nTask ve ClickUp: Hangi Proje Yönetimi Aracı Daha İyi?

Bir takım kurdunuz, birkaç müşteri kazandınız ve projeler nihayet gelmeye başladı. Farkına varmadan, en zor kısım artık iş bulmak değil, işi organize etmek haline geldi.

Basit yapılacaklar listesi tam teşekküllü projelere dönüştüğünde, gerçek bir yapıya ihtiyaç duyulur. Tam da sizin çalışma şeklinize uygun, güçlü bir proje yönetimi platformu kullanmanın zamanı gelmiştir. Ve birçok takım için seçim, nTask ile ClickUp arasında yapılır.

Bu blog yazısında, nTask ile ClickUp arasındaki farkları, özelliklerinin karşılaştırmasını ve hangisinin geceleri daha rahat uyumanıza yardımcı olabileceğini inceleyeceğiz.

ClickUp ve nTask'a Genel Bakış

Araçları derinlemesine incelemeden önce hızlı bir karşılaştırma yapalım:

Kriterler ClickUp nTask Özelleştirme Yüksek düzeyde özelleştirilebilir ş akışları, gösterge panelleri, izinler, görev türleri ve görev yönetimi şablonları ClickUp'a kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri Görünümler Liste, Pano, Takvim, Gantt grafikleri , Zaman çizelgesi, Tablo, Zihin Haritaları Liste, Pano, Takvim ve Gantt grafikleri içeren proje şablonları Otomasyon Güçlü otomasyon özellikleri ve şablonlar Temel otomasyon Entegrasyonlar Kapsamlı: Google Drive, Slack, Dropbox, Trello, GitHub ve daha fazlası Sınırlı: Slack, Google Takvim, Outlook ve Zoom Görev yönetimi Gelişmiş görev oluşturma, bağımlılıklar, öncelikler, zaman takibi, hatırlatıcılar Temel görev yönetimi, bağımlılıklar, zaman takibi İşbirliği araçları Yerleşik sohbet, belge paylaşımı, yorumlar, gerçek zamanlı işbirliği Yorumlar, toplantı yönetimi, ek dosyalar Raporlama ve gösterge panelleri Zengin, yapay zeka destekli gösterge panelleri, özelleştirilebilir raporlar, hedef ve proje ilerleme izleme Sınırlı gösterge panelleri Mobil destek Web, iOS, Android Web, iOS, Android Öğrenme eğrisi Daha zor (gelişmiş özellikler ve derinlik nedeniyle) Yeni başlayanlar için daha uygun, daha basit başlangıç

ClickUp nedir?

Günümüzün iş dünyası bozuk.

Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda. Bu durum iş yükünün yayılmasına neden oluyor, zamanımızın %61'ini bilgi aramakla geçirmemize yol açıyor ve işlerimizi yavaşlatıyor.

ClickUp, projelerinizi, bilgilerinizi ve sohbetlerinizi tek bir yerde birleştiren dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı ile bu sorunu çözüyor. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı iş yapmanıza yardımcı olan Contextual AI tarafından destekleniyor.

ClickUp özellikleri

İş ve bağlam birden fazla araca bölündüğünde, işleri halletmek için sürekli bağlam değiştirmeniz gerekir. Bu sürekli sekme değiştirme, odaklanmayı bozar, işlerin tekrarlanmasına neden olur ve zamanla biriken sessiz bir sürtüşme yaratır. ClickUp'ın ücretsiz proje yönetimi yazılımının bu tür sorunları nasıl çözdüğüne bir göz atalım.

Özellik #1: Proje yönetimi yetenekleri

ClickUp'ın Proje Yönetimi Çözümü, her türlü takım, ş akışı veya proje boyutuna uyum sağlar. Bir proje lansmanı, sprint döngüsü, müşteri teslimatı veya iç operasyon projesini yönetiyorsanız, her şeyi tek bir bağlantılı çalışma alanına getirir.

Uygulama için ClickUp görevleri vardır. Bunları, atayabileceğiniz, izleyebileceğiniz ve ölçebileceğiniz bireysel iş birimleri olarak düşünün.

ClickUp görevleri ile büyük projeleri daha küçük, gerçekleştirilebilir adımlara bölün

Diyelim ki, bir ürün lansmanı planlayan bir startup kurucususunuz. "Açılış sayfası metnini sonlandır", "Ürün demosunun kalite kontrolü" veya "Lansman e-postalarını planla" gibi her anahtar dönüm noktası için bir görev oluşturabilirsiniz.

