10 Ücretsiz Müşteri Terapi Oturumu Takip Şablonu

Çoğu terapist, oturumları belgelemek için istedikleri kadar zaman harcamaktadır.

Nuance Communications, klinisyenlerin haftada ortalama 13,5 saatini dokümantasyon oluşturmaya ayırdığını tespit etti.

Bu, izleme sisteminiz size yardımcı olmak yerine size engel olduğunda olur. Ancak her zaman böyle olmak zorunda değildir.

Müşteri terapi oturumu takip şablonu, oturum ayrıntılarını kaydetmek, ilerlemeyi izlemek ve takipleri yönetmek için önceden oluşturulmuş bir yapı sunar. Bu şablonlar sayesinde, her seferinde ş Akışınızı yeniden oluşturmanıza gerek kalmaz. Ayrıca, ister tek başına çalışıyor ister bir grup içinde çalışıyor olun, bu şablonları kullanabilirsiniz.

Müşteri Terapi Oturumu Takip Şablonu Nedir?

Müşteri terapi oturumu takip şablonu, terapistlerin oturum tarihlerini, müşterilerin endişelerini, kullanılan müdahaleleri ve ilerleme gözlemlerini kaydetmelerine yardımcı olan yapılandırılmış bir belge veya dijital araçtır.

Bu, her önemli detayın oturumlar arasında tutarlı bir şekilde kaydedilmesini sağlar. Bu tür şablonların çoğunda, kayıt için alanlar bulunur.

Müşteri bilgileri

Turum tarihi ve saati

Sunulan sorunlar

Uygulanan müdahaleler

Müşteri yanıtları ve

Herhangi bir ev ödevi veya takip planlaması

Bu şablonlar, lisanslı terapistler, danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar tarafından net ve düzenli bir dokümantasyon sağlamak için kullanılır.

🤝 Dostça Hatırlatıcı: Basit bir oturum günlüğü sadece tarihleri ve temel notları takip edebilir, ancak kapsamlı bir izleme sistemi tedavi hedeflerine yönelik ilerlemeyi izlemenize ve zaman içinde müşteri sonuçlarını ölçmenize yardımcı olur. Ayrıca SOAP (Öznel, Nesnel, Değerlendirme, Plan), DAP (Veri, Değerlendirme, Plan) veya BIRP (Davranış, Müdahale, Tepki, Plan) gibi belirli dokümantasyon biçimleri arasından seçim yapabilir ve bunları muayenehanenizin gereksinimlerine uyarlayabilirsiniz.

En İyi Müşteri Terapi Oturumu Takip Şablonlarına Genel Bakış

Müşteri Terapi Oturumu Takip Şablonunda Aranması Gerekenler

Yanlış şablonu seçmek, iş yükünüzü azaltmak yerine artırır. Bu nedenle, sizi yeni bir ş Akışına zorlamak yerine, mevcut klinik ş Akışınıza uyan bir araç aramak önemlidir. Karar vermeden önce, şablonun bu anahtar kriterleri karşıladığından emin olun.

Bu derlemede, bu ihtiyaçları farklı şekillerde karşılayan mükemmel şablonlar bulabilirsiniz.

10 Ücretsiz Müşteri Terapi Oturumu Şablonu

Terapistlerin oturum belgelerini düzenlemelerine, müşteri ilerlemelerini izlemelerine ve idari görevleri azaltmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bazı şablonları size gösterelim. İlk yedi şablon ClickUp'ta oluşturulmuştur. Notları kaydetmenize, takipleri yönetmenize ve müşteri bilgilerini tek bir yerde tutmanıza olanak tanıyan dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır. Kalan şablonlar, uygulama ihtiyaçlarınıza göre keşfedebileceğiniz harici seçeneklerdir.

1. ClickUp™ tarafından sunulan Hasta Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Hasta Yönetimi Şablonunu kullanarak hasta tedavi durumlarını, ilaçları, atanan terapistleri, sigortaları ve daha fazlasını izleyin.

