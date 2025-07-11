Gönderileri Planlamak için Ücretsiz LinkedIn İçerik Takvimi Şablonları

Yine boş LinkedIn kuyruğuna mı bakıyorsunuz?

Fikirleriniz, bunları aktarmak için doğru kelimeler ve hatta paketi tamamlamak için görselleriniz var, ancak gönderileriniz sürekli gecikiyor. Etkileşim düşüyor ve algoritma pek de affedici değil.

Asıl sorun, planlamanızı silolar halinde yapmanızdır. Gerçek zamanlı işbirliği için tasarlanmamış, birbirinden bağımsız belgeler, elektronik tablolar ve Slack konuları kullanıyorsunuz.

Şimdi, tüm LinkedIn stratejinizin yer aldığı tek bir bilgi kaynağı olduğunu hayal edin: fikirler, onaylar, görseller, hatta son teslim tarihleri.

Bir sosyal medya içerik takvimi şablonu, bir marka hesabını, bir müşterinin LinkedIn kişisel markasını veya kendi düşünce liderliği girişimlerinizi yönetiyor olsanız da bunu mümkün kılar. Doğru şablonu kullanarak, dağınık içerik çabalarını tutarlı, yüksek etkili bir yayın motoruna dönüştürebilirsiniz.

Bu yazıda, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ın özel olarak tasarlanmış seçenekleri de dahil olmak üzere, hemen kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz LinkedIn içerik takvimi şablonlarını inceleyeceğiz.

LinkedIn İçerik Takvimi Şablonları Nedir?

LinkedIn içerik takvimi şablonu, LinkedIn için özel olarak gönderileri planlamanıza, düzenlemenize ve zamanlamanıza yardımcı olan hazır bir çerçevedir. Her gün ne yayınlayacağınıza karar vermek için uğraşmak yerine, içeriğinize kuşbakışı bir görünüm elde edersiniz: neyin ne zaman, nasıl ve neden yayınlanacağı.

Şunları içerebilir:

LinkedIn'de görünür olmak için sosyal medya stratejiniz

Her hafta için içerik temaları veya konuları

Taslaklar, incelemeler ve onaylar için son tarihler

Görsel yer tutucular veya varlık bağlantıları

Metin veya başlık fikirlerini gönderin

Performans izleme (beğeniler, yorumlar, tıklama oranları vb.)

📝 Hızlı Not: Bazı şablonlar basittir (sütunlu bir elektronik tablo gibi), diğerleri ise dinamik ve işbirliğine dayalıdır; takvimler, görev panoları veya gerçek zamanlı olarak güncellenen gösterge panelleri gibi.

İyi bir LinkedIn içerik takvimi şablonu nedir?

İyi bir LinkedIn içerik takvimi şablonu, planlamadan yayınlamaya kadar olan süreci basitleştirir. Sönük fikirler, kaçırılan son tarihler, belirsiz sahiplik gibi engelleri ortadan kaldırır. Ayrıca, içerik akışınıza uyum sağlayacak kadar esnek olup, işlerinizi yolunda tutmak için ihtiyacınız olan görünürlüğü sağlar.

Aşağıdakileri içeren şablonları arayın:

Özelleştirilebilir görünümler: Yayın programınıza uygun haftalık, aylık veya kampanyaya özel zaman çizelgeleri

Durum izleme: Fikir aşamasında, inceleme aşamasında veya planlanmış olanları görmek için

İşbirliği özellikleri: Böylece yazarlarınız, tasarımcılarınız ve paydaşlarınız tek bir yerde iş yapabilirler

İçerik meta veri alanları: Tam bağlam için platform, hedef kitle, biçim, hashtag'ler veya kampanya hedefleri gibi

LinkedIn'e özgü alanlar: Kelime sayısı, karakter sınırı, etiketleme ve bağlantı izleme

Proje yönetimi aracınızla entegre olursa, yaratıcı özetleri ve varlıkları doğrudan eklemenize izin verirse ve/veya son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar için otomasyon içeriyorsa, bu bir artı puan olur. Sonuç olarak, iyi bir içerik planlama ve yazma şablonu size zaman kazandırmalı, stresi azaltmalı ve hedef kitlenizin ilgisini çeken içerikler sunmanıza yardımcı olmalıdır.

pazarlama Takımınıza İlham Verecek 15 LinkedIn İçerik Takvimi Şablonu

LinkedIn içerik stratejinizi ve gönderilerinizi planlamak, her hafta tekerleği yeniden icat etmek gibi hissettirmemelidir. ClickUp'ın denenmiş ve test edilmiş şablonları, sizin gibi pazarlama takımlarının panik yapmadan, amaçlarına uygun bir şekilde "yayınla" düğmesine basmasına yardımcı olur.

