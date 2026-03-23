Excel ve ClickUp'ta Günlük Stok için 15 Ücretsiz Şablon

Ulusal Perakende Federasyonu tarafından yapılan bir araştırmaya göre, stok kayıplarının ABD'deki perakendecilere yıllık maliyeti 112 milyar doların üzerindedir. Bu kayıpların yaklaşık %27'si iç süreç ve kontrol hatalarından kaynaklanmaktadır; esasen, daha iyi bir stok yönetim sistemi ile önlenebilecek yetersiz kayıt tutma uygulamalarıdır.

Bu makale, doğru günlük stok Excel şablonunu seçme konusunda size yol gösterir ve ayrıca çoğu takımın neden sonunda elektronik tabloları yetersiz bulduğunu açıklar. Ayrıca, yerleşik otomasyon ve gerçek zamanlı işbirliği ile Excel'in yapısını sunan ClickUp'taki alternatif envanter şablonlarını da tanıtır.

Stok Yönetimi Şablonları Karşılaştırması Bir Bakışta

Günlük Stok Excel Şablonunda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Günlük stok Excel şablonu, stok hareketlerini (gelenler, gidenler ve kalanlar) günlük olarak kaydetmek için tasarlanmış, önceden oluşturulmuş bir elektronik tablodur. Bu şablon, özel bir yazılıma yatırım yapmadan stok seviyelerine görünürlük sağlayabilme ihtiyacı duyan depo yöneticileri, perakende mağaza sahipleri ve operasyon takımları için yaygın bir başlangıç noktasıdır.

Karşılaşacağınız temel sorun, çoğu genel amaçlı elektronik tablonun veri girişi hatalarını önleyecek, birden fazla ürün kategorisini izleyecek veya SKU sayınız arttıkça ölçeklenebilecek bir yapıya sahip olmamasıdır.

Doğru sütunlar ve formüller olmadan, tutarsız verilerle, manuel hesaplama hatalarıyla ve stok tutarsızlıkları için net bir denetim izi olmadan kalırsınız. Bu da yanlış stok sayımlarına yol açar ve bu da popüler ögelerin stokta kalmamasına veya fazla stoklanmış ürünlere para harcamaya neden olabilir.

İyi yapılandırılmış bir envanter izleme tablosu bu kaosu önler.

İşte sağlam bir şablonun içermesi gerekenler:

Temel bilgiler için önceden oluşturulmuş sütunlar: Şablonunuzda Ürün Adı/SKU, Açılış Stoku, Alınan Miktar, Verilen Miktar, Kapanış Stoku, Tarih ve Açıklamalar için özel sütunlar bulunmalıdır. Bu yapı, her stok hareketinin gerekli bağlamla birlikte kaydedilmesini sağlar

Otomatik hesaplamalar: Kapanış bakiyesini (Açılış Stoku + Alınan Miktar – Verilen Miktar) hesaplayan yerleşik formüllere sahip şablonları arayın. Bu, manuel hesaplama hataları riskini ortadan kaldırır ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar

Veri doğrulama: İyi bir şablon, girdileri standartlaştırmak için açılır menüler veya giriş kısıtlamaları içeren İyi bir şablon, girdileri standartlaştırmak için açılır menüler veya giriş kısıtlamaları içeren veri doğrulama özelliğini kullanır. Bu, yazım hatalarını önler ve takımınızda herkesin ürünler veya kategoriler için aynı terminolojiyi kullanmasını sağlar.

Filtreleme ve sıralama: Envanter tablonuzu tarih aralığına, ürün kategorisine veya depo konumuna göre filtreleyebilmeniz gerekir. Bu, yüzlerce satırı kaydırmadan belirli bilgileri bulmanızı kolaylaştırır

Ölçeklenebilirlik: Şablon, mevcut formülleri bozmadan yeni SKU'lar, kategoriler veya konumlar eklemenize olanak sağlamalıdır. İşletmeniz büyüdükçe katı bir yapı bir darboğaz haline gelecektir

Görsel ipuçları: Koşullu biçimlendirme , önemli verileri işaretlemek için renk kullanan anahtar bir özelliktir. Örneğin, bir öğenin miktarı belirli bir yeniden sipariş noktasının altına düştüğünde satırları otomatik olarak kırmızı renkle vurgulayabilir.

Excel'de Günlük Stok Yönetimi için 8 Ücretsiz Şablon

Excel'de stokları hızlı bir şekilde izleme yolunu arıyorsanız, çevrimiçi olarak indirebileceğiniz çok sayıda envanter şablonu mevcuttur. Bazıları basit, öğe bazında stok kayıtları için tasarlanmışken, diğerleri yeniden sipariş uyarıları, tedarikçi bilgileri ve stok değerleme formülleri içerir. Ancak, en gelişmiş hesap tabloları bile manuel güncellemelere bağımlıdır; bu da ürünler, takımlar veya konumlar arasında envanter büyüdükçe bunların bakımını zorlaştırır.

İşte sık kullanılan bazı Excel envanter şablonlarına ve bunların en uygun kullanım alanlarına daha yakından bir bakış:

1. Smartsheet tarafından hazırlanan Excel Stok Envanter Kontrol Şablonu

Smartsheet aracılığıyla

Smartsheet’in Excel Stok Envanter Kontrol Şablonu, yüksek hacimli parça veya ürünleri yönetmek için ayrıntılı bir yönteme ihtiyaç duyanlar için sağlam bir seçenektir. Stok seviyelerini, yeniden sipariş noktalarını ve tedarikçi bilgilerini tek bir yerden izlemek için yapılandırılmış bir ortam sunar.

Bu şablonu neden seveceksiniz?

Birim maliyet ve toplam stok değeri için yerleşik sütunlarla stok değerini izlemeyi gerçekleştirin

Yeniden sipariş seviyesi sütununu kullanarak stokların ne zaman yenilenmesi gerektiğini işaretleyerek stok tükenmesini önleyin

Depoda gezinmeyi kolaylaştırmak için ögeleri SKU, ad ve raf konumuna göre düzenleyin

Şablon kapsamlıdır, ancak binlerce satır öğeniz varsa karmaşık hale gelebilir ve gezinmesi zorlaşabilir. Statik bir dosya olduğu için, her satış veya sevkiyat gerçekleştiğinde miktarları manuel olarak güncellemeniz gerekecektir.

🚀 İdeal kullanım alanı: Stok değerlerine ilişkin ayrıntılı bir görünümün ihtiyaç duyulduğu küçük ve orta boyutlu işletmeler.

2. WPS ile Günlük Stok Giriş ve Çıkış Raporu

WPS aracılığıyla

İşletmenizde stoklar hızlı bir şekilde hareket ediyorsa, WPS tarafından sunulan Günlük Stok Giriş ve Çıkış Raporu sizin için idealdir. Bu şablon, özellikle malların günlük hareketine odaklanır ve 24 saatlik bir zaman aralığı içinde tesisinize gelen ve tesisinizden çıkan malları tam olarak kaydetmenize olanak tanır.

Bu şablonu neden seveceksiniz?

"Giriş" ve "Çıkış" işlemleri için net bir düzen ile günlük mutabakatı basitleştirin

Her bir öğe için cari bakiyeyi tutarak kapanış stoğunuzu bir bakışta görebilirsiniz

Verilerinizi, mobil cihazlarda veya masaüstü bilgisayarlarda okunması kolay, net ve kontrastı yüksek bir biçimde görünümde görüntüleyin

Temel sınırlaması, kapsamının dar olmasıdır; uzun vadeli stok tahmini veya geçmiş analizinden ziyade günlük izleme için tasarlanmıştır. Ayrıca barkod tarama veya otomatik düşük stok bildirimleri gibi gelişmiş özelliklerden yoksundur.

🚀 İdeal kullanım alanı: Yüksek sıklıkta gerçekleşen günlük stok hareketlerini izlemesi gereken perakendeciler veya depo yöneticileri.

3. Microsoft'un Mavi Envanter Listesi

Microsoft aracılığıyla

Mavi Envanter Listesi, genel amaçlı izleme için tasarlanmış profesyonel ve görsel olarak çekici bir Excel şablonudur. Sıfırdan bir sayfa oluşturmanıza gerek kalmadan envanterinizi hızlı bir şekilde düzenlemenize yardımcı olmak için sade mavi-beyaz renk şeması ve önceden biçimlendirilmiş tablolar kullanır.

Bu şablonu neden seveceksiniz?

Paydaşlara veya yönetime sunmaya hazır, şık ve profesyonel bir görünümün keyfini çıkarın

"Durum" sütununu kullanarak hangi ögelerin stokta olduğunu veya sipariş beklediğini hızlıca görebilirsiniz.

Önceden yapılandırılmış Excel tablo biçimi sayesinde envanterinizi kolayca sıralayın ve filtreleyin

Görünüşü harika olsa da, bu temel bir listedir. Amortisman veya teslim sürelerini hesaplamak için karmaşık formüller içermez ve çoğu Excel tabanlı araç gibi, farklı platformlar arasında verileri gerçek zamanlı olarak senkronize etme özelliğinden yoksundur.

🚀 İdeal kullanım alanı: Temel bir ürün listesini düzenlemek için basit ve estetik bir yol arayan kullanıcılar.

4. Microsoft tarafından hazırlanan Ekipman Envanter Listesi

Microsoft aracılığıyla

Perakende stoklardan ziyade fiziksel varlıklar için özel olarak tasarlanan Microsoft Ekipman Envanter Listesi, şirket mülklerinin izlenmesi için mükemmeldir. Dizüstü bilgisayarlardan ağır makinelere kadar, bu şablon seri numaralarını, satın alma tarihlerini ve mevcut koşulları kaydetmenize yardımcı olur.

Bu şablonu neden seveceksiniz?

Satın alma fiyatı ve model bilgileri için özel alanlar sayesinde varlıklarınızın ömrünü izleyin

Belirli öğelerin konumunu izleyin, böylece hangi departmanda hangi aletin bulunduğunu her zaman bilirsiniz

Ekipmanınızın iyi çalışır durumda kalmasını sağlamak için bakım veya onarımlarla ilgili notlar ekleyin

Bu şablon, stok seviyelerinin saat başı değiştiği "sarf malzemeleri" veya perakende ürünler için optimize edilmemiştir. Bu, aktif bir satış izleme sistemi olmaktan ziyade bir kayıt tutma aracıdır.

🚀 İdeal kullanım alanı: Şirketin donanım ve varlıklarını izleyen BT yöneticileri veya ofis yöneticileri.

👀 Biliyor muydunuz: Yakın zamanda yapılan bir araştırma, kuruluşların %90'ının hala elektronik tablolar dahil olmak üzere eski teknolojilere güvendiğini ortaya koydu.

5. Microsoft tarafından vurgulama özelliğine sahip envanter liste

Microsoft aracılığıyla

Düşük stok seviyesini bir bakışta tespit etmekte zorlanıyorsanız, Vurgulamalı Envanter Listesi işinizi kökünden değiştirir. Bu şablon, stok belirli bir seviyenin altına düştüğünde satırları otomatik olarak vurgulamak için koşullu biçimlendirme kullanır ve yeniden sipariş verme zamanının geldiğini gösteren görsel bir "uyarı" sağlar.

Bu şablonu neden seveceksiniz?

Renk kodlu satır vurgulaması sayesinde acil stok yenileme ihtiyaçlarını anında belirleyin

Satın alma sürecini kolaylaştırmak için mevcut stok seviyeleriyle birlikte yeniden sipariş miktarlarını izleyin

Yerleşik matematik formülleriyle toplam envanter değerini otomatik olarak hesaplayın

Excel'in koşullu biçimlendirmesine dayandığı için, çok fazla özel kural veya binlerce satır eklemeye çalışırsanız sayfa yavaşlayabilir veya hatalar verebilir. Ayrıca, vurgu özelliğinin çalışmaması durumunda sorunu gidermek için Excel'i iyi derecede anlamanız gerekir.

🚀 Şunlar için idealdir: Elektronik tablolarının sorunları kendileri için "işaretlemesini" isteyen görsel öğrenenler.

6. Template.net'ten Boş Envanter Şablonu

Template.net tarafından sunulan Boş Envanter Şablonu, hücreleri biçimlendirme zahmetine girmeden kendi sistemlerini oluşturmak isteyenler için "temel" bir başlangıç noktasıdır. Şablon, Öğe, Açıklama, Miktar gibi temel sütunları sağlar ve gerisini size bırakır.

Bu şablonu neden seveceksiniz?

İhtiyacınız olmayan özelliklerle dolu olmayan, temiz bir sayfa ile başlayın

Dosyayı PDF, Word ve Google Dokümanlar dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde indirin

Şablonu yazdırarak manuel depo denetimleri için fiziksel sayım çizelgeleri oluşturun

Bu şablon çok az otomasyon sağlar. Toplamları veya yeniden sipariş noktalarını hesaplayacak formüller yoktur; bu da veri analizi konusunda zorlu işlerin sizin yapmanız gerekeceği anlamına gelir.

🚀 İdeal kullanım alanı: Manuel sayım için basit bir fiziksel veya dijital form ihtiyaç duyan minimalistler.

7. Template.net tarafından hazırlanan Envanter Liste Şablonu

Daha yapılandırılmış bir yaklaşım için, Template.net'in Envanter Listesi Şablonu, genişletilmiş alanlara sahip profesyonel bir düzen sunar. Bu şablon, küçük işletmeler için basılı bir rapor kadar dijital bir takip aracı olarak da aynı derecede iyi çalışan çok yönlü bir belge olacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu şablonu neden seveceksiniz?

İş kullanımına hazır profesyonel başlık ve düzen ile zamandan tasarruf edin

Belgeyi Apple Pages veya Google E-Tablolar gibi farklı uygulamalarda kolayca özelleştirin

Daha iyi bir organizasyon için birim fiyatları ve stok konumlarının net bir kaydını tutun

Belge tarzı bir şablon olduğu için, özel bir veritabanı veya envanter yazılımının sunduğu veri işleme gücünü sunmaz.

🚀 İdeal kullanım alanı: Profesyonel görünümlü bir envanter belgesine ihtiyaç duyan küçük iş sahipleri.

8. Vertex42 tarafından hazırlanan Sayım Sayfası içeren Envanter Kontrol Şablonu

Vertex42 aracılığıyla

Vertex42’nin Envanter Kontrol Şablonu, basit bir liste ile karmaşık yazılımlar arasındaki boşluğu dolduran son derece işlevsel bir araçtır. Bu şablon, eklemeleri ve çıkarmaları kaydedebileceğiniz bir “Stok Güncelleme” özelliği içerir; bu özellik, ana envanter seviyelerinizi otomatik olarak günceller.

Bu şablonu neden seveceksiniz?

Tek bir çalışma kitabında birden fazla konum veya bölmedeki stok seviyelerini yönetin

Tek tek "Giriş" ve "Çıkış" işlemleri kaydederek "Mevcut Stok" sayımlarınızı otomasyonla otomatikleştirin

Daha kolay veri girişi için "Veri" sekmesine erişerek öğe listelerinizi ve kategorilerinizi özel hale getirin

Bir elektronik tablo için güçlü bir araç olsa da, çok sayıda sekmesi ve birbirine bağlı formülleri nedeniyle yeni başlayanlar için göz korkutucu olabilir. Bir formül yanlışlıkla silinirse, tüm izleme sistemi bozulabilir.

🚀 İdeal kullanım alanı: Excel içinde "hafif yazılım" deneyimi yaşamak isteyen ileri düzey kullanıcılar.

Bu ücretsiz şablonlar iyi bir ilk adım olsa da, hepsinin ortak bir zayıflığı vardır: tamamen manuel bakım gerektirirler. Envanteriniz büyüdükçe, elektronik tablonun bakımının başlı başına bir iş haline geldiğini fark edeceksiniz; bu da Excel'in artık size yetmediğinin ilk işaretidir.

Stok Yönetimi için Excel Kullanımının Sınırlamaları

Excel tanıdık bir araçtır, ancak envanteriniz karmaşıklaştığında bu rahatlık ortadan kalkar. Tek bir veri girişi hatasını bulmak veya hangi sürümün en güncel olduğunu anlamaya çalışmak için saatler harcamaya başlarsınız. Bu zaman kaybı ve artan hayal kırıklığı, aracın artık sizin için işe yaramadığının işaretleridir.

Çoğu takımın karşılaştığı zorluklar şunlardır:

Manuel veri girişi hataları: Basit bir yazım hata veya yanlışlıkla üzerine yazılan bir formül nedeniyle Basit bir yazım hata veya yanlışlıkla üzerine yazılan bir formül nedeniyle veri bütünlüğünün bozulması, tüm stok sayımınızı altüst edebilir. Bu durum, hem fazla hem de az sipariş vermenize yol açar ve her ikisi de size maliyete neden olur

Gerçek zamanlı işbirliği yok: Birden fazla kişinin envanter tablosunu güncellemesi gerektiğinde, dosyaları e-posta ile gidip gelmek zorunda kalırsınız. Bu durum sürüm kontrolünde kaosa yol açar; kaçınılmaz olarak birisi güncel olmayan bir dosya üzerinde iş yapar ve yaptığı güncellemeler kaybolur

Sınırlı otomasyon: Bir öğenin stoğunun azaldığını anında bilmeniz gerekir, ancak Excel'de yeniden sipariş uyarıları ayarlamak, kırılgan ve kolayca bozulabilen karmaşık makrolar gerektirir. Bildirimleri otomatikleştirmenin basit bir yolu yoktur

Ölçeklenebilirlik sınırı: Farklı ürünleri ve günlük işlemleri temsil eden binlerce satır içeren bir Excel dosyası inanılmaz derecede yavaşlar. Filtreleme, sıralama ve rapor oluşturma işlemleri yavaş ve sinir bozucu bir deneyime dönüşür

Denetim izi yok: Bir stok sayısı yanlışsa, bunu kimin ne zaman değiştirdiğini bilmenin bir yolu yoktur. Bir stok sayısı yanlışsa, bunu kimin ne zaman değiştirdiğini bilmenin bir yolu yoktur. Denetim izinin olmaması, tutarsızlıkları takip etmeyi ve sorunun temel nedenini gidermeyi imkansız hale getirir

Entegrasyon eksiklikleri: Envanter verileriniz tek başına var olmaz. Bu verilerin satış platformunuz, tedarikçi siparişleriniz ve muhasebe yazılımınızla bağlantılı olması gerekir, ancak Excel, sistemler arasında verileri manuel olarak dışa ve içe aktarmanızı gerektirir

İşte bu sınırlamalar, takımların daha iyi bir envanter yönetim sistemi aramaya başlamasının tam da nedenidir — bir elektronik tablo kadar sezgisel hissettiren, ancak Excel'de eksik olan işbirliği, otomasyon ve güvenilirliği ekleyen bir sistem.

Stok Yönetimi için 9 Alternatif Şablon

Bozuk formüller ve güncel olmayan dosyalarla uğraşmaktan yorulduysanız, artık bu zor işi sizin yerinize yapacak bir sisteme geçmenin zamanı gelmiştir. Statik bir envanter tablosunun sınırlamalarıyla boğuşmak yerine, güçlü yerleşik özelliklere sahip, tanıdık bir ızgara tabanlı düzen sunan işbirliğine dayalı bir platform kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın envanter yönetimi şablonları, Excel'i sinir bozucu kılan sorunları tam olarak çözmek üzere tasarlanmıştır. Manuel iş yükü olmadan günlük stokları yönetmek için yapılandırılmış, ölçeklenebilir ve otomatik bir yol sunarlar. AI asistanınız ClickUp Brain gibi özellikler sayesinde, sadece bir soru sorarak raporlar oluşturabilir veya satın alma siparişleri hazırlayabilirsiniz.

1. ClickUp tarafından hazırlanan Envanter Yönetimi Şablonu

ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu ile stok hareketlerini, stok durumunu ve maliyet değişikliklerini izleyin

ClickUp'ın Envanter Yönetimi Şablonu, envanteriniz için hepsi bir arada komuta merkezinizdir. Veri silolarından ve manuel izlemeden bıkmış, birden fazla konumda orta ila büyük ölçekli envanterleri yöneten takımlar için tasarlanmıştır.

Basit stok sayımlarının ötesine geçerek tedarikçi bilgilerini, yeniden sipariş noktalarını ve toplam envanter değerini de içerir, böylece size eksiksiz bir finansal tablo sunar.

Neden beğeneceksiniz:

ClickUp Özel Alanları ile SKU, miktar, öğe başına maliyet ve tedarikçi bilgileri gibi yapılandırılmış bilgileri ekleyerek veri tutarlılığını sağlayın.

ClickUp Liste Görünümü veya ClickUp Tablo Görünümü 'nde çalışarak girdileri kolayca güncelleyebileceğiniz, tanıdık bir elektronik tablo tarzı düzenleme deneyimi yaşayın.

ClickUp Otomasyonları ile miktar alanı belirlediğiniz eşik değerin altına düştüğünde otomatik yeniden sipariş uyarılarını tetikleyerek stok tükenmesini önleyin.

ClickUp Brain ile herhangi bir görev veya yoruma @brain yazarak mevcut stok durumunuzu özetleyin veya anında bir satın alma siparişi hazırlayın.

🚀 İdeal kullanım alanı: Birden fazla konumda orta ve büyük ölçekli envanterleri yöneten takımlar

2. ClickUp tarafından hazırlanan Envanter Şablonu

ClickUp'ın Envanter Şablonu, envanter izlemesini hızlı, kolay ve verimli hale getirmek için tasarlanmıştır.

Temel bir Excel tablosunun ötesine geçmeye hazır küçük bir takım veya tek lokasyonlu bir işyseniz, bu sizin için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. ClickUp'ın Envanter Şablonu, envanter izlemesinin temel unsurlarına odaklanır: öğe adı, eldeki miktar, konum ve durum. Basitlik ve hızlı benimsenme için tasarlanmıştır.

Neden beğeneceksiniz:

ClickUp Tablo Görünümü'nde verilerinizi girmek ve düzenlemek için satır ve sütunlardan oluşan, temiz ve elektronik tablo benzeri bir arayüzden yararlanın.

Stokunuzu durumuna göre (örneğin stokta, stok az, stokta yok) filtreleyerek nelere dikkat etmeniz gerektiğini anında görebilirsiniz.

Ekibiniz için karmaşık yapılandırma veya kapsamlı eğitim gerektirmeyen basit bir kurulumla dakikalar içinde başlayın

🚀 İdeal kullanım alanları: Elektronik tabloların ötesine geçen küçük takımlar veya tek konumlu işler

3. ClickUp'ın Basit İşletme Envanter Kaydı Şablonu

ClickUp'ın bu Basit İşletme Envanter Kaydı Şablonu ile işlerinizi düzenleyin

Geleneksel günlük stok kayıt biçimini seviyor, ancak manuel hesaplamalardan ve işbirliği eksikliğinden hoşlanmıyorsanız, bu şablon tam size göre.

ClickUp'ın Basit İşletme Envanter Kaydı Şablonu, günlük stok hareketlerini (başlangıç bakiyesi, alınanlar, verilenler ve kapanış bakiyesi) kaydetmek için klasik düzeni yansıtmaktadır. Size bir Excel envanter şablonunun tanıdık hissini, bulut tabanlı bir platformun gücüyle sunar.

Neden beğeneceksiniz:

Günlük stok yönetimi Excel sayfasında oluşturacağınız sütunların aynısını elde ederek, geçişi sorunsuz hale getirin

Sizin için hesaplamaları gerçekleştiren bir Özel Alan türü olan ClickUp Formulas'ı kullanarak otomatik kapanış bakiyesi hesaplamalarıyla zamandan tasarruf edin ve hataları ortadan kaldırın

Şablonu kolayca kopyalayarak envanterinizin günlük veya haftalık anlık görüntülerini oluşturun ve geçmiş kayıtlarınızı saklayın

🚀 İdeal kullanım alanı: Geleneksel günlük stok kayıt biçimini tercih eden takımlar

4. ClickUp tarafından hazırlanan Office Envanter Şablonu

ClickUp'ın Office Envanter Şablonu ile takımınızın ihtiyaçları konusunda güncel kalın

Bu şablon, sarf malzemeleri değil, mobilya, bilgisayar ve ofis ekipmanları gibi sabit varlıkları izlemek için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın Ofis Envanter Şablonu, her şirket varlığının nerede olduğunu, kimin elinde olduğunu ve ne koşulda olduğunu bilmesi gereken ofis yöneticileri ve tesis ekipleri için mükemmeldir. Bu, ofis taşınmaları veya takım değişiklikleri sırasında varlıkların kaybolmasını önler.

Neden beğeneceksiniz:

ClickUp'ın "Sorumlu" alanı ile her bir ekipman parçasından hangi çalışanın atanan kişi olduğunu takip edin

ClickUp Özel Alanları ile amortisman izleme ve muhasebe amaçları için zaman içinde varlık değerini izleyin

ClickUp Otomasyonları ile satın alma tarihlerine veya diğer koşullara göre otomatik bakım hatırlatıcıları alın

🚀 İdeal kullanım alanları: Şirket varlıklarını izleyen ofis yöneticileri ve tesis takımları

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX ile sekmeler arasında geçiş yapma zahmetinden kurtulun. Bu masaüstü AI asistanı, tüm işlerinize ilişkin bağlamı ve bağlı uygulamaları bilir. Birden fazla araçtan envanter bilgilerini alın ve Talk to Text ile ellerinizi kullanmadan güncelleme taslakları veya stok belgeleri hazırlayın.

5. ClickUp'ın Ofis Malzemeleri Envanter Şablonu

ClickUp'ın Ofis Malzemeleri Envanter Şablonunu kullanarak iş yerinizdeki sarf malzemelerini düzenleyin, otomasyon kullanarak kontrol altına alın.

Kalem ve yazıcı kağıdının bitmesini önleyin. ClickUp'ın Ofis Malzemeleri Envanter Şablonu, tekrarlayan ofis malzemesi siparişlerini yöneten yönetici takımları için tasarlanmıştır. Elinizde ne olduğunu, neye ihtiyacınız olduğunu ve ne kadar harcadığınızı izlemenize yardımcı olur, böylece bütçenizi aşmadan ofisin sorunsuz çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Neden beğeneceksiniz:

Stoklarınız asla bitmesin — ClickUp otomasyonları ile toner veya kağıt gibi ögelerin miktarı belirlenen seviyenin altına düştüğünde düşük stok uyarıları alın.

ClickUp Özel Alanları ile tedarikçi bilgilerini ve maliyetleri kolayca izleyin, doğru satıcıdan doğru fiyata yeniden sipariş vermeyi basitleştirin

Aylık kullanım alışkanlıklarını izleyerek gelecekteki tedarik ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tahmin edin ve son dakika telaşlarından kurtulun

🚀 İdeal kullanım alanı: Tekrarlayan ofis malzemesi siparişlerini yöneten yönetici takımları

6. ClickUp tarafından hazırlanan Envanter Raporu Şablonu

ClickUp Envanter Raporu Şablonu ile envanter verilerinizi merkezi bir konumda listeyin

Envanter raporlarını manuel olarak derlemek, hatalara açık ve zaman alıcı bir görevdir. ClickUp'ın Envanter Raporu Şablonu, envanter verilerinizi üst düzey özet görünümlerinde bir araya getirerek süreci otomasyonla otomatikleştirir. Bu şablon, saatlerce elektronik tablolar üzerinde çalışmadan paydaşlara anahtar metrikleri sunması gereken operasyon liderleri ve finans takımları için idealdir.

Neden beğeneceksiniz:

ClickUp gösterge paneli bileşenleri ile toplam stok değeri, stok devir hızı ve stok seviyesi düşük ögeler gibi anahtar metriklerinizi bir bakışta görebilirsiniz.

ClickUp Brain ile haftalık veya aylık raporlar için envanter verilerinizin açıklayıcı özetlerini otomatik olarak oluşturun

Raporları kolayca dışa aktararak ClickUp Çalışma Alanınızda bulunmayan paydaşlarla paylaşın

🚀 Şunlar için idealdir: Envanter özetleri oluşturan operasyon ve finans takımları

7. ClickUp'tan Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu

ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu ile satın alma siparişlerini ve envanter seviyelerini izleyin

ClickUp'ın Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu, satın alma siparişlerinizi doğrudan envanterinize bağlayarak tek bir doğru bilgi kaynağı oluşturur. Bir satın alma siparişi tamamlandı olarak işaretlendiğinde, stok seviyeleriniz otomatik olarak güncellenir ve tutarsızlıklar önlenir.

Neden beğeneceksiniz:

ClickUp Bağlantılı Görevler ile tam izlenebilirlik için bir satın alma siparişi görevini doğrudan ilgili envanter öğesine bağlayın

ClickUp Otomasyonları ile bir satın alma siparişinin durumu "tamamlandı" olarak değiştiğinde "eldeki miktar" alanını otomatik olarak ayarlayın.

Tedarikçi ayrıntılarını ve beklenen teslim tarihlerini envanter verilerinizle birlikte izleyin

🚀 İdeal kullanım alanı: Satın alma ve envanter akışlarının bağlantısını sağlayan takımlar

8. ClickUp tarafından hazırlanan hesap tablosu şablonu

ister envanteri takip ediyor ister müşteri siparişlerini izlemeyi gerçekleştiriyor olun, ClickUp'ın Elektronik Tablo Şablonu her takım için paha biçilmez bir varlıktır!

Ekibiniz elektronik tabloların esnekliğini seviyor ancak "en son sürüm hangisi?" kaosundan bıktıysa, ClickUp'ın Elektronik Tablo Şablonu tam size göre. Bu şablon, ClickUp Tablo Görünümü içinde genel amaçlı bir elektronik tablo deneyimi sunar, ancak buna gerçek zamanlı işbirliği özelliği de eklenmiştir. Takımdaki herkes aynı anda aynı verileri görür.

Neden beğeneceksiniz:

Alışkın olduğunuz bir ortamda iş yapın: satır, sütun ve hücrelerden oluşan ızgara arayüzü, herhangi bir elektronik tablo programında beklediğiniz gibi çalışır

ClickUp formüllerini kullanarak hesaplamaları doğrudan tablo içinde gerçekleştirerek manuel hesaplamaları ortadan kaldırın

Başka birinin işinin üzerine yazma konusunda endişelenmenize gerek yok; ClickUp'ın İşbirliği Algılama özelliği sayesinde birden fazla kullanıcı aynı anda düzenleme yapabilir.

🚀 İdeal kullanım alanı: Canlı işbirliği ile elektronik tablo esnekliği isteyen takımlar

9. ClickUp tarafından sunulan BT Envanter Şablonu

ClickUp BT Envanter Şablonu ile BT varlık yönetiminizi merkezileştirin

Bu şablon, özellikle BT varlık yönetimi için tasarlanmıştır. ClickUp'ın BT Envanter Şablonu, BT departmanlarının kuruluş genelindeki tüm donanım, yazılım lisansları ve garantileri izlemesine yardımcı olur. Bu, uyumluluğu sağlar, bütçe planlamasına yardımcı olur ve yeni ve ayrılan çalışanlar için cihaz atamalarını yönetmeyi kolaylaştırır.

Neden beğeneceksiniz:

ClickUp Özel Alanları ile seri numaraları, garanti son kullanma tarihleri ve lisans yenileme tarihleri gibi önemli BT verilerini takip edin

Yenilemeyi asla kaçırmayın — ClickUp otomasyonları aracılığıyla garanti veya yazılım lisansının süresi dolmadan önce otomatik hatırlatıcılar alın

Doğru ve denetlenebilir kayıtlarla uyumluluk gereksinimlerini karşılayın ve BT varlık raporlamasını basitleştirin

🚀 İdeal kullanım alanı: Donanım, lisans ve garantileri yöneten BT takımları

Günlük Stok İzleme için En İyi Uygulamalar

İster Excel envanter şablonunu kullanmaya devam edin ister daha güçlü bir sisteme geçin, verileriniz süreçleriniz kadar iyidir. Bu alışkanlıkları benimsemek, doğru kayıtlar tutmanıza ve ileride tutarsızlıkları uzlaştırmanın baş ağrısından kurtulmanıza yardımcı olacaktır. ✨

SKU adlandırma kurallarınızı standartlaştırın: SKU'larınız (Stok Tutma Birimleri) için tutarlı bir biçim oluşturun. Bu, aynı öğe için yinelenen girdileri önler ve envanter izleme tablonuzda filtreleme ve arama işlemlerini çok daha kolay hale getirir

İşlemleri gerçek zamanlı olarak kaydedin: Stok hareketlerini kaydetmek için günün veya haftanın sonunu beklemeyin. Satışları, iadeleri ve yeni teslimatları gerçekleştiği anda kaydetmek, hata riskini önemli ölçüde azaltır

Her öge için yeniden sipariş noktaları belirleyin: Yeniden sipariş noktası, bir ögeden daha fazla sipariş vermeden önce ulaşması gereken minimum miktardır. Bu eşikleri belirlemek, popüler bir ögenin stoğunuz bitmeden önce uyarı almanızı sağlar Yeniden sipariş noktası, bir ögeden daha fazla sipariş vermeden önce ulaşması gereken minimum miktardır. Bu eşikleri belirlemek, popüler bir ögenin stoğunuz bitmeden önce uyarı almanızı sağlar

Düzenli fiziksel sayımlar yapın: Hiçbir sistem mükemmel değildir. Envanterinizin dönemsel fiziksel sayımlarını ( Hiçbir sistem mükemmel değildir. Envanterinizin dönemsel fiziksel sayımlarını ( döngüsel sayım ) yapmak, kayıtlı stokunuz ile raflarda bulunanlar arasındaki tutarsızlıkları tespit etmenize yardımcı olur

Düzenleme erişimini sınırlayın: Takımınızda herkesin envanter verilerini değiştirmesi gerekmez. Düzenleme izinlerini eğitimli personelle sınırlamak, yanlışlıkla verilerin üzerine yazılma veya hatalı girişler olasılığını azaltır

Verilerinizi yedekleyin: İster yerel bir Excel dosyası ister bulut tabanlı bir araç kullanıyor olun, her zaman düzenli yedeklemeler yapın. Bu, sistem arızası veya insan hata durumu durumunda felaket niteliğinde veri kaybından sizi korur.

Verileri aylık olarak gözden geçirin ve temizleyin: Her ay envanter verilerinizi gözden geçirmek için zaman ayırın. Kullanılmayan SKU'ları kaldırın, bulduğunuz hataları düzeltin ve sisteminizin verimli çalışmasını sağlamak için eski kayıtları arşivleyin

Yerleşik otomasyon ve denetim izleri sunan ClickUp gibi bir araçla bu uygulamaları hayata geçirmek çok daha kolaydır; bu da basit bir elektronik tablonun ötesine geçmenin değerini pekiştirir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ta bir Stok Yeniden Sipariş ve Envanter Özeti Süper Aracısı oluşturun! ClickUp Super Agent'ı kurarak envanter verilerinizi tarayın, stok seviyesi düşük ögeleri işaretleyin, yeniden sipariş önerileri hazırlayın ve incelemeye hazır stok özetini takımınızla paylaşın. Böylece envanter izlemesini manuel bir hesap tablosu işinden ziyade otomasyonlu bir ş Akışa dönüştürebilirsiniz. Bugün ilk Super Agent'ınızı nasıl ayarlayacağınızı öğrenin!

ClickUp ile Envanter Yönetiminizi Kolaylaştırın

Excel, envanter yönetimi sürecine başlamak için tanıdık bir ortam olsa da, işbirliği, otomasyon ve veri bütünlüğü konusundaki sınırlamaları genellikle tasarruf ettiklerinden daha fazla iş yaratır. En iyi yaklaşım, süreçlerinizi standartlaştırmak, her şeyi gerçek zamanlı olarak izlemek ve verilerinizi düzenli olarak denetlemektir.

Manuel envanter izleme, sürekli darboğazlara ve maliyetli hatalara neden olur. Bozuk elektronik tabloları uyumlu hale getirmek için harcanan her saat, işinizi büyütmekten çalınan bir saattir. ClickUp’ın Converged AI Çalışma Alanı ile operasyonlarınızı merkezileştirin. Bu, projeler, belgeler, konuşmalar ve analizlerin bir arada bulunduğu, işinizi anlayan ve ilerlemesine yardımcı olan bir zeka katmanı olarak yapay zeka içeren tek ve güvenli bir platformdur.

Araçların dağınıklığını ortadan kaldırır, stoklarınız üzerinde tam görünürlük elde eder ve her hafta saatlerce süren manuel idari işlerden tasarruf edersiniz. 🤩

Sıkça Sorulan Sorular

Temel bir günlük stok kaydı her zaman Tarih, Ürün Adı/SKU, Açılış Stoku, Alınan Miktar, Verilen Miktar, Kapanış Stoku ve Açıklamalar sütunlarını içermelidir.

Statik bir Excel şablonu, sürüm kontrolü sorunlarına yol açan tek bir çevrimdışı dosyadır; buna karşılık, işbirliğine dayalı bir araç, gerçek zamanlı çoklu kullanıcı düzenleme ve otomasyona olanak tanıyan bulut tabanlı bir platformdur.

En etkili yöntemler, girişleri standartlaştırmak için açılır menüler gibi veri doğrulama özelliklerini kullanmak ve manuel hesaplamaları ortadan kaldırmak için formüllerle hesaplamaları otomasyon yoluyla otomatikleştirmektir.

Sık sık veri hatalarıyla karşılaşıyorsanız, hangi hesap tablosu sürümünün güncel olduğunu bulmak için zaman kaybediyorsanız veya düşük stok uyarıları gibi otomasyon özelliklerine ihtiyacınız varsa, geçiş yapmayı düşünmelisiniz.