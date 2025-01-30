2025'te Ürün Analizi için En İyi 10 Amplitude Alternatifi

Etkinlik tabanlı analitik, müşteri yolculuğunu A'dan Z'ye görselleştirmenin en iyi yoludur. Amplitude, etkinlik tabanlı analitik için popüler bir seçenektir, ancak müşteri davranışını anlamak için Amplitude analitiğine ihtiyacınız yoktur. Tek ihtiyacınız olan, doğru veri toplama ve etkinlik izleme aracıdır. ⚒️

Size yardımcı olmak için, Amplitude'a sağlam bir alternatifte aramanız gereken özellikleri ayrıntılı olarak ele alıyor ve Amplitude'un en iyi alternatiflerinin listesini paylaşıyoruz. Ayrıca, iş akışlarınızı ciddi şekilde kolaylaştıracak bir bonus rakip de bulacaksınız.

Amplitude'a alternatiflerde nelere dikkat etmelisiniz?

Amplitude, müşteri tutma metriklerini ve kullanıcı deneyimi verilerini kaydetme konusunda oldukça başarılıdır, ancak dönüşüm oranlarını artırmanıza yardımcı olacak tek çözüm değildir. Amplitude'a alternatif bir ürün arıyorsanız, aşağıdaki gibi katma değerli işlevlere sahip ürünleri arayın:

Gerçek zamanlı analitik: Güçlü bir analitik aracı, Güçlü bir analitik aracı, ürün yöneticilerinizin daha kısa sürede veriye dayalı kararlar alabilmesi için gerçek zamanlı içgörüler sağlar ⏱️

Kullanıcı davranışı ve muhafaza metrikleri : Kullanıcı davranışı, ürün tasarımında her şeydir. Kullanıcı deneyimini daha iyi anlamak için ısı haritaları ve kullanıcı yolculuğu görselleştirmeleri gibi araçlar arayın

Segmentasyon ve huni : Tüm kitle verilerinizi bir kerede görmek istemezsiniz, bu nedenle sağlam segmentasyon özelliklerine sahip bir Amplitude alternatifi tercih edin. Daha da iyisi, kullanıcıların tam olarak nerede ayrıldığını belirleyen dönüşüm hunileri içeren bir seçenek arayın

E-ticaret ve mobil uygulama entegrasyonları: E-ticaret ve mobil uygulamalar özel hususlar içerir, bu nedenle kendinizi kandırmayın; iş modelinize uygun bir analiz yazılımı edinin

Ölçeklenebilirlik: Bugün küçük bir işletme olabilirsiniz, ancak gelecekte büyüme sizi bekliyor. Kullanıcı tabanınız büyüdükçe ekleyebileceğiniz bir dizi yükseltilmiş özelliğe sahip bir platform edinin ?

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Amplitude Alternatifi

Veriye dayalı içgörüler, ister bir startup ister bir kurumsal şirket olun, en iyi dostunuzdur. Etkinlik tabanlı bir analiz çözümü arıyorsanız, Amplitude'a en uygun alternatiflerimizi burada bulabilirsiniz. ?️

1. Google Analytics

Google Analytics aracılığıyla

Google Analytics, müşteri yolculuğu analizine yeni başlayanlar veya uygun fiyatlı bir analiz çözümü arayanlar için ideal bir seçenektir. Bu analiz aracı ücretsiz olmasının yanı sıra, ileri düzey kullanıcılar için şaşırtıcı derecede sağlam bir özellik koleksiyonu sunar. Web sitesi analizine yeni başlıyorsanız, önce Google'ın çözümünü denemenizi öneririz.

Google Analytics'in en iyi özellikleri

Google, tahmine dayalı modelleme ve eyleme geçirilebilir içgörüler için yerleşik otomasyonlara sahiptir

Satın alma, müşteri etkileşimi, para kazanma ve daha fazlası hakkında raporlar alın

Atıf raporlarıyla reklam harcamalarını ayrıntılı olarak inceleyin ?

Google Analytics'i Google Search Console ile entegre ederek kapsamlı davranış analizi elde edin

Google Analytics sınırlamaları

Google Analytics, ücretsiz bir başlangıç aracı için şaşırtıcı derecede karmaşıktır

Birçok kullanıcı, Salesforce, HubSpot ve diğer popüler araçlarla entegre olmasını istiyor

Google Analytics fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Analytics puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (6.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.700+ yorum)

2. FullStory

via FullStory

FullStory, bir dijital deneyim zeka platformudur. Üç bölümden oluşur: veri yakalama, ürün analizi ve oturum içgörüleri. Bu üç adım bir araya geldiğinde, mevcut dijital deneyim ve işleri bir üst seviyeye taşıma konusunda kapsamlı bir fikir edinmenizi sağlar. ?

