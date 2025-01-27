2025'in En İyi 10 Vardiya Yönetimi Yazılımı

Yöneticiler, mücadelenizi anlıyorum. ?

Uzaktan çalışan küresel bir takımı yönetmek kolay bir iş değildir, aynı şekilde farklı işlevlerden sorumlu ofis çalışanlarından oluşan bir takımı yönetmek de kolay değildir.

Ama biliyor musunuz? Vardiya yönetimi yazılımı her seferinde imdadıma yetişti. Bu tür çeşitli araçları keşfettim ve yolculuğumun önemli bir bölümünde kullandım. ?

Ve ben, özel gereksinimlerinize göre en iyi çalışan planlama yazılımını seçmenize yardımcı olmak için buradayım. Hadi başlayalım!

Vardiya yönetimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Dürüst olmak gerekirse, yönetici olarak kariyerimin başlarında en iyi vardiya yönetimi yazılımını ararken ben de hatalar yaptım. Aynı hataları yapmamak için, istediğiniz yazılımı seçmeden önce aşağıdaki önemli hususları göz önünde bulundurun:

Kullanım kolaylığı: Vardiya planlamasıyla hayatınızı kolaylaştırmak istiyorsanız, bu benim çalışan planlama yazılımı seçerken en önemli kriterimdir. Yazılım, tüm takım üyelerinin öğrenme sürecini en aza indiren sezgisel bir arayüze sahip ve kullanıcı dostu olmalıdır. Ayrıca, hareket halindeyken yönetim yapıyorsanız, planlama yazılımınız cep telefonlarıyla uyumlu olmalıdır Planlama: Otomatik planlama, zaman kazanmanızı sağlayacak bir başka özelliktir. Önceden tanımlanmış kurallara, çalışanların uygunluk durumuna ve tercihlerine göre vardiyaları otomatik olarak planlayabilen bir Otomatik planlama, zaman kazanmanızı sağlayacak bir başka özelliktir. Önceden tanımlanmış kurallara, çalışanların uygunluk durumuna ve tercihlerine göre vardiyaları otomatik olarak planlayabilen bir çalışan planlama uygulaması tercih etmelisiniz Zaman takibi: Projeniz saatlik ücretler içeriyorsa, bir zaman takip aracı gereklidir. Tercih ettiğiniz vardiya planlama yazılımı, takım üyelerinin hızlı bir şekilde giriş ve çıkış saatlerini kaydedebilmeleri için entegre zaman saati işlevlerine sahip olmalıdır. Fazla mesai saatlerini takip ederken ve hesaplarken otomatik fazla mesai uyarıları harika bir eklenti olacaktır Uyum: İş kanunlarına ve şirket politikalarına uyumu sağlayan bir araç seçmek, gereksiz yasal sorunlardan kurtulmanızı sağlayarak size çok zaman kazandıracaktır İletişim: Tercih ettiğiniz aracın değişiklikler, yaklaşan vardiyalar ve diğer güncellemeler için otomatik bildirimlere sahip olduğundan emin olun. Ayrıca, çalışanlar ve yöneticiler arasında sorunsuz iletişim için yerleşik mesajlaşma özelliklerine de sahip olmalıdır Entegrasyon: Verilerin senkronizasyonu ve yönetimi için bordro sistemleriyle sorunsuz entegrasyon ve mevcut İK sistemleriyle uyumluluk, entegrasyon çabalarını en aza indirmek için sahip olunması gereken bir özelliktir Maliyet: Son olarak, fiyatları kontrol edin ve takımınızın boyutuna göre gizli ücretler olmadan makul, şeffaf ve özel fiyatlandırma alın

Kullanılacak En İyi 10 Vardiya Yönetimi Yazılımı

Yıllar boyunca birçok vardiya yönetimi ve çalışan planlama yazılımını deneyen ve test eden biri olarak, takımınızın işbirliği ve planlama süreçlerini kolaylaştırmak için en iyi 10 vardiya planlama yazılımını size tanıtmak istiyorum.

