2025'in En İyi 10 Tahmin Aracı (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

İşinizin geleceğini görebilmek harika olmaz mıydı?

Boşluklar ve önyargılarla dolu dağınık veriler, yanıltıcı tahminler yapma riskini artırır. En iyi verilere ve modellere sahip olsanız bile, işiniz için gelecekteki koşulları öngörmek her zaman kolay değildir.

Beklenmedik etkinlikler en iyi tahminlerinizi bozabilir, bu nedenle anahtar, insan yargısını algoritmik içgörülerle harmanlamaktır. Neyse ki, mükemmel tahmin yazılımları riskleri azaltır ve geleceği öngörmeyi kolaylaştırır.

Doğru tahmin aracı, satışları tahmin etmenize, engelleri belirlemenize ve fiyatları anında ayarlamanıza yardımcı olarak akıllı kararlar almanızı, kaynakları verimli bir şekilde tahsis etmenizi ve fırsatları zamanında değerlendirmenizi sağlar!

Tahmin araçları sorunsuz bir yolculuk vaat etmez, ancak belirsizliklerin içinden güvenle geçmenize yardımcı olur.

Sezgilerinizi bilinçli eylemlere dönüştürmenize ve körü körüne atılımlar yapmaktansa hesaplı adımlar atmanıza yardımcı olacak en iyi seçenekleri seçtik.

Tahmin Yazılımı Nedir?

Tahmin yazılımı, iş yöneticilerinin veya takımların geçmiş ve mevcut satış verilerini analiz ederek gizli eğilimleri ve kalıpları ortaya çıkarmalarına yardımcı olur. Bu veriler, kapanış oranlarını, gelecekteki potansiyel müşteri hacmini (FLV) ve genel satış gelirini tahmin etmeye yardımcı olur.

Popüler tahmin yazılımı örnekleri arasında ClickUp, HubSpot ve Zendesk bulunmaktadır.

Tatil sezonu envanter seviyelerini optimize etmek isteyen bir perakendeci, ClickUp gibi bir satış tahmin yazılımı kullanabilir. Bu araç, geçmiş satışları ve mevcut pazar eğilimlerini analiz ederek gelecekteki satışları tahmin eder ve markanın tatil sezonu satışlarında stok sorunları yaşamamasını sağlar.

İş yol haritanız, stratejiniz ve modelinizle benzersiz bir şekilde uyumlu en iyi aracı seçmek istiyorsanız, aşağıdaki faktörler çok önemlidir:

Kullanım kolaylığı : Tahminleri kolayca oluşturmak ve değiştirmek için kullanıcı dostu bir arayüze sahip bir araç seçin

Veri entegrasyonu : Muhasebe yazılımı, ERP sistemleri, CRM platformları ve daha fazlası dahil olmak üzere birden fazla veri kaynağıyla bağlantı kurduğunu kontrol edin. İş performansına daha geniş ve kapsamlı bir genel bakış sunmalıdır

Tahmin yaklaşımları: Tercihlerinize bağlı olarak regresyon, hareketli ortalama ve üstel düzeltme gibi farklı tahmin yöntemleri sunmalıdır

Senaryo analizi: Birkaç faktöre veya iş varsayımına dayalı olarak varsayımsal senaryolar (olası/en iyi/en kötü senaryolar) oluşturmanıza yardımcı olup olmadığını kontrol edin

Raporlama ve görselleştirme: Tahminleri iş paydaşlarıyla paylaşmanıza ve iletmenize yardımcı olacak grafikler, çizelgeler, tablolar ve diğer görsel öğelerle açık ve öz raporlar ve gösterge panelleri oluşturmanıza olanak sağlamalıdır

İşbirliği: Bulgularınızı ekip arkadaşlarınız, yöneticileriniz veya müdürlerinizle paylaşarak tahminlerinizi iyileştirecek girdiler elde etmenize olanak tanıyan geri bildirim desteği olup olmadığını kontrol edin

Gerçek zamanlı güncellemeler: Satış hedeflerinizde ve tahminlerinizde herhangi bir değişiklik olduğunda sizi bilgilendirebilmelidir Satış hedeflerinizde ve tahminlerinizde herhangi bir değişiklik olduğunda sizi bilgilendirebilmelidir

Tahmin Türleri

Projelerinizin amacına ve kapsamına bağlı olarak çeşitli tahmin türleri vardır. Bu tahmin türlerinden bazılarına göz atalım.