FullStory'nin en iyi özellikleri

Isı haritaları ve oturum tekrarlarını kullanarak kullanıcı verilerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyin

Özel kullanıcı yolculuğu haritaları oluşturun

Akıllı segmentasyon ile hedef kitlenizi belirleyin

Google Etiket Yöneticisi, Adobe Analytics ve diğer platformlarla entegre edin

FullStory sınırlamaları

Bazı insanlar UX'in ilk başta kafa karıştırıcı olduğunu söylüyor

Diğerleri, oturum dökümü sonuçlarının kullanıcı dostu olmadığını söylüyor

FullStory fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

FullStory puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (65 yorum)

3. Adobe Analytics

adobe Analytics aracılığıyla

Adobe hayranı mısınız? İşletmeniz zaten Adobe platformunda çalışıyorsa, Adobe Analytics'i denemek mantıklı olacaktır. Bu Amplitude alternatifi, ekibinizin büyük hedeflerini izlemek için derinlemesine müşteri yolculuğu haritalama ve tahmine dayalı zeka özellikleri içerir. ?

Adobe Analytics'in en iyi özellikleri

Web siteniz, e-postalarınız, sosyal medya hesaplarınız ve daha fazlasında performansı izleyin

Ücretli, sahip olunan ve kazanılan kanallarda atıf doğruluğunu artırın

A/B testi için Adobe Target ile entegre edin

Gerçek zamanlı veri görselleştirmeleri oluşturun

Adobe Analytics sınırlamaları

Birçok kullanıcı, Adobe'nin alakasız veri noktalarını birleştirerek genel doğruluğu bozduğunu bildiriyor

Diğerleri, özel izleme özelliğinin geliştirilmesi gerektiğini söylüyor

Adobe Analytics fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Adobe Analytics puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (990+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (220 yorum)

4. Kissmetrics

kissmetrics aracılığıyla

"Basit tut, aptal" (KISS) ifadesini hiç duydunuz mu? Kissmetrics tam da bunu tablo haline getiriyor. Analitik platformlarının karmaşık hale gelebileceğini bildikleri için müşteri izlemeyi basitleştiriyorlar. ?️

Kissmetrics, muhteşem davranış raporları oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda e-ticaret, B2B, fintech ve daha fazlası için analitik konusunda da uzmanlaşmıştır.

Kissmetrics'in en iyi özellikleri

Anahtar Metrikler gösterge panelinde en önemli metrikleri görünüm

Sitelere ve ürünlere göre etkileşimi izleyin

Birden fazla hunide bırakma ve sürtünme noktalarını izleyin

Özellik kullanımını, aktif kullanıcıları, sayfa görünümlerini ve diğer önemli veri noktalarını ölçün

Kissmetrics sınırlamaları

Platform pahalıdır

Bazı kullanıcılar CRM entegrasyonlarının çok iyi çalışmadığını söylüyor

Kissmetrics fiyatlandırması

Silver: 3 kullanıcı için aylık 199 $

Gold: 10 kullanıcı için aylık 499 $

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kissmetrics puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (160+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (18 yorum)

5. Glassbox

via Glassbox

Amplitude'un bu alternatifi, müşteri davranışlarını net bir şekilde ortaya koyar. Glassbox'ı kullanarak dijital ürünler oluşturun, teknik sorunları anında giderin ve müşteri geri bildirimlerine göre hareket edin. Patentli etiketsiz veri yakalama özelliği ile dijital etkinliklerinizi %100 yakalar ve gizlilik (ve uyumluluk) ile eyleme geçirilebilir içgörüler arasında denge kurmanıza yardımcı olur. ?

Glassbox'ın en iyi özellikleri

Yerel mobil uygulama performansını izleyin

Oturum tekrarları ile müşteri davranışlarını izleyin

Sürtüşme noktalarını ortadan kaldırmak için mücadele ve hata analizini kullanın

Glassbox'ın dijital kayıt tutma özelliğini kullanarak uyumluluk verilerini tek bir yerde saklayın

Glassbox sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Glassbox verilerinin çok doğru olmadığını söylüyor

Diğer kullanıcılar müşteri desteğinin yanıt sürelerinin yavaş olduğunu bildiriyor

Glassbox fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Glassbox puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (570+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (30+ yorum)