1. ClickUp: Vardiya planlama ve İK yönetimi için en iyisi

ClickUp kullanarak proje iş akışlarını net bir şekilde görselleştirin ve Gantt Grafiğinizi renk kodlarıyla işaretleyerek öncelikleri verimli bir şekilde belirleyin

ClickUp, vardiya yönetimi için tek adresiniz olabilir. Vardiya yönetimi ile ilgili en acil sorunu çözer: kaynak planlama takviminizdeki görsel karmaşayı ortadan kaldırır.

Aracın önceden oluşturulmuş şablonları, personel programlarını görselleştirmenize, belirli vardiyalara görevler atamanıza ve izin taleplerini kolayca takip etmenize olanak tanır — hepsi tek bir yerden. Bu, herkesin aynı sayfada olmasını sağlar ve operasyonların sorunsuz bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur.

Yerleşik zaman takibi özelliği, çalışanların çalışma saatlerini kolayca kaydetmelerini sağlayarak maaş bordrosu ve zaman tutmayı basitleştirir. Ayrıca, yaklaşan vardiyalar veya program değişiklikleri hakkında herkesi bilgilendirmek için bildirimler ve hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz.

ClickUp ayrıca , Sohbet Görünümü gibi yorum ve bahsetme özellikleri ile işbirliğini teşvik ederek , vardiya değişiklikleri veya diğer önemli bilgiler hakkında kolayca iletişim kurulmasını sağlar . Ek olarak, ClickUp çeşitli diğer araçlarla entegre olarak, vardiya programlarınızı takvimler ve diğer yönetim sistemleriyle senkronize etmenize olanak tanır ve böylece gerçek anlamda birleşik bir deneyim sunar.

İş programı şablonları, vardiyalı çalışmayı sizin için kolaylaştırmak için ClickUp'ın en iyi özelliklerini bir araya getirir. Örneğin, ClickUp Vardiya Programı Şablonu ile şunları yapabilirsiniz:

Çekici bir görsel arayüz aracılığıyla vardiyaları ve görevleri düzenleyin

Vardiya programlarında değişiklik yapmak için sürükle ve bırak özelliğini kullanın

İhtiyaçlarınıza göre şablonla tüzükleri ve alanları özelleştirin

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Vardiya Planlama Şablonu'nu kullanarak vardiya planlamasını kolaylaştırın

ClickUp, işe alım, oryantasyon, yetenek geliştirme ve çalışan yönetimi gereksinimlerini geliştirmek için özel olarak tasarlanmış birçok özellik sunan, sağlam bir hepsi bir arada İK yönetim platformudur. En iyi yanı nedir? Özel Durumlar ve Özel Görünümler gibi özellikler sayesinde İK sisteminizi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz .

Zamanınız kısıtlıysa, hazır İK şablonlarını kullanın ve tercihlerinize göre özelleştirin. ClickUp, işe alım, performans değerlendirmesi, işe alım, takım talepleri, çalışan el kitapları, şirket süreçleri ve daha fazlası için İK şablonları içeren bir kütüphaneye sahiptir.

Vardiya planlama işlemlerinizi bir üst seviyeye taşımak için ClickUp şablonları

Zaman yönetimi: ClickUp Çalışan Programı Şablonu gibi zaman yönetimi şablonlarıyla takımınızın verimliliğini artırın. Bu şablonu kullanarak çalışanlarınızın haftalık vardiyalarını görsel olarak planlayabilir, saatleri ve işçilik maliyetlerini hesaplayabilirsiniz. Şablon ayrıca görevlere öncelik vermenize ve çalışanların izin taleplerini izlemenize olanak tanır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Programı Şablonu'nu kullanarak işinizi verimli bir şekilde yürütmek için takımınızın haftasını önceden planlayın

Takım istekleri: ClickUp Takım İstekleri Şablonu ile istekleri, geri bildirimleri ve fikirleri tek bir yerde paylaşın. Kaynak ve hizmet istekleri için net bir yapı sağlayarak zaman kazanabilirsiniz. Bu, takımınızın daha etkili iletişim kurmasına yardımcı olur ve proje gecikmelerini azaltır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takım İstekleri Şablonu ile uzaktaki takımınızın isteklerini, fikirlerini ve geri bildirimlerini kolayca yönetin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

