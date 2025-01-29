en İyi 10 Resource Guru Alternatifi: Özellikler, Fiyatlandırma ve Derecelendirmeler

Resource Guru, proje yöneticileri için bulut tabanlı bir kaynak yönetimi yazılımıdır.

Planlamadan zaman takibine kadar, süreci kolaylaştırmak için kapsamlı bir dizi özellik sunar. Bu, optimize edilmiş iş akışları, daha iyi verimlilik, daha az gecikme ve kaynakların yetersiz/fazla tahsis edilmesinin önlenmesiyle sonuçlanır.

Ancak, Resource Guru'nun da özellikle çok yönlülük açısından bazı sınırlamaları vardır. Bu nedenle, profesyonel hizmetler gibi belirli sektörlerde işe yararken, diğer sektörlerde zorluklar yaşar.

Birkaç kaynak yönetimi yazılımını uzun süre kullanmış biri olarak, şu anda mevcut olan en iyi Resource Guru alternatiflerinin bir listesini hazırladım. 2024 yılında işiniz için en iyi kaynak yönetimi yazılımını bulmak için listeye göz atın.

Resource Guru alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Farklı Resource Guru alternatiflerini karşılaştırırken dikkate almanız gereken faktörler şunlardır:

Özellikler: Dikkate almanız gereken ilk husus, yazılımın özellik aralığıdır. Güçlü bir Dikkate almanız gereken ilk husus, yazılımın özellik aralığıdır. Güçlü bir kaynak yönetimi aracı , kapsamlı kaynak tahsisi , zamanlama, planlama ve zaman takibi özelliklerine sahip olmalıdır.

Kullanım kolaylığı: Yazılımın verimliliğini etkileyen bir diğer faktör, gezinmenin kolay olup olmadığıdır. Kullanım kolaylığı açısından diğerlerine göre avantaj sağlayan sezgisel bir araç arayın.

Entegrasyon yetenekleri: Lider olarak, kaynaklarınızı sorunsuz bir şekilde yönetmek için birkaç ek araç ve yazılıma ihtiyacınız olacaktır. Bu nedenle, diğer üçüncü taraf araçlarla entegrasyon sunan yazılımı seçin

İncelemeler: Geçmiş incelemeler ve puanlamalar, yazılımın performansı hakkında daha derinlemesine bilgi sağlar. Bu nedenle, güvenilirlik, kullanıcı memnuniyeti ve diğer önemli faktörleri değerlendirmek için internetteki her yazılımın incelemelerine bakın

Fiyatlandırma: Bütçenizin kapsamına uygun yazılımı seçin. Bunu yaparken, günlük iş faaliyetlerinizi yürütmek için ihtiyacınız olan tüm gerekli özelliklerin yazılımda mevcut olduğundan emin olun

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Resource Guru Alternatifi

2024'te mevcut en iyi 10 Resource Guru alternatifinin listesine göz atın:

1. ClickUp – Kaynak yönetimi için en iyisi

ClickUp Kaynak Yönetimi Yazılımı, tüm kaynaklarınızı merkezi bir konumdan denetlemek için kapsamlı bir araçtır.

Benim için görünürlük, kaynak tahsis sürecimi yönetmenin en önemli kısmıdır. ClickUp Görünümleri ile görev yönetimini benzersiz ihtiyaçlarıma göre özelleştirebiliyorum. Bu, 15'ten fazla özel görünüm kullanarak projeleri izleyebileceğim, iş akışlarını görselleştirebileceğim ve yol haritaları oluşturabileceğim anlamına geliyor!

Örneğin, ClickUp İş Yükü Görünümü'nü kullanarak takımımın toplam iş kapasitesini planlayabilir ve izleyebilirim. Ancak, tek bir çalışanın iş yükünü yönetmeniz gerekiyorsa, ClickUp Takım Görünümü imdadınıza yetişir.

ClickUp İş Yükü Görünümü ile tüm takımınızın iş yükünü görüntüleyin ve yönetin, görevleri en verimli şekilde dağıtın

ClickUp Gösterge Panellerinden, tüm kaynaklarınızı aynı anda yönetmek için özel sprint kartlarına erişebilirsiniz. Bu, aracı anında kullanırken son derece kullanışlıdır.

Ama hepsi bu kadar değil. İş akışlarınız daha fazla özelleştirme gerektiriyorsa, bunu ClickUp API ile kolayca yapabilirsiniz. Belirli bir projede zamanı izlemek için özel bir uygulamaya mı ihtiyacınız var? Biz hallederiz!

