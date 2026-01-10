İşletme Operasyonlarını Yönetmek için En İyi 11 Holded Alternatifi (2025)

Holded, faturalama ve CRM'den proje izleme ve muhasebeye kadar iş operasyonlarını yönetmek için sağlam bir hepsi bir arada platformdur.

Ancak bu, herkes için mükemmel bir seçim değildir. Belki de bu özellikler artık size yetmiyor, daha kapsamlı özelleştirme ihtiyacınız var ya da sadece paranızın değerini daha iyi almak istiyorsunuz.

İyi haber şu ki, her biri kendi güçlü yönleri, fiyatlandırma modelleri ve sektöre özgü araçları olan birçok güçlü Holded alternatifi var.

Basit faturalandırma ihtiyacı olan bir startup, gelişmiş proje yönetimi arayan bir ajans veya daha sağlam entegrasyonlar isteyen bir kurumsal işletme olun, iş şeklinize uygun bir seçenek mutlaka vardır.

Bu blogda, iş operasyonlarınızı kolaylaştırmanıza, zamandan tasarruf etmenize ve daha akıllı bir şekilde ölçeklendirmenize yardımcı olabilecek en iyi 11 Holded alternatifini bir araya getirdik. Hadi başlayalım ve takımınız için doğru aracı bulalım.

Holded Alternatiflerine Genel Bakış

Holded alternatiflerinin birbirleriyle karşılaştırması aşağıdaki gibidir:

Araç En İyisi En İyi Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp AI ile proje yönetimi, ş akışı ve iş operasyonlarını yönetme Proje yönetimi, otomasyonlar, özel yapay zeka ajanları, beyin ve gösterge panelleri ile CRM Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal işletmeler için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur. QuickBooks Online Küçük işletmeler için muhasebe ve defter tutma Ödeme hatırlatıcıları, otomatik banka senkronizasyonu ve verimliliği artırmak için düzenli giderler Ücretli planlar aylık 38 $'dan başlar. Scoro İşletme yönetimi Kapsamlı iş yönetimi Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 23,90 $'dan başlar. Xero Güçlü entegrasyonlara sahip bulut tabanlı muhasebe Fatura/ödeme izleme, gider yönetimi Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar. Odoo Açık kaynaklı iş uygulaması paketi CRM, muhasebe, envanter ve proje yönetimi için modüler uygulamalar Özel fiyatlandırma Zoho One Uygun fiyatlı iş yazılımı CRM, finans, proje yönetimi paketi Ücretli planlar aylık 45 $'dan başlar. Bitrix24 Bütçeye uygun CRM ve takım işbirliği CRM, işbirliği, proje yönetimi Ücretli planlar aylık 124 $'dan başlar. Wave İşletme muhasebesi için serbest çalışanlar Ücretsiz başlangıç, faturalama ve proje muhasebesi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar. FreshBooks Faturalandırma ve müşteri faturalandırma Özel faturalandırma, zaman takibi Ücretli planlar aylık 21 $'dan başlar. NetSuite Kurumsal düzeyde ERP ve muhasebe Finans, CRM ve envanter dahil kapsamlı ERP Özel fiyatlandırma SAP Business One ERP'ye ihtiyaç duyan orta boyutlu işletmeler Finans, üretim, envanter ve raporlama için ERP Özel fiyatlandırma

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Neden Holded Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Holded bir iş yönetimi aracıdır. Özellikleri arasında CRM, faturalandırma, muhasebe, envanter ve hatta temel proje izleme bulunmaktadır.

Kullanıcıların karşılaştığı ve Holded alternatiflerini aramaya iten bazı yaygın sorunlar şunlardır:

Temel proje yönetimi : Platform Kanban, Gantt ve görev izleme özellikleri sunar, ancak ölçeklendirme takımlarının sıklıkla kullandığı bağımlılıklar ve iş yükü görünümleri gibi gelişmiş özelliklerden yoksundur.

AI destekli ş akışları yok : Tekrarlayan işleri otomasyonla gerçekleştirmek, güncellemeleri özetlemek veya içgörüler oluşturmak için gömülü bir zeka katmanı yoktur. Modern takımlar, gider izleme ve finansal yönetim için hepsi bir arada platformlardan giderek daha fazla bu özellikleri beklemektedir.

Kafa karıştırıcı modüler fiyatlandırma : Kademeli modeller esneklik sağlasa da, çok fazla seçenek olduğunda müşteriler kendilerine en uygun planı belirlemekte zorlanır ve bu da onboarding ve bütçeleme sürecini zorlaştırır.

Sığ CRM yetenekleri : Yerleşik CRM, potansiyel müşterileri ve satış süreçlerini kapsar, ancak büyüyen takımların ihtiyaç duyduğu gelişmiş satış tahminleri, çok kanallı iletişim ve : Yerleşik CRM, potansiyel müşterileri ve satış süreçlerini kapsar, ancak büyüyen takımların ihtiyaç duyduğu gelişmiş satış tahminleri, çok kanallı iletişim ve ş Akışı otomasyonunu içermez.

Sınırlı envanter ve ERP derinliği : Stok yönetimi ve üretim araçları temel ihtiyaçları karşılar, ancak karmaşık tedarik zincirleri, çoklu depo kurulumları veya ayrıntılı : Stok yönetimi ve üretim araçları temel ihtiyaçları karşılar, ancak karmaşık tedarik zincirleri, çoklu depo kurulumları veya ayrıntılı tedarik süreçleri için yetersiz kalır.

Ölçeklendirme ile birlikte zorlu öğrenme eğrisi: Arayüz temiz olsa da, modüllerin ve eklentilerin genişliği, temel faturalama ve hesap muhasebesi ötesine geçmeye çalışan takımlar için zorlayıcı olabilir.

Holded kullanıcılarının bu konuda söyledikleri:

Holded'ın raporlar ve içgörüler için daha fazla özel seçenek olmasını dilerdim. Bu, onu iş ihtiyaçlarıma daha da uygun hale getirecekti.

Holded'ın raporlar ve içgörüler için daha fazla özel seçenek olmasını dilerdim. Bu, onu iş ihtiyaçlarıma daha da uygun hale getirecekti.

📚 Daha fazla bilgi: En iyi müşteri veritabanı yazılım sistemleri, denenmiş ve test edilmiş

Kullanılacak En İyi Holded Alternatifleri

Aşağıda, keşfetmeniz gereken en iyi Holded alternatiflerinin listesini derledik:

1. ClickUp (AI ile projeler, ş akışları ve iş operasyonlarını yönetmek için en iyisi)

ClickUp ile tüm belgelerinizi, projelerinizi, konuşmalarınızı ve daha fazlasını tek bir kapsamlı platformda yönetin.

Dünyanın ilk birleşik AI çalışma alanı olan ClickUp, en iyi Holded alternatiflerinden biridir. Gelişmiş proje yönetimi, iş akışı otomasyonu ve müşteri ilişkileri yönetimini bir araya getirir ve bunların tümü AI teknolojisi ile desteklenir.

