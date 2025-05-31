2025'in En İyi 11 Sağlık Hizmetleri Planlama Yazılım Sistemi

Hiç bir hastanın randevusunu planlamaya çalışırken, hastayı dakikalarca beklettikten sonra bir sonraki uygun randevunun üç hafta sonra olduğunu öğrendiğiniz oldu mu?

Bunun nedeni, çoğu planlama sisteminin hala geçmişte kalmış olmasıdır. Yeni nesil sağlık hizmetleri planlama yazılımları, bu durumu tersine çevirerek takımların takvimleri verimli bir şekilde doldurmasını ve hastaları memnun etmesini kolaylaştırıyor.

Bu değişime öncülük eden en iyi platformları inceledik. İşte bu yıl bilmeniz gereken en iyi 11 sağlık hizmetleri planlama sistemi ve onları diğerlerinden ayıran özellikler.

Sağlık hizmetleri planlama yazılım sistemlerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Randevu iptallerini azaltmak, kaynakları optimize etmek ve hastaları memnun etmek için planlama platformunuzda öncelik vermeniz gereken özellikler şunlardır 👇

Akıllı planlama özellikleri : Mantığa dayalı randevu eşleştirme, bekleme listesi otomasyonu ve zaman aralığı optimizasyonu ile randevuya gelmeme ve son dakika iptallerini azaltın

Kullanım kolaylığı : Tıklamaları en aza indiren, sürükle ve bırak takvim değişikliklerini destekleyen ve masaüstü ve mobil cihazlarda çalışan sezgisel bir arayüze sahip bir planlama yazılımı seçin

Hasta kendi randevusunu kendisi ayarlama : Hastaların web siteniz veya portalınız üzerinden randevu almasına olanak tanıyan, uygunluk, sağlayıcı türü ve ziyaret hazırlığı için yerleşik kurallara sahip self servis araçları sunun

Ölçeklenebilirlik ve verimlilik : Uygulamanızla birlikte büyüyebilen, birden fazla departmanı, sağlayıcıyı ve konumu sorunsuz bir şekilde destekleyen bir sağlık hizmetleri planlama yazılımı sistemi seçin

Çalışan izleme yazılımı entegrasyonu : Sağlayıcıların iş yükünü, uygunluk durumunu ve verimliliğini izleyen : Sağlayıcıların iş yükünü, uygunluk durumunu ve verimliliğini izleyen çalışan izleme yazılımıyla senkronizasyon sağlayarak aşırı rezervasyonları ve tükenmişliği önleyin

EHR ve faturalandırma sistemi entegrasyonları: Mevcut teknoloji altyapınızla, özellikle elektronik sağlık kayıtları (EHR), sigorta uygunluk araçları ve faturalandırma platformlarıyla bağlantı kurarak yinelenen işleri azaltın

En İyi Sağlık Hizmetleri Planlama Yazılım Sistemleri

Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, gerçek bir etki yaratan en iyi sağlık hizmetleri planlama yazılım sistemlerini keşfedelim:

İşte en iyi 11 sağlık hizmetleri planlama yazılım sistemine hızlı bir bakış:

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma * ClickUp Otomatik planlama, izlenebilir görev yönetimi ve hatırlatıcılar, rutin iş akışları için otomasyonlar ile AI destekli Takvim AI destekli sağlık hizmetleri planlama ve görev yönetimi Sonsuza kadar ücretsiz plan, Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri Acuity Scheduling Otomatik planlama, izlenebilir görev yönetimi ve hatırlatıcılar ile AI destekli Takvim, rutin iş akışları için otomasyonlar Güvenli ödemeler ve otomatik randevular Ücretli planlar aylık 16 $'dan başlar Nursegrid Özelleştirilebilir müşteriye yönelik planlama, entegre ödeme işleme, gerçek zamanlı uygunluk ve otomatik hatırlatıcılar Hemşire vardiya değişimi ve mobil öncelikli program yönetimi Özel fiyatlandırma QGenda Mobil cihazlara öncelik veren hemşire planlama ve vardiya değişimi, koordinasyon için uygulama içi mesajlaşma Sağlayıcı planlama otomasyonu ve iş gücü analitiği Özel fiyatlandırma Simple Practice Kural tabanlı sağlayıcı planlama, otomatik zaman takibi ve ücret hesaplamaları Tele-sağlık oturumları ve müşteri self servisi Ücretli planlar aylık 49 $'dan başlar NextGen Healthcare EHR, planlama ve faturalandırma entegrasyonu, Mobil dokümantasyon ve iletişim EHR ve nüfus sağlığı araçları Özel fiyatlandırma CareCloud Gelir döngüsü yönetimi araçları, yapay zeka destekli klinik dokümantasyon Klinik notlar ve gelir döngüsü yönetimi Özel fiyatlandırma Weave İki yönlü metin mesajlaşma ve metin ile ödeme, Sesli mesaj transkripsiyonu ve çağrı analizi, Randevu listesi ile çağrı yönlendirme Tek bir sistemden otomatik mesajlaşma ve metin ile ödeme Özel fiyatlandırma OnShift Gerçek zamanlı vardiya uyarıları ve metin mesajları, OnShift Wallet aracılığıyla kazanılan ücretlere erişim Yaşlı ve akut sonrası bakımda iş gücü planlaması Özel fiyatlandırma PracticeSuite RPA destekli randevu ve faturalandırma otomasyonu, yatarak tedavi için UB-04 faturalandırma Özel ücret tarifeleri Yatarak tedavi faturalandırma ve RPA destekli gelir döngüsü Özel fiyatlandırma CrelioHealth Gerçek zamanlı laboratuvar operasyonları ve planlama, envanter ve hasta etkileşim araçları Hasta randevularını ve raporlamayı yöneten teşhis laboratuvarları Ücretli planlar aylık 550 $'dan başlar, tek seferlik 5.000 $'lık başlangıç ücreti vardır