: Vardiyaları kolayca planlayabilir ve görselleştirebilirsiniz. Görevleri farklı tarih ve saatlere sürükleyip bırakarak, programları gerektiğinde kolayca ayarlayabilirsiniz Takvim Görünümü: Vardiyaları kolayca planlayabilir ve görselleştirebilirsiniz. Görevleri farklı tarih ve saatlere sürükleyip bırakarak, programları gerektiğinde kolayca ayarlayabilirsiniz

Yinelenen Görevler: Düzenli vardiyalar için yinelenen görevler ayarlayın ve her seferinde manuel giriş yapmadan otomatik olarak oluşturulmasını sağlayın Düzenli vardiyalar için yinelenen görevler ayarlayın ve her seferinde manuel giriş yapmadan otomatik olarak oluşturulmasını sağlayın

Zaman takibi: Zaman takibi özelliğini kullanarak her bir takım üyesinin çalıştığı saatleri izleyin. Bu özellik, maaş bordrosu ve vardiyaların yeterli şekilde doldurulmasını sağlamak için kullanışlıdır

Özel alanlar: Görevlere özel alanlar ekleyerek konum, rol ve özel talimatlar gibi belirli vardiya ayrıntılarını dahil edin

: Takım üyelerine yaklaşan vardiyalarını bildirmek veya giriş/çıkış saatlerini hatırlatmak gibi rutin görevleri otomatikleştirin ClickUp Otomasyonları: Takım üyelerine yaklaşan vardiyalarını bildirmek veya giriş/çıkış saatlerini hatırlatmak gibi rutin görevleri otomatikleştirin

: Vardiya kapsamına genel bakış elde etmek, katılımı izlemek ve vardiya yönetimi ile ilgili anahtar metrikleri izlemek için gösterge panelleri oluşturun ClickUp Gösterge Panelleri: Vardiya kapsamına genel bakış elde etmek, katılımı izlemek ve vardiya yönetimi ile ilgili anahtar metrikleri izlemek için gösterge panelleri oluşturun

: Vardiyaların doğru sırayla kapsandığından ve kritik görevlerin kaçırılmadığından emin olmak için görev bağımlılıklarını kullanın Görev bağımlılıkları: Vardiyaların doğru sırayla kapsandığından ve kritik görevlerin kaçırılmadığından emin olmak için görev bağımlılıklarını kullanın

Mobil Uygulama: ClickUp mobil uygulaması, takım üyelerinin programlarını kontrol etmelerine, giriş/çıkış yapmalarına ve hareket halindeyken bildirimler almalarına olanak tanır

ClickUp sınırlamaları

Çok çeşitli şablonlar, kullanım örneklerini anlamak biraz zaman aldığından başlangıçta kafa karıştırıcı gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan: Kişisel kullanım için en iyisi

Sınırsız: Küçük takımlar için en iyisi; kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Orta ölçekli takımlar için en iyisi; kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Çalışma Alanı kullanıcısı başına aylık 5 $ karşılığında herhangi bir ücretli plana ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. WhenToWork: Çalışan planlaması için en iyisi

via WhenToWork

WhenToWork, takımınızın zamanını planlamak için en kolay araçlardan biridir. Tek tıklamayla planlama özelliği sayesinde görev dağıtım sürecini kolaylaştırır. Çalışanlarınız, programlarını şeffaf bir şekilde görebilir, izin taleplerinde bulunabilir ve vardiyalarını hızlı bir şekilde değiştirebilir.

WhenToWork, zaman kaydırmaları oluşturduğumda otomatik e-postalar gönderdiği için takım sorumluluğunu oluşturmak için harika. Bu, çalışanlarımın güncel kalmasına yardımcı oluyor.

