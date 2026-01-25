Büyümeyi Ölçeklendirmek için Pazarlama Liderliği için En İyi AI Araçları

Üç aylık değerlendirme sırasında garip bir şey fark ettiniz. Kampanya performansı yüzeysel olarak güçlü görünüyordu; trafik artmıştı, içerik üretimi iki katına çıkmıştı ve takım yoğun bir şekilde çalışıyordu. Ancak gelir grafiği ortaya çıktığında, hangi kampanyaların satış sürecini gerçekten etkilediğini veya yüksek öncelikli bir lansmanın neden düşük performans gösterdiğini kimse net bir şekilde açıklayamadı.

Veriler mevcuttu, ancak bunlar gösterge panelleri, elektronik tablolar ve araçlar arasında dağınık bir şekilde bulunuyordu.

Takımlar içerik, kanallar ve deneyimleri ölçeklendirirken, pazarlama liderleri için zorluk uyum ve içgörü haline geliyor.

Bu nedenle, bu blog yazısında, performansı sonuçlarla bağlantı kurmanıza, riskleri erken aşamada ortaya çıkarmanıza ve takımlarınızı daha akıllı kararlar almaya yönlendirmenize yardımcı olan pazarlama liderliği için AI araçlarını keşfedeceğiz. 📊

Çoğu liderlik takımı daha fazla AI çıktısına ihtiyaç duymaz. İki soruya daha net cevaplar gerekir: boru hattını neyin yönlendirdiği ve bir sonraki riskin ne olduğu.

En iyi AI pazarlama araçlarının sunduğu bazı özellikler şunlardır:

Birleştirilmiş Çalışma Alanı ve Veri Merkezileştirme: Kampanya planlarını, performans verilerini, varlıkları ve konuşmaları merkezileştirerek raporlama silolarını ve araç dağınıklığını ortadan kaldırın.

AI destekli içgörüler: Doğal dil sorularını kullanarak performans verilerini net cevaplara dönüştürün.

Tahmine dayalı analitik ve risk tespiti: Gecikmeleri, bütçe aşımlarını ve düşük performansı erken aşamada tahmin ederek, sonuçlar düşmeden müdahale edebilirsiniz.

Hedef izleme: Dijital pazarlama hedeflerini, KPI'ları ve görevleri birbirine bağlayan Dijital pazarlama hedeflerini, KPI'ları ve görevleri birbirine bağlayan hedef izleme uygulamalarını kullanarak pazarlama stratejisini uygulamaya uyarlayın, böylece liderler günlük işlerin gelir üzerindeki etkisini görebilirler.

Otomasyonlu raporlama ve durum özetleri: Pazarlama liderliği güncellemelerini, haftalık raporları ve kampanya özetlerini otomasyonla otomatikleştirerek güncellemeleri takip etmek için harcadığınız zamanı azaltın. Pazarlama liderliği güncellemelerini, haftalık raporları ve kampanya özetlerini otomasyonla otomatikleştirerek güncellemeleri takip etmek için harcadığınız zamanı azaltın.

Kişiselleştirme: Operasyonel ek yük oluşturmadan testleri, mesaj varyasyonlarını ve kanal optimizasyonunu ölçeklendirin.

Gerçek zamanlı karar destek sistemi: Parçalı elektronik tablolar yerine canlı gösterge panelleri ve yapay zeka tarafından oluşturulan önerilerle daha hızlı ve güvenli kararlar alın.

Pazarlama liderliği için bu AI araçlarının nasıl sıralandığını kısaca görelim:

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Uçtan uca pazarlama planlama, uygulama ve raporlamaTakım boyutu: Küçük takımlardan kurumsal şirketlere kadar Birleştirilmiş AI Çalışma Alanı, Süper Ajanlar, BrainGPT, kampanya özetleri, gösterge paneli içgörüleri, otomasyonlar, belgeler, Beyaz Tahtalar, formlar, iş yükü planlama Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçeneği mevcuttur HubSpot Pazarlama Merkezi (AI) Gelen pazarlama otomasyonu ve CRM bağlantılı kampanyalarTakım boyutu: Orta büyüklükteki takımlardan büyük kuruluşlara AI potansiyel müşteri puanlama, SEO önerileri, Breeze AI kişiselleştirme, CRM senkronizasyonu, atıf, AI sohbet, form optimizasyonu Ücretsiz planÖzel fiyatlandırma Salesforce Marketing Bulutu + Einstein Büyük ölçekli çok kanallı yolculuklar ve kurumsal kişiselleştirmeTakım boyutu: Kurumsal Tahmine dayalı puanlama, gönderim zamanı optimizasyonu, içerik seçimı, yolculuk oluşturucu, çoklu temas atıfı, mobil mesajlaşma 25 $/kullanıcı/ay'dan başlayan fiyatlarla, yıllık faturalandırılan Gelişmiş seviyeler Adobe Marketo Engage B2B müşteri adayı yönetimi ve yaşam döngüsü otomasyonu Takım boyutu: Orta ölçekli pazar ve kurumsal AI lider puanlama, GenAI sohbet, web semineri özetleri, otomasyon ş Akışları, çok kanallı besleme, CRM entegrasyonları Özel fiyatlandırma 6sense Tahminsel niyet, hesap tanımlama ve satış hunisi tahminiTakım boyutu: B2B pazarlama ve satış takımları Alıcı niyet puanlaması, AI e-posta ajanları, Signalverse verileri, kimlik çözümleme, koordinasyon ş Akışları Ücretsiz katmanÖzel fiyatlandırma Demandbase Hesap tabanlı pazarlama ve satış uyumuTakım boyutu: Kurumsal GTM takımları Yolculuk analitiği, Yeni Nesil Orkestrasyon, AI segmentasyonu, Agentbase otomasyonları, IP tabanlı reklamlar Özel fiyatlandırma Dinamik Verim Yüksek trafiğe sahip web siteleri ve ticaret için gerçek zamanlı kişiselleştirme Takım boyutu: Perakende, pazar yerleri, kurumsal web takımları AdaptML önerileri, A/B testi, çok değişkenli deneyler, tahmine dayalı puanlama, deneyim düzenleme Özel fiyatlandırma Braze Çapraz kanal etkileşimi ve mobil pazarlamaTakım boyutu: Büyüme, yaşam döngüsü, müşteri tutma takımları AI karar verme, Canvas yolculuk oluşturucu, SMS, e-posta, push, WhatsApp, sıfır kopya tetikleyiciler, tahmine dayalı özellikler Özel fiyatlandırma Amplitude AI Ürün analitiği ve davranış odaklı büyüme stratejisiTakım boyutu: Ürün, büyüme, pazarlama AI anomali tespiti, doğal dil içgörüleri, deneme, oturum tekrarı, davranışsal segmentasyon Ücretsiz katman, 61 $/ay'dan başlayan ücretli planlar Canva Magic Studio Kampanyalar için yapay zeka destekli görsel içerik oluşturma Takım boyutu: Pazarlama, tasarım, sosyal medya takımları Magic Media, Magic Write, Magic Design, Magic Düzenleme, Magic Animate, kanallar arası yeniden boyutlandırma Ücretsiz katman Pro 15 $/kullanıcı/ay