1. ClickUp (Sağlık hizmetleri planlaması ve görev yönetimi için en iyisi)

Değişen hasta ihtiyaçları ve giderek uzayan yapılacaklar listesi arasında, çoğu planlama aracı yoğun bir sağlık hizmetleri ortamının karmaşıklığını yönetmek için tasarlanmamıştır.

İşte ClickUp bu noktada öne çıkıyor. "İş için her şeyin bulunduğu uygulama" olarak bilinen ClickUp, görev yönetimi, işbirliği, otomasyon ve planlamayı sağlık hizmeti sağlayıcılarının güvenebileceği tek bir esnek platformda (tümü AI destekli) birleştirir.

ClickUp Takvim

Ve en büyük oyun değiştiricilerinden biri mi? ClickUp Takvim.

Yepyeni ClickUp Takvim, dinamik planlamayı takımınızın iş akışına uyum sağlayan yapay zeka destekli özelliklerle birleştirir.

En önemli görevlerinize öncelik veren ve odaklanmanız gereken zamanları bloklayan otomatik planlama özelliğini düşünün. Ardından, günün kaçınılmaz değişiklikleri olduğunda her şeyi otomatik olarak yeniden düzenleyin.

Değişen takım iş akışlarına uyum sağlayan, yapay zeka destekli ClickUp Takvim ile dinamik planlama yapın

Günlük, haftalık ve aylık görünümler arasında geçiş yapabilir, takım üyelerinin programlarını gerçek zamanlı olarak karşılaştırabilir ve daha iyi koordinasyon için özel çalışma saatleri veya konumlar ayarlayabilirsiniz.

Google ve Outlook ile senkronizasyon sağladığı için, yinelenen güncellemeler veya kaçırılan toplantılar konusunda endişelenmenize gerek yoktur.

ClickUp Görevleri

Gerçek değişim ClickUp Görevleri ile başlar.

ClickUp Görevleri ile hasta iş akışlarını izlenebilir görevlere ayırın

Her hasta ziyaretini veya iç iş akışını net, izlenebilir eylem öğelerine ayırmak için kullanın; bunları doğru takım üyelerine atayın, son teslim tarihleri ekleyin, öncelikler belirleyin ve hatta ilgili dosyaları veya hasta notlarını ekleyin. Takımınızın çalışma şekline bağlı olarak, görevler düzenli listelerde, panolarda veya zaman çizelgelerinde yer alır.

Neyi daha da iyi hale getiriyor? Görevler doğrudan Takviminizde görünür. Bu, her şeyi bağlam içinde görebileceğiniz ve gününüzü buna göre planlayabileceğiniz anlamına gelir.

ClickUp Hatırlatıcılar

Görevler yerleştirildikten sonra, ClickUp Hatırlatıcıları ile hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Hatırlatıcılar ile takip, laboratuvar kontrolleri ve hasta onayları için hızlı ve esnek hatırlatıcılar ayarlayın

Bir hastayı aradıktan sonra takip etmek, laboratuvar sonuçlarını kontrol etmek veya randevuyu onaylamak gibi tam bir görev gerektirmeyen her şey için hızlıca uyarılar ayarlayın. Bu hatırlatıcılar başkalarına atanabilir, dosya veya notlar içerebilir ve belirli bir zamanda veya bir şeyin vadesi dolmadan hemen önce sizi bilgilendirebilir.