Sıfırdan bir iş akışı oluşturmak için zamanınız yok mu? ClickUp Şablonları'ndan 1000'den fazla kullanıma hazır, özelleştirilebilir şablon edinin. Faaliyet Raporundan Denetim Programına kadar, tüm ihtiyaçlarınız için kullanıma hazır şablonlar mevcuttur.

Bu Şablonu İndirin Kaynakları belirlemek, kullanılabilirliği değerlendirmek ve bir zaman çizelgesi geliştirmek için ClickUp Kaynak Planlama şablonunu kullanın

En çok kullandığım şablonlardan biri ClickUp Kaynak Planlama Şablonu. Sezgisel, görsel düzeni kaynaklarımı planlamama, izlememe ve optimize etmeme yardımcı oluyor. Bu şablon ayrıca, kaynaklarımı fazla veya az planlamaktan kaçınmak için bağımlılıkları veya zamanlama çakışmalarını izlememi sağlıyor.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görev Yönetimi: ClickUp Görevleri ile projeleri daha küçük görevlere bölün

Zaman Yönetimi: ClickUp Zaman Yönetimi özelliği ile proje zamanını takip edin, tahminler belirleyin ve her bir proje görevi için zaman ayırın. ClickUp Zaman Yönetimi özelliği ile proje zamanını takip edin, tahminler belirleyin ve her bir proje görevi için zaman ayırın.

Kolaylaştırılmış İletişim: ClickUp Sohbet'i kullanarak hareket halindeyken şüphelerinizi giderin ve sorunsuz bir iş akışı sağlayın ClickUp Sohbet'i kullanarak hareket halindeyken şüphelerinizi giderin ve sorunsuz bir iş akışı sağlayın

İşbirliği Araçları: ClickUp E-posta 'dan doğrudan e-posta göndererek iç takım iletişiminizi düzenleyin

Otomasyon: ClickUp Brain'in yapay zeka destekli araçlarını kullanarak proje durumlarını, güncellemeleri ve özetleri otomatikleştirin

ClickUp Entegrasyonları: ClickUp'ı Slack, GitHub, HubSpot ve Google Drive gibi 1000'den fazla araçla entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Tüm özellikler ClickUp'ın mobil uygulamasında mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda aylık 5 $ veya üye başına kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ yorum)

2. LiquidPlanner – Tahminsel planlama için en iyisi

liquidPlanner aracılığıyla

LiquidPlanner, tahmini planlama özelliği ile tanınan bir proje yönetimi yazılımıdır. Takımınız aynı anda birden fazla proje üzerinde çalışıyorsa, iş akışlarınızı daha iyi optimize etmek için bu Resource Guru alternatifini öneririm.

Bu araçla, tüm farklı projeleri takip edebilirsiniz. Öncelik tabanlı planlama yetenekleri, yüksek değerli projelerin üstünde kalmanıza yardımcı olur. Ayrıca Google Drive ve Dropbox gibi belge yönetim araçlarıyla entegre olur ve Açık API'si aracılığıyla özel araçlar oluşturmanıza olanak tanır.

LiquidPlanner'ın en iyi özellikleri

Predictive Scheduling ile proje zaman çizelgelerini ve teslimatları tahmin edin

Balanced Workload ile takım programlarını optimize edin

Perfect Prioritization ile projeleri önemlerine göre önceliklendirin

Aralıklı Tahmin ile planınızdaki belirsizlikleri veya riskleri takip edin

Intelligent Insights ile gerçek zamanlı performans verileri ve içgörüler elde edin

LiquidPlanner sınırlamaları

Projelerin ayarlanması çok zaman alıcıdır

Bazı temel faturalandırma ve bütçeleme özellikleri eksiktir

Önemli bir öğrenme eğrisi vardır

LiquidPlanner fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Essentials : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 28 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 42 $

LiquidPlanner puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (294 yorum)

Capterra: 4,3/5 (667 yorum)

3. Float – Kaynak planlaması için en iyisi

float aracılığıyla

Float, kaynak planlamasında insan odaklı bir yaklaşımla öne çıkan bir başka sağlam Resource Guru alternatifi.

Bu araç, görevleri sistematik bir şekilde atamanıza yardımcı olmak için projelerinizin ve iş gücünüzün canlı, merkezi bir zaman çizelgesini sunar. Takımınız içindeki beceriler, kapasite ve kullanılabilirliğin canlı görünümünü kullanarak görevleri atayabilirsiniz. Beceri tabanlı atamaları özellikle uzmanlık gerektiren görevler için yararlı buluyorum.

