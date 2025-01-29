2025'te İşletmeler için En İyi 10 Kaynak İzleme Yazılımı

Bir proje yöneticisi olarak, günlük rutininiz gözleriniz bağlı bir şekilde bir düzine görevi aynı anda yerine getirmeye çalışmak gibi hissettirebilir. İzleme yazılımı olmadan kaynak yönetimi de aynen böyledir.

Kaynak izleme yazılımı, gözleriniz gibi çalışarak takımınızın becerileri, uygunluk durumu ve projeler, ekipman ve finanslar için iş yükü hakkında net bir resim sunar.

Bu yazılımlar olmadan, çalışanlarınızı fazla çalıştırma, mevcut kaynakları yeterince kullanamama ve projeleri geciktiren ve kârınızı azaltan beklenmedik engellerle karşılaşma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Bu nedenle, işleri şansa bırakıp kaynaklarınızın mükemmel bir şekilde uyum sağlamasını ummak yerine, en iyi 10 yazılımdan birini seçin.

Endişelenmeyin! Size yardımcı olmak için buradayız. Ama önce neye ihtiyacınız olduğunu belirleyelim.

Bir Kaynak İzleme Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Kaynak izleme yazılımı, proje planlamasını, takım tahsisini ve genel verimliliği optimize etmek için kullanışlıdır. Peki ideal kaynak izleme yazılımını ne yapar? İşte aramanız gereken anahtar unsurların bir dökümü:

Merkezi görünüm: Tek bir bilgi kaynağı olarak işlev görür ve çalışanlar, ekipman ve bütçe dahil tüm kaynaklarınızın net bir görünümünü sunar

Gerçek zamanlı izleme: İnsan uzmanlığı, ekipman, bütçe ve hatta fiziksel alan dahil olmak üzere İnsan uzmanlığı, ekipman, bütçe ve hatta fiziksel alan dahil olmak üzere kaynak planlamasına yardımcı olur. Bu bütünsel görünüm, bilinçli karar almayı sağlar

Beceri ve kullanılabilirlik yönetimi: Bu özellik, takımınızın becerilerini ve kullanılabilirliğini haritalandırmanıza yardımcı olarak doğru kaynakları doğru görevlere atamanızı sağlar ve aşırı rezervasyon veya yetersiz kullanımın önlenmesini sağlar

Tahmin ve analiz: Bu özellik, gelecekteki kaynak ihtiyaçlarını tahmin etmenize ve potansiyel darboğazları belirlemenize olanak tanıyarak Bu özellik, gelecekteki kaynak ihtiyaçlarını tahmin etmenize ve potansiyel darboğazları belirlemenize olanak tanıyarak kapasite planlaması ve kaynak tahsisi yapmanızı sağlar

Raporlama ve işbirliği: Seçtiğiniz araç, ilerlemeyi izlemek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için kapsamlı raporlar oluşturmalı ve aynı zamanda takım üyeleri arasında sorunsuz bir işbirliği ortamı sağlamalıdır

Entegrasyonlar: Proje yönetimi yazılımı ve iletişim platformları gibi mevcut araçlarla sorunsuz entegrasyon, birleşik bir iş akışı sağlar ve veri silolarını ortadan kaldırır

Sezgisel ve kullanıcı dostu: Kullanıcı dostu bir arayüz, takımınızın sorunsuz bir şekilde benimsemesi için çok önemlidir. Basit görev planlama, sürükle ve bırak işlevselliği ve mobil erişim, süreci kolaylaştırmak ve öğrenme eğrisini en aza indirmek için anahtar özelliklerdir

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Kaynak İzleme Yazılımı

Kaynak izleme yazılımı edinmek, verimliliğinizi ve iş yönetimi seviyenizi artıracak tek seferlik bir yatırımdır. Seçtiğiniz yazılımın takımınızın boyutuna, bütçenize ve mevcut araçlarınıza uygun olduğundan emin olmalısınız.

Kaynak yönetimi aracının ve izleme yazılımının avantajlarını öğrendiğinize göre, piyasadaki en iyi 10 kaynak yönetimi yazılımını inceleyelim.

1. ClickUp

ClickUp Gösterge Panelleri ile takımınızın iş yükünü izleyin, görevleri akıllıca dağıtın ve engelleri yönetin

ClickUp Kaynak Yönetimi Yazılımı, bir kaynak izleme aracı ve kapsamlı bir işbirliği ve verimlilik platformudur.