ClickUp Otomasyonları

Daha yapılandırılmış iş akışları için ClickUp Otomasyonları, tekrarlayan işleri gerçekleştiren tetikleyiciler ayarlamanıza olanak tanır.

ClickUp Otomasyonları ile randevu takipleri ve görev güncellemeleri gibi rutin iş akışlarını otomatikleştirin

Örneğin, randevu yaklaşırken sizi bilgilendirmesi, takip zamanı bloğu planlaması veya randevu tamamlandıktan sonra görevin durumunu otomatik olarak güncellemesi için yapılandırabilirsiniz.

ClickUp Çalışan Programı Şablonu

Hemen başlamak için hazır mısınız? ClickUp Çalışan Planı Şablonunu kullanın . Görsel ve kullanımı kolay düzeni, takım iş yüklerini tek bir yerden planlamanıza, atamanıza ve izlemenize yardımcı olur. Tamamen özelleştirilebilir, böylece işinize en uygun şekilde yapılandırabilirsiniz.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Çalışan Programı Şablonu ile takım iş yüklerini görsel olarak planlayın ve yönetin

Görevleri rollere göre gruplandırabilir, "İlerleme" veya "Blok" gibi özel durumlar ayarlayabilir ve uygunluğa göre iş atayabilirsiniz.

Ayrıca Haftalık Program, Durum Panosu ve Çalışan Kapasitesi gibi birden fazla görünüm ile birlikte gelir, böylece netliği kaybetmeden üst düzey planlama ve günlük görev yönetimi arasında geçiş yapabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Sağlık hizmetleri belgelerini güvenli bir şekilde yönetin: ClickUp Belgeler'i kullanarak hasta kayıtlarını, tedavi planlarını ve iç protokolleri saklayın. Belgeler görevlere bağlanabilir, personele atanabilir ve HIPAA uyumluluğu için yapılandırılabilir

Takip ve personel koordinasyonunu otomatikleştirin: ClickUp Otomasyonlarını kullanarak hatırlatıcılar gönderin, görev durumlarını güncelleyin veya randevulardan sonra takip eylemleri oluşturun, böylece ekibinizin manuel giriş yapmadan işlerini takip etmesine yardımcı olun

Mevcut sağlık hizmetleri araçlarıyla entegre edin: ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak EHR/EMR sistemlerinizi, Google Takvim, Outlook ve daha fazlasını bağlayın, verileri senkronize edin ve günlük işlemler sırasında uygulama değiştirme ihtiyacını azaltın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'taki özelliklerin sayısı, yeni bir kullanıcı için başa çıkması zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Daha büyük projelerimizde ekip üyeleri arasındaki iletişimin geliştiğine inanıyorum. Belirli bir görev veya alt görev hakkında doğrudan konuşma yapabilmek, kaliteyi artırdı ve karışıklığı azalttı. Birçok farklı araç ve sistemle entegrasyonlar, görev oluşturmayı otomatikleştirmemize veya bir değişiklik olduğunda diğer sistemleri bilgilendirmemize olanak tanıyor.

Daha büyük projelerimizde ekip üyeleri arasındaki iletişimin iyileştiğine inanıyorum. Belirli bir görev veya alt görev hakkında doğrudan konuşma yapabilmek, kaliteyi artırdı ve karışıklığı azalttı. Birçok farklı araç ve sistemle entegrasyonlar, görev oluşturmayı otomatikleştirmemize veya bir değişiklik olduğunda diğer sistemleri bilgilendirmemize olanak tanıyor.

📚 Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz Zaman Yönetimi Şablonları (Takvimler ve Programlar)

2. Acuity Scheduling (Güvenli ödemeler ve otomatik randevular için en iyisi)

acuity Scheduling aracılığıyla

Acuity Scheduling, hastaların çevrimiçi randevu almasına, gerçek zamanlı uygunluk durumunu görüntülemesine ve otomatik onaylar ile hatırlatıcılar almasına olanak tanıyan bir müşteri kendi kendine randevu alma aracıdır.

Acuity'nin uygunluk ayarları, çalışma saatleriniz üzerinde ekstra kontrol sağlar. Seçenekler arasında zaman yönetimi için haftalık uygunluk ayarı, belirli günler için geçersiz kılma ve hatta farklı randevu türleri için benzersiz zaman aralıkları bulunur.