WhenToWork'ün en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak arayüzü ile zaman çizelgelerini otomatik olarak doldurun

En son programlarını onaylayan veya görüntüleyenleri izleyin

Çalışan adı, pozisyon, vardiya saatleri ve vardiya başına ödenen saatler dahil olmak üzere haftalık vardiya bilgilerini dışa aktarın

Birden fazla konum ve departmanın vardiyalarını tek bir yerden izleyin

WhenToWork sınırlamaları

Mobil uygulaması kullanıcı dostu değildir

Maaş bordrosu programlarıyla sorunsuz entegrasyon sunmaz

WhenToWork fiyatlandırması (10 çalışana kadar)

Ücretsiz: 30 günlük deneme

1 ay : 40 $

3 ay : 105 $

6 ay : 172 $

1 yıl: 288 $

WhenToWork puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

WhenToWork'ten memnun değilsiniz? WhenToWork alternatiflerini inceleyin!

3. TimeClock 365: Zaman takibi için en iyisi

via TimeClock 365

TimeClock 365, öncelikle Microsoft Teams için tasarlanmış bulut tabanlı bir çalışan yönetim sistemidir. Çalışanlarınızın Microsoft Teams ortamında doğrudan giriş ve çıkış yapmalarını sağlayarak, farklı uygulamalar arasında geçiş yapmadan sorunsuz zaman yönetimi sağlar.

Çalışanların tatil günlerini, hastalık izinlerini ve uzaktan çalışma günlerini takip ederek vardiyalarınızı buna göre planlayabilirsiniz. Ofis içi bir takımınız varsa, kapı erişim özelliğini kullanarak çalışanların vardiyalarına ne zaman başladığını ve bittiğini takip edebilirsiniz.

TimeClock 365'in en iyi özellikleri

Çalışanlarınızın devamlılığını, zaman çizelgelerini, izinlerini, kapı erişimlerini, onaylarını, giderlerini ve daha fazlasını yönetin, böylece zaman ve sorumlulukları konusunda daha hesap verebilir hale gelmelerini sağlayın

TimeClock 365'in Google Chrome uzantısını kullanarak çalışanların vardiyaları sırasında hangi görevlerde çalıştıklarına dair ayrıntılı raporlar alın

Çalışanların canlı konumlarını takip edin ve vardiyalarına giriş ve çıkış saatleri hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alın

TimeClock 365 sınırlamaları

Müşteri desteği hizmetleri, gerektiğinde başa çıkması zor olabilir

Bazı kullanıcılar, ayarlar doğru şekilde tanımlanmamışsa doğru aylık raporları indirmekte zorluk çekmektedir

TimeClock 365 fiyatlandırması

Ücretsiz: 7 günlük deneme

Temel: Kullanıcı başına aylık 3 $ (minimum 5 lisans)

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $ (minimum 5 lisans)

Pro: Kullanıcı başına aylık 11 $ (minimum 5 lisans)

Premium: Kullanıcı başına aylık 13 $ (minimum 5 lisans)

TimeClock 365 puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12 yorum)

Capterra: 4/5 (28 yorum)

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4. Zoho People: Çalışan yönetimi için en iyisi

via Zoho People

Zoho People, işe alım ve oryantasyon programlarından devamlılık yönetimine ve çalışan performansına kadar uzanan sorunları çözen sağlam bir çalışan yönetim yazılımıdır.

Çalışanların vardiyalarını planlamak, zamanlarını izlemek ve maaşlı çalışanlar ile saatlik ücretli yükleniciler için vardiyalarına göre uyumluluğu sağlamak için iş programı uygulaması olarak kolayca kullanabilirsiniz.

Farklı konumlar ve sitelerdeki işgücü kullanılabilirliği hakkında eksiksiz bir görünüm sağlar. Ayrıca, çalışanlarınız Zoho uygulamasını kullanarak vardiya değiştirme ve gönüllü olma işlemlerini kolayca gerçekleştirebilir.

