü proje zaman çizelgesini ne sıklıkla gözden geçirip revize etmem gerektiğini azaltıyor.

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Celoxis hakkında yaptığım net bir gözlem, proje planlamasını daha gerçekçi hale getirmeye yardımcı olduğu. Çoğu zaman, proje teslim tarihleri, gerçek kapasite ve iş yükü hakkında doğru bir tahmin yapılmadan belirlenir. Celoxis’in zamanlama ve planlama araçları, zaman çizelgesini tamamen teorik olmaktan ziyade pratik hissettirecek şekilde görevleri düzenlememi sağlıyor. Bu özelliği özellikle yararlı buldum çünkü proje zaman çizelgesini ne sıklıkla gözden geçirip revize etmem gerektiğini azaltıyor.

Celoxis hakkında yaptığım net bir gözlem, proje planlamasını daha gerçekçi hale getirmeye yardımcı olduğu. Çoğu zaman, proje teslim tarihleri, gerçek kapasite ve iş yükü hakkında doğru bir tahmin yapılmadan belirlenir. Celoxis’in zamanlama ve planlama araçları, zaman çizelgesini tamamen teorik olmaktan ziyade pratik hissettirecek şekilde görevleri düzenlememi sağlıyor. Bu özelliği özellikle yararlı buldum çünkü proje zaman çizelgesini ne sıklıkla gözden geçirip revize etmem gerektiğini azaltıyor.

8. Forecast (Profesyonel hizmetler için yapay zeka destekli proje ve kaynak yönetimi konusunda en iyisi)

via Forecast

Profesyonel hizmet firmaları, kullanım oranı gibi anahtar bir metriği optimize etmelidir. Forecast, takımların projeleri planlamasına, personeli tahsis etmesine ve teslimatı izlemesine yardımcı olurken, aynı zamanda kullanım oranını ve karlılığı da göz önünde bulunduran, yapay zeka destekli bir Profesyonel Hizmet Otomasyonu (PSA) platformudur.

Kaynak yönetimini ayrı bir birim olarak ele almak yerine, proje yönetimi, kaynak yönetimi, kapasite planlaması ve finansal işlemleri tek bir bağlantılı ş Akışında bir araya getirir.

Temel fikir, iş ve personel planlamasını tek bir yerden yapmanızdır; ardından Forecast, AI destekli tahmin sinyallerini kullanarak takımların kullanım boşluklarını, riskleri ve teslimat baskısını daha erken tespit etmelerine yardımcı olur.

En iyi özellikleri tahmin edin

AI otomatik planlama: Platform, takım kapasitesini ve becerilerini analiz ederek en uygun görev atamalarını önerir

Bütçe izleme: Planlanan işlerin projenin karlılığını koruyup korumayacağını görmek için kaynak tahsisi ile birlikte proje bütçelerini izleyin

Kullanım gösterge panelleri: Görsel gösterge panelleriyle takım kullanım oranlarını izleyerek yeterince değerlendirilmeyen takım üyelerini belirleyin

Tahminlerin artıları ve eksileri

Artıları:

AI destekli öneriler: Otomasyonlu planlama önerileri, yöneticilerin kaynak tahsisine ayırdıkları zamanı azaltır

Profesyonel hizmetlere odaklanma: Ajanslar ve danışmanlık firmaları göz önünde bulundurularak geliştirilmiş, faturalandırılabilir saat izleme gibi özelliklere sahip

Entegre platform: Proje yönetimi, kaynak planlama ve finansal izlemeyi bir araya getirir

Dezavantajları:

Kurumsal odaklı: Daha küçük takımlar veya daha basit ihtiyaçları olan kuruluşların gerektirdiğinden daha fazla özellik içerebilir

AI önerileri için iyi veriler gerekir: Önerilerin kalitesi, doğru beceri profillerine ve zaman tahminlerine bağlıdır

PS dışı iş akışları için daha az esnek: Platformun varsayımları, diğer sektörlerin çalışma düzenleriyle uyuşmayabilir

Tahmin puanları ve yorumlar

G2 : 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (80'den fazla yorum)

Tahmini fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Gerçek kullanıcılar Forecast hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor: Forecast'un kullanılabilirliği veri analizi ile birleştirmesini çok seviyorum. Sistemi kullanan herkes için iş bulma ve zaman kaydı tutma konusunda hızlı ve kolay bir yol sunarken, güçlü iş zekası içgörüleri sağlamak üzere işlenebilecek bir alandaki yararlı veri metrikleri de topluyor.

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Forecast'un kullanılabilirliği veri analizi ile birleştirmesini çok seviyorum. Sistemi kullanan herkes için iş bulma ve zaman kaydı tutma konusunda hızlı ve kolay bir yol sunarken, güçlü iş zekası içgörüleri sağlamak üzere işlenebilecek bir alandaki yararlı veri metrikleri de topluyor.