ClickUp'ın Proje Yönetimi Platformunu kullanarak verimliliğinizi 10 katına nasıl çıkarabileceğinizi görelim.

ClickUp CRM ile bilgilerinizi merkezi bir yerde saklayın.

ClickUp CRM'yi kullanarak müşteri ilişkilerini bile yönetebilirsiniz. Öne çıkan özellikleri şunlardır:

ClickUp Özel Alanları ile anlaşma değeri, sektör türü, sözleşme tarihleri veya potansiyel müşteri kaynakları gibi veri noktalarını izlemeyi yapabilirsiniz. Bunları doğrudan görevlerinize ekleyerek, CRM yazılımınızda zengin müşteri kayıtlarına dönüştürebilirsiniz.

Özel Alanlar ekleyin ve ClickUp Özel Alanları ile CRM verilerini sıralamak için filtreler oluşturun.

Ayrıca, ClickUp Özel Durumları ile müşteri yolculuğunuzu sezgisel olarak izleyebilirsiniz. Her anlaşmanın durumunu anlamak için "Yeni Müşteri Adayı" veya "Müzakere" gibi durumlar oluşturun.

Görevleri hızlı bir şekilde izlemek için kod gerektirmeyen ş akışı otomasyonu

Tekrarlayan ş akışlarını ClickUp'taki Süper Ajanlara devredin, böylece temel operasyonlara odaklanabilirsiniz.

ClickUp'ın Otomasyonları ve Süper Ajanları, teknik ekibe bağımlı olmadan tekrarlayan görevleri kendiniz otomatikleştirmenize olanak tanır. Örneğin, potansiyel müşteriler satış sürecinde ilerledikçe takımınızı manuel güncellemelerden kurtarmak istiyorsunuz. Kod gerektirmeyen Otomasyonlar ile şunları ayarlayabilirsiniz:

Tetikleyici: Bir görevin durumu "Teklif Gönderildi" olarak değiştiğinde

Eylemler: Anlaşmayı satış müdürüne otomatik olarak atayın, "Sonraki Takip" tarihini güncelleyin ve önceden ayarlanmış bir Slack veya e-posta bildirimini gönderin.

Sonuç: Bir sonraki aşamalara ilerleme kaydedilir ve uyarılar anında gönderilir.

Özelleştirilebilir yapay zeka destekli gösterge panelleriyle trendleri izleyin.

ClickUp CRM ayrıca özelleştirilebilir ClickUp gösterge panelleri sunar:

50'den fazla bileşen ile zengin görselleştirme: Pipeline sağlığı, anlaşma boyutları veya müşteri ömür boyu değeri gibi kritik bilgileri görselleştirin.

Gerçek zamanlı satış bilgileri: Gösterge panelleri canlı olarak güncellenir ve takımlarınızın trendleri tespit etmesine, dönüşüm oranları gibi KPI'ları izlemesine veya verileri elektronik tablolara aktarmadan satış döngüsü hızını izlemesine yardımcı olur.

ClickUp gösterge panellerini kullanarak kuruluşunuzun finansal durumunu izleyin.

Son olarak, ClickUp for Finance Teams'i kullanarak işinizin finansal performansını izleyebilirsiniz. Finans ekibinizi rutin işlerden kurtararak daha önemli görevlere odaklanmalarını nasıl sağladığını görelim.

Çalışma Alanınızda canlı finansal hesaplamalar yapın

ClickUp'ın Formül Alanları, finans ekiplerinizin değerleri doğrudan görev alanlarında hesaplamasına olanak tanır; tablolara gerek yoktur. Şu tür hesaplamaları yapabilirsiniz:

Fatura düzenleme ile ödeme tarihi arasındaki gün sayısı

Maliyet aşımlarını izleme için giderler eksi bütçe

Veya proje başına formül tabanlı kar marjları

ClickUp'ın Formül Alanlarını kullanarak gelişmiş hesaplamalar yapın.

Bu gerçek zamanlı hesaplamalar görevlerle uyumlu olarak görünür ve otomatik olarak güncellenir. Holded ise statik muhasebe rakamları sağlar, ancak takımların ş akışlarına gömülü özel, görev düzeyinde formüller oluşturmasına izin vermez. ClickUp bunu yerel olarak yapar ve yürütme ile finansal izlemeyi birbirine bağlar.

Tek bir arama çubuğu ile hepsini bir araya getiren Kurumsal Arama

ClickUp'ın aranabilir platformu, görevler, belgeler, hedefler, yorumlar gibi her şeyi tek bir indekste birleştirir. Finans ekipleri şunları yapabilir:

Geçmiş bütçe ek dosyalarını anında görüntüleyin

İlgili faturaları veya makbuzları bulun

Araçları değiştirmeden proje maliyet verilerini ortaya çıkarın

Holded, belgeler, görevler ve yorumlar arasında bu birleşik arama özelliğinden yoksundur, bu da ClickUp'ın Kurumsal Arama özelliğini hızlı finansal şeffaflık için bir kazanç haline getirir.

Finansal akışlar için yapay zekayı kullanın

ClickUp Brain, ham verileri içgörülere dönüştüren yapay zeka destekli bir katman ekler. Finans takımları için bunun anlamı şudur:

Gider özetleri: Brain, gider görevlerinin listesini veya yüklenen bir raporu tarayabilir ve aşırı harcama kategorilerinin net bir dökümünü oluşturabilir.

Ödeme takibi: Brain'den vadesi geçmiş faturaları liste etmesini isteyin, ardından yeni görevler olarak otomatik olarak hatırlatıcılar oluşturun.

Finansal Soru-Cevap: "3. çeyrekteki seyahat giderlerimizin toplamı nedir?" yazın, Brain görevlerden, belgelerden veya gösterge panellerinden sayıları çıkarır.

Politika Yardımı: Çalışanlar "Şirketin geri ödeme sınırı nedir?" diye sorgu yapabiliyor ve Brain doğru politika belgesini gösteriyor.

Otomasyonlu Eylem Öğeleri: Bütçe inceleme toplantılarının ardından Brain, takip edilecek görevler oluşturur.

ClickUp Brain ile işiniz için teklifleri kolayca oluşturun ve iyileştirin.

Herhangi bir ş akışını desteklemek için 15'ten fazla görünüm

15'ten fazla ClickUp Görünümü kullanarak projelerinizi görselleştirin. Yönetici, geliştirici veya tasarımcı olsun, her takım üyesi kendisine uygun biçimde iş yapabilir.

Son olarak, ClickUp, ClickUp Fatura Şablonu gibi finansal ihtiyaçlarınızı karşılayan şablonlar da sunar.

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Fatura Şablonu ile otomatik doldurulan alanlarla hızlı bir şekilde faturalar oluşturun.