1. Satış tahmini:

Satış tahmini, geçmiş satış verilerini kullanarak gelecekteki satışları tahmin eder. Satış tahmini yazılımı ile hedefler belirleyebilir, üretimi ayarlayabilir ve uzun vadeli satış performansını izleyebilirsiniz.

Satış tahmini, envanter, kaynaklar, satış hedefleri, bütçeler ve stratejik planlama konusunda akıllı seçimler yapmanıza yardımcı olur. Nicel modeller, pazar araştırması, trend analizi ve özel yazılım araçlarını kullanarak satış tahminleri yapın ve gelecekteki satış sayılarını öngörün.

2. Talep tahmini:

Talep tahmini, bir ürün veya hizmet için gelecekteki talebi tahmin eder. Belirli bir pazarda, belirli bir dönemde tüketicilerin satın alacağı mal veya hizmet miktarını tahmin etmeyi içerir.

Talep tahmini, tüketici talebi sürecini otomatikleştirerek envanter seviyelerini iyileştirir. Tüketici eğilimleri, mevsimsellik ve alıcı davranışları gibi unsurları dikkate alır. Bu tahmin yöntemi, üretimi planlamanıza, envanteri yönetmenize, kaynakları tahsis etmenize, fiyatları belirlemenize ve beklenen tüketici talebini karşılamak için akıllı kararlar almanıza yardımcı olur.

3. Finansal tahmin:

Finansal tahmin, bir şirketin finansal performansını öngörür. Belirli bir zaman dilimi içinde gelecekteki gelirleri, giderleri, nakit akışını ve genel finansal durumu tahmin etmek için geçmiş finansal verileri, pazar eğilimlerini ve ekonomik faktörleri inceler.

Bu, gelir değişiklikleri, nakit akışı değişiklikleri, potansiyel giderler, karlılık ve genel finansal istikrar gibi finansal sonuçları tahmin etmeye ve planlamaya yardımcı olur. Finansal tahmin, bütçeleme, yatırım kararları, finansal hedeflerin ayarlanması ve gelecekteki büyüme ve sürdürülebilirlik stratejilerinin formüle edilmesine yardımcı olur.

1. ClickUp

ClickUp ile envanterinizi yönetin, harcamalarınızı tahmin edin ve daha doğru bütçeler oluşturun

ClickUp, satış ekibi iletişimi, işbirliği, satış performansı ve verimlilik artışını artıran kapsamlı bir dizi tahmin özelliği sunar. Çoğu satış uzmanı, sezgisel arayüzü, kapasite planlaması ve özel seçenek özellikleri nedeniyle ClickUp'ı tercih eder.

ClickUp'ın Satış Tahmini Şablonu'nu kullanarak nakit akışını etkin bir şekilde yönetin ve kaynakları gelecekteki büyümeye ayırın. Harcamaları ve gelirleri doğru bir şekilde tahmin ederek kısa ve uzun vadeli iş performansını öngörün.

İster bir işi ister satışları yönetin, ClickUp Satış Tahmini şablonuyla girişiminizin geleceğini tahmin edin. Bu Satış Tahmini Şablonu, binlerce işletmeye nakit akışı ve kısa ve uzun vadeli performans tahminleri konusunda yardımcı olmuştur.

ClickUp'ta ayrıntılı KPI gösterge panelleri oluşturarak işlerinizi analiz edin, görselleştirin ve önceliklendirin

Talep Planlama KPI İzleme Şablonu ile KPI'larınızı zahmetsizce izleyin. Müşteri talebi, envanter seviyeleri ve tedarik zinciri verimliliğine yardımcı olur.