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Performans ve satış sürecini netleştirmek isteyen pazarlama liderleri için seçimlerimiz şunlardır:

1. ClickUp (Uçtan uca pazarlama operasyonları, planlama ve uygulama için en iyisi)

ClickUp Brain'e sorarak pazarlama sürecini optimize edin ve toplanan verileri saniyeler içinde analiz edin

Listemizin başında, bağlantılı bir Çalışma Alanı'nda planlama, işbirliği, dokümantasyon ve uygulama süreçlerini bir araya getirerek iş dağınıklığını ortadan kaldıran ClickUp for Marketing Takımları yer alıyor.

Dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olarak, belgelere, sohbetlere, beyaz tahtalara, otomasyona ve daha fazlasına entegre edilmiş AI'dan yararlanabilirsiniz. Tartışmaları özetleyin, planlar oluşturun ve bağlam değiştirmeden görsellerden eyleme geçin.

Temel AI yakınsama özelliklerinden bazılarına göz atalım:

Çalışma Alanınızda bağlamsal yapay zeka

ClickUp Brain, işinize entegre edilmiştir ve görevlerinizin, belgelerinizin, yorumlarınızın ve proje verilerinizin bağlamını anlar. Bu sayede, genel yanıtlar yerine iş odaklı yanıtlar verir, faaliyetleri özetler, engelleri tespit eder ve hatta gerçek iş verilerinize dayalı içerik üretir.

Bu pazarlama kullanım örnekleri için kullanabilirsiniz:

Otomatik kampanya özetleri: "Son çeyrek kampanyamızın görevlerini, ilerleme durumunu, anahtar engelleri ve sonraki adımları özetleyin" diye sorduğunuzda, görevler, yorumlar ve belgelerden durum bilgileri alınır.

Çapraz kanal geri bildirim içgörüleri: Kampanya geri bildirimlerini veya performans hesap tablolarını yapıştırın ve ardından "En önemli kullanıcı duyarlılığı eğilimlerini ve önerilen düzeltmeleri vurgulayın" komutunu verin. Bu, ham verileri manuel analiz gerektirmeden eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürecektir.

Anında içerik destekleri: ClickUp Brain'i kullanarak, "Geçmişteki açılma oranlarına göre Anneler Günü indirimleri için 5 e-posta konu satırı oluşturun" gibi komutlarla e-posta metinleri, sosyal medya başlıkları veya blog taslakları hazırlayın.

Ş akışlarınız için otonom yardımcılar

ClickUp Super Agents, çalışma alanınızda yaşanan değişikliklere uyum sağlayan ve talimatlarınıza göre harekete geçen AI takım arkadaşlarıdır. Alanları izleyebilir, sorgulara yanıt verebilir, görevler oluşturabilir ve minimum denetimle işleri organize edebilirler.

ClickUp Super Agents ile her anahtar pazarlama akışına bir AI uzmanı ekleyin

Örneğin, bunları şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Kampanya önceliklendirme: Bir mesajda 'lansman' veya 'son tarih' kelimeleri bahsedildiğinde, bir görev oluşturun ve kampanya liderini etiketleyin" gibi bir komutla bir Önceliklendirme Aracısı kurun.

Sıkça Sorulan Sorular için Cevap Aracısı: Sohbet içinde bir Cevap Aracısı kullanarak "Marka ses kılavuzumuz nedir?" gibi rutin soruları yanıtlayın.

Performans raporlama: Haftalık metrikleri toplayan ve özetleri yayınlayan bir Özel Ajan oluşturun, örneğin "E-posta, sosyal medya ve ücretli kanallarda haftalık temas noktası performansı oluşturun. Ajanlar 7/24 iş yapar, böylece takımınız her zaman güncel bilgileri görebilir.

Bu Ajanlar zamanla uyum sağlar ve takımınızın iş şekline giderek daha fazla uyum sağlar.

Daha fazla bilgi için buraya bakın:

Tüm işleriniz için birleşik bir AI masaüstü

ClickUp Brain ve ClickUp Agents'ın gücünü ClickUp dışına taşıyın ve ClickUp BrainGPT ile tüm bağlı uygulamalarınızda bulunan aramaları, yapay zeka modellerini ve bağlamı bir araya getiren özel bir yapay zeka masaüstü uygulamasına dönüştürün. Yapay zeka yayılmasını sona erdirir ve ihtiyacınız olan her yerde iş bağlamını ortaya çıkarır.

Merkezi bir AI merkezi edinin ve bağlamsal zeka için birden fazla nokta aracını ClickUp BrainGPT ile değiştirin

Şunları elde edersiniz:

Araçlar arasında birleşik arama: Figma, Google Drive ve ClickUp arasında geçiş yapmaktan kaçının.

Sesli görev taslağı oluşturma: ClickUp Talk-to-Text'i kullanarak toplantı notlarını veya kampanya fikirlerini dikte edin. BrainGPT, konuşulan düşünceleri yazmaya gerek kalmadan eyleme geçirilebilir işlere dönüştürür. ClickUp Talk-to-Text'i kullanarak toplantı notlarını veya kampanya fikirlerini dikte edin. BrainGPT, konuşulan düşünceleri yazmaya gerek kalmadan eyleme geçirilebilir işlere dönüştürür.

