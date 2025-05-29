LinkedIn İçerik Takvimi: Gönderileri Etkili Bir Şekilde Planlama ve Zamanlama

Hiç LinkedIn'de "Gönderi başlat" kutusuna sanki size kişisel bir hakaretmiş gibi bakarak oturduğunuz oldu mu?

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır: Tutarlı kalmak, kişisel ve profesyonel markamızı (veya şirketimizin markasını) büyütmek, hatta belki bir kez olsun viral olmak istemek.

Ancak müşteri işleri, şirket içi toplantılar ve bugün su içip içmediğinizi hatırlamaya çalışmak arasında, LinkedIn gönderilerini ayrıca planlamak, yazmak ve programlamak için kimin zamanı var ki?

🧐 Biliyor muydunuz? LinkedIn'deki etkileşim 2024 yılında bir önceki yıla göre %30 arttı. Dolayısıyla, tutarlılık elde etmek için bekliyorsanız, şimdi tam zamanı!

İşte burada LinkedIn içerik takvimi devreye girer. ✨

Sağlam bir içerik takvimi, neyi ne zaman yayınlayacağınız konusunda tahmin yürütmenize gerek kalmaz. Fikirlerinizi yapılandırır, lansmanlar ve etkinlikler için planlama yapmanızı sağlar ve içerik stratejinize çok ihtiyaç duyulan bir temel oluşturur. İster tek başına çalışan bir içerik oluşturucu, ister altı markayı yöneten bir sosyal medya yöneticisi, ister düşünce liderliği oluşturan bir işe alım uzmanı olun, bu kılavuz size hayatınızla uyumlu, ona engel olmayan bir LinkedIn içerik takvimi oluşturmanın yollarını adım adım gösterecektir.

Ayrıca, tüm bunları ClickUp'ta nasıl yapacağınızı da göstereceğiz — 15 sekme veya kaotik bir Google E-Tablo olmadan. (Ayrıca sizin için basit, ücretsiz ve kullanımı kolay bir LinkedIn içerik takvimi şablonumuz da var!👇🏼 )

⭐ Öne Çıkan Şablon LinkedIn'de tutarlı kalmakta zorlanıyor musunuz? 🤯 ClickUp LinkedIn İçerik Takvimi Şablonu 'nu deneyin — etkileyici gönderileri planlamak, programlamak ve izlemek için tek adresiniz! 📅 Ücretsiz şablon alın Bu şablon, tekrarlanabilir bir içerik ritmi oluşturmanıza, takımınızla işbirliği yapmanıza ve Takvim, Pano ve Liste gibi görünümlerde gönderilerin ilerlemesini izlemenize yardımcı olur

LinkedIn İçerik Takvimi Nedir?

LinkedIn içerik takvimi, LinkedIn'de tutarlı ve amaçlı bir şekilde içerik yayınlamak için kişisel (veya takımınızın) yol haritasıdır.

Bu sadece bir gönderi fikri listesi değil, LinkedIn içerik stratejinizin temelini oluşturur ve neyi, ne zaman ve neden yayınlayacağınızı planlar. Bunu stratejik içerik planlamaya giriş biletinizi düşünün: yaklaşan gönderileri net bir şekilde görebilir, iş hedeflerinizle uyum sağlayabilir ve süreci keyifle izleyebilirsiniz.

🎉 Eğlenceli Bilgi: LinkedIn, B2B içerik dağıtımı için 1 numaralı platformdur, ancak kişisel markalaşma için de giderek daha güçlü hale gelmektedir.

🎯 İster bir şirket sayfasını yönetiyor ister kişisel markanızı oluşturuyor olun, içerik takvimi size şu konularda yardımcı olur:

Son dakikada fikir bulmak için uğraşmadan tutarlı kalın

Ürün lansmanları, etkinlikler veya işe alım kampanyaları etrafında içerik planlayın

Gönderi türlerinizi dengeleyin (böylece 7/24 sadece şirket haberlerini paylaşmazsınız)

Takımınız veya müşterilerinizle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

💡 Pro İpucu: Şirketinizdeki herkesin LinkedIn gönderi fikirlerini, kampanya taleplerini veya etkinlik duyurularını gönderebilmesi için bir ClickUp Formu oluşturun. Gönderiler, içerik takviminizde görevler haline gelir ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Her hafta tekerleği yeniden icat etmenize gerek yok, sadece bir sisteme ihtiyacınız var. Ve iyi bir içerik takvimi? İşte sisteminiz.

