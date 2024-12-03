Sağlık sektöründeki en iyi AI araçlarıyla hasta bakımını ve verimliliği artırın

Günümüzün sağlık sistemleri, yığınla hasta verisini işlemekten birinci sınıf bakım hizmetini sürdürmeye kadar birçok büyük zorlukla mücadele etmektedir.

Bu görevleri manuel olarak yerine getirmek verimliliği düşürebilir, üretkenliği tehlikeye atabilir ve hata riskini artırabilir.

Neyse ki, sağlık hizmetleri için özel olarak geliştirilmiş AI araçları bu sorunu çözebilir.

AI, süreçleri otomatikleştirerek, veri doğruluğunu artırarak ve iş akışlarını optimize ederek sağlık sektöründe çığır açan bir yenilik olmuştur.

Ancak, bu kadar çok araç varken doğru olanı bulmak kolay değildir.

Kapsamlı araştırma ve testlerin ardından, ClickUp takımı ve ben, her biri güçlü özellikler ve mükemmel fiyatlandırma sunan, sağlık hizmetleri için en iyi on AI aracını belirledik.

Hadi tek tek inceleyelim!

Sağlık hizmetleri için en iyi AI araçlarını ararken, birkaç temel özelliği gözden kaçırmamak gerekir.

Etkili bir AI sağlık aracında öncelik vermeniz gereken anahtar fonksiyonlar şunlardır:

Merkezi gösterge paneli : Hasta kayıtları, klinik iş akışları ve idari görevlerin merkezi bir görünümünü sunan AI araçlarını seçin ve sağlık profesyonellerine tüm anahtar bilgilere anında erişim sağlayın

Proje yönetimi işlevleri: Projeleri, hedefleri, programları, görevleri ve son teslim tarihlerini izlemenize ve önemli bilgileri hızlı bir şekilde ortaya çıkarmanıza yardımcı olan bir AI aracı seçin

Elektronik sağlık kayıtları (EHR) ile entegrasyon : Mevcut EHR sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olan AI araçlarını kullanmanızı öneririm. Bu, hasta sağlık kayıtlarında tutarlılığı korumanıza ve veri girişini en aza indirmenize yardımcı olacaktır

Klinik karar desteği : Klinik notlar, tıbbi görüntüler ve laboratuvar sonuçları gibi tıbbi verileri analiz etmek için AI algoritmaları kullanarak hastalık tanı ve tedavisine yardımcı olan AI araçlarını tercih edin

Doğal dil işleme (NLP) : Klinik notları daha iyi anlamak için NLP özelliğine sahip yapay zeka destekli bir dokümantasyon aracı arayın. Bu sayede sağlık hizmeti sağlayıcıları dokümantasyonu ve hasta ilerleme izlemeyi iyileştirebilir

Makine öğrenimi yetenekleri: Tahmine dayalı analitiği geliştirmek, erken teşhisi desteklemek ve kronik hastalıkların eğilimlerini belirlemek için makine öğrenimini içeren sağlık hizmetleri için AI araçlarını tercih ediyorum

Daha fazla bilgi: İşyerinde Verimliliği Artırmak için AI'yı Kullanma

İşte çeşitli ihtiyaçlar için en iyi olduğunu düşündüğümüz sağlık sektöründeki en iyi 10 yapay zeka aracı:

1. ClickUp (Sağlık hizmetleri proje yönetimini kolaylaştırmak için en iyisi)

Verimliliği ve üretkenliği artırmak için kapsamlı bir sağlık hizmeti proje yönetimi yazılımı arıyorsanız, ClickUp mükemmel bir seçimdir.

Bu hepsi bir arada proje yönetimi aracı, sağlık hizmetleri iş akışlarını basitleştirir ve görev otomasyonu, zaman takibi, hedef belirleme, gerçek zamanlı işbirliği, AI yardımı ve daha fazlası için bir dizi özellik sunar.