Uygulama arası içgörüler: "Son web sayfalarından ve bağlantı kaynaklarından rekabet eğilimlerini özetle" isteğinde bulunursanız, BrainGPT size "Son web sayfalarından ve bağlantı kaynaklarından rekabet eğilimlerini özetle" isteğinde bulunursanız, BrainGPT size büyüme pazarlama stratejisi belgelerinizle bağlantılı alıntılar içeren pazar araştırması sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Pazarlama verilerini sıralayın ve filtreleyin: ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak kampanya türü, hedef kitle kanalı, bütçe, URL'ler ve varlık bağlantıları gibi ayrıntıları izleyin. Ayrıca ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak kampanya türü, hedef kitle kanalı, bütçe, URL'ler ve varlık bağlantıları gibi ayrıntıları izleyin. Ayrıca AI Alanları'nı kullanarak özetler oluşturabilir, görevleri çevirebilir ve eylem öğelerini otomatik olarak görüntüleyebilirsiniz.

Kampanya zaman çizelgelerini görselleştirin: Yerleşik ClickUp AI Notetaker ile ClickUp Takvim'i kullanarak yayın programlarını ve lansman tarihlerini planlayın. Google Takvim ile senkronizasyon yapın, böylece tüm takımınız neyin ne zaman yayınlanacağını bilir.

Özetleri özetleyin ve üzerinde işbirliği yapın: İçerik stratejiniz, yaratıcı özetleriniz, kampanya planlarınız veya arama motoru optimizasyonu özetleriniz için paylaşılabilir ClickUp Belgeleri oluşturun. Daha hızlı içerik oluşturma süreci için Brain, Belgeler'e de entegre edilmiştir.

Kullanıcı yolculuklarını ve stratejisini haritalandırın: ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak hunileri, müşteri yolculuklarını veya içerik çerçevelerini taslak haline getirin, ardından ClickUp Brain'i kullanarak fikirleri görsellere dönüştürün. ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak hunileri, müşteri yolculuklarını veya içerik çerçevelerini taslak haline getirin, ardından ClickUp Brain'i kullanarak fikirleri görsellere dönüştürün.

Tekrarlayan işleri otomatikleştirin: ClickUp Görevini "Taslak tamamlandı" olarak işaretlendiğinde İncelemeye taşıma, takip görevleri atama veya yaratıcı varlıkların teslim tarihi geldiğinde paydaşları bilgilendirme gibi ClickUp Otomasyonları kurun.

Talepleri merkezi olarak toplayın: ClickUp formlarını kullanarak yaratıcı talepleri, ortaklık taleplerini veya sponsorluk sorularını toplayın ve bunları otomatik olarak doğru kampanya sürecine yönlendirin.

ClickUp sınırlamaları

Gelişmiş özelliklerine alışmak zaman alır.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir kullanıcının yorumları şöyle:

2. HubSpot Marketing Hub (AI) (Inbound pazarlama otomasyonu ve CRM entegrasyonları için en iyisi)

HubSpot Marketing Hub, AI kullanarak potansiyel müşteri yakalama, kişiselleştirme ve performans izleme gibi günlük pazarlama görevlerini destekler. AI özellikleri doğrudan platforma entegre edilmiştir, böylece takımlar CRM verilerini kampanyaları yönlendirmek için kullanabilir. Bu kurulum, özellikle kampanya hacmi arttıkça pazarlamacıların e-postaları, açılış sayfalarını ve web sitelerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

HubSpot'ta halihazırda çalışan pazarlama takımlarını büyütmek için yapay zeka, mevcut ş akışlarının doğal bir uzantısı gibi hissedilir. Platformun Breeze AI araçları, yaygın pazarlama görevlerini otomasyonla otomatikleştirmeye yardımcı olur. Web sitesi ziyaretçilerini ilgili içeriğe yönlendirir, ziyaretçi davranışlarına göre formları uyarlar ve SEO iyileştirmeleri için önerilerle içerik planlarını destekler.

HubSpot Marketing Hub (AI) en iyi özellikleri

Çoklu temas atıf ve müşteri yolculuğu içgörülerini kullanarak hangi kanalların ve mesajların dönüşümlere katkıda bulunduğunu anlayın.

Etkileşim sinyallerine göre web sitesi içeriğini, e-postaları, ürün açıklamalarını ve CTA'ları ayarlayın.

Davranışlara göre potansiyel müşterileri segmentlere ayıran AI destekli potansiyel müşteri puanlama sistemini kullanarak uygunluk düzeyi yüksek potansiyel müşterilere öncelik verin.

Yüksek niyetli ziyaretçileri gerçek zamanlı olarak değerlendiren, onları kaynaklara yönlendiren ve verilerin senkronizasyonunu doğrudan CRM'nize gerçekleştiren AI Pazarlama Aracısı (eski adıyla chatbot) ile konuşun.

HubSpot Marketing Hub (AI) sınırlamaları

E-posta pazarlama kampanyalarına dayalı olarak satışları veya kapalı anlaşmaları izleyemezsiniz, bu da büyük bir dezavantajdır.

Kullanıcılar, sınırlı özelleştirme seçeneklerinden (e-posta büyüme planı şablonları için) ve kampanya yönetimi sırasında yaşanan performans sorunlarından şikayetçi.

HubSpot Marketing Hub (AI) fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

HubSpot Marketing Hub (AI) puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (14.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (6.100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot Marketing Hub (AI) hakkında ne diyor?

Capterra kullanıcısına göre:

3. Salesforce Bulut Marketing + Einstein (Karmaşık, büyük ölçekli çok kanallı yolculuklar ve kişiselleştirme için en iyisi)

Salesforce Marketing Cloud, Einstein AI'yı kullanarak e-posta, mobil ve web kanallarında veriye dayalı pazarlamayı destekler. AI pazarlama aracı, Salesforce'un Data Cloud'unu kullanır ve ekiplerin müşteri davranışlarını analiz etmesine, etkileşimi tahmin etmesine ve kampanyaları gerçek zamanlı olarak ayarlamasına olanak tanır.