ClickUp, uçtan uca bir çözüm olmasının yanı sıra, güçlü güncellemeler ve kolay entegrasyonlarla sisteminde daha fazla yenilik yapmaya devam ederek rakiplerinden ayrılmaktadır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Etkileşimleri yönetin: ClickUp CRM yazılımını kullanarak müşteri etkileşimlerini ve ilişkilerini yönetin. Diğer ClickUp dışı araçlarla entegre edin

ClickUp'ın Satış CRM Şablonu

Her şey tek bir yerde : ClickUp, proje yönetimi, iletişim ihtiyaçları, : ClickUp, proje yönetimi, iletişim ihtiyaçları, satış desteği proje gösterge panelleri ve muhasebe dahil her türlü çözümü sunar.

Çok sayıda şablon: İş tercihlerinize uygun çok sayıda satış tahmini ve Performansı ölçün: ClickUp'ın Satış Tahmini şablonlarıyla satış gelirinizi tahmin edin, satış sürecinizi izleyin ve satış performansınızı ölçün. İş tercihlerinize uygun çok sayıda satış tahmini ve CRM şablonuna erişin.ClickUp'ın Satış Tahmini şablonlarıyla satış gelirinizi tahmin edin, satış sürecinizi izleyin ve satış performansınızı ölçün.

Muhasebe iş akışlarını kontrol edin: ClickUp Accounting , faturalandırma, fatura ve raporlama dahil olmak üzere muhasebe iş akışlarınızı yönetir.

ClickUp ile potansiyel müşterilerinizi, müşteri ilişkilerinizi ve satış süreçlerinizi tek bir yerden yönetin.

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada sınırlı özelliklere sahiptir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve incelemeleri

G2 : 4,7/5 (9000+ inceleme)

Capterra: 4,7/5 (3500+ yorum)

2. Zendesk

zendesk aracılığıyla

Zendesk Sell, Zendesk CRM uygulama paketinin bir bileşenidir. Satış tahmin özelliği, potansiyel müşterileri yönetirken doğru satış tahmin verilerine erişmenizi sağlar. Zendesk Sell, satış ekiplerinin iç satış verilerini içe aktararak satış işlerini doğru tahminlerle kontrol etmelerine, ölçmelerine ve denetlemelerine yardımcı olan çeşitli özelliklere sahiptir.

Zendesk Sell, finansal planlamayı basitleştirir. Tahminleri özelleştirin, kazanma olasılıklarını belirleyin ve yeni veya mevcut anlaşmaların kapanış tarihlerini tahmin edin.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Özel tahminler : Özel tahminler oluşturun ve anlaşmaların kazanılma yüzdesini tahmin edin

Entegrasyon : Verilere kolayca erişin ve birden fazla kaynakla entegre edin

Gerçek zamanlı izleme : Boru hatlarınızı gerçek zamanlı olarak oluşturun ve izleyin

Kullanıcı dostu: Potansiyel müşterileri bulmaktan, çekmekten ve etkileşim kurmaktan her şey tek bir yerde

Zendesk sınırlamaları

Sınırlı tahmin yöntemleri ve senaryolar

Küçük işletme sahipleri için gereksiz olabilecek çok fazla fonksiyon

Çevrimdışı mod yok

Zendesk fiyatlandırması

Satış Takımı : Ajan başına aylık 25 ABD doları

Sell Growth : Ajan başına aylık 69 ABD doları

Sell Professional: Ajan başına aylık 149 $

Zendesk puanları ve incelemeleri

G2 : 4,2/5 (450+ inceleme)

Capterra: 4,3/5 (150'den fazla inceleme)

3. Hubspot

HubSpot aracılığıyla

Hubspot, bulut tabanlı pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri alanında lider bir platformdur. Gelecekteki gelirlerinizi tahmin etmenize ve potansiyel müşterileri izlemenize yardımcı olan bir tahmin aracı sunar.

Hubspot ile her bir satış süreci ve tahmin için ayrıntılı performans analizi yapmak daha kolaydır. Çeşitli satış temsilcilerinizden gelen tahminleri, yönetim için tek bir raporda birleştirin.

Hubspot, pazarlama kampanyalarınızı izlemenize ve optimize etmenize yardımcı olmak için e-posta, sosyal medya, web ve daha fazlası gibi çeşitli pazarlama kanallarıyla entegre olan çok yönlü bir CRM aracıdır.

Hubspot, müşteri ilişkilerini ve tahminleri tek bir yerden yönetmek için mükemmeldir.