Bu araç ayrıca, kapasiteyi tahmin etmek ve harcamaları öngörmek için saat veya ücretlere dayalı bütçeler planlamanıza ve yönetmenize olanak tanır. Ayrıca, önceden doldurulmuş zaman çizelgeleri, harcamalarınızı gerçek zamanlı olarak izlemenize ve bütçelendirmenize yardımcı olur.

En iyi özellikler

Özel iş saatleri ve konumlar ayarlayın

Zamana/ücretlere göre özel bir bütçe planlayın

Kaynak Planlama özelliği ile iş yükünü planlayın ve izleyin

Asana ve Trello gibi diğer proje yönetimi araçlarıyla senkronizasyon

Zaman yönetimi özelliklerini kullanarak tahmini ve gerçek saatleri karşılaştırın

Asana ve Slack gibi üçüncü taraf araçlarla entegre edin

Yüzer sınırlamalar

Proje gelir tahmini mevcut değildir

Mobil cihazlarla uyumlu değildir

Gezinmesi zor

Değişken fiyatlandırma

14 günlük ücretsiz deneme

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 7,50

Pro : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Float derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,2/5 (1.240 yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.592 yorum)

4. Teamwork – Proje işbirliği için en iyisi

teamwork aracılığıyla

Teamwork, kullanıcıların müşteri işlemlerinin tüm yönlerini yönetmelerine yardımcı olan dinamik bir proje yönetimi yazılımıdır.

Projelerinizi planlayın, kaynakları tahsis edin ve süreci hızlandırmak için takımınızla işbirliği yapın. Günlük kapasite planlamasından gider yönetimine ve uzun vadeli tahminlere kadar Teamwork'ün özellikleri, kaynak tahsisinin her yönünü kapsar.

Teamwork'ün verimlilik göstergesi gibi özellikleri, belirli bir takımın veya bireyin atanan görevleri ne kadar hızlı veya yavaş tamamlayabileceğine göre zaman çizelgeleri planlarken çok değerlidir.

Araç, iOS, Android, Windows ve macOS ile uyumludur.

Takım çalışmasının en iyi özellikleri

Zaman, ücretler ve harcanan parayı izleyin

Önceden oluşturulmuş şablonları ve kayıt formlarını kullanın

İş yükü görünümlerinizi ve iş akışlarınızı özelleştirin

Mevcut projeler ve boru hatlarına göre gelecekteki kaynak ihtiyaçlarını tahmin edin

Zamanlama çakışmalarını önlemek için görev bağımlılıklarını belirleyin

HubSpot ve Google Drive gibi araçlarla entegre edin

Takım çalışması sınırlamaları

Canlı sohbet desteği yok

Büyük kurumsal ihtiyaçları karşılamıyor

Kullanımı karmaşık

Takım çalışması fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Teslimat : Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Grow : Kullanıcı başına aylık 25,99 $

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Takım çalışması derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,4/5 (1.121 yorum)

Capterra: 4,5/5 (859 yorum)

5. Monday. com – İş akışı yönetimi için en iyisi

Monday.com, hepsi bir arada iş yönetimi çözümüdür. Proje planlamanızı ve kaynak yönetiminizi kolaylaştıran kapsamlı bir özellik paketi sunar.

Monday.com 'un son derece sezgisel ve özelleştirilebilir gösterge panelleri, takımların birden fazla projeyi aynı anda yönetmesini kolaylaştırır. Proje stratejisi oluşturma, planlama ve yürütme konusunda da yardımcı olan güçlü bir araçtır.

10'dan fazla özel görünüm, bilgi görüntüleme için 30 farklı bileşen ve kod gerektirmeyen yapı blokları gibi özelliklerle Monday.com, en güvenilir Resource Guru alternatiflerinden biridir.