Bu platform, yüksek hacimli müşteri etkileşimlerini ve karmaşık yolculukları yöneten kurumsal işletmeler için yaygın bir tercihtir. Einstein, mesajların ne zaman gönderileceği, etkileşimin nasıl puanlanacağı ve hangi kitlelere öncelik verileceği gibi kararların otomasyonuyla gerçekleştirilmesine yardımcı olarak pazarlama yöneticilerinin işini kolaylaştırır.

Ayrıca konu satırları, e-posta taslakları ve hedef kitle segmentleri gibi yapay zeka tarafından oluşturulan içerikleri de destekler. Analitik tarafında ise pazarlama takımları, çoklu temas atıfları ve yolculuk performansına ilişkin görünürlük elde eder ve nerede optimizasyon yapılması gerektiğine dair öneriler alır.

Salesforce Bulut Marketing + Einstein'ın en iyi özellikleri

Einstein Engagement Scoring ile açılma, tıklama ve abonelikten çıkma oranlarını tahmin ederek hedef kitle segmentlerini iyileştirin ve daha iyi bir yatırım getirisi elde edin.

Alıcı davranışını analiz ederek e-postaları planlayan ve en yüksek etkileşim zamanlarında gönderen Einstein Send Time Optimization özelliğini kullanarak açılma oranlarını en üst düzeye çıkarın.

Geçmiş verilere dayalı olarak en alakalı içerik bloklarını seçen Einstein Content Selection aracılığıyla özelleştirilmiş mesajlar gönderin.

İlgiyi sürdürmek için en uygun iletişim sıklığını öneren Einstein Engagement Frequency özelliğini kullanarak yorgunluğu önleyin.

Salesforce Marketing Cloud + Einstein sınırlamaları

Platformdan en iyi şekilde yararlanmak için (SQL sorguları kullanmak gibi), AMPScript'i anlamak gibi ilgili teknik uzmanlığa sahip olmanız gerekir.

Sayfa yeniden yüklendiğinde arayüz bağlamını kaybeder ve kullanıcılar klasör yapılarının çökmesini yaşar.

Salesforce Bulut Marketing + Einstein fiyatlandırması

Salesforce Starter: Kullanıcı başına aylık 25 $

Marketing Cloud Growth: Tüm kuruluş için aylık 1.500 $ (yıllık faturalandırılır)

Marketing Cloud Advanced: Tüm kuruluş için aylık 3.250 $ (yıllık faturalandırılır)

Salesforce Kişiselleştirme: Tüm kuruluş için aylık 8.000 $ (yıllık faturalandırılır)

Pazarlama Zekası: Kullanıcı başına aylık 10.000 $ (yıllık faturalandırılır)

Sadakat Yönetimi: Tüm kuruluş için aylık 20.000 $ (yıllık faturalandırılır)

Hesap Engagement+: Tüm kuruluş için aylık 1.250 $ (yıllık faturalandırılır)

Engagement+: Tüm kuruluş için aylık 2.000 $ (yıllık faturalandırılır)

Intelligence+: Tüm kuruluş için aylık 11.000 $ (yıllık faturalandırılır)

Kişiselleştirme+: Tüm kuruluş için aylık 15.000 $ (yıllık faturalandırılır)

Salesforce Marketing Cloud + Einstein puanları ve yorumları

G2: 4/5 (4.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Salesforce Marketing Cloud + Einstein hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Salesforce Marketing Cloud Engagement, Pardot (MCAE), HubSpot ve Marketo gibi platformlardan çok daha gelişmiş özellikler sunan, sağlam ve son derece uyarlanabilir Journey Builder ile öne çıkıyor. Bu araç, pazarlamacılara karmaşık, çok kanallı müşteri yolculuklarını görsel olarak haritalandırma ve otomasyon, gerçek zamanlı karar verme ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunma olanağı sağlar. En önemli gücü, WhatsApp, MobileConnect aracılığıyla SMS ve push bildirimleri gibi mobil mesajlaşma kanalları için yerleşik desteğidir. Bu özellikler genellikle yalnızca eklentiler olarak sunulur veya diğer platformlarda sınırlıdır. Kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik, gelişmiş veri yönetimi özellikleri ve Einstein aracılığıyla yapay zeka destekli kişiselleştirme ile birleştiğinde, SFMC gerçekten kapsamlı ve ileri görüşlü bir pazarlama otomasyon platformu olarak öne çıkıyor.

Salesforce Marketing Cloud Engagement, Pardot (MCAE), HubSpot ve Marketo gibi platformlardan çok daha gelişmiş özellikler sunan, sağlam ve son derece uyarlanabilir Journey Builder ile öne çıkıyor. Bu araç, pazarlamacılara karmaşık, çok kanallı müşteri yolculuklarını görsel olarak haritalandırma ve otomasyon, gerçek zamanlı karar verme ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunma olanağı sağlar. En önemli gücü, WhatsApp, MobileConnect üzerinden SMS ve push bildirimleri gibi mobil mesajlaşma kanalları için yerleşik desteğidir. Bu özellikler genellikle yalnızca eklenti olarak sunulur veya diğer platformlarda sınırlıdır. Kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik, gelişmiş veri yönetimi özellikleri ve Einstein aracılığıyla yapay zeka destekli kişiselleştirme ile birleştiğinde, SFMC gerçekten kapsamlı ve ileri görüşlü bir pazarlama otomasyon platformu olarak öne çıkmaktadır.

4. Adobe Marketo Engage (B2B müşteri adayı yönetimi ve pazarlama otomasyonu için en iyisi)

Adobe Marketo Engage aracılığıyla

Adobe Marketo Engage, genellikle birden fazla kanalda uzun ve karmaşık alıcı yolculuklarını yönetmesi gereken B2B takımları tarafından kullanılır. AI özellikleri, e-posta, web, reklamlar veya mobil cihazlar aracılığıyla büyük ölçekte kişiselleştirmeyi desteklemek için tasarlanmıştır.

Günlük işlerde, Marketo'nun yürütme yönetimi için AI'sı, marka e-postaları taslak hazırlama, konu satırlarını ayarlama ve davranışlara göre içeriği kişiselleştirme gibi konularda yardımcı olur. Otomasyon, potansiyel müşteri puanlamasını, yolculuk adımlarını ve zamanlama kararlarını yönetirken, pazarlama analitiği, satış sürecinin etkisini ve kampanya performansını görünürlük sağlar.

