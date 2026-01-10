2025'te daha akıllı planlama için en iyi 10 FlowSavvy alternatifi

FlowSavvy, kişisel otomatik planlamayı çok kolay hale getirir. Görevler sihirli bir şekilde yerlerine oturur, odaklanma zamanı korunur ve bir süreliğine takviminiz sonunda mantıklı hale gelir.

Ancak günler karmaşık projeler, takım işbirliği veya dinamik teslim tarihleri içeriyorsa, bu genellikle yetersiz kalır. Çakışmalar, gizli çatışmalar ve sık sık bağlam değiştirme, verimliliği hızla azaltabilir.

Yalnızca platforma güvenmek sınırlayıcı hissettirmeye başlar ve işte o zaman daha akıllı bir şey arayışına başlarsınız.

Bu blog yazısında, basit otomatik planlamanın ötesine geçen en iyi 10 FlowSavvy alternatifini inceleyeceğiz. Hadi başlayalım! 📅

En İyi Flowsavvy Alternatiflerine Genel Bakış

İşte bu blogda tüm Flowsavvy alternatiflerini karşılaştıran bir tablo. 📊

Araç En uygun olduğu durumlar En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Küçük takımlardan kurumsal işletmelere kadar her türlü işletme için hepsi bir arada verimlilik, zamanlama, görev yürütme ve proje ş akışları. ClickUp Takvim'i birden fazla görünümle birleştiren birleşik çalışma alanı, bağlam farkında önceliklendirme ve özetler için ClickUp Brain, özel ş Akışları için Otomasyonlar ve AI Ajanları Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal işletmeler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur. Reclaim. ai Bilgi çalışanları ve verimlilik meraklıları için yapay zeka destekli görev, alışkanlık ve odak bloklarının otomatik planlaması AI destekli zaman bloklama, akıllı toplantı yerleştirme, zaman yönetimi araçları, çakışmaları dikkate alan yeniden planlama, alışkanlık ve mola koruması Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar. Hareket Takımlar ve bireyler için otomatik önceliklendirme, yeniden planlama ve entegre takvim optimizasyonu AI destekli program oluşturma, gerçek zamanlı yeniden planlama, görev önceliklendirme motoru Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlar. Sunsama Profesyoneller için yapılandırılmış günlük planlama, bilinçli zaman bloklama ve çapraz takvim görev entegrasyonları Takvim/görev birleştirme, sürükle ve bırak ile zaman bloklama, sabah ve gün sonu ritüelleri içeren günlük planlama gösterge paneli Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar. Akiflow Birden fazla verimlilik uygulamasından gelen girdileri yöneten kişiler için merkezi görev yakalama, doğal dil planlama ve çoklu uygulama koordinasyonu. 3000'den fazla entegrasyondan gelen görevler için evrensel gelen kutusu, doğal dilde görev oluşturma için yapay zeka kişisel asistanı (Aki), akıllı planlama Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 9,5 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır). Notion Öğrenciler, oluşturucular ve bilgi çalışanları için veritabanlarını, notları, takvimleri ve özel ş akışlarını bir araya getiren esnek Çalışma Alanı Notion Agent ve AI özellikleri, özelleştirilebilir veritabanları, takvim ve zaman çizelgesi görünümleri, AI toplantı notları Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar. Fantastical Apple ve Windows kullanıcıları için gelişmiş takvim, etkinlik oluşturma ve takvimler arası senkronizasyon Doğal dil girişi, çoklu ayrıntılı görünümler (Gün/Hafta/Ay/Yıl), planlama bağlantıları, zengin bileşenler Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 6,99 $'dan başlar. Todoist Organize görev izleme arayan bireyler ve takımlar için yapılacaklar listelerini, yineleyen görevleri ve öncelik yönetimini yönetme Projeler/bölümler/etiketler, yinelenen tarihler ve hatırlatıcılar, atanan kişilerle işbirliği/yorumlar, filtreler ve takvim görünümü senkronizasyonu Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır) TickTick Pomodoro ile görev ve alışkanlık yönetimi, takvim görünümleri ve kişisel verimlilik meraklıları için hatırlatıcılar Hatırlatıcılar içeren görev listeleri, Pomodoro zamanlayıcı. alışkanlık takipçisi; Eisenhower matrisı, işbirliği Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına yıllık 35,99 $'dan başlar. Google Takvim Bireyler ve profesyonel takımlar için basit etkinlik planlama, Gmail entegrasyonları ve net zaman görselleştirme. Hatırlatıcılar, yinelenen etkinlikler, akıllı öneriler ve odaklanmayı sürdürmek için hedefler içeren etkinlik oluşturma Ücretsiz

Flowsavvy alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Birçok kullanıcı, işleri projeler, değişen öncelikler veya birden fazla araç içerdikçe Flowsavvy'yi kullanırken sınırlara ulaşır. Alternatifleri değerlendirirken, bu boşlukları doldurmak ve planlama ve uygulamayı birlikte desteklemek için özel olarak tasarlanmış özellikleri arayın. 👀

Tam görev ve proje yapısı: Projeleri, alt görevleri, bağımlılıkları, özel durumları (Backlog, In Progress veya Blocked gibi) ve Projeleri, alt görevleri, bağımlılıkları, özel durumları (Backlog, In Progress veya Blocked gibi) ve zaman çizelgesi şablonlarını destekler.

Yerleşik işbirliği: Tek başına takvim planlamayla sınırlı kalmak yerine, atanan kişiler, paylaşılan görünürlük ve Tek başına takvim planlamayla sınırlı kalmak yerine, atanan kişiler, paylaşılan görünürlük ve takım iletişimi sağlar.

Esnek zamanlama kontrolü: Otomatik olarak oluşturulan zamanlamalara güvenmek yerine, zaman bloklarını, süreleri ve öncelikleri manuel olarak ayarlamanıza olanak tanır.

Çoklu çalışma görünümleri: İşleri planlamak, izlemek ve incelemek için liste, takvim, zaman çizelgesi veya pano görünümleri sunar.

AI destekli planlama: İşleri özetlemeye, öncelikleri önermeye ve görevler değiştiğinde programları uyarlamaya yardımcı olur.

Bakım için otomasyon: İş değişiklikleri otomatik olarak görevleri, durumları veya programları günceller, manuel yeniden planlama yükünü azaltır.

🔍 Biliyor muydunuz? Kesinti bilimi alanı, araştırmacıların takvim görevleri veya toplantılar arasında geçiş yapmak gibi görevler arasında geçiş yapmanın ölçülebilir zihinsel maliyetlere yol açtığını keşfetmesiyle başladı.

En İyi Flowsavvy Alternatifleri

Gününüzü planlamak ve gerçek işlerinizi yönetmek için daha esnek bir yol mu arıyorsunuz?

İşte otomatik planlamanın ötesine geçen, daha akıllı görev yönetimi, dinamik planlama ve yapay zeka takvimleri sunan en iyi FlowSavvy alternatifleri. 🎯

1. ClickUp (Hepsi bir arada verimlilik, zamanlama, görev yürütme ve proje akışları için en iyisi)

ClickUp görevlerini kullanarak işleri, son teslim tarihlerini, atanan kişileri, durumları ve diğer önemli ayrıntıları kaydedin

İşler kişisel görevlerin ötesine geçerek projelere, takiplere ve değişen önceliklere yayıldıkça, zamanlama genellikle araçların yaygınlaşmasına yol açar.

ClickUp, planlama, görev yönetimi, proje görünümleri, otomasyon ve yapay zekayı birleştirerek bir adım öteye geçiyor. Böylece takviminiz, ayrı bir yerde duran statik bir plan olmak yerine işinizle birlikte gelişiyor. Dünyanın ilk Birleşik Yapay Zeka Çalışma Alanı olarak planlama, proje yönetimi ve yürütmeyi tek bir bağlantılı ortamda bir araya getiriyor.

Karmaşık işleri parçalara ayırın

Bu görev planlama yazılımındaki her şey ClickUp görevleri ile başlar. Temel yapılacaklar listelerinden farklı olarak, ClickUp görevleri önceliklerin değiştiği ve işlerin birkaç gün sürdüğü gerçek hayattaki planlamalar için tasarlanmıştır.

İşte size nasıl yardımcı oldukları:

Gerçek iş akışlarını modelleyin: ClickUp Özel Durumları ile işleri Bekleyen , Planlanan , Devam Eden , Bekleyen ve Tamamlandı gibi aşamalardan geçirin, böylece görevler iş akışını yansıtacaktır. ClickUp Özel Durumları ile işlerivegibi aşamalardan geçirin, böylece görevler iş akışını yansıtacaktır.

Bağlam ekleyin: Her görevde Her görevde ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak öncelik, çaba, zaman tahmini, enerji seviyesi veya kategori bilgilerini kaydedin.

Rutin işleri otomasyonla otomatikleştirin: ClickUp Yineleyen Görevleri , zamana göre (günlük, haftalık, aylık) veya durum değişikliği gibi etkinliklere göre tekrarlanacak şekilde ayarlayın.

Tek günlük yapılacaklar listesinin ötesinde plan yapın: Büyük işleri alt görevlere bölün, bağımlılıkları atayın ve çabayı birkaç güne yayın.

Bunu ClickUp'ın AI Notetaker ile birleştirin ve aniden elinizde güçlü bir kombinasyon olsun!

Planlanan işleri görselleştirin

Çalışmanız ClickUp Görevleri'nde net bir şekilde tanımlandıktan sonra, ClickUp Calendar işin zamanla buluştuğu katman haline gelir. Görevleri, son teslim tarihlerini ve öncelikleri doğrudan programınıza aktarır.

Toplantılar etrafında görevleri otomatik olarak yerleştiren araçların aksine, ClickUp görevlerin takviminizde nasıl görüneceğini kontrol etmenizi sağlar.

Örneğin, tasarım inceleme görevinizi 2 saatlik bir sabah bloğuna sürükleyebilir, müşteri görüşmeleriniz ve rapor teslim tarihlerinizle birlikte görebilir ve toplantı uzarsa öğleden sonraya kolayca kaydırabilirsiniz. Haftalık veya aylık görünümleri küçülterek olası darboğazları tespit edin, öncelikleri dengeleyin ve ClickUp ile senkronizasyon halinde olan Google Takvim veya Outlook takvimleriniz arasında hiçbir şeyin kaçmadığından emin olun.

AI yeteneklerini katmanlayın

AI destekli asistanınız ClickUp Brain, bağlamsal Çalışma Alanınıza entegre edilmiştir. Öncelikleri, son teslim tarihlerini, bağımlılıkları ve hatta kişisel çalışma düzeninizi dikkate alarak planlamanızı daha akıllı ve gerçekçi hale getirir.

Mevcut iş yükünüz, öncelikleriniz ve mevcut programınıza göre son tarih önerileri için ClickUp Brain'e danışın

Örneğin, yoğun bir haftanın ardından Monday sabahı ClickUp'ı açarsınız. Düzinelerce görev, gecikmiş öğeler ve takvim blokları yerine, ClickUp Brain'e "Bugün neye odaklanmalıyım?" diye sorarsınız.

Etkisi yüksek üç öğeyi ortaya çıkarır, bunların bugün neden önemli olduğunu açıklar ve bağımlılık nedeniyle henüz yapılmayan bir inceleme nedeniyle geciken bir görevi işaretler.

Beklediğinizden daha ağır bir proje fark edersiniz, bu yüzden onu açar ve şunu sorarsınız: Bu projeyi özetleyin ve ilerlemeyi engelleyen şeyin ne olduğunu söyleyin.

Brain, saniyeler içinde kısa bir yönetici tarzı özet oluşturur, görev yorumlarından ve belgelerden bağlam çıkarır ve iki takip işleminin geciktiğini vurgular. Bunlardan birini yüksek öncelikli bir ClickUp görevine dönüştürür ve AI aracından haftanın geri kalanını yeniden planlayarak yer açmasını istersiniz.

📌 Örnek komutlar: İş yükümü dengelemek için bu haftanın geri kalanında gecikmiş görevlerimi yeniden planlayın.

Önümüzdeki Perşembe günü müşteri teklifini takip etmek için bir görev oluşturun ve bunu yüksek öncelikli olarak işaretleyin.

Aşırı yüklenmeyi önlemek için mevcut haftalık programıma iyileştirmeler önerin.

Tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirin

Görevleriniz ClickUp Brain ile düzenlendiğinde ve programınız optimize edildiğinde, ClickUp otomasyonları zaman alıcı işleri üstlenir, böylece siz gerçekten önemli olan işlere odaklanabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonlarında özel iş akışları oluşturarak tekrarlayan görevleri tam olarak istediğiniz şekilde otomatik olarak gerçekleştirin

ClickUp Otomasyonları ile yapabilecekleriniz şunlardır:

Görev durum güncellemelerini otomasyonla gerçekleştirin: Son teslim tarihleri, yorumlar veya görev atamaları gibi tetikleyicilere göre görevleri "Yapılacaklar", "Devam Ediyor" ve "Tamamlandı" arasında taşıyın.

Bildirimler ve hatırlatıcılar gönderin: Son teslim tarihleri yaklaştığında veya görevler değiştiğinde takım üyelerine, işbirlikçilere veya kendinize otomatik olarak uyarı gönderin.

Görev atamalarını yönlendirin: Tanımlanan koşullar karşılandığında görevleri belirli kişilere veya takımlara otomatik olarak atayın.

Harici uygulamaları entegre edin: ClickUp'ı e-posta, Slack veya diğer popüler araçlarla bağlayarak harici akışları otomatik olarak tetikleyin.

Karmaşık otomasyonlu iş akışları oluşturun

ClickUp Super Agents, işleri ve içgörüleri yöneterek ve sizin adınıza tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek akıllı asistanlar olarak hareket ederek planlama ve otomasyonunuzu bir adım öteye taşır.

Tek bir satır kod yazmadan özel otomasyonları yürütmek için kişiselleştirilmiş ClickUp AI Ajanları tasarlayın

Çalışma alanınızı sürekli olarak izleyerek, siz sormadan önce güncellemeler önerir, görevleri yeniden planlar ve önemli son tarihleri vurgular. E-posta girdilerine dayalı yeni görevler oluşturmak, proje planları hazırlamak veya görev verilerinizden raporlar oluşturmak gibi karmaşık ş akışlarını otomatik olarak yürütebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Çalışma saatlerini raporlayın, inceleyin ve kilitleyin: Timesheets Hub 'da değişiklikleri onaylayın veya talep edin, uyumluluk için kesinleşen saatleri kilitleyin ve gerçek zamanlı bilgileri izleyin. ClickUp Timesheets ile görevlerden doğrudan alınan zamanları gönderin,'da değişiklikleri onaylayın veya talep edin, uyumluluk için kesinleşen saatleri kilitleyin ve gerçek zamanlı bilgileri izleyin.

Her yerden zaman takibi yapın: ClickUp Proje Zaman Takibi ile masaüstü, mobil veya tarayıcıda zamanlayıcıları başlatın ve durdurun, notlar ve etiketlerle geriye dönük olarak zaman ekleyin, bir müşteriye fatura kesmek için girdileri "faturalandırılabilir" olarak işaretleyin ve görevler ve alt görevler arasında zamanı toplama.

İşi her açıdan görselleştirin: ClickUp Görünümleri'ni kullanarak Liste, Takvim, Zaman Çizelgesi, Kanban veya özel düzenler arasında geçiş yapın, programları planlayın , öncelikleri karşılaştırın ve işin görüntülenme şeklini uyarlayın.

Araçlar arasında iş akışınızı birleştirin: Google Takvim veya Outlook Takvim'i senkronize edin, Toggl veya Harvest gibi zaman takibi uygulamalarını bağlayın ve Google Takvim veya Outlook Takvim'i senkronize edin, Toggl veya Harvest gibi zaman takibi uygulamalarını bağlayın ve ClickUp Entegrasyonları ile harici araçlardaki işleri tek bir ClickUp Çalışma Alanı'na taşıyın.

ClickUp sınırlamaları

Birçok özellik ve özelleştirme seçeneği ile iş akışınıza en uygun kurulumları bulmak biraz zaman alabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu inceleme her şeyi açıklıyor:

ClickUp, özellikle son zamanlarda yaptığı büyük yenileme olan ClickUp 4.0 ile etkileyici olmaya devam ettiği için incelememi güncelliyorum. Favori özellikim olan açıklama ve yorum kutularındaki basit ama güçlü Slash Komutu (/) artık daha da iyi ve ClickUp AI (/ai) ve global AI Komut Çubuğu gibi gelişmiş özellikler için bir giriş noktası olarak hizmet ediyor. Bu, hızlı biçimlendirme (ek dosya için kullandığım numaralandırma gibi) ve karmaşık eylemlerin hem iş hem de kişisel projeler için eşit derecede kolay uygulanmasını sağlıyor.

Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı sınırsız üye sayısı ile cömert olsa da, sınırlamalar daha belirgin hale gelmiştir. Büyük projelerimi bölümlere ayırmak için birden fazla Çalışma Alanı (her biri 5 ücretsiz Alan ile) oluşturabilmekten hala memnunum. Ancak, Otomasyonlar, Özel Alanlar gibi ana özelliklere getirilen sınırlamalar ve 100 MB'lık katı depolama sınırı, yükseltme yapmadan önce platformu nasıl kullandığım konusunda daha dikkatli olmam gerektiğini gösteriyor.

📮 ClickUp Insight: Kullanıcıların %24'ü odaklanma süresinin abartıldığını düşünüyor ve çoklu görev yapmayı tercih ederken, %39'u anlamlı işleri yapabilmenin tek yolunun derin odaklanma olduğunu söylüyor. Çalışma tarzınız ne olursa olsun, ClickUp size uyum sağlayan yapay zeka destekli bir komuta merkezidir. Çoklu görev yapmanız mı gerekiyor? ClickUp'tan ayrılmadan projeleri yönetebilir, takımınızla sohbet edebilir ve hatta gerçek zamanlı olarak web'de arama yapabilirsiniz. 🤹🏽 Derin odaklanmayı mı tercih edersiniz? ClickUp Calendar gibi özellikler dikkatinizi dağıtan unsurları engellemenize yardımcı olurken, temsilciler rutin görevleri otomasyonla otomatikleştirir, böylece siz işinize odaklanabilirsiniz!

2. Reclaim. ai (AI destekli otomatik planlama görevleri, alışkanlıklar ve odak blokları için en iyisi)

Reclaim.ai, her görevi manuel olarak zaman bloklamanızı istemek yerine, Google Takvim veya Outlook Takviminizi sürekli olarak değerlendirir ve sizin adınıza kararlar alır. İşleri, rutinleri ve toplantıları aciliyet ve önceliğe göre en uygun yerlere yerleştirir.

Programınız değiştikçe, bu Clockwise alternatifi esnek öğeleri yeniden düzenleyerek, tüm gün takviminizi takip etmek zorunda kalmadan son teslim tarihlerinin değişmemesini sağlar.

Yapay zeka destekli Habits özelliğini kullanarak manuel ayarlamalar yapmadan rutinlerinizi koruyabilir ve kendinizi yenileyebilirsiniz. Otomatik olarak molalar ve geçiş pencereleri ekleyen Buffer Time özelliği ile aşırı bağlam geçişlerinden kaçının.

Reclaim. ai'nin en iyi özellikleri

Daha yüksek öncelikli etkinliklere göre esnek davranan Focus Time ile derinlemesine işi otomatik olarak koruyun.

Görev Planlama özelliğini kullanarak öncelik tabanlı yapılacaklar listesini canlı Asana ve ClickUp gibi araçlardan gerçekleştirilen senkronizasyon ile birlikte gelenözelliğini kullanarak öncelik tabanlı yapılacaklar listesini canlı proje yönetimi takvim bloklarına dönüştürün.

Esnek uygunluk durumunu gösteren AI Scheduling Links ile çakışmayan toplantıları ücretsiz olarak otomatik olarak rezerve edin.

PTO ve takvim değişikliklerine uyum sağlayan Smart Meetings ile tekrarlanan takım toplantılarını akıllıca koordine edin.

Reclaim. ai sınırlamaları

Reclaim.ai alternatiflerinden farklı olarak, görev renk kodlaması veya esnek renk şemaları olmadan sınırlı takvim özelleştirme.

Alışkanlıklar, Yineleyen görevler gibi çalışmaz ve görüntülemek veya tamamlandı olarak işaretlemek için ek adımlar gerektirir.

Reclaim. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Reclaim. ai incelemeleri

G2: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Reclaim.ai hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Planlama özelliğini çok beğeniyorum. Farklı gruplar için farklı planlama biçimleri kullanmamı sağlıyor. […] Alışkanlıklar bölümünü gerçekten çok beğeniyorum; bana çok yardımcı oldu. […] Planlanmış etkinliklerin her yerde ikiye katlandığını fark ettim. Kişisel ve iş takvimleri arasında etkinliklerin yinelenmesini nasıl yönetebileceğime dair daha iyi talimatlar olması yararlı olurdu. Uygulamanız ve Google Takvim ayarlarımla çalışırken çok fazla yinelenme yaşıyorum. Yazılı talimatlar net değil ve çok kafa karıştırıcı.

Planlama özelliğini çok beğeniyorum. Farklı gruplar için farklı planlama biçimleri kullanmamı sağlıyor. […] Alışkanlıklar bölümünü gerçekten çok beğeniyorum; bana çok yardımcı oldu. […] Planlanmış etkinliklerin her yerde ikiye katlandığını fark ettim. Kişisel ve iş takvimleri arasında etkinliklerin çoğalmasını nasıl yönetebileceğime dair daha iyi talimatlar olması yararlı olurdu. Uygulamanız ve Google Takvim ayarlarımla çalışırken çok fazla çoğalma yaşıyorum. Yazılı talimatlar belirsiz ve çok kafa karıştırıcı.

3. Motion (Otomatik önceliklendirme, yeniden planlama ve entegre takvim için en iyisi)

Motion aracılığıyla

Motion, planlama, önceliklendirme ve yürütmenin otomatik olarak gerçekleştiği bir verimlilik sistemi olarak pozisyon almaktadır. Yapay zekası, son teslim tarihlerinizi, görev sürelerinizi, bağımlılıklarınızı ve mevcut zamanınızı sürekli olarak analiz ederek gün için optimize edilmiş bir plan oluşturur ve durumlar değiştikçe bu planı yeniden hesaplar.

FlowSavvy'nin uyarlanabilir zaman bloklamaya odaklanmasına kıyasla, Motion proje tamamlanma tarihlerini tahmin ederek, işleri kişiler arasında yeniden dağıtarak ve aşırı yükü işaretleyerek birkaç adım daha ileri gider.

Akıllı toplantı yönetimi araçları, odaklanma süresini korurken ve tamponlar eklerken, yalnızca optimize edilmiş planınıza gerçekten uyan zaman aralıklarını gösteren yapay zeka destekli planlama bağlantıları sunar.

Motion'ın en iyi özellikleri

Son teslim tarihleri, çaba ve gerçek kapasiteye göre programları yeniden düzenleyen AI Görevleri ile günlük işlerinizi otomatik olarak önceliklendirin.

Bağımlılıkları çözen ve durmuş işleri işaretleyen AI Project Manager kullanarak projeleri otomatik olarak ilerletin.

İşlerin ilerlemesi ile güncellenen AI Gantt grafiği ile zaman çizelgelerini gerçek zamanlı olarak doğru tutun.

Toplantı sınırlarını ve optimum rezervasyon aralıklarını uygulayan AI Toplantı Asistanı ile koordinasyon maliyetlerini azaltın.

Hareket sınırları

AI Çalışanlar gibi yeni özelliklerle uğraşmak, net bir dokümantasyon olmadığı için zordur.

Bu araç, birçok özelliği iş takımları için tasarlanmış olduğundan, kişisel kullanım için fazla gelişmiş hissedilebilir.

Hareket fiyatlandırması

Pro AI: Kullanıcı başına aylık 49 $ (Bireyler)

İş AI: Kullanıcı başına aylık 69 $ (Bireyler)

Pro AI: Kullanıcı başına aylık 29 $ (Takımlar)

İşletme AI: Kullanıcı başına aylık 49 $ (Takımlar)

Hareket incelemeleri

G2: 4. 2/5 (130+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (80+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Motion hakkında ne diyor?

İşte gerçek hayattan bir kullanıcı yorumu:

Motion'ı kurmak oldukça kolay buluyorum, çünkü sadece programları doğru ayarlamam gerekiyordu. Görevlerimi yapılması gereken sırayla önceliklendirerek, görevlerimi çok daha kolay yönetilebilir hale getiriyor. […] Motion'a veri girmek benim için zor, çünkü görev listesinde çok fazla düğme var ve bu da belirli bir proje altında seçim yapmayı ve kategorize etmeyi zorlaştırıyor. Ayrıca, yazılım bazen yavaş çalışabiliyor, bu da çok sayıda görevin sayısını azaltıyor. Bir başka dezavantajı ise yüksek fiyatı, bu da benim gibi tıp fakültesinde okuyan ve sınırlı bütçeye sahip öğrenciler için engelleyici olabilir.

Motion'ı kurmak oldukça kolay buluyorum, çünkü sadece programları doğru ayarlamam gerekiyordu. Görevlerimi yapılması gereken sırayla önceliklendirerek, görevlerimi çok daha kolay yönetilebilir hale getiriyor. […] Motion'a veri girmek benim için zor, çünkü görev listesinde çok fazla düğme var ve bu da belirli bir proje altında seçim yapmayı ve kategorize etmeyi zorlaştırıyor. Ayrıca, yazılım bazen yavaş çalışabiliyor, bu da çok sayıda görevin sayısını azaltmak için zahmetli hale getiriyor. Bir başka dezavantajı ise yüksek fiyatı, bu da benim gibi tıp fakültesinde okuyan ve sınırlı bütçeye sahip öğrenciler için engelleyici olabilir.

🧠 İlginç Bilgi: Antropologlar, farklı kültürlerde zamanın nasıl farklı şekilde anlaşıldığını ve değer verildiğini, bazı toplumlardaki katı dakiklik normlarından diğerlerinde daha esnek yaklaşımlara kadar, kronemik olarak tanımlar. Bu algılar, insanların planlama, önceliklendirme ve planlama araçlarını kullanma şekillerini etkiler.

4. Sunsama (Yapılandırılmış günlük planlama ve bilinçli zaman bloklaması için en iyisi)

Sunsama aracılığıyla

Sunsama, planlamaya bilinçli olarak insani bir yaklaşım getirir. Her sabah, Asana, Jira, Slack ve Gmail gibi araçlardan alınan görevleri gözden geçirir, ardından bugün gerçekçi olarak neler başarabileceğinize karar verirsiniz. Görevler doğrudan takviminize yerleştirilir, bu da doğal bir denge kurmanızı sağlar ve aşırı taahhüt verme tuzağından kaçınmanıza yardımcı olur.

Sunsama, yapay zeka ile gününüzü otomatik olarak yeniden düzenlemek yerine, bilinçli karar vermeyi ve çabaların görünürlüğünü vurgular. Zaman tahmini, günlük hedefler ve iş yükü göstergeleri, ne zaman çok fazla iş üstlendiğinizi net bir şekilde gösterirken, gün sonu kapatma ritüelleri ve ilerleme özetleri gibi özellikler sağlıklı sınırları pekiştirir.

Sunsama'nın en iyi özellikleri

İşe başlamadan önce öncelikleri ortaya çıkaran Günlük Planlama Ritüelleri ile bilinçli planlamayı yönlendirin.

Dikkat Dağınıklığı Önleyici Mod ve uygulama sessize alma kontrolleriyle odaklanmanızı koruyun.

Pomodoro Timer desteği ile sürdürülebilir iş ritimleri oluşturun.

Günlük ve Haftalık Analitik ile çabaları ve kalıpları izleyin.

Haftalık Hedefler kullanarak kısa vadeli işleri daha büyük hedeflerle uyumlu hale getirin.

Sunsama sınırlamaları

Görev kurulumunda alt görevlerin eklenmesi gerektiğinden görev ayarları biraz zahmetli olabilir.

Todoist gibi özel görev veya not uygulamalarına kıyasla sağlam uzun vadeli not alma özelliklerinden yoksundur.

Sunsama fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Yıllık abonelik: 16 $/ay (Yıllık olarak faturalandırılır)

Aylık abonelik: 20 $/ay

Sunsama yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Sunsama hakkında ne diyor?

İşte sizin için bir Capterra incelemesi:

Tek başına çalışan bir girişimci olarak, bir günde yapmam gereken görev sayısının fazla olması genellikle zor olabiliyor. Sunsama, bana mola vermemi hatırlatıyor, bir görevin ne kadar süreceğini gerçekçi bir görünümle gösteriyor ve zamanımı nasıl geçirdiğime dair haftalık bir özet sunuyor. Kişisel ve iş takvimlerimi, sağlık aktivitelerimi ve aile zamanımı tek bir yerde birleştirebiliyorum. Bu, hedeflerime ve niyetlerime sadık kalmama yardımcı oluyor... Bazen bir görevı doğru kanala atamayı unutuyorum. Bunun daha kolay/daha baskın olmasını isterdim. Ayrıca, bir görevı girip sonra geri dönüp alt görevleri eklemek zorundasınız. Bu sürecin daha sorunsuz olmasını isterdim.

Tek başına çalışan bir girişimci olarak, bir günde yapmam gereken görev sayısının fazla olması genellikle zor olabiliyor. Sunsama bana mola vermemi hatırlatıyor, bir görevin ne kadar süreceğini gerçekçi bir görünümle gösteriyor ve zamanımı nasıl geçirdiğime dair haftalık bir özet sunuyor. Kişisel ve iş takvimlerimi, sağlık aktivitelerimi ve aile zamanımı tek bir yerde birleştirebiliyorum. Bu, hedeflerime ve niyetlerime sadık kalmama yardımcı oluyor... Bazen bir görevı doğru kanala atamayı unutuyorum. Bunun daha kolay/daha baskın olmasını isterdim. Ayrıca, bir görev girip sonra geri dönüp alt görevleri eklemek gerekiyor. Bu sürecin daha sorunsuz olmasını isterdim.

🧠 İlginç Bilgi: Bazı insanlar odaklandıklarında zamanın uçup gittiğini hissederken, diğerleri zamanın çok yavaş geçtiğini düşünür. Bu öznel algı, zaman dilimlerini nasıl ayırdığımızı veya görevleri nasıl planladığımızı etkiler. Zaman farkındalığı ve tahmin konusunda eğitim almak, planlama doğruluğunu artırır ve stresi azaltır.

5. Akiflow (Merkezi görev yakalama, planlama ve çoklu uygulama koordinasyonu için en iyisi)

Akiflow aracılığıyla

Akiflow, akış zamanı tekniği konsepti üzerine kuruludur ve Slack, Gmail, Asana ve Trello gibi yerlerden görevleri, mesajları ve etkinlikleri komuta merkezine çeker. Her şey evrensel gelen kutusuna düşer, burada bugün neye zaman ayırmaya değer olduğuna karar verir ve zaman bloklama özelliğini kullanarak bunu doğrudan takviminize yerleştirirsiniz.

Akiflow'u FlowSavvy alternatiflerinden ayıran özellik, kontrol ve otomasyon arasındaki dengedir.

Dağınık girdileri yapılandırılmış zaman bloklarına dönüştürerek bilişsel yükü azaltır. Ayrıca, yerleşik AI asistanı Aki, üzerine bir konuşma katmanı ekleyerek doğal dil ile rutinleri planlamanıza, yeniden planlamanıza veya otomasyon gerçekleştirmenize olanak tanır.

Akiflow'un en iyi özellikleri

Gelişmiş zaman bloklama ve özelleştirilebilir zaman aralıkları ile zamanı hassas bir şekilde bloklayın.

AI Ş Akışları ve önceden oluşturulmuş AI Komut istemlerinden oluşturulanve önceden oluşturulmuş AI zaman takibi şablonlarını kullanarak tekrarlayan eylemleri otomasyonla gerçekleştirin.

Gerçek takviminize senkronizasyon ile yapılan Toplantı Bağlantıları aracılığıyla kullanılabilirliğinizi zahmetsizce paylaşın.

İstatistikler ve günlük ritüellerle ilerlemeyi gözden geçirin ve planlama alışkanlıklarınızı geliştirin.

Akiflow sınırlamaları

Temel özellikler hala eksik hissediliyor ve kullanıcılar, yeni AI özelliklerinden ziyade özel hatırlatıcılar gibi temel özelliklerin öncelikli olmasını istiyor.

Görevler, belirli zaman sınırlamalarını desteklemez, bu da hassas planlama için büyük bir eksikliktir.

Akiflow fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Akiflow yorumları

G2: 4,8/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Akiflow hakkında ne diyor?

Bir kullanıcının yorumu şöyle:

Akiflow'un ClickUp hesabımla entegre olmasını çok seviyorum, böylece takvimime ve birden fazla Çalışma Alanı'na planlananları net bir şekilde görebiliyorum ve hiçbir şeyi kaçırmadığımı biliyorum. […] Beğenmediğim şey, bir şeyi işaretlediğimde, o etkinlik için harcanan süreyi ClickUp'ta izlenen süreye otomatik olarak ekleme seçeneğinin olmaması. Ancak Akiflow'da tamamlandı olarak işaretlediğimde, beni doğrudan ClickUp görevine götürüyor. Görmek istediğim diğer bir şey ise, ClickUp görevlerimi ClickUp'ta geldikleri konuma göre kolayca gruplandırabilmek.

Akiflow'un ClickUp hesabımla entegre olmasını çok seviyorum, böylece takvimime ve birden fazla Çalışma Alanına planlananları net bir şekilde görebiliyorum ve hiçbir şeyi kaçırmadığımı biliyorum. […] Hoşuma gitmeyen şey, bir şeyi işaretlediğimde, o etkinlik için harcanan süreyi ClickUp'ta takip edilen süreye otomatik olarak ekleme seçeneğinin olmaması. Ancak Akiflow'da tamamlandı olarak işaretlediğimde, beni doğrudan ClickUp görevine yönlendiriyor. Görmek istediğim bir diğer şey ise, ClickUp görevlerimi ClickUp'ta geldikleri konuma göre kolayca gruplandırabilmek.

🔍 Biliyor muydunuz? Günü belirli faaliyet bloklarına ayırma fikri yeni değildir. İlk takvimler tarım döngülerine göre düzenlenmişti, yani mevsimlere bağlı temel günlük işler için erken blok planlaması yapılıyordu.

6. Notion (Veritabanı, notlar ve takvimleri birleştiren esnek Çalışma Alanı için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Notion, geleneksel anlamda bir planlama uygulaması değildir. Daha çok, kendi planlama sisteminizi tasarlayabileceğiniz esnek bir bilgi yönetimi yazılımıdır.

FlowSavvy gibi önceden tanımlanmış kurallar yerine, veritabanları, sayfalar, takvimler ve artık yapay zeka ajanları kullanarak yapı taşları sunar. Notion Calendar'ın piyasaya sürülmesiyle, görevler, son tarihler ve toplantılar yan yana yer alabilir. Programınız içerik boru hatları, çalışma planları, müşteri işleri veya uzun vadeli projeler gibi daha büyük sistemlere bağlıysa özellikle iyi sonuç verir.

Notion'un en iyi özellikleri

Veritabanları , Görünümler ve Takvim düzenlerini kullanarak özel planlama sistemleri oluşturun.

Notion AI ve Notion Agents kullanarak tekrarlayan işleri otomasyonla otomatikleştirin.

AI Toplantı Notları ile toplantıları kaydedin, özetleyin ve düzenleyin.

Enterprise Search ile belgeler ve araçlar arasında anında cevaplar bulun.

Ayrıntılı izinler ve paylaşılan sayfalarla takımlar arası Çalışma Alanlarını birbirine bağlayın.

Notion sınırlamaları

Sınırlı çevrimdışı fonksiyon, internet bağlantısı olmadan içeriğe erişmeyi veya güncellemeyi zorlaştırır.

AI özellikleri bazen rahatsız edici olabilir ve platform bunları tamamen devre dışı bırakmak için sınırlı kontrol sunar.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion yorumları

G2: 4,6/5 (8.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.600'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumundan:

En iyi özelliği, proje oluştururken projenin durumunu, proje son tarihini ve projenin öncelikli olup olmadığını belirleyebilmemdir. Ardından projenin yüzde olarak ne kadarının beklediğini görebilirim... Başlangıçta Notion oldukça karmaşıktır çünkü çok fazla özelliği vardır, bu yüzden bunları tek tek oluşturmak isteriz. Notion'un bazı ücretli hizmetleri vardır, ancak benim deneyimime göre ücretli sürümleri satın almaya değmez, ücretsiz sürüm yeterlidir.

En iyi özelliği, Notion projelerini sevmemdir çünkü bir proje oluştururken projenin durumunu, proje son tarihini ve projenin öncelikli olup olmadığını belirleyebilirim. Ardından projenin yüzde olarak ne kadarının beklediğini görebilirim... Başlangıçta Notion oldukça karmaşıktır çünkü çok fazla özelliği vardır, bu yüzden bunları tek tek oluşturmak isteriz. Notion'un bazı ücretli hizmetleri vardır, ancak benim deneyimime göre ücretli sürümleri satın almaya değmez, ücretsiz sürüm yeterlidir.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp BrainGPT ile işlerin oluşturulması, ayarlanması ve takibi sürecine gerçek zeka ekleyerek planlamayı temel otomatik planlamanın ötesine taşıyın. Görevleri takvime eklemek yerine, bağlamı, önceliklerinizi, toplantılarınızı, bağımlılıkları ve iş yükünüzü anlar, böylece haftanız değişse bile planlar gerçekçi kalır. ClickUp BrainGPT'nin akıllı önerilerini kullanarak planınızı gerçek zamanlı olarak optimize edin İşte size nasıl yardımcı olacağı: Talk-to-Text özelliğini kullanarak sesli komutları görevlere, toplantı notlarına veya takvim etkinliklerine dönüştürün, böylece fikirler gün ortasında kaybolmasın.

Basit doğal dil komutları kullanarak canlı iş yükü ve bağımlılıklara dayalı olarak daha akıllı son tarihler ve yeniden planlama önerileri alın.

ChatGPT, Claude ve Gemini gibi önde gelen AI modelleri arasında bir Çalışma Alanından diğerine geçerek farklı planlama veya düşünme görevlerini eşleştirin.

Bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bağlam bilgilerini alın, böylece görevler ve toplantılar manuel senkronizasyon gerektirmeden güncel kalır.

📌 Şu komutu deneyin: Görevlerimi, son teslim tarihlerimi, bağımlılıklarımı ve toplantılarımı analiz edin. Çakışmaları belirleyin, etkiye göre işlerin önceliklerini yeniden belirleyin ve gerektiğinde yeniden planlama önerisinde bulunun.

7. Fantastical (Gelişmiş takvim, etkinlik oluşturma ve takvimler arası senkronizasyon için en iyisi)

Fantastical aracılığıyla

Fantastical, hız, netlik ve tasarıma odaklanan premium bir takvim ve görev uygulamasıdır. iCloud, Google veya Exchange gibi halihazırda kullandığınız diğer araçların üzerine yerleştirilir ve etkinlikleri eklemek ve görüntülemek için daha temiz bir yol sunar.

Her şey Mac, iPhone, iPad, Apple Watch ve hatta Apple Vision Pro ile senkronizasyon gerçekleştirir.

FlowSavvy'nin bir alternatifi olan Fantastical, otomasyonla yeniden planlama değil, kolaylık ile kontrol isteyen kişilere uygundur. Gününüzü sizin için yeniden düzenlemez, ancak planlama, paylaşım ve diğer kişilerle koordinasyon sağlama işlemlerini zahmetsiz hale getirir. Özellikle profesyoneller, yaratıcı kişiler ve Apple ürünlerini tercih eden kullanıcılar için çok uygundur.

Fantastical'ın en iyi özellikleri

Geri dönüşsüz toplantı rezervasyonları için Openings özelliğini kullanarak uygunluk durumunuzu paylaşın.

Katılımcıların uygunluk durumuna göre Teklifler ile birden fazla toplantı saati önerin.

DayTicker , gün, hafta, ay, çeyrek ve yıl görünümleri arasında geçiş yapın.

Bulut senkronizasyonuyla ek dosya ve fotoğrafları doğrudan etkinliklere ekleyin.

Takvim Setleri ve Odak Filtreleri kullanarak gürültüyü filtreleyin.

Fantastical sınırlamaları

Ücretsiz sürüm oldukça kısıtlıdır ve temel özellikler ücretli plana kilitlenmiştir.

Görev yönetimi özellikleri temel düzeydedir ve özel görev veya verimlilik araçlarının gerisinde kalmaktadır.

Fantastical fiyatlandırma

Ücretsiz

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Aile: 10,49 $/ay (En fazla beş kullanıcı)

Takım: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Fantastical yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Fantastical hakkında ne diyor?

Gerçek kullanıcılar deneyimlerini paylaşıyor:

Tüm takvimlerimi tek bir araçtan aynı anda yönetebilmeyi çok seviyorum. Ayrıca, doğal dil kullanarak yeni etkinlikler ve görevler oluşturabilmemi de çok seviyorum... Nedense saatim sadece telefonumda yapılan güncellemelerle senkronize oluyor, iPad'imde yapılanlarla senkronize olmuyor. Bu da, iPad'imde görevleri tamamlandı olarak işaretlediğimde, bunları telefonumda da tamamlandı olarak işaretlemeden saatimde tamamlandı olarak görünmemesi anlamına geliyor.

Tüm takvimlerimi tek bir araçtan aynı anda yönetebilmeyi çok seviyorum. Ayrıca, doğal dil kullanarak yeni etkinlikler ve görevler oluşturabilmemi de çok seviyorum... Nedense saatim sadece telefonumda yapılan güncellemelerle senkronize oluyor, iPad'imde yapılanlarla senkronize olmuyor. Bu da, iPad'imde görevleri tamamlandı olarak işaretlediğimde, bunları telefonumda da tamamlandı olarak işaretlemeden saatimde tamamlandı olarak görünmemesi anlamına geliyor.

🧠 İlginç Bilgi: Takvimler veya uygulamalar ortaya çıkmadan çok önce, Stoacılar gibi eski filozoflar zamanı bir disiplin olarak vurgulamışlardır. Seneca, amaçlı yaşamak için zamanı ustaca kullanmak hakkında yazmış ve aktif olarak yönlendirilmeyen zamanın boşa harcanan zaman olduğunu vurgulamıştır.

8. Todoist (Yapılacaklar listeleri, Yineleyen görevler ve öncelik yönetimi için en iyisi)

Todoist aracılığıyla

Todoist, karmaşık planlama mantığından ziyade basitlik ve tutarlılığı ön plana çıkaran, temiz ve güvenilir bir günlük planlama uygulamasıdır. Görev öncelikli yaklaşımı, fikirleri, hatırlatıcıları ve eylem öğelerini ortaya çıktıkları anda hızlı bir şekilde yakalamanızı sağlar. Bu sayede görevleri öncelik, son teslim tarihi, etiket ve projelere göre düzenleyebilirsiniz.

Yineleyen görevler, öncelik seviyeleri ve doğal dil girişi gibi özellikler planlamayı hızlı ve sorunsuz hale getirirken, Bugün ve Yaklaşan gibi görünümler önünüzdeki günleri net bir şekilde gösterir.

Paylaşılan projeler ve yorumlar gibi hafif takım işbirliği özellikleri, tam proje yönetimi yazılımının ek yükünü getirmeden küçük takımlar için uygun hale getirir.

Todoist'in en iyi özellikleri

Projeler, bölümler, etiketler ve alt görevlerle işleri düzenleyin

P1-P4 öncelik seviyelerini kullanarak önemli olan şeylere öncelik verin.

Web, masaüstü, mobil, giyilebilir cihazlar ve tarayıcı uzantıları arasında sorunsuz senkronizasyon

Todoist sınırlamaları

Diğer platformlara kıyasla yerleşik zaman takibi ve gelişmiş proje yönetimi özellikleri yoktur.

Bildirimler tutarsız olabilir ve bazı kullanıcılar hatırlatıcıların kaçırıldığını veya geciktiğini bildiriyor.

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç seviyesi: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır)

Todoist yorumları

G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Todoist hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir kullanıcı bunu şöyle özetliyor:

Bu kategoride karşılaştığım en iyi ürün. Görev yönetimi, yapılacaklar listesi ve hatırlatıcı ayarı sunar. Kullanıcı arayüzü oldukça etkileşimlidir ve gezinmesi çok kolaydır. Bunların yanı sıra, veri gizliliğini ve gizliliklerini de sağlar. Müşteri desteği de hızlı ve oldukça yardımcıdır... Yazılım, diğer araçlarla daha iyi entegrasyon sağlanabilir. Ayrıca, ürün biraz pahalıdır. Bunun dışında, harika ve kullanışlı bir üründür.

Bu kategoride karşılaştığım en iyi ürün. Görev yönetimi, yapılacaklar listesi ve hatırlatıcı ayarı sunuyor. Kullanıcı arayüzü oldukça etkileşimli ve gezinmesi çok kolay. Bunların yanı sıra, veri gizliliği ve gizlilikini de garanti ediyor. Müşteri desteği de hızlı ve oldukça yardımcı... Yazılım, diğer araçlarla daha iyi entegrasyon sağlanabilir. Ayrıca, ürün biraz pahalı. Bunun dışında, harika ve kullanışlı bir ürün.

9. TickTick (Pomodoro ile görev ve alışkanlık yönetimi için en iyisi)

TickTick aracılığıyla

TickTick, görev yönetimi, takvim planlama, alışkanlık izleme ve odaklanma araçlarını bir araya getiren çok yönlü bir verimlilik uygulamasıdır. Bu uygulama, hem günlük yapılacak işleri hem de uzun vadeli rutinleri yönetmeyi kolaylaştırır.

Görevler, doğal dil girişi veya ses kullanılarak hızlı bir şekilde kaydedilebilir ve ardından her şeyi uygulanabilir tutmak için öncelikler, etiketler, listeler ve son teslim tarihleriyle düzenlenebilir.

Platform, görevleri zaman bilinciyle birleştirir. İşlerinizi birden fazla takvim görünümünde, zaman çizelgesinde veya gündem tarzı düzenlerde görselleştirebilirsiniz. Akıllı ve yinelenen hatırlatıcılar, programlar değişse bile önemli görevlerin kaçırılmamasını sağlar. Yerleşik Pomodoro zamanlayıcıları, odaklanma istatistikleri ve alışkanlık izleme sistemi, derinlemesine çalışma ve tutarlılığı teşvik eder.

TickTick'in en iyi özellikleri

Liste, Kanban, zaman çizelgesi ve Eisenhower Matrisi görünümleri arasında geçiş yapın.

Ayrıntılı istatistikler içeren alışkanlık takipçisini kullanarak rutinler oluşturun.

Sürekli, tekrarlayan, konum tabanlı ve e-posta hatırlatıcıları ile görevleri asla kaçırmayın.

40'tan fazla tema ve çapraz platform senkronizasyonu ile kurulumunuzu kişiselleştirin.

TickTick sınırlamaları

Diğer görev yöneticilerinden geçiş yapmak zahmetli olabilir ve genellikle listelerin ve iç içe geçmiş görevlerin manuel olarak yeniden oluşturulmasını gerektirir.

Ayrıntılı performans raporlamasına ihtiyaç duyan takımlar için gelişmiş analitik ve verimlilik içgörülerinden yoksundur.

TickTick fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına yıllık 35,99 $

TickTick yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TickTick hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı şöyle açıklıyor:

Test durumlarında bize destek olan kullanıcı dostu özellikler içerir. Örneğin, alt görev fonksiyonu, karmaşık durumları daha küçük, daha yönetilebilir adımlara ayırmada özellikle yararlıdır, bu da onları izlemeyi ve verimli bir şekilde yürütmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, her göreve ek dosya ve bağlantı ekleyerek ilgili belgeleri ve test sonuçlarının kanıtlarını izlemeyi gerçekleştirebiliriz... Günlük görevleri yönetmek için harika bir uygulamadır, ancak tek dezavantajı, takımın verimliliği hakkında derinlemesine bilgi sağlayan gelişmiş veri analizi özelliklerine sahip olmamasıdır.

Test durumlarında bize destek olan kullanıcı dostu özellikler içerir. Örneğin, alt görev fonksiyonu, karmaşık durumları daha küçük, daha yönetilebilir adımlara ayırmada özellikle yararlıdır, bu da onları izlemeyi ve verimli bir şekilde yürütmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, her göreve ek dosya ve bağlantı ekleyerek ilgili belgeleri ve test sonuçlarının kanıtlarını izlemeyi sağlayabiliriz... Günlük görevleri yönetmek için harika bir uygulamadır, ancak tek dezavantajı, takımın verimliliği hakkında derinlemesine bilgi sağlayan gelişmiş veri analizi özelliklerine sahip olmamasıdır.

🧠 İlginç Bilgi: Antropologlar, monokronik kültürleri (zamanı sıkı bir şekilde planlayan ve bölümlere ayıran) polikronik kültürlerden (zamanı daha akıcı ve ilişkisel olarak gören) ayırır.

10. Google Takvim (Basit etkinlik planlama ve Gmail entegrasyonu için en iyisi)

Google Takvim aracılığıyla

Google Takvim, zamanı fazla düşünmeden yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış, sade bir toplantı yönetim yazılımıdır. Etkinlikler oluşturmanıza, hatırlatıcılar ayarlamanıza, kişileri davet etmenize, konumlar eklemenize ve web ve mobil cihazlar arasında anında gerçekleştirilen senkronizasyonla birlikte tekrarlayan toplantıları yönetmenize olanak tanır.

Gmail ve Google Çalışma Alanı ile derinlemesine entegre olduğu için uçuşlar, toplantılar ve rezervasyonlar gibi etkinlikler otomatik olarak görüntülenebilir, böylece manuel girdi ve kaçırılan ayrıntılar azalır.

Bu, halihazırda Google Çalışma Alanı'nı kullanmakta olan ve e-posta, toplantılar ve paylaşılan uygunluk durumlarıyla uyumlu, güvenilir bir takvim optimizasyon aracı isteyen bireyler ve takımlar için özellikle yararlıdır.

Google Takvim'in en iyi özellikleri

Takviminize uyum sağlayan Hedefler kullanarak kişisel alışkanlıklarınızı planlayın.

Çakışan toplantıları otomatik olarak reddeden Focus Time ile derinlemesine iş yapmayı koruyun.

Yerleşik Google Meet entegrasyonu ile tek bir tıklamayla video toplantılarına katılın.

Gemini'yi kullanarak Gmail ve Gemini uygulaması üzerinden doğal dil komutlarıyla Google Takvim etkinliklerini doğrudan görünümde görüntüleyin, oluşturun ve yönetin.

Google Takvim sınırlamaları

Hatırlatıcı yapılandırması tutarsız olabilir ve bildirimler bazen beklendiği gibi tetikleyici rolünü oynamayabilir.

Birden fazla Google hesabını yönetmek kafa karıştırıcı ve düzenli tutmak zor olabilir.

Google Takvim fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Google Takvim yorumları

G2: 4,6/5 (47.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (3.800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Takvim hakkında ne diyor?

Kullanıcıların yorumlarından bazı ları şöyle:

Kullanımı kolay ve ücretsizdir, ayrıca birçok başka uygulama ve platformla entegrasyonları bulunmaktadır, bu da randevuları planlamayı ve hatırlamayı kolaylaştırır. Sistemimin güncellenmesi gerektiğinde bile hiç çökme veya arıza sorunu yaşamadım, gerçekten çok güvenilir!…Google Takvim, basit günlük planlama için harikadır, ancak onu gerçek bir proje yönetimi uygulaması haline getirecek herhangi bir bileşene sahip değildir. Ayrıca, hesabınız hacklenirse tüm planınız da kaybolur.

Kullanımı kolay ve ücretsizdir, ayrıca birçok başka uygulama ve platformla entegrasyonlar sayesinde randevuları planlamayı ve hatırlamayı kolaylaştırır. Sistemimin güncellenmesi gerektiğinde bile hiç çökme veya arıza sorunu yaşamadım, gerçekten çok güvenilir!…Google Takvim, basit günlük planlama için harikadır, ancak onu gerçek bir proje yönetimi uygulaması haline getirecek herhangi bir bileşene sahip değildir. Ayrıca, hesabınız hacklenirse tüm planınız da kaybolur.

🔍 Biliyor muydunuz? Tüketici davranışları üzerine yapılan araştırmalar, film izlemek veya kahve molası vermek gibi boş zaman etkinliklerini planlamanın, bu etkinlikleri daha çok iş gibi hissettirdiğini ve spontan bir zevk olarak algılanmasını engellediğini göstermektedir. Bu da, zamanı aşırı derecede yapılandırmanın ilginç bir psikolojik maliyetini ortaya koymaktadır.

Takviminize ClickUp'ı ekleyin!

Doğru planlama aracını bulmak, gününüzü planlama şeklinizi değiştirebilir.

Bu araçların her biri kendi başına güçlüdür, ancak birçok kişi Flowsavvy'den ayrılıp hepsi bir arada proje yönetimi çözümü arar. Bu çözüm, uygulamalar arasında geçiş yapmadan görevleri, projeleri, planlamayı ve otomasyonu yönetmeyi amaçlar. ClickUp tam da bunu sağlar.

ClickUp Brain akıllı görev önerileri ve yeniden planlama sunarken, ClickUp otomasyonları özel AI ş Akışları oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca, ClickUp Calendar programınızı tek bir yerde görselleştirir ve ayarlar, size gerçek işe uyum sağlayan bağlantılı bir sistem sunar.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