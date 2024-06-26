2025'in en iyi 10 uzaktan devam sistemini test ettik

Uzaktaki çalışanlarınız verimli bir şekilde çalışıyor mu?

Çalışanlarınızın performansını ve devamlılığını izlemek, uzaktan çalışma ortamında zor olabilir. Ben de bunu yaşadım. Bu nedenle, çalışanların verimliliğini izlemek ve en üst düzeye çıkarmak için uzaktan devam sistemlerine geçtim.

Bu araçlar, benim gibi yöneticilerin vardiya programlarını takip etmesine ve doğrudan denetim olmadan çalışanların giriş saatlerini kontrol etmesine yardımcı olduğu için verimli işgücü yönetiminin önemli bileşenleri haline gelmiştir.

Yönetimsel görevleri basitleştirmek ve işgücü verimliliğini artırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu blogda, özellikleri, fiyatları ve müşteri yorumlarına göre en iyi 10 uzaktan devam sistemini titizlikle karşılaştırdık ve seçtik.

Uzaktan Katılım Sistemlerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir lider olarak, çalışanları mikro yönetme tuzağına düşebilir ve bu da sonuçta onların verimlilik, motivasyon ve bağlılıklarını azaltabilir. Performansı artırmak için stratejiler denerken ben bile bu tuzağa düştüm, ama artık düşmüyorum.

Uzaktan katılım araçlarını kullandığımda, uzaktan çalışanların çalışma saatlerini müdahaleci veya kontrolcü olmadan izlememe yardımcı oldular.

En iyi uzaktan devam yazılımını seçme aşamasındaysanız, öncelikle kendi ihtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi değerlendirin. Yazılımın mevcut sistemlerinizle uyumluluğunu ve kullanım kolaylığını her zaman kontrol etmelisiniz, böylece kullanımı için kapsamlı bir eğitim gerekmez.

İşiniz için uzaktan katılım sistemini seçmeden önce dikkate almanız gereken bazı temel özelliklere göz atalım:

1. Katılımı otomatikleştirme

Modern uzaktan katılım sistemleri, çalışanların katılım işaretlerini otomatikleştirebilir. Otomatik bir katılım yönetim sistemi tercih etmek, görevlerini özenle yerine getiren ve kuruluşun beklentilerini karşılayan dakik çalışanları daha iyi tanımanıza yardımcı olur.

Bu araçlar ayrıca doğruluk, verimlilik ve uyumluluk gibi sayısız avantaj sağlar ve çalışanların devam kayıtlarında kasıtlı veya kasıtsız hatalara yer bırakmaz.

2. Bildirimler ve hatırlatıcılar

Şirketiniz için seçeceğiniz bir uzaktan katılım sistemi, Microsoft Outlook, Calendly Mobile ve Google Takvim gibi dijital takvimlerle entegre olmalıdır. Bu paket yazılımı seçerek, tüm takımınızı bir kişinin yetenekleri hakkında bilgilendirebilir ve paylaşılan takvim aracılığıyla katılımı takip edebilirsiniz.

3. Raporlama ve analiz

İdeal bir uzaktan devam yönetimi yazılımı, şirketinizin operasyonlarına ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlamak için raporlama işlevlerine sahiptir. Bu, devam eğilimleri, kalıpları ve iş kanunlarına uygunluk hakkında ayrıntılı raporlar oluşturmayı içerir.

4. İzin yönetimi

Etkili bir devam sistemi, geçerli yasalara göre izin politikalarını yapılandırma, izin taleplerini oluşturma, çalışanların izin bakiyelerini kontrol etmelerine yardımcı olma, tatil programlarını inceleme gibi izin yönetimi özellikleri sunar.

5. Zaman çizelgeleri

Zaman çizelgesi yönetimi özelliği, uzaktan devam sistemlerinde en önemli özelliklerden biridir ve seçim yapmadan önce gözden kaçırılmamalıdır. Bu özellik, iş için planlanan saatleri, izinleri, tahakkukları ve maaş bordrolarının işlenmesi için gerekli düzeltmeleri izlemenizi sağlar.

Profesyonel ipucu: Uzaktan katılım yazılımınızın uzaktaki çalışanlarınıza esneklik sağladığından ve görevlerini tamamlamaları için onlara biraz hareket alanı tanıdığından emin olun. Bunu sağlamak, çalışanlarınızın bu araçları daha rahat kullanmasını ve verimliliğin artmasını sağlayabilir.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Uzaktan Katılım Sistemi

1. ClickUp: Çalışanların performansını ve verimliliğini izlemek için en iyisi

Çok yönlü bir proje yönetimi aracı olan ClickUp, ihtiyaçlarınıza uygun bir şekilde zamanı takip etmenizi sağlar. ClickUp'ın Proje Zaman Takibi özellikleriyle, herhangi bir konumdan çalışılan saatleri kolayca izleyebilir, gerektiğinde ayarlamalar yapabilir ve faturalandırılabilir saatleri ve projeye özel zamanı takip etmek için notlar ekleyebilirsiniz.

Örneğin, bu araç, çalışanlarınızın zamanlayıcıyı doğrudan uygulama içinden, Chrome uzantısı ile masaüstünden başlatıp durdurmasına ve hatta geçmiş işler için zaman girdilerini manuel olarak ekleyerek cihazlar arasında zamanı izlemesine olanak tanır. ClickUp'ın kapsamlı kategorizasyon özellikleri, çalışanların izlenen zaman girdilerini Özel Alanlar ve ClickUp Etiketleri aracılığıyla düzenlemesine de olanak tanır.

ClickUp'ın zaman takibi özellikleriyle zaman takibi süreçlerinizi basitleştirin

Ayrıca, takımınızdan zaman girdilerine notlar eklemesini ve bunları çeşitli kriterlere göre filtrelemesini isteyerek, işin nerede ve nasıl yapıldığı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Özelliklerin ötesinde, ClickUp'ın kullanıma hazır, özelleştirilebilir şablonları, izleme sistemlerini hiçbir şeyi kaçırmadan kolayca tasarlayıp uygulamanızı sağlar. ClickUp Katılım Sayfası Şablonu ile çalışanlarınızın katılım ve devamsızlıklarını takip edebilir, izinlerinden ne zaman döneceklerini görebilir ve çalışanlarınız için uzaktan çalışma programları hakkında esnek hatırlatıcılar oluşturabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Katılım Sayfası Şablonunu kullanarak katılımı izleyin ve görevleri analiz ederek verimliliği en üst düzeye çıkarın

Ayrıca, ClickUp'ın İK Görünümleri, çalışanların işe alımını, planlamasını ve diğer önemli ayrıntıları denetlemek için kullanışlıdır. Çalışan verileri ve çalışanlar ile yöneticileri arasındaki gizli yazışmalar için merkezi bir konum oluşturun. Bu merkezi konumu, ilerlemeyi izlemek, çalışan bağlılığı anketleri yapmak ve yaklaşan performans değerlendirmelerine hazırlanmak için kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bu Şablonu İndirin ClickUp PTO Takvim Şablonunu kullanarak izin süreçlerinizi oluşturun ve optimize edin

ClickUp sınırlamaları

Öğrenme eğrisinin dik olması, yeni kullanıcıların bu platformda gezinmesini zorlaştırabilir

ClickUp fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin.

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4100+ yorum)

2. ClockShark: Sahadaki çalışanları izlemek için en iyisi

clockShark aracılığıyla

ClockShark, çalışanların çalışma saatlerinin yanı sıra gerçek zamanlı konumlarını izlemek için GPS izleme özelliğine sahip başka bir güçlü araçtır. Platform, %100 doğru zaman çizelgeleri sağlar ve zaman ve devam yazılımı ile bordro maliyetlerini azaltır.

Bu platform, çalışanlarınızın zamanlarının izlendiğini bildikleri için daha fazla sorumluluk almalarını da sağlar. Muhasebe entegrasyonu, etkinlik izleme, çalışan planlaması, özelleştirilebilir raporlar ve çok daha fazlası gibi ek özelliklerini beğeniyorum.

ClockShark'ın en iyi özellikleri

QuickBooks ve QuickBooks Online, RUN Powered by ADP® ve ADP Workforce Now®, Sage 100 Contractor, Xero ve Zapier'i kullanan 1000'den fazla uygulama gibi entegre bordro ve muhasebe yazılımı çözümleri

Tüm çalışanlarınızın hareket halindeki zaman kayıtlarını doğru bir şekilde tutun ve Sanal Katılım Saati ile katılım sorunlarını önleyin

Gelişmiş proje yönetimi özelliklerini kullanarak görevleri atayın, işlerin ilerlemesini ve son teslim tarihlerini izleyin

İşgücü maliyetlerinizi doğru bir şekilde izleyerek zaman çizelgelerinde yuvarlama yapma ihtiyacını ortadan kaldırın

ClockShark sınırlamaları

Fatura kesme özelliği yoktur

Mobil uygulamanın GPS izleme ve senkronizasyon verileriyle iyi çalışmaz

ClockShark fiyatlandırması

Ücretsiz: 14 günlük deneme

Standart: Aylık 40 $

Pro: Aylık 60 dolar

ClockShark puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1800+ yorum)

3. Gusto: Çalışan verimliliğini izlemek için en iyisi

gusto aracılığıyla

Finansal veri raporları oluşturmak ve uzaktan katılımı gerçek zamanlı olarak izlemek için verimli bir araç mı arıyorsunuz? Gusto'dan başka yere bakmayın. Bu platform, AttendanceBot ile entegre olarak çalışanların zaman çizelgelerini senkronize eder ve çalışanlar ve yükleniciler için maaş bordrosunu kolaylaştırır.

Gusto'yu kullanarak, çalışanlarınızın verimliliğini de izleyebilir ve takımınızın performansının en iyi yanlarını geliştirebilirsiniz.

Zaman ve devam araçlarının karmaşık tatil ve ücretli izin planlarını yönetmede yararlı olduğunu gördüm. Bu araç, izin taleplerini onaylamayı ve onaylanan izin sürelerini bordro ve şirket takvimlerinizle senkronize etmeyi kolaylaştırır.

Gusto'nun en iyi özellikleri

Gusto Wallet uygulaması (mobil ve web), web tarayıcıları veya manuel girdiler gibi esnek yöntemlerle çalışanların çalışma saatlerini izleyin

Özelleştirilebilir raporlar, otomatik uyumluluk uyarıları ve anonim takım anketlerine dayalı akıllı iş kararları alın

İnsan kaynakları yönetimi, çalışanların işe alımı ve performans değerlendirme yönetimi gibi isteğe bağlı eklenti modülleri edinin

Çalışanların konumuna ve önceden ayarlanan kurallara göre fazla mesai saatlerini otomatik olarak hesaplayın

Gusto sınırlamaları

Uygulama Programlama Arayüzü (API) hız sınırı şu anda dakikada 200 istek olup, bu büyük kuruluşlar için daha azdır

İşverenler için herhangi bir mobil bordro uygulaması sunmaz; uygulama yalnızca çalışanlarla sınırlıdır.

Gusto fiyatlandırması

Ücretsiz: Alt yükleniciler için altı ay boyunca

Basit: Aylık 40 $ artı kullanıcı başına aylık 6

Artı : Aylık 60 $ artı kullanıcı başına aylık 9

Premium: Satış ekibiyle iletişime geçin

Gusto puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3800+ yorum)

4. Replicon: Zaman takibi ve devamlılık için en iyi yapay zeka destekli platform

replicon aracılığıyla

Replicon, zaman ve devam takibi, işgücü uyumu, program ve ücretler için en iyi uzaktan çalışma araçlarından biridir.

AI yeteneklerinden yararlanarak manuel olarak katılımı izleme ihtiyacını tamamen ortadan kaldırdığı için kişisel favorilerimden biridir. Replicon, Slack, Jira, Asana, Zoom ve daha fazlası gibi 100'den fazla iş uygulamasında çalışanlarınızın harcadığı zamanı otomatik olarak yakalar.

Platform ayrıca, iş ihtiyaçlarınıza göre tahakkuk politikalarını ve sıfırlamaları ayarlamanıza ve yönetmenize olanak tanır.

Kurumsal zaman takibi ve işgücü yönetimi gibi özellikler, Replicon'u zaman takibi, vardiya yönetimi ve işgücü planlamasını tek bir platformda birleştirerek büyük kuruluşlar için ideal bir araç haline getirir.

Replicon'un en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı devam verilerinin doğrulanmasına dayalı dinamik onay ş akışlarıyla zaman çizelgesi oluşturmayı kolaylaştırın

AI destekli SmartSchedule ile maliyet veya becerilere göre ideal çalışanları belirleyin

Maaşlı ve saatlik çalışanlar için sezgisel zaman kaydı, 24 saat izleme ve normal çalışma saatleri ile fazla mesai saatlerinin takibi sağlayın

Çalışanlarınızın inceleyip gönderebilmesi için birleştirilmiş, doğru ve eksiksiz önceden doldurulmuş zaman çizelgeleri sunun

Replicon sınırlamaları

Çok sayıda özellik ve özelleştirme seçeneği olduğu için kurulumu potansiyel olarak zor olabilir

Özel yapıya sahip raporlar oluşturmak zor olabilir

Replicon fiyatlandırması

İşletmenizin boyutuna ve sektörüne göre özel fiyatlandırma

Replicon puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

Bonus: Excel'de Katılım Çizelgesi Nasıl Oluşturulur!

5. TimeClock Plus: Otomatik çalışan planlaması için en iyisi

timeClock Plus aracılığıyla

TimeClock Plus, hem şirket içinde hem de bulut tabanlı çözüm sunan esnek bir zaman ve devamlılık çözümüdür. Canlı programlara erişim sağlar ve çalışanların mobil cihazlar üzerinden izlenmesini mümkün kılar.

Platform, yüzlerce bordro, kurumsal kaynak planlama (ERP) ve insan sermayesi yönetimi (HCM) sistemleriyle iyi bir şekilde entegre olduğundan, BT sorunları hakkında endişelenmenize gerek kalmaz.

Benzersiz özelliklerine gelince, mobil devamlılık uygulamasının oldukça kullanıcı dostu olduğunu gördüm. Çalışanlar bu uygulamayı kullanarak telefonlarından rahatlıkla giriş ve çıkış yapabilir, zaman çizelgelerini görüntüleyebilir ve programlarını yönetebilir.

Uzaktan çalışırken, bunun gibi iyi işleyen bir mobil uygulama, manuel zaman takibi ve zaman girdilerini çapraz kontrol etmek için harcadığınız saatlerden tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

TimeClock Plus'ın en iyi özellikleri

Bulut tabanlı zaman takibi ile çalışanların internet bağlantısı olan her yerden giriş ve çıkış yapmalarını sağlar

Farklı ücret oranları, vardiya farkları ve fazla mesai kriterleri ile maaş motorunu yapılandırın

Devamsızlık Yönetimi özelliğini kullanarak tek bir tıklama ile izinleri yönetin

Benzersiz rotasyonlarınıza ve yerleşik kurallara uygun, 24 saat vardiya programları ile sorunsuz çalışan planlaması sağlayın

TimeClock Plus sınırlamaları

Diğer uzaktan devam sistemlerine kıyasla daha az sezgisel bir arayüze sahiptir

Tüm üçüncü taraf uygulamalar veya web siteleriyle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmayabilir

TimeClock Plus fiyatlandırması

İşletmenin boyutuna ve sektörüne göre özel fiyatlandırma

TimeClock puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (150+ yorum)

6. Connecteam: Gerçek zamanlı devamlılığı izlemek için en iyisi

connecteam aracılığıyla

Connecteam, otomatik zaman çizelgeleri kullanarak akıllı zaman takibi yapabilen mükemmel bir platformdur. Bu platformu kullanarak, gerçek zamanlı görev dağılımı, verimli personel planlaması, gerçek zamanlı devamlılık izleme, canlı sonuçlarla anında raporlama ve çok daha fazlası gibi tüm günlük işlemleri kolayca yönetebilirsiniz.

Bir yönetici olarak, takımın uygunluğu, nitelikleri ve tercihleri hakkında net bir genel bakış sunarak, planlama sürecini daha iyi yönetmenize yardımcı olur.

Bu araçta en çok beğendiğim şey, kapsamlı özellikleridir. Connecteam, İK fonksiyonlarını, iletişimi, görev yönetimini ve planlamayı tek bir platformda bir araya getirerek uçtan uca görünürlük sağlamanıza yardımcı olur.

Masa başı olmayan çalışanlar için tasarlanan bu sistem, çalışanlarınızı işle ilgili her konuda güncel tutmak için tek bir çözüm sunar — bireysel programlarından bilgi tabanına ve şirket güncellemelerine kadar.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Yerel, eyalet ve federal iş kanunlarına göre çalışanların mola ve fazla mesai kurallarını ayarlayın

Uygulama içi zaman saati veya yerinde Kiosk uygulaması ile giriş saatlerini kaydederek hibrit iş politikalarınızı benimseyin

Uygulama içi sohbet özelliğini kullanarak çalışanlarla doğrudan iletişim kurun

Yerleşik raporlama ve analiz araçlarını kullanarak günlük operasyonlarda ve İK'da anahtar yönetim fonksiyonlarını izleyin ve optimize edin

Connecteam sınırlamaları

Ara sıra gecikme ve uygulama donmaları yaşayabilirsiniz

Daha fazla özelliğe erişmek için birçok yükseltme gerekir

Connecteam fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Temel: Aylık 35 $

Gelişmiş: 59 $/ay

Uzman: 119 $/ay

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

7. TimeCamp: Zaman takibi için en iyisi

timeCamp aracılığıyla

TimeCamp, çalışanların devamlılığını yönetmek, çalışma saatlerini kaydetmek ve maaş bordrolarını oluşturmak için tek bir uygulama kullanan en iyi uzaktan devam sistemlerinden biridir. Anahtar kelime tabanlı zaman takibi özelliği sayesinde, zaman takibini otomatik hale getirmek için anahtar kelimeler belirleyebilirsiniz.

Katılım izleme sistemini denedim ve çalışma saatlerini, tatilleri ve hastalık izinlerini tek bir yerde takip etmek için çok yararlı, hataların önlenmesine yardımcı oluyor.

Ayrıca Airtable, Asana ve Gitlab gibi araçlarla entegre olarak proje zaman çizelgelerini daha verimli bir şekilde izlemenizi ve yönetmenizi kolaylaştırır.

TimeCamp'ın en iyi özellikleri

Her zaman hareket halinde olan saha çalışanlarını izlemek için mükemmel olan coğrafi sınırlama özelliğini sunun

Raporlama özelliğini kullanarak zaman kullanımı, proje ilerlemesi ve uzaktan çalışan takımların performansı hakkında ayrıntılı raporlar oluşturun

Grafik zaman çizelgeleriyle zaman girdilerini ekleyin, düzenleyin veya silin ve sadece birkaç tıklamayla günlük ve haftalık görünümler arasında geçiş yapın.

