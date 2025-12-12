Pazarlama Ajansları için Hangi AI Stack Doğru?

Şu anda AI araçları arasında boğulmuş durumdasınız.

Her hafta yeni bir içerik üreticisi tanıtılıyor, gelen kutunuzda 17 adet "oyun değiştiren" analiz platformu var ve takımınız hangi kampanya otomasyon aracının gerçekten işe yaradığı konusunda anlaşamıyor.

Son zamanlarda, pazarlama ajansları için hangi AI yığını doğru olduğunu bulmak, bütçenizle Jenga oynamak gibi hissettiriyor.

İçerik, kampanyalar, analitik ve müşteri teslimatı için birlikte çalışan araçlara ihtiyacınız var. Takımınıza bunu açıklamak için akış şemasına ihtiyaç duymazsanız, bu bir artı puan olur.

Bu blog yazısında, neyin işe yaradığını ve ClickUp'ın bu yapboza nasıl uyduğunu inceleyeceğiz. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 🧩

Ajans AI Yığını'nın Temel Bileşenleri

AI yığınını ajansınızın sinir sistemi olarak düşünün. Her bileşen diğerleriyle iletişim halinde olmalıdır, aksi takdirde daha büyük bir karmaşa yaratmış olursunuz.

İşte daha yakından bir bakış. 👀

Veri alımı ve zenginleştirme

Her gün düzinelerce kaynaktan ajansınıza bilgi akışı gerçekleşir. CRM girdileri, web sitesi tıklamaları, e-posta açılışları, sosyal medya etkileşimleri... Bunların hepsi, dinlemeyi bilirseniz size bir hikaye anlatır.

Doğru AI altyapısı, bu dağınık veri noktalarını bir araya getirir ve bunları yararlı bir şeye dönüştürür. Bu, şunları içerebilir:

Potansiyel müşterileri gerçek davranışlarına göre sıralayan lead puanlama

Birisi içeriğinizle etkileşime girdiğinde veya fiyatlandırma sayfanızı ziyaret ettiğinde otomatik olarak güncellenen müşteri profilleri .

Bir müşteri büyüme fırsatı veya potansiyel müşteri kaybı belirtileri gösterdiğinde sizi uyaran davranışsal tetikleyiciler .

Temel iletişim kayıtlarına firmografik ve demografik ayrıntılar ekleyen veri zenginleştirme

🔍 Biliyor muydunuz? 1960 yılında Manhattan'da kurulan Papert Koenig Lois (PKL) ajansı, borsaya kote olarak halka açılan ilk ABD reklam ajansı oldu.

İçerik ve yaratıcı içerik üretimi

Takımınızın büyük miktarda içerik üretmesi gerekiyor, ancak ilk oluşturma süreci değerli zamanınızı alıyor. Bu kategorideki AI pazarlama araçları, ilk taslakların ve varyasyonların zorlu işlerini hallediyor.

Bu araçlarla yapılacak şeyler:

Platformlar arasında test etmek için birden fazla reklam metni varyasyonu oluşturun.

Müşteri sunumları için görsel konseptler ve tasarım varyasyonları oluşturun

Farklı hedef kitle segmentlerine göre özelleştirilmiş e-posta dizileri oluşturun

Sosyal medya başlıkları ve çeşitli paylaşımlar oluşturun

Kampanya içeriği için video senaryoları ve storyboardlar hazırlayın

Kampanya otomasyonu ve koordinasyonu

E-posta, sosyal medya, ücretli reklamlar ve web siteniz üzerinden pazarlama kampanyaları yürütmek, sürekli koordinasyon gerektirir. AI orkestrasyon araçları, tüm bu kanallarda mantık ve zamanlamayı yönetir.

Sistem aşağıdaki gibi görevleri yerine getirir:

Birisi ücretli reklamınızdan bir lead magnet indirdiğinde e-posta dizilerini tetikleyici olarak kullanma

Gerçek zamanlı performans verilerine göre platformlar arasında reklam harcamalarını ayarlama

Trafik kaynağı ve hedef kitle segmentine göre açılış sayfası içeriğini kişiselleştirme

Potansiyel müşterileri, etkileşim düzeylerine göre besleme dizileriyle ilerletin.

Manuel kurulum gerektirmeden birden fazla platformda yeniden hedeflemeyi koordine etme

Analitik, raporlama ve içgörüler

Müşteri raporlaması genellikle birden fazla platformdan veri çekmek, elektronik tablolar oluşturmak ve sunumlar hazırlamak anlamına gelir. AI analitik araçları tüm bu süreci otomasyonla gerçekleştirir ve üzerine zeka ekler.

Anahtar özellikler şunlardır:

Araçlarınızdan verileri çeken ve müşteriler için biçimlendiren otomasyonlu rapor oluşturma

Hangi temas noktalarının dönüşümlere katkıda bulunduğunu gösteren çapraz kanal atıfı

Neyin iş yaptığını ve neyin ayarlanması gerektiğini vurgulayan performans bilgileri

Manuel güncellemeler gerektirmeden sürekli görünürlük sağlayan gerçek zamanlı pazarlama gösterge panelleri

Mevcut trendlere dayalı olarak kampanya sonuçlarını tahmin eden öngörüsel analitik

İşbirliği ve ş akışı yönetimi

İç kaos, ajansın verimliliğini öldürebilir. Bu araçlar, işlerin takımınızda ve müşterilere nasıl aktarıldığına dair bir yapı oluşturur.

Aşağıdakileri gerçekleştiren sistemleri arayın:

Proje aşamalarına ve takım kapasitesine göre otomatik görev atama

Sonuçları doğru paydaşlara sırayla yönlendiren onay ş akışları

Teslimatlar, geri bildirimler ve iletişimin tek bir yerde toplandığı müşteri portalları

Tekrarlayan kampanya türlerini yürütme şeklini standartlaştıran proje şablonları

Gelen kutularını doldurmadan herkesi bilgilendiren bildirim sistemleri

Entegrasyon ve ölçeklenebilirlik

Bu, her şeyi bir arada tutan temeldir. AI araçlarınız birbirleriyle iletişim kurmalı ve müşteri listeniz büyüdükçe ölçeklenebilmelidir.

Önemli unsurlar şunlardır:

Araçlar arasında verilerin otomatik olarak akışını sağlayan sağlam API bağlantıları

Her müşterinin verilerini ve kampanyalarını ayrı tutan, ancak tek bir arayüzden yönetilebilen çoklu müşteri mimarisi

Tüm hesaplarınızda tekrarlayan görevleri gerçekleştiren otomasyon akışları

Özel araçlarınızı ve ş akışlarınızı birbirine bağlayan özel entegrasyonlar

Doğru temel, yeni müşteriler eklemek için takım boyutunun veya manuel çabanın orantılı olarak artırılmasına gerek kalmaması anlamına gelir.

💡 Profesyonel İpucu: Yaratıcı AI ile operasyonel AI'yı birbirinden ayırın. Yaratıcı AI, beyin fırtınası ve kampanya yinelemelerine yardımcı olur. Operasyonel AI ise zaman takibi, fatura özetleri veya kaynak tahmini gibi iç akışları yönetir. Bunları ayrı tutmak, yaratıcı araçların lojistik gürültüden etkilenmesini önler.

Adım #1: Ajansınızın "değer alanını" tanımlayın

AI pazarlama ajansınızın en ölçülebilir etkiyi sürekli olarak nerede yarattığını belirleyerek başlayın. Bu "değer bölgesi", yüksek dönüşüm oranına sahip yaratıcı içerikler, veriye dayalı performans içgörüleri veya tam dönüşüm hunisi kampanyası yürütme olabilir. Bunu erken aşamada netleştirin; bu, sonraki tüm kararların temelini oluşturur.

Bunu somutlaştırmak için:

En iyi performans gösteren hizmetlerinizi ve müşteri sonuçlarınızı listeye alın.

Bu sonuçları, bunların arkasındaki süreçler ve rollerle eşleştirin.

En çok iyileştirme veya otomasyon desteğine ihtiyaç duyan görevleri belirleyin.

Örneğin, ajansınız hızlı sonuç veren kampanyalar sunmada başarılıysa, AI destekli içerik fikir üretimi ve inceleme ş akışlarına öncelik verin.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp'ta, "Kampanya Stratejisi" veya "İçerik Üretimi" gibi her bir temel hizmet etrafında Alanlar oluşturabilirsiniz. Bu Alanlar içinde, yaratıcı özetler için şablonlar oluşturun, onaylar atayın ve ClickUp Görevleri aracılığıyla teslim edilecekleri izleyin. ClickUp'ta müşteri verilerini Görevler olarak analiz edin Pazarlama girişimleriniz için ClickUp'ta görevleri özelleştirin Bu kurulum, en güçlü teslimat alanınızın yapılandırılmış, tekrarlanabilir ş akışlarıyla desteklenmesini sağlar.

Adım #2: Mevcut yığınınızı denetleyin ve eksiklikleri belirleyin

Yeni bir şey eklemeden önce, halihazırda sahip olduklarınızın envanterini çıkarın. Takımınızın şu anda kullandığı tüm araçları, bunları kimin kullandığını, maliyetlerini ve yığınınızın hangi katmanında yer aldıklarını listeye alın. Resmi onay almadan bireysel takım üyelerinin benimsediği "gölge araçları" da dahil edin.