Adobe Marketo Engage'in en iyi özellikleri

Ziyaretçileri dönüştürmek için komut tabanlı oyun kitapları, bilgiye dayalı yanıtlar ve gerçek zamanlı yönlendirme için GenAI ile Adobe Dynamic Chat 'i kullanın.

GenAI aracılığıyla kaydedilen Etkileşimli Web Seminerleri 'nden bölümler, özetler ve anahtar içgörüler üretin, içeriklerin yeniden kullanımı ve erişilebilirliğini artırın.

Etkileşim verilerine dayalı sürekli potansiyel müşteri puanlama, yaşam döngüsü aşamalandırma ve satışa hazır özetler için AI Marketing Agent'ı uygulayın.

Adobe Marketo Engage sınırlamaları

Veri temizleme gibi basit görevler, yönetici düzeyinde destek gerektirir veya birden fazla adımın arkasında gizlidir.

Gelişmiş yerel analitik özellikleri bulunmadığından, daha derinlemesine içgörüler elde etmek için manuel iş yapılması sonuçlanır.

Adobe Marketo Engage fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Adobe Marketo Engage derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Adobe Marketo Engage hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Potansiyel müşterilerimiz haline gelme olasılığı yüksek olan potansiyel müşterilere odaklanmak için verimli bir şekilde hedefleme yapabilen Target gibi Adobe ürünleriyle sorunsuz entegrasyon sağlayan, oyunun kurallarını değiştiren bir araçtır. Satışların takibi için CRM entegrasyonunu çok seviyorum. Kampanya oluşturma ve daha geniş bir kitleye ulaşmak için çok kanallı dağıtım kullanma konusunda çok yönlüdür. Potansiyel müşteri yetiştirme ve segmentasyon konusunda en iyisidir... Özelleştirme, cesaretsizler için değildir, zaman ve ilgi gerektirir.

Potansiyel müşterilerimiz haline gelme olasılığı yüksek olan potansiyel müşterilere odaklanmak için verimli bir şekilde hedefleme yapabilen Target gibi Adobe ürünleriyle sorunsuz entegrasyonuyla oyunun kurallarını değiştiren bir araçtır. Satışların takibi için CRM entegrasyonunu çok seviyorum. Kampanya oluşturma ve daha geniş bir kitleye ulaşmak için çok kanallı dağıtım kullanma konusunda çok yönlüdür. Potansiyel müşteri yetiştirme ve segmentasyon konusunda en iyisidir... Özelleştirme, cesaretsizler için değildir, zaman ve ilgi gerektirir.

5. 6sense (B2B hesap tanımlama ve tahmini niyet verileri için en iyisi)

6sense aracılığıyla

6sense, B2B gelir takımlarının satın alma niyetini daha erken aşamada anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bunun merkezinde, potansiyel müşteriler kendilerini tanıtmadan önce satın alma aşamalarını tahmin etmek için 6sense Signalverse genelinde niyet verilerini, firmografik verileri, teknografik verileri ve davranışsal sinyalleri analiz eden 6AI yer almaktadır.

Bu istihbarat, hesap önceliklendirmesine doğrudan katkı sağlar ve modern pazarlama ve satış takımlarının gerçek satın alma niyeti gösteren hesaplara odaklanmasına yardımcı olur.

Tahmine Dayalı Modelleme ve Satın Alma Aşaması Segmentasyonu gibi liderlik araçları, hesapları puanlar ve satın alma komitelerini haritalandırır. Ayrıca, Kimlik Grafiği, anonim web sitesi etkinliklerini Salesforce gibi CRM'lerdeki bilinen hesaplarla bağlantı kurar.

6sense'in en iyi özellikleri

AI destekli e-posta ajanları, akıllı ş Akışları ve çok kanallı koordinasyon kullanarak reklamlar, e-postalar ve web deneyimleri arasında erişimi otomasyonla otomatikleştirin.

Raporlama gösterge panellerini kullanarak pazardaki hesapları, boru hattı riskini ve etkileşim zamanlamasını ortaya çıkarın.

Conversational Email aracılığıyla AI destekli e-posta ajanları başlatın, bağlamı dikkate alan yanıtlar ve çoklu konu anlaşmaları oluşturarak satış sürecinin hızını artırın.

6sense sınırlamaları

Kullanıcılar, sezgisel bir arayüzün olmaması ve hataların sık görülmesinden şikayetçi.

Entegrasyonları, özellikle Salesforce'u kurmak zaman alıcıdır.

6sense fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

6sense puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar 6sense hakkında ne diyor?

Bir kullanıcının yorumları şöyle:

Web anonimleştirme ve kitle oluşturucular gerçekten oyunun kurallarını değiştiriyor. Ardından, yerleşik ş akışları ve düzenleme araçları sayesinde bu verileri alıp kolayca eyleme geçirebilirsiniz. Harika olan şey, bunu sadece kolay eylemlere odaklanmak için değil, aynı zamanda karmaşık bir dinamik değişiklik akışı oluşturmak için de değiştirebilmenizdir. Çeşitli beceri seviyelerine uygundur. Etkili bir şekilde, yapılacak işi yapmak için motoru oluşturduktan sonra, 6sense'in geri kalanını halledeceğine güvenebilirsiniz. 6sense'i kullanırken, hem bilet sistemi hem de CSM'mizden aldığımız müşteri desteği paha biçilmezdi. Hızlı destek sağlıyorlar, yeni özellikleri bize anlatıyorlar ve içgörü sağlıyorlar

Web anonimleştirme ve kitle oluşturucular gerçekten oyunun kurallarını değiştiriyor. Ardından, yerleşik ş akışları ve koordinasyon araçları sayesinde bu verileri alıp kolayca eyleme dönüştürebilirsiniz. Harika olan şey, bunu sadece kolay eylemlere odaklanmak için değil, aynı zamanda karmaşık bir dinamik değişiklik akışı oluşturmak için de değiştirebilmenizdir. Çeşitli beceri seviyelerine uygundur. Etkili bir şekilde, yapılacak işi yapmak için motoru oluşturduktan sonra, 6sense'in geri kalanını halledeceğine güvenebilirsiniz. 6sense'i kullanırken, hem bilet sistemi hem de CSM'mizden aldığımız müşteri desteği paha biçilmezdi. Hızlı destek sağlıyorlar, yeni özellikleri bize anlatıyorlar ve içgörü sağlıyorlar

6. Demandbase (Kapsamlı hesap tabanlı pazarlama ve satış uyumu için en iyisi)

Demandbase aracılığıyla

Demandbase, hangi hesapların etkileşime girmeye değer olduğuna dair daha net sinyallere ihtiyaç duyan, hesap tabanlı pazara giriş takımlarına yönelik bir kampanya yönetim aracıdır. Yapay zekası, gerçek zamanlı niyet verilerini ve hesap etkinliklerini analiz ederek satın alma hazırlığını ortaya çıkarır, satış ve pazarlamayı uyumlu hale getirir ve erişimi yönlendirir.