1. ClickUp Aylık İçerik Takvimi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın İçerik Takvimi Şablonu ile LinkedIn içeriğinizi planlayın, düzenleyin ve izleyin

ClickUp Aylık İçerik Takvimi Şablonu, büyük resme bakanlar için oluşturulmuştur. LinkedIn içerik planlarınızı bir ay boyunca görselleştirmenize yardımcı olur, böylece sadece yarın için değil, önünüzdeki kampanya için de planlama yaparsınız. Beyin fırtınasından yayınlamaya kadar her adım tek bir merkezde toplanır.

Zahmetsiz planlama için sürükle ve bırak Takvim Görünümü sunar

Renk kodlu Özel Durumlar, taslak, inceleme veya yayınlanmaya hazır olanları gösterir

Gönderi türünü, kanalı, sahibini ve önceliği etiketlemek için kullanıma hazır Özel Alanlar içerir

Bağlı ClickUp Görevleri, görseller, metinler ve yaratıcı özetleri eklemeyi kolaylaştırır

Sürüm kontrolü, takımınızın en son kopya ve tasarım yinelemesi üzerinde uyumlu çalışmasını sağlar

📌 İdeal kullanım alanları: Birden fazla kampanyayı aynı anda yürüten ve neyin ne zaman yayınlanacağına dair aylık bir genel bakışa ihtiyaç duyan pazarlama takımları. LinkedIn gönderilerini ürün lansmanları veya sezonluk içeriklerle senkronize etmek için özellikle kullanışlıdır.

2. ClickUp Haftalık İçerik Takvimi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Haftalık İçerik Takvimi Şablonu'nu kullanarak LinkedIn için planlanan içeriği spontane trendlere uyarlayın

Trend olan bir konuşmaya katılmak mı yoksa içerik planınıza sadık kalmak mı konusunda kararsız kaldığınız için paylaşım yapmaktan çekindiğiniz oldu mu? ClickUp Haftalık İçerik Takvimi Şablonu, LinkedIn stratejinizi haftalık olarak uygulanabilir planlara ayırır. Günlük paylaşımları izlemek, etkileşimi takip etmek ve trendler değiştikçe hızlı ayarlamalar yapmak için mükemmeldir.

Ayrıntılı haftalık döküm ile ayrıntılı içerik planlama

Bağlı ClickUp Beyaz Tahtaları ile gönderi fikirlerini, hashtag'leri ve yaratıcı varlıkları kaydetmek için alan

Planlanan, ilerleme aşamasında olan veya yayınlananları görmek için durum izleme

Herkesin senkronizasyonda kalması için gerçek zamanlı işbirliği

Özelleştirilebilir görünümler—daha iyi planlama için liste, pano veya takvim biçimleri arasında geçiş yapın

📌 İdeal kullanım alanları: Çevik kalması, trendlere yanıt vermesi ve günlük LinkedIn etkinliklerini yakından takip etmesi gereken sosyal medya yöneticileri ve içerik oluşturucular

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın AI Takvimini kullanarak her Cuma akşamı/Pazartesi sabahı 30-60 dakikalık bir blok ayarlayın ve içeriklerinizi editoryal veya yayın şablonlarından birini kullanarak toplu olarak planlayın ve etiketleyin. Bu, haftanızın tonunu belirler, görünürlük sağlar ve son dakika paniklerini azaltır.

3. ClickUp İçerik Planı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın İçerik Planı Şablonu ile LinkedIn için içerik oluşturma ve dağıtımını tek bir yerden yönetin

LinkedIn stratejinizi dağınık halden stratejik hale getirmeye hazır mısınız? ClickUp İçerik Planı Şablonu, gönderileri planlamaya başlamadan önce içerik temellerini, kampanya hedeflerini ve mesajları haritalandırmanıza yardımcı olur. Her LinkedIn gönderisinin daha büyük bir amaca hizmet etmesini isteyen pazarlamacılar için bir şablondur.

Hedefler, hedef kitle ve mesajlaşma için stratejik planlama bölümleri

İçeriği anahtar iş tarihleriyle uyumlu hale getirmek için görsel zaman çizelgeleri

Beyin fırtınası ve onaylar için işbirliği araçları

Stratejiniz geliştikçe kolayca güncellenebilen yapı

Daha sorunsuz aktarımlar için doğrudan yürütme şablonlarına bağlantılar

📌 İdeal kullanıcılar: Tutarlı ve hedef odaklı bir LinkedIn varlığı oluşturmak isteyen pazarlama uzmanları ve stratejistler

📚 Ayrıca Okuyun: Medya Planlama Şablonları

4. ClickUp Modern Sosyal Medya Takvim Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Modern Sosyal Medya Takvim Şablonunu kullanarak, birden fazla sosyal medya kanalında gönderileri düzenleyin ve içerik performansını izleyin

LinkedIn'in yanı sıra birden fazla platformu yönetiyorsanız, ClickUp Modern Sosyal Medya Takvim Şablonu tam size göre. Bu ücretsiz içerik takvim şablonu, içerik oluşturma, planlama ve izleme süreçlerine yeni ve görsel olarak çekici bir yaklaşım getiriyor. Karar verme sürecini bulanıklaştıran karmaşadan kurtulup tüm sosyal medya platformlarınızı bir bakışta görebilirsiniz.

LinkedIn'i diğer platformlarla koordine etmek için çok kanallı Takvim Görünümü

Kampanyalar, içerik türleri veya kanallar için renk kodlu etiketler

Hızlı yeniden planlama için sürükle ve bırak gönderiler

ClickUp Gösterge Panelleri aracılığıyla takviminizden neyin işe yaradığını ölçmek için analitik izleme

Hareket halindeyken planlama için mobil uyumlu tasarım

📌 İdeal kullanım alanları: Birden fazla kanalda modern ve görsel olarak düzenlenmiş bir şekilde yayın yapmak ve performansı izlemek isteyen sosyal medya takımları ve serbest çalışanlar

5. ClickUp Sosyal Medya Paylaşım Takvimi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Sosyal Medya Yayınlama Takvimi Şablonunu kullanarak yayınları önceden planlayın ve bir daha yayın tarihlerini kaçırmayın

ClickUp Sosyal Medya Yayınlama Takvimi Şablonu, LinkedIn (ve diğer sosyal platformlar) için yayın zamanlamalarını düzenlemek için taktiksel araç setinizdir. Hassasiyetle tasarlanmış bu şablon, her bir yayının ne zaman yayınlanacağını tam olarak haritalandırmanıza yardımcı olur, böylece anahtar anları kaçırmaz veya kampanyalarınızın çakışmasını önlersiniz. Yayın takviminizde tutarlılığı korumak ve erişimi en üst düzeye çıkarmak için en yoğun etkileşim zamanlarını değerlendirmek istediğinizde kullanışlıdır.

👀 Biliyor muydunuz? LinkedIn'de en yüksek etkileşim genellikle hafta içi saat 7 ile 16 arasında gerçekleşir ve salı ve perşembe günleri saat 10 ile 11 arasında biraz daha fazla olur. Bu saatler en iyi performansı gösterirken, daha geniş bir çalışma günü aralığında etkileşim oldukça tutarlıdır. Bu nedenle, tam olarak en yoğun saatte paylaşım yapmak için kendinizi strese sokmanıza gerek yoktur.