Zoho People'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak özelliğini kullanarak vardiyaları kolayca planlayın ve zamandan tasarruf etmek için önceki vardiya programlarını kopyalayın

GPS etiketleme ve coğrafi sınırlama ile iş sahalarından çalışanların uzaktan check-in'lerini izleyin

Zoho People uygulamasında günlük devam ve çalışma saatleri hakkında güncellemeler alın

Entegre mesajlaşma ve duyuru kanalı ile takım üyelerinizle verimli bir şekilde iletişim kurun

Zoho People sınırlamaları

Yanlış talepleri iptal etmek zahmetli olabilir

Müşteri hizmetleri, en küçük sorguları çözmek için ekstra zaman alabilir

Zoho People fiyatlandırması

Ücretsiz: 30 günlük ücretsiz deneme

Essential HR: Aylık çalışan başına 0,83 $, yıllık faturalandırılır

Profesyonel: Aylık çalışan başına 1,66 $, yıllık faturalandırılır

Premium: Aylık çalışan başına 2,5 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Aylık çalışan başına 4,16 ABD doları, yıllık faturalandırılır

Zoho People puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

5. Gusto: En iyi bordro yazılımı

via Gusto

Gusto, kapsamlı bir İK yönetim yazılımıdır. Ancak, yerleşik bir çalışan planlama sistemi yoktur.

Workforce ve 7Shifts gibi çalışan vardiya planlama yazılımlarını Gusto'ya entegre edebilir ve bunları verimli bordro yönetimi çözümüyle senkronize edebilirsiniz. Bu, işgücü gereksinimlerinizi yönetmenize ve çalışanların fazla mesai yapmasını ve personel eksikliğini önlemenize yardımcı olur.

Gusto'nun zaman takibi ve işgücü maliyeti tahmin yetenekleri, vardiya başına çalışılan saatleri hesaplarken de kullanışlıdır. Bu veriler Gusto ile otomatik olarak senkronize edilerek bordro işlemlerini kolaylaştırır.

Gusto'nun en iyi özellikleri

Vardiya yönetimi kurallarını ve politikalarını otomatikleştirin ve uygulayın

Çalışanların vardiyalarını değiştirmesine ve izin talebinde bulunmasına gerçek zamanlı olarak olanak tanıyın

Gusto'yu Workforce, 7Shifts, Upserve ve Workyard gibi diğer çalışan planlama uygulamalarıyla kolayca entegre edin

Çalışanların çalışma saatlerini kolayca kaydedin ve doğrulayın, adil çalışma standartları yasası (FLSA) ile uyumluluğu sağlamak için bordro ile senkronizasyon yapın

Gusto sınırlamaları

Zaman takibi özelliği daha ayrıntılı olabilir

Raporları özelleştirmek için sınırlı seçenekler vardır

Gusto fiyatlandırması

Basit: Aylık 40 $ artı kişi başına aylık 6 $

Artı: Aylık 60 $ artı kişi başına aylık 9 $

Premium: Özel fiyatlandırma

Gusto puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. /56 (3.500+ yorum)

6. Shiftboard: Saatlik işgücü yönetimi için en iyisi

via Shiftboard

Shiftboard, tüm çalışanlar için adil, şeffaf ve esnek bir program oluşturmanıza yardımcı olabilecek görsel bir çalışan planlama yazılımıdır. Vardiya programı yayınlama, çalışanların uygunluk durumunu izleme ve vardiya değişikliği iletişim faaliyetlerini otomatikleştirebilirsiniz.

Gelişmiş algoritmalar kullanarak çalışanların uygunluğu, becerileri, uyumluluk gereksinimleri ve işçilik maliyetleri gibi faktörlere göre programları optimize eder ve verimli ve adil bir işgücü yönetimi sağlar.

Shiftboard'un en iyi özellikleri

Boşlukları belirlemek ve optimum vardiya kapsamı sağlamak için gerekli bilgileri edinin

Dahili Tradeboard özelliğini kullanarak çalışanların vardiyalarını birbirleriyle değiştirmelerine izin verin

Son dakika vardiya iptallerini veya işgücü talebindeki ani artışları gerçek zamanlı olarak yönetin

Shiftboard sınırlamaları

Çalışan planlama yazılımında gezinmek zor gelebilir

Program özeti, takımın programına ilişkin fazla bilgi vermez

Shiftboard fiyatlandırması

Shiftboard, özel fiyatlandırmaya sahip iki plan sunar: Enterprise ve Enterprise Plus.