JourneyIQ , hesaplar satın alma aşamalarından geçerken reklamları ve etkileşimi uyarlar. Ayrıca, Demandbase GPT , takımların doğal dilde sorular sorarak segmentler veya kampanya önerileri oluşturmasına olanak tanır. Uygulama tarafında, Satın Alma Grubu Kurulum Aracıları ve Filtre Aracıları, persona eşleştirme ve hesap önceliklendirme işlemlerini otomasyonla otomatikleştirir.

Demandbase'in en iyi özellikleri

Next Gen Orchestration kullanarak reklamlar, web sitesi deneyimleri ve CRM ş akışları arasında tetikleyici eylemler oluşturun.

Pipeline Influence ve yapay zeka destekli gösterge panelleri kullanarak yolculuğun ilerleme durumunu, boru hattı hızını ve gelir üzerindeki etkisini takip edin.

Demandbase One aracılığıyla karar vericilere çerezsiz IP tabanlı reklamlar sunun, AI ile önyargıları ve reklamları optimize edin.

Agentbase bağlantılı AI ajanlarını kullanarak, potansiyel müşteri tanımlamadan çok kanallı oyunlara ve satış uyarılarına kadar uçtan uca ş akışlarını gerçekleştirin.

Demandbase sınırlamaları

Potansiyel müşteri-hesap eşleştirme motoru sezgisel değildir, bu da yüksek veri kalitesini sağlamayı zorlaştırır.

Müşteri verilerinin güncellenmesinde gecikmelere neden olan ve gerçek zamanlı karar vermeyi etkileyen sık senkronizasyon sorunları vardır.

Demandbase fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Demandbase derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.900'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Demandbase hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Demandbase One'ın arayüzünü çok sezgisel buluyorum. Kullanmaya başlamak için kapsamlı bir eğitim gerektirmiyor, bu da platformu öğrenmek için önemli miktarda zaman ayırmaya gerek kalmadan bireyler için erişilebilir ve kullanıcı dostu olmasını sağlıyor. Ayrıca, reklamcılık açısından, özellikle de bu araç olmadan imkansız olan görüntülü reklamlarda belirli hesapları hedefleme yeteneğini de takdir ediyorum... Demandbase One'ın ilk kurulumu oldukça karmaşıktır ve gerekli tüm teknik entegrasyonları yönetmek için özel bir takım gerektirir. Bu karmaşıklık, teknik uzmanlığı olmayanlar için zorlayıcı olabilir. Ayrıca, benim deneyimimde olduğu gibi, iç takım bunu kötü yönetirse entegrasyon süreci olumsuz etkilenebilir.

Demandbase One'ın arayüzünü çok sezgisel buluyorum. Kullanmaya başlamak için kapsamlı bir eğitim gerektirmiyor, bu da platformu öğrenmek için önemli miktarda zaman ayırmaya gerek kalmadan bireyler için erişilebilir ve kullanıcı dostu olmasını sağlıyor. Ayrıca, reklamcılık açısından, özellikle de bu araç olmadan imkansız olan görüntülü reklamlarda belirli hesapları hedefleme yeteneğini de takdir ediyorum... Demandbase One'ın ilk kurulumu oldukça karmaşıktır ve gerekli tüm teknik entegrasyonları yönetmek için özel bir takım gerektirir. Bu karmaşıklık, teknik uzmanlığı olmayanlar için zorlayıcı olabilir. Ayrıca, benim deneyimimde olduğu gibi, iç takım bunu kötü yönetirse entegrasyon süreci olumsuz etkilenebilir.

7. Dynamic Yield (AI destekli gerçek zamanlı web sitesi kişiselleştirme ve optimizasyonu için en iyisi)

Dynamic Yield aracılığıyla

Artık Mastercard'ın bir parçası olan Dynamic Yield, dijital reklamcılık temas noktalarında gerçek zamanlı kişiselleştirmeye odaklanıyor. Experience OS, AdaptML dahil olmak üzere yerel yapay zeka kullanarak, davranış ve bağlama göre her kullanıcıya hangi içerik, ürün veya tekliflerin gösterileceğine karar veriyor.

Bu platform, özellikle yüksek trafikli veya ticaret ağırlıklı ortamlarda web, mobil, uygulamalar, e-posta ve reklamlar arasında tutarlı kişiselleştirme ihtiyacı olan takımlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

AdaptML, arka planda tahmin modelleri ve kendi kendini eğiten NLP'ye dayanır. Bu sayede ürün önerileri, terk edilmiş sepet deneyimleri ve "kaldığınız yerden devam edin" yolculukları gibi özellikleri destekler. Öneri motoru, derin öğrenme ve pekiştirme öğrenmesini birleştirerek büyük ürün kataloglarını yönetir ve deneyimleri gerçek zamanlı olarak ayarlar.

Dynamic Yield'ın en iyi özellikleri

NextML kendi kendine öğrenen modellerle bir sonraki en iyi ögeleri tahmin edin ve ortaya çıkarın, davranış analizi ve "kaldığınız yerden devam edin" mantığıyla kullanıcıların dikkatini ilgili ögelere yeniden odaklayın.

Otomatik optimizasyon ile A/B testleri ve çok değişkenli deneyler gerçekleştirin, AI'yı kullanarak canlı performans verilerine dayalı olarak en başarılı varyantları seçin.