6. CleverTap

cleverTap aracılığıyla

Müşteri yaşam boyu değeri (CLV), genellikle müşterilerle ne kadar iyi etkileşim kurduğunuzla ilgilidir ve işte burada CleverTap devreye girer. Amplitude alternatifleri listesinde yer almasının nedeni, özelleştirilmiş deneyimler tasarlamanıza ve bunları optimize etmek için izlemenize yardımcı olmasıdır. ✨

CleverTap'ın en iyi özellikleri

Clever. AI'yı kullanarak hedef kitleleri segmentlere ayırın, önerileri kişiselleştirin ve veriye dayalı kampanya stratejileri oluşturun

Push bildirimleri, e-postalar, uygulamalar, SMS'ler, aramalar ve daha fazlası üzerinden etkileşimi izleyin

CleverTap, hedef kitlenin demografik özelliklerine ve diğer veri özelliklerine göre bire bir kişiselleştirme sunar

Metinler, CTA'lar, kreatifler ve daha fazlası üzerinde sürekli A/B testleri gerçekleştirerek en iyi kombinasyonları bulun

CleverTap sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, müşteri desteği deneyimlerinin pek iyi olmadığını bildiriyor

Diğerleri, platformun fiyatına göre yeterli özellik sunmadığını söylüyor

CleverTap fiyatlandırması

Essentials: Aylık 5.000 aktif kullanıcı (MAU) için 75 $/ay

Gelişmiş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Son teknoloji: Fiyatlandırma için iletişime geçin

CleverTap puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (420+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

7. Mixpanel

mixpanel aracılığıyla

Büyük, iddialı bir fikriniz mi var? Mixpanel verilerini kullanarak gerçek kullanıcı analizlerine dayalı hipotezlerinizi doğrulayın ve veriye dayalı kararlar alın. Etkinlikler, kullanıcılar ve özellikler hakkında basit ama sağlam raporlar aracılığıyla kullanıcıların dijital ürünlerinizle nasıl etkileşimde bulunduğunu görün.

Mixpanel'in en iyi özellikleri

Daha iyi veri içgörüleri için müşteri veri platformunuzu (CDP) Mixpanel ile entegre edin

Mixpanel, veri raporlarının sahipliğini takımınızla paylaşarak işbirliğini destekler

Veri içgörülerini hızlı bir şekilde paylaşmanız mı gerekiyor? Hızlı paylaşım için GIF veya video oluşturun ⚡

Mixpanel, Google Cloud, Figma ve Zapier dahil birçok araçla entegre olur

Mixpanel sınırlamaları

Bazı kullanıcılar sık sık hata bildirmektedir

Diğerleri, belgelerin eksikliğinin platformun kullanımını zorlaştırdığını söylüyor

Mixpanel fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Büyüme: 20 $/ay

Kurumsal: 833 $/ay

Mixpanel puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (1.080+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (120+ yorum)

8. Smartlook

via Smartlook

Nicel metrikler olmazsa olmazdır, ancak nitel içgörüler de karar vermenize yardımcı olur — bu yüzden birçok ürün takımı Smartlook kullanır. Amplitude'a alternatif olan bu araç, kullanıcı yollarını analiz eder, birden fazla platformda performansı izler ve ısı haritaları aracılığıyla kullanıcı etkileşimini görselleştirir. ?️

Smartlook'un en iyi özellikleri

Smartlook'u Salesforce, Slack, Zendesk ve daha fazlasıyla entegre edin

Çöken oturumların kayıtlarını izleyerek neyin yanlış gittiğini görün

Mobil uygulamanız mı var? Smartlook'u kullanarak uygulama içi kullanıcı davranışlarını görüntüleyin

Düğme tıklamaları, sayfa ziyaretleri ve daha fazlası gibi küçük etkinlikleri gerçek zamanlı olarak izleyin

Smartlook sınırlamaları

Pro planı için biraz pahalıdır

Bazı kullanıcılar platformun gezinmesinin zor olduğunu söylüyor

Smartlook fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro plan: 55 $/ay

Enterprise planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Smartlook puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (860+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (130+ yorum)

9. Heap

via Heap

Heap, işletmelerin kör noktaları ortadan kaldırmasına ve kullanıcı deneyimi sorunlarını hızla çözmesine yardımcı olan, son derece hassas bir analiz platformu olarak kendini tanıtıyor. Niteliksel oturum tekrarları sunar ve bunları niceliksel verilerle birleştirerek size neler olup bittiğine dair daha ayrıntılı bir resim sunar. ?