Esnek, hasta odaklı tıbbi planlama yazılımına ihtiyaç duyan muayenehaneler için iyi işleyen, hafif ama etkili bir planlama yazılımı çözümüdür.

Acuity Scheduling'in en iyi özellikleri

Müşterilerinizle iletişim kurduğunuz planlama arayüzünü markanıza uyacak şekilde özelleştirin

Rezervasyon sırasında ödeme kabul etmek için çeşitli ödeme işlemcileriyle bağlantı kurun

Özelleştirilebilir kayıt formları ile randevu öncesinde önemli müşteri bilgilerini toplayın

Acuity Scheduling sınırlamaları

Kullanıcılar, birkaç randevudan fazlasını dışa aktardıklarında sitenin çöktüğünü ve veri almanın neredeyse imkansız hale geldiğini söylüyor.

Kullanıcılar, aynı isimle yapılan rezervasyonların müşteri kayıtlarını birleştirerek karışıklığa ve gizlilik risklerine yol açtığını belirtiyor

Acuity Scheduling fiyatlandırması

Yeni çıkan: Aylık 16 $

Büyüyen: 27 $/ay

Powerhouse: 49 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Acuity Scheduling puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (5.000'den fazla yorum)

🔎 Biliyor muydunuz? Sağlık hizmetlerinde üretken yapay zekanın 2024 yılında 2,7 milyar dolardan 2034 yılında 20 milyar doların üzerine çıkacağı öngörülüyor; bazı tahminler bu sayının %40 daha yüksek olacağını belirtiyor!

3. Nursegrid (Hemşire vardiyası değişimi ve mobil öncelikli program yönetimi için en iyisi)

nursegrid aracılığıyla

Nursegrid, hemşireler ve klinik personeli için özel olarak tasarlanmış bir iş programı uygulamasıdır. Kullanıcıların izinlerini ve vardiyalarını yönetmelerine, iş arkadaşlarının programlarını görüntülemelerine ve son dakika değişikliklerini doğrudan mobil cihazlarından halletmelerine olanak tanır. Hemşireler, sadece birkaç dokunuşla fazla mesai işaretleyebilir, hastalık izinlerini kaydedebilir ve hatta eğitim oturumlarını ve toplantıları tek bir yerden takip edebilir.

Diğer vardiya yönetim yazılımlarından farklı olarak NurseGrid, sorumlu hemşire veya eğitmen vardiyalarının belirlenmesi, uygunluk durumunun işaretlenmesi ve kişisel takvimlerle senkronizasyon gibi sağlık hizmetlerine özgü ihtiyaçları destekler.

Nursegrid'in en iyi özellikleri

Belirli iş arkadaşlarınızla vardiyaları değiştirin veya tüm takımın görebileceği şekilde değişim talepleri oluşturun

Vardiya taleplerini takip etmek için ekip arkadaşlarınıza uygulama içi mesajlar gönderin

Gündüz, akşam ve gece vardiyaları için görsel simgelerle vardiyaları ekleyin ve kategorilere ayırın

Nursegrid sınırlamaları

Kullanıcılar, Manager uygulamasının kaldırılmasının mesai saatleri dışındaki program değişikliklerini daha az kolay hale getirdiğini söylüyor

Diğerleri, uygulamanın eski iPhone ve Android cihazlarda tutarsız olabileceğini bildiriyor

Nursegrid fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Nursegrid puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (50+ yorum)

Nursegrid hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Programlarımızı parmaklarımızın ucunda görebilmeyi çok seviyorum. Uygulama üzerinden ekleme, düzenleme, değiştirme ve ekstra vardiyalar seçme işlemlerini yapabiliyoruz. Ayrıca diğer meslektaşlarımızla da iletişim kurabiliyoruz!

Programlarımızı parmaklarımızın ucunda görebilmeyi çok seviyorum. Uygulama üzerinden ekleme, düzenleme, değiştirme ve ekstra vardiyalar seçme işlemlerini yapabiliyoruz. Ayrıca diğer meslektaşlarımızla da iletişim kurabiliyoruz!

4. QGenda (Sağlayıcı planlama otomasyonu ve iş gücü analitiği için en iyisi)

qGenda aracılığıyla

2006 yılında kurulan QGenda, karmaşık klinik ortamlar için oluşturulmuş bir planlama ve operasyon platformudur. Sağlık kuruluşlarının sağlayıcıların programlarını düzene sokmasına, nöbet rotasyonlarını yönetmesine ve zaman ve devamlılığı izlemesine yardımcı olur.