Sırada kritik bir adım var: Bu platformları günlük olarak kullanan kişilerden geri bildirim toplayın. Farklı rollerdeki takım üyeleriyle 15 dakikalık konuşmalar planlayın. Spesifik sorular sorun:

Platformlar arasında verileri manuel olarak nerede kopyalıyorsunuz?

Hangi araç sizi haftalık olarak en çok sinirlendiriyor?

Hangi görev olması gerekenden iki kat daha uzun sürüyor?

Hangi müşteri teslimatı için birden fazla sistem arasında geçiş yapmak gerekir?

Bu sürtünme noktaları, gerçek eksikliklerinizi ortaya çıkarır.

Örneğin, CMS'nizin AI yazma aracınızla entegrasyonları olmadığı için içerik takımınızın haftada beş saatini blog gönderilerini yeniden biçimlendirmekle geçirdiğini fark edebilirsiniz. Ya da reklam platformlarınız ve analiz gösterge panonuz birbiriyle iletişim kurmadığı için ücretli medya uzmanlarınız raporları manuel olarak yeniden oluşturuyor olabilir. Bunlar çözülmesi gereken eksikliklerdir.

📮ClickUp Insight: Kullanıcıların %34'ü AI sistemlerine tam güvenle çalışırken, biraz daha büyük bir grup (%38) "güven ama doğrula" yaklaşımını sürdürüyor. İş ortamınıza aşina olmayan bağımsız bir araç, genellikle yanlış veya tatmin edici olmayan yanıtlar üretme riski daha yüksektir. Bu nedenle, çalışma alanınızda proje yönetimi, bilgi yönetimi ve işbirliğini birbirine bağlayan ve üçüncü taraf araçları entegre eden yapay zeka ClickUp Brain'i geliştirdik. Bağlamsal yanıtları geçiş vergisi ödemeden alın ve iş verimliliğinde 2-3 kat artış yaşayın.

Güçlü entegrasyonlar, bireysel araçları bir yığın haline getirir. Seçenekleri değerlendirirken, CRM'nize, reklam platformlarınıza ve içerik otomasyon araçlarınıza doğal bir şekilde bağlantı kuranları arayın.

Örneğin, kampanyalarınızı ClickUp'ta yönetiyorsanız, bunu Google Ads ile entegre ederek takımınızın çalışma alanından ayrılmadan kampanya durumu, harcamalar ve performans verilerini görebilmesini sağlayabilirsiniz. Bu, pazarlama, analiz ve müşteri hizmetleri takımları arasındaki bilgi aktarımını azaltır.

Entegrasyon gücünü kontrol etmek için şunları test edin:

Yerel bağlayıcılar: Araç, en çok kullandığınız üç platformla senkronizasyon yapıyor mu?

API desteği: Yoğun kodlama yapmadan özel ş akışlarını bağlayabilir misiniz?

İki yönlü veri akışı: Güncellemeler her iki yönde de hareket edebilir mi?

ClickUp, tüm AI yığınınız için bağlantı dokusu görevi görür. Takımınızı yaratıcı üretim araçları, analiz platformları ve müşteri iletişim kanalları arasında geçiş yapmaya zorlamak yerine, ClickUp her şeyin bir arada bulunduğu birleşik bir AI çalışma alanı oluşturur. İçerik özetleriniz, performans gösterge panelleriniz, görevleriniz ve müşteri geri bildirimleriniz tek bir yerde kalır. ClickUp'ta birleştirilmiş bir AI çalışma alanını deneyimleyin

Adım 4: Maliyet, öğrenme eğrisi ve müşteri ölçeklendirme ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun

Toplam sahiplik maliyeti, abonelik ücretlerinin ötesine geçer. Uygulama süresi, eğitim gereksinimleri ve sürekli bakım maliyetlerini de hesaba katın.

Gelişmiş bir pazarlama istihbarat platformu aylık 500 dolara mal olabilir, ancak takımınızın 20 saatlik eğitime ihtiyacı varsa ve yine de özelliklerinin yalnızca %30'unu kullanıyorsa, ihtiyacınız olmayan karmaşıklık için fazla ödeme yapıyorsunuz demektir.

Müşteri büyüme senaryolarını belirli sayılarla önceden düşünün. Bu aracın fiyatlandırma modeli, 10 müşteri daha eklediğinizde işe yarayacak mı? Bazı platformlar kullanıcı başına ücret alır (yönetilebilir), diğerleri ise müşteri hesabı başına (hızla pahalılaşır) veya veri hacmi başına (öngörülemez) ücret alır.

Hesaplamayı yapın: Bugün sekiz müşteriniz varsa ve 18 ay içinde 20 müşteriye ulaşmayı hedefliyorsanız, her iki hacim için de aracın fiyatını hesaplayın. Ardından, mevcut kullanıcılara platformun daha büyük veri kümeleri veya daha karmaşık ş akışlarında yavaşlayıp yavaşlamadığını sorarak operasyonel kapasiteyi stres testine tabi tutun.

💡 Profesyonel İpucu: AI yığınınızı bir müşteri gibi değerlendirin. Üç ayda bir değerlendirmeler, KPI'lar ve geriye dönük incelemeler yapın. Hangi AI özelliklerinin gerçekten zaman tasarrufu sağladığını veya kampanya ROI'sini artırdığını denetleyin ve sağlamayanları kaldırın. Eğer beklenen performansı göstermiyorsa, bu gizli bir kapsam genişlemesi demektir.

Adım #5: Aşamalı bir uygulama planı oluşturun

Tüm yığınınızı aynı anda yenileme dürtüsüne direnin. Bunun yerine, kesintileri en aza indiren ve rota düzeltmesine olanak tanıyan yapılandırılmış bir uygulamaya geçin. Bu, şöyle görünebilir:

Pilot aşama (30-45 gün)

Yeni aracı istekli bir takım veya müşteri hesabı ile çalıştırarak küçük adımlarla başlayın. İdeal olarak, bu grup denemeye yetecek kadar meraklı, ancak gerçek sorunları dürüstçe işaretleyecek kadar dürüst olmalıdır.

Kapsamı tek bir tanımlanmış kullanım örneği ile sınırlandırın, örneğin, tek bir müşteri için blog taslakları oluşturmak amacıyla bir AI içerik platformu kullanmak gibi.

Test dönemi boyunca, odak noktası etkili olan unsurları, zaman tasarrufu sağlanan alanları ve ortaya çıkan sorunlu noktaları belirlemek olmalıdır.

💡 Profesyonel İpucu: Pilot grubunuza, ClickUp Docs ile neyin işe yaradığını ve neyin sorunlu olduğunu kaydetmek için ortak bir alan sağlayın. Yazarlar içerik kalitesi hakkında notlar bırakabilir, düzenleyiciler ise ton uyumsuzluğu gibi tekrarlayan sorunları vurgulayabilir. Her şey tek bir yerde toplandığı için, ölçeklendirmeye değer olan konular hakkında veriye dayalı kararlar almak için içgörüler daha kolay bir şekilde birbirine bağlanabilir. Ayrıca, belgeler görevler içinde bağlantılandırılabilir, böylece pilot görevde yer alan herkes tam bir bağlam elde edebilir.

Benimseme aşaması (60-90 gün)

Pilot takımınız aracın değerini kanıtladıktan sonra, orijinal grubu iç şampiyonlarınız olarak tutarken daha fazla takımı da sürece dahil edin.

Hedef, öğrenmenin zorla değil, rehberlik edilerek gerçekleşmesini sağlamaktır. Pilot derslerinizden oluşturulan hızlı başlangıç kılavuzu, özellikle takımınızın dilini konuşuyorsa, satıcı belgelerinden çok daha iyi sonuç verir. Ayrıca, erken aşamada düşüşleri yakalamak için etkileşim modellerini de takip etmek isteyeceksiniz.

Optimizasyon aşaması (devam ediyor)

Araç tamamen devreye alındıktan sonra, odak noktanızı maksimum değer elde etmeye kaydırın. Kullanım modellerini analiz ederek, mevcut sorunları çözebilecek ancak yeterince kullanılmayan özellikleri belirleyin.

Örneğin, takımınız bir AI içerik oluşturma platformunu yalnızca ilk taslaklar için kullanıyorsa, ancak bu platform marka sesi eğitimi de sunuyorsa, bu özelliği özel hale getirmek için zaman ayırın. İlk uygulamada atladığınız entegrasyon fırsatları burada öncelik haline gelir.