Bu şablon, finans ekipleri, serbest çalışanlar ve ajansların müşteri faturalarını yönetmelerine yardımcı olur. Her faturanın durumu, son teslim tarihi, ödeme türü ve müşteri bilgileri ile izlendiği, net ve görev tabanlı bir sisteme sahip olursunuz.

Ayrıca, her faturayı Ödenmiş, Vadesi Geçmiş veya Ödenmemiş olarak kategorize edebilir, böylece nakit akışınızı bir bakışta kolayca görebilirsiniz. Ayrıca, sahipleri atayabilir, notlar ekleyebilir ve her faturayla ilgili saatleri ve tutarları izlemeyi yapabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Belge bilgisi: ClickUp Docs'u kullanarak görevler ve projelerle doğrudan bağlantılı SOP'lar, oryantasyon kılavuzları, wikiler ve teklifler oluşturun. ClickUp Docs'u kullanarak görevler ve projelerle doğrudan bağlantılı SOP'lar, oryantasyon kılavuzları, wikiler ve teklifler oluşturun.

Üçüncü taraf araçlarla bağlantı kurun: Dropbox, Google Drive ve hatta QuickBooks ve Xero gibi faturalama araçları gibi 1.000'den fazla harici uygulamayı ClickUp entegrasyonları ile entegre edin.

İşleri verimli bir şekilde yönetin: ClickUp görevlerini kullanarak projeleri, atanan kişiler, öncelikler, son teslim tarihleri ve bağımlılıklar ile uygulanabilir adımlara bölün.

Toplantıları otomatik olarak kaydedin: ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak aramalara katılın, tartışmaları kaydedin ve doğrudan görevlerle bağlantılı eylem öğeleri içeren özetler oluşturun.

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özel özelleştirme seçenekleri nedeniyle öğrenme eğrisi dik

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu inceleme her şeyi açıklıyor:

ClickUp, takımımıza kapasite ve genel proje yönetimi hakkında kuşbakışı bir görünüm sunma konusunda mükemmeldir. ClickUp'ta işleri en iyi şekilde yapmanın yollarını hala öğreniyoruz. Ancak, önceki proje yönetim sistemlerinde olduğu gibi yapılacaklar listesinden işlerin tamamlandığını görmek yerine, bir projenin nasıl ilerlediğini görmek açısından çok yararlıdır. Ayrıca, kuruluşumuzun ş Akışına daha iyi yardımcı olmak için örneğimizi özelleştirebilmek de çok yararlıdır. Ayrıca, gerektiğinde mükemmel müşteri desteği aldık. Genel olarak çok yardımcı oldu.

ClickUp, takımımıza kapasite ve genel proje yönetimi hakkında kuşbakışı bir görünüm sunma konusunda mükemmeldir. ClickUp'ta işleri en iyi şekilde yapmanın yollarını hala öğreniyoruz. Ancak, önceki proje yönetim sistemlerinde olduğu gibi yapılacaklar listesinden işlerin tamamlandığını görmek yerine, bir projenin nasıl ilerlediğini görmek açısından çok yararlıdır. Ayrıca, kuruluşumuzun ş Akışına daha iyi yardımcı olmak için örneğimizi özelleştirebilmek de çok yararlıdır.

Ayrıca, gerektiğinde mükemmel müşteri desteği aldık. Genel olarak çok yardımcı oldu.

2. QuickBooks Online (Küçük işletmelerin muhasebe ve defter tutma işlemleri için en iyisi)

QuickBooks Online aracılığıyla

QuickBooks Online, bulut tabanlı bir muhasebe ve finansal yönetim platformudur. Intuit tarafından geliştirilen bu platform, küçük ve orta ölçekli işletmelere faturalama, gider izleme, bordro, envanter ve vergi uyumluluğu konularında yardımcı olur.

QuickBooks, toplu faturalandırma ve gider işleme özelliğine sahiptir, bu da tek seferde birden fazla fatura ve gider oluşturmanıza, çoğaltmanıza veya içe aktarmanıza olanak tanır. Bu, kayıt girişini otomasyonla otomatikleştirerek finans takımlarına zaman kazandırır ve Holded'ın sunamadığı bir verimlilik sağlar.

Finance Agent, takımların proaktif finansal kararlar almasına yardımcı olan tahminler, varyans uyarıları ve KPI puan kartlarını gösterir.

Takımınızın mobiliteye ihtiyacı varsa ne yapmalısınız? QuickBooks mobil uygulaması, gerçek zamanlı faturalandırma, fotoğraflar aracılığıyla giderlerin kaydedilmesi ve hatta mobil ödemeler gibi özellikler sunarak finansal akışların ofis dışında da devam etmesini sağlar. Onaylar ve hatırlatıcılar için kural tabanlı otomasyonla birleştirildiğinde, tekrarlayan idari işleri azaltır.

Entegrasyonları, ödeme işlemcileri ve e-ticaret platformlarıyla uyumlu çalışır, böylece her şeyi iki kez girmek zorunda kalmazsınız. Bordro entegrasyonu, vergi kesintilerini, doğrudan mevduatları ve W-2 oluşturmayı otomatik olarak gerçekleştirir.

QuickBooks Online'ın en iyi özellikleri

Ödeme hatırlatıcılarını otomasyonla otomatikleştirin ve hızlı tahsilat için ödemeleri faturalara eşleştirin.

Birden fazla banka hesabını bağlayarak işlemleri otomatik olarak indirin, sıralayın ve mutabakatını yapın, böylece doğru finansal kayıtlara sahip olun.

Giderleri ayrıntılı vergi kategorilerine göre düzenleyin, gelir ve giderler üzerindeki satış vergisi hesaplamalarını otomasyon ile gerçekleştirin ve GST/KDV'yi izleyin.

QuickBooks Online sınırlamaları

Sürekli güncellemeler ve arayüzde zorunlu olarak yapılan değişiklikler, sürekli bir sürtüşme noktası oluşturmaktadır.

QuickBooks Online fiyatlandırması

Basit Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 38 $

Essentials: Aylık 75 $ (en fazla 3 kullanıcı)

Plus: Aylık 115 $ (en fazla 5 kullanıcı)

Gelişmiş: Aylık 275 $ (en fazla 25 kullanıcı)

QuickBooks Online puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (3.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (8.100'den fazla yorum)

QuickBooks Online hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor:

Kullanımı kolay olması ve tüm iş sayılarımı tek bir yerde görebilmem hoşuma gidiyor. Raporlar, finans uzmanı olmasanız bile anlaşılması kolay ve net... Test için sandbox oluşturma, diğer platformlar kadar kullanıcı dostu değil ve her iki yılda bir yeni sandbox oluşturmanız gerekiyor, bu da bizim geliştiricilerimiz için mantıklı değil.