Tam bir vaka yükünü yönetmek, aynı anda çok fazla şeyi idare etmek gibi mi geliyor? Müşteri bilgileri takvimlere, not alma uygulamalarına ve ayrı dosyalara dağılmış durumda olduğundan, bilgi aramakla zaman kaybediyorsunuz.

Dahası var! Tüm bu karmaşa içinde, önemli ayrıntılar gözden kaçabilir. ClickUp™ tarafından sunulan bu kapsamlı Hasta Yönetimi Şablonu, tüm hasta bilgileri, randevular ve oturum geçmişi için tek bir Çalışma Alanı’nda merkezi bir merkez oluşturarak bu sorunu çözüyor.

Düzinelerce araç arasında geçiş yapmadan müşterinin tüm sürecine hızlı bir şekilde erişmesi gereken terapistler için idealdir.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Notlarınızdan oturum özeti taslakları oluşturun veya bağlam farkında AI asistanınız ClickUp Brain ile takip edilecek öğeler için otomatik öneriler alın.

2. ClickUp™ tarafından hazırlanan Hasta Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Hasta Listesi Şablonu, hasta kayıtlarını tek bir yerde düzenleyerek zaman kazanmanızı sağlar.

Basit bir elektronik tablo ile tam kapsamlı bir müşteri yönetim sistemi arasında seçim yapmakta zorlanıyor musunuz?

Bu seçim, özellikle tek başına çalışan bir pratisyen için son derece zor olabilir. Basit bir elektronik tablo çok hantal ve bağlantısız gelebilir. Karmaşık bir sistem ise, asla kullanmayacağınız özelliklerle aşırıya kaçabilir. ClickUp™'ın Hasta Listesi Şablonu, sağlam bir orta yol sunar.

Bu şablonu kullanarak, gerekli ayrıntıları bir bakışta görebileceğiniz basit ve düzenli bir müşteri listesi oluşturun. Bu şablon, muayenehanenizle birlikte büyüyebilecek mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Sisteminizi sıfırdan yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan, daha sonra daha ayrıntılı izleme bilgileri ekleyebilirsiniz.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Hızlı filtre seçeneklerini kullanarak müşteri listenizi aktif, beklemede veya taburcu gibi durumlara göre sıralayın, böylece dikkat edilmesi gereken kişilere odaklanabilirsiniz.

ClickUp Özel Alanları ile her müşterinin oturum türünü (bireysel, çift, aile veya grup terapisi) takip edin.

Belirli bir süre içinde bir müşteri görülmediğinde hatırlatıcılar oluşturun ve ClickUp Otomasyonları ile manuel takvim kontrollerini ortadan kaldırın.

3. ClickUp™ tarafından sunulan Vaka Raporu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Vaka Raporu Şablonu ile vaka ayrıntılarını, geçmişini ve özetini yapılandırılmış, tutarlı bir biçimde kaydedin.

Sevk eden doktorlar, okullar veya tüzel kişiler için vaka raporları derlemek, genellikle dağınık oturum notlarından kopyalama ve yapıştırma gibi sıkıcı bir süreci içerir. Bu manuel iş sadece zaman alıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda hatalara da yol açarak belgelerin eksik veya yanlış olmasını riske atar. ClickUp™ tarafından sunulan bu Vaka Raporu Şablonu, notlarınızı ve raporlarınızı tek bir tutarlı sisteme entegre ederek tüm süreci kolaylaştırır.

Dışarıdaki taraflar için yapılandırılmış, profesyonel belgeler hazırlaması gereken klinisyenler için tasarlanmıştır.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Çalışma alanınızda doğrudan ayrıntılı anlatım raporları yazın ve bunları ClickUp Docs ile müşterinin oturum geçmişine bağlantı kurun.

İç içe sayfalar ile raporlarınızı düzenleyerek, ilk değerlendirme, oturum bazında ilerleme notları ve nihai sonuç özeti için ayrı bölümler oluşturun.