🚀 ClickUp Avantajı: Takımların nasıl uyum sağladığına dair gerçek veriler için ClickUp Analytics'i deneyin. ClickUp'ın PM aracını günlük olarak kimlerin kullandığını, hangi departmanların gelişmiş özellikleri keşfettiğini ve oturum açma sayısının nerede azalmaya başladığını görebilirsiniz. Bu modeller güven düzeylerini gösterir. Örneğin, günlük etkinlikteki ani artış, güçlü bir ilk heyecan anlamına gelirken, hızlı bir düşüş kafa karışıklığı veya yorgunluğa işaret edebilir. Bu düşüşü erken fark ettiğinizde, ilgisizliğin yayılmasından önce müdahale edebilirsiniz. ClickUp'ta Analytics'i izleyerek takımınızın uygulamayı nasıl kullandığını anlayın

Pazarlama Ajansı için Örnek AI Yığını

Araçlarınız birbiriyle uyumlu çalıştığında AI pazarlama kampanyalarını daha hızlı yürütürsünüz. Pazarlama takımlarının potansiyel müşterileri yönetmesine, içerik oluşturmasına ve sonuçları verimli bir şekilde izlemesine yardımcı olan örnek bir AI yığını aşağıda verilmiştir.

Her bir aracı ayrıntılı olarak incelemeden önce, bunlara hızlı bir genel bakış sunalım:

Araç En uygun Ana özellikler Fiyatlandırma* Clearbit B2B pazarlama takımları için gerçek zamanlı şirket verilerinin zenginleştirilmesi Anonim web sitesi ziyaretçilerini, niyet sinyallerini, yerel CRM entegrasyonlarını (Salesforce, HubSpot, Marketo) belirleyin. Özel fiyatlandırma Clay Büyük ajanslarda potansiyel müşteri yönetimi için çok kaynaklı veri toplama ve zenginleştirme 50'den fazla veri kaynağı, şelale zenginleştirme, koşullu mantık, CRM entegrasyonları Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 149 $'dan başlar Apollo. io Dışarıya yönelik takımlar için satış zekası ve etkileşim 270 milyondan fazla kişi içeren iletişim veritabanı, e-posta sıralama, yerleşik çevirici, CRM senkronizasyonu Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 59 $/kullanıcıdan başlar. AdCreative. ai Performans pazarlamacıları için reklam varyasyon testi ve kreatif oluşturma AI reklam ve metin oluşturma, video reklamlar, etkileşim tahmini, hedef kitle içgörüleri Ücretsiz deneme; Aylık 39 $'dan başlayan ücretli planlar Canva Küçük pazarlama takımları için çok yönlü, yapay zeka destekli tasarım Magic Studio AI araçları, Beat Senkronizasyonu, Magic Eraser/Düzenleme, 100'den fazla dil desteği Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 15 $/kullanıcıdan başlar. Jasper AI Marka pazarlama takımları için marka sesi özelleştirme ve içerik tutarlılığı AI içerik üretimi, marka stil kılavuzu, 29 dil, Surfer SEO/Copyscape entegrasyonları Ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 69 $/kullanıcıdan başlar. Surfer SEO Pazarlamacılar ve ajanslar için içerik optimizasyonu ve SEO Gerçek zamanlı İçerik Puanı, SERP Analizcisi, içerik özetleri, optimizasyon denetimleri Aylık 99 $'dan başlayan ücretli planlar Claude Freelancerlar ve ajanslar için araştırma sentezi ve uzun formatlı içerik oluşturma 200 belirteç bağlamı, dosya yüklemeleri, kalıcı konuşma geçmişi, yanıt stilleri Ücretsiz; Aylık 20 $'dan başlayan ücretli planlar Zapier Ajanslar için 6.000'den fazla uygulamada kod gerektirmeyen AI otomasyonu Çok adımlı Zaps, AI ş Akışı araçları, hata izleme, şablonlar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 29,99 $'dan başlar. Yap Ajans proje yöneticileri için görsel otomasyon ve iş akışı düzenleme Sürükle ve bırak oluşturucu, API bağlantıları, senaryo planlama, AI ajan destek Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 10,59 $'dan başlar. Looker Studio Birden fazla müşterisi olan ajanslar için Google ekosistemindeki analitik ve raporlama Çok kaynaklı veri birleştirme, kod yorumlayıcı, etkileşimli gösterge panelleri, paylaşım kontrolleri Özel fiyatlandırma Supermetrics Pazarlama analitiği uzmanları için veri boru hattı otomasyonu 150'den fazla veri kaynağı, otomasyonlu yenileme, normalleştirme, Supermetrics Ajanları Aylık 37 $'dan başlayan ücretli planlar Funnel. io Büyük ajanslar için pazarlama veri depolama ve raporlama 600'den fazla konektör, otomatik geri doldurma, para birimi dönüştürme, Data Chat AI içgörüleri Özel fiyatlandırma ClickUp Ajanslar için müşteri teslimat ş akışlarının uçtan uca yönetimi Proje/görev yönetimi, AI destekli belgeler, gösterge panelleri, otomasyonlar, sohbet, zaman takibi Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal özelleştirme Stack AI Kurumsal ve büyük ajanslar için AI dağıtımı ve ş akışı otomasyonu Görsel AI ş akışı oluşturucu, RAG destekli sohbet robotları, rol tabanlı sohbet robotları, uyumluluk araçları Özel fiyatlandırma HighLevel Ajanslar için beyaz etiketli pazarlama platformları Beyaz etiketli CRM, SMS/e-posta/huni oluşturucu, SaaS Modu, AI kopya/ş Akışı araçları Ücretsiz deneme; Aylık 97 $'dan başlayan ücretli planlar

📌 Potansiyel müşteri ve veritabanı zenginleştirme

1. Clearbit (Gerçek zamanlı şirket verileri için en iyisi)

Clearbit aracılığıyla

Clearbit (artık HubSpot ekosisteminin bir parçası), sizi zorlu süreçlerden geçirmeksizin anonim web sitesi ziyaretçilerini tanımlanabilir potansiyel müşterilere dönüştürür. Platform, birisi sitenize girdiğinde şirketler ve kişiler hakkında 100'den fazla veri noktası toplar.

Artık potansiyel müşterileri manuel olarak araştırmanıza veya eski elektronik tabloları içe aktarmanıza gerek yok; Clearbit, firmografik ve teknografik verileri CRM veritabanınıza otomatik olarak ekler.

Clearbit'in en iyi özellikleri

Clearbit Reveal'ı kullanarak anonim web sitesi ziyaretçilerini tanımlayın ve şirket bilgilerini gerçek zamanlı olarak ortaya çıkarın.

Hangi potansiyel müşterilerin sizin çözümünüz gibi çözümleri aktif olarak araştırdığını gösteren niyet sinyallerine erişin.

Zenginleştirme verilerini Salesforce, HubSpot, Marketo ve diğer platformlara yerel bağlantılar aracılığıyla doğrudan entegre edin.

Clearbit sınırlamaları

Veri yenileme sıklığı her zaman tutarlı değildir

Veri doğruluğu, Kuzey Amerika ve Avrupa dışındaki şirketler için değişiklik gösterir.

Platform öncelikle B2B verilerine odaklandığından, B2C kampanyaları için daha az kullanışlıdır.

Clearbit fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Clearbit derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (140+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🚀 ClickUp Avantajı: Yeni talepler geldiğinde, takımınız genellikle bunların nereden geldiğini veya neyin yapıldığını bir araya getirecek zaman bulamaz. ClickUp Forms, bu işi sizin için halleder; birisi Bizimle Çalışın formunuzu doldurur ve bu anında bir görev haline gelir. Görevlerdeki ClickUp Özel Alanları ile iş akışınızı devam ettirin (İlgili) cevaplar, potansiyel müşteri kaynağı, zenginleştirme durumu ve erişim aşaması gibi ClickUp Özel Alanlarına doğrudan girer. Böylece takımınız görevi açar ve anında şunları bilir: Instagram potansiyel müşterisi, zenginleştirilmiş, takip bekleniyor.

2. Clay (Çok kaynaklı veri toplama için en iyisi)

via Clay

Clay, şelale zenginleştirme yöntemini kullanır, yani premium sağlayıcılara geçmeden önce otomatik olarak daha ucuz veri kaynaklarını dener.

Dahası, Clay LinkedIn, Apollo, Clearbit ve düzinelerce diğer API'ye bağlantı kurarak, AI kullanarak potansiyel müşterileri puanlamak, kişiselleştirilmiş mesajlar hazırlamak veya otomasyonları tetikleyici olarak kullanmak için özel ş akışları oluşturmanıza olanak tanır.

Clay'in en iyi özellikleri

LinkedIn, Apollo, Clearbit ve PeopleDataLabs dahil 50'den fazla veri kaynağına tek bir arayüzden erişin.

Veri kalitesi veya potansiyel müşteri özelliklerine göre farklı zenginleştirme yolları tetikleyen koşullar oluşturun.

Zenginleştirilmiş verileri, yerel entegrasyonlar aracılığıyla doğrudan CRM veya erişim araçlarınıza aktarın.

Clay sınırlamaları

Birden fazla veri kaynağında büyük zenginleştirme işlemleri gerçekleştirildiğinde kredi maliyetleri hızla artar.

Bazı entegrasyonlar, SaaS tabanlı entegrasyonlara göre daha az kararlıdır.

Clay fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 149 $/ay

Explorer: 349 $/ay

Pro: 800 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Clay derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (170'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

3. Apollo. io (Satış istihbaratı için en iyisi)

Apollo. io, 270 milyondan fazla kişiden oluşan bir veritabanını yerleşik e-posta sıralama ve arama özellikleriyle birleştirir. İş başlığı, şirket boyutu, teknoloji yığını ve işe alım niyeti dahil olmak üzere 65'ten fazla kriteri kullanarak potansiyel müşterileri filtreleyebilirsiniz.