Shiftboard puanları ve yorumları:

G2: NA

Capterra: NA

7. Sling: İşgücü maliyetlerini optimize etmek için en iyisi

via Sling

Vardiyaları planlarken ve çalışanları istihdam ederken işgücü maliyetlerini kontrol etmek istiyorsanız Sling'i değerlendirin. Çalışan maliyetlerini yönetmek için işgücü maliyeti hesaplayıcıları ve fazla mesai hesaplayıcıları gibi etkileyici araçlara sahiptir. Ayrıca, programınız işgücü bütçenizi aştığında uyarılar alırsınız, böylece tam olarak doğru miktarda işgücü planlayabilirsiniz.

Entegre iletişim aracı benim için öne çıktı. Yöneticiler ve çalışanlar, planlama platformu içinde doğrudan koordinasyon, sohbet ve güncelleme paylaşımı yapabilir, böylece ayrı mesajlaşma uygulamalarına olan ihtiyaç azalır.

Sling'in en iyi özellikleri

Entegre bir iletişim aracıyla takımınızla etkili bir şekilde koordinasyon sağlayın

Çalışanlarınıza iş atarken maliyet hesaplayıcısını kullanarak işgücü maliyetlerini kontrol edin

Geçmiş ve öngörülen satış gelirlerini görüntülerken, satış gelirlerini işçilik maliyetlerinizle karşılaştırın

Sling sınırlamaları

Özel özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Sling fiyatlandırması

Sınırlı özelliklerle ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 1,70 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 3,40 ABD doları

Sling puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (88 yorum)

Capterra: 4,6/5 (150 yorum)

8. Workfeed: En iyi otomatik planlama uygulaması

via Workfeed

Workfeed'in otomatik atama özelliğini kullanarak, takım üyelerine görev atarken çok zaman kazanabilirsiniz. Takımınızı, uygunluk, çalışma saatleri, beceriler ve düzenlemelere göre açık vardiyalara atamak için AI'larını kullanın.

Ayrıca, Workfeed planlama uygulamasını kullanarak her bir takım üyesinin haftalık çalışma saatlerine göz atabilir ve her bir kişinin kaç saat çalışması gerektiğini görebilirsiniz. Bu araç, gerçek zamanlı vardiya değiştirme özelliğine sahiptir, böylece çalışanlar doğrudan uygulama içinden vardiyalarını kolayca değiştirebilir, bırakabilir veya alabilir, bu da işyerinde esnekliği artırır ve planlama çakışmalarını azaltır.

Workfeed'in en iyi özellikleri

Otomatik planlama özelliğini kullanarak tek bir tıklama ile ekip arkadaşlarınıza iş rollerine, uygunluk durumlarına, çalışma saatlerine ve düzenlemelere göre görevler atayın

Her bir ekip üyesinin haftalık programının yerine getirilmesini izleyin

Programları şablon olarak kaydedin ve tekrar kullanın

Çalışanlarınızı güncel tutmak için belirli vardiyalar için notlar bırakın

İş akışı sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, sohbeti sonlandırmanın karmaşık olması nedeniyle mesajlaşma özelliğini beğenmeyebilir

Workfeed fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Temel: Kullanıcı başına aylık 2 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 3 dolar

Pro +: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Workfeed puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (28 yorum)

Capterra: 4,5/5 (8 yorum)

9. Planday: Vardiya bazlı işler için en iyisi

via Planday

Planday, farklı sektörlerde ve iş boyutlarında personel yönetimi, zaman takibi ve planlama için kullanılabilir. Bu araçlar, ROTA'yı hızlı bir şekilde kontrol etmenizi ve gereksiz görevleri kaldırarak ve planlamaya erişimi iyileştirerek zaman kazanmanızı sağlar.