TimeCamp sınırlamaları

Görev adlarını ve arayüzü özelleştirmenize izin vermez

Dışa aktarma işlevlerinde sınırlı raporlama sunar

TimeCamp fiyatlandırması

Ücretsiz: 14 günlük deneme

Başlangıç: 3,99 $/ay

Premium: 6,99 $/ay

Ultimate: 10,99 $/ay

Enterprise: 14,99 $/ay

TimeCamp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500+ yorum)

8. ADP Workforce Now: Uzaktan devam sistemini kolaylaştırmak için en iyisi

via ADP Workforce Now

ADP Workforce Now, bordro doğruluğunu ve uyumluluğunu korumaya yardımcı olan kapsamlı bir insan kaynakları yönetim yazılımıdır, böylece bu saatleri işinize yatırabilirsiniz.

Eşsiz özelliği, yüz tanıma ve parmak tarama gibi biyometrik oturum açma seçenekleri sunarak ekstra bir güvenlik katmanı sağlar. Şahsen, şifre korumalı arayüzlere göre bunları tercih ediyorum.

Platformun otomatik zaman ve devam çözümleri, çalışanların izin taleplerini, onaylarını ve tatillerini izler ve tüm çalışanlarınızın birden fazla cihazdan giriş ve çıkış yapmasına olanak tanır.

ADP Workforce Now'un en iyi özellikleri

Çalışanların giriş ve çıkış saatlerini kaydetmelerine, yemek molalarını eklemelerine ve zamanlarını departmanlar, konumlar veya işler arasında aktarmalarına izin verin

Yöneticilerin devamlılık düzenlerini izleyip takip etmelerini, çalışanların çalışma saatlerine ilişkin raporlar oluşturmalarını ve izin taleplerini onaylamalarını sağlayın

İşe alımdan yedekleme planlamasına kadar tüm çalışan yaşam döngüsünü desteklemeyi amaçlayan eğitim ve gelişim araçları sağlayın

Brainier, Workday, Replicon, Wave, Oracle, Deputy, JazzHR, Xero, QuickBooks ve Greenhouse gibi araçlarla kolayca entegre edin

ADP Workforce Now sınırlamaları

Raporları özelleştirmek istediğinizde zorluklarla karşılaşabilirsiniz.

Mevcut sistemler ve bazı üçüncü taraf yazılımlarla entegrasyon bazen karmaşık olabilir.

ADP Workforce Now fiyatlandırması

İşletmenizin boyutuna ve sektörüne göre özel fiyatlandırma.

ADP Workforce Now puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3300+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (6400+ yorum)

9. ExakTime: Alan çalışanlarını izlemek için en iyisi

exakTime aracılığıyla

ExakTime, özellikle takımlar ve şirket dışında çalışanlar için tasarlanmıştır. Kolay giriş ve çıkış özelliklerine sahip basit bir uygulama sunar. Ayrıca, herhangi bir mobil cihazdan erişilebilen, çalışanın konumunu gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlayan bir GPS özelliği de sunar.

ExakTime ile, çalışanların devamlılığını ve zamanını izlemek için 40'tan fazla önceden oluşturulmuş rapor şablonu elde edersiniz. Bu raporlar, işlerinin iyi gitmesi için kritik kararlar almak için gereken gerçek zamanlı görünürlük ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.

Uyarı sistemlerini oldukça kullanışlı buluyorum. Çalışanlar için otomatik uyarılar ayarlamama yardımcı oluyor. Bir yönetici olarak, bu uyarılar hem benim hem de çalışanlarımın izin başvurusu, onay verme veya fazla mesai eşiğini izleme gibi önemli eylem öğelerini kaçırmamızı önlüyor.