Gönderi zamanlamasını ayrıntılı olarak kontrol etmek için saatlik planlama

Gönderim sıklığınızı takip etmek için otomatik hatırlatıcılar

Yaklaşan, planlanan ve yayınlanan gönderilere genel bakış

Her zaman güncel içerikler için tekrarlanan yayın zamanlamalarını destekler

Tekrarlanan kampanyalar için kolayca çoğaltılabilen programlar

📌 İdeal kullanım alanları: Sosyal medya koordinatörleri ve LinkedIn'de sık sık paylaşım yapan ajanslar veya maksimum etkileşim için zamanlamayı optimize etmek isteyen herkes

📚 Ayrıca Okuyun: Sosyal Medya AI Araçları

6. ClickUp Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu ile sosyal medya içeriğinizi stressiz bir şekilde planlayın ve düzenleyin

ClickUp Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu, strateji ve uygulama arasındaki bağlantıları kurmak isteyen pazarlamacılar için oluşturulmuştur. Tek bir ortak çalışma alanında kampanya hedeflerini belirleyebilir, içerik temalarını haritalayabilir ve sorumlulukları atayabilirsiniz.

Kampanya hedefleri, hedef kitle ve mesajlar için özel bölümler

Her pozisyon için atanabilir görevler, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz

Kolaylaştırılmış işbirliği için yerleşik onay ş Akışları

Lansman sonrası sonuçları ölçmek için performans izleme alanları

Yönergelere ve özetlere kolayca başvurabilmek için ClickUp Belgeleri ile entegre edilmiştir

📌 İdeal kullanım: LinkedIn içeriğini daha geniş pazarlama hedefleriyle uyumlu hale getirmesi gereken takımlar ve danışmanlar

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, yazma, düzenleme ve e-posta gönderme gibi işlemler için yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanı gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, çalışma alanınızın tamamındaki bağlamı koruyabilirsiniz.

7. ClickUp Sosyal Medya Gelişmiş Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Sosyal Medya Gelişmiş Şablonu ile sosyal medya pazarlama çabalarınız için strateji, dağıtım ve analizi birleştirin

LinkedIn varlığınız da dahil olmak üzere, yüksek hacimli veya çok kanallı sosyal medya çabalarını yönetmek için tasarlanmış sağlam bir şablona geçin. Hem küçük takımları hem de ciddi etkileyicileri desteklemek için tasarlanan ClickUp Sosyal Medya Gelişmiş Şablonu, içerik planlama, yayınlama ve analitiği bir araya getirir.

Sosyal medya takviminizin her yönünü optimize etmek için en iyi araçlardan biri .

Gerçek zamanlı performans bilgileri için gelişmiş analiz gösterge panelleri

Tekrarlayan görevleri kolaylaştırmak için özel ClickUp otomasyonları

Güvenli takım işbirliği için çok düzeyli izinler

Gönderi biçimleri, kanallar ve kampanya ROI için ayrıntılı izleme

Esnek görünümler—Gantt, takvim ve pano düzenleri arasında geçiş yapın

📌 İdeal kullanım alanları: LinkedIn içerik performansına ilişkin derinlemesine görünürlük isteyen ve sosyal medya operasyonlarını ölçeklendirmek için sağlam araçlara ihtiyaç duyan veri odaklı pazarlama takımları ve ajanslar

💡 Profesyonel İpucu: Şablondaki Görünümü Yerleştir özelliğini kullanarak canlı sosyal medya akışınıza erişin ve ClickUp'tan ayrılmadan gerçek zamanlı pazarlama ilhamı alın.

8. ClickUp Sosyal Medya Kampanyası Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Sosyal Medya Kampanyası Şablonunu kullanarak LinkedIn (veya diğer sosyal platformlar) için yapılandırılmış bir kampanya oluşturun

LinkedIn etkinliğiniz daha büyük bir kampanyanın parçasıysa, ClickUp'ın Sosyal Medya Kampanyası Şablonu, başlangıçtan sonuçlara kadar yapı ve içgörü sağlar. Net görev dökümleri, akıllı işbirliği ve performans izleme elde edersiniz.