Mobil erişim ve entegre ödeme hesaplamaları ile QGenda, önemli idari yükü azaltır. Yerleşik iş gücü analitiği, personel eksiklikleri ve kaynak kullanımı konusunda görünürlük sağlayarak takımların daha akıllı, veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olur.

QGenda'nın en iyi özellikleri

Kural tabanlı otomasyon kullanarak departmanlar, roller ve konumlar arasında optimize edilmiş bakım takımı programları oluşturun ve yönetin

Zaman takibini kolaylaştırın ve hem sağlayıcılar hem de hemşirelik personeli için karmaşık ücret hesaplamalarını otomatikleştirin

Gerçek zamanlı analizler ve geçmiş personel verileriyle iş gücü performansını optimize edin

QGenda sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yeni kullanıcı profilleri eklemek için müşteri desteğinin müdahalesine ihtiyaç duydukları için gecikmeler yaşadıklarını bildirmiştir

Kullanıcılar, vardiya değiştirme özelliğinin platformun eski sürümlerine kıyasla daha az sezgisel olduğunu söylüyor

QGenda fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

QGenda puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. SimplePractice (tele-sağlık oturumları ve müşteri self servisi için en iyisi)

simplePractice aracılığıyla

SimplePractice, planlama, not alma, faturalandırma, tele-sağlık ve müşteri iletişimi ihtiyaçları olan sağlık profesyonelleri için tasarlanmıştır.

Müşteriler kendi randevularını alabilir, kayıt formlarını doldurabilir ve güvenli bir portal üzerinden ödeme yapabilir. Siz de tele-sağlık oturumları düzenleyebilir, grup randevuları yönetebilir ve hatta reçeteleri elektronik olarak gönderebilirsiniz.

Terapistler, konuşma ve dil patologları, mesleki terapistler ve psikiyatristler için tasarlanmıştır.

SimplePractice'in en iyi özellikleri

Sigorta taleplerini oluşturarak, göndererek ve izleyerek sigorta sürecini kolaylaştırın

Müşteri değerlendirmelerini anında görüntülemek ve yüksek riskli yanıtları işaretlemek için ölçüm tabanlı bakım araçları

Müşterilere video sohbet oturumları ile HIPAA uyumlu, güvenli tele-sağlık oturumları sunun

SimplePractice sınırlamaları

Kullanıcılar, toplu seçim kaldırma seçeneği olmadan gönderilecek belgelerin işaretini kaldırmanın çok uzun sürdüğünü söylüyor

Bazıları, özellikle imza alanları ekleme konusunda özel belgeler oluşturmanın sınırlı olduğunu söylüyor

SimplePractice fiyatlandırması

Başlangıç: 49 $/ay

Temel: 79 $/ay

Artı: Aylık 99 $

SimplePractice puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

SimplePractice hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

"Wiley" gibi notlar için kullanılabilen biçimlendirme, tedavi planı oluşturmayı benim için eskisinden çok daha kolay bir deneyim haline getiriyor. Simple Practice'in düzenini beğeniyorum, gezinmesi çok kolay. Müşteriler mesajlaşma yoluyla sizinle iletişime geçebilir ve HIPPA onaylı sanal tele-sağlık oturumları gerçekleştirebilirsiniz.

"Wiley" gibi notlar için kullanılabilen biçimlendirme, tedavi planı oluşturmayı benim için eskisinden çok daha kolay bir deneyim haline getiriyor. Simple Practice'in düzenini beğeniyorum, gezinmesi çok kolay. Müşteriler mesajlaşma yoluyla sizinle iletişime geçebilir ve HIPPA onaylı sanal tele-sağlık oturumları gerçekleştirebilirsiniz.

nextGen Healthcare aracılığıyla

NextGen Healthcare, yoğun tıbbi uygulamalar için eksiksiz bir EHR ve hasta yönetim sistemidir. Planlama, grafik oluşturma, faturalandırma ve bakım koordinasyonunu tek bir platformda bir araya getirir.

Doktorlar ve personel, mobil cihazlar dahil olmak üzere her yerden sevkleri, ilaç yenilemelerini ve uzmanlık alanına özgü iş akışlarını yönetebilir. Hastalar ayrıca güvenli bir çevrimiçi portal üzerinden randevu alabilir, mesaj gönderebilir ve anketleri doldurabilir.