ClickUp Brain AI asistanı, tıbbi kayıtların ve diğer karmaşık sağlık verilerinin yönetimini optimize eder. AI Knowledge Manager ile bu araç, görevlerden, belgelerden ve hatta personel rollerinden kolay ve hızlı bir şekilde içgörüler elde etmenizi sağlar.

Örneğin, bir hastanın kayıtları veya politika güncellemeleri hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa, ClickUp Brain anında kesin cevapları getirerek iletişimin gidip gelmesini azaltır.

ClickUp Brain'in AI Project Manager ile rutin güncellemeleri otomatikleştirebilir, takımlar arasında ilerlemeyi izleyebilir ve hasta bakımının daha karmaşık yönlerine odaklanabilirsiniz.

Bu işlevsellik, eylem öğeleri oluşturarak, hatırlatıcılar ayarlayarak ve kritik son tarihlerin karşılanmasını sağlayarak sağlık hizmetleri takımlarına uyumlulukla ilgili görevlerde yardımcı olur.

Belgeleri doğru bir şekilde düzenlemek için ClickUp Brain'in AI Writer özelliği, rapor özetleri oluşturmanıza, hasta iletişimlerini oluşturmanıza ve hatta rutin formları doldurmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp Brain'i kullanarak belgeleri, notları, raporları ve konuşmaları zahmetsizce özetleyin.

Tekrarlayan yazma görevlerine saatler harcamak yerine, hasta kayıtlarında tutarlılığı sağlamak için ClickUp Brain'e güvenin.

ClickUp Sağlık Yönetimi aracını kullanarak hasta iş akışlarını ve takım koordinasyonunu etkili bir şekilde yönetebilirsiniz. Tüm hasta bilgilerini, randevuları ve klinik belgeleri tek bir güvenli platformda düzenli ve kolay erişilebilir bir şekilde saklayabilirsiniz.

ClickUp ayrıca HIPAA uyumlu güvenlik özellikleri içerir, bu da hassas bilgileri yönetirken hasta verilerinin gizliliğini korumak için idealdir.

💡 Profesyonel İpucu: Sağlık hizmetleri projelerinde başarıya ulaşmak için gerekli stratejileri ve araçları keşfetmek üzere Sağlık Hizmetleri Proje Yönetimi Kılavuzumuzu inceleyin.

Planlama son derece sezgiseldir; takımlar, basit sürükle ve bırak araçlarıyla bakım görevlilerinin vardiyalarını hızlıca atayabilir ve hatırlatıcıları otomatikleştirebilir.

Yerleşik takvim, departmanlar arasındaki iş yüklerini bir bakışta görüntülemenizi ve dengelemenizi sağlayarak programları kolayca koordine etmenizi ve bir bakım görevlisinin aşırı yüklenmesini önlemenizi sağlar.

ClickUp Sağlık Yönetimi aracını kullanarak tüm tıbbi malzemelerinizin ayrıntılı envanterini etkili bir şekilde tutun.

ClickUp Sağlık Yönetimi aracı, tıbbi malzemeleri izlemek ve özel veritabanları ve gerçek zamanlı güncellemelerle eksiklikleri önlemek için kullanışlı bulacağınız bir envanter yönetimi özelliğine de sahiptir.

Kullanıcıların bu aracı sevmesinin nedenleri 🚀

ClickUp, günlük operasyonların beklenen ihtiyaçlarına uygun, sağlam ve rahat bir çözüm tasarladı. ClickUp'ın diğer platformlardan beklediğiniz çözümleri sunduğunu kısa sürede keşfedeceksiniz. ClickUp ile çalışırken sağduyu parmaklarınızın ucunda.

ClickUp, günlük operasyonların beklenen ihtiyaçlarına uygun, sağlam ve rahat bir çözüm tasarladı. ClickUp'ın diğer platformlardan beklediğiniz çözümleri sunduğunu kısa sürede keşfedeceksiniz. ClickUp ile çalışırken sağduyu parmaklarınızın ucunda.