Yorum konuları ve @bahsetmeler gibi İşbirliği Özellikleri ile bir süpervizörden geri bildirim alın veya doğrudan belge üzerinde bir meslektaşınızla danışın.

ClickUp Brain ile önceki terapi notlarından anahtar ayrıntıları bir araya getirerek tutarlı bir rapor oluşturarak ilk vaka özetini hazırlayın.

📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, iş ile ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcar. Bu, e-postaları, Slack konuları ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zamanın kaybedilmesi anlamına gelir. Çalışma alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain'i deneyin. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve cevaplar sunar, böylece aramayı bırakıp iş yapmaya başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yılda 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

4. ClickUp™ tarafından sunulan Müşteri Başarısı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri Başarı Şablonu ile terapi müşterilerinizin iyileşme sürecinin her aşamasını izleyin.

Bireysel oturum notlarına odaklandığınızda, bir müşterinin zaman içindeki ilerlemesinin genel görünümünü görmek zor olabilir. Bu da uzun vadeli kalıpları tespit etmeyi, tedavi planlarını etkili bir şekilde ayarlamayı veya müşteriye terapötik ilerlemeyi göstermeyi zorlaştırır. ClickUp™ tarafından sunulan bu hedef odaklı Müşteri Başarı Şablonu, odak noktasını tekil oturumlardan tüm tedavi sürecine kaydırır.

Bu şablon aslında CRM'ler için oluşturulmuş olsa da, ön tanımlı Özel Durumları istediğiniz gibi değiştirerek oturum ilerlemesine kolayca uyarlayabilirsiniz.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz:

ClickUp dönüm noktalarını kullanarak "anksiyete semptomlarını azaltmak" veya "başa çıkma stratejileri geliştirmek" gibi belirli tedavi hedeflerine doğru ilerlemeyi izleyin.

Seanslar boyunca güncellenen İlerleme Göstergeleri ile müşterilerin hedeflerine doğru nasıl ilerlediklerini görün.

ClickUp Özel Alanları ile, kendi bildirdiği müşteri değerlendirmeleri veya standartlaştırılmış değerlendirme puanları gibi sonuç ölçümlerini dahil edin.

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak manuel rapor oluşturmaya gerek kalmadan müşteri ilerleme eğilimlerini görselleştirmek için otomatik olarak grafikler ve çizelgeler oluşturun.

🎥 Bonus: Terapi verilerinizi görselleştiren ve tüm muayenehanenizdeki anahtar ölçütleri izleyen özel bir müşteri gösterge paneli nasıl oluşturabileceğinizi görmek için bu adım adım öğreticiyi izleyin (ve uyarlayın).

5. ClickUp™ tarafından sunulan Yasal Müşteri Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Müşteri ve hukuki davalarla ilgili bilgileri tek bir yerde toplayın ve ClickUp Hukuki Müşteri Yönetimi Şablonu ile verimli bir şekilde paylaşın.

ClickUp™ tarafından sunulan Hukuki Müşteri Yönetimi Şablonu, uyumluluk ve belgeleme konusunda ağır bir yük getiren davalar için bir nimettir. Evet, adli davalardan, mahkeme tarafından atanan müşterilerden vb. bahsediyoruz.

Tek bir kaçırılan son tarih veya kötü belgelenmiş bir etkileşim ciddi yasal ve mesleki sonuçlara yol açabileceğinden, bu araç sizin cephanenizde olması gereken bir araçtır. Bu yüksek riskli durumlar için gerekli olan titiz kayıt tutma işini bu araca güvenerek yapabilirsiniz.

Hukukçular için tasarlanmış olsa da, yapısı ayrıntılı ve savunulabilir belgelere ihtiyaç duyan terapistler için de son derece uygundur.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Uyum ve denetim amaçları için otomatik zaman damgaları içeren ayrıntılı Etkinlik Günlükleri ile her müşteri etkileşimini kaydedin.