Kullanımı kolay olması ve tüm iş sayılarımı tek bir yerde görebilmem hoşuma gidiyor. Raporlar, finans uzmanı olmasanız bile anlaşılması kolay ve net... Test için sandbox oluşturma, diğer platformlar kadar kullanıcı dostu değil ve her iki yılda bir yeni sandbox oluşturmanız gerekiyor, bu da bizim geliştiricilerimiz için mantıklı değil.

⚡ Şablon Arşivi: Ücretsiz Microsoft Word Fatura Şablonları

3. Scoro (İşletme yönetimi için en iyisi)

Scoro aracılığıyla

Scoro, öncelikle profesyonel hizmet otomasyonu (PSA) platformu olarak tasarlanmıştır ve danışmanlık şirketleri, kreatif ajanslar, BT ve diğer proje tabanlı işler için uygundur.

Holded'ın bir alternatifi olarak, teklif verme, bütçeleme, proje planlama, zaman takibi ve faturalandırma işlemlerini bir ş Akışına entegre eder. Tekliften nakit akışına kadar tam görünürlük elde edersiniz. Ayrıntılı izinler, hassas müşteri bilgilerinin güvenliğini sağlar.

Scoro'nun Holded'e göre öne çıktığı nokta, bütçeleri gerçek zamanlı olarak izleme yeteneğidir. Ayrıntılı teklifler oluşturabilir, bunları proje bütçelerine dönüştürebilir ve ardından işin ilerlemesiyle birlikte planlanan harcamalarla gerçek maliyetleri karşılaştırabilirsiniz.

Diğer iki özellik ise takım iş yüklerini dengelemek için kaynak yönetimi ve kapasite planlamasıdır. Scoro ayrıca zaman, gider ve maliyet izlemesini doğrudan proje karlılığına entegre eder. Faturalandırılabilir her saat, gider veya avans izlenebilir ve finansal sonuçlarla ilişkilendirilebilir, böylece hizmet işletmelerinize marjlar hakkında çok daha net bir resim sunar.

Scoro'nun en iyi özellikleri

Teslimat maliyetlerini ve kar marjlarını otomatik olarak değerlendiren ayrıntılı teklifler oluşturun ve müşterilere gönderin.

Gelişmiş veri motoru ELI ile Scoro hakkında her türlü sorunun cevabını bağlam içinde alın.

Yerleşik zamanlayıcılar ve zaman çizelgeleri ile görevlere harcanan zamanı takip edin ve faturalandırılabilir saatleri doğru bir şekilde hesaplayın.

Scoro sınırlamaları

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne kıyasla birçok özelliği barındırmadığından, hareket halindeyken projeleri yönetmeyi zorlaştırmaktadır.

Scoro fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 23,90 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 38,90 $

Performans: Kullanıcı başına aylık 59,90 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Scoro puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (410+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (240+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Scoro hakkında ne diyor?

Bir inceleme bunu şu şekilde ifade ediyor:

Scoro'da en çok takdir ettiğim özellik, iş arkadaşlarının uygunluk durumları, toplantı odaları ve çeşitli projeyle ilgili unsurlar dahil olmak üzere tüm kaynakların kolayca izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan sezgisel ve ayrıntılı takvimidir... Scoro'nun en az yararlı yönü ise biraz zahmetli olan görev oluşturma fonksiyonudur.

Scoro'da en çok takdir ettiğim özellik, iş arkadaşlarının uygunluk durumları, toplantı odaları ve çeşitli projeyle ilgili unsurlar dahil olmak üzere tüm kaynakların kolayca izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan sezgisel ve ayrıntılı takvimidir... Scoro'nun en az yararlı yönü ise biraz zahmetli olan görev oluşturma fonksiyonudur.

🚀 ClickUp Avantajı: Dağınık AI araçlarını yönetmek ve sürekli sekme değiştirmekle uğraşıyorsanız, ClickUp Brain MAX sizin için ideal çözümdür. Araç yükünü ortadan kaldıran tek bir bağlamsal merkezdir. 👇🏼 İşte nasıl kullanabileceğiniz: GPT-4. 1, Claude, Gemini ve ClickUp'ın yerel bağlamsal Brain'ini bir araya getiren birleşik bir arayüzle farklı uygulamaları değiştirin.

Google Drive, Slack, Google Dokümanlar, GitHub ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm araçlarınızda ihtiyacınız olan her şeyi arayın.

Talk-to-Text özelliği ile görevlerinizi, mesajlarınızı veya fikirlerinizi sesli olarak ileterek dört kat daha hızlı iş yapın.

Görevler oluşturun, ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin, proje planları oluşturun ve hatta doğal dil kullanarak görüntüler oluşturun.

4. Xero (Güçlü entegrasyonlara sahip bulut tabanlı muhasebe için en iyisi)

Xero aracılığıyla

Xero, muhasebelerini tamamen bulutta, otomasyonlu, kağıtsız iş akışlarıyla yürütmek isteyen küçük işletmeler için tasarlanmıştır. Banka mutabakatı ve fatura izlemesini yönetir ve 1.000'den fazla üçüncü taraf uygulamayle bağlantı kurarak farklı kurulumlar için oldukça esnek bir çözüm sunar.

Holded'ın bir alternatifi olarak, daha esnek bir faturalama sistemi sunar. Herhangi bir cihazdan profesyonel faturalar gönderebilir, otomasyonlu hatırlatıcılar ayarlayabilir, çevrimiçi ödemeleri kabul edebilir ve teklifleri faturalara dönüştürebilirsiniz.

Arayüzüne alışmak biraz zaman alıyor, ancak çoklu para birimi desteği ve uluslararası muhasebe standartlarıyla iyi çalışıyor. Bu, küresel müşterilerle çalışıyorsanız veya yurtdışına açılmayı planlıyorsanız bu ürünü uygun hale getiriyor.

Xero, temel muhasebenin ötesinde, gider yönetimi, proje izleme ve raporlamayı aynı platformda birleştirir. Hubdoc'u kullanarak giderleri dijital olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıca, proje süresini ve maliyetini bütçelere göre izleyebilir ve sistem ayrıntılı karlılık bilgileri oluşturabilir.

Dezavantajı ise müşteri desteğinin canlı sohbet yerine geri arama taleplerine dayalı olmasıdır, bu nedenle bir sorun olduğunda anında yardım alamazsınız.

Xero'nun en iyi özellikleri

Maaş bordrosunu otomasyon ile otomatikleştirin ve maaş ödemelerini, vergi beyannamelerini ve çalışan izin izlemesini doğrudan platform üzerinden gerçekleştirin.

Stok seviyelerini izleyin, ögeleri doğrudan faturalara ve satın alma siparişlerine bağlayın ve ögeler azaldığında uyarılar alın.

Kâr ve zarar, bilanço vb. için 80'den fazla yerleşik finansal rapor ve özelleştirilebilir gösterge paneli elde edin.