Her görevde ayrıntılı talimatlar ekleyebilir, birden fazla ekip üyesine atayabilir, son tarihler belirleyebilir, zaman takibi yapabilir ve bağlamla ilgili belgeler veya bağlantılar ekleyebilirsiniz. Daha ayrıntılı bir şekilde bölmek istiyorsanız, metni yazma, hukuk departmanı ile inceleme ve son onay gibi her adım için alt görevler ekleyin.

En iyi yanı ne mi? Bunların hiçbirini manuel olarak yapmanız gerekmiyor! Şunları kullanabilirsiniz:

AI Görev Oluşturma, ClickUp içindeki bir sohbet konusundaki herhangi bir mesajı bir göreve dönüştürür.

ClickUp AI ile sohbetlerden, belgelerden ve daha fazlasından otomatik olarak görevler oluşturun.

Öncelikler, atanan kişiler ve daha fazlası gibi görev özelliklerini otomatik olarak doldurmak için AI Otomatik Doldurma

AI Alanları , görevlerle ilgili ilerleme güncellemelerini otomatik olarak özetler, kategorize eder ve paylaşım yapar.

Tüm bunlar görev yönetimini basitleştirir, böylece gerçek ilerleme kaydedebilirsiniz.

RevPartners'tan Dane Dusthimer'ın görüşlerini dinleyin:

ClickUp olmasaydı, iş ve süreçlerdeki boşlukları hızlı bir şekilde göremezdik. Son teslim tarihi olmayan görevleri, gecikmiş görevleri, Sprint Puanı olmayan görevleri ve atanan kişi olmayan görevleri görebilmek, takımlar ve projeler arasında ileriye dönük ivmeyi korumama yardımcı oluyor. Bu ölçütler çoğu proje yönetimi yazılımında mevcut değildir.

Özellik #2: AI ve otomasyon yetenekleri

ClickUp, dünyanın en eksiksiz ve bağlam farkında çalışan yapay zekası ClickUp Brain ile övünür. Projelerinizi, belgelerinizi, görevlerinizi, toplantılarınızı ve hatta takım dinamiklerinizi anlamak için tasarlanan bu yapay zeka, noktalar arasında bağlantı kurarak çalışma alanınızdan ve bağlı uygulamalardan sizinle ilgili içgörüler bulur. Brain'i yapay zeka asistanınız olarak kullandığınızda, bilgileri manuel olarak aramak için zaman kaybetmenize gerek kalmaz.

ClickUp Brain'i kullanarak her hafta en az bir gün zaman kazanın:

Görüşleri eyleme dönüştürün : görevler oluşturun, durumları güncelleyin, sahipleri atayın veya doğrudan AI yanıtından belgeler hazırlayın.

Çalışma alanınızda özetleyin ve sentezleyin—uzun yorum konularından ve toplantı notlarından tüm projelere kadar.

Çalışma alanınızdaki her şeyin ilerleme durumunu öğrenmek için ClickUp Brain'e sorun

Proje güncellemeleri, SOP'lar, PRD'ler veya gerçek işinize dayalı paydaş mesajları olsun, içeriği bağlam içinde taslak haline getirin, yeniden yazın ve uyarlayın.

Katılmadığınız bir görevi hızlı bir şekilde yakalamak mı istiyorsunuz? ClickUp Brain'e sorun. Tek bir cümleden bir proje planı oluşturmak mı istiyorsunuz? Tamamlandı. Doğal dil kullanarak ş akışı otomasyonlarını çalıştırabilir ve gösterge panellerini güncelleyebilirsiniz.

ClickUp BrainGPT'yi kullanarak birden fazla uygulamada işlerinizi tarayın ve yönetin.

ClickUp BrainGPT ile bir adım daha ileri gidin. ClickUp ve Google Drive, Notion ve GitHub gibi üçüncü taraf araçlarda yapay zekayı merkezileştirir, böylece her şeyi bulabilir, birden fazla platformda işlem yapabilir ve birbirinden bağımsız birden fazla yapay zeka aracını kullanmanın yarattığı karmaşayı ortadan kaldırabilirsiniz ( AI Sprawl olarak da bilinir). Ayrıca, talimatları, e-postaları ve belgeleri yazmak yerine dikte etmek istediğiniz durumlar için Talk to Text özelliği de mevcuttur!

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp ile tek bir AI modeline bağlı kalmazsınız. ClickUp Brain, farklı proje görevlerine uygun olarak ChatGPT, Claude, Gemini ve diğerleri arasından seçim yapmanızı sağlar.