Onay formlarını, mahkeme kararlarını ve ilgili tüm yazışmaları doğrudan müşterinin kaydına ek dosya olarak ekleyin.

ClickUp'ın entegre Görev Yönetimi özelliği ile mahkeme tarihleri veya rapor gönderileri gibi önemli uyum sürelerini takip edin.

Avukatlar, denetçiler veya diğer taraflar özelleştirilebilir izinlerle görünürlük gerektirdiğinde, ClickUp'ta belirli kayıtlara kontrollü, salt okunur erişim izni verin.

6. ClickUp™ tarafından sunulan Kendi Kendine Bakım Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Kendi Kendine Bakım Planı Şablonu'nu kullanarak, müşterilerinize kendi bakımlarına öncelik vermelerini sağlayacak bir yol haritası sunarak, zihinsel sağlıklarına yatırım yapmaları için onları motive edin.

Neredeyse her terapistin çok iyi bildiği bir senaryo: Seanslar arasında ödevler verirsiniz (günlük yazma, topraklama egzersizleri, ruh hali izleme veya maruz kalma görevleri) böylece müşteriler terapi odası dışında da ilerleme kaydedebilirler. Ancak bir sonraki oturuma kadar, bu ödevler ya tamamlanmamış ya da tamamen unutulmuş olur.

Sonuç? Görevleri geliştirmek yerine, değerli oturum zamanınızı görevleri yeniden açıklamakla geçiriyorsunuz. ClickUp™'ın bu Kişisel Bakım Planı Şablonu, size ve müşterilerinize oturumlar arası işler için paylaşılan bir dijital alan sunarak bu sorunu çözüyor.

Bu, terapötik süreci müşterilerinizin günlük yaşamlarına genişletmenize yardımcı olur ve onların katılımını ve sorumluluklarını sürdürmelerini sağlar.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Planı müşterilerinizle paylaşarak, kendi ilerlemelerini güncellemeleri için onlara görünüm veya düzenleme erişimi verin (uygunsa).

Kendi kendine bakım rutinlerini, müşterilerin her gün ClickUp Checklists ile işaretleyebilecekleri küçük, uygulanabilir öğelere ayırın.

ClickUp Yineleyen Görevler ve ClickUp Hatırlatıcılar ile müşterilerin yeni başa çıkma becerilerini tutarlı bir şekilde uygulamalarına ve sağlıklı alışkanlıklar geliştirmelerine yardımcı olun.

Müşteriler, ClickUp Mobil Uygulaması'nı kullanarak planlarına her yerden erişebilir ve güncelleyebilir, böylece planlarını kolayca izleyebilirler.

👀 Biliyor muydunuz? Terapistin refahı, müşterinin sonuçlarını etkiler: 2024 yılında yapılan bir kohort çalışmasında, tükenmişlik yaşayan terapistler tarafından tedavi edilen hastaların, tükenmişlik yaşamayan terapistler tarafından tedavi edilen hastalara kıyasla, TSSB semptomlarında klinik olarak anlamlı bir iyileşme gösterme olasılığı daha düşüktü. Müşterilerinize destek verirken, kendi ihtiyaçlarınızı da göz ardı etmediğinizden emin olun!

7. ClickUp™ tarafından sunulan Yönetici Günlüğü Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Yönetici Günlüğü Şablonu ile denetlediğiniz terapistlerin işleri ve başarılarının doğru bir kaydını tutun.

Bu şablon, birden fazla terapisti denetleyen klinik süpervizörler veya uygulama yöneticileri içindir.

Denetim bilgileri farklı e-postalarda, elektronik tablolarda ve konuşmalarda dağınık olduğundan, görünürlük bozulur. Vaka yükleri karşılaştırmak zordur, denetim notları kolayca gözden kaçabilir ve lisans yenilemeleri gibi önemli tarihler kolayca gözden kaçabilir.