15'ten fazla esnek ClickUp Görünümü ile tüm faaliyetlerinizi merkezi bir görünümde görüntüleyerek günlük iş akışlarınızı iyileştirebilirsiniz. Bu, iş yükü yönetimi, raporlar, analizler, atanan görevler ve çeşitli cihazlardan erişilebilen her bir görev için harcanan zamanı içerir.

ClickUp Gösterge Panelleri ile özel grafikler, sprintler, ilerleme izleme, zaman takibi, iş yükü, proje genel bakışı ve daha fazlası gibi 50'den fazla bileşenle görev kontrol merkezinizi oluşturabilirsiniz.

ClickUp API, marka öğeleri eklemenize ve yazılımı kendinize göre özelleştirmenize olanak tanır.

Bu şablonu indirin ClickUp Kaynak Planlama Şablonu ile görevleri görselleştirin, kaynakları yönetin, iş yüklerini optimize edin ve olası sorunları önceden tahmin edin

Mevcut yazılıma 1000'den fazla ClickUp şablonu ekleyerek kaynakları tahsis edin, proje planlayın, farklı departmanlardaki görevleri yönetin, etkinlik planlayın veya istediğiniz herhangi bir projeyi yönetin!

Kaynak planlama çabalarınızı kolaylaştırmak için ClickUp'ın Kaynak Planlama Şablonunu kullanın. Bu şablon, kaynaklarınızı planlamanıza, izlemenize ve optimize etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu şablonla, her bir kaynak planlama hedefi için görevler oluşturabilir, takım üyelerine görevler atayabilir, zaman çizelgeleri belirleyebilir ve beş durumla görevlerin ilerlemesini izleyebilirsiniz.

Ayrıca, güncel bilgileri almak için bildirimler ayarlayabilir, engelleri azaltmak için düzenli toplantılar düzenleyebilir ve maksimum verimlilik sağlamak için görevleri izleyebilir veya analiz edebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Varlıkları, envanteri, ofis alanını, iş ekipmanlarını ve takım görevlerini yönetmek için iş akışınızı oluşturun

ClickUp Brain'in yapay zeka destekli araçlarını kullanarak proje özetlerini, proje güncellemelerini ve durum raporlarını otomatikleştirin ve her türlü kullanım için şablonlar oluşturun

ClickUp E-posta 'dan doğrudan e-posta gönderin ve alın, ortaklarınız, tedarikçileriniz ve müşterilerinizle iletişimi düzenleyin

Projeleri eyleme geçirilebilir ClickUp Görevleri ve alt görevlere bölün, bunları takımınıza atayın ve net süreçler ve kabul kriterleri için kontrol listeleri ve bağımlılıklar ekleyin

Yapılacakları netleştirmek için yorumlar ekleyin, ek dosyaları paylaşın, takım üyelerine eylem öğeleri atayın ve ClickUp Sohbet'te kanallar oluşturarak gerçek zamanlı konuşmalar yapın ve kaynakların kullanılabilirliğini anlayın

ClickUp Zaman Takibi özelliği ile zamanı takip edin, tahminler belirleyin, notlar ekleyin, raporları görüntüleyin ve takımlarınızın her bir görevi için zamanı her yerden atayın

Asana, Trello, Airtable ve Jira Software gibi 1000'den fazla araç ve uygulamayı ClickUp Entegrasyonları ile entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Aracın tüm potansiyelini kullanmak, özelliklerin fazlalığı nedeniyle yeni kullanıcılar için zor olabilir

Tüm özellikler mobil uygulamaya eklenmemiştir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda, çalışma alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Kantata

kantata aracılığıyla

Kantata, temel kaynak izleme ötesine geçerek, ajanslar, danışmanlık şirketleri ve diğer PSA kuruluşları için özel olarak tasarlanmış bir profesyonel hizmet otomasyonu (PSA) gücü olarak işlev görür.

Bu yazılım, kaynak yükleme ve tahsisinden finansal yönetim ve müşteri ilişkilerine kadar tüm proje yaşam döngüsünü optimize etmeye odaklanır.