Forecast'un kullanılabilirliği veri analizi ile birleştirmesini çok seviyorum. Sistemi kullanan herkes için iş bulma ve zaman kaydı tutma konusunda hızlı ve kolay bir yol sunarken, güçlü iş zekası içgörüleri sağlamak üzere işlenebilecek bir alandaki yararlı veri metrikleri de topluyor.

9. Teamwork.com (Kaynak ve proje yönetiminin bir arada olması gereken, müşteriyle doğrudan iletişim halinde olan takımlar için en iyisi)

Müşteri işlerini yöneten ajanslar için, kaynak planlayıcınızın proje teslimi, zaman takibi, müşteri iletişimi ve genel proje bütçeleme süreçleriyle bağlantı kurması gerekir. Teamwork.com, tüm bunları tek bir platformda birleştirir.

Görevler, dönüm noktaları, şablonlar ve zaman takibi ile projeler yürütebilir, ardından müşteri işbirliğini entegre ederek dış paydaşların da süreçten haberdar olmasını sağlayabilirsiniz.

Ayrıca kaynak planlama katmanını da destekler. Teamwork’ün Program özelliği, çalışanlar ve projeler genelinde iş yüküne ilişkin genel bir görünüm sunar; böylece kaynak tahsisleri oluşturabilir, kapasiteyi önceden planlayabilir ve teslim tarihlerine ulaşmadan aşırı yükleri tespit edebilirsiniz.

Teamwork.com'un en iyi özellikleri

Kaynak planlayıcı: Proje zaman çizelgeleriyle entegre olarak takım kapasitesini görünümde görüntüleyin ve projeler arasında işleri planlayın

Faturalandırılabilir saatlerle zaman takibi: Zamanı doğrudan görevler üzerinde izleyin ve saatleri faturalandırılabilir veya faturalandırılamaz olarak işaretleyin

İş yükü yönetimi: Her takım üyesinin kendisine atanan işleri ve mevcut kapasitesini görüntüleyerek aşırı tahsisatları tespit edin

Teamwork.com'un artıları ve eksileri

Artıları:

Ajanslar için tasarlandı: Müşteri portalları ve faturalandırılabilir zaman takibi gibi özellikler, müşterilere hizmet sunan takımlar için tasarlanmıştır

Entegre platform: Kaynak, proje ve zaman yönetimini bir araya getirerek birden fazla abonelik ihtiyacını azaltır

Küçük takımlar için uygun: Büyük minimum taahhütler gerektirmeyen esnek takım yapısı

Dezavantajları:

Özel araçlara göre daha az gelişmiş kaynak özellikleri: Zamanlayıcı fonksiyoneldir, ancak tam anlamıyla kaynak yönetimi platformlarının sunduğu derinlikten yoksundur

Arayüz biraz karmaşık gelebilir: Çok sayıda özelliğin bir arada bulunması nedeniyle, kullanıcı arayüzü bazen dağınık görünebilir

Raporlama sınırlamaları: Gelişmiş raporlama ve portföy özelliklerinin kullanılabilirliği sınırlıdır

Teamwork.com fiyatlandırması

Ücretsiz

Deliver: 13,99 $/kullanıcı/ay

Grow: 25,99 $/kullanıcı/ay

Teamwork.com puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Teamwork.com hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor: Teamwork'ün organizasyon yapısı, takım uyumu ve kullanıcı dostu görev yönetimi ve organizasyon araçları konusunda sunduğu destek, takımların sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar. Bu sayede tek bir programda hızlı ve kolay görev atama, proje izleme ve diğer kişilerle iletişim kurulabilir; böylece Teamwork ile etkili bir ş Akışı ve daha yüksek çalışan verimliliği elde edilebilir. Teamwork, çok boyutlu projelerin yönetimini iyileştirmek için ideal bir yoldur.

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Teamwork'ün organizasyon yapısı, takım uyumu ve kullanıcı dostu görev yönetimi ve organizasyon araçları konusunda sunduğu destek, takımların sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar. Bu sayede tek bir programda hızlı ve kolay görev atama, proje izleme ve diğer kişilerle iletişim kurulabilir; böylece Teamwork ile etkili bir ş Akışı ve daha yüksek çalışan verimliliği elde edilebilir. Teamwork, çok boyutlu projelerin yönetimini iyileştirmek için ideal bir yoldur.

Teamwork'ün organizasyon yapısı, takım uyumu ve kullanıcı dostu görev yönetimi ve organizasyon araçları konusunda sunduğu destek, takımların sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar. Bu sayede tek bir programda hızlı ve kolay görev atama, proje izleme ve diğer kişilerle iletişim kurulabilir; böylece Teamwork ile etkili bir ş Akışı ve daha yüksek çalışan verimliliği elde edilebilir. Teamwork, çok boyutlu projelerin yönetimini iyileştirmek için ideal bir yoldur.