Xero sınırlamaları

Raporlamada sınırlı özelleştirme mevcuttur. Özel raporlara ihtiyacınız varsa, üçüncü taraf uygulamalar veya ek geçici çözümler gereklidir.

Xero fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Erken: Kullanıcı başına aylık 29 $

Büyüyen: Kullanıcı başına aylık 50 $

Kuruluş: Kullanıcı başına aylık 75 $

Xero puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Xero hakkında ne diyor?

Gerçek bir kullanıcıdan kısa bir alıntı:

Bulut tabanlı bir hesap sistemi olarak, test edilen diğer sistemler kadar iyi veya daha iyidir. Gerekli tüm fonksiyonlara sahiptir ve özellikleri için bütçenizi zorlamaz... Çok kanallı yazılımlarla (Linnworks vb.) entegre olmadığı için satışları manuel olarak yüklemek gerekir. Çevrimiçi veya büyük hacimli satıcılar için bu zahmetli olabilir ve daha fazla zaman alabilir. Tüm bankalar/kredi kartları vb. ile entegre değildir.

Bulut tabanlı bir hesap sistemi olarak, test edilen diğer sistemler kadar iyi veya daha iyidir. Gerekli tüm fonksiyonlara sahiptir ve özellikleri için bütçenizi zorlamaz... Çok kanallı yazılımlarla (Linnworks vb.) entegre olmadığı için satışları manuel olarak yüklemeniz gerekir. Çevrimiçi veya büyük hacimli satıcılar için bu zahmetli olabilir ve daha fazla zaman alabilir. Tüm bankalar/kredi kartları vb. ile entegre değildir.

📚 Ayrıca okuyun: Ş Akışı Otomasyonu Örnekleri ve Kullanım Durumları

🧠 İlginç Bilgi: Uyum yasalarına göre, ithal edilen malların faturasında, elektronik fatura olsa bile, malların varış limanı belirtilmelidir. Ayrıca, miktar, ABD birimleri veya ihracatçı ülkede kullanılan birimler kullanılarak açıkça belirtilmelidir.

5. Odoo (Açık kaynaklı iş uygulamaları paketi için en iyisi)

Odoo aracılığıyla

Odoo, küçük işletmelerin ihtiyaç duydukları ile başlayıp büyüdükçe parçalar ekleyebilecekleri modüler bir ERP yazılımıdır. Tam bir paket için ödeme yapmak yerine, CRM veya hesap gibi temel uygulamalarla başlayabilirsiniz. Ardından, envanter, proje yönetimi, İK ve e-ticarete genişleyebilirsiniz.

Açık kaynaklı çerçeve, ş akışlarının kapsamlı bir şekilde özel hale getirilmesine olanak tanır. Hem bulut hem de şirket içi seçenekler, dağıtımınızı kontrol etmenizi sağlar.

Karmaşık lojistik ve operasyonları yönetmek için Odoor, çoklu depo yönetimi, barkod tarama, alt yüklenici ş Akışları ve ikmal otomasyonu sunar.

İki ek özellik, esnek bir ş Akışı motoru ve platform otomasyonudur. Arayüzleri düzenleyebilir, Python kodunu çalıştırabilir, sunucu eylemlerini tetikleyebilir, ş Akışlarını otomatikleştirebilir ve hatta düğme eylemleri aracılığıyla e-posta veya SMS gönderebilirsiniz.

Hantal geleneksel ERP sistemlerinden farklı olarak, Odoo'nun arayüzü sezgiseldir ve mobil uygulamalar, takımların her yerden gerçek zamanlı verilere erişmesini sağlar. Otomasyon, faturalandırma, envanter yenileme ve insan kaynakları süreçlerinin optimizasyonu gibi rutin görevleri yerine getirir.

Odoo'nun en iyi özellikleri

Finans, satış ve daha fazlasını birleştirmek için gerçek zamanlı analitiklere ve etkileşimli gösterge panellerine erişin.

İş emri yönetimi özellikleriyle karmaşık üretim süreçlerini yönetin.

Envanter izleme, çok seviyeli paketleme ve seri numarası özel ayarları için geliştirilmiş araçlarla depo operasyonlarını yönetin.

Odoo sınırlamaları

İlk kurulum, özellikle özelleştirmeler veya üçüncü taraf araçlarla uğraşırken yeni kullanıcılar için çok zorlayıcıdır.

Odoo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Odoo puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1.090+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (1.260+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Odoo hakkında ne diyor?

Bir yorumcuya göre:

Odoo, birçok farklı depo konumunda depo siparişlerini ve envanter öğelerini kurmak, kullanmak ve yönetmek için çok basittir... Her depo konumuna izlenecek envanter öğelerini eklemek biraz karmaşıktı, ancak Odoo bu süreci basitleştirebilir ve kullanıma başlamak için en hızlı sistemlerden biri olacaktır.

Odoo, birçok farklı depo konumunda depo siparişlerini ve envanter öğelerini kurmak, kullanmak ve yönetmek için çok basittir... Her depo konumuna izlenecek envanter öğelerini eklemek biraz karmaşıktı, ancak Odoo bu süreci basitleştirebilir ve kullanmaya başlamak için en hızlı sistemlerden biri olacaktır.

📚 Daha fazla bilgi: En iyi Odoo alternatifleri ve rakipleri

6. Zoho One (Uygun fiyatlı iş yazılımı için en iyisi)

Zoho One aracılığıyla

Zoho One, temelde 40'tan fazla entegre uygulamayı bir araya getiren bir işletim sistemidir. Bunlar arasında CRM yazılımı, finans, İK, proje yönetimi, pazarlama otomasyonu ve daha fazlası bulunur.

Holded'ın bir alternatifi olan Zoho, birlikte çalışabilirlik sunar. CRM'de bir anlaşmayı kapatmak gibi bir uygulamadaki eylemler, fatura oluşturmak, yeni bir müşteriyi desteğe kaydetmek veya bir onboarding dizisi göndermek gibi diğer uygulamalardaki süreçleri otomatik olarak tetikleyebilir. Bu uygulamalar arası entegrasyonlar, siloları azaltır ve ş akışlarını Holded'ın modüler yaklaşımından daha sorunsuz hale getirir.

Finansal ve müşteri verilerini yönetirken, kurumsal düzeyde güvenlik ve yönetişim de gerekir. Bunun için Zoho One, çok faktörlü kimlik doğrulama, rol tabanlı erişim kontrolleri, GDPR ve SOC standartlarına uyumluluk ve hatta merkezi cihaz yönetimi sunar.

Düşük kodlu oluşturucu Zoho Creator, teknik desteğe ihtiyaç duymadan özel uygulamalar tasarlamanıza olanak tanır. Omnichannel müşteri desteği için Zoho Desk, SalesIQ ve Campaigns'ı kullanabilirsiniz. Sohbet, e-posta, telefon ve sosyal medya etkileşimlerini tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Zoho One'ın en iyi özellikleri

Zoho Zia gibi yapay zeka destekli araçlarla iş süreçlerinizi otomasyonla otomatikleştirin ve özel hale getirin.