Kantata'nın en iyi özellikleri

Özel beceri ve uzmanlıklarına göre doğru kişileri uygun projelerle eşleştirin

Takımınızın iş yükü, proje ilerlemesi ve kaynak kullanımı hakkında net ve gerçek zamanlı bir resim elde edin

Gelecekteki kaynak ihtiyaçlarını tahmin edin ve proje kapasitesini proaktif olarak planlayın

Proje bütçelerini, maliyetleri ve karlılığı gerçek zamanlı olarak takip ederek veriye dayalı kararlar alın ve finansal kontrolü iyileştirin

Müşterilerinize proje güncellemelerine, belgelere ve iletişim araçlarına güvenli erişim sağlayın

Kantata sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün eski ve diğer modern yazılım çözümleri kadar sezgisel olmadığını düşünüyor

Bazı kullanıcılar, zamanında ve etkili yardım almakta zaman zaman zorluk yaşadıklarını belirterek müşteri desteği konusunda karışık deneyimler bildirmektedir

Kantata fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Kantata puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5 (600+ yorum)

3. Float

float aracılığıyla

Float, her boyuttaki işletme için proje planlama, zamanlama ve kaynak tahsisini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış bir kaynak yönetim aracıdır.

Kuruluşların takımlarının kapasitesini optimize etmelerine ve doğru kişilerin doğru zamanda doğru görevlerde çalıştığından emin olmalarına yardımcı olur.

En iyi özellikler

Etkileşimli arayüzü sayesinde kaynak kullanılabilirliği , beceriler ve mevcut iş yükü hakkında net bir görünüm elde edin

Sürükle ve bırak arayüzüyle görevleri ve kaynakları planlayın

Farklı proje senaryoları oluşturun ve potansiyel kaynak gereksinimlerini tahmin edin

Görevlere harcanan zamanı doğrudan izleyin

Platformu çeşitli proje yönetimi ve iletişim araçlarıyla entegre ederek merkezi bir iş akışı ve veri alışverişi elde edin

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Fiyatlandırma yapısı tüm işletmeler, özellikle küçük takımlar veya kısıtlı bütçeli işletmeler için uygun olmayabilir

Float bir mobil uygulama sunsa da, bazı kullanıcılar masaüstü sürümüne kıyasla daha az özellikli ve kullanıcı dostu bulmaktadır

Değişken fiyatlandırma

Başlangıç: Aylık 7,50 $/kullanıcı

Pro: Aylık 12,50 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Puanları ve yorumları görüntüleyin

G2: 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

4. Saviom

via Saviom

Saviom, işgücünün tam potansiyelini ortaya çıkarmak isteyen işletmeler için geleceğin çözümü olmayı hedeflemektedir.

Vizyoner girişimciler tarafından kurulan Saviom, 22 yılı aşkın deneyime ve Fortune 500 şirketlerini de içeren bir müşteri portföyüne sahiptir.

Saviom, kaynakları izlemenize yardımcı olmanın yanı sıra, proje yönetimi, beceriye dayalı tahsis, tahmin yetenekleri ve gerçek zamanlı raporlama gibi gelişmiş özellikler sunar.

Saviom'un en iyi özellikleri

Takım, rol, konum, proje türü ve mevcut beceriler dahil olmak üzere çeşitli faktörlere göre programları yapılandırın

Tahmin ve kapasite planlama araçlarından yararlanarak potansiyel eksiklikleri proaktif olarak giderin ve doğru zamanda doğru kaynaklara sahip olduğunuzdan emin olun

Gerçek zamanlı gösterge panelleri ve özelleştirilebilir raporlarla kaynak kullanımınız hakkında net ve dinamik bir resim elde edin

Faturalandırılabilir kaynak kullanımını tahmin edin ve faturalandırılamayan işlerden faturalandırılabilir işlere kaynak aktarımı için fırsatları belirleyin

Saviom sınırlamaları

Gelişmiş özellikler, daha basit kaynak yönetimi araçlarına kıyasla daha zor bir öğrenme süreci gerektirebilir

Bazı kullanıcılar, özelleştirme seçeneklerinin beklentilerine göre sınırlı olabileceğini bildirmiştir

Saviom fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Saviom puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,3/5 (20+ yorum)

5. Hub Planner

hub Planner aracılığıyla

Hub Planner, bireysel becerilerin optimize edilmesinin ve takım potansiyelinin en üst düzeye çıkarılmasının önemini vurgulayan, kaynak odaklı bir yaklaşım benimser.