Platform, her bir potansiyel müşteriyi etkileşim sinyallerine göre puanlayarak takımınızın kiminle ilk olarak iletişime geçeceğini önceliklendirmesine yardımcı olur. Apollo ayrıca e-postaların açılma, tıklanma ve yanıtlanma durumlarını gerçek zamanlı olarak izleyerek hangi mesajların ilgi gördüğünü ve hangilerinin etkisiz kaldığını görebilmenizi sağlar.

Apollo.io'nun en iyi özellikleri

E-posta dizilerini doğrudan platformdan başlatın ve açılma, tıklama ve yanıtları gerçek zamanlı olarak izleyin.

Ayrı bir telefon sistemine geçmeden potansiyel müşterileri arayabileceğiniz yerleşik arama fonksiyonuna erişin.

Zenginleştirilmiş iletişim verilerini ve etkileşim geçmişini ClickUp, HubSpot veya tercih ettiğiniz CRM ile senkronize edin.

Apollo.io sınırlamaları

Gönderim alanlarını uygun şekilde hazırlamazsanız, e-posta teslimatı olumsuz etkilenebilir.

Soğuk iletişim için kullanıldığında kullanıcı testlerinde yüksek sıçrama oranları bildirilmektedir.

Apollo.io fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 59 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $

Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 149 $ (yıllık faturalandırılır)

Inbound Eklenti: Takım başına aylık 149 $

Apollo.io puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.210+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (375+ yorum)

🚀 ClickUp Avantajı: Potansiyel müşterilerin ilerlemesi sırasında ivmeyi koruyun. Zenginleştirme tamamlandığında, ClickUp otomasyonları bağlantılı müşteri veya kampanya görevlerini hemen günceller. ClickUp otomasyonları ile takımlarınızın aynı sayfada kalmasını sağlayın Satış ve teslimat takımları, en son gelişmeleri anında görebilir, böylece takip işlemleri aksaklık yaşamadan ve iş devri sorunsuz bir şekilde devam eder.

📌 Yaratıcı üretim

4. AdCreative. ai (Reklam varyasyon testleri için en iyisi)

AdCreative. ai, kampanya hedeflerinize ve marka yönergelerinize göre dakikalar içinde yüzlerce reklam varyasyonu oluşturur. Platform, dönüşümleri artıran tasarım öğelerini anlamak için farklı sektörlerden milyonlarca yüksek performanslı reklamı analiz eder.

AdCreative. ai, statik görsellerin ötesinde, reklam metni varyasyonları oluşturur ve mevcut görsel varlıklarınızdan video reklamlar oluşturabilir.

AdCreative. ai en iyi özellikleri

Kampanyaları başlatmadan önce her bir reklam için tahmin edilen etkileşim puanlarının görünümü.

Statik görüntülerden ve ürün varlıklarından otomatik olarak video reklamlar oluşturun

Belirli yaratıcı stillere en iyi tepki veren demografik grupları gösteren hedef kitle içgörülerine erişin.

AdCreative. ai sınırlamaları

AI tarafından oluşturulan tasarımlar bazen profesyonelce hazırlanmış reklamların inceliğinden yoksundur.

Son derece spesifik marka yönergelerine uymaya çalışırken özelleştirme seçenekleri sınırlı hissediliyor.

Video oluşturma kalitesi, özel video düzenleme yazılımlarıyla aynı değildir.

AdCreative. ai fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Başlangıç planları: Aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel planlar: Aylık 249 $'dan başlayan fiyatlarla

Ultimate planları: Aylık 599 $'dan başlayan fiyatlarla

AdCreative. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (790+ yorum)

Capterra: 3,4/5 (160'tan fazla yorum)

5. Canva (Çok yönlü tasarım için en iyisi)

Canva aracılığıyla

Canva'nın Magic Studio özelliği, çoğu pazarlamacının halihazırda günlük olarak kullandığı tasarım ş Akışına AI'yı doğrudan entegre eder.

Magic Design, basit bir metin komutuyla eksiksiz sunumlar, sosyal medya gönderileri veya pazarlama materyalleri oluşturur. Magic Eraser, fotoğraflardan istenmeyen nesneleri belirgin düzenleme izleri bırakmadan kaldırırken, Magic Edit metin açıklamalarıyla görüntülere öğeler eklemenizi veya değiştirmenizi sağlar.

Canva'nın en iyi özellikleri

Beat Sync özelliğini kullanarak video kesiklerinin müzik ritimlerine otomatik olarak senkronizasyonunu gerçekleştirin.

Tasarımları 100'den fazla dile çevirin ve düzeni ve görsel hiyerarşiyi koruyun.

AI metin okuma araçlarıyla metinden sesli anlatımlar oluşturun

Canva sınırlamaları

İleri düzey tasarımcılar, karmaşık projeler için şablon tabanlı yaklaşımın kısıtlayıcı olduğunu düşünüyor.

Birden fazla müşteri için tasarımları yönetirken dosya düzeni karmaşık hale gelir.

Adobe Creative Suite gibi profesyonel tasarım yazılımlarına kıyasla dışa aktarma seçenekleri sınırlıdır.

Canva fiyatlandırması

Ücretsiz (sınırlı AI erişimi)

Pro: Bir kullanıcı için aylık 15 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.055+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.935+ yorum)

🚀 ClickUp Avantajı: İlk beyin fırtınasından itibaren reklam konseptlerinizi uyumlu tutun. ClickUp Beyaz Tahta ile yaratıcı yönünüzü net ve işbirliğine açık tutun ClickUp'taki Beyaz Tahtalar, yaratıcı takımınızın fikirleri haritalandırmasına ve hesap ekibinizin zaten kontrol ettiği tek bir yerde görsel referanslar toplamasına olanak tanır. Tartışma sırasında yeni yönlendirmelere ihtiyacınız olursa, entegre AI asistanınız ClickUp Brain'i kullanarak doğrudan tahtada görüntüler oluşturabilirsiniz. Herkes aynı yönü görür ve takımınız fikirden taslağa daha hızlı geçer.

📌 İçerik oluşturma ve SEO

6. Jasper AI (Marka sesinin özel olarak özelleştirilmesi ve tutarlılığı için en iyisi)

Jasper AI aracılığıyla

Jasper AI, markanızın sesine benzeyen pazarlama içeriği oluşturur. Bu araç, tonu, kelime tercihlerini ve mesajlaşma ilkelerini tanımladığınız özel bir stil kılavuzu aracılığıyla markanızın sesini öğrenir. Ardından bu kuralları blog gönderilerine, sosyal medya başlıklarına, e-posta kampanyalarına ve reklam metinlerine uygular.

Ayrıca, içeriğin orijinal olmasını ve iyi bir sıralama elde etmesini sağlamak için Surfer SEO ve Copyscape ile entegrasyonlar gerçekleştirir.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

"Bu bölümü genişlet" veya "ilgi çekici bir giriş yaz" gibi doğal dil komutlarıyla Jasper'ı yönetin.

Marka sesini ve stilini koruyarak 29 dilde içerik oluşturun

Paylaşılan Çalışma Alanları ve Onay Ş Akışları aracılığıyla takım üyeleriyle işbirliği yapın.

Jasper AI sınırlamaları

İçerik, doğal bir üslup sağlamak ve tekrarlayan ifadelerden kaçınmak için genellikle önemli ölçüde düzenleme gerektirir.

Fiyatlandırma, birçok Jasper AI alternatifine kıyasla yüksektir ve daha küçük bütçelere uygun olmayabilir.

Jasper AI fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Pro: Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.260'dan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.850'den fazla yorum)

🚀 ClickUp Avantajı: Tek bir metni hazırlamak için dört sekme açmanıza gerek kalmaz. Yazarlar ClickUp belgelerinde taslak hazırladığında, beyin fırtınası notlarından son metne kadar her şey, ait olduğu müşteri görevine bağlı kalır. ClickUp Brain'den mevcut taslakları gözden geçirmesini ve ek içerik oluşturmasını isteyin Ve ClickUp Brain ile yazarlar, akışı bozmadan ilk taslak metinleri geliştirebilir, üslubu sıkılaştırabilir veya uzun fikirleri kısa kampanya parçalarına dönüştürebilir. Yaratıcı akışınızı devam ettirir ve takımların hızını düşüren iş yükünü azaltır. ✅ Şu komutları deneyin: [marka] için bir açılış sayfası kahraman bölümünün ilk taslağını yazın. Ton: kendinden emin ama basit. Üç başlık seçeneği ve bir destekleyici alt başlık ekleyin.

Bu belgedeki metni sekiz kısa sosyal medya başlığına sıkıştırın. Tanıtım amaçlı görünmeden, dikkat çekici olmalarını sağlayın.

Aynı kampanya mesajı için altı farklı açı varyasyonu oluşturun. Her açı, duygusal çerçeveyi değiştirmelidir: cesur, eğlenceli, uzman odaklı, empatik, meydan okuyan ve minimalist.