Gelişmiş yeni gösterge paneller inde yerleşik BI ve analitik özellikleri ile AI destekli içgörülerden yararlanarak veriye dayalı kararlar alın.

Zoho One'ı, pazar yeri aracılığıyla 1.500'den fazla üçüncü taraf uygulamayla bağlantı kurarak satış, finans, pazarlama, İK ve sektöre özel araçlar arasında ş akışlarını genişletin.

Zoho One sınırlamaları

Kurulum çok karmaşık olabilir, modüller arası entegrasyonlar tutarsız olabilir ve kullanıcı deneyimi uygulamalar arasında önemli ölçüde farklılık gösterebilir, bu da takımlar için kafa karışıklığına neden olur.

Zoho One fiyatlandırması

Tüm Çalışanlar İçin Fiyatlandırma: Kullanıcı başına aylık 45 $

Esnek Kullanıcı Fiyatlandırması: Kullanıcı başına aylık 105 $

Zoho One puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (22.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (120'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho One hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı şu geri bildirimi paylaştı:

Zoho Expense'in iş giderlerini baştan sona yönetme özelliği rakipsizdir... Raporlama tarafında daha fazla esneklik görmek isterdim. Mevcut özelleştirme iyi, ancak muhasebe takımımıza sunmam gereken alanları entegre etmeme izin vermiyor.

Zoho Expense'in iş giderlerini baştan sona yönetme özelliği rakipsizdir... Raporlama tarafında daha fazla esneklik görmek isterdim. Mevcut özelleştirme iyi, ancak muhasebe takımımıza sunmam gereken alanları entegre etmeme izin vermiyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Küresel tedarikçilerin yarısından fazlası alıcıları tarafından geç ödeme alıyor. Kimya ve makine gibi bazı sektörlerde, şirketlerin yaklaşık %60'ı faturaların 30 günden fazla gecikmeli olarak ödendiğini bildiriyor.

📚 Daha fazla bilgi: Projeler ve CRM için en iyi Zoho alternatifleri

7. Bitrix24 (Bütçeye uygun CRM ve takım işbirliği için en iyisi)

Bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24, CRM, proje yönetimi, takım iletişimi ve otomasyonu bir araya getiren birleşik bir iş yönetimi platformudur.

Holded'dan ayıran özelliği, işlevler arası takımların bağlantıda kalmasını sağlayan yerleşik grafik, video konferans ve belge paylaşımıdır.

Bitrix24 ayrıca Gantt, Scrum, Takvim ve iş yükü izleme gibi çoklu görünümler sunan bir proje yönetimi araç seti de sunar. Holded ise yalnızca temel Kanban ve Gantt görünümleri sunar.

Platform, iş büyümesini desteklemek için tasarlanmış envanter yönetimi, pazarlama otomasyonu ve müşteri hizmetleri araçlarını içerir. Bunların tümü AES-256 şifreleme ile güvenli hale getirilmiştir ve GDPR düzenlemelerine uygundur.

Bitrix24, Co-Pilot adlı bir yapay zeka asistanına sahiptir. Metin özetleme, çeviri, alanları otomatik doldurma ve kontrol listeleri oluşturma gibi görevlerde yardımcı olur. Standart CRM fonksiyonlarının ötesinde, e-posta kampanyaları, A/B testi, analitik ve abone yönetimi gibi gelişmiş pazarlama otomasyonu özellikleri sunar.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Şirket çapında sosyal ağ Feed, paylaşılan takvimler ve merkezi şirket sürücüsü kullanarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın.

Bitrix24 Messenger'ı kullanarak sohbet, video görüşmeleri ve kanallar aracılığıyla takım içinde güvenlikli bir şekilde iletişim kurun.

Bilgi tabanını ve sürüm kontrollü içerik sistemini kullanarak platform içinde iç kılavuzlar oluşturun, en iyi uygulamaları paylaşın ve belgeleri saklayın.

Bitrix24 sınırlamaları

UX/UI zayıf, düzen ve genel tasarım modası geçmiş.

Bitrix24 fiyatlandırması

Standart: 124 $/ay (50 kullanıcı)

Profesyonel: Aylık 249 $ (100 kullanıcı)

Enterprise: 499 $/ay (250 kullanıcı)

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (560+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Bitrix24 hakkında ne diyor?

İşte ilk elden bir bakış açısı:

Bu sistemi çok seviyorum, şirketimi kurduğumda bulduğum en iyi şeydi ve diğer şirketlerimde de kullanıyorum... Başlangıçta öğrenmesi ve kullanması biraz zor olabilir, maddi imkanınız varsa size yardımcı olacak ortaklar sunuyorlar ama ben yapılacak işleri nasıl yapacağımı bilmek istiyorum. Bir kez öğrendikten sonra kullanımı çok kolay.

Bu sistemi çok seviyorum, şirketimi kurduğumda bulduğum en iyi şeydi ve diğer şirketlerimde de kullanıyorum... Başlangıçta öğrenmesi ve kullanması biraz zor olabilir, maddi imkanınız varsa size yardımcı olacak ortaklar sunuyorlar ama ben yapılacak işleri nasıl yapacağımı bilmek istiyorum. Bir kez öğrendikten sonra kullanımı çok kolay.

📚 Daha fazla bilgi: Karlılığınızı Artırmak için En İyi Zaman Faturalandırma Yazılımı

8. Wave (Serbest çalışanlar ve küçük işler için en iyisi)

Wave aracılığıyla

Wave, serbest çalışanlar, tek başına çalışan girişimciler ve küçük işletme sahipleri için tasarlanmış bulut tabanlı bir muhasebe platformudur. Holded alternatifi olarak, kapsamlı bir özellik paketine ücretsiz erişim elde edersiniz. Bu özellikler arasında faturalandırma, gider izleme, çift girişli muhasebe ve basit raporlar bulunur.

Finans özellikleri arasında sınırsız fatura, banka beslemeleriyle otomatik mutabakat ve OCR destekli makbuz tarama bulunur. Makbuz yakalama aracı, OCR teknolojisini kullanarak bir seferde 10 adede kadar makbuzdan gider ayrıntılarını otomatik olarak çıkarır, böylece veri girişi sorunsuz bir şekilde gerçekleşir ve muhasebe kayıtlarınızla doğrudan senkronizasyon yapılır.

Gösterge paneli, nakit akışını, gelirleri ve giderleri bir bakışta görünür kılar.

Ayrıca, Wave'in tahmin özelliği, teklifleri yönetmek için profesyonel bir yol sunarak, elektronik tablolar veya manuel yeniden giriş ihtiyacını ortadan kaldırır. Logonuz, renkleriniz ve şartlarınızla markalı tahminler oluşturabilir, böylece müşteriye gönderilen her belgenin işletmenizin kimliğini yansıtmasını sağlayabilirsiniz.