ClickUp™ tarafından sunulan bu Yönetici Günlüğü Şablonu, tüm denetim ve idari gözetim faaliyetlerinizi tek bir organize sistemde merkezileştirir. Terapistlerin vakalarını izleyebilir, denetim oturumlarını kaydedebilir, geri bildirimleri ve eylem öğelerini belgeleyebilir ve uyum dönüm noktalarını tek bir yerden izleyebilirsiniz. Güncellemeleri takip etmek veya birden fazla araçtan bağlamı bir araya getirmek zorunda kalmazsınız.

Kısacası, takımınızı mikro yönetmeden bakım kalitesini ve uyumluluğu korumanıza yardımcı olur.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Bireysel klinisyenlerle yaptığınız her denetim oturumu için günlük girdileri oluşturarak tartışmaları ve eylem öğelerini belgelendirin.

Tüm takımınız için lisans gerekliliklerini, sürekli eğitim kredilerini veya kimlik bilgisi yenileme son tarihlerini asla kaçırmayın.

İş yükünün dağıtımına ilişkin net bir genel bakış elde ederek, muayenehanede işlerin dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlayın.

ClickUp Gösterge Panelleri ile toplam aktif müşteri sayısı, haftalık ortalama oturum sayısı veya yeni kayıtlar gibi uygulama genelindeki metrikleri görselleştirin.

8. Template.net tarafından hazırlanan Terapi Oturumu Programı Şablonu

Bu Terapi Oturumu Programı şablonu, randevularınızı düzenlemek ve haftanızı net bir şekilde yapılandırmak için basit ama güçlü bir araçtır. Hafta günlerini, zaman aralıklarını, müşteri isimlerini, terapi türlerini ve oturum hedeflerini özetler, böylece ayrıntıları hatırlamak için uğraşmak yerine oturumları bilinçli bir şekilde planlayabilirsiniz.

🌟 Bu şablonu neden seveceksiniz:

İş yükünüzü görselleştirin ve çakışmaları önleyin

Müşteriler arasında mola ve hazırlık zamanı için alan açın.

Bireysel terapi, grup çalışması veya karma biçimler yapın, ş akışınıza kolayca uyarlayın.

Günlük lojistikle ilgili stresi azaltın ve klinik odaklanma için ücretsiz bant genişliği kazanın.

9. Goodocs tarafından terapi oturumları için yazdırılabilir SOAP not şablonu

Goodocs aracılığıyla

Birçok klinisyen SOAP dokümantasyon biçimini kullanmak üzere eğitilmiştir ve bu biçim için özel olarak tasarlanmış TheGoodocs'un Terapi Oturumları için SOAP Not Şablonu'nu tercih etmektedir. SOAP not şablonu, hasta bilgilerini dört ayrı bölüme ayırır:

Öznel: Müşterinin duyguları, semptomları ve deneyimleri hakkında bildirdikleri

Amaç: Terapistin, müşterinin duyguları, görünüşü veya davranışları gibi gerçek gözlemleri.

Değerlendirme: Terapistin öznel ve nesnel bilgilere ilişkin klinik yorumu

Plan: Müdahale ve ev ödevleri dahil olmak üzere tedavi planındaki sonraki adımlar

Bu Goodocs şablonu, Google Dokümanlar ve Microsoft Word'de ücretsiz olarak mevcuttur ve oturum notlarınızı kolaylıkla özelleştirip yazdırabilirsiniz. Her bölüm için hazır yer tutucular elde edersiniz, böylece notlarınızı sıfırdan yeniden oluşturmak yerine anlamlı ilerlemeleri kaydetmeye odaklanabilirsiniz.