Tahminsel potansiyel müşteri puanlama algoritmalarıyla, firmografik, teknografik ve gerçek zamanlı etkileşimleri birleştirerek kurumsal ölçekte 1:1 hedefleme için liderlik stratejisi olarak uyarlanabilir kullanıcı profilleri oluşturun.

Dinamik Verim Sınırlamaları

Ş Akışınızı özel olarak ayarlamak ve kontrol etmek için teknik bilgiye sahip olmanız gerekir.

Üçüncü taraf araçlara bağlantı kurmak, her sayfayı tek tek entegre etmeniz gerektiğinden zaman alıcıdır.

Dinamik Verim Fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Dynamic Yield derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Dynamic Yield hakkında ne diyor?

Bir kullanıcının sözleri:

Dynamic Yield, birçok markada kişiselleştirme çabalarımızı önemli ölçüde ölçeklendiren, sınıfının en iyisi bir kişiselleştirme platformudur. Güçlü segmentasyon ve hedefleme araçları, web, mobil ve e-posta üzerinden etkili, veriye dayalı kampanyalar sunmamızı ve kesintisiz bir çok kanallı deneyim yaratmamızı sağlar. Dynamic Yield'ı seviyorum ve şiddetle tavsiye ediyorum. Beğenmediğim bir yanı yok, ancak aşılabilecek küçük sınırlamalar şunlardır: Sınırlı yerleşik analiz yetenekleri (kapsamlı ayrıntılar gerektiğinde) – Bu görünümü elde etmek için ham verileri iç analiz araçlarımıza aktarmak için iş yapıyoruz.

Dynamic Yield, birçok markada kişiselleştirme çabalarımızı önemli ölçüde ölçeklendiren, sınıfının en iyisi bir kişiselleştirme platformudur. Güçlü segmentasyon ve hedefleme araçları, web, mobil ve e-posta üzerinden etkili, veriye dayalı kampanyalar sunmamızı ve sorunsuz bir çok kanallı deneyim yaratmamızı sağlar. Dynamic Yield'ı seviyorum ve şiddetle tavsiye ediyorum. Beğenmediğim bir yanı yok, ancak aşılabilecek küçük sınırlamalar şunlardır: Sınırlı yerleşik analiz yetenekleri (kapsamlı ayrıntılar gerektiğinde) – Bu görünümü elde etmek için ham verileri iç analiz araçlarımıza aktarmak için iş yapıyoruz.

8. Braze (Çapraz kanal müşteri etkileşimi ve mobil pazarlama için en iyisi)

Braze aracılığıyla

Kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları yürütmek istiyorsanız, Braze iyi bir seçimdir. BrazeAI, platformun merkezinde yer alır ve takımlara e-posta, SMS, push, WhatsApp ve uygulama içi mesajlaşma üzerinden gerçek zamanlı veriye dayalı karar verme konusunda yardımcı olur. Birinci taraf verilerini tahmine dayalı ve üretken yapay zeka ile birleştirerek, kullanıcı davranışına göre uyum sağlayan kampanyaları destekler.

Canvas ve Canvas Context, daha derin kişiselleştirme için geçici değişkenlerle esnek yolculuk düzenlemesi sağlar. Ayrıca, Zero-copy Canvas Tetikleyicileri, verileri doğrudan bulut depolarından etkinleştirir.

Braze'in en iyi özellikleri

Segment Oluşturucu'yu kullanarak hesaplanmış özelliklerle hedef kitlenizi tutarlı bir şekilde iyileştirin.

BrazeAI Decisioning Studio 'yu etkinleştirerek kullanıcı başına en uygun kanal, içerik ve zamanlama seçimlerini yapın, etkileşim ve müşteri tutma gibi KPI'ları otomatik olarak optimize edin.

Canvas Tetikleyicileri kullanarak veri ambarlarından sıfır kopya kişiselleştirme başlatın, satın alma sonrası akışları veya dinamik segmentleri anında etkinleştirin.

Daha akıllı segmentasyon ve kampanyalar genelinde özelleştirilmiş mesajlaşma için ortalama sipariş değeri ve satın alma sıklığı gibi özellikleri anında hesaplayın.

Braze sınırlamaları

Test ortamında kampanya oluşturamaz ve bunları doğrudan yayınlayamazsınız.

Müşteri odaklı analiz ve raporlama özellikleri eksiktir.

Braze fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Braze puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,74/5 (160'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Braze hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle dedi:

Benzer ürünler ve işletmelerle karşılaştırıldığında, Braze diğerlerinden bir adım önde. Braze, daha sağlam bir özellik ve yetenek koleksiyonuna sahip ve sürekli olarak geliştirilip güncelleniyor. Size güçlü bir iş aracı sunmanın yanı sıra, kuruluş size bu aracı etkili bir şekilde kullanma konusunda birçok bilgi de sağlıyor. Onboarding personelinin yardımı sayesinde hızlı bir şekilde hız kazanabildik ve müşteri hizmetleri de mükemmel.

Benzer ürünler ve işletmelerle karşılaştırıldığında, Braze diğerlerinden bir adım önde. Braze, daha sağlam bir özellik ve yetenek koleksiyonuna sahip ve sürekli olarak geliştirilip güncelleniyor. Size güçlü bir iş aracı sunmanın yanı sıra, kuruluş size bu aracı etkili bir şekilde kullanma konusunda birçok bilgi de sağlıyor. Onboarding personelinin yardımı sayesinde hızlı bir şekilde hız kazanabildik ve müşteri hizmetleri de mükemmel.

9. Amplitude AI (Ürün analizi ve yapay zeka destekli dijital büyüme için en iyisi)

Amplitude AI aracılığıyla

Amplitude, kullanıcıların neden bu şekilde davrandığını anlamak isteyen ürün, pazarlama ve büyüme takımları tarafından kullanılır. Davranışsal verileri, birlikte çalışan Ürün Analizi, Web Analizi ve Oturum Tekrarı aracılığıyla net içgörülere dönüştürür.

AI, özellikle aktivasyon, müşteri tutma veya dönüşüm değişikliklerini izlerken takımların kalıpları tespit etmesine, sorunları teşhis etmesine ve daha hızlı yineleme yapmasına yardımcı olmak için katmanlı bir yapıya sahiptir.