Sistem ayrıca her bir tahmini gerçek zamanlı olarak izler, böylece gönderilip gönderilmediğini, görünümünün olup olmadığını veya onaylanıp onaylanmadığını her zaman bilirsiniz ve verimliliğinizi artırırsınız. Bu görünürlük, iş akışınızı yönetmenizi ve potansiyel müşterileri doğru zamanda takip etmenizi kolaylaştırır.

Wave'in en iyi özellikleri

Markanızla sınırsız sayıda özel fatura oluşturun ve gönderin, durumlarını gerçek zamanlı olarak izleyin.

Zapier veya Make aracılığıyla tekrarlayan faturalar, hatırlatıcılar ve uygulama entegrasyonları gibi iş süreçlerini otomasyonla otomatikleştirin.

Kâr ve zarar, bilanço, nakit akışı tabloları, satış vergisi ve genel muhasebe defterleri gibi temel finansal raporları oluşturun.

Dalga sınırlamaları

Wave'in otomasyonu büyük ölçüde Zapier gibi harici araçlara bağımlıdır ve yerel ş akışı entegrasyonları eksiktir.

Wave fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Aylık 19 $ (sınırsız kullanıcı)

Wave puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Wave hakkında ne diyor?

Bu yorumcunun ne dediğine bir göz atın:

Wave ücretsiz, basit ve küçük işletmeler için idealdir. Faturaları, ödemeleri ve raporları sorunsuz bir şekilde yönetmeyi kolaylaştırır... Bu araç, daha gelişmiş muhasebe işlemleri için hızla sınırlarına ulaşır. Bazı özellikler Kuzey Amerika kullanıcılarıyla sınırlıdır.

Wave ücretsiz, basit ve küçük işletmeler için idealdir. Faturaları, ödemeleri ve raporları sorunsuz bir şekilde yönetmeyi kolaylaştırır... Bu araç, daha gelişmiş muhasebe işlemleri için hızla sınırlarına ulaşır. Bazı özellikler Kuzey Amerika kullanıcılarıyla sınırlıdır.

🔍 Biliyor muydunuz? İlk elektronik faturalar 30 yıldan fazla bir süre önce Elektronik Veri Değişimi (EDI) kullanılarak gönderildi.

⚡ Şablon Arşivi: Müşterilere Profesyonel Fatura Kesmek için Ücretsiz Fatura Şablonları

9. FreshBooks (Faturalandırma ve müşteri faturalandırması için en iyisi)

FreshBooks aracılığıyla

Bulut tabanlı muhasebe yazılımı Freshbooks, serbest çalışanlar, tek başına çalışan girişimciler ve küçük hizmet odaklı işler için Holded'a alternatif bir yazılımdır.

Müşteriye fatura keserken, özelleştirilebilir şablonlar, yinelenen faturalandırma, otomatik ödeme hatırlatıcıları ve çoklu para birimi desteği gibi özellikler büyük zaman tasarrufu sağlar.

Danışman veya ajans olarak zaman ve giderlerinizi faturalandırıyorsanız, zaman takibi ve gider yönetimi özellikleri size yardımcı olacaktır. Faturalandırılabilir saatleri kaydedebilir, mobil cihazlar aracılığıyla makbuzları yakalayabilir ve bunları doğrudan faturalara bağlayabilirsiniz.

FreshBooks'ta ayrıca bir müşteri portalı da bulunmaktadır. Müşterileriniz faturaları güvenli bir şekilde görüntüleyebilir, faturaları ödeyebilir, yorum yapabilir ve proje ilerlemesini kontrol edebilir.

Son olarak, platform aynı zamanda bir proje yönetimi yazılımı olarak da işlev görür. Finansal açıdan, her proje içinde gelir, maliyetler, faturalandırılabilir süre ve faturalandırılmamış saatleri bir bakışta gösteren bir karlılık gösterge paneli içerir.

FreshBooks'un en iyi özellikleri

Sınırsız iş giderlerini izleyin ve vergi beyannamesi ve proje muhasebesi amacıyla harcama özetleri ile kategorilere ayırın.

Proje kapsamında gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve sohbet, geri bildirim ve tartışmalar yapın.

Otomasyonlu maaş bordrosu işleme, vergi beyannameleri, yüklenici ödemeleri ve uyumluluk için Gusto tarafından desteklenen FreshBooks Payroll'dan yararlanın.

FreshBooks sınırlamaları

Manuel olarak eklediğiniz harcamaları tanımaz, bu nedenle bankanızla senkronizasyon sırasında, çift girişi önlemek için bunları manuel olarak kontrol etmeniz gerekir.

FreshBooks fiyatlandırması

Lite: Kullanıcı başına aylık 21 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 38 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 65 $

Seçim: Özel fiyatlandırma

FreshBooks puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar FreshBooks hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Faturalandırmayı gerçekten çok basit hale getiriyor, faturaları çok daha kısa sürede oluşturup göndermek çok kolay, ayrıca müşteriler de faturaları anlamak ve ödemek konusunda çok kolay buluyor... Raporlama seçenekleri sınırlı, örneğin bazı gelişmiş seçenekler, dökümler veya vergilerle ilgili bilgiler istiyorsanız ekstra çaba sarf etmeniz gerekiyor, ayrıca harici ödeme ağ geçitleriyle senkronizasyon yapmak da yavaş.

Faturalandırmayı gerçekten çok basit hale getiriyor, faturaları çok daha kısa sürede oluşturup göndermek çok kolay, ayrıca müşteriler de faturaları anlamak ve ödemek konusunda çok kolay buluyor... Raporlama seçenekleri sınırlı, örneğin bazı gelişmiş seçenekler, ayrıntılı bilgiler veya vergilerle ilgili bilgiler istiyorsanız, ekstra çaba sarf etmeniz gerekiyor, ayrıca harici ödeme ağ geçitleriyle senkronizasyon yapmak da yavaş.

📚 Daha fazla bilgi: Proje ROI'nizi en üst düzeye çıkarmak için en iyi proje muhasebe yazılımı

10. NetSuite (Kurumsal düzeyde ERP ve muhasebe için en iyisi)

NetSuxite aracılığıyla

NetSuite, kurumsal düzeyde fonksiyonlara ihtiyaç duyan işletmeler için idealdir. Finans, CRM, e-ticaret, envanter ve İK işlemlerini entegre bir sistemde yönetir. Ayrıca, bulut tabanlı ERP sistemi çoklu varlık konsolidasyonu, abonelik faturalandırma otomasyonu ve gelişmiş sabit varlık yönetimi sunar.

Gerçek zamanlı finansal raporlama, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve operasyonel içgörüler içeren iş zekası içerir. Gelir tanıma, çok konumlu envanter izleme ve çeşitli yargı bölgelerinde uyumluluk raporlaması gibi karmaşık ş akışlarını otomatik olarak yönetir.

