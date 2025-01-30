2025'te Ürün Analizi için En İyi 10 Amplitude Alternatifi

Etkinlik tabanlı analitik, müşteri yolculuğunu A'dan Z'ye görselleştirmenin en iyi yoludur. Amplitude, etkinlik tabanlı analitik için popüler bir seçenektir, ancak müşteri davranışını anlamak için Amplitude analitiğine ihtiyacınız yoktur. Tek ihtiyacınız olan, doğru veri toplama ve etkinlik izleme aracıdır. ⚒️
Size yardımcı olmak için, Amplitude'a sağlam bir alternatifte aramanız gereken özellikleri ayrıntılı olarak ele alıyor ve Amplitude'un en iyi alternatiflerinin listesini paylaşıyoruz. Ayrıca, iş akışlarınızı ciddi şekilde kolaylaştıracak bir bonus rakip de bulacaksınız.
Amplitude'a alternatiflerde nelere dikkat etmelisiniz?
Amplitude, müşteri tutma metriklerini ve kullanıcı deneyimi verilerini kaydetme konusunda oldukça başarılıdır, ancak dönüşüm oranlarını artırmanıza yardımcı olacak tek çözüm değildir. Amplitude'a alternatif bir ürün arıyorsanız, aşağıdaki gibi katma değerli işlevlere sahip ürünleri arayın:
- Gerçek zamanlı analitik: Güçlü bir analitik aracı, ürün yöneticilerinizin daha kısa sürede veriye dayalı kararlar alabilmesi için gerçek zamanlı içgörüler sağlar ⏱️
- Kullanıcı davranışı ve muhafaza metrikleri: Kullanıcı davranışı, ürün tasarımında her şeydir. Kullanıcı deneyimini daha iyi anlamak için ısı haritaları ve kullanıcı yolculuğu görselleştirmeleri gibi araçlar arayın
- Segmentasyon ve huni: Tüm kitle verilerinizi bir kerede görmek istemezsiniz, bu nedenle sağlam segmentasyon özelliklerine sahip bir Amplitude alternatifi tercih edin. Daha da iyisi, kullanıcıların tam olarak nerede ayrıldığını belirleyen dönüşüm hunileri içeren bir seçenek arayın
- E-ticaret ve mobil uygulama entegrasyonları: E-ticaret ve mobil uygulamalar özel hususlar içerir, bu nedenle kendinizi kandırmayın; iş modelinize uygun bir analiz yazılımı edinin
- Ölçeklenebilirlik: Bugün küçük bir işletme olabilirsiniz, ancak gelecekte büyüme sizi bekliyor. Kullanıcı tabanınız büyüdükçe ekleyebileceğiniz bir dizi yükseltilmiş özelliğe sahip bir platform edinin ?
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Amplitude Alternatifi
Veriye dayalı içgörüler, ister bir startup ister bir kurumsal şirket olun, en iyi dostunuzdur. Etkinlik tabanlı bir analiz çözümü arıyorsanız, Amplitude'a en uygun alternatiflerimizi burada bulabilirsiniz. ?️
1. Google Analytics
Google Analytics, müşteri yolculuğu analizine yeni başlayanlar veya uygun fiyatlı bir analiz çözümü arayanlar için ideal bir seçenektir. Bu analiz aracı ücretsiz olmasının yanı sıra, ileri düzey kullanıcılar için şaşırtıcı derecede sağlam bir özellik koleksiyonu sunar. Web sitesi analizine yeni başlıyorsanız, önce Google'ın çözümünü denemenizi öneririz.
Google Analytics'in en iyi özellikleri
- Google, tahmine dayalı modelleme ve eyleme geçirilebilir içgörüler için yerleşik otomasyonlara sahiptir
- Satın alma, müşteri etkileşimi, para kazanma ve daha fazlası hakkında raporlar alın
- Atıf raporlarıyla reklam harcamalarını ayrıntılı olarak inceleyin ?
- Google Analytics'i Google Search Console ile entegre ederek kapsamlı davranış analizi elde edin
Google Analytics sınırlamaları
- Google Analytics, ücretsiz bir başlangıç aracı için şaşırtıcı derecede karmaşıktır
- Birçok kullanıcı, Salesforce, HubSpot ve diğer popüler araçlarla entegre olmasını istiyor
Google Analytics fiyatlandırması
- Ücretsiz
Google Analytics puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (6.200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (7.700+ yorum)
2. FullStory
FullStory, bir dijital deneyim zeka platformudur. Üç bölümden oluşur: veri yakalama, ürün analizi ve oturum içgörüleri. Bu üç adım bir araya geldiğinde, mevcut dijital deneyim ve işleri bir üst seviyeye taşıma konusunda kapsamlı bir fikir edinmenizi sağlar. ?
FullStory'nin en iyi özellikleri
- Isı haritaları ve oturum tekrarlarını kullanarak kullanıcı verilerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyin
- Özel kullanıcı yolculuğu haritaları oluşturun
- Akıllı segmentasyon ile hedef kitlenizi belirleyin
- Google Etiket Yöneticisi, Adobe Analytics ve diğer platformlarla entegre edin
FullStory sınırlamaları
- Bazı insanlar UX'in ilk başta kafa karıştırıcı olduğunu söylüyor
- Diğerleri, oturum dökümü sonuçlarının kullanıcı dostu olmadığını söylüyor
FullStory fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
FullStory puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (350+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (65 yorum)
3. Adobe Analytics
Adobe hayranı mısınız? İşletmeniz zaten Adobe platformunda çalışıyorsa, Adobe Analytics'i denemek mantıklı olacaktır. Bu Amplitude alternatifi, ekibinizin büyük hedeflerini izlemek için derinlemesine müşteri yolculuğu haritalama ve tahmine dayalı zeka özellikleri içerir. ?
Adobe Analytics'in en iyi özellikleri
- Web siteniz, e-postalarınız, sosyal medya hesaplarınız ve daha fazlasında performansı izleyin
- Ücretli, sahip olunan ve kazanılan kanallarda atıf doğruluğunu artırın
- A/B testi için Adobe Target ile entegre edin
- Gerçek zamanlı veri görselleştirmeleri oluşturun
Adobe Analytics sınırlamaları
- Birçok kullanıcı, Adobe'nin alakasız veri noktalarını birleştirerek genel doğruluğu bozduğunu bildiriyor
- Diğerleri, özel izleme özelliğinin geliştirilmesi gerektiğini söylüyor
Adobe Analytics fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Adobe Analytics puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (990+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (220 yorum)
4. Kissmetrics
"Basit tut, aptal" (KISS) ifadesini hiç duydunuz mu? Kissmetrics tam da bunu tablo haline getiriyor. Analitik platformlarının karmaşık hale gelebileceğini bildikleri için müşteri izlemeyi basitleştiriyorlar. ?️
Kissmetrics, muhteşem davranış raporları oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda e-ticaret, B2B, fintech ve daha fazlası için analitik konusunda da uzmanlaşmıştır.
Kissmetrics'in en iyi özellikleri
- Anahtar Metrikler gösterge panelinde en önemli metrikleri görünüm
- Sitelere ve ürünlere göre etkileşimi izleyin
- Birden fazla hunide bırakma ve sürtünme noktalarını izleyin
- Özellik kullanımını, aktif kullanıcıları, sayfa görünümlerini ve diğer önemli veri noktalarını ölçün
Kissmetrics sınırlamaları
- Platform pahalıdır
- Bazı kullanıcılar CRM entegrasyonlarının çok iyi çalışmadığını söylüyor
Kissmetrics fiyatlandırması
- Silver: 3 kullanıcı için aylık 199 $
- Gold: 10 kullanıcı için aylık 499 $
- Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Kissmetrics puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (160+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (18 yorum)
5. Glassbox
Amplitude'un bu alternatifi, müşteri davranışlarını net bir şekilde ortaya koyar. Glassbox'ı kullanarak dijital ürünler oluşturun, teknik sorunları anında giderin ve müşteri geri bildirimlerine göre hareket edin. Patentli etiketsiz veri yakalama özelliği ile dijital etkinliklerinizi %100 yakalar ve gizlilik (ve uyumluluk) ile eyleme geçirilebilir içgörüler arasında denge kurmanıza yardımcı olur. ?
Glassbox'ın en iyi özellikleri
- Yerel mobil uygulama performansını izleyin
- Oturum tekrarları ile müşteri davranışlarını izleyin
- Sürtüşme noktalarını ortadan kaldırmak için mücadele ve hata analizini kullanın
- Glassbox'ın dijital kayıt tutma özelliğini kullanarak uyumluluk verilerini tek bir yerde saklayın
Glassbox sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar Glassbox verilerinin çok doğru olmadığını söylüyor
- Diğer kullanıcılar müşteri desteğinin yanıt sürelerinin yavaş olduğunu bildiriyor
Glassbox fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Glassbox puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (570+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (30+ yorum)
6. CleverTap
Müşteri yaşam boyu değeri (CLV), genellikle müşterilerle ne kadar iyi etkileşim kurduğunuzla ilgilidir ve işte burada CleverTap devreye girer. Amplitude alternatifleri listesinde yer almasının nedeni, özelleştirilmiş deneyimler tasarlamanıza ve bunları optimize etmek için izlemenize yardımcı olmasıdır. ✨
CleverTap'ın en iyi özellikleri
- Clever. AI'yı kullanarak hedef kitleleri segmentlere ayırın, önerileri kişiselleştirin ve veriye dayalı kampanya stratejileri oluşturun
- Push bildirimleri, e-postalar, uygulamalar, SMS'ler, aramalar ve daha fazlası üzerinden etkileşimi izleyin
- CleverTap, hedef kitlenin demografik özelliklerine ve diğer veri özelliklerine göre bire bir kişiselleştirme sunar
- Metinler, CTA'lar, kreatifler ve daha fazlası üzerinde sürekli A/B testleri gerçekleştirerek en iyi kombinasyonları bulun
CleverTap sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, müşteri desteği deneyimlerinin pek iyi olmadığını bildiriyor
- Diğerleri, platformun fiyatına göre yeterli özellik sunmadığını söylüyor
CleverTap fiyatlandırması
- Essentials: Aylık 5.000 aktif kullanıcı (MAU) için 75 $/ay
- Gelişmiş: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Son teknoloji: Fiyatlandırma için iletişime geçin
CleverTap puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (420+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)
7. Mixpanel
Büyük, iddialı bir fikriniz mi var? Mixpanel verilerini kullanarak gerçek kullanıcı analizlerine dayalı hipotezlerinizi doğrulayın ve veriye dayalı kararlar alın. Etkinlikler, kullanıcılar ve özellikler hakkında basit ama sağlam raporlar aracılığıyla kullanıcıların dijital ürünlerinizle nasıl etkileşimde bulunduğunu görün.
Mixpanel'in en iyi özellikleri
- Daha iyi veri içgörüleri için müşteri veri platformunuzu (CDP) Mixpanel ile entegre edin
- Mixpanel, veri raporlarının sahipliğini takımınızla paylaşarak işbirliğini destekler
- Veri içgörülerini hızlı bir şekilde paylaşmanız mı gerekiyor? Hızlı paylaşım için GIF veya video oluşturun ⚡
- Mixpanel, Google Cloud, Figma ve Zapier dahil birçok araçla entegre olur
Mixpanel sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar sık sık hata bildirmektedir
- Diğerleri, belgelerin eksikliğinin platformun kullanımını zorlaştırdığını söylüyor
Mixpanel fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Büyüme: 20 $/ay
- Kurumsal: 833 $/ay
Mixpanel puanları ve yorumları
- G2: 4. 6/5 (1.080+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (120+ yorum)
8. Smartlook
Nicel metrikler olmazsa olmazdır, ancak nitel içgörüler de karar vermenize yardımcı olur — bu yüzden birçok ürün takımı Smartlook kullanır. Amplitude'a alternatif olan bu araç, kullanıcı yollarını analiz eder, birden fazla platformda performansı izler ve ısı haritaları aracılığıyla kullanıcı etkileşimini görselleştirir. ?️
Smartlook'un en iyi özellikleri
- Smartlook'u Salesforce, Slack, Zendesk ve daha fazlasıyla entegre edin
- Çöken oturumların kayıtlarını izleyerek neyin yanlış gittiğini görün
- Mobil uygulamanız mı var? Smartlook'u kullanarak uygulama içi kullanıcı davranışlarını görüntüleyin
- Düğme tıklamaları, sayfa ziyaretleri ve daha fazlası gibi küçük etkinlikleri gerçek zamanlı olarak izleyin
Smartlook sınırlamaları
- Pro planı için biraz pahalıdır
- Bazı kullanıcılar platformun gezinmesinin zor olduğunu söylüyor
Smartlook fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Pro plan: 55 $/ay
- Enterprise planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Smartlook puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (860+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (130+ yorum)
9. Heap
Heap, işletmelerin kör noktaları ortadan kaldırmasına ve kullanıcı deneyimi sorunlarını hızla çözmesine yardımcı olan, son derece hassas bir analiz platformu olarak kendini tanıtıyor. Niteliksel oturum tekrarları sunar ve bunları niceliksel verilerle birleştirerek size neler olup bittiğine dair daha ayrıntılı bir resim sunar. ?
Heap'in en iyi özellikleri
- Heap veri yönetimi ile verilerinizi temiz ve uyumlu tutun
- Heap verilerini veri ambarınıza (varsa) kolayca gönderebilirsiniz
- Kullanıcı davranışlarına dayalı tak ve çalıştır şablonlar ve analizler oluşturun
- Tüm kullanıcı yolculuklarını tek bir gösterge panelinde görselleştirin
Heap sınırlamaları
- Birçok kullanıcı, yeni kullanıcıların sisteme alışmasına yardımcı olacak destek ve belgelerin eksik olduğunu belirtiyor
- Diğerleri, Heap'in ara sıra arıza yaptığını söylüyor
Heap fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Büyüme: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Premier: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Heap puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (1.070+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)
10. Contentsquare
Contentsquare, kullanıcı davranışlarını tıklamaya kadar izlediği için Amplitude alternatifleri listemize girmiştir. Perakende medya analitiğinde uzmanlaşmıştır, bu nedenle e-ticaret markaları için mükemmeldir. Ekstra yardıma ihtiyacınız varsa, Contentsquare ayrıca platformun içgörülerini uygulamaya koymanıza yardımcı olacak uygulamalı bir Müşteri Başarı Programı da sunmaktadır. ?
Contentsquare'in en iyi özellikleri
- Rakiplerinizle performans karşılaştırması yapın
- Bölge tabanlı ısı haritaları ile verileri görselleştirin
- Contentsquare AI ile verilerinizden eyleme geçirilebilir ipuçları elde edin
- Form Analizi ile formlarınızın dönüşüm oranlarını görün
Contentsquare sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, aracın daha iyi gösterge panellerine sahip olmasını istiyor
- Diğerleri, platformun ara sıra çöktüğünü söylüyor
Contentsquare fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Contentsquare puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (440+ yorum)
- Capterra: 4. 8/5 (110+ yorum)
Diğer Analitik Alternatifleri
Yukarıdaki Amplitude alternatifleri sizi istediğiniz yere götürecektir, ancak küçük bir sorun var: işlerinizi ve analizlerinizi hala silolara ayırıyorlar. ClickUp, tüm işlerinizi (gerçekten tümünü) tek bir platformda bir araya getirerek projelerinizi, çalışanlarınızı ve verilerinizi yönetme şeklinizi değiştirir. ?
ClickUp
ClickUp, görevlerinizi, belgelerinizi, verilerinizi ve performans KPI'larınızı tek bir şık gösterge panelinde birleştiren, evrenin favori proje yönetimi aracıdır. Ürün yönetimi takımları, yol haritaları oluşturarak, kullanıcı geri bildirimlerini toplayarak ve tüm ürün döngüsünü görselleştirerek ortak bir vizyon oluşturmak için ClickUp'a güvenir.
Müşteri memnuniyeti puanlarınızı takip etmeniz mi gerekiyor? ClickUp CRM, ürün özellikleri, metrikler ve daha fazlasının yanı sıra müşteri bilgilerini izlemek için kod gerektirmeyen bir müşteri veritabanıdır.
Ancak, sonsuz sayfalık verilerin eğlenceli olmadığını biliyoruz. ?
ClickUp şablonlarını kullanarak raporlarınızı canlandırın ve biçimlendirme zamanından tasarruf edin. ClickUp'ın Analitik Rapor Şablonu, takımınız (veya patronunuz) için hızlı bir şekilde özel ürün raporları oluşturmak için olmazsa olmaz bir araçtır.
Bu analizlerin ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyorsanız, ClickUp Veri Analizi Rapor Şablonu'nu kullanarak bulgularınızı takıma hızlı bir şekilde raporlayın. ?
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Beyaz Tahtalarında takımınızla kullanıcı yolculukları ve yeni özellikler hakkında beyin fırtınası yapın
- ClickUp'ı Slack, HubSpot, Google Drive ve daha fazlasıyla entegre edin
- ClickUp AI'yı (rolünüze göre uyarlanmış tek AI destekli asistan) kullanarak görevleri ve raporları özetleyin, e-postalar taslaklayın ve diğer kullanım örneklerini keşfedin
- %100 özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Paneli ile performans metriklerinize genel bir görünüm elde edin
- Ekibinizle iletişim halinde kalmanız mı gerekiyor? Onlara gerçek zamanlı ClickUp Sohbeti gönderin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
- ClickUp'ta birçok özellik vardır, bu nedenle platforma alışmak biraz zaman alabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.130+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)
ClickUp ile Çalışan ve Müşteri Deneyimini Artırın
Amplitude herkes için uygun değildir, ancak bu kılavuzdaki analiz araçları, pazarlama takımlarının etkinlik tabanlı analizleri daha kısa sürede anlamalarına yardımcı olacaktır. Tipik ürün analiz platformunuz oldukça sağlam olsa da, işinizi yapmak için farklı platformlar arasında geçiş yapmanız gerekebilir.
Bunun neresi eğlenceli? ?
Platformlar arasında geçiş yapmaya son verin ve ClickUp ile daha basit bir çalışma yöntemini benimseyin. Performans ölçümleri, gelişmiş analitik, şablonlar, yapay zeka ve çok daha fazlasını hepsi bir arada dijital çalışma alanınıza getiriyoruz.
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