"Eğer bu olursa, o zaman şu olur" kurallarıyla özel ClickUp Otomasyonları oluşturun

Bu özellikleri ClickUp Otomasyonları ve ClickUp Süper Ajanları ile birleştirin ve işlerinizi otomatik pilotta ilerleten bir ikili elde edin .

Otomasyonlar, koşullar karşılandığında güncellemeleri tetikleyerek, kural tabanlı ş akışlarını büyük ölçekte yönetir. Süper Ajanlar ise daha da ileri giderek, bağlam üzerinde mantık yürütür, kararlar alır ve görevler, belgeler ve araçlar arasında eylemde bulunur.

Örneğin, işlevler arası bir ürün lansmanını denetleyen bir proje yöneticisisiniz. İçerik görevi "Tasarım için Hazır" durumuna geçtiğinde tasarımcınıza anında bir görev atayan bir otomasyon oluşturabilirsiniz. Süper Ajan, bir adım daha ileri gider: görev özetini eksik girdiler açısından inceler, belirsiz gereksinimleri işaretler, açıklama için doğru paydaşları etiketler ve gecikmeler tespit edilirse zaman çizelgesini günceller. Böylece, siz trafik polisi rolünü üstlenmeden proje yolunda ilerler.

Otomasyonlar tutarlılığı sağlarken, Süper Ajanlar akıllı bir şekilde uyum sağlar; böylece rutin işler kendiliğinden yürür ve karmaşık işler de hızlı bir şekilde ilerler.

Süper Ajanlar hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

Özellik #3: İletişim özellikleri

ClickUp Chat, iletişimi ve çalışmayı tek bir yerde bir araya getirir. Proje ş akışınızın dışında çalışan geleneksel sohbet araçlarının aksine, tamamen entegre olduğundan tartışmalar görevler, belgeler ve son tarihlerle doğal bir şekilde bağlantılıdır.

Mesajlardan doğrudan görevler oluşturabilir, konuşmaları belirli klasörlere veya projelere bağlayabilir ve sohbetleri takım, fonksiyon veya girişime göre düzenli tutabilirsiniz.

ClickUp Chat ile iç ve dış iletişimi zahmetsizce yönetin

Diyelim ki ürün ve pazarlama ekipleriniz bir lansman planını sonlandırmak üzereler. Proje zaman çizelgeleri hakkında sohbet ederken, birisi sosyal medya reklamlarının hala onay beklediğini bahsediyor. ClickUp Chat ile bu mesajı anında bir göreve dönüştürebilir, doğru takım arkadaşına atayabilir ve sohbet dizisinden ayrılmadan "Lansman Kampanyası" klasörüne bağlayabilirsiniz.

Anlık güncellemeler için ClickUp Brain'den ClickUp Sohbet kanallarını özetlemesini isteyin

ClickUp Brain tarafından desteklenen sohbet özelliği, kaçırdığınız konuşmaların akıllı özetlerini oluşturabilir, anahtar kararları çıkarabilir ve hatta sonraki adımları önerebilir. AI'dan takip mesajları taslağı oluşturmasını, ilgili paydaşları etiketlemesini ve sesli veya video arama transkriptlerini özetlemesini isteyebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Metinler işe yaramadığında, takımınızla gerçek zamanlı sesli ve video görüşmeler için ClickUp SyncUps'a geçin. ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, görüşmeleri sizin için kaydedebilir, transkripsiyonunu yapabilir ve özetleyebilir, böylece siz tartışmaya tamamen odaklanabilirsiniz!

Özellik #4: Zaman takibi

Son teslim tarihleri yaklaşırken, genellikle şu soru sorulur: "Zamanımızı doğru yerlerde mi harcıyoruz?"

ClickUp Proje Zaman Takibi, bu soruyu yanıtlamayı kolaylaştırır. Platform, masaüstü, mobil veya tarayıcıdan istediğiniz yerden zamanlayıcıları başlatmanıza ve durdurmanıza olanak tanır.

Saatleri sonradan kaydetmeyi mi tercih edersiniz? Bunu da son dakikaya kadar yapabilirsiniz.

ClickUp Proje Zaman Takibi ile takımınızın zamanını nasıl harcadığını kaydedin.

Diyelim ki, küçük ama becerikli bir takımın görevlerini yöneten bir startup kurucususunuz. Her takım üyesi, görevleri ve bunlara harcadığı zamanı izliyor. Haftanın sonunda, zaman çizelgesini inceleyebilir, departmanlar arasında saatlerin dağılımını görebilir ve bunları tahminlerle karşılaştırarak darboğazları veya yanlış tahsisleri belirleyebilirsiniz.

Müşterilere fatura kesmeniz veya paydaşlara zaman çizelgelerini gerekçelendirmeniz mi gerekiyor? ClickUp gösterge panelleri ve zaman çizelgelerini kullanarak görev, proje veya ekip arkadaşlarına göre ayrıntılı, görsel raporlar oluşturun.

ClickUp fiyatlandırması

nTask nedir?

nTask aracılığıyla

nTask, proje yönetimi ve görev yönetimi, işbirliği ve ş akışı organizasyonu için tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur.

Kullanıcı dostu arayüzü ve uygun fiyatı ile öne çıkan bu platform, çeşitli sektörlerdeki serbest çalışanlar, küçük işletmeler ve büyüyen takımlar için erişilebilir bir seçenektir. Platform, hem çevik hem de geleneksel proje yönetimi yaklaşımlarını destekler.

🧠 İlginç Bilgi: Bir fMRI araştırması, görevler arasında geçiş yaptığınızda beyninizin uyum sağlamak için daha fazla iş yapmak zorunda kaldığını ortaya koydu. Kontrol merkezlerini yeniden başlatmak ve odaklanmak için harekete geçer, bu da sizi yavaşlatır ve hata yapma olasılığınızı artırır.

nTask özellikleri

Karmaşıklık içermeyen bir yapıya ihtiyaç duyan takımlar için nTask, basit bir proje yönetimi deneyimi sunar. Bazı özelliklerini inceleyelim.

Özellik #1: Risk ve sorun izleme

nTask ile açık sorunları ve düzeltilen hataları izleyin

nTask, risk ve sorun izlemesi için yerleşik araçlara sahiptir. Hataları veya engelleri kaydedebilir, önem dereceleri atayabilir ve çözüm tarihleri belirleyebilirsiniz. Yüksek riskli bir proje ortamındaysanız, tam kapsamlı bir risk matrisi ve kaydı bile mevcuttur.

Diyelim ki yeni bir uygulama başlatıyorsunuz. Potansiyel API arızalarını, takım bant genişliği sorunlarını veya uyumluluk sorunlarını tek bir yerden izleyebilir ve bunlara göre harekete geçebilirsiniz.

Özellik #2: Toplantı yönetimi

nTask'ın toplantı yönetimi araçlarıyla departmanlar arası toplantıları izleyin

nTask'taki toplantılar tamamen izlenebilir Çalışma Alanlarıdır. Uygulama içinden gündemler oluşturabilir, canlı notlar alabilir, eylem ögeleri atayabilir ve tutanakları yeniden inceleyebilirsiniz.

Sprint incelemesi veya kontrol toplantısı mı planlıyorsunuz? Haftalık olarak tekrarlanacak şekilde ayarlayın, Google Takviminize bağlayın ve Zoom bağlantısını toplantı davetiyesine ekleyin. E-posta konuları arasında dolaşmanıza gerek kalmadan her şeyi bağlantılı tutar.

Özellik #3: Takım işbirliği özellikleri

nTask'ta iç takımlarla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Uygulama içi sohbet ve görev düzeyinde yorumlar, konuşmaların işin kendisiyle bağlantılı kalmasını sağlar. Araçlar arasında geçiş yapmanıza veya birisinin geri bildirimi nereye bıraktığını merak etmenize gerek yoktur. Takımlar, @bahsetmeler kullanabilir, dosya yükleyebilir veya doğrudan bir görevin altında yanıtlar yazabilir.

Bu takım işbirliği özelliklerini özel Çalışma Alanları ve rol izinleriyle birleştirin, böylece doğru kişileri doğru ayrıntılara kolayca dahil edebilirsiniz.

nTask fiyatlandırması

Ücretsiz

Aylık: Kullanıcı başına 4 $/ay

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp ve nTask: Özelliklerin Karşılaştırması

Hem ClickUp hem de nTask, planlamayı basitleştirmeyi, verimliliği artırmayı ve takımların uyum içinde çalışmasını sağlamayı vaat ediyor. Ancak, özelliklere daha yakından baktığınızda, aradaki farklar ortaya çıkıyor.

Bu görev yönetimi yazılım araçlarının çeşitli kategorilerde nasıl öne çıktığını inceleyelim. 👇

Özellik #1: Proje yönetimi esnekliği

Hem ClickUp hem de nTask, beklediğiniz temel proje yönetimi araçlarını sunar. Ancak, aradaki fark, proje yönetimi ihtiyaçlarınız arttıkça ne kadar ölçeklenebilir ve uyarlanabilir olduklarında yatmaktadır.

nTask

nTask, özellikle küçük takımlar veya proje yönetimi yazılımına yeni başlayanlar için basit ve son derece erişilebilir bir yazılımdır. Temel özellikleri iyi bir şekilde kapsar: görevler, alt görevler, son teslim tarihleri ve Kanban panoları, Gantt grafikleri ve takvim gibi çoklu görünümler.

Ancak, gelişmiş ş akışı özelleştirme seçenekleri sınırlıdır.

Kanban ve Gantt görünümleri ücretli planların arkasında gizlidir ve bağımlılıklar ve Yineleyen görevler elde etseniz de, bunlar üzerindeki kontrol oldukça basittir.

ClickUp

ClickUp ise esnekliği temel alan bir yapıya sahiptir. Startup kullanımlarından kurumsal düzeydeki karmaşık kullanımlara kadar her türlü ihtiyaca uyarlanabilir. Görünümler (Liste, Pano, Gantt, Zaman Çizelgesi, Takvim), otomasyon araçları, veri görselleştirme araçları ve Özel Alanlar sunarak çalışma alanını takımınızın özel ihtiyaçlarına göre özelleştirmenizi sağlar.

Diyelim ki çok aşamalı bir pazarlama kampanyası başlatıyorsunuz. Yaratıcı ş Akışları için bir pano görünümü oluşturabilir, inceleme aşamaları arasında görev bağımlılıkları ayarlayabilir, hatırlatıcıları otomasyonla otomatikleştirebilir ve bir gösterge panelinde ilerlemeyi takip edebilirsiniz.

🏆 Kazanan: Eşsiz esnekliği, otomasyonlu ş Akışları ve her boyutlardaki takımı destekleme yeteneği ile ClickUp.

Özellik #2: Sorunsuz işbirliği

Bu araçların, yüksek düzeyde işbirliği gerektiren karmaşık projelerde takımların birbirleriyle bağlantı kurmasına nasıl yardımcı olduğunu inceleyelim.

nTask

nTask, zincirleme yorumlar, ek dosyalar ve @bahsetmeler ile görev düzeyinde işbirliğini iyi bir şekilde yönetir. Ancak, paylaşılan belgeler veya özel sohbet gibi daha derin gerçek zamanlı işbirliği özelliklerinden yoksundur.

Takımınızın iletişimini ağırlıklı olarak toplantılarla sağlıyorsa veya bunun yanı sıra başka araçlar da kullanıyorsa, bu uygulama sizin için uygun bir seçimdir.

ClickUp

ClickUp, proje alanınızı tam donanımlı bir işbirliği merkezine dönüştürür. Belgeleri birlikte düzenleyebilir, beyin fırtınası için Beyaz Tahtalar başlatabilir, yorumları izlenebilir görevler olarak atayabilir ve hatta özel ClickUp Sohbet alanlarında veya DM'lerde sohbet edebilirsiniz. Hızlı hareket eden veya asenkron takımlar için bu özellikler, bağlam geçişini azaltmaya ve iletişimi merkezileştirmeye yardımcı olur.

ClickUp Takviminizden doğrudan Google Meet, Zoom ve diğer araçlarda planlanmış toplantılara katılabilirsiniz . Toplantıyı kaydetmek ve sizin için AI destekli notlar almak için yerleşik bir Not Defteri de bulunmaktadır .

🏆 Kazanan: ClickUp, çalışma alanınızın her katmanına entegre edilmiş daha derin ve çok yönlü işbirliği için.

🔍 Biliyor muydunuz? Projelerin yalnızca %48'i gerçekten başarılıdır. Yaklaşık %40'ı, kimsenin nasıl gittiğinden emin olmadığı garip bir ara durumda kalır ve %12'si başarısız olur. ClickUp, her şeyi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur, böylece projeniz olması gerektiği gibi başarıya ulaşır.

Özellik #3: Zaman takibi

Zaman takibi, çabaların nereye gittiğini anlamak, iş yüklerini optimize etmek ve hesap verebilirlik sağlamakla ilgilidir. İşte bu araçların yaklaşımları.

nTask

nTask, basit bir başlat-durdur zamanlayıcı, manuel zaman girişi ve zaman çizelgesi onayları ile yerleşik zaman takibi özelliği sunar.