NetSuite'in SuiteCloud ortamı, kullanıcı arayüzünü ve ş akışlarını özelleştirmek için kod gerektirmeyen araçlardan (SuiteBuilder, SuiteFlow) tam ölçekli geliştirmeyi destekleyen düşük kodlu API'lere ve komut dosyası oluşturmaya (SuiteScript) kadar her şeyi sunar. Bu, yükseltmeleri kesintiye uğratmadan iş süreçleri arasında sorunsuz bir uyum sağlar.

NetSuite'in en iyi özellikleri

İş tahminlerinde hassasiyet için planlama ve bütçeleme süreçlerinde yapay zeka destekli çok değişkenli tahminlerden yararlanın.

Akıllı Performans Yönetimi (IPM) özelliğini kullanarak, Smart View aracılığıyla yapay zeka analizlerini Excel, Word ve PowerPoint'e entegre edin, grafik oluşturma ve anlatı içgörüleri için otomasyon sağlayın.

Makbuzları ve faturaları tarayın ve gelişmiş OCR ile fatura yakalama özelliğini kullanarak muhasebe kayıtlarını otomatik olarak çıkarın ve doldurun.

NetSuite sınırlamaları

NetSuite'i kullanmaya başlamak genellikle aylarca süren planlama, yapılandırma ve eğitim gerektirir.

NetSuite fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

NetSuite puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (1.700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar NetSuite hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor:

Sistemin en iyi şekilde yararlanılması için dikkatli bir plan gereklidir. Bu, tak ve çalıştır türünde bir çözüm değildir. Danışmanlık firmalarında, bu tür bir uygulamanın hayata geçirilmesine yardımcı olabilecek harika ortaklar bulunmaktadır. Bu, ek bir maliyet getirecektir, ancak uzun vadeli bir çözümse yatırıma değer.

Sistemin en iyi şekilde yararlanılması için dikkatli bir plan gereklidir. Bu, tak ve çalıştır türünde bir çözüm değildir. Danışmanlık firmalarında, bu tür bir uygulamanın hayata geçirilmesine yardımcı olabilecek harika ortaklar bulunmaktadır. Bu, ek bir maliyet getirecektir, ancak uzun vadeli bir çözüm söz konusuysa, bu yatırıma değer.

🧠 İlginç Bilgi: Oracle, NetSuite'in sahibi olmakla kalmaz ( 2016 yılında 9,3 milyar dolara satın aldı), aynı zamanda en büyük rakiplerinden biri olan Oracle Fusion Cloud ERP'yi de işletmektedir. Bu, maç gününde hem koç hem de rakip takım olmak gibidir.

📚 Daha fazla bilgi: İşletme yönetimi için en iyi NetSuite rakipleri

11. SAP Business One (ERP'ye ihtiyaç duyan orta boyutlu işletmeler için en iyisi)

SAP Business One aracılığıyla

Holded alternatifi SAP Business One, kurumsal düzeyde ERP yeteneklerini KOBİ alanına getirir. Entegre sistem, finans, tedarik zinciri, üretim, satın alma, satış ve müşteri yönetimi için güçlü modüller sunar.

Basit muhasebe odaklı platformlardan tam bir ERP ortamına geçiş yapan KOBİ'ler tarafından kullanılır. İmalat firmaları, distribütörler ve karmaşık tedarik zincirlerine sahip şirketler, malzeme ihtiyaç planlaması (MRP), üretim planlaması ve depo optimizasyonu için gelişmiş araçlardan yararlanır.

Bu platform, üretim planlama, malzeme listesi yönetimi ve kalite kontrol özellikleri sunarak üretim operasyonlarında mükemmeldir. SAP HANA bellek içi platformu, büyük veri kümelerini işleyebilen gerçek zamanlı analitik ve raporlama özellikleri sunar.

Holded'in bulut tabanlı yaklaşımından farklı olarak, SAP Business One esnek dağıtım seçenekleri sunar: şirket içinde, bulutta veya hibrit. Bu sayede güncellemeler ve altyapı kararları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olursunuz.

SAP Business One'ın en iyi özellikleri

Microsoft Office ve diğer SAP uygulamalarıyla yerel olarak iş yapın

Etkileşimli finansal görünümleri, sürükle ve bırak raporlama, tahmine dayalı analitik ve özelleştirilebilir gösterge panellerini kullanarak daha derin finansal içgörüler elde edin.

Tedarikçilerin sipariş yönetimini, satın alma onaylarını ve konsolide satın alma taleplerini optimize eden SuiteProcurement yetenekleriyle tedarik sürecini otomasyonla otomatikleştirin.

SAP Business One sınırlamaları

ERP lisans gerektirir ve otomatik olarak yapılandırılmaz; bu, bir danışmana ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.

SAP Business One fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SAP Business One puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (520+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (330'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar SAP Business One hakkında ne diyor?

Bir inceleme bunu şu şekilde ifade ediyor:

Bu, eksiksiz bir ERP sistemidir. Tüm modüller tek bir programda bulunur. Sistem, çok dilli bir arayüze sahiptir ve bölgesel mali gerekliliklere uyarlanmıştır. SAP Business One sağlayıcıları mükemmel ve hızlı destek sağlar... Sistemin arayüzü oldukça eski görünümlüdür. Üreticinin tamamen tarayıcı tabanlı erişim üzerinde çalıştığını biliyorum ve bunu destekliyorum.

Bu, eksiksiz bir ERP sistemidir. Tüm modüller tek bir programda bulunur. Sistem, çok dilli bir arayüze sahiptir ve bölgesel mali gerekliliklere uyarlanmıştır. SAP Business One sağlayıcıları mükemmel ve hızlı destek sağlar... Sistemin arayüzü oldukça eski görünümlüdür. Üreticinin tamamen tarayıcı tabanlı erişim üzerinde çalıştığını biliyorum ve bunu destekliyorum.

📚Daha fazla bilgi: En iyi ERP Envanter Yönetimi Yazılımı

ClickUp ile Başarıya "Tutun"

ERP-lite araçlarının sınırlarına ulaştığınızda Holded alternatiflerini arayacaksınız.

Projeleri daha derinlemesine yöneterek, tekrarlayan işleri otomasyonla gerçekleştirerek ve önemli noktalara yapay zeka ekleyerek, verimsizlikleri önlemekle kalmaz, aynı zamanda daha akıllı ve daha hızlı bir büyüme için alan yaratırsınız.

ClickUp ile projeleri, belgeleri, konuşmaları ve raporları tek bir paylaşımlı Çalışma Alanı'nda birleştirebilirsiniz. Yapay zeka destekli platform, tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirmenize, anında içgörüler elde etmenize ve işiniz büyürken sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etmenize yardımcı olur.