AI Ajanları gibi özellikler, verileri sürekli olarak izleyerek anormallikleri işaretler ve sonraki adımları önerir. "Geçen hafta dönüşümler neden düştü?" gibi doğal dil sorguları sorabilir ve doğrudan yanıtlar alabilirsiniz. Özellik ve Web Deneyleri, kod gerektirmeyen A/B ve çok değişkenli testleri destekler.

Amplitude AI'nın en iyi özellikleri

Kılavuzlar ve Anketler kullanarak ürün içinde davranışa dayalı oryantasyon ve geri bildirim sağlayın.

Sorunları teşhis etmek için kök neden analizi de dahil olmak üzere, AI destekli anomali tespiti ile 7/24 metrikleri izleyerek ani artışları veya düşüşleri takip edin.

Davranış segmentlerinden hedefli web deneyimleri ve uygulama içi kılavuzlar oluşturun, oturum tekrarları ve ısı haritaları ile yolculukları optimize edin.

Amplitude AI sınırlamaları

Kullanıcılar, hesap tabanlı analitik ile kullanıcı tabanlı analitik arasında seçim yapmakta zorlandıklarını bildiriyor.

Amplitude alternatiflerinde bulunan müşteri başarısı ve sağlık puanlama unsurları eksiktir.

Amplitude AI fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Artı: Aylık 61 $

Büyüme: Özel fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Amplitude AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (60'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Amplitude AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle not düşülmüştür:

Amplitude Analytics'te en çok sevdiğim şey, kullanım kolaylığı, hız ve esnekliğin mükemmel birleşimi. Platformun uygulaması çok kolay ve mevcut veri yığınımızla sorunsuz bir şekilde entegrasyonlar gerçekleştiriyor, bu da tüm takımlar arasında sorunsuz bir şekilde benimsenmesini sağladı... Amplitude Analytics ile ilgili bir zorluk, bir seferde yalnızca bir yıla kadar görselleştirme oluşturma sınırlaması. Birkaç yıllık eğilimleri veya geçmiş performansı bir bakışta analiz etmek isteyen takımlar için bu kısıtlayıcı olabilir. Görselleştirmeler için zaman aralığının genişletilmesi, platformu uzun vadeli analizler için daha da güçlü hale getirecektir.

Amplitude Analytics'te en çok sevdiğim şey, kullanım kolaylığı, hız ve esnekliğin mükemmel birleşimi. Platformun uygulaması çok kolay ve mevcut veri yığınımızla sorunsuz bir şekilde entegre oluyor, bu da tüm takımlar arasında sorunsuz bir şekilde benimsenmesini sağladı... Amplitude Analytics ile ilgili bir zorluk, bir seferde yalnızca bir yıla kadar görselleştirme oluşturma sınırlaması. Birkaç yıllık eğilimleri veya geçmiş performansı bir bakışta analiz etmek isteyen takımlar için bu kısıtlayıcı olabilir. Görselleştirmeler için zaman aralığının genişletilmesi, platformu uzun vadeli analizler için daha da güçlü hale getirecektir.

10. Canva Magic Studio (AI ile geliştirilmiş görsel içerik oluşturma ve tasarım için en iyisi)

Canva Magic Studio aracılığıyla

Canva Magic Studio, yapay zekayı doğrudan Canva'nın tasarım akışına getiriyor. Bu paket, metin, görüntü ve video oluşturma özelliklerini bir araya getirerek basit komutlarla sosyal medya gönderileri, sunumlar ve kampanya görselleri oluşturmanıza olanak tanır.

Magic Media ve Magic Design gibi araçlar erken aşamadaki oluşum sürecini yönetirken, Magic Edit, Magic Grab ve Magic Expand gelişmiş tasarım becerileri gerektirmeden ayrıntılı düzenlemeleri destekler. Magic Switch tasarımları farklı kanallara uyarlar ve Magic Write görsellerle birlikte metinleri iyileştirmeye yardımcı olur.

Canva Magic Studio'nun en iyi özellikleri

Magic Media ve Dream Lab kullanarak komut istemlerini özel görüntülere, grafiklere veya illüstrasyonlara dönüştürün.

Magic Animate ve Beat Sync ile hareket efektleri, geçişler ve video vurguları uygulayarak statik içeriği ilgi çekici sunumlara ve sosyal medya videolarına dönüştürün.

Magic Switch'i kullanarak tek bir tasarımı farklı biçimlere (Instagram, LinkedIn, e-posta) uyarlayın, düzenleri ve metinleri otomatik olarak ayarlarken kaliteyi koruyun.

Canva Magic Studio sınırlamaları

Alternatiflerde bulunan her katman için karıştırma seçenekleri yoktur.

Kullanıcılar, AI görüntü oluşturmanın beklenen düzeyde olmadığını ve ücretli planlara rağmen ek maliyetler doğurduğunu şikayet ediyor.

Canva fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Canva Magic Studio puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (13.000'den fazla yorum)

Canva Magic Studio hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini paylaştı:

Canva inanılmaz derecede çok yönlüdür ve son birkaç yıldır onu yoğun bir şekilde kullanıyorum... Canva o kadar çok özellik ekledi ki, artık çok karmaşık hale geldi. Kullanıcı dostu olma özelliği büyük ölçüde azaldı ve mevcut aboneliğim sona erdiğinde yenilememeye karar verdim. AI özellikleri tam olarak beklediğim gibi değil, görüntüler bazen gerçekten çok garip. Bazı AI özellikleri ek maliyet gerektiriyor, bu da ücretli bir aboneliğim varken beklediğim bir şey değil.

Canva inanılmaz derecede çok yönlüdür ve son birkaç yıldır onu yoğun bir şekilde kullanıyorum... Canva o kadar çok özellik ekledi ki, artık çok karmaşık hale geldi. Kullanıcı dostu olma özelliği büyük ölçüde zarar gördü ve mevcut aboneliğim sona erdiğinde yenilememeye karar verdim. AI özellikleri tam olarak beklediğim gibi değil, görüntüler bazen gerçekten çok garip. Bazı AI özellikleri ek maliyet gerektiriyor, bu da ücretli bir aboneliğim varken beklediğim bir şey değil.

📖 Ayrıca okuyun: Tasarımcılar için En İyi Canva AI Alternatifleri