Hubspot'un en iyi özellikleri

Yüksek düzeyde özelleştirilebilir tahminler : Temsilcilerin özel tahminlerini yönetim için tek bir raporda birleştirin

İlerleme izleme : Ayrıntılı inceleme özelliğini kullanarak her bir boru hattının ve tahminin performansını ve ilerlemesini ayrıntılı olarak analiz edin

Mobil uyumluluk: Tahminlerinize herhangi bir cihazdan ve konumdan erişin ve güncelleyin

Hubspot sınırlamaları

Bütçeleme veya finansal tahmin özellikleri yok

Yalnızca Hubspot Satış ve Hizmet merkezi çözümlerinin belirli sürümlerinde mevcuttur

Hubspot fiyatlandırması

Gerçek satış tahmin özelliğine erişmek için Satış Merkezi veya Hizmet Merkezi premium planlarından birine abone olmanız gerekir.

Her iki planın fiyatları da aylık 500 $ veya yıllık 5400 $'dan başlıyor.

Hubspot derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,4/5 (10500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3500'den fazla inceleme)

4. Aviso

via Aviso

Aviso, finansal planları ve tahminleri oluşturma ve yönetme sürecini basitleştiren bulut tabanlı, yapay zeka destekli bir yazılımdır. Muhasebe yazılımı, ERP sistemleri ve CRM platformları gibi çeşitli veri kaynaklarıyla entegre olarak iş performansınızı kapsamlı bir şekilde görüntülemenizi sağlar.

Aviso, finansal sağlığı veya gücü tahmin etmek için gerçek zamanlı veriler ve metrikler sağlar. Bu aracı kullanarak en iyi, en kötü ve olası senaryoları karşılaştırın ve çeşitli varsayımların finansal tahminleriniz üzerindeki etkisini ölçün.

Aviso fiyat planını kamuya açıklamamaktadır, bu nedenle fiyat teklifi almak için iletişime geçmeniz gerekir.

Aviso'nun en iyi özellikleri

Otomasyon : Tahminlerde AI destekli zaman serisi motorunu kullanın

Optimize edilmiş öneriler : Bir anlaşmada başarı şansını artırabilecek kaldıraçlara ilişkin önerilere erişin

Özelleştirilebilirlik : AI destekli boru hattı verileriyle özel tahminler geliştirin

Değişkenlik: Tahminlerinizde farklı değişkenlere dayalı çeşitli senaryolar oluşturun

Avisio sınırlamaları

Fiyatlandırma planları bilinmemektedir, bu da süreci şeffaf olmayan hale getirmektedir

Ücretsiz plan veya deneme yok

Mobil uygulama henüz kullanılamıyor

Avisio fiyatlandırması

Fiyatlandırma ve demo seçenekleri için Avisio ile iletişime geçin

Avisio puanları ve incelemeleri

G2 : 4,4/5 (600'den fazla inceleme)

Capterra: 4. 1/5 (30 yorum)

5. Weflow

via Weflow

Weflow, bir iş satış sürecinin performansını izleyen, değerlendiren ve incelemeler sunan Salesforce için bir tahmin yazılımıdır. E-postalardan aramalara ve görevlere kadar her şeyi Salesforce ile sorunsuz bir şekilde senkronize eder.

Weflow ayrıca, gelir tahminlerinizle ilgili tahminler, şelaleler ve üç aylık tahminler için işbirliğine dayalı satış araçlarını da destekler.

Weflow'un en iyi özellikleri

Salesforce eğilimli : Salesforce kullanıcıları için en uygun

Bildirimler : Salesforce'ta fırsat uyarıları ve bildirimleri ayarlayın

Uygun fiyat: weflow'u beş kullanıcıya kadar ücretsiz kullanın

Weflow sınırlamaları

Yalnızca Salesforce kullanıcıları için geliştirilmiştir

Diğer CRM araçlarıyla entegrasyon imkanı yok

Weflow fiyatlandırması

Takım : Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 59 ABD doları

Weflow puanları ve incelemeleri

G2 : 4,7/5 (90 yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

6. Pipedrive

Pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, yapay zeka, geçmiş veriler ve otomasyonu kullanarak takımların doğru tanımlanmış ve kesin tahminler oluşturmasına yardımcı olur. Pipedrive, tahmin aracının fonksiyonlarını kişisel bir satış müdürüne benzetir. Planlamayı ve rota düzeltmelerini hızlandırmak için özelleştirilebilir Tahmin Görünümünü düzenli olarak kontrol edin.