Monday. com en iyi özellikler

People Columns ile görevleri doğrudan takım üyelerine atayın

200'den fazla otomasyon şablonundan seçim yapın

Özel gösterge panelleriyle belirli performans bilgileri edinin

İş akışlarınızı özelleştirin

Slack, Gmail ve Outlook gibi araçlarla entegre edin

Monday. com sınırlamaları

Çevrimdışı erişim yok

Bazı özellikler ek ödeme gerektirir

Monday. com fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel : koltuk başına aylık 12 ABD doları

Standart : Koltuk başına aylık 14 ABD doları

Pro : Koltuk başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (10.730 yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.794 yorum)

6. Accelo – Profesyonel hizmet otomasyonu (PSA) için en iyisi

accelo aracılığıyla

Accelo, kullanıcıların geleneksel ve çevik metodolojileri birleştirerek projeleri ve kaynakları yönetmelerine olanak tanır. Yenilikçi zaman takibi özellikleriyle tanınır. Örneğin, faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri izleyerek proje bütçelerini kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

Platform, görevleri atarken beceri tabanlı filtrelemeyi destekler. Önceden tanımlanmış kurallara göre belirli takım üyelerine görev atamayı otomatikleştirebilirsiniz. Görevler atandıktan sonra, takımınızın her dakikayı en iyi şekilde kullanmasına yardımcı olmak için zamanlayıcılarınızı otomatikleştirebilirsiniz.

Ayrıca, süreci daha da kolaylaştırmak için MailChimp, Google Çalışma Alanı, Salesforce gibi önemli araçlarla sorunsuz entegrasyon sunar.

Accelo en iyi özellikler

Proje zamanı ve kaynak izleme için otomatik zaman çizelgeleri kullanın

Durumları ve iş akışlarını özelleştirin

Proje tetikleyicileri ve bildirimleri alın

Sorunsuz kapasite yönetimi için gerçek ve tahmini zaman raporlarını görünüm

Bütçe/ilerleme tabanlı faturalar oluşturun

Accelo sınırlamaları

Küçük işletmeler için çok karmaşık

Mobil uygulama tam olarak işlevsel değildir

Accelo fiyatlandırma

7 gün ücretsiz deneme

Profesyonel : Özel fiyatlandırma

İş : Özel fiyatlandırma

Gelişmiş : Özel fiyatlandırma

Elite: Özel fiyatlandırma

Accelo derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,4/5 (502 yorum)

Capterra: 4,5/5 (172 yorum)

7. Wrike – Çok yönlü proje yönetimi için en iyisi

wrike aracılığıyla

Wrike, bir dizi özel şablon arasından seçim yapmanızı, dinamik talep formlarıyla iş alımını otomatikleştirmenizi ve çok daha fazlasını yapmanızı sağlayan bir iş yönetimi aracıdır.

Bu araç, takımın iş yükünü bir bakışta görmenizi sağlar, gerçek zamanlı işbirliği için özellikler (yorumlar ve etiketleme gibi) sunar ve basit sürükle ve bırak fonksiyonu ile anında ayarlamaları kolaylaştırır.

Wrike ayrıca Adobe, Jira ve OneDrive gibi proje yönetimi için gerekli 400'den fazla üçüncü taraf araç ve yazılımla entegre olur.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Yineleyen görevleri, projeleri ve klasörleri kaydedin

En iyi kaynak kullanımı için her takım üyesinin bireysel yeteneklerini görünüm

Özelleştirilebilir gösterge panelleri oluşturun

Tekrarlanan iş akışlarını otomatikleştirin

İsteğe bağlı denetim raporlarını kontrol edin

Mobil uygulamadan araca erişin

Wrike sınırlamaları

Ücretsiz sürümde zaman takibi özelliği yoktur

Yerleşik fatura oluşturma aracı yok

Bir öğrenme eğrisi ek dosyası vardır

Wrike fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 9,80

İş : Kullanıcı başına aylık 24,80

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,2/5 (3.679 yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.629 yorum)

8. Asana – İş yönetimi için en iyisi

asana aracılığıyla

Asana, yapay zeka destekli bir iş yönetimi çözümüdür. Bu araç, yöneticilerin kurumsal düzeyde devam eden tüm projeleri yakından takip etmelerine yardımcı olur.

Tüm özellikleri, verimliliği en üst düzeye çıkarmak için iş akışlarını planlama, programlama ve kolaylaştırmaya odaklanmıştır. Asana'nın benzersiz özelliklerinden biri olan Hedefler, büyük hedefleri daha küçük görevlere bölerek bunları daha verimli bir şekilde gerçekleştirmenize ve izlemenize yardımcı olur.

Karmaşık projeleri veya birden fazla takımı yönetirken Asana'nın Portföyler özelliği yardımcı olabilir. Bu özellik, daha büyük resmi görmenizi, bağlı projelerdeki ilerlemeyi izlemenizi ve en iyi sonuçlar için kaynak tahsisini stratejik olarak planlamanızı sağlar.

Asana ayrıca Microsoft Teams, Nave, MailChimp ve Mosaic gibi büyük platformlarla da entegre olur.