Tüm bu özellikler, ClickUp'ı hasta kayıtlarından envantere kadar her şeyi sıkı bir şekilde organize ve erişilebilir tutan çok yönlü bir çözüm haline getirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Hedefleri ile net hedefler belirleyin ve sağlık hizmetleri girişimlerindeki ilerlemeyi izleyerek hedeflerin hasta bakımı sonuçları ve yasal standartlarla uyumlu olmasını sağlayın

ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak EHR'ler ve iletişim araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin, hasta verilerini merkezileştirin ve departmanlar arası işbirliğini geliştirin

ClickUp Zaman Takibi ile hasta değerlendirmeleri veya dokümantasyon gibi görevlere harcanan zamanı takip edin ve kaydedin, iş akışlarını optimize edin ve takım verimliliğini artırın

ClickUp'ı kullanarak hasta vakalarında belirli takım üyelerini etiketleyin, görev devrini sorunsuz hale getirin ve kritik görevlerde hesap verebilirliği sağlayın. Yorum Atama

ClickUp Sohbet'i , departmanlar arası güncellemeler ve görevler içinde anında iletişim için kullanarak yanıt sürelerini ve takım koordinasyonunu iyileştirin

💡 Profesyonel İpucu: Verimliliği artırmak ve tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak için iş akışlarınızı otomatikleştirin! Başlangıç için ayrıntılı stratejiler hakkında bilgi almak için iş akışı otomasyonu kılavuzumuzu inceleyin ve iş yapma şeklinizi dönüştürün.

ClickUp sınırlamaları

Aracın birçok özelliği nedeniyle bir öğrenme eğrisi vardır, ancak kapsamlı eğitim kitaplığı geçişi kolaylaştırır

Mobil uygulama, temel işlevleri sunarken, masaüstünde bulunan bazı özelliklerden yoksundur ve bu da hareket halindeki kullanıcıların verimliliğini olumsuz etkileyebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. PathAI (Patolojide tanı doğruluğunu iyileştirmek için en iyisi)

via PathAI

Sağlık hizmetlerinde tanı doğruluğunu ve verimliliğini artırmak için gelişmiş bir AI aracına ihtiyacınız varsa, PathAI'yi değerlendirin.

Merkezi bir dijital arşiv ile PathAI, manuel veri aramalarına harcanan zamanı önemli ölçüde azaltır ve sağlık profesyonellerinin hasta ilerlemesini izlemesini veya klinik denemelere hazırlanmasını kolaylaştırır.

Bu klinik yönetim yazılımı, aciliyetine göre vakaları önceliklendiren Akıllı Vaka Listesi özelliğini de içerir. Bu sayede, önce acil vakalara odaklanarak işlem sürelerini kısaltabilirsiniz.

PathAI'nin en iyi özellikleri

Uçtan uca görüntü ve vaka yönetimi için bulut tabanlı bir platforma erişin

Biyobelirteç tanımlama, hassas tıp ve ilaç denemelerine yardımcı olan gelişmiş araçlardan yararlanın

Tutarlı teşhisler için makine öğrenimi modellerini kullanarak vakalar arasındaki değişkenliği azaltın

PathAI sınırlamaları

Kullanıcılar, yüksek işletme maliyetleri nedeniyle bu araçları benimsemekte zorlanabilir

Bu araç öncelikle patoloji için uygundur ve daha geniş sağlık alanlarında kullanımını sınırlamaktadır

PathAI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

PathAI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

Daha fazla bilgi: AI ve makine öğrenimi arasındaki anahtar farkları merak mı ediyorsunuz? Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Arasındaki Farklar adlı kapsamlı kılavuzumuzda her birinin nasıl işlediğini ve benzersiz uygulamalarını keşfedin.