Platform ayrıca, daha akıllı karar almayı desteklemek ve muayenehanelerin nüfus sağlığını izleme yöntemlerini iyileştirmek için yararlı sağlık hizmetleri AI araçları da içerir.

NextGen Healthcare'in en iyi özellikleri

Hasta demografik bilgilerini, tıbbi geçmişlerini, test sonuçlarını ve ilaçlarını yönetin

Mobil EHR çözümlerini kullanarak hasta görüşmelerini belgelendirin, görevleri yönetin ve iletişim kurun

Nüfus sağlığı analizlerini kullanarak risk faktörlerini izleyin, bakımı koordine edin ve hasta sonuçlarını iyileştirin

NextGen Healthcare sınırlamaları

Bazıları, bellek hataları ve faks sorunları gibi teknik sorunların ş Akışını kesintiye uğrattığını söylemiştir

Diğerleri ise ilaç yönetimi gibi basit işlemleri tamamlamak için gereken tıklama sayısından şikayetçi

NextGen Healthcare fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

NextGen Healthcare puanları ve yorumları

G2: 3,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Annals of Oncology dergisinde yayınlanan bir araştırma , bir yapay zeka modelinin %95'lik bir tespit oranına ulaşarak%87'lik doğruluk oranına sahip 58 cilt uzmanını geride bıraktığını ortaya koydu. Bu teknoloji dermatologların yerini alamaz, ancak bu gelişme gelecekte daha erken ve daha güvenilir teşhislerin konulmasına yol açabilir!

7. CareCloud (Klinik notlar ve gelir döngüsü yönetimi çözümleri için en iyisi)

careCloud aracılığıyla

1999 yılında kurulan CareCloud, yazılım ve hizmetlerle tıbbi uygulamaları destekleyen bir platform haline gelmiştir.

EHR ve faturalandırma araçlarının ötesinde, CareCloud, yardımcı hizmetler aracılığıyla muayenehanelerin personel eksikliklerini gidermesine, kronik bakım programlarını yönetmesine ve ön büro işlemlerini kolaylaştırmasına yardımcı olur. Ayrıca, grup satın alma ihtiyaçlarını da destekleyerek, tedarikçilerini birleştirmek isteyen muayenehaneler için esnek bir seçenek sunar.

CareCloud'un en iyi özellikleri

Platforma entegre akıllı gelir döngüsü yönetimi araçlarıyla tahsilatları en üst düzeye çıkarın

Üretken yapay zeka kullanarak hasta-sağlayıcı konuşmalarını yakalayan CirrusAI Notes ile klinik belgeleri otomatikleştirin

Yerleşik hekim kimlik doğrulama araçlarıyla temiz ve eksiksiz sağlayıcı verilerini koruyun

CareCloud sınırlamaları

Kullanıcılar, Charts 2. 0 EMR arayüzünün klinik iş akışları sırasında gezinmenin zor olabileceğini söylüyor

Bazıları, grup ödeme kaydı sürecinin manuel düzeltmeler gerektiren hatalara yol açtığını söylemiştir

CareCloud fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CareCloud puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 3,5/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar CareCloud hakkında ne diyor?

Capterra'nın incelemesi şöyle diyor:

Program kullanıcı dostudur, bu da yeni personeli eğitmemizi kolaylaştırır. Müşteri hizmetleri olağanüstü.

Program kullanıcı dostudur, bu da yeni personeli eğitmemizi kolaylaştırır. Müşteri hizmetleri olağanüstü.

8. Weave (Tek bir sistemden otomatik mesajlaşma ve metin ile ödeme için en iyisi)

via Weave

2008 yılında kurulan Weave, sesli mesaj transkripsiyonu ve otomatik inceleme yanıtları gibi yapay zeka destekli araçları çevrimiçi planlama, dijital formlar ve iki yönlü metin mesajlaşma gibi temel özelliklerle birleştiren birleşik bir hasta iletişim ve etkileşim platformudur.

İster ön büro verimliliğini artırın ister hasta deneyimini iyileştirin, Weave muayenehanelerin zamandan tasarruf etmesine, randevu iptallerini azaltmasına ve daha güçlü ilişkiler kurmasına yardımcı olur.