Küçük girişimlerden büyük kurumsal şirketlere kadar her boyuttaki işletmeye hitap eden bu yazılımlar, kullanıcı dostu bir arayüz ve kapsamlı özellikler sunar.

Proje yönetimine öncelik veren araçların aksine, Hub Planner takımınızı güçlendirmeye odaklanır ve onların kullanılabilirlik, beceri ve iş yüküne ilişkin net bir görünürlük sağlar.

Bu insan odaklı yaklaşım, işlerin iş-yaşam dengesini sağlamasına yardımcı olur, tükenmişliği önler ve çalışan verimliliğini artırır.

Hub Planner'ın en iyi özellikleri

Sezgisel renk kodlu bir sistem olan dinamik ısı haritası ile takımınızın kullanılabilirliğini gerçek zamanlı olarak görselleştirin

Özel tatil ve izin yönetimi özelliği ile izin talep ve onay sürecini kolaylaştırın

Benzersiz beceri ve deneyimlerine göre doğru kişileri doğru görevlerle eşleştirin

Özel alanlar ekleyerek platformu belirli iş akışlarınıza uyarlayın ve uzantı kitaplığı aracılığıyla fatura oranları ve bütçe yönetimi, akıllı gruplar ve küresel resmi tatiller gibi gelişmiş özellikleri keşfedin

Mobil cihazınızın rahatlığından programlara erişin, zamanı izleyin ve takımınızla iletişim kurun

Hub Planner sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arayüzü görsel olarak daha az çekici veya özelleştirilebilir bulabilir

Büyük takımları veya karmaşık projeleri yönetenler, ölçeklenebilirlik sınırlamalarıyla karşılaştıklarını bildiriyor

Hub Planner fiyatlandırması

Tak ve Çalıştır: Aylık 7 $/kullanıcı

Premium: Aylık 18 $/kullanıcı

İş Lideri: Özel fiyatlandırma

Hub Planner puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4. 2/5 (100+ yorum)

6. Mosaic

mosaic aracılığıyla

Mosaic Uygulaması, işletmelerin en değerli varlıkları olan insanları yönetme şeklini kökünden değiştiren, yapay zeka destekli sofistike bir çözümdür.

Yapay zeka ile geleneksel elektronik tabloların ve genel yazılımların sınırlarını aşarak kaynak tahsisinde gelişmiş görünürlük, kontrol ve verimlilik sağlamayı amaçlamaktadır.

Proje kaynak tahsisini kolaylaştırmaktan takım verimliliğini artırmaya, doğru faturalandırma ve gelecekteki ihtiyaçları tahmin etmeye kadar, Mosaic Uygulaması proje yöneticilerine kaynak yönetiminde stratejik ortakları olarak yardımcı olur.

Mosaic'in en iyi özellikleri

Takım üyelerinin uygunluğu, iş yükü dağıtımı, beceri eksiklikleri ve potansiyel proje darboğazları hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin

Proje maliyetlerini izleyin, kaynak karlılığını analiz edin ve tek bir platformda doğru faturalar oluşturun

Örgütün her kademesinde bilinçli kararlar alınabilmesi için ilgili bilgilerin kolayca erişilebilir olmasını sağlayan özelleştirilebilir gösterge panelleri, raporlar ve veri alanları kullanın

Gerçek zamanlı güncellemeler, işbirliği özellikleri ve mobil erişilebilirlik ile bilgili, uyumlu ve verimli kalın

Mosaic sınırlamaları

Bazı kullanıcılar veri güvenliği ve gizliliği konusunda endişelerini dile getirmiştir

Benzersiz iş akışlarına sahip belirli sektörlerin özel ihtiyaçlarını karşılamak için ek yapılandırma veya özelleştirme gerekebilir

Mozaik fiyatlandırma

Başlangıç Planı: Özel fiyatlandırma

Pro Plan: Özel fiyatlandırma

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Mosaic puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (Yeterli yorum yok)

Capterra: 4,4/5 (30+ yorum)

7. Kaynak Uzmanı

Basitliği ve kullanıcı dostu olmasıyla tanınan Resource Guru, tek kişilik işletmelerden büyük kurumsal şirketlere kadar her boyuttaki işletmeye güç katar. Bu aracı kullanarak kaynak tahsisini kolaylaştırabilir ve proje verimliliğini optimize edebilirsiniz.