Bu mesajı bir besleyici e-postaya dönüştürün. Paragrafları kısa, geçişleri doğal ve değeri ön plana çıkaracak şekilde yazın.

Bu metni, dönüşüm hunisinin üst kısmı, ortası ve alt kısmındaki hedef kitlelere uyarlayın. Tonu, ayrıntı düzeyini ve CTA önceliğini ayarlayın.

7. Surfer SEO (İçerik optimizasyonu için en iyisi)

Surfer SEO aracılığıyla

Surfer SEO, hedef anahtar kelimeniz için en üst sıralarda yer alan sayfaları analiz eder ve içeriğiniz için tam olarak neleri eklemeniz gerektiğini size söyler. Hangi konuları ele almanız gerektiğini tahmin etmek yerine, Surfer size üst sıralarda yer alan rakiplerin tartıştığı ilgili terimleri ve soruları gösterir.

Platform ayrıca mevcut içeriği denetler ve pazarlama planınızla uyumlu olarak sıralamaları yükseltebilecek optimizasyon fırsatlarını belirler.

Surfer SEO'nun en iyi özellikleri

Yazarken güncellenen İçerik Puanı ile içeriği gerçek zamanlı olarak optimize edin.

Hedef anahtar kelimeleriniz için şu anda sıralamada yer alanlara göre ayrıntılı içerik özetleri oluşturun.

SERP Analyzer'a erişerek rakiplerin neden sıralamada üst sıralarda yer aldığını ve hangi içerik boşluklarından yararlanabileceğinizi anlayın.

Surfer SEO sınırlamaları

Araç, bazen içerik kalitesi ve okunabilirliği feda ederek, büyük ölçüde anahtar kelime metriklerine odaklanmaktadır.

Yönergeler katı gelebilir ve konulara yaratıcı yaklaşımları engelleyebilir.

Birden fazla müşteri veya büyük web siteleri için içeriği optimize ederken fiyatlandırma pahalı hale gelir.

Surfer SEO fiyatlandırması

Essential: 99 $/ay

Ölçek: 219 $/ay

Enterprise: Aylık 999 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

Surfer SEO puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (530'dan fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (420+ yorum)

8. Claude (Araştırma sentezi için en iyisi)

Claude aracılığıyla

Claude, bağlamı çoğu konuşma tabanlı yapay zeka asistanından farklı bir şekilde ele alır. Platform, tek bir konuşmada 200.000'e kadar belirteç işleyebilir; bu, yaklaşık 150.000 kelimeye veya bir kitabın tamamına karşılık gelir.

Pazarlama takımları araştırma raporlarını, rakip analizlerini ve müşteri görüşme transkriptlerini yükler, ardından Claude'dan tüm bu kaynaklardan aynı anda elde edilen bilgileri kullanarak kalıpları belirlemesini, alıntıları çıkarmasını veya içerik taslağı hazırlamasını ister.

AI aracı, uzun içerikler hazırlamak, veri setlerini analiz etmek ve birden fazla kaynak materyale atıfta bulunması gereken belgeler oluşturmak için idealdir.

Claude'un en iyi özellikleri

Claude'un analiz etmesi ve içerikleriyle ilgili soruları yanıtlaması için PDF'leri, elektronik tabloları ve görüntüleri yükleyin.

Önceki bağlamı veya talimatları unutmadan, uzun diyaloglar boyunca konuşma geçmişini koruyun.

Stil özelliğini kullanarak farklı yanıt stilleri arasında geçiş yapın ve markanın ses gereksinimlerine uyum sağlayın.

Claude sınırlamaları

Ücretsiz sürümde mesaj hacmi sınırlıdır ve yoğun kullanım için Pro aboneliği gereklidir.

Bazen, pazarlama metinleri için kısaltılması gereken aşırı ayrıntılı yanıtlar üretir.

Claude fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $

Max: Kullanıcı başına aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla

Claude puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (65'ten fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

🚀 ClickUp Avantajı: Takımınız tek bir kampanyayı ilerletmek için AI araçları, sekmeler ve paylaşılan sürücüler arasında geçiş yaparken işler yavaşlar. ClickUp BrainGPT, müşterinizin bağlamını, kampanya geçmişini ve marka sesini zaten anlayan Bağlamsal AI ile düşünmek, aramak ve yaratmak için size özel bir alan sunar. ClickUp BrainGPT ile takımınızın tek bir beyin gibi çalışmasını sağlayın ChatGPT, Claude ve Gemini'yi tek bir masaüstü uygulamada bir araya getirerek, o anki ihtiyaçlarınıza göre geçiş yapmanızı sağlar. Böylece, bağlamı tekrar tekrar açıklamak yerine, AI'nız bunu zaten anlar. Böylece, bilişsel yükü azaltırken, karar verme sürecini hızlandırırken ve herkesin aynı yönde ilerlemesini sağlarken AI yayılmasını çözebilirsiniz.

📌 Otomasyon ve koordinasyon

9. Zapier (Kod gerektirmeyen AI otomasyonu için en iyisi)

Zapier aracılığıyla

Zapier, herhangi bir kodlama becerisi veya teknik bilgi gerektirmeden 6.000'den fazla uygulamayı birbirine bağlar.

İş akışı düzenleme platformu, bir uygulamadaki etkinliklere göre başka bir uygulamada eylemleri tetikleyen "Zaps" kullanır. Bir potansiyel müşteri Facebook Lead Ad'ı doldurduğunda, Zapier onu CRM'nize ekleyebilir, hoş geldiniz e-postası gönderebilir, satış takımınız için bir görev oluşturabilir ve etkinliği otomatik olarak Google E-Tablolar'a kaydedebilir.

Ajanslar, manuel veri girişini ortadan kaldırarak ve müşteri araçları arasında bilgilerin sorunsuz bir şekilde akışını sağlayarak her gün saatlerce zaman kazanabilirler.

Zapier'in en iyi özellikleri

Verilerinize dayalı filtreler, gecikmeler ve koşullu mantık içeren çok adımlı Zaps oluşturun.

AI'yı kullanarak e-postaları özetleyin, yanıt taslakları oluşturun veya ş akışlarındaki belgelerden bilgi çıkarın.

Otomatik hata bildirimleri ve ş akışı izlemeyi ayarlayarak hataları hızlı bir şekilde yakalayın.

Potansiyel müşteri yakalama ve e-posta takibi gibi yaygın pazarlama ş Akışları için önceden oluşturulmuş Zap şablonlarına erişin.

Zapier sınırlamaları

Zaps'ın yürütülmesi yavaş olabilir, bazen tetikleyici ile eylem arasında birkaç dakika geçebilir.

Müşteri hesaplarında otomasyon hacminiz arttıkça maliyetler hızla yükselir.

Hata ayrıntılarının sınırlı olması nedeniyle, başarısız Zaps'ların sorun giderilmesi sinir bozucu olabilir.

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 29,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım: Aylık 103,50 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.465+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.010+ yorum)

10. Make (Görsel otomasyon için en iyisi)

via Make

İş akışı otomasyonuna akış şeması gibi yaklaşın. Görsel arayüz, verilerin uygulamalar arasında nasıl hareket ettiğini tam olarak gösterir, bu da takımların iş akışlarını metin tabanlı alternatiflere göre daha hızlı anlamasına ve sorunları daha hızlı gidermesine yardımcı olur.

Modülleri bir tuval üzerine sürükleyip bağlantı kurarak, verilerin dallar, döngüler ve koşullu yollar üzerinden gerçek zamanlı olarak akışını izleyebilirsiniz. Karmaşık, mantık ağırlıklı ş akışlarını yöneten takımlar, Make'in otomasyon yapısını sekmeler ve açılır menüler arkasında gizlemek yerine bir bakışta ortaya koymasını takdir ediyor.

En iyi özellikleri kullanın

Bir sonraki adıma geçmeden önce, toplayıcıları kullanarak birden fazla kaynaktan gelen bilgileri birleştirin.

HTTP modülleri kullanarak herhangi bir API'ye bağlantı kurun, resmi Make entegrasyonları olmayan platformlar bile dahil.

Senaryoları belirli aralıklarla çalışacak şekilde planlayın veya gerçek zamanlı otomasyon için webhook aracılığıyla tetikleyici kullanın.

İş süreçlerinizi otomasyonla otomatikleştiren akıllı AI ajanları oluşturun, özel olarak özelleştirin ve yönetin.

Sınırlamalar yapın

Ş akışları 20-30 modülün üzerine çıktığında görsel arayüz karmaşık hale gelebilir.

İşlem tabanlı fiyatlandırma, büyük veri hacimlerini işleyen ş akışları için maliyetleri öngörülemez hale getirir.