Takım üyeleri görevlere harcadıkları zamanı kaydedebilir ve yöneticiler verimlilik veya faturalandırılabilir saatleri değerlendirmek için raporlar oluşturabilir. Harici entegrasyonlara ihtiyaç duymayan, hafif ve yerleşik zaman takibi özelliğine ihtiyaç duyan küçük takımlar ve serbest çalışanlar için faydalıdır.

ClickUp

ClickUp'ın zaman takibi özelliği de aynı derecede yeteneklidir ve zamanlayıcılar, manuel girdi, tarih aralığı kaydı ve zaman çizelgeleri sunar. Herhangi bir cihazdan zamanı takip edebilir veya ücretsiz Chrome uzantısını kullanabilirsiniz.

Gelişmiş takımlar için ClickUp, alt görevler arasında toplu zaman takibi yapmanızı ve tahmini süre ile gerçek süreyi karşılaştırmanızı sağlar. Ancak, ekran görüntüsü izleme özelliği içermez ve gözetim yerine şeffaflığı önceliklendirir.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Her iki araç da temel özellikleri iyi bir şekilde karşılar. nTask, küçük takımlar için işleri düzenli tutarken, ClickUp karmaşık ş akışları ve daha büyük kuruluşlar için ekstra derinlik sunar.

Reddit'te ClickUp ve nTask karşılaştırması

Her iki aracın gerçek kullanıcılarının görüşlerini almak için Reddit'e başvurduk. İki aracı karşılaştıran özel bir konu olmasa da, genel bir fikir birliği var.

Bu kullanıcı, nTask hakkında beğendiği özellikleri tam olarak şöyle sıralıyor:

nTask'ta en beğendiğim özellik nTask Kanban panolarıdır. İş süreçlerimi kolaylaştırır ve dinamik gerçek zamanlı işbirliği, takım iletişimi için gerçekten çok yardımcı olur. Ayrıca Kanban panolarında, takımımın görev performansını tek bakışta görebilirim. nTask'ta eksik olan özellik ise müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)dir.

nTask'ta en beğendiğim özellik nTask Kanban panolarıdır. İş süreçlerimi kolaylaştırır ve dinamik gerçek zamanlı işbirliği, takım iletişimi için gerçekten çok yardımcı olur. Ayrıca Kanban panolarında, takımımın görev performansını tek bakışta görebilirim. nTask'ta eksik olan özellik ise müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)dir.

Başka bir Reddit kullanıcısı, ClickUp'ın kurumsal firmalar için neden mükemmel bir seçim olduğunu paylaşıyor:

ClickUp inanılmaz bir araçtır. 1000 kişinin aynı uygulamayı tutarlı bir şekilde kullanması, iş ve projeler hakkında çok fazla görünürlük sağlar. Doğru şekilde kullanılırsa, sadece gösterge panelleri bile inanılmazdır.

Bir Reddit kullanıcısı da şunları paylaştı:

Dünya çapında bir web tasarımcıları takımı yönetiyorum ve ClickUp harika! Mükemmel değil, ancak sürekli gelişiyor ve şirket oldukça şeffaf. Basecamp ve Asana gibi diğer uygulamaları da sık sık denerim, başka yerlerin daha iyi olduğunu düşünürüm, ama sonunda hep ClickUp'a geri dönerim. Diğer uygulamalar küçük ayrıntılarda daha gelişmiş olabilir, ama ClickUp'ın yaptıklarını yapamıyorlar.

Hangi Görev Yönetimi Yazılımı En Üstün?

Karar verildi ve tahmin ettiğiniz gibi ClickUp kazandı!

nTask temel özellikleri kapsıyor ve daha küçük takımlar veya daha basit ş akışları için iyi sonuç verebilir, ancak projeleriniz (ve beklentileriniz) büyüdükçe sınırları ortaya çıkmaya başlar.

Öte yandan, ClickUp hızla ilerliyor. Özelleştirilebilir görünümler ve akıllı otomasyondan yerel belgelere, Beyaz Tahtalara ve bağlamsal AI destekli yardıma kadar, takımlara daha hızlı hareket etmek için ihtiyaç duydukları esnekliği, yapıyı ve görünürlüğü sağlar.

Araçların dağınıklığını ortadan kaldırmak ve işlerinizi birleştirmek mi istiyorsunuz?