Etkili kaynak planlaması ve takım yönetimi için gerekli temel işlevlere odaklanan minimalist bir yaklaşım benimser. Sezgisel arayüzü ve sürükle ve bırak işlevselliği, öğrenmeyi ve kullanmayı kolaylaştırarak takımların programlarını ve iş yüklerini hızlı bir şekilde yönetmelerini sağlar.

Resource Guru'nun en iyi özellikleri

Temiz bir arayüz ve sürükle ve bırak işlevselliği ile yazılımı teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için bile kullanımı kolay bir platform haline getirin

Kaynak kullanımı, proje ilerlemesi ve takım performansı hakkında değerli bilgiler edinmek için özelleştirilebilir raporlar ve kapsamlı gösterge panelleri oluşturun

Şeffaf bir onay zinciri oluşturarak belirli projeler için kaynak talep sürecini kolaylaştırmak için kitap onay ş akışı

Takvimler, muhasebe yazılımları ve proje yönetimi araçları dahil olmak üzere çeşitli popüler iş araçlarıyla entegre edin

Resource Guru sınırlamaları

Son derece özelleştirilmiş raporlar veya derinlemesine veri analizi isteyen kullanıcılar, gelişmiş işlevlerin eksik olduğunu düşünebilir

Bazı kullanıcılar, diğer modern yazılım çözümlerine kıyasla arayüzün özelleştirme seçeneklerinin yetersiz olduğunu düşünebilir

Resource Guru fiyatlandırması

Grasshopper Plan: Aylık 5 $/kullanıcı

Blackbelt Plan: Aylık 8 $/kullanıcı

Master Plan: Aylık 12 $/kullanıcı

Resource Guru puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

8. Paymo

paymo aracılığıyla

Paymo, görev yönetimi, takım planlaması, zaman takibi ve müşteri faturalandırmasını içeren kapsamlı bir özellik paketi sunarak tek yönlü araçların sınırlarını aşar.

Bu, tüm proje yaşam döngüsünü merkezi bir hub'dan yönetmenizi sağlayan hepsi bir arada bir platformdur. Bu akıcı yaklaşım, birden fazla araç arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır, veri silolarını en aza indirir ve takımlar içinde verimliliği ve işbirliğini artırır.

Paymo'nun en iyi özellikleri

Görev yönetimi, takım planlaması, zaman takibi ve müşteri faturalandırma gibi temel işlevleri merkezi bir hub'da birleştirin

Görsel Kanban panoları ile görevleri etkili bir şekilde organize edin. İş akışını görselleştirmek, darboğazları belirlemek ve ilerlemeyi bir bakışta izlemek için görevleri farklı aşamalar (Yapılacak, Devam Ediyor ve Tamamlandı gibi) arasında sürükleyip bırakın

Manuel zamanlayıcılar, otomatik izleme ve çevrimdışı girdiler dahil olmak üzere çeşitli zaman takibi seçeneklerini kullanın

İzlenen zaman ve giderlere dayalı otomasyon ve ödeme işleme yardımıyla faturalar oluşturun ve müşterilerinizden doğrudan platform üzerinden çevrimiçi ödemeleri kabul edin

Paymo sınırlamaları

Karmaşık bağımlılıkları olan büyük ölçekli projelerde, özel proje yönetimi araçları kadar sağlam olmayabilir

Bazı kullanıcılar, mobil uygulamanın web tabanlı platforma kıyasla daha az özellik ve işlevselliğe sahip olduğunu bildirmiştir

Paymo fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 9,9 $/kullanıcı

Küçük Ofis: Aylık 15,9 $/kullanıcı

İş: Aylık 23,9 $/kullanıcı

Paymo puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400+ yorum)

9. ClickTime

via ClickTime

1999 yılından bu yana ClickTime, zaman takibi ve kaynak yönetimi alanında kendine bir yer edinmiştir. Zaman takibi, proje yönetimi, gider yönetimi ve kapsamlı raporlama gibi güçlü özellikler sunarak temel zaman çizelgelerinin ötesine geçer.

ClickTime, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve otomatikleştirilmiş iş akışları ile kendini farklılaştırır, veri girişi ve analizini kolaylaştırırken değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi ve hata riskini en aza indirmenizi sağlar.