Fiyatlandırma yapın

Ücretsiz

Temel: 10,59 $/ay

Pro: Aylık 18,82 dolar

Takımlar: 34 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Derecelendirme ve yorum yapın

G2: 4. 6/5 (260+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (405+ yorum)

🚀 ClickUp Avantajı: Takımınızın her gün yaptığı tüm küçük takip işlemlerini düşünün: durumu kontrol etmek, güncellemeleri takip etmek, birine taslağı gözden geçirmesini hatırlatmak, başlangıç için dosyaları toplamak. ClickUp Ambient Agents ile izledikleri nesneye göre bağlam farkında AI otomasyonları çalıştırın ClickUp Ambient Agents bu işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir. Görevlerinizi, belgelerinizi ve ş akışlarınızı izler ve bir şeyin yapılması gerektiğinde devreye girer. Bir metin taslağının "İncelemeye Hazır" olarak işaretlendiğini varsayalım. Bir Ambient Agent: Kopyalama liderini atar

Onlara inceleme yapmaları için bildirim gönderir

Onay bekliyor

Görevü Müşteri Onayına taşır

Hesap yöneticisine ping atar

Ardından tasarım + medya için üretim görevlerini otomatik olarak oluşturur. İşler kendi kendine ilerliyor.

📌 Analitik ve raporlama

11. Looker Studio (Google ekosistemi için en iyisi)

Looker Studio aracılığıyla

Looker Studio (eski adıyla Google Data Studio), ücretli bağlayıcılar veya teknik kurulum gerektirmeden Google Analytics, Google Ads, Search Console ve YouTube'dan veri alır.

Sürükle ve bırak arayüzü, önceden yapılandırılmış grafikler, tablolar ve puan kartları kullanarak dakikalar içinde etkileşimli gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanır. Raporlar, yeni veriler geldikçe otomatik olarak güncellenir, bu da paydaşların manuel olarak yenileme yapmadan her zaman güncel sayıları görebileceği anlamına gelir.

Looker Studio'nun en iyi özellikleri

Birden fazla kaynaktan gelen verileri birleştirerek hesaplanmış alanlar ve platformlar arası metrikler (ör. kanallar arasında edinme başına maliyet) oluşturun.

Gelişmiş istatistiksel analiz ve tahmin için Code Interpreter kullanarak Python kodunu otomatik olarak oluşturun.

Paydaşların kolay erişimi için Google Dokümanlar'a benzer özelleştirilebilir izinlerle raporları paylaşın.

Looker Studio sınırlamaları

Birçok üçüncü taraf bağlayıcı ayrı olarak satın alınması gerekir ve Google dışındaki veri kaynakları için ek maliyetler getirir.

Platform, veri alırken gecikme ve yavaş yükleme süreleri yaşayabilir.

Tableau veya Power BI gibi özel BI araçlarına kıyasla özelleştirme seçenekleri sınırlıdır.

Looker Studio fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Looker Studio puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (440'tan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (275+ yorum)

📮 ClickUp Insight: İnsanların %43'ü tekrarlayan görevlerin iş günlerine yararlı bir yapı sağladığını söylerken, %48'i bu görevlerin yorucu olduğunu ve anlamlı işlerden dikkatlerini dağıttığını düşünüyor. Rutin, verimlilik hissi verebilir, ancak genellikle yaratıcılığı sınırlar ve anlamlı ilerleme kaydetmenizi engeller. ClickUp, akıllı AI Ajanları aracılığıyla rutin görevleri otomasyon aracılığıyla otomatikleştirerek bu döngüden kurtulmanıza yardımcı olur, böylece siz derinlemesine çalışmaya odaklanabilirsiniz. Hatırlatıcıları, güncellemeleri ve görev atamalarını otomasyon aracılığıyla otomatikleştirin ve Otomatik Zaman Bloklama ve Görev Öncelikleri gibi özelliklerin verimli çalışma saatlerinizi korumasına izin verin. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

12. Supermetrics (Veri boru hattı otomasyonu için en iyisi)

Supermetrics aracılığıyla

Supermetrics, pazarlama verilerini reklam platformlarından takımınızın çalıştığı yere aktarır. Böylece, Facebook Ads, Google Analytics ve LinkedIn'den CSV dosyalarını manuel olarak indirmek yerine, Supermetrics bu verileri otomatik olarak Google E-Tablolar, Looker Studio, Power BI veya veri deponuza aktarır.

Ayrıca, platform 150'den fazla veri kaynağını destekler ve küresel pazarlama verilerinin %15'inden fazlasını işler.

Supermetrics'in en iyi özellikleri

Özel aralıklarla otomasyon aracılığıyla veri yenilemeleri planlayarak raporların manuel güncellemeler olmadan güncel kalmasını sağlayın.

Tutarlı raporlama için farklı platformlardaki alan adlarını ve metrikleri normalleştirin.

Özel Veri İçe Aktarma özelliğini kullanarak çevrimdışı verileri yükleyin ve dijital pazarlama metrikleriyle birleştirin.

Raporlar oluşturmak, anormallikleri işaretlemek ve daha fazlasını yapmak için Supermetrics Agents oluşturun.

Supermetrics sınırlamaları

Daha fazla veri kaynağı ve hedefi ile bağlantı kurdukça fiyatlar hızla artar.

Karmaşık veri dönüşümleri ve harmanlama işlemleri için öğrenme eğrisi mevcuttur.

Supermetrics fiyatlandırması

Başlangıç: Bir kullanıcı için aylık 37 $

Büyüme: İki kullanıcı için aylık 199 $

Pro: Üç kullanıcı için aylık 499 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Supermetrics derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (795+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (105+ yorum)

13. Funnel. io (Pazarlama veri depolama için en iyisi)

Funnel. io, 600'den fazla veri kaynağına bağlanır ve geçmiş verileri otomatik olarak doldurur, böylece API değişse bile geçmiş performansa erişiminizi asla kaybetmezsiniz. Veri modeli pazarlama kavramlarını anlar; farklı platformlarda gösterim, tıklama ve dönüşümlerin ne anlama geldiğini bilir ve bunları otomatik olarak normalleştirir.

Sistem, kampanya adlandırma kurallarını çözerek "Q1_2025_Facebook_Retargeting" ifadesini çeyrek, yıl, platform ve kampanya türü için ayrı alanlara böler. Funnel AI, iş akışlarınızı hızlandırmak için çalışır.

Funnel.io'nun en iyi özellikleri

Raporlama döneminizle eşleşen geçmiş döviz kurlarını kullanarak para birimlerini otomatik olarak dönüştürün.

Denetim izleri ve sorun giderme için orijinal değerleri koruyarak dönüştürülmüş verileri depolayın.

Funnel içinde etkileşimli gösterge panelleri oluşturun veya temiz verileri Looker Studio, Tableau veya depolara aktarın.

Doğal dilde sorular sorun ve yerleşik AI özelliği olan Data Chat'i kullanarak verilerinizden içgörüler elde edin.

Funnel.io sınırlamaları

Tüm konektörler/hedefler her plana dahil değildir (bazıları yalnızca İş Planı veya Enterprise Planı'nda mevcuttur).

Platform, gelişmiş özel özelleştirme için veri modelleme kavramlarının anlaşılmasını gerektirir.

Kurulum, özellikle karmaşık veri yapılarına sahip ajanslar için tak ve çalıştır araçlarına göre daha uzun sürer.

Funnel.io fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Özel fiyatlandırma

İş: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Funnel.io puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (155+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📌 Ş Akışı ve müşteri teslimi yığını

14. ClickUp (Müşteri teslimat ş akışlarını uçtan uca yönetmek için en iyisi)

ClickUp görevleri kullanarak kampanya yürütme akışını sürdürün

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenen, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

Dahası, ClickUp'ın Yaratıcı Ajans Proje Yönetimi Yazılımı, tüm müşteri ş akışınızın temelini oluşturur. İşte pazarlama stratejilerinizi nasıl desteklediği. 👇

Net bir süreçte teslimatları gerçekleştirin

Diyelim ki, düzenli müşteriniz için bir sosyal medya kampanyası hazırlıyorsunuz. Haftalık kampanya setinin tamamı için bir ClickUp görevi oluşturuyorsunuz. Bu görev içinde şunları yapıyorsunuz:

Senaryo yazımı, metin yazarlığı, görseller ve düzeltme için alt görevler ekleyin.

ClickUp Bağımlılıkları'nı kullanın, böylece işler doğru sırayla ilerlesin ve metin hazır olduğunda tasarımcınız görseller üzerinde çalışmaya başlasın.

Marka sesinin tutarlılığı ve CTA yerleşimi gibi kalite güvencesi için bir ClickUp görevi kontrol listesi oluşturun.

ClickUp Görev Önceliklerini uygulayarak, daha kısa müşteri teslim tarihlerine bağlı varlıkları vurgulayın.

Daha fazla toplantı yapmadan müşterilere netlik sağlayın

ClickUp'taki müşteri portalı gösterge paneli kullanarak proje görünürlüğü sağlayın

ClickUp Dashboards, müşteriye yönelik bir gösterge paneli aracılığıyla iş durumunu, zaman çizelgelerini ve ilerlemeyi sunmanıza yardımcı olur. Müşteri gösterge panelinizde şunlar görüntülenebilir:

Mevcut proje aşaması ilerlemesi

Müşteri incelemesine hazır çıktılar

Önümüzdeki haftanın son teslim tarihleri

İlgili takım üyeleri arasında bant genişliği

Haftalık ilerlemeyi özetleyen AI Kartları (ve daha fazlası!)

Bir müşterinin haftalık bir video dizisi yayınladığını varsayalım. Gösterge paneliinizde taslak senaryolar, tamamlanan kayıtlar, ilerlemeli düzenlemeler ve yayınlanmaya hazır bölümler gösterilir. Müşteriler, işin ne aşamada olduğunu anında anlar.

Ayrıca, takımınızın iş yükü dağıtımını ve darboğazları izlemesi için dahili gösterge panelleri oluşturabilirsiniz.

Bağlamsal konuşmalarla harekete geçirin

ClickUp Chat ile proje tartışmaları işin yapıldığı yerde kalır.

ClickUp sohbeti kullanarak bağlamı uygulamaya bağlı tutun

Diyelim ki stratejistiniz, geri bildirim görüşmesi sırasında performans pazarlama kampanyası için mesajları iyileştiriyor. Notları doğrudan projenin Sohbet kanalına bırakıyor. Ardından, tasarımcı aynı konu içinde yanıt veriyor ve güncellenmiş görseli ek dosya olarak ekliyor. Kararlaştırılan yön, tek bir tıklama ile bir göreve dönüştürülüyor.

Sonunda, herkes platform değiştirmeden veya gerekçeyi yeniden açıklamadan iş yapmaya devam eder.

AI ile projelerinizi uyumlu hale getirin

Takımınız harika bir iş çıkarıyor. Yavaşlama genellikle işlerle ilgili olarak ortaya çıkar: güncellemeler, takipler, uyum kontrolleri ve "Bir dakika, bu konuda ne durumdayız?" anları.

ClickUp Brain bu yükü ortadan kaldırır, böylece takımınız her bir mikro devri yönetmenize gerek kalmadan çalışmaya devam edebilir.

Haftalık müşteri güncellemelerinizi düşünün.

Görevleri açar, sohbetleri kaydırır, nelerin değiştiğini hatırlamaya çalışır, önemli noktaları çıkarır, her şeyi temiz bir dille yeniden yazar ve hiçbir şeyin eksik olmadığından emin olmak için iki kez kontrol edersiniz. Bu zor bir iş değildir, ancak zaman alıcıdır ve her hafta tekrarlanır.

ClickUp Brain ile önemli işlere odaklanın

Şimdi şunu hayal edin: ClickUp Brain'den güncelleme isteyin.

Gerçek görev ilerlemesi, kararlar, yorumlar, onaylar ve bekleyen öğelerini okur ve hemen gönderebileceğiniz açık, yapılandırılmış bir durum özeti oluşturur.

ClickUp'ı benimseyen takımlar işleri 3 kat daha hızlı tamamlar, her hafta 1,1 iş günü kazanır ve operasyonel masrafları %88 oranında azaltır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gösterge panellerini kontrol etmeden bilgilendirilmeye devam edin: ClickUp Scheduled Reports'u kurarak müşterilerinize belirli aralıklarla (örneğin, her iki Cuma günü) kampanya performans özetleri sunun.

Çabaların gerçekten nereye gittiğini görün: ClickUp Proje Zaman Takibi ile kampanyalar, yaratıcı geliştirme, revizyonlar ve müşteri görüşmeleri için harcanan saatleri kaydedin, böylece sabit ücretleri ve SOW'ları doğru bir şekilde fiyatlandırabilirsiniz. ClickUp Proje Zaman Takibi ile kampanyalar, yaratıcı geliştirme, revizyonlar ve müşteri görüşmeleri için harcanan saatleri kaydedin, böylece sabit ücretleri ve SOW'ları doğru bir şekilde fiyatlandırabilirsiniz.

İşlerinizi hızlıca paylaşın: ClickUp Clips'i kullanarak kısa tanıtım videoları veya yaratıcı gerekçeler kaydedin, böylece müşterileriniz başka bir toplantı planlamadan yönlendirmeyi anlayabilir.

Hareket halindeyken fikirlerinizi paylaşın: Brain MAX'taki Brain MAX'taki ClickUp Talk to Text özelliğini kullanarak beyin fırtınası notlarını, sesli yorumları veya müşteri geri bildirimlerini kaydedin, böylece takım hızlı hareket ederken hiçbir şey kaçırılmasın.

Varlıkları anında bulun: ClickUp Enterprise Search ile doğal dil aramasını kullanarak ClickUp Çalışma Alanınızda geçmiş kampanya dosyalarını, sunumları, marka kılavuzlarını veya içerik takvimlerini bulun. ClickUp Enterprise Search ile doğal dil aramasını kullanarak ClickUp Çalışma Alanınızda geçmiş kampanya dosyalarını, sunumları, marka kılavuzlarını veya içerik takvimlerini bulun.

Müşteri iletişimini işle bağlantılı tutun: ClickUp E-posta Proje Yönetimi'ni kullanarak e-postaları doğrudan Çalışma Alanınızda gönderin ve alın, böylece geri bildirim konuları doğru çıktıları bağlayabilir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi'ni kullanarak e-postaları doğrudan Çalışma Alanınızda gönderin ve alın, böylece geri bildirim konuları doğru çıktıları bağlayabilir.

Toplantı bilgilerini asla kaybetmeyin: ClickUp AI Notetaker ile müşteri görüşmelerini belgelendirin, kararları özetleyin, eylem ögelerini çıkarın ve bunları kampanya görevine otomatik olarak ek dosya olarak ekleyin. ClickUp AI Notetaker ile müşteri görüşmelerini belgelendirin, kararları özetleyin, eylem ögelerini çıkarın ve bunları kampanya görevine otomatik olarak ek dosya olarak ekleyin.

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellik seti, yeni kullanıcıları ilk başta zorlayabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Bir pazarlama ajansı sahibi, Reddit'te ClickUp'ı kullanma deneyimini paylaşıyor:

Ajansımızı yaklaşık yarım yıldır ClickUp ile yönetiyoruz ve dürüst olmak gerekirse, bu, çalışma şeklimizi hiç beklemediğim şekilde değiştirdi. […] Docs sistemi, Google Dokümanlar ile yaptığımız işlerin çoğunu sessizce yerini aldı. Belgelerimiz projelerimizle aynı yerde olduğunda her şeyin akışı daha iyi oluyor. Takım, düşündüğümden daha hızlı bir şekilde buna adapte oldu. Başlangıçta ClickUp Brain hakkında kararsızdım, sadece başka bir AI hilesi gibi görünüyordu. Ancak, özellikle uzun müşteri e-postalarını özetlemem veya bir taslak hazırlamam gerektiğinde, beni bazı sıkıcı yazma görevlerinden kurtardı. […] AI not alma özelliği gerçek bir sürprizdi. Eskiden toplantılardan sonra birçok eylem öğesini kaybediyorduk, ama şimdi her şeyi yakalıyor ve görevleri otomatik olarak atıyor. Takip süreci belirgin şekilde iyileşti.

Ajansımızı yaklaşık yarım yıldır ClickUp ile yönetiyoruz ve dürüst olmak gerekirse, bu, çalışma şeklimizi hiç beklemediğim şekilde değiştirdi. […] Docs sistemi, Google Dokümanlar ile yaptığımız işlerin çoğunu sessizce yerini aldı. Belgelerimiz projelerimizle aynı yerde olduğunda her şeyin akışı daha iyi oluyor. Takım, düşündüğümden daha hızlı bir şekilde buna adapte oldu.

Başlangıçta ClickUp Brain hakkında kararsızdım, sadece başka bir AI hilesi gibi görünüyordu. Ancak, özellikle uzun müşteri e-postalarını özetlemem veya bir taslak hazırlamam gerektiğinde, beni bazı sıkıcı yazma görevlerinden kurtardı. […]

AI not alma özelliği gerçek bir sürprizdi. Eskiden toplantılardan sonra birçok eylem öğesini kaybediyorduk, ama şimdi her şeyi yakalıyor ve görevleri otomatik olarak atıyor. Takip süreci belirgin şekilde iyileşti.

📌 Çoklu müşteri ölçeği ve beyaz etiketleme

15. Stack AI (Kurumsal AI dağıtımı için en iyisi)

via Stack AI

Stack AI, takımların kod yazmadan üretime hazır AI asistanları ve ş akışları oluşturmasına olanak tanır. Görsel oluşturucu, destek triyajı, belge analizi veya teklif oluşturma gibi görevleri yerine getirmek için bileşenleri birbirine bağlar.

ChatGPT, Claude veya Gemini gibi büyük dil modellerinden (LLM) belirli göreve göre seçim yapın, ardından AI asistanını dahili bir uygulama olarak dağıtın veya daha geniş entegrasyonlar için API aracılığıyla açığa çıkarın.

Stack AI'nın en iyi özellikleri

Kodlama yapmadan dil modellerini, veri kaynaklarını ve mantığı birbirine bağlayarak görsel olarak AI ş akışları oluşturun.

RAG'yi uygulayarak AI yanıtlarını şirketlere özgü belgelere ve bilgi tabanlarına dayandırın.

Dakikalar içinde rol özel sohbet robotları tasarlayın ve kullanıma sunun

Uyumluluk için ortamları, rol tabanlı izinleri ve denetim günlüklerini kullanarak dağıtımları yönetin.

Yığın AI sınırlamaları

Şablon derinliği kullanım durumuna göre değişir ve özel ş akışları için özelleştirme gerektirir.

Genel otomasyon platformlarına kıyasla entegrasyon seçenekleri daha sınırlıdır.

İzleme ve gözlemlenebilirlik araçları, karmaşık üretim dağıtımları için ek destek gerektirebilir.

Stack AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Stack AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Çoğu küçük/uzman ajans hala oldukça yalın ve müşteri odaklıdır. 251 ajansı kapsayan bir karşılaştırma raporunda, çoğunluk sadece 11-20 müşteriye sahip olduğunu bildirmiş ve genellikle "SEO ve web sitesi bakımı"nı en önemli hizmetleri olarak sıralamıştır (ajansların %77'si).

16. HighLevel (Ajans bayileri için en iyisi)

via HighLevel

HighLevel, CRM, e-posta pazarlaması, SMS ve huni oluşturmayı ajansların beyaz etiketleyip yeniden satabileceği bir çözümde birleştirir. Giriş URL'lerinden mobil uygulamalara kadar tüm sistemi markalaştırırsınız, böylece müşteriler HighLevel'ın logosu yerine sizin logonuzu görür.

Platform, müşteri iletişimlerini merkezileştirmek için iki yönlü SMS, çağrı izleme, sesli mesaj bırakma ve Facebook Messenger entegrasyonunu içerir.

Daha da iyisi, HighLevel'ın AI araçları, dönüşüm hunisi metinleri oluşturur, inceleme yanıtları oluşturur ve konuşma komutları aracılığıyla ş akışları oluşturur.

HighLevel'ın en iyi özellikleri

Mobil uygulamalar, oturum açma URL'leri ve müşterilere yeniden satış için markalama dahil olmak üzere tüm platformu beyaz etiketleyin.

Huni, ş akışları ve otomasyonları bir araya getiren Snapshots kullanarak eksiksiz pazarlama sistemlerini klonlayın.

SaaS Modu'nu etkinleştirerek abonelik planları oluşturun, müşterilerden ücret alın ve faturalandırmayı otomatik olarak gerçekleştirin.

HighLevel sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yeni özelliklerde ara sıra hatalar ve performans sorunları yaşadıklarını bildiriyor.

Gelişmiş AI özellikleri, temel aboneliğin üzerine ayrı kullanım tabanlı fiyatlandırma gerektirir.

HighLevel fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Başlangıç: 97 $/ay

Sınırsız: 297 $/ay

HighLevel puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (545+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (80+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Pazarlama alanında AI'yı, düşük performans gösteren kanalları gerçek zamanlı olarak işaretlemek üzere eğitin. Örneğin, TikTok reklamları hafta ortasında düşük dönüşüm oranı gösteriyorsa, AI'nız takımı uyararak bütçeyi yeniden tahsis etmesini veya reklamları hemen değiştirmesini sağlayabilir.

Ajanslar için İyi Oluşturulmuş Bir AI Yığını Avantajları

Güçlü bir AI yığını, ajansların AI'nın yayılmasını önlemesine ve performansı artıran sistemler oluşturmasına olanak tanır. İyi yapılandırılmış bir yığın, gerçek değeri şu şekilde katar:

Kampanya sunumunu hızlandırır: Bağlantılı otomasyon sayesinde yaratıcı üretim, onay döngüleri ve müşteri raporlamasını hızlandırır.

Yaratıcı çıktıyı geliştirir: AI'yı kullanarak konseptler üzerinde beyin fırtınası yapar , varyasyonları test eder ve mesajları büyük ölçekte iyileştirir.

Müşteri sadakatini artırır: Daha hızlı sonuçlar ve daha derin içgörüler sağlayarak ölçülebilir sonuçlara dönüşür.

Geleceğe dönük operasyonlar: Karmaşıklığı artırmadan teknoloji yığınınızı yeni araçlara ve pazar değişikliklerine uyumlu hale getirir.

Karar verme sürecini güçlendirir: Pazarlama analitiği , CRM ve reklam verilerini bir araya getirerek trendleri ortaya çıkarır ve daha akıllı harcamalar için rehberlik eder.

🧠 İlginç Bilgi: Yaklaşık bir yüzyıl boyunca (19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ortalarına kadar), birçok reklam ajansı, müşterileri için satın aldıkları medya maliyetinin yaklaşık %15'i oranında standart komisyon alıyordu. Ajanslar, yayıncılar yerine reklamverenler için yaratıcı kampanyalar yürütmeye yöneldikten sonra bile, bu komisyon modelini korumayı başardılar.

Ajansların AI Stack'i Oluştururken Yaptıkları Yaygın Hatalar

Çoğu ajansın AI yığınını oluştururken yaptığı hatalar ve aynı hataları tekrarlamaktan kaçınmanın yolları.

Hata Neden sorun yaratıyor? Bunun yerine yapılacaklar Araçları bir strateji olarak ele almak Takımlar, teknolojiyle süreç sorunlarının çözülmesini bekler, bu da karmaşa ve kafa karışıklığına yol açar. Önce ş akışınızı planlayın, ardından araçları kullanarak halihazırda işe yarayan unsurları güçlendirin. Bağlam olmadan AI kullanmak Takımlar net veriler veya yönlendirme sağlamadığında AI çıktıları alakasız hale gelir. Doğru sonuçlar elde etmek için araçlara yüksek kaliteli komutlar, müşteri içgörüleri ve kampanya verileri sağlayın. Takımlar arası uyumun atlanması Bağlantısı kopuk yaratıcı, analiz ve strateji takımları, yinelemelere ve gecikmelere neden olur. Herkesin uyumlu çalışmasını sağlamak için paylaşılan gösterge panelleri veya merkezi Çalışma Alanları oluşturun. Yalnızca AI özelliklerine güvenmek Parlak AI eklentileri genellikle eksik temel yeteneklerden dikkatleri dağıtır. Aracın stratejiyi, işbirliğini veya ölçülebilir sonuçları geliştirip geliştirmediğini değerlendirin.

🧠 İlginç Bilgi: Bazı ajanslar medya türlerinde öncü rol oynadı: Örneğin, ABD'deki bir ajans 1941 yılında ilk TV reklamını (bir saat için) yayınladı ve otomobiller ABD yollarında yaygınlaşınca reklam panolarının sayısı hızla arttı.

AI odaklı bir pazarlama ajansı kurmak, birbirinden kopuk sistemlerle uğraşmak anlamına gelmemelidir. En akıllı takımlar, ş akışlarını kolaylaştırır, bağlantı kurar ve ölçeklendirir, böylece her proje iyi yağlanmış bir kampanya makinesi gibi çalışır.

ClickUp, tüm ajans akışlarınızı tek bir güçlü Çalışma Alanı'nda bir araya getirir, böylece strateji, yaratıcılık, uygulama ve raporlama tek bir çatı altında toplanır.

ClickUp görevlerinde kampanyalar planlayın, gösterge panelleri ile performansı takip edin, belgelerde oyun kitaplarınızı merkezileştirin ve ClickUp Brain ile yeni fikirler üretin. Dahası, ClickUp BrainGPT tüm ş akışınızı birleştirir. Bu, platformlar arasında geçiş yapmak için daha az zaman harcayıp, gerçekten fark yaratan kampanyalar oluşturmak için daha fazla zaman harcayacağınız anlamına gelir.

Ajansınızın tüm AI ekosistemini birbirine bağlama bağlantısını kurmaya hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Ajanslar, içerik oluşturma, kampanya yönetimi, analitik ve müşteri raporlamasına yardımcı olacak araçlara ihtiyaç duyar. ClickUp, AI destekli yazma, görev izleme ve performans gösterge panellerini tek bir platformda bir araya getirerek, takımların araçlar arasında geçiş yapmadan kampanyaları yönetmelerine ve içerik oluşturmalarına olanak tanır.

Çoğu ajans, toplam teknoloji bütçesinin yaklaşık %10-20'sini AI pazarlama araçlarına ayırmaktadır. Kesin miktar, takım boyutuna, hizmet verilen müşterilere ve kampanyaların karmaşıklığına bağlıdır.

Küçük ajanslar da yapay zeka (AI) yığınlarını kesinlikle benimseyebilir. Artık birçok AI platformu, uygun fiyatlı planlar, ücretsiz seviyeler veya kullanım başına ödeme modelleri sunarak küçük takımların rutin işleri otomasyonla gerçekleştirmelerine ve büyük yatırımlar yapmadan etkili bir şekilde rekabet etmelerine olanak tanıyor.

Tekrarlayan görevlerde kazanılan zaman, kampanya performansındaki iyileşmeler, potansiyel müşteri dönüşüm oranları ve edinme başına maliyet gibi metrikleri takip edin. Reklam hedefleme gibi faaliyetler için AI öncesi ve sonrası performansları karşılaştırmak, değeri ölçmek ve daha fazla yatırım yapmayı haklı çıkarmak için yardımcı olur.

Ajanslar, yığınlarını her 6-12 ayda bir gözden geçirmelidir. Bu, gereksiz veya az kullanılan araçları ortadan kaldırırken, yeni özellikler, güvenlik güncellemeleri ve gelişen müşteri ihtiyaçları konusunda güncel kalmalarını sağlar.