Beş görünüm (Başlangıç, Program, Gönderiler, DACI rolleri, Kampanyalar) her proje aşamasında size yol gösterir

Onay Bekliyor, İşleniyor ve İptal Edildi gibi özel durumlar, iş akışını net tutar

Özel Alanlar ve gösterge panelleri, kampanyanızın tarihlerini, rollerini, bütçelerini ve performans ölçümlerini izler

Yerleşik kampanya geriye dönük inceleme, her projeyi eyleme geçirilebilir içgörülerle kapatmanızı sağlar

📌 İdeal kullanım alanları: Web seminerleri, etkinlikler veya ürün lansmanları ile entegre edilmiş yapılandırılmış LinkedIn kampanyaları düzenleyen ajanslar, takımlar ve pazarlama yöneticileri

📚 Ayrıca Okuyun: İçerik Pazarlama Stratejisi Şablonları

9. ClickUp Yayın Takvimi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Yayın Takvimi Şablonu'nu kullanarak bloglardan ürün lansmanlarına ve LinkedIn duyurularına kadar çeşitli içerik varlıklarını planlayın ve sunun

ClickUp Editör Takvimi Şablonu, LinkedIn için editör komut merkezinizdir. Düşünce liderliği gönderileri, şirket güncellemeleri veya kampanya duyuruları gibi her türlü içeriği planlamanıza, zamanlamanıza ve yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu şablonla, tüm içerik akışınızı düzenli ve şeffaf bir şekilde tutabilirsiniz.

Yerleşik İçerik Talep Formu, paydaşların fikirlerini kolayca iletmesini sağlar

Özel Alanlar, teklif türünü, kanalı, CTA'yı ve atanan düzenleyiciyi bir bakışta görmenizi sağlar

Altı Özel Durum, araştırmadan yayına kadar ilerlemeyi izleyerek, hunide tutarlı bir hareket sağlar

Kolay sürükle ve bırak yeniden planlama, değişen önceliklere uyum sağlar

Atanan Yorumlar ve ClickUp Sohbet gibi işbirliği araçları, geri bildirim ve onayları kolaylaştırır

📌 İdeal kullanım alanları: Birden fazla katkı sağlayıcıyı ve düzenli LinkedIn gönderilerini yöneten, net ve yapılandırılmış bir düzenleme sürecine ihtiyaç duyan içerik takımları, düzenleyiciler ve ajanslar

👀 Biliyor muydunuz? Karuseller LinkedIn'de çok popüler. Metricool'un 577.000'den fazla gönderiyi incelediği bir araştırmaya göre, karusel gönderiler (yani çoklu görsel içeren gönderiler) %45,85'lik bir etkileşim oranı elde ederek platformdaki tüm gönderi türleri arasında en yüksek oranı elde etti!

10. ClickUp İçerik Pazarlama Yayın Takvimi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın İçerik Pazarlama Yayın Takvimi Şablonu ile güçlü bir içerik pazarlama stratejisi oluşturun

ClickUp İçerik Pazarlama Yayın Takvimi Şablonu, pazarlama stratejisi ve yayın planlamasını bir araya getirir. LinkedIn kampanyalarını haritalandırmak, son teslim tarihlerini izlemek ve takımınızı ortak hedefler etrafında uyumlu hale getirmek için mükemmeldir — hepsi tek bir yerde.

Kampanya planlamasını editoryal programlama ile birleştirir

Gönderileri lansmanlar ve promosyonlarla uyumlu hale getirmek için görsel zaman çizelgeleri

Hesap verebilirlik için atanabilir görevler ve otomatik hatırlatıcılar

Kampanyanın etkisini ölçmek için performans izleme

AI destekli içerik fikir üretme ve oluşturma için ClickUp Brain ile entegre olur

📌 İdeal kullanım alanları: LinkedIn içeriğini daha geniş pazarlama girişimleriyle bağlantılandırmak isteyen pazarlama yöneticileri ve stratejistleri

💡 Profesyonel İpucu: Potansiyel LinkedIn içeriği için fikirleriniz mi tükendi? ClickUp Brain'e sorun: " 'un hedefleyen yeni özelliği duyurusu için ilgi çekici 5 LinkedIn gönderi açısı nedir?" Fikirlerden birini beğendiniz mi? Şunu yazın: "En son modülümüz için özelliğinin duyurusunu yapın." ClickUp Brain ile LinkedIn içerik fikirleri, bakış açıları ve stratejileri hakkında beyin fırtınası yapın

11. ClickUp Promosyon Takvimi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Promosyon Takvimi Şablonu ile LinkedIn'de ürün lansmanlarını, promosyonları ve ücretli kampanyaları planlayın ve izleyin

LinkedIn'de bir promosyon başlattınız, ancak açılış sayfasının yayınlanmadığını veya tasarım ekibinin geçen çeyreğin kreatifini kullandığını fark ettiniz mi? Bunun bir daha olmaması için size yardımcı olalım!

ClickUp Promosyon Takvimi Şablonu, sık sık LinkedIn promosyonları, ürün lansmanları veya özel kampanyalar düzenleyen pazarlamacılar için oluşturulmuştur. Her promosyonu görselleştirmenize, varlıkları koordine etmenize ve başarılı bir lansman için takımınızın zamanlama ve mesajlaşma konusunda mükemmel bir uyum içinde olmasını sağlamanıza yardımcı olur.

Her LinkedIn promosyonu veya kampanyası için özel bölümler

Çakışan promosyonları önlemek ve etkiyi en üst düzeye çıkarmak için zaman çizelgesi görünümü

Yaratıcı dosyalar, metinler ve bağlantılar için varlık yönetimi

Anahtar lansman tarihleri için otomatik bildirimler

Tekrarlanan veya sezonluk kampanyalar için kolayca çoğaltılabilir

📌 İdeal kullanım alanları: LinkedIn promosyonlarını hassas ve net bir şekilde koordine etmesi gereken pazarlama ekipleri, ürün yöneticileri ve etkinlik koordinatörleri

12. ClickUp Yayın Takvimi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Yayın Takvimi Şablonu ile içerik onay iş akışlarını ve yayın programlarını kolaylaştırın

Her LinkedIn gönderisini planlamak ve izlemek için basit, sorunsuz bir çözüme mi ihtiyacınız var? ClickUp Gönderi Takvimi Şablonu, neyin ne zaman yayınlanacağını basit ve görsel bir şekilde görmek isteyen takımlar için idealdir. Yalnızca yayınlama sıklığına odaklanan bu şablon, LinkedIn gönderilerinizin tutarlı ve marka kimliğine uygun bir şekilde akışını sağlar.

Onay, Yazma, Tasarım ve Tamamlandı gibi Özel Durumları kullanarak iş akışınızı yapılandırın

Birden fazla ClickUp Görünümü ile yayın programınızı biçim, marka uyumluluğu veya zamanlamaya göre bölün

ClickUp'ın özelleştirilebilir bildirimleriyle herkesi güncel tutun

📌 İdeal kullanım alanları: Küçük takımlar, serbest çalışanlar veya LinkedIn yayın programlarına ilişkin net ve görsel bir genel bakış isteyen herkes

13. ClickUp Kampanya Takvimi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Kampanya Takvimi Şablonunu kullanarak kampanyalar için bir zaman çizelgesi oluşturun ve anahtar dönüm noktalarını kullanarak ilerlemeyi izleyin

ClickUp Kampanya Takvimi Şablonu, LinkedIn kampanyalarını baştan sona koordine etmek için özel olarak tasarlanmıştır. Her kampanya temas noktasının genel görünümünü sunarak, takımınız genelinde mesajları, varlıkları ve son teslim tarihlerini hiçbir şeyi kaçırmadan koordine etmenize yardımcı olur.

Çok aşamalı LinkedIn girişimlerini haritalamak için kampanya odaklı düzen

Kampanya akışını görselleştirmek için zaman çizelgesi ve takvim görünümleri

Herkesin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak ve LinkedIn gönderilerinizin e-posta gönderimleri ve blog lansmanları gibi diğer kampanya öğeleriyle uyumlu olmasını sağlamak için görev atamaları ve bağımlılıklar

Kampanya performansı için yerleşik analitik izleme

ClickUp'ın Belgeler ve otomasyon özellikleriyle kolay entegrasyon

Varlıkları ve geri bildirimleri bir arada tutan ortak yorumlar ve ek dosyalar

📌 İdeal kullanım alanları: Strateji, uygulama ve raporlamayı sıkı bir şekilde uyumlu tutması gereken, karmaşık, çok adımlı LinkedIn kampanyaları yürüten pazarlama liderleri ve takımları

📚 Ayrıca Okuyun: Sosyal Medya Denetimi Nasıl Yapılır (Şablonlarla)

14. HubSpot tarafından hazırlanan LinkedIn İçerik Takvimi Şablonu

HubSpot tarafından sunulan LinkedIn İçerik Takvimi Şablonu , tanıdık bir elektronik tablo kurulumunda LinkedIn gönderilerini planlamanıza, zamanlamanıza ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu listedeki ClickUp şablonları gibi, bu şablon da ücretsiz olarak indirilebilir ve LinkedIn içerik planlaması için ipuçları ve en iyi uygulamaları içerir.

Yapılandırılmış LinkedIn gönderileri planlamak için Tarih, Konu, İçerik Sütunu ve CTA alanları

Karakter sayısı, resim bağlantıları ve yayınlanma zamanları gibi LinkedIn'e özgü meta veriler için özel sütunlar

Taslak, planlanmış ve yayınlanmış içerik için renk kodlu durum işaretleri

İçe aktarması kolay CSV biçimi, raporlama veya sosyal medya planlayıcılarına yükleme için hazır

📌 İdeal kullanıcılar: Excel tabloları kullanmaya alışkın, LinkedIn odaklı bir planlayıcı isteyen serbest çalışanlar, tek kişilik girişimciler ve küçük takımlar

🧠 Eğlenceli Bilgi: 2020'den bu yana, LinkedIn kullanıcılarının mizahı ifade etmek için daha fazla yol talep etmesinde %160 artış oldu ve bu da LinkedIn'in "gülme" emojisini eklemesine neden oldu! 😆

15. Excel/Google E-Tablolar LinkedIn Takvim Şablonu, Coefficient tarafından

Coefficient'ın bu sosyal medya şablonu, Excel veya Google E-Tablolar'da çalışmayı seven, ancak bazı otomasyon özellikleri içeren tak ve çalıştır LinkedIn planlama aracı isteyen veri odaklı içerik takımlarına yöneliktir.

İşte neden beğeneceksiniz

Tarih, kopya, ortam, etiketler ve performans göstergeleri için sütunlar içeren sezgisel sayfa düzeni

Gönderim sıklığını izleyen ve zamanlama boşluklarını işaretleyen yerleşik formüller

İçerik türlerini ve haftalık akışı görsel olarak ayırmak için renk kodlu satırlar

Sheets, Excel ve ClickUp veya yayınlama araçları arasında kolay içe/dışa aktarma

Hafif ve hızlı, küçük takımlar veya elektronik tablo meraklıları için ideal

📌 İdeal kullanım alanları: LinkedIn içerik planlaması için işbirliğine dayalı, otomatik bir çözüm isteyen dağıtılmış pazarlama takımları, ajanslar veya elektronik tablo meraklıları

ClickUp'ın LinkedIn İçerik Takvimi Şablonlarıyla Planlamadan Yayınlamaya Sorunsuz Geçiş

"ClickUp, tüm içeriklerimi oluşturma sürecimi kolaylaştırmak için kullandığım (o kadar da) gizli olmayan silahımdır," diyor sosyal medya danışmanı Harriet Evans, artık fikir oluşturmadan yayınlamaya kadar her şeyi tek bir platformdan yönetebiliyor.

Parçalı araçlardan (burada belgeler, orada elektronik tablolar, her yerde Slack konuları) uzaklaşıp ClickUp'ın birleşik çalışma alanını benimsediğinizde elde edeceğiniz avantaj tam olarak budur.

ClickUp'ın ücretsiz içerik planlama şablonları ve güçlü yapay zekası ile görev izleme, yaratıcı işbirliği, analiz ve yayınlama her zaman elinizin altında. Aynı anda, yerel Sohbet, Yorumlar, Belgeler, varlık ek dosyaları ve düzeltme araçları, fikir üretme ve yürütmeyi tek bir yerde tutar.

Araçlar arasında geçiş yapmaktan vazgeçip stratejik, tutarlı ve ölçeklenebilir bir LinkedIn varlığı oluşturmaya hazır mısınız? Bu şablonlardan birini seçin, haftalık rutininizi ekleyin ve ClickUp'ın pazarlama motorunuzu çalıştıran yaşam gücü olmasına izin verin.

ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!