ClickTime'ın en iyi özellikleri

Anahtar metrikleri görselleştirmek ve proje ilerlemesi, takım performansı ve kaynak kullanımı hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde etmek için kişiselleştirilmiş gösterge panelleri oluşturun

İş akışlarını otomatikleştirin, veri girişi ve analizini kolaylaştırın, zamandan tasarruf edin ve hataları en aza indirin

ClickTime'ı muhasebe yazılımı, proje yönetimi platformları ve CRM'ler dahil olmak üzere çeşitli popüler iş araçlarıyla entegre edin

Manuel zamanlayıcılar, otomatik zaman takibi ve mobil uygulama entegrasyonu gibi çeşitli yöntemlerle zamanı doğru bir şekilde takip edin

Makbuzları ekleyin ve geri ödemeleri yönetin, böylece doğru gider izleme ve kolaylaştırılmış finansal yönetim sağlayın

ClickTime sınırlamaları

Özel proje yönetimi araçları kadar sağlam olmayabilir

Kapsamlı müşteri işbirliği gerektiren işletmeler, sorunsuz müşteri iletişimi için özel özelliklerin eksik olduğunu düşünebilir

ClickTime fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 13 $/kullanıcı

Takım: Aylık 17 $/kullanıcı

Premier: Aylık 28 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Paymo puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)

10. Parallax

parallax aracılığıyla

Parallax, dijital hizmet kuruluşları için özel olarak tasarlanmış stratejik ve veri odaklı bir platformdur. Ajanslar, danışmanlık şirketleri ve geliştirme stüdyolarına tahmin, optimizasyon ve finansal içgörüler aracılığıyla geleceğe dönük kaynak yönetimi olanağı sunar.

Parallax, takımın uygunluğu, becerileri, proje talepleri ve finansal hedefleri göz önünde bulundurarak mevcut iş akışlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan bütünsel bir yaklaşım benimser.

Bu veri odaklı yaklaşım, Parallax'ı diğerlerinden ayırır. Geçmiş verileri, gerçek zamanlı içgörüleri ve tahmin yeteneklerini kullanarak projeleri proaktif olarak planlar, potansiyel kaynak kapasitesi eksikliklerini belirler ve optimum proje tahsisini sağlar.

Parallax'ın en iyi özellikleri

Farklı proje senaryoları oluşturun ve potansiyel kaynak gereksinimlerini tahmin edin

Proje bütçelerini, maliyetlerini ve karlılığını gerçek zamanlı olarak izleyin

Takımınızın kullanımını gerçek zamanlı olarak net bir şekilde görünürlük kazanın

Kaynak kullanımı, proje performansı ve takım verimliliği hakkında değerli bilgiler edinmek için özelleştirilebilir raporlar ve kapsamlı gösterge panelleri oluşturun

Müşteri portalları ve proje görünürlük seçeneklerini kullanarak müşterilerle şeffaflık ve işbirliği oluşturun

Parallax sınırlamaları

Veri odaklı yaklaşım ve gelişmiş işlevler, daha basit kaynak yönetimi araçlarına kıyasla daha zor bir öğrenme süreci gerektirebilir

Genel amaçlı özel kaynak yönetimi yazılımlarından farklı olarak, Parallax dijital hizmet kuruluşları için özel olarak tasarlanmıştır

Parallax fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Parallax puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,4/5 (40+ yorum)

ClickUp ile Takımınızın Verimliliğini Artırın

En iyi 10 insan kaynakları yönetimi çözümünü karşılaştırdıktan sonra, bu araçların ve uygulamaların nasıl çalıştığını ve iş akışlarını optimize etmenize, iyileştirme alanlarını belirlemenize ve veriye dayalı karar vermeyi güçlendirmenize nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlayabilirsiniz.

Ancak, daha geniş proje yönetimi aracınızla entegre olan bir yazılımdan yararlanmak istiyorsanız, ClickUp'ı düşünün! ClickUp ile görev yönetimi, iletişim araçları ve belge paylaşımı gibi ek işlevlerin keyfini çıkaracaksınız.

ClickUp'a bugün kaydolun! Takımınızın iş yükünü yönetmek ve optimize etmek ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak için kapsamlı bir çözüm seçin!