💡 Profesyonel İpucu: İlham gelmesini beklemeyin. Temalar ve hedefler etrafında bir içerik alışkanlığı oluşturun ve zor işleri yapmak için bir takvim kullanın. (Nasıl yapılacağını size göstereceğiz. )

Neden LinkedIn İçerik Takvimine İhtiyacınız Var?

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %47'si manuel görevleri yerine getirmek için AI kullanmayı hiç denememiştir, ancak AI'yı benimseyenlerin %23'ü AI'nın iş yüklerini önemli ölçüde azalttığını söylemektedir. Bu kontrast, sadece bir teknoloji farkından daha fazlası olabilir. Erken benimseyenler ölçülebilir kazançlar elde ederken, çoğunluk AI'nın bilişsel yükü azaltma ve zaman kazanma konusunda ne kadar dönüştürücü olabileceğini hafife alıyor olabilir. 🔥 ClickUp Brain, AI'yı iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek bu açığı kapatır. AI'mız, konuları özetlemekten içerik taslağı oluşturmaya, karmaşık projeleri parçalara ayırmaktan alt görevler oluşturmaya kadar her şeyi yapabilir. Araçlar arasında geçiş yapmanıza veya sıfırdan başlamanıza gerek yoktur. 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Security, ClickUp'ın özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla rapor oluşturma için harcanan zamanı %50 veya daha fazla azalttı ve takımlarının biçimlendirmeye daha az, tahminlere daha fazla odaklanmasını sağladı.

Bunu doğaçlama yapabilirsiniz. Her sabah LinkedIn'i açabilir, o anda aklınıza gelen anlamlı bir şey yazabilir ve toplantılar arasında paylaşabilirsiniz.

Ama gerçekçi olalım, bu yorgunluğa giden tek yönlü bir bilet (ve çok sessiz bir yorum bölümü).

LinkedIn içerik takvimi size şunları sağlar:

Kaos olmadan tutarlılık : Kaos olmadan tutarlılık: Düzenli olarak görünür olmak, zamanla güven ve görünürlük oluşturur ve takipçi sayısını artırır

Daha iyi içerik dengesi : Düşünce liderliği, kişisel hikayeler, başarılar, ipuçları ve şirket güncellemeleri arasında geçiş yapmanıza yardımcı olur, böylece feed'iniz sıkıcı veya satış odaklı görünmez

Daha net stratejik uyum : Önceden planlama yapmak, içeriği ürün lansmanları, işe alım kampanyaları, tatiller ve sektör etkinlikleriyle senkronize edebileceğiniz anlamına gelir

Yaratıcılık için daha fazla alan: Lojistik işlemler halledildiğinde, daha iyi başlıklar yazmaya ve karuseller veya videolar gibi yeni biçimleri denemeye odaklanabilirsiniz

🧐 Biliyor muydunuz? LinkedIn (henüz) yerleşik bir içerik planlayıcı sunmamaktadır. Bu nedenle pazarlamacılar ve oluşturucular, işlerini yapmak için harici araçlara ve akıllı şablonlara güvenmektedir.

ClickUp, bunu her zamankinden daha kolay hale getirir. Modern Sosyal Medya Takvimi Şablonunu kullanarak LinkedIn ve diğer platformlarda tek bir merkezden planlama, zamanlama ve işbirliği yapın. Gönderi oluşturma görevini takımınıza atamanız mı gerekiyor? Son tarihler belirlemek, fikirler üretmek veya analizleri izlemek mi istiyorsunuz? İçerik takvimi yazılımı kullanıyor veya yeni başlıyor olsanız da, doğru araç büyük fark yaratır.

LinkedIn İçerik Takvimi Nasıl Oluşturulur?

LinkedIn'de içerik oluşturmak sadece görünmekle ilgili değildir, fark edilmenizi sağlayacak güçlü bir LinkedIn varlığı oluşturmak için stratejik bir şekilde görünmekle ilgilidir. İçerik takvimi, ister tek başınıza çalışıyor ister tüm bir pazarlama ekibini yönetiyor olun, önceden plan yapmanızı, tutarlı bir şekilde yayın yapmanızı ve çabalarınızı iş hedeflerinizle uyumlu hale getirmenizi sağlayan bir yapı sunar.

🧐 Biliyor muydunuz? Sprout Social'a göre, hafta içi paylaşım yapmak için en iyi zamanlar Salı ve Perşembe sabahları saat 10'dur. Görünüşe göre, hepimizin duygusal olarak toparlanmak için Pazartesi gününe ihtiyacımız var.

Bakımının kolay ve etkileşimi artıran bir LinkedIn içