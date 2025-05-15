Excel'de Envanter Tablosu Oluşturma ve Yönetme

Ayın sonu geldi ve düzenlenmesi, izlenmesi ve raporlanması gereken bir yığın envanter verisiyle karşı karşıyasınız. Microsoft Excel sayfanız açık, hücreler doldurulmayı bekliyor.

Bu süreci sadece birkaç tıklama ile nasıl basitleştirebilirsiniz?

Bu kılavuzda, Excel'de envanter yönetimi yapmayı göstereceğiz. Ayrıca, Excel envanter izleme tablosunun özel envanter yönetimi yazılımlarıyla karşılaştırmasını da ele alacağız, böylece ihtiyaçlarınıza en uygun aracı seçebileceksiniz.

⏰ 60 Saniyelik Özet Doğru araçlarla envanter yönetimi önemli ölçüde basitleştirilebilir. Excel, küçük işletmelerin envanterini izlemek ve yönetmek için uygun maliyetli bir çözümdür

Anahtar özellikler arasında özelleştirilebilir şablonlar, otomatik hesaplamalar ve trendleri belirlemek için yapay zeka destekli analizler bulunur

Excel'de doğru kayıtları tutmak, hataları ve tutarsızlıkları önlemek için düzenli denetimler gerektirir

Excel envanter yönetiminde sık karşılaşılan sorunlar arasında tutarsız veri girişi ve manuel hatalar yer alır

Özel envanter yönetimi yazılımı, gerçek zamanlı izleme, otomasyon ve gelişmiş veri bütünlüğü sunar

ClickUp'ın otomasyonu, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlama araçları, işiniz büyüdükçe envanter yönetimini ölçeklendirmek için ideal bir çözümdür

Envanter için Excel Çalışma Sayfalarını Anlama

Küçük bir işletme yönetiyor veya büyük bir operasyonu denetliyor olsanız da, stoklarınızda ne olduğunu ve neyin azaldığını bilmeniz gerekir.

Excel'de iş envanterinizi yönetmek zorlu bir mücadeleye mi dönüştü? ClickUp'ın ücretsiz Envanter Yönetimi Şablonu ile bu işi daha kolay ve basit hale getirin. ClickUp'ın Envanter Yönetimi Şablonu, envanterinizdeki öğeleri takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Etkili envanter yönetimi, her türlü işin değer zinciri analizinde çok önemlidir. Dünya çapında birçok kurumsal, envanter izlemeyi mümkün olan en basit şekilde, Excel elektronik tabloları ile başlatmaktadır.

Envanter yönetimi için neden Excel kullanmalı?

Envanter, bir işletmenin yeniden satış veya üretim amacıyla elinde bulundurduğu mal ve malzemeleri ifade eder. Bunlar, işletmenizin sahip olduğu ve satılmak veya harika bir şeye dönüştürülmek için bekleyen mallardır.

Büyük kuruluşlar özel e-ticaret envanter yönetimi yazılımlarına ihtiyaç duyabilirken, küçük işletmeler Excel'in basitliğini ve esnekliğini kullanabilir. Excel elektronik tabloları, envanter değerlerinizi izlemenize, yönetmenize ve analiz etmenize yardımcı olan çok yönlü araçlardır.

Excel'i envanter yönetim sistemi için ideal kılan belirli özelliklerin kısa bir özetini burada bulabilirsiniz:

Envanter listeleri

Excel, net ve erişilebilir kayıtlar tutmanıza olanak tanıyarak stok seviyelerini ve envanter değişikliklerini takip etmenize yardımcı olur

Bunu dijital dosya dolabınız olarak düşünün. Ürünleri, miktarları ve ayrıntıları yapılandırılmış bir şekilde düzenleyin. Miktarları ve ürün ayrıntılarını nispeten kolay bir şekilde manuel olarak ayarlayın. İşinizi hızlandırmak için formüller, açılır menüler ve koşullu biçimlendirme kullanın.

Otomatik hesaplamalar

Excel'in formülleriyle, sayıları iki kez kontrol etmek için daha az zaman harcayacak ve işinizi yürütmek için daha fazla zaman kazanacaksınız. Hesap makinesine ihtiyacınız yok. Bir fonksiyon (formül) uygulayın, hücreleri (değerleri) seçin ve Enter tuşuna basın — bu kadar basit.

Analiz için yapay zeka

Excel'in "Verileri Analiz Et" özelliği, verilerinizdeki kalıpları tespit eder, eğilimleri tahmin eder ve bunlara göre eylemler önerir. Sanki maaşlı bir mini veri bilimcisi çalıştırmak gibi!

excel aracılığıyla

Envanter şablonları

Excel, yapılandırılmış ve özelleştirilebilir seçeneklere sahip hazır envanter şablonları sunar. Bilgileri girmeniz yeterlidir.

İşte bir Excel envanter yönetimi şablonu örneği.

excel aracılığıyla

Excel Envanter Yönetimi Teknikleri

Excel, özel bir envanter yönetimi çözümü olmasa da, düzenli ve verimli çalışmanıza yardımcı olacak güçlü özellikler sunar. Excel'de envanter tablosu oluşturmayı adım adım görelim:

Adım 1: Envanter için bir Excel elektronik tablosu oluşturun

Excel'i açın ve boş bir çalışma kitabıyla başlayın. Çalışma kitabı, bir veya daha fazla elektronik tablo içeren bir dosyadır. Excel'i başlatın, Dosya'yı tıklayın, Yeni'yi seçin ve Boş Çalışma Kitabı'nı seçin.

Artık envanter takipçinizi oluşturmak için yeni bir tuvaliniz var.

excel aracılığıyla

Adım 2: Gerekli ürün kategorilerini sütunlar olarak ekleyin

Envanteriniz için açık ve gezinmesi kolay sütunlar oluşturun. İlk sütuna Ürün Adı veya Öğe Açıklaması etiketini ekleyin. Ardından, SKU (Stok Tutma Birimi), Stok Seviyeleri ve Yeniden Sipariş Noktaları gibi diğer önemli sütunları oluşturun.

💡Profesyonel İpucu: Excel'in yerleşik envanter şablonlarından birini kullanarak zaman kazanabilirsiniz.

Excel'de tipik bir envanter şöyle görünür:

excel aracılığıyla

Verilerinizi hızlı bir şekilde sıralamak ve filtrelemek için elektronik tablonuzu olabildiğince bilgilendirici ve fonksiyonel hale getirin.

Adım 3: Satış yaparken miktarları ayarlayın

Doğru envanter yönetimi, etkili kapasite planlaması için hayati önem taşır. Operasyonlarınızı zorlamadan mevcut ve gelecekteki talebi karşılamak için gereken stok ve depolama gibi kaynakları doğru bir şekilde belirlemeniz gerekir.

Satış yaparken stok seviyelerini güncel tutun. Bu, stok tükenmesini ve kaynakların aşırı yüklenmesini önler

Stokunuzu güncellemek için, elektronik tablonuzda öğeyi bulun ve uygun sütunda miktarı ayarlayın. Basit Excel formüllerini kullanarak toplamları otomatik olarak hesaplayabilir ve koşullu biçimlendirme uygulayarak azalan öğeleri vurgulayabilirsiniz. Böylece stoklarınızı kontrol altında tutabilir ve stok tükenmelerini önleyebilirsiniz.

excel aracılığıyla

💡Profesyonel İpucu: Daha gelişmiş tedarik özellikleri arıyorsanız, SAP Ariba ve Coupa gibi araçlar Excel ile sorunsuz entegrasyon sunar. Bu tedarik yönetimi yazılımları, sipariş izleme ve toplu güncellemeler gibi tedarik süreçlerini yönetmenize olanak tanır.

Adım 4: Verileri inceleyin ve denetleyin

Envanter verilerinizin düzenli olarak incelenmesi ve denetlenmesi, verilerin doğruluğunu sağlamak için çok önemlidir

Dönemsel olarak, fiziksel envanterinizi Excel elektronik tablonuzdaki sayılarla karşılaştırın. Gelen ve giden stoklarınızla ilgili tutarsızlıklar, güncel olmayan bilgiler veya eksik veriler olup olmadığını kontrol edin.

Oracle Transportation Management ve Zoho Inventory gibi lojistik yazılımlarını entegre etmek, envanter verilerini gerçek zamanlı izleme ile uyumlu hale getirerek bu süreci kolaylaştırabilir.

Bu denetimler, verilerin doğruluğunu korumaya yardımcı olur ve stok seviyelerindeki dalgalanmalar veya mevsimsel talep değişiklikleri gibi envanter eğilimleri hakkında içgörüler sağlar. Bu eğilimler, gelecekteki ihtiyaçları tahmin edebilir ve sonuçta operasyonel verimliliği artırarak maliyetleri azaltabilir.

Yaygın tuzaklardan ve hatalardan kaçının

Excel'de manuel envanter yönetimi hatalara açıktır. Yaygın tuzaklar arasında tutarsız veri girişi, ürünlerin yanlış etiketlenmesi ve stok seviyelerinin güncellenmemesi sayılabilir. Bu hatalar, stok fazlası, stok tükenmesi ve yanlış finansal raporlamaya neden olabileceğinden önemlidir.

Ünlü JP Morgan London Whale olayını hatırlıyor musunuz? 2012 yılında JP Morgan Chase, bir çalışanın formülleri düzeltmeden bir elektronik tablodan diğerine yanlış verileri kopyalaması nedeniyle 6 milyar dolarlık şaşırtıcı bir kayıp yaşadı. Bu tür olaylar, finans ve envanter yönetiminde doğruluğun önemini vurgulamaktadır.

Bu tuzaklardan kaçınmak için aşağıdaki en iyi uygulamaları izleyin:

Adlandırma kuralları ve güncellemeler dahil olmak üzere veri girişi için net kurallar belirleyin

Tüm kullanıcıları tutarlı veri girişi konusunda eğitin

Güncellemeler nedeniyle ortaya çıkabilecek yeni hataları ele almak için düzenli yenileme oturumları düzenleyin

Yanlışlıkla yapılan hatalarla başa çıkmak için bir acil durum planı hazırlayın. Bu, hatayı derhal tespit etmeyi ve belirlenen süre içinde tutarsızlıkları gidermek için takıma bildirmeyi içerebilir

Ardından, stok seviyelerini düzeltmek için kapsamlı bir veri incelemesi ve tekrarlama önlemek için kök neden analizi yapın.

Envanter Yönetimi için Excel'in Avantajları ve Dezavantajları

Envanter yönetimi söz konusu olduğunda, Excel garajınızdaki güvenilir eski arabanız gibidir. En son model olmayabilir, ancak çoğu zaman işinizi görür.

Tüm envanter yönetimi süreçlerinizde Excel kullanmanın bazı avantajlarına göz atalım.

Maliyet verimliliği: Excel, çoğu özel envanter yönetimi yazılımından çok daha uygun maliyetlidir

Envanter görünürlüğü: Stokta ne olduğunu, hangi ürünlerin hızla tükendiğini ve geçen yılki tatil indiriminden beri rafta duran ürünleri kuşbakışı görünümünde gösteren bir Excel tablosu oluşturmak çok kolaydır

Çok kanallı koordinasyon: Excel, envanteriniz için tek noktadan hizmet sunarak, ister çevrimiçi ister mağazada ister her ikisinde birden satış yapıyor olun, stok seviyelerini koordine etmenizi sağlar

Şimdi, bu güvenilir eski envanter yönetimi çözümünün her zaman istediğimiz kahraman olamayabileceğinin birkaç nedenini inceleyelim.

Otomasyon eksikliği: Excel'de yerleşik otomasyon özelliklerinin olmaması, günümüz kullanıcıları için önemli bir sorundur

Hata yapma olasılığı: Tek bir yanlış tuş vuruşu, envanterinizin "geri al" demeden önce kontrolden çıkmasına neden olabilir

Envanter Yönetimi Yazılımı ve Excel Envanter Yönetimi

Envanter yönetimi için Excel'e özel alternatifler tercih edebilirsiniz. Google E-Tablolar gibi bazıları oldukça bilinir; Oracle NetSuite gibi diğerleri ise daha özeldir.

Envanter yönetimi yazılımı, işletmelerin envanter seviyelerini, siparişlerini, satışlarını ve teslimatlarını izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Geleneksel olarak envanter yönetimi ile ilişkili birçok manuel işlemi otomatikleştirerek operasyonel verimliliği artırır.

Özel envanter yönetimi yazılımı ile Excel envanter yönetimi arasındaki önemli farklar bu tabloda özetlenmiştir:

Özellik Envanter yönetimi yazılımı Excel envanter yönetimi Kullanıcı dostu Genellikle sezgisel arayüzlerle, envanter görevleri için özel olarak tasarlanmıştır Birçok kullanıcı tarafından biliniyor ancak envanter yönetimi için optimize edilmemiştir Otomasyon Veri girişi, güncellemeler ve raporlama için yüksek düzeyde otomasyon Büyük ölçüde manuel girişe dayanır Gerçek zamanlı veri erişimi Envanter seviyelerinin gerçek zamanlı izlenmesi ve güncellenmesi Gerçek zamanlı özelliklere sahip olmadığı için veriler hızla güncelliğini yitirebilir Ölçeklenebilirlik İş büyümesine ve daha büyük envanterlere kolayca uyum sağlar Sınırlı ölçeklenebilirlik; büyük veri kümeleri için verimsiz Veri bütünlüğü Veri bozulmasına ve hatalara karşı daha güçlü koruma Manuel veri girişi nedeniyle insan hatasına açık İşbirliği Kontrollü erişim ve değişiklik izleme ile birden fazla kullanıcıyı destekler Sınırlı işbirliği özellikleri; birden fazla kullanıcı aynı anda düzenleme yaparken hatalara açık Entegrasyon Diğer iş sistemleriyle (ör. ERP, e-ticaret) sorunsuz bir şekilde entegre olur Sınırlı entegrasyon yetenekleri; genellikle manuel veri aktarımı gerektirir Maliyet Genellikle abonelik veya lisans ücretleri içerir Düşük maliyetli veya ücretsiz Raporlama ve analiz Tahmine dayalı analitik ve içgörüler için gelişmiş raporlama araçları Temel raporlama özellikleri; gelişmiş analitik araçlar yoktur Özelleştirme Belirli iş ihtiyaçlarına ve iş akışlarına uyacak şekilde yüksek düzeyde özelleştirilebilir Sınırlı özelleştirme seçenekleri; öncelikle önceden oluşturulmuş şablonlara dayanır

Gördüğünüz gibi, özel envanter yönetimi yazılımı Excel'e göre önemli fonksiyonel avantajlar sunar. Bu, karmaşık envanter ihtiyaçları olan işletmeler için daha uygun bir seçim olmasını sağlar. Ancak bir endişe, maliyetleridir.

Peki, her iki dünyanın en iyisini elde edebilseydiniz ne olurdu? Makul bir fiyata sağlam işlevsellik?

Envanter yönetimi için ClickUp'ı seçme

ClickUp, mükemmel elektronik tablo yönetimi fonksiyonları ve çok daha fazlasını sunan özelleştirilebilir bir iş yönetimi platformudur.

Özelleştirilebilir gösterge panelleri, otomatik görevler ve gerçek zamanlı bildirimler, envanterinizi düzenli tutmanıza yardımcı olur. Ayrıca, görevler içinde Mal Kabul Notu (GRN) gibi önemli belgeleri güvenli bir şekilde saklama gibi çeşitli envanter yönetimi özellikleri sunar.

ClickUp'ın Gösterge Panelleri ile envanter verilerini gerçek zamanlı olarak takip edin

Sık kullandığınız diğer araçlarla entegre olur, zaman takibini kolaylaştırır ve gelişmiş raporlama seçenekleri sunar. Ayrıca, geniş şablon kitaplığı, iş akışınızı ayarlamanın zorluğunu ortadan kaldırır.

ClickUp'ın envanter yönetimi çözümlerinden bazılarına daha yakından bakın.

Otomasyon ve verimlilik

ClickUp, envanter yönetimi sürecinizi kolaylaştırmak için modern ve kullanıcı dostu bir çözümdür.

Satıcı yönetimi şablonları, satıcı bilgilerini ve performansını izleme sürecini basitleştirir. Yinelenen görevler ve görev tetikleyicileri gibi yerleşik otomasyon, satıcı koordinasyonunu hızlandırır ve sipariş yönetimini basitleştirir.

Otomatik envanter izleme, gerçek zamanlı güncellemeler ve düşük stok bildirimleri gibi özellikleriyle ClickUp, envanterinizi kontrol altında tutmaya adanmış kişisel bir asistan gibidir.

Maliyet ve esneklik

Excel, çok uygun fiyatlı ve kullanışlı bir seçenektir. Ancak bu avantajların bir bedeli vardır: İşiniz büyüdükçe karmaşık Excel sayfalarını yönetmek daha fazla zaman ve çaba gerektirir.

Bu arada, ClickUp küçük bir abonelik ücreti karşılığında gelişmiş seçenekler sunar. (Elbette, ClickUp ömür boyu ücretsiz bir sürümde de mevcuttur.

ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak önemli ayrıntıları ekleyin

Özel Alanlar ve birden fazla ClickUp Görünümü ile bilgilerinizi istediğiniz şekilde görüntüleme esnekliğine sahip olursunuz.

ClickUp'ı diğer ihtiyaçlarınız için de kullanabileceğinizi not etmek önemlidir. Örneğin, ClickUp'ın operasyon yönetimi yazılımı büyüyen işinize yardımcı olabilir.

Ölçeklenebilirlik

ClickUp, ölçeklenebilirlik göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. İster küçük bir işletme ister büyük bir kurumsal şirket için envanter yönetimi yapıyor olun, ClickUp sizinle birlikte büyüyebilir.

Büyük hacimli verileri verimli bir şekilde işler ve özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri aracılığıyla gelişmiş raporlama ve analizler sunarak, işiniz geliştikçe bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.

Clickup'ın Envanter Yönetimi Şablonu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir, böylece envanterinizi minimum çabayla kolayca ayarlayabilir ve yönetebilirsiniz. Ayrıca kolayca ölçeklendirilebilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Envanter Yönetimi Şablonu'nu kullanarak otomatik düşük stok uyarılarıyla envanter izlemenizi geliştirin

İşte bazı temel özellikleri:

Öğe açıklamaları, stok seviyeleri ve yeniden sipariş noktaları gibi envanter ayrıntılarını izlemek için önceden oluşturulmuş Özel Alanlar

Envanter görevlerini ve programlarını yönetmek için Liste, Takvim ve Pano gibi kullanımı kolay görünümler

Zamanında stok yenileme ve envanter kontrolleri için görev bağımlılıkları ve hatırlatıcılar

Envanter ölçümlerini ve performansı izlemek için özelleştirilebilir gösterge panelleri

Slack ve e-posta gibi diğer araçlarla entegrasyon sayesinde iletişim ve bildirimler daha akıcı hale gelir

Takım üyelerinin envanter bilgilerini aynı anda güncellemesine olanak tanıyan gerçek zamanlı işbirliği özellikleri

Manuel görevleri azaltmak ve verimliliği artırmak için basitleştirilmiş iş akışı otomasyonu

Envanter Yönetimi için Excel'den ClickUp'a Geçiş

👀Biliyor muydunuz: Acuity Training tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya çapında yaklaşık %54 oranında işletme Microsoft Excel kullanıyor ve bu da dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcıya denk geliyor. Açıkça görülüyor ki Excel doğru bir şey yapıyor. Muhtemelen siz de kullanmışsınızdır.

Ancak, işiniz büyüdükçe, ClickUp gibi daha sağlam bir envanter yönetimi çözümü düşünmeniz gerekebilir.

Yükseltmeye hazır mısınız?

Envanterinizin elektronik tablonuzu aşmaya başladığını fark ediyorsanız, bir yükseltme yapmanın zamanı gelmiş olabilir. İşte bazı işaretler:

Envanter yönetiminden çok hataları düzeltmeye daha fazla zaman harcıyorsanız, Excel'deki gelişmiş otomasyon eksikliği sizi engelliyor olabilir

Envanteriniz genişledikçe, Excel'de her şeyi takip etmek zorlaşabilir

Gerçek zamanlı güncellemeler ve otomasyona ihtiyacınız varsa, Excel'in manuel süreçleri sizi yavaşlatabilir

Envanter yönetiminde birden fazla kişi çalışıyorsa, tek bir elektronik tablo üzerinden koordinasyon yapmak kaosa neden olabilir

Excel envanter yönetiminden ClickUp'a geçiş yapın

Excel'den ClickUp'a geçiş yapmak zor olmak zorunda değil.

Mevcut verilerinizi ClickUp'ın özelleştirilebilir gösterge panellerine aktararak başlayın. Bu gösterge panelleri, dinamik listeler oluşturmanıza, stok seviyelerini izlemenize ve birden fazla satış kanalından gelen siparişleri tek bir yerden yönetmenize olanak tanır.

İşte adım adım yaklaşım:

Excel verilerinizi dışa aktarın

Envanter verilerinizi Excel'den (XLSX, XLS veya CSV biçiminde) dışa aktararak ve ClickUp'a içe aktararak başlayın.

Birkaç kolay adımda çeşitli kaynaklardan ClickUp'a veri aktarın

Özel iş akışları oluşturun

Stok seviyelerini izleme, siparişleri yönetme veya yeniden sipariş uyarıları ayarlama gibi envanter süreçlerinize uyacak şekilde ClickUp'ın Envanter Şablonunu özelleştirin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Envanter Şablonu ile envanter yönetiminizi basitleştirin

ClickUp'ın Envanter Şablonu ile şunları yapabilirsiniz:

Tüm envanter verilerinizi tek bir akıcı çalışma alanında merkezileştirerek kolay erişim ve yönetim sağlayın

Stok seviyelerini, satışları ve yeniden siparişleri gerçek zamanlı olarak verimli bir şekilde takip edin ve temel öğelerin asla tükenmemesini sağlayın

Güncellemeleri ve raporlamayı otomatikleştirin, manuel hataları azaltın ve envanter denetimlerinde zaman kazanın

Envanter yönetiminizi optimize etmek için, bu şablonu "Stokta", "Düşük Stok" ve "Stokta Yok" gibi Özel Durumlar ekleyerek geliştirin. Ayrıca, önemli envanter bilgilerini düzenli tutmak ve envanter durumunuzun kapsamlı bir görünümünü elde etmek için "SKU", "Tedarikçi", "Yeniden Sipariş Noktası" ve "Son Sipariş" gibi Özel Alanlar da ekleyebilirsiniz.

İzleyin ve ayarlayın

Sisteminiz kurulup çalışmaya başladıktan sonra, performansını izleyin ve envanter yönetiminizi optimize etmek için gerektiğinde ayarlamalar yapın.

Envanter yönetiminde otomasyon ve gerçek zamanlı raporlama

ClickUp'a geçişin en büyük avantajlarından biri otomasyon ve gerçek zamanlı raporlama özellikleridir. ClickUp Otomasyonları ile veri girişi ve güncellemeleri otomatikleştirebilir, insan hatası riskini azaltabilir ve daha stratejik faaliyetler için zaman kazanabilirsiniz.

ClickUp'taki Otomasyonlarla verimliliğinizi artırın

ClickUp'ın gerçek zamanlı raporlama özelliği, tek bir düğmeyle güncel içgörüler oluşturmanıza olanak tanır ve hızlı bir şekilde bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %21'i, toplantılara, e-postalara ve projelere uygulayarak AI'dan yararlanarak profesyonel olarak başarılı olmak istiyor. Çoğu e-posta uygulaması ve proje yönetimi platformunda AI bir özellik olarak entegre edilmiştir, ancak bu, araçlar arasında iş akışlarını birleştirmek için yeterince sorunsuz olmayabilir. Ancak ClickUp'ta bu kodun şifresini kırdık! ClickUp'ın yapay zeka destekli toplantı yönetimi özellikleriyle, gündem öğelerini kolayca oluşturabilir, toplantılardan notlar alabilir, toplantı notlarından görevler oluşturabilir ve atayabilir, kayıtları transkripsiyonlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz — yapay zeka not alma özelliği ve ClickUp Brain ile. Stanley Security'deki müşterilerimiz gibi haftada 8 saate kadar toplantı süresinden tasarruf edin!

En iyisini sona sakladık: ClickUp Brain.

ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik, tam entegre AI asistanıdır. ClickUp platformunun her yerinden erişebilirsiniz. İşte nasıl yararlanabilirsiniz:

Sorular sorun ("Envanterimizin mevcut ciro oranı nedir ve geçen yıla kıyasla nasıl?")

Tablolar ve görünümler oluşturun ("Geçen yılın Noel sezonunda stokları tükenen tüm öğelerin tablosunu ve bunların mevcut talebini göster")

Raporlar oluşturun ("Bu yıl ay bazında ayakkabı stok envanterindeki değişikliklerin kısa bir özetini yazın")

ClickUp Brain'i kullanarak raporlar ve özetler oluşturun

🎨Eğlenceli Bilgi: 80 yaşındaki Japon sanatçı Tatsuo Horiuchi, Microsoft Excel kullanarak Japon yaşamını, sanat formlarını ve manzaraları konu alan güzel resimler yaratıyor!

ClickUp ile Envanter Yönetiminizi Otomatikleştirin

Bilge bir kişi bir keresinde şöyle demiş: "Küresel ekonomi iki şey üzerine kuruludur: içten yanmalı motor ve Microsoft Excel." Gerçekten de Excel, bu unvanı hak etmiştir.

Excel, küçük işletmelerin envanter yönetimini iyileştirmesine yardımcı olabilir. Ancak işiniz büyüdükçe, Excel envanter yönetim sisteminizden yükseltme yapma zamanının geldiğini anlayacaksınız.

ClickUp, Excel elektronik tablolarıyla kıyaslanamayacak otomasyon, gerçek zamanlı içgörüler ve kullanışlı özellikler sunan modern, ölçeklenebilir envanter çözümleri sunar. Ayrıca, işbirliğine dayalı dokümantasyon ve gerçek zamanlı sohbet gibi diğer birçok çözümle birlikte gelir ve tüm departmanlar için uygun bir hepsi bir arada uygulama haline gelir. İleri görüşlü iş profesyonelleri için ölçeklenebilirliği ve esnekliği göz ardı edilemez.

ClickUp ile bugün başlayın!