📚 Daha Fazla Bilgi: En İyi Teamwork Alternatifleri

10. Kelloo (Portföy düzeyinde kaynak planlaması ve kapasite analizi için en iyisi)

Kelloo aracılığıyla

Kelloo, talebi tahmin etmesi ve uzun vadeli kapasite planlaması yapması gereken PMO'lar ve kaynak yöneticileri için tasarlanmıştır. Yaklaşan işler için doğru becerilere ve kapasiteye sahip olup olmadığınızı anlamanıza yardımcı olur.

İşleri planlamak ve tahsis etmek için görsel bir kaynak planlayıcı sunar, ardından kaynak havuzunuzdaki kullanılabilirlik, kullanım ve yoğunluk çatışmalarını ortaya çıkarır.

Platform, portföy düzeyinde kaynak planlamasına odaklanarak tüm projelerdeki talebi gösterir ve stratejik kararlar için olası senaryo analizlerini destekler.

Kelloo'nun en iyi özellikleri

Kaynak talebi tahmini: Proje boru hattınıza göre gelecekteki kaynak ihtiyaçlarını tahmin ederek, yeni personel almanız veya sözleşmeli çalışanlarla çalışmanız gerekip gerekmediğini belirleyin.

Beceriye dayalı planlama: İşleri sadece uygunluğa göre değil, gerekli becerilere göre atayın

Portföy planlama gösterge panelleri: Tüm proje portföyü genelinde kaynak tahsisini ve talebi görselleştirin

Kelloo'nun artıları ve eksileri

Artıları:

Stratejik planlama odaklı: İleriye dönük kapasite planlaması için tasarlanmış olup, kuruluşların birkaç çeyrek öncesinden planlama yapmasına yardımcı olur

Beceri eşleştirme: Doğru kişilerin doğru işlere atanmasını sağlar

Portföy düzeyinde görünürlük: Tüm projelerdeki kaynak verilerini bir araya getirerek genel bir görünüm sunar

Dezavantajları:

Görev düzeyinde proje yönetimi yok: Kaynak planlamasını yönetir ancak görev yönetimi veya işbirliği özellikleri içermez

Daha küçük bir sağlayıcı: Kurumsal proje yönetimi platformlarına göre daha az tanınmış, daha küçük bir kullanıcı topluluğuna sahip

Doğru veri girişi gerektirir: Tahmin kalitesi, sistemde doğru proje planları ve beceri profillerinin bulunmasına bağlıdır

Kelloo fiyatlandırması

Aylık: Kaynak başına 2,09 $ (10 kaynak için)

Kelloo puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Takımınız için Doğru Epicflow Alternatifini Seçin

Yanlış aracı seçmek, altı ay sonra yine aynı sorunlarla uğraşmak zorunda kalacağınız anlamına gelir.

İşte bu yüzden, proje yönetimi ve kaynak yönetimi gibi ihtiyaçlarınıza cevap veren bir çözüme ulaşmanız gerekiyor.

Ve bu çözüm ClickUp'tır. Bu platform, parçalanmanın temel sorununu çözmek için tasarlanmıştır. Kaynak planlarınızı, görevlerinizi, belgelerinizi ve konuşmalarınızı tek bir yerde bir araya getirerek, takımınızı yavaşlatan engelleri ortadan kaldırırsınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Epicflow, çoklu proje kaynak optimizasyonu için bir araçtır ve proje yığınındaki gelecekteki darboğazları belirlemek için idealdir. Yerel görev yönetimi, takım işbirliği ve otomasyon özelliklerini de içeren bir platforma ihtiyacınız varsa, bir alternatif düşünmelisiniz.

Alternatifler, çoklu proje yönetimini ele alma şekilleri açısından büyük farklılıklar gösterir. ClickUp gibi araçlar entegre portföy ve görev yönetimi sunarken, Kelloo gibi platformlar görev yürütme olmadan yalnızca üst düzey tahminlere odaklanır.

Mühendislik ve ürün takımları, sprint tabanlı kapasite planlaması, GitHub veya GitLab gibi geliştirme araçlarıyla sorunsuz entegrasyonlar ve geçmiş performansa dayalı gelecekteki kaynak tahsisini bilgilendirmek için hız izleme gibi özelliklere öncelik vermelidir.

Evet, yapay zeka, yöneticilerin aksi takdirde manuel olarak yapacağı görevleri otomasyon ile otomatikleştirerek önemli bir değer sağlayabilir. İş yükü özetleri oluşturarak, risk altındaki projeleri tahmin ederek ve beceriler ile uygunluk durumuna göre en uygun görev atamalarını önererek her hafta saatler kazandırabilir.