3. Viz. ai (Gerçek zamanlı inme tespiti ve bakım koordinasyonu için en iyisi)

Viz. ai, öncelikle AI destekli inme tespiti ve ş Akışı yönetimi ile tanınmaktadır.

Hastaneler ve sağlık sistemleriyle entegre olarak CT taramalarını gerçek zamanlı olarak analiz eder, felçleri hızlı bir şekilde tespit eder ve sağlık hizmeti sağlayıcılarını anında bilgilendirir. Bu sayede tıp uzmanları daha hızlı hareket edebilir ve hasta sonuçlarında önemli bir fark yaratabilir.

Sağlık sistemi aracı önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. Acil durumlarda, ilgili sağlık profesyonellerine hızlı uyarılar, otomatik radyoloji iş akışları ve elektronik sağlık kayıtlarıyla kolay entegrasyon, hasta verilerinin takım içinde sorunsuz bir şekilde akışını sağlar.

Viz. ai'nin en iyi özellikleri

EHR sistemlerini sorunsuz bir şekilde entegre edin ve mevcut sistemler içinde sorunsuz veri erişimi sağlayın

Bakım koordinasyonunu iyileştirin, takım iletişimi ve hasta bakım planlamasını kolaylaştırın

Felç dışındaki diğer koşullar için yapay zeka içgörülerinden etkili bir şekilde yararlanın

Viz. ai sınırlamaları

Bazı sistemlerle sınırlı uyumluluk sunar, yani tüm EHR'ler sorunsuz bir şekilde entegre edilemez

Bu araç, inme dışı bakım için sınırlı bir uygulamaya sahiptir

Viz. ai fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Viz. ai puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

4. Tempus (Kronik hastalık yönetiminde hassas tıp için en iyisi)

via Tempus

Tempus, sağlık hizmetleri için AI araçları arasında en çok tercih ettiklerimden biridir. Hasta bakımını iyileştiren doğru ilaçlar ve kesin bilgiler sunar. Bu araç ayrıca elektronik sağlık kayıtları, tıbbi görüntüleme ve genetik verilerden hasta bilgilerini toplar ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturmasına yardımcı olur.

Bu hasta yönetim yazılımının bir başka mükemmel ve not edilmeye değer özelliği ise tahmine dayalı analitik. Kanser ve diğer kronik hastalıklar gibi tıbbi durumların sonuçlarını öngörmenize yardımcı olur.

Tempus'un laboratuvar testleri, ilaç keşfi ve hasta izleme için son derece etkili olan eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar.

Tempus'un en iyi özellikleri

Klinik deneme eşleştirmesini etkinleştirin ve benzersiz biyobelirteçlere dayalı olarak kanser hastalarını uygun klinik denemelere yönlendirin

AI ile klinik iş akışlarını otomatikleştirin ve rutin görevleri kolaylaştırın, klinik verimliliği artırın

AI algoritmalarını kullanarak teşhis ve tedavi hatalarını en aza indirin ve hasta güvenliğini artırın

Tempus sınırlamaları

Kullanıcılar, büyük miktarda hasta verisinin depolanması nedeniyle gizlilik endişelerini dile getirmiştir

Ağırlıklı olarak onkoloji ve belirli kronik koşullara odaklandığı için sınırlı hastalık kapsamı sunar

Tempus fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Tempus derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

5. Nanox. AI (Görüntüleme verilerini kullanarak birden fazla koşulu taramak için en iyisi)

Rutin tıbbi görüntüleme ile hasta sonuçlarını iyileştirmek için Nanox. AI'yı değerlendirin.

Eskiden Zebra Medical Vision olarak bilinen Nanox. AI, kritik sağlık koşullarını erken aşamada tespit etmeye odaklanan güçlü AI görüntüleme çözümleri sunmaktadır.

Standart değerlendirmelerde sıklıkla gözden kaçan koroner arter kalsiyumu (CAC) ve osteoporoz gibi gizli riskleri belirlemeye yardımcı olan araçlar sunar.