En iyi özellikleri bir araya getirin

Randevuları onaylamak, takip etmek veya hasta sorularını yanıtlamak için ofis numaranızdan iki yönlü metin mesajları gönderin

Weave'in yerleşik çağrı zekası ile çağrı eğilimlerini, sonuçları ve personel performansını analiz edin

Çağrıları Call Pop üzerinden yönlendirerek, telefonu açmadan önce arayan bilgilerini, randevu geçmişini ve notları anında görüntüleyin

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Kullanıcılar, sistemin zaman zaman bağlantıyı kaybettiğini, otomatik mesajlaşmayı ve hasta iletişimini kesintiye uğrattığını söylüyor

Bazıları Weave'in EMR ile entegre olmadığını ve ekstra manuel iş yükü yarattığını söyledi

Weave fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeleri ve yorumları birleştirin

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (600'den fazla yorum)

9. OnShift (Yaşlı bakımı ve akut sonrası bakım tesislerinde iş gücü planlaması ve katılımı için en iyisi)

onShift aracılığıyla

OnShift, yaşlı bakımı ve akut sonrası bakım sağlayıcıları için bir işgücü yönetim platformudur. Kuruluşların personel yönetimini yönetmesine, işgücü devrini azaltmasına ve çalışan bağlılığını artırmasına yardımcı olur. Planlama, zaman takibi, devam sistemleri ve işe alım araçlarıyla takımlar vardiyaları daha hızlı doldurabilir ve işgücü düzenlemelerine uyumu sağlayabilir.

OnShift, saatlik sağlık çalışanlarına odaklanarak sağlık sektöründe öne çıkmaktadır. Gerçek zamanlı planlama güncellemeleri, açık vardiyalar için metin mesajları ve hatta çalışanların elde ettikleri ücretlere erişim imkanı sunarak çalışanların elde tutulmasına yardımcı olur.

OnShift'in en iyi özellikleri

Çalışanların maaş gününden önce kazandıkları ücretlere OnShift Wallet ile erişmelerini sağlayın

Uyum ve iş gücü dengesi için otomatik kurallar ile departmanlar ve konumlar arasında çalışanların programlarını yönetin

Nitelikli çalışanlara doğrudan gönderilen gerçek zamanlı uyarılar ve metin bildirimleri ile açık vardiyaları daha hızlı doldurun

OnShift sınırlamaları

Kullanıcılar, birden fazla birim ve vardiya dahil edildiğinde basılı günlük programların okunmasının zor olabileceğini söylüyor

Bazı kullanıcılar, yeni çalışanları sisteme girmek için self servis sisteminin kullanılmadığını ve müşteri desteğinin yardımı gerektiğini belirtmiştir

OnShift fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

OnShift puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar CareCloud hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Onshift kullanımı kolaydır. Çok esnek ve sezgiseldir. COVID salgını sırasında, COVID biriminin daha yüksek personel ihtiyacını karşılamak için alternatif bir program bile oluşturabildik. Ayrıca, Onshift ile katılımları kolayca belgeleyebiliyoruz. Engage özelliği sayesinde, bakım ortaklarımıza iyi katılım ve zamanında giriş ve çıkışları için ödül verebiliyoruz.

Onshift kullanımı kolaydır. Çok esnek ve sezgiseldir. COVID salgını sırasında, COVID biriminin daha yüksek personel ihtiyacını karşılamak için alternatif bir program bile oluşturabildik. Ayrıca, Onshift ile katılımları kolayca belgeleyebiliyoruz. Engage özelliği sayesinde, bakım ortaklarımıza iyi katılım ve zamanında giriş ve çıkışları için ödül verebiliyoruz.

10. PracticeSuite (Yatarak tedavi faturalandırma ve RPA destekli gelir döngüsü yönetimi için en iyisi)

practiceSuite aracılığıyla

PracticeSuite, EHR, muayenehane yönetimi, faturalandırma ve gelir döngüsü araçlarını tek bir sistemde birleştiren bir sağlık personeli planlama yazılımıdır. Her boyuttaki muayenehane için tasarlanmıştır ve randevu planlama, hasta kaydı, talep gönderimi ve ödeme kaydı gibi özellikler sunar.

Ayrıca, hasta bakımı ve iletişimi iyileştirmek için tele-sağlık ve hasta portallarını da destekler. Finansal performansa odaklanan PracticeSuite, ayrıntılı analitik, red yönetimi ve tahsilatları optimize etmek için araçlar içerir. Klinik ve faturalandırma iş akışları üzerinde daha fazla kontrol isteyen muayenehaneler için çok uygundur.