Ayrıca Pipedrive, gelecekteki gelirleri tahmin etmek için Insights Revenue Forecast gibi heyecan verici özellikler sunar. Bu özellik, tahmin yazılımının Professional ve Enterprise planlarında bulunur.

ERP sistemlerinden CRM platformlarına kadar çok sayıda entegrasyona erişerek diğer çevrimiçi iş araçlarına bağlantıyı basitleştirin.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Hedef izleme özelliği: Bireysel ve grup düzeyindeki hedefleri izler

Entegrasyonlar: Müşteri verilerini verimli bir şekilde aktarmak ve takımlar arasındaki işbirliği sürecini kolaylaştırmak için bir dizi Müşteri verilerini verimli bir şekilde aktarmak ve takımlar arasındaki işbirliği sürecini kolaylaştırmak için bir dizi CRM aracıyla entegre olur

Raporlama özellikleri: Farklı Farklı satış raporlama yazılımlarına erişin

Fiyatlandırma: Ücretsiz deneme planları ve çeşitli fiyatlandırma planları

Pipedrive sınırlamaları

Temel planda sınırlı fonksiyonlar

Pipedrive fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 11,90 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 24,90 ABD doları

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 49,90 $

Güç : Kullanıcı başına aylık 59,90 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 74,90 ABD doları

Pipedrive derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,2/5 (1700+ inceleme)

Capterra: 4,5/5 (2900+ yorum)

7. Clari

clari aracılığıyla

Clari, mevcut veriler ve tahmine dayalı içgörülerle tahminler oluşturmanıza yardımcı olan bir yazılımdır. Tahmin yazılımı, tahminlerdeki devam eden işlemler hakkında kolay erişilebilir bilgiler sağlayan bir envanter gösterge paneli dahil olmak üzere birçok ilgi çekici özelliğe sahiptir.

Clari, tek hesaplamaları teşvik ederek insan hatasını azaltır. Yazılıma girdiğiniz tüm bilgiler otomatik olarak CRM uygulamanızda görünür.

Clari'nin en iyi özellikleri

Tahmine dayalı tahmin : Tahminleri gerçek zamanlı olarak görselleştirin ve tahmine dayalı tahmin özelliğini kullanarak üç aylık tahminler elde edin

Basitlik : İçgörüleri basit ve anlaşılması kolay biçimlerde sunar

Satış döngüsünün kısaltılması: Satış döngülerini kısaltmak isteyen B2B satış liderleri için en uygun seçenek

Clari sınırlamaları

Bir CRM yazılımıyla entegre edilmedikçe avantajlarından yararlanamazsınız

Clari fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Clari puanları ve incelemeleri

G2 : 4,5/5 (1500+ inceleme)

Capterra: Yeterli puan yok

8. Mediafly

mediafly aracılığıyla

Mediafly, boru hattı yönetimi ve gelir tahminlerinde yardımcı olmak için Intelligence360 tahmin yazılımını kullanır. Makine öğrenimi puanlarından yararlanarak insan girdilerini doğrular ve kesin ve otomatik satış tahminleri sağlar.

Mediafly'ın bitiş tarihi tahminlerine göre daha sıkı son tarihler belirleyerek anlaşma kapatma verimliliğinizi artırın.

Mediafly'ın en iyi özellikleri

Intelligence360 tahmin: Her satış ve satın alma faaliyetini içeren işinizin 360° genel görünümünü elde edin

Kullanım kolaylığı: Potansiyel fırsatları ve tehditleri kolayca tespit edin

Kullanıcı davranışının algılanması: Satın alma davranışını belirleyin ve neyin işe yaradığını tespit edin

Entegrasyon: Salesforce Sales CloudBullhorn ATS & CRM ile entegre olur

Mediafly sınırlamaları

Sınırlı gösterge paneli özelleştirme fonksiyonları

Mediafly fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Mediafly derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,4/5 (1300+ yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

9. BoostUp

BoostUp. ai, iş gelir tahminleri için bir AI motoru kullanarak tahmine dayalı analiz yetenekleri sunar.