ExakTime'ın en iyi özellikleri

Çalışanların çalışma saatlerini, geç gelmelerini, erken çıkmalarını ve devamsızlıklarını izleyin

Fotoğraflı kimlik yakalama özelliği, zaman hilesi ve zaman kartlarının veya PIN'lerin yetkisiz kullanımıyla ilgili sorunları önler

Şantiye dışında çalışırken devam merkezi görevi gören sağlam zaman saatleri sunun; bu devam ve zaman verileri depolanabilir ve buluta senkronize edilebilir, böylece yöneticiler ofiste bu verilere erişebilir

ExakTime sınırlamaları

Çalışanlarınızın programlarına göre raporlar oluştururken sorunlarla karşılaşabilirsiniz

Çalışanlarınızın her ödeme dönemi için biriken saatlerini görmelerine izin vermez.

ExakTime fiyatlandırması

Gelişmiş: Aylık 9 $

Premium: Satış ekibiyle iletişime geçin

Elit: Satış ekibiyle iletişime geçin

ExakTime puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (50+ yorum)

Capterra: 4/5 (150+ yorum)

10. Quickbooks Time: Çalışanların performansını izlemek için en iyisi

quickbooks Time aracılığıyla

Quickbooks Time, çalışanların gerçek zamanlı izlenmesini kolaylaştıran sezgisel bir web gösterge paneli, mobil uygulama ve zaman kiosku sunar. Bu platformu kullanarak, tüm çalışanlarınızın hareketlerini hareket halindeyken takip edebilir ve proje işbirliği ve zaman takibi ile son teslim tarihlerine uymalarını sağlayabilirsiniz.

Bu platform, çalışanların programlarını ve zaman takibini tek bir yerde entegre eder.

Bu yazılım, programlar oluşturmamı, bunları çalışanlarla paylaşmamı ve işleri ve vardiyaları atamamı sağlıyor. Yazılım ayrıca PTO izleme, zaman çizelgesi imzaları ve kilometre izleme gibi özellikler de sunuyor.

Quickbooks Time'ın en iyi özellikleri

Doğru, otomatik ve kullanımı kolay bordro yönetimi çözümleriyle saatleri izleyin

Projeleri, programları ve iş maliyetlerini yönetmek ve çalışma saatleri içinde işe gelen çalışanların konumlarını izlemek için coğrafi sınırlama teknolojisini kullanın.

Yüklenicilerin şablonları kullanarak fatura oluşturmasına ve göndermesine yardımcı olur

Quickbooks Zaman sınırlamaları

Özel raporların olmaması

Dosya boyutu ve veri sınırlamaları ile kullanıcı sayısı sınırlamaları

Quickbooks Time fiyatlandırması

Ücretsiz: 30 günlük deneme

Premium: 6 $/ay

Elite: 12 $/ay

Quickbooks puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (6700+ yorum)

ClickUp ile Uzaktan Takım Katılımınızı Yönetin

Katılım için manuel hesaplamalara güvenemezsiniz ve ofis çalışanları veya uzaktan çalışanlar için katılım sayfası şablonlarını çözmek için sayısız saatler harcayamazsınız. Hala bunu yapıyorsanız, yanlışlıkları çapraz kontrol etmenin ve zaman çizelgelerini değiştirmenin zorluklarını çok iyi biliyorsunuzdur. Zaman takibini kolaylaştırmak ve temel iş fonksiyonlarınıza odaklanmak için bir katılım takip sistemi uygulamanız gerekir.

ClickUp, uzaktan bir takımı yönetmenize, ortak hedefler üzerinde uyum sağlamanıza, ilerlemeyi takip etmenize ve sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olur. Proje zaman takibi ve çalışanların programları ile vardiyalarının net bir şekilde görselleştirilmesi sayesinde, doğru bordro işlemleri sağlar.

Ücretsiz ClickUp hesabına kaydolun ve uzaktaki yeteneklerinizi yönetme şeklinizi değiştirin!