PracticeSuite'in en iyi özellikleri

Yerleşik RPA araçlarını kullanarak planlama, sigorta kontrolleri, talepler ve hasta iletişimi gibi görevleri otomatikleştirin

Hastaneler, SNF'ler, rehabilitasyon merkezleri ve diğer yatarak tedavi ayarları için özel olarak tasarlanmış UB-04 faturalandırma yazılımını kullanın

Düşük fatura kesilmesini önlemek ve tahsilatları iyileştirmek için özel Medicare tabanlı ücret tarifeleri ayarlayın

PracticeSuite sınırlamaları

Kullanıcılar, ebeveyn veya veli bilgileri gibi pediatriye özgü ayrıntıların eklenmesinin gerektiği kadar sezgisel olmadığını söylüyor

Bazıları hasta portalının sınırlı olduğunu ve daha büyük bilgi bloklarının girilmesini desteklemediğini söylemiştir

PracticeSuite fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

PracticeSuite puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4/5 (30'dan fazla yorum)

💡Profesyonel İpucu: Sağlık hizmetleri proje yönetimi araçlarını kullanın ve öncelikli klinik görevler arasında her zaman 15-30 dakikalık aralar bırakın. Bu, gecikmeleri telafi etmeye yardımcı olur, görev devrini iyileştirir ve baskı altında iş akışlarınızı daha gerçekçi hale getirir.

11. CrelioHealth (Hasta randevularını ve raporlamayı yöneten teşhis laboratuvarları için en iyisi)

crelioHealth aracılığıyla

CrelioHealth, laboratuvarlar, teşhis merkezleri ve radyoloji muayenehaneleri için bir teşhis yönetim platformudur. Platform, örnek toplama, işleme ve sonuç teslimi boyunca gerçek zamanlı güncellemelerle, randevusuz hastalarından B2B sevklerine kadar her şeyi destekler.

Hasta memnuniyetini ve operasyonel hızı artırmaya yardımcı olan markalı bir hasta portalı, otomatik iletişim araçları ve akıllı raporlama özellikleri içerir. Analiz cihazları, ödeme ağ geçitleri ve harici sistemler için entegrasyonlara sahip CrelioHealth, daha büyük sağlık sistemlerinde de iyi bir şekilde çalışır.

CrelioHealth'in en iyi özellikleri

Crelio Inventory ile envanter yönetimini basitleştirin, reaktifleri, sarf malzemelerini izleyin ve stok yenileme için otomatik uyarılar alın

Hatırlatıcılar ve geri bildirim toplama özellikleriyle Crelio Hasta Katılımı aracılığıyla iletişimi ve takibi sağlayın

Doktor muayenehaneleri, D2C laboratuvarları, hastane laboratuvarları ve referans laboratuvarları dahil olmak üzere çok çeşitli laboratuvar türlerini destekleyin

CrelioHealth sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, sekmeler arasında geçiş yaparken platformun seçilen tarih aralıklarını kaydetmediğini belirtmiştir

Diğer kullanıcılar, her değişiklik için özellik talebinde bulunmak zorunda kalmadan daha fazla yerleşik seçenek olmasını istediklerini belirtti

CrelioHealth fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 550 $, tek seferlik 5.000 $ kurulum ücreti

Standart: Aylık 1.250 $, tek seferlik 10.000 $ kurulum ücreti

Gelişmiş: Aylık 2.500 $, tek seferlik 10.000 $ kurulum ücreti

Advanced Plus: Aylık 4.500 $, tek seferlik 15.000 $ kurulum ücreti

Enterprise: Özel fiyatlandırma

CrelioHealth puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

Gerçek kullanıcılar CrelioHealth hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

CrelioHealth LIMS, bir klinik tanı laboratuvarının örnekleri izlemesi, sağlayıcılara erişim izni vermesi ve kalite üretmesi için gerekli tüm özelliklere sahiptir. Destek ekibi, yardım talebinden birkaç dakika sonra hazırdır. İletişim hızlı ve etkilidir, sorunlara çözümler anında bulunur. Yazılımın kullanımı kolaydır ve verilen ve talep edilen tüm özellikleri uygular. Sağlayıcılarla entegrasyonu kolaydır ve sık kullanımla birlikte kullanım kolaylığı artar.

CrelioHealth LIMS, bir klinik tanı laboratuvarının örnekleri izlemesi, sağlayıcılara erişim izni vermesi ve kalite üretmesi için gerekli tüm özelliklere sahiptir. Destek ekibi, yardım talebinden birkaç dakika sonra hazırdır. İletişim hızlı ve etkilidir, sorunlara çözümler anında bulunur. Yazılımın kullanımı kolaydır ve verilen ve istenen tüm özellikleri içerir. Sağlayıcılarla entegrasyonu kolaydır ve sık kullanımla birlikte kullanım kolaylığı artar.

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