Ayrıca, bu araç rutin CT taramaları sırasında hastaları tarayabilir ve ek maliyetli testler yapmadan kardiyovasküler riskleri tespit edebilir.

Bu AI aracı, sağlık profesyonellerinin daha hızlı ve proaktif bakım kararları almasını sağlayarak, geç evre hastalıkların tespitini önemli ölçüde azaltır.

Nanox. AI'nın en iyi özellikleri

Rutin göğüs BT taramalarından CAC puanları oluşturarak kardiyovasküler riskleri belirleyin

Kemik sağlığı yönetimini destekleyen HealthOST ile osteoporozun erken belirtilerini tespit edin

Rutin, kontrastsız taramalarla hastaların radyasyona maruz kalmasını en aza indirin

Nanox. AI sınırlamaları

Kullanıcılar, belirli durumlarda potansiyel yanlış pozitif sonuçlar olduğunu ve klinik inceleme gerektiğini not etmişlerdir

CAC ve osteoporoz gibi belirli koşullarla sınırlıdır ve henüz daha geniş algılama seçenekleri sunmamaktadır

Nanox. AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Nanox. AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

6. Merative (Veriye dayalı içgörülerle yüksek kaliteli bakım için en iyisi)

via Merative

Listemdeki bir sonraki araç, sağlık hizmetlerinde karar verme ve veri analizi için sunduğu son teknoloji AI çözümleriyle Merative (eski adıyla IBM Watson Health).

Bu platform, klinik iş akışlarını ve sonuçları iyileştirmek için özellikle yararlıdır. Klinik karar desteği için Micromedex özelliği, günlük ilaç ve hastalık bilgilerine erişerek daha güvenli ve daha bilinçli kararlar almanızı sağlar.

Merative'in MarketScan ürünü de sağlık hizmetleri verilerinin karşılaştırmalı değerlendirmesinde önemli bir yer edinmiştir. Bu özellik, farklı hasta nüfuslarında bakım performansını değerlendirmenize ve tedavileri etkili bir şekilde özelleştirmenize olanak tanır.

Merative'in en iyi özellikleri

Tahmine dayalı analitik ile olumsuz etkinlik riski taşıyan hastaları belirleyin ve olumsuz sonuçları önleyin

Gelişmiş görüntüleme analitiği ile doğru teşhisi kolaylaştırın

Klinik kararları yönlendirmek için kanıta dayalı içgörülere erişin

Merative sınırlamaları

Yazılım, BT kaynaklarını zorlayabilecek önemli bir ilk kurulum gerektirir

Kullanıcılar, büyük hacimli sağlık verilerini yönetmenin karmaşık olduğunu bildirmiştir

Merative fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Merative derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

7. Butterfly Network iQ (Birinci basamak sağlık hizmetlerinde hızlı görüntü değerlendirme için en iyisi)

via Butterfly Network iQ

Butterfly Network iQ, birinci basamak hekimleri, uzmanlar ve hatta tıp öğrencileri gibi sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından bakım noktasında hızlı görüntüleme için kullanılan gelişmiş bir teknolojidir

Bu cihazı benzersiz kılan, el tipi, tek problu, tüm vücut ultrason cihazıdır. Ayrıca son derece taşınabilir ve gerçek zamanlı görüntüleme ve kolay depolama için mobil uygulamalara sorunsuz bir şekilde bağlanır.

Ayrıca, Butterfly iQ'nun özellikleri arasında iQ Slice ve iQ Fan modları bulunur; bu modlar, özellikle akciğer ve karın bölgelerinde karmaşık görüntüleri yakalarken doğruluğu artırır.

Kan akışını değerlendirmek için Renkli Doppler moduna sahipken, NeedleViz fonksiyonu iğne yerleştirmeyi basitleştirerek prosedürleri daha sorunsuz ve güvenli hale getirir.

Butterfly Network iQ'nun en iyi özellikleri

IQ Slice ve Fan ile net, çok açılı görüntüler yakalayın

Hareket halindeyken sorunsuz akciğer ve kalp değerlendirmeleri gerçekleştirin

AI destekli araçlarla teşhis doğruluğunu artırın

Butterfly Network iQ sınırlamaları

Probun pil ömrü, uzun oturumları desteklemeyebilir

Kaynakların sınırlı olduğu ortamlarda sınırlı kullanılabilirlik

Butterfly Network iQ fiyatlandırması

Bireyler ve Takımlar araştırma ve üyelik:

iQ+ prob maliyeti: 2.699 $

iQ3 prob maliyeti: 3.899 $

Temel teknoloji: 299 $/yıl

İleri teknoloji: 420 $/yıl

Klinikler: 3.500 $/yıl (5 kullanıcı koltuğu dahil)

EMS: Özel fiyatlandırma

Enterprise probe ve üyelik:

iQ+ prob maliyeti: 3.499 $

iQ3 prob maliyeti: 4.699 $

Tıp fakülteleri: Özel fiyatlandırma

İhtisas programları: Özel fiyatlandırma

Departmanlar: Özel fiyatlandırma

Hastane: Özel fiyatlandırma

Butterfly Network iQ derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

8. Aidoc (Radyologlar için AI destekli hizmet sunmak için en iyisi)

via Aidoc

Aidoc, hasta bakımını iyileştiren gelişmiş radyoloji AI değerlendirmeleri sayesinde sağlık hizmetleri için popüler AI araçları arasında yer almaktadır. Tıbbi görüntüleri hızlı bir şekilde analiz etmenize ve anormallikleri işaretlemenize yardımcı olur.

Bu AI aracı, tıbbi görüntüleme iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre olur ve radyologların acil vakalara verimli bir şekilde öncelik vermelerini sağlar. Aracın otomatik bildirimleri de daha hızlı hareket etmenize yardımcı olarak hasta güvenliğini artırır.

Aidoc'un gerçek zamanlı triyaj özelliği, kanama, pulmoner emboli ve inme gibi kritik koşulları belirlemede yararlıdır. Ayrıca, hasta verilerini verimli bir şekilde analiz etmeye yardımcı olarak önemli ayrıntıların gözden kaçmamasını sağlar.

Aidoc'un en iyi özellikleri

Daha hızlı teşhis ve daha kısa işlem süreleri için AI algoritmalarıyla vakaları önceliklendirin

Tıbbi görüntüleri otomatik olarak analiz ederek acil vakaları belirleyin ve hasta güvenliğini artırın

Geniş bir tıbbi koşul aralığını desteklemek için sağlık kuruluşları genelinde ölçeklendirin

Aidoc sınırlamaları

Araç, belirli görüntüleme türleriyle sınırlıdır ve görüntüleme dışı görevler için ayrı çözümler gerektirir

Standart olmayan durumlarda, özellikle karmaşık koşullarda hata olasılığı vardır

Aidoc fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Aidoc derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

9. Regard (Tıbbi dokümantasyon iş akışlarını otomatikleştirmek için en iyisi)

via Regard

Regard, tıbbi koşulların teşhisinde yardımcı olacak ve dokümantasyona harcanan zamanı azaltacak bir AI aracına ihtiyacınız varsa uygundur.

EHR'lerle doğrudan entegre olur ve klinisyenlerin hasta verilerini hızlı bir şekilde analiz etmesine yardımcı olmak için AI kullanır. Regard, tanılar önerebilir, klinik notlar oluşturabilir ve bir hastanın kaydındaki önemli bilgileri vurgulayabilir. Bu, takımların hasta bakımına daha iyi odaklanmasına yardımcı olur.

Regard'ın AI Resident yetenekleri, grafik incelemelerini otomatikleştirmek ve dakikalar içinde teşhis önerileri oluşturmak için idealdir. Bu akıcı yaklaşım, operasyonel verimliliği artırarak koşulları daha etkili bir şekilde tespit etmenizi ve yönetmenizi sağlar.

En iyi özelliklere bakın

Tam tıbbi kayıtları analiz ederek ve potansiyel koşulları vurgulayarak teşhis desteğini kolaylaştırın

Kaçırılan teşhisleri ve gözden kaçan bilgileri tespit ederek hasta güvenliğini artırın

Yapılandırılmış klinik notlar oluşturma gibi klinik belgeleri otomatikleştirin

Sınırlamalara dikkat edin

Aracın teşhis önerileri bazen ince veya nadir koşulları gözden kaçırabilir

Büyük EHR'lerin dışında sınırlı entegrasyonlar sunar, bu da daha küçük sağlayıcıları kısıtlayabilir

Fiyatlandırma ile ilgili bilgiler

Özel fiyatlandırma

Derecelendirme ve yorumlara bakın

G2: Yok

Capterra: Yok

10. Twill (Dijital sağlık çözümlerini kolaylaştırmak için en iyisi)

via Twill

Twill, hasta bakımını iyileştirmek ve sağlık hizmetlerinin sunumunu kolaylaştırmak için tasarlanmış önde gelen AI sağlık platformlarından biridir. Belirli tıbbi koşulları ele alması, hastaların ruh sağlığı, hamilelik ve kronik hastalıklara odaklanmasıyla bilinir.

Akıllı navigasyonu, kullanıcıları doğru zamanda doğru kaynaklara etkili bir şekilde yönlendirir.

Ayrıca, daha sağlıklı davranışları teşvik eden özel müdahalelere erişmenizi sağlar. Örneğin, hastaları tedaviye dahil eden ve tedavi planlarına bağlılıklarını artıran kanıta dayalı araçlar sağlayarak zihinsel sağlık koşullarının yönetilmesine yardımcı olur.

En iyi özellikler

Bireysel sağlık ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş kişiselleştirilmiş bakım planlarını kolaylaştırın

Kronik koşullar için kanıta dayalı müdahalelerle hastaları dahil edin

AI destekli içgörülerden yararlanarak tedaviye uyumu artırın ve hasta sonuçlarını iyileştirin

Twill sınırlamaları

Aracın özelleştirme seçenekleri tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun olmayabilir

Kullanıcılar, aracın birçok bölgede kullanılamadığını bildirmiştir

Twill fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Twill derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

Daha fazla bilgi: Kaynak Yönetimi Nedir? Örnekler ve Şablonlarla Kapsamlı Kılavuz

ClickUp ile Hasta Bakımını İyileştirin ve Operasyonel Verimliliği Artırın

Hastaneye yatış, taburculuk ve hasta yönetimi gibi birçok alanda kullanılabilen yapay zeka araçları, sağlık hizmetlerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Ancak, özenle hazırladığımız en iyi 10 araç listesi, sağlık yönetimi için özel olarak tasarlanmış çözümleri güvenle değerlendirmenizi sağlar. En iyi seçenekleri sunmak için anahtar özellikleri, önemli sınırlamaları, fiyat planlarını ve kullanıcı yorumlarını dikkate aldık.

Kullanıcı dostu, hepsi bir arada bir sağlık hizmetleri proje yönetimi platformu arıyorsanız, ClickUp'ı tercih ettiğiniz çözüm olarak değerlendirin.

Çok yönlü bir verimlilik platformu olan ClickUp, hasta planlamasından uyumluluk izlemeye kadar sağlık hizmetleri proje yönetimini basitleştiren temel özellikler sunar.

Sağlık hizmetleri yönetiminizi iyileştirmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve iş akışınızı nasıl dönüştürdüğünü ve verimliliği nasıl artırdığını keşfedin!