Heap'in en iyi özellikleri

Heap veri yönetimi ile verilerinizi temiz ve uyumlu tutun

Heap verilerini veri ambarınıza (varsa) kolayca gönderebilirsiniz

Kullanıcı davranışlarına dayalı tak ve çalıştır şablonlar ve analizler oluşturun

Tüm kullanıcı yolculuklarını tek bir gösterge panelinde görselleştirin

Heap sınırlamaları

Birçok kullanıcı, yeni kullanıcıların sisteme alışmasına yardımcı olacak destek ve belgelerin eksik olduğunu belirtiyor

Diğerleri, Heap'in ara sıra arıza yaptığını söylüyor

Heap fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Premier: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Heap puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.070+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

10. Contentsquare

via Contentsquare

Contentsquare, kullanıcı davranışlarını tıklamaya kadar izlediği için Amplitude alternatifleri listemize girmiştir. Perakende medya analitiğinde uzmanlaşmıştır, bu nedenle e-ticaret markaları için mükemmeldir. Ekstra yardıma ihtiyacınız varsa, Contentsquare ayrıca platformun içgörülerini uygulamaya koymanıza yardımcı olacak uygulamalı bir Müşteri Başarı Programı da sunmaktadır. ?

Contentsquare'in en iyi özellikleri

Rakiplerinizle performans karşılaştırması yapın

Bölge tabanlı ısı haritaları ile verileri görselleştirin

Contentsquare AI ile verilerinizden eyleme geçirilebilir ipuçları elde edin

Form Analizi ile formlarınızın dönüşüm oranlarını görün

Contentsquare sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, aracın daha iyi gösterge panellerine sahip olmasını istiyor

Diğerleri, platformun ara sıra çöktüğünü söylüyor

Contentsquare fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Contentsquare puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (440+ yorum)

Capterra: 4. 8/5 (110+ yorum)

Diğer Analitik Alternatifleri

Yukarıdaki Amplitude alternatifleri sizi istediğiniz yere götürecektir, ancak küçük bir sorun var: işlerinizi ve analizlerinizi hala silolara ayırıyorlar. ClickUp, tüm işlerinizi (gerçekten tümünü) tek bir platformda bir araya getirerek projelerinizi, çalışanlarınızı ve verilerinizi yönetme şeklinizi değiştirir. ?

ClickUp'ı keşfederek projelerinizi AI'nın gücü, 15'ten fazla görünüm ve görev otomasyonlarıyla yönetin

ClickUp, görevlerinizi, belgelerinizi, verilerinizi ve performans KPI'larınızı tek bir şık gösterge panelinde birleştiren, evrenin favori proje yönetimi aracıdır. Ürün yönetimi takımları, yol haritaları oluşturarak, kullanıcı geri bildirimlerini toplayarak ve tüm ürün döngüsünü görselleştirerek ortak bir vizyon oluşturmak için ClickUp'a güvenir.

Müşteri memnuniyeti puanlarınızı takip etmeniz mi gerekiyor? ClickUp CRM, ürün özellikleri, metrikler ve daha fazlasının yanı sıra müşteri bilgilerini izlemek için kod gerektirmeyen bir müşteri veritabanıdır.

Ancak, sonsuz sayfalık verilerin eğlenceli olmadığını biliyoruz. ?

Herhangi bir cihazdan ClickUp'ta müşteri verilerini, kişisel görevleri ve iletişimi yönetin

ClickUp şablonlarını kullanarak raporlarınızı canlandırın ve biçimlendirme zamanından tasarruf edin. ClickUp'ın Analitik Rapor Şablonu, takımınız (veya patronunuz) için hızlı bir şekilde özel ürün raporları oluşturmak için olmazsa olmaz bir araçtır.

Bu analizlerin ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyorsanız, ClickUp Veri Analizi Rapor Şablonu'nu kullanarak bulgularınızı takıma hızlı bir şekilde raporlayın. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp'ta birçok özellik vardır, bu nedenle platforma alışmak biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.130+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

ClickUp ile Çalışan ve Müşteri Deneyimini Artırın

Amplitude herkes için uygun değildir, ancak bu kılavuzdaki analiz araçları, pazarlama takımlarının etkinlik tabanlı analizleri daha kısa sürede anlamalarına yardımcı olacaktır. Tipik ürün analiz platformunuz oldukça sağlam olsa da, işinizi yapmak için farklı platformlar arasında geçiş yapmanız gerekebilir.

Bunun neresi eğlenceli? ?

Platformlar arasında geçiş yapmaya son verin ve ClickUp ile daha basit bir çalışma yöntemini benimseyin. Performans ölçümleri, gelişmiş analitik, şablonlar, yapay zeka ve çok daha fazlasını hepsi bir arada dijital çalışma alanınıza getiriyoruz.

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