Bu tahmin yazılımı, geçmiş verileri kullanarak satış eğilimlerini analiz eder, bilinçli kararlar alır ve kalıpları belirler. Tercihlerinize göre benzersiz prosedürleri özelleştirin.

BoostUp'ın en iyi özellikleri

Otomasyon : Yapay zekayı kullanarak tahmin ve boru hattı risk değerlendirmesini öngörün. Boru hattı risklerini otomatik olarak kapsayın

İzleme : Tahmin amacıyla gerçek zamanlı trendleri takip edin ve değişiklikleri anında analiz edin

CMO'lar için özel olarak tasarlanmıştır: Pazarlama Direktörleri (CMO'lar) gibi yönetici rollerindeki satış profesyonelleri için idealdir

BoostUp sınırlamaları

Satış sayfasında fiyat bilgisi yok

BoostUp fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

BoostUp derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,5/5 (300'den fazla inceleme)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla inceleme)

10. Anaplan

anaplan aracılığıyla

Anaplan, çeşitli sistemlerden gelen verileri birbirine bağlayarak satış boru hatlarının ve tahminlerin gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlar. Tahmine dayalı analitik özelliği, büyüme fırsatlarını hızlı bir şekilde ortaya çıkarmanızı sağlar.

Anaplan, CRM araçları olmayan birkaç satış tahmin aracından biridir. Bunun yerine, müşteri ilişkileri yönetimini hariç tutarak yalnızca operasyonel planlama ve modellemeye odaklanır.

Anaplan'ın en iyi özellikleri

Büyük ölçekli girişimler için tasarlanmıştır : Finans ve tedarik yönetimi çözümlerine ihtiyaç duyan büyük ve hızlı büyüyen işletmeler için idealdir

Uzatılmış ücretsiz deneme : Tüm yeni kullanıcılar için ücretsiz deneme planında 90 güne kadar kullanım

Entegrasyon : Salesforce, Hubspot ve Zendesk gibi CRM araçlarıyla entegre olur

Optimum tahmin: Tahmin tahminleri üzerinde olası senaryoları simüle edin ve sonuçları modelleyin

Anaplan sınırlamaları

Yorumlara göre, düşük maliyetli planların yıllık 30.000 ila 50.000 dolar arasında değişmesi nedeniyle çok pahalıdır

Yazılım verileri karmaşık grafik biçimlerinde sunduğundan iletişim özellikleri zayıf

Anaplan fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Anaplan puanları ve incelemeleri

G2 : 4,6/5 (300'den fazla değerlendirme)

Capterra: 4,3/5 (20+ inceleme)

ClickUp ile Satış Tahminlerinizi Güçlendirin

En iyi tahmin yazılımı sizi geleceğe taşır, ancak bu aracı ustaca kullanmak için veri bütünlüğünü yönetmek, doğru modelleri seçmek ve çeşitli senaryoları yorumlamak gerekir.

Tek bir yanlış adım, tahminleri çarpıtabilir ve hatta iş beklentilerinizi kötüleştirebilir. ClickUp, bu tür riskleri sürekli olarak en aza indirir.

ClickUp, basit ama güçlü tahmin özellikleriyle binlerce işletmeye güç veren, dünya çapında bir üne sahiptir. Karmaşık elektronik tabloları bir kenara bırakın ve ClickUp'ın sezgisel arayüzünü kullanın. Gantt grafiklerini ve gerçek zamanlı proje gösterge panellerini keşfederek gelecekteki iş yükünüzün net bir resmini çizin.

ClickUp Gösterge Paneli görünümünde görevleri, kaynakları ve proje ilerlemesini izleme ve takip etme

ClickUp, mevcut verileri sorunsuz bir şekilde entegre eder, bağımlılıkları izler ve zaman çizelgelerini otomatik olarak günceller, böylece tahminleriniz gerçeklere dayalı olur. Artık hesap tablolarıyla uğraşmanıza veya dağınık gösterge panellerine gözlerinizi kısmanıza gerek yok.