Asana'nın en iyi özellikleri

İş yükünü yönetmek için görevleri sürükleyip bırakın

Gerçek proje süresini tahmini proje süresiyle karşılaştırın

Slack ve Microsoft Teams gibi 270'den fazla araçta veri paylaşın

Gerçek zamanlı grafiklere ve içgörülere erişin

Görev bağımlılıkları özelliğini kullanarak planlama çakışmalarını izleyin ve önleyin

Asana sınırlamaları

Arayüzde gezinmek zor

Çevrimdışı erişim mevcut değildir

Asana fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş : 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (9.988 yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.612 yorum)

9. ClickTime – Zaman çizelgesi yönetimi için en iyisi

via ClickTime

Zaman çizelgesi yönetimi için sağlam bir araç arıyorsanız, ClickTime'ı mutlaka inceleyin.

ClickTime, gelişmiş zaman takibi ve bütçeleme özelliklerine sahiptir. Tek tek projelerin yönetiminden genel kaynaklara kadar her şeyi kolaylaştırır.

Ayrıca, iş akışlarınızda gelişmiş ayarlar ve içgörüler sunar. Örneğin, takım üyelerinin, rollerinin veya projelerin özel beceri setlerine göre benzersiz fatura oranları tanımlayabilirsiniz. Araç, faturalandırılabilir saatleri takip eder ve proje karlılığını izlemenize yardımcı olarak bütçe aşımlarını önler.

ClickTime, Android ve iOS kullanıcıları için bir mobil uygulamaya da sahiptir.

ClickTime'ın en iyi özellikleri

Etkili bir şekilde tahsis etmek için personel iş yükünü izleyin

İşgücü kullanılabilirliğini tahmin edin

Proje ilerlemesine gerçek zamanlı görünürlük erişin

Performans ve karlılık hakkında içgörüler edinin

Slack, Sage ve BambooHR gibi araçlarla entegre edin

ClickTime sınırlamaları

Kaynak planlama çözümleri Premiere ve daha üst planlarda mevcuttur

Yeni başlayanlar için gezinmesi zor

ClickTime fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 12 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 15 $

Premier : Kullanıcı başına aylık 27 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickTime derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,6/5 (791 yorum)

Capterra: 4,6/5 (207 yorum)

10. Kantata – Proje yönetimi için en iyisi

kantata aracılığıyla

Kantata, bir kuruluşun farklı kaynak, finans ve proje yönetimi faaliyetlerini kolaylaştırmak için hepsi bir arada bir araçtır. Bu yazılımın temel USP'si, yenilikçi kaynak tahmin özelliğidir.

Kârlı görev dağılımı için projenin toplam gelirine karşı kaynakların gerçek maliyetini anlamanıza olanak tanır.

Kantata, serbest çalışanlar veya yükleniciler gibi harici kaynaklarla çalışma sürecini de basitleştirir. Harici kaynakları "ortaklar" olarak davet edebilir, onlara doğrudan platform üzerinden görevler atayabilirsiniz.

Kantata ayrıca Salesforce, Netsuite ve Xero gibi çok çeşitli araç ve platformlarla entegre olur. Özetle, güvenilir bir Resource Guru alternatifidir.

Kantata'nın en iyi özellikleri

Proje zamanlamalarını, talepleri ve iadeleri yönetin

Beceri envanteri eşleştirme ile iş yükünü daha iyi planlayın ve dağıtın

Verilere dayalı kaynak önerilerini yapılandırın

Zaman çizelgeleri, takvimler ve proje panoları gibi görsel araçları kullanın

Kantata sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü yavaş

Zaman girişi zayıf ve kötü tasarlanmış

Tam fiyatlandırma bilgileri mevcut değildir

Kantata fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Kantata derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,2/5 (1.401 yorum)

Capterra: 4,2/5 (613 yorum)

ClickUp ile kaynaklarınızı verimli bir şekilde yönetmeye başlayın

Kaynak yönetimi dinamik bir iş faaliyetidir. Bilinçli kararlar almazsanız, kaynakların yetersiz veya aşırı kullanılması ihtimali yüksektir.

Resource Guru bir dereceye kadar yardımcı olsa da, gerçek şu ki, bazı konularda yetersiz kalıyor.

ClickUp Kaynak Yönetimi işte bu noktada yardımcı olur! Kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmaktan zamanı optimize etmeye kadar, ClickUp bugün piyasada bulunan en iyi proje yöneticileri için kaynak yönetimi çözümüdür.

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