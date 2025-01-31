2025'in En İyi BT Envanter Yönetimi Yazılımları

BT varlıklarını verimli bir şekilde yönetmek, her BT yöneticisi için çok önemlidir. Ancak, doğru araçlar olmadan bu görev çok zor hale gelebilir.

Basit elektronik tablolar kullanışlıdır. Ancak BT ortamınız büyüdükçe, elektronik tabloların kullanımı hızla karmaşık ve zaman alıcı hale gelir. Ayrıca, elektronik tablolar güncelliğini yitirebilir ve şirketiniz için maliyetli hatalara yol açabilir.

Bu nedenle, süreci basitleştiren ve envanterinizi daha iyi yönetmenize yardımcı olan doğru BT envanter yönetimi yazılımını seçmek önemlidir.

İşte size bu konuda yardımcı olacak 10 güçlü envanter yönetimi yazılımı. Gelin birlikte inceleyelim.

BT Envanter Yönetimi Yazılımı Nedir?

Bir BT envanter yönetimi yazılımı, tüm donanım ve yazılım varlıklarınızı yaşam döngüleri boyunca izlemek, yönetmek ve denetlemek için merkezi bir çözüm sunar.

Varlık bilgilerine gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak bilinçli kararlar almanıza, kaynak kullanımını optimize etmenize ve güvenlik düzenlemelerine uyumu sağlamanıza yardımcı olur.

BT Envanter Yönetimi Yazılımında Aranması Gereken Özellikler

BT envanter yönetimi yazılımı seçerken dikkat etmeniz gereken bazı özellikler şunlardır.

Gerçek zamanlı envanter izleme: Yazılımın, varlıkların kuruluşunuza giriş ve çıkışları sırasında güncel stok seviyeleri ve varlık durumu bilgilerini sağladığından emin olun

Otomatik uyarılar ve bildirimler: Yazılım, düşük stok, yaklaşan bakım veya siparişler gibi durumlar için hatırlatıcılar ve uyarılar göndermelidir

Varlık yönetimi: Satın alma tarihi, garanti ve konum dahil olmak üzere her bir varlık hakkında ayrıntılı bilgileri kaydeden bir sistem arayın

Barkod/RFID tarama : Yazılım, barkodlar veya RFID teknolojisi aracılığıyla kolay varlık izleme ve envanter yönetimini kolaylaştırmalıdır

Envanter Değerlemesi: Yazılım, FIFO (İlk Giren İlk Çıkar), LIFO (Son Giren İlk Çıkar) veya ağırlıklı ortalama gibi yöntemleri kullanarak envanter değerini hesaplayabilmelidir

Özelleştirilebilir raporlama: Özelleştirilebilir görünümler ve filtrelerle envanter seviyeleri, kullanım eğilimleri ve diğer anahtar metrikler hakkında raporlar oluşturan bir sistem seçin

En İyi 10 BT Envanter Yönetimi Yazılımı

1. ClickUp (Özelleştirilebilir BT envanter yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ın Envanter yazılımı ile tüm envanter ayrıntılarınızı tek bir konumda saklayın

ClickUp, BT envanterinizi yönetmenize yardımcı olacak güçlü özelliklere sahip kapsamlı bir proje yönetimi platformudur. Tek bir platformdan stokları izlemenize, bir sonraki sipariş tarihlerini yönetmenize ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.

Ayrıca, süreçleri otomatikleştirebilir ve stoklarınız belirli bir miktara ulaştığında sipariş vermek için görevler ve hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz.

Takımınız ve iş süreçleriniz tek bir yazılım varlık yönetimi aracında bir araya geldiğinde, bunların verimli bir şekilde çalıştığından ve geleneksel elektronik tablolara göre çok daha fazla değer ürettiğinden emin olabilirsiniz.

ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Envanter Yönetimi Şablonu, envanterinizdeki öğeleri takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp, sisteminizi kurma zahmetine girmeden envanterinizi izlemenize yardımcı olacak, son derece özelleştirilebilir önceden oluşturulmuş şablonlarla birlikte gelir. Bunlardan biri ClickUp'ın Envanter Yönetimi Şablonu'dur.

Bu şablon size şunları sağlar:

Envanter seviyelerini, stok kullanılabilirliğini, hareketleri ve maliyet dalgalanmalarını izleyerek envanterinizde net bir görünürlük elde edin

Fiyatlandırma ve görseller gibi ürün bilgilerini kullanıcı dostu bir veritabanında saklayın

Envanter trendlerini değerlendirerek stok yenileme gereksinimleri hakkında bilinçli kararlar alın

ClickUp, tüm iş verilerinizi size en uygun şekilde görüntülemek için birden fazla görünümü de destekler.

ClickUp Tablo Görünümü'nü kullanarak, BT envanterini yönetmek, görev bağımlılıkları oluşturmak ve temel manuel işleri otomatikleştirmek için elektronik tablo benzeri bir deneyim yaşayın

ClickUp Tablo Görünümü , verilerinizi satır ve sütunlar halinde görselleştirmek için geleneksel bir elektronik tablo benzeri deneyim sunar . Görev ilerlemesi, ek dosyalar, yıldız derecelendirmeleri ve 15'ten fazla diğer alan türünü yönetmek için kullanabilirsiniz.

Ayrıca görevler arasında ilişkiler oluşturabilir ve bunları birbirine bağlayarak otomatik siparişleri, hatırlatıcıları ve daha fazlasını tetikleyebilirsiniz. Araç ayrıca filtreler ve gruplama seçenekleri ile bilgileri istediğiniz şekilde sıralama özelliği ile birlikte gelir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Başlangıç ve son teslim tarihlerini belirleyin: Her envanter görevine bir başlangıç tarihi ve son teslim tarihi atayarak tüm görevlerin zamanında tamamlanmasını sağlar.

Sütunları hesapla: Liste Görünümü'nde herhangi bir sayısal alanın toplamını, ortalamasını veya aralığını doğrudan hesaplayarak toplam maliyet ve sipariş edilen toplam birim sayısı gibi metrikleri takip edin

Güçlü raporlama: Envanterinizi her zaman kontrol altında tutmanıza yardımcı olan raporlar oluşturur

ClickUp sınırlamaları:

Geniş özellik yelpazesi, yeni kullanıcılar için biraz kafa karıştırıcı olabilir. Endişelenmeyin, ClickUp'ın yardım bölümleri ve ClickUp Üniversitesi, tüm özelliklerden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için hazır.

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri:

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

ClickUp'ın çok yönlülüğü, daha önce kullandığımız neredeyse tüm araçları (şirket wiki, SCRUM panoları, yönetim için GTD panoları, uyumluluk belgeleri, pazarlama zaman çizelgeleri ve hatta şirket envanter izleme sistemi) değiştirmeye karar vermemize neden oldu, çünkü ClickUp ile hepsine ulaşmak çok daha kolaydı.

ClickUp'ın çok yönlülüğü, daha önce kullandığımız neredeyse tüm araçları (şirket wiki, SCRUM panoları, yönetim için GTD panoları, uyumluluk belgeleri, pazarlama zaman çizelgeleri ve hatta şirket envanter izleme sistemi) değiştirmeye karar vermemize neden oldu, çünkü ClickUp ile hepsine ulaşmak çok daha kolaydı.

Daha fazla bilgi: 2024'ün En İyi 10 Sipariş Yönetimi Yazılımı

2. Invgate Insight (Tüm ortamlarda merkezi BT varlık izleme için en iyisi)

Invgate Insight, aynı ağa bağlı tüm sanal, fiziksel ve bulut BT varlıklarının merkezi bir envanterini oluşturan kapsamlı bir BT envanter yönetimi programıdır.

Invgate, öncelikle orta ölçekli ve kurumsal düzeydeki kuruluşlara yönelik olsa da, daha küçük kuruluşlar için de uygundur.

Invgate Insight, lisans ve sözleşme yönetimini gerçekleştirir ve Service Desk paketiyle sorunsuz bir şekilde entegre olur. Yazılım yönetimi için Insight, yazılım lisanslarını izler ve optimize eder, denetim süreçlerini kolaylaştırır ve lisans uyumluluğunu sağlar.

Özel Insight Agent, kullanıcılara herhangi bir işletim sistemindeki cihazlar üzerinde gerçek zamanlı kontrol sağlar.

Daha fazla bilgi: Etkili Organizasyonel Planlama Nasıl Yapılır?

Invgate Insight'ın en iyi özellikleri:

İzlenemeyen varlıkların ve çevre birimlerinin bile izlenmesi ve yönetimi için manuel içe aktarma ve CSV/XLS toplu yükleme olanağı sunar

İsrafı azaltmak ve yetkisiz kurulumları tespit etmek için ayrıntılı raporlar oluşturur

CMDB ve normalleştirilmiş bir yazılım kataloğu oluşturmak için ayrıntılı BT envanter haritalama sağlar

Invgate Insight sınırlamaları:

Uzaktan dağıtım özelliği yoktur ve uzaktan masaüstü yoktur

Üçüncü taraf araçlarla entegrasyonlar karmaşıktır

Invgate fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Invgate Insight incelemeleri ve puanları:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

3. SysAid Asset Management (BT varlık yönetimini hizmet masası işlemleriyle entegre etmek için en iyisi)

Listemizin bir sonraki sırasında, hizmet masasından doğrudan BT varlıklarının yönetimine odaklanan, yapay zeka destekli bir BT varlık yönetimi platformu olan SysAid yer alıyor.

Servis masası temsilcilerine yöneliktir ve onlara son kullanıcıların BT varlıklarına, konum ayrıntılarına ve organizasyonel pozisyonlarına anında erişim sağlar. Sonuç olarak, sorunlar daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yönlendirilir ve çözülür.

SysAid ayrıca, temsilcilerin CPU, ağ ekipmanı, bellek kullanımı ve daha fazlasındaki değişiklikler için gerçek zamanlı özel uyarılar almasını sağlayan proaktif bir izleme sistemine sahiptir. Ayrıca lisans yüklemelerini izler ve lisans ve destek yenilemeleri için hatırlatıcıları otomatikleştirir. Bu, optimum kullanımı sağlarken uyumluluğu yönetmeye yardımcı olur.

SysAid'in en iyi özellikleri:

SysAid'in CMDB'si ile varlıklarınız, yazılım ürünleriniz ve katalog öğeleriniz hakkındaki verileri diğer SysAid modüllerinden otomatik olarak içe aktarın

Google Çalışma Alanı, Zapier, Microsoft Office ve Slack gibi üçüncü taraf araç ve hizmetlerle entegre olur

SysAid sınırlamaları:

Onaylanmamış değişiklikleri izlemeyi zorlaştırır

Karmaşık sorunları çözmek için birinci seviye destek ekipleriyle sürekli iletişim gerektirir

SysAid fiyatlandırması:

Özel fiyatlandırma

SysAid derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Daha fazla bilgi: 2024'ün en iyi 10 lojistik yazılımı

4. Lansweeper (Otomatik ağ envanteri ve varlık keşfi için en iyisi)

Lansweeper, tam görünürlük ile doğru bir ağ envanter boru hattı oluşturmaya odaklanan kapsamlı bir BT varlık yönetimi yazılım platformudur.

Tam bir envanter oluşturmak için varlıklar hakkında verileri otomatik olarak toplar ve tüm yerel veya AD kullanıcıları ve yöneticileri hakkında genel bir bakış sunar. Verilere göre, kullanıcı eylemlerini gerçekleştirir ve yetkisiz yerel yöneticileri algılar.

Lansweeper ayrıca varlık-kullanıcı ilişkilerini de analiz eder. Bu analiz, özel ve ayrıntılı raporlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, kullanıcı izinlerini, AD bilgilerini ve Windows cihazlarınızdaki etkinlik günlüğü verileri gibi varlıklardan taranan tüm diğer bilgileri de görüntüleyebilirsiniz.

Lansweeper'ın en iyi özellikleri:

İzinleri iptal etme, yazılımları uzaktan kaldırma veya tanılama gerçekleştirme gibi verilere dayalı kullanıcı eylemlerini gerçekleştirir

Lansweeper web raporları konsolunda yetkisiz yerel yöneticileri algılar

AWS ve Azure gibi genel bulut platformlarında çalışan tüm varlıklarınızı haritalandırın

Windows, Linux ve Mac cihazlarınızdaki yazılımları otomatik olarak tarar

Lansweeper sınırlamaları:

Büyük cihaz ağlarını yönetmek ve taramak yavaş ve kaynak yoğun bir işlemdir

Yeni kullanıcılar, arayüzün karmaşıklığı nedeniyle gezinirken yardıma ihtiyaç duyabilir

Lansweeper fiyatlandırması:

100'den az varlık için ücretsiz plan

Başlangıç Planı: 199 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Pro Plan: 359 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Lansweeper derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,4/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

5. Jira Service Management (Birleşik BT hizmeti ve DevOps işbirliği için en iyisi)

Jira Service Management, sıradan bir BT hizmet yönetimi aracından çok daha fazlasıdır; Dev, BT ve iş takımlarını birleşik, yapay zeka destekli bir platformda birleştirir.

BT desteği için, bu platform tüm taleplerinizi tek bir yerden yönetir ve AI ile destek etkileşimlerini otomatikleştirir.

Jira Service Management, geliştiricileriniz ve operasyon takımlarınız arasında bir köprü görevi de görür. Değişiklikler, sorunlar ve talepler konusunda herkesin aynı sayfada kalmasına yardımcı olur. Kod değişikliklerinden yazılım sürümlerine kadar her şeyi tek bir yerden izleyebilirsiniz.

Jira Service Management'ın en iyi özellikleri

Tüm izleme, günlük kaydı ve CI/CD araçlarınızda uyarıları merkezileştirir, filtreler ve zenginleştirir

Özel istek türleri kullanarak veya özel istek türlerine izin vererek müşterilere ve temsilcilere yardımcı olur

İlgili uyarıları otomatik olarak birleştirir ve ek dosya, not ve bağlantılar ekleyerek olaylarla ilgili mevcut bilgileri en üst düzeye çıkarır

Jira Hizmet Yönetimi sınırlamaları

Programı verimli bir şekilde kullanmak için zorlu bir öğrenme sürecinden geçmek gerekir

Yetersiz müşteri hizmetleri deneyimi

Jira Hizmet Yönetimi fiyatlandırması

3 kullanıcıya kadar ücretsiz

Standart Plan : 17,65 $/ay, temsilci başına

Premium Plan: 44,27 $/ay, temsilci başına

Jira Service Management derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,2/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (650+ yorum)

Daha fazla bilgi: 2024'ün En İyi 10 Operasyon Yönetimi Yazılımı

6. Pulseway (Otomasyon ile gerçek zamanlı uzaktan BT yönetimi için en iyisi)

Pulseway, nerede olursanız olun BT ortamınızdaki iş istasyonlarını, sunucuları ve ağ cihazlarını izleyen, yöneten ve sorunlarını gideren gerçek zamanlı bir BT yönetim yazılımıdır.

Tüm BT uç noktalarının 360 derecelik bir görünümünü sağlamak için Ağ Keşif ve Dağıtım Motoru'na dayanır.

En önemli özelliği, iş akışı teknolojisini sezgisel bir kullanıcı arayüzü ile birleştiren otomasyon motorudur. Bu motor, sizin adınıza BT sorunlarını otomatik olarak gideren akıllı tetikleyiciler oluşturur.

Ayrıca, verimliliği en üst düzeye çıkarmak için kapsamlı bir yerleşik komut dosyası, şablon ve fonksiyona özel otomasyon koleksiyonu da elde edersiniz.

Pulseway'in en iyi özellikleri:

Ayrıntılı yama politikalarıyla işletim sistemi ve üçüncü taraf uygulama yamalarının keşfini ve uygulamasını otomatikleştirir

Belirli kişilere düzenli olarak gönderilmek üzere planlanmış gelişmiş raporların otomatik olarak oluşturulmasını sağlar

ConnectWise Manage, Autotask, Zendesk, PagerDuty ve Slack gibi araçlarla biletleme ve uyarıları entegre eder

Sorunları hızlı bir şekilde tanımlamak, kullanıcılarla iletişim kurmak ve yerleşik komutlar ve komut dosyaları ile sorunları çözmek için özelleştirilebilir uyarılar sunar

Pulseway sınırlamaları:

MacOS cihazlar için uzaktan erişim yoktur

Daha büyük BT ortamları için oldukça maliyetli hale gelir

Pulseway fiyatlandırması:

Kullanıcı başına aylık 44 $'dan başlayan fiyatlarla

Pulseway puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

Daha fazla bilgi: 2024'ün en iyi 10 tedarik yönetimi yazılımı

7. ServiceNow Inventory (Saha teknisyenlerinin stok izleme ve yönetimi için en iyisi)

ServiceNow, kurumsal müşterilere yönelik bir BT varlık yönetimi çözümüdür ve takas ve transferler dahil olmak üzere çok fazla evrak işine gerek kalmadan saha teknisyenlerinin ana stoklarını kolayca tedarik etmeye ve izlemeye odaklanır.

Birden fazla parçayı bulma ve talep etme ile mobil cihazları yönetme sürecini basitleştirir. Platform ayrıca dinamik bildirimlerle eşler arası aktarımları da destekler.

ServiceNow Inventory'nin en iyi özellikleri:

Karmaşık manuel işlemler olmadan, takas ve transferler dahil olmak üzere saha teknisyenlerinin ana stoklarını izler ve kaynaklarını belirler

Saha teknisyenlerinin mobil envanter yönetimi için barkod taramayı kullanmasını sağlar

Dinamik planlama ile atamaları otomatikleştirir ve saha hizmeti verimliliğini artırır

ServiceNow Envanter sınırlamaları:

Abonelik ve lisans maliyetleri yüksek tarafta

Özel API'leri yapılandırma özelliği yoktur

ServiceNow fiyatlandırması:

Özel fiyatlandırma

ServiceNow Inventory puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (200+ yorum)

8. SolarWinds IT Service Management (Tam BT varlık yaşam döngüsü yönetimi ve uyumluluk için en iyisi)

Solarwinds, BT varlıklarını izleyen, dağıtan, yöneten, geri alan ve imha eden işletmeler için tek noktadan BT yönetimi çözümü sunar.

Ağ donanım ve yazılımlarını yönetmenize ve yaşam döngüleri boyunca durumları hakkında güncel bilgiler almanıza olanak tanıyan bir envanter yönetimi modülü sunar.

SolarWinds Sunucu Performansı ve Yapılandırma Paketi, BT işlemleriniz için güçlü bir gösterge paneli görevi görür. SAM ve SCM adlı iki güçlü aracı bir araya getirerek sunucularınızı kuşbakışı görünümünde sunar.

Sistem güncellemeleri ve garantilerden işlemci hızları ve bellek kullanımına kadar tüm önemli ayrıntılar parmaklarınızın ucunda olacak.

SolarWinds ITSM'nin en iyi özellikleri

Sunucular, iş istasyonları, yönlendiriciler vb. dahil olmak üzere ağa bağlı tüm BT varlıklarının keşfini otomatikleştirir

Uyumluluğu sağlamak ve yazılım harcamalarını optimize etmek için yüklü yazılımları, lisans uyumluluğunu ve kullanım istatistiklerini izler

Varlık yapılandırmalarındaki değişiklikler, yetkisiz yazılım yüklemeleri veya kritik sorunlar hakkında uyarılar sağlar

Çözümleri otomatik olarak tanımlayan, biletlerin durumunu izleyen ve prosedürleri merkezileştiren destekli yanıt sağlar

Solarwinds ITSM sınırlamaları:

Olayları veya değişiklikleri görüntülemek için yalnızca sınırlı sayıda düzen seçeneği sunar

Rakiplerine göre nispeten daha pahalıdır

SolarWinds ITSM fiyatlandırması:

Özel fiyatlandırma

Solarwinds ITSM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (500+ yorum)

9. Atera (Otomatik destek ile AI tabanlı BT yönetimi için en iyisi)

Diğer envanter yönetimi yazılımı seçenekleri arasında Atera, BT departmanları için hepsi bir arada bir çözümd ür. Verimliliği artırır, mükemmel son kullanıcı hizmeti sunar ve takım süreçlerini kolaylaştırır.

Ayrıca, uzaktan izleme ve yönetim, yardım masası ve raporlama platformlarının BT envanter yönetimi ile birleşiminden de faydalanabilirsiniz.

En önemli özelliği, Atera'nın kendi AI'sı olan Action AI'dır. Bu özellik, Otopilot ile 1. seviye desteği ortadan kaldırır ve her soruna anında yanıt verir. Atera, otomatik bilet özetleri, komut dosyası oluşturma ve önerilen çözümler ve yanıtlarla acemi teknisyenlere yardımcı olur.

Ayrıca, Çalışma Grubu ve Etki Alanı Denetleyicisi (DC) ağlarını otomatik olarak izleyen, BT ortamınızdaki her bir varlığı ve bileşeni tanımlayan ve ek satış fırsatlarını ortaya çıkaran kullanışlı bir Ağ Keşif aracı da elde edersiniz.

Atera'nın en iyi özellikleri:

Yama yönetimini otomatikleştirir ve her uç nokta için özel zamanlamalar oluşturulmasına olanak tanır

Ağ Keşfi'ni kullanarak ağınızın tüm saldırı yüzeyini haritalandırın ve kapsamlı bir bağlantı noktası taraması ile saldırı tespit sistemlerini test edin

Cihaz türleri, iş istasyonu/sunucu durumu, işletim sistemi platformu, izleme durumu vb. hakkında dinamik grafikler ve raporlar oluşturur

Daha hızlı sonuçlar için birden fazla alt ağda aynı anda birden fazla tarama yapma olanağı sağlar

Atera sınırlamaları:

Ürünü doğru bir şekilde yansıtmayan ve açıklamayan yetersiz belgeler

Çoğunlukla PC odaklıdır, mobil cihazlardan yalnızca temel görevler yönetilebilir

Atera fiyatlandırması

Profesyonel Plan: Kullanıcı başına aylık 149 $

Uzman Planı : Kullanıcı başına aylık 189 $

Master Plan: Kullanıcı başına aylık 219 $

Atera derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

10. ManageEngine AssetExplorer (Kapsamlı varlık ve yazılım lisans yönetimi için en iyisi)

ManageEngine AssetExplorer, planlama aşamasından imha aşamasına kadar ağınızdaki tüm varlıkları yöneten web tabanlı bir varlık yönetim platformudur.

Bu yazılımlarla, yazılım ve donanım varlıklarını yönetebilir, yazılım lisans uyumluluğunu sağlayabilir ve satın alma siparişlerini ve sözleşmeleri izleyebilirsiniz.

ITAM'ın yanı sıra AssetExplorer, PO yönetimine yardımcı olur ve harcamaları azaltmak, politikaları uygulamak ve gereksiz harcamaları ortadan kaldırmak için alanlar belirler.

Ağınızı tarar ve her iş istasyonunda bulunan tüm yazılım ve varlık envanterini otomatik olarak keşfeder. OEM, eşzamanlı, kurumsal, ücretsiz, adlandırılmış kullanıcı, düğüm kilitli, deneme ve mevcut CAL, hacim ve bireysel dahil olmak üzere tüm lisans türlerini de yönetebilirsiniz.

ManageEngine AssetExplorer'ın en iyi özellikleri:

LAN, WAN ve VPN üzerinden bağlanan kurumsal ağınızdaki tüm iş istasyonlarını tarar ve denetler

Varlıklar, yazılım kurulumları, BT ve iş hizmetleri, kişiler, belgeler vb. tüm CI'larınızı tek bir depoda izlemenizi ve yönetmenizi sağlar

Yetkisiz bir yazılım kurulumu algılandığında uyarılar gönderir ve yasaklanmış yazılımı kullanan tüm kullanıcıları bilgilendirir

Dinamik gruplama ile gruba kaynak eklemek için kriterler oluşturmanıza olanak tanır

ManageEngine AssetExplorer sınırlamaları:

Kullanıcılar, müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi gerektiğini bildiriyor

Eklentiler biraz pahalıdır

ManageEngine AssetExplorer fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ManageEngine AssetExplorer derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp ile BT Envanterini Sorunsuz Bir Şekilde Yönetin

Güçlü bir BT envanter yazılımı platformu, yeni cihazları güvenli bir şekilde devreye almanıza, eski ve savunmasız cihazları belirleyerek devre dışı bırakmanıza yardımcı olur ve varlıklarınız için güvenlik politikalarına uyumu daha iyi sağlamak için "tek bir doğru kaynak" sağlar.

ClickUp tüm bu kutuları işaretler.

Özel envanter yönetimi şablonları, çoklu görünümler, görev atama yeteneği ve tüm takım üyelerinizi bir araya getirme kapasitesi, onu envanter yönetimi için ideal bir platform haline getirir. Ayrıca, güçlü raporlama özellikleri ve hızlı, süper duyarlı bir kullanıcı arayüzü de elde edersiniz.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve BT varlıklarınızı kolaylıkla ve güvenle yönetin.