🎥 Bonus: Daha iyi SOAP notları yazmayı öğrenmek mi istiyorsunuz? Bu kısa açıklayıcı video da en iyi ipuçlarımızı öğrenin:

10. Vertex42 tarafından hazırlanan Zaman Takibi Şablonu

Vertex42 aracılığıyla

Saatlik ücretlendirme yapıyorsanız veya dokümantasyon ve denetim gibi faturalandırılamayan işlere harcadığınız zamanı takip etmeniz gerekiyorsa, Vertex42'nin bu Zaman Takibi Şablonu size yardımcı olabilir. Bu şablonu, müşteri oturumlarına, vaka notlarına, telefon danışmanlıklarına ve diğer idari görevlere harcadığınız zamanı takip etmek için kullanın. Özel muayenehanelerin faturalandırma işlemlerini ve sigorta dokümantasyon gerekliliklerini yerine getirmeyi kolaylaştırır.

💡 Profesyonel İpucu: Bağımsız zaman takibi şablonları elektronik tablolar veya özel uygulamalar olarak mevcuttur, ancak bu da entegre bir aracın sürtünmeyi azaltabileceği bir başka alandır. Her ClickUp görevinde yerel ClickUp Zaman Takibi'ni kullanarak ayrı bir araca ihtiyaç duymadan oturum süresini doğrudan müşterinin kaydına kaydedin.

Daha İyi Bakım İçin Alan Açan Yapı

Doğru terapi oturumu takipçisi, belgelemeyi basitleştirmekten daha fazlasını yapar. Uygulamanızda zaman ve dikkatin nasıl ortaya çıktığını şekillendirir.

Bu blog yazısında listelenen müşteri terapi oturumu şablonları, müşterilerle geçirdiğiniz zamanı korur. Bilişsel yükü azaltır ve oturumlar arasındaki takip sürecini iyileştirir. Sonuç olarak, hem klinisyenler hem de müşteriler için daha net bir süreklilik sağlanır.

Peki doğru olanı nasıl seçmelisiniz?

İyi dokümantasyon sistemlerinin idari iş gibi hissettirmediğini unutmayın. Arka planda kalırlar ve terapinin en önemli konulara odaklanmasına izin verirler. Peki en iyileri hangileridir? Notlarınızı, programlarınızı, ödevlerinizi ve ilerleme izlemenizi tek bir destekleyici sistemde bir araya getirirler. Tıpkı ClickUp'ın yaptığı gibi.

Kendiniz deneyin. ClickUp'a ücretsiz kaydolun!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Terapi notları şablonu (genellikle psikoterapi notları olarak adlandırılır), klinisyenin kişisel gözlemleri ve izlenimleri içindir. Bu notlar resmi kayıtlardan ayrı tutulur ve HIPAA kapsamında özel gizlilik korumasına sahiptir. İlerleme notları şablonu, resmi müşteri dosyasının bir parçasıdır ve tedavi ayrıntılarını, müşterinin tepkilerini ve sigorta sağlayıcıları, denetçiler veya bakıma dahil olan diğer klinisyenlerle yapılacak paylaşımları belgeler.

Çoğu dijital şablon, tercih ettiğiniz biçime uyacak şekilde yeniden adlandırmanıza veya Özel Alanlar eklemenize olanak tanır. Her bileşen için bölümler oluşturabilir (ör. Öznel, Nesnel, Değerlendirme, SOAP Planı) ve belgeleme stilinize uymayan alanları kaldırabilirsiniz.

ClickUp, kurumsal düzeyde güvenlik özellikleri sunar ve HIPAA uyumluluğu gerektiren kuruluşlar için İş Ortağı Anlaşmaları (BAA) imzalayabilir. Her zaman kendi uyumluluk sorumlusuna danışmalı ve ClickUp'ın güvenlik belgelerini inceleyerek, uygulamanızın özel gereksinimlerini karşıladığını doğrulamalısınız.

Dijital takipçiler, aranabilir kayıtlar, otomatik yedeklemeler ve süpervizörlerle daha kolay işbirliği sağlar. Ayrıca, oturum notlarını doğrudan programlama ve takip görevlerine bağlamanıza olanak tanıyarak, kağıt veya bağlantısız elektronik tabloların kullanımından kaynaklanan dağınık belgeleri azaltır.