Bu aracı kullanarak atanmamış vardiyalar oluşturabilir ve çalışanların tercihlerine göre belirli vardiyalara gönüllü olmalarına izin verebilirsiniz. Bu, vardiyaların atanmasında daha fazla esneklik sağlar ve çalışanlarınıza daha fazla özerklik verir.

İşgücü maliyeti tahmin özelliği, işgücü maliyetleri ile gelirler arasında gerçek zamanlı içgörüler sağlar. Personel seviyelerini optimize edebilir ve verilere dayalı kararlar alarak karlılığı artırabilirsiniz.

Planday'in en iyi özellikleri

Çalışanlara belirli beceriler atayın ve en iyi oldukları görevleri üstlenmelerini sağlayın

Planday'i şirket politikalarına göre özelleştirin ve görevleri atarken veya izinleri onaylarken uyumluluğu sağlayın

Çalışanlarla sınırlı erişim paylaşımı yaparak çalışan verilerini koruyun

Çalışanların biriken tatil, eğitim veya hastalık izinlerini tek bir yerden yönetin

Planday sınırlamaları

Başlangıçta çok karmaşık görünebilir

Planday fiyatlandırması

30 gün ücretsiz deneme

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 2,99 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 4,99 $ (en az 10 kullanıcı)

Pro: Özel fiyatlandırma

Planday puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (86 yorum)

Capterra: 4,3/5 (55 yorum)

10. Homebase: Küçük işletmeler için en iyisi

via Homebase

Homebase, takımınızı yolunda tutan ve yaklaşan görevler hakkında bilgilendiren bir çalışan planlama uygulamasıdır. Restoranlar veya perakende mağazalar gibi saatlik çalışanları olan küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir.

HomeBase ayrıca, takımınızın uygunluk durumunu ve izin taleplerini kolayca takip etmenizi, vardiyaları değiştirmenizi ve optimum kaynaklara sahip olurken çakışmaları önlemenizi sağlar. Ayrıca, bir görevle ilgili önemli bilgileri iletmek için notlar veya hatırlatıcılar ekleyebilirsiniz.

Homebase'de en çok sevdiğim şey, bir çalışan vardiyasına geç kaldığında veya fazla mesai yaptığında bildirim göndermesi. Bu, işgücü maliyetlerini uygun şekilde yönetmeme yardımcı oluyor.

Homebase'in en iyi özellikleri

Programları güncelleyin ve gerekirse kişiselleştirilmiş özetlerle metin, e-posta ve Homebase uygulaması aracılığıyla takımınızı anında bilgilendirin

Takımınıza yaklaşan vardiyalar hakkında otomatik metin hatırlatıcılar gönderin

Satış tahminlerine veya işgücü hedeflerine göre programları izleyin, optimize edin ve ayarlayın

Müsait çalışanların görev alabilmesi için açık vardiyaları yayınlayın

Homebase sınırlamaları

Tüm şirkete bir bakış atmak için takvim görünümü eksik

Uygulama aşağıdakileri desteklemez Diğer bordro ve planlama uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon

Homebase fiyatlandırması

Ücretsiz: 20 çalışana kadar tek konum için

Temel özellikler: Konum başına aylık 20 $ (sınırsız çalışan)

Artı: Konum başına aylık 48 $ (sınırsız çalışan)

Hepsi bir arada: Konum başına aylık 80 $ (sınırsız çalışan)

Homebase puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

ClickUp ile En İyi Çalışan Planlamasını Sağlayın

Çalışan planlama uygulamalarıyla ilgili deneyimlerim bu kadar. Bu kadar çok öneri ve özel kullanım örnekleri sayesinde, artık vardiya planlarınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olacak bir araç seçebilirsiniz.

Bir planlama aracı kullanmanın amacı, hayatınızı kolaylaştırmaktır. Otomasyon, şablon ve özelleştirme özellikleri ne kadar fazla olursa, sizin için o kadar iyidir. ClickUp, tüm bunları ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olarak, kapsamınızı geniş tutmanızı ve bütçe aşımlarını veya planlama çakışmalarını önlemenizi sağlar.

Çalışanlarınızın planlama ihtiyaçlarını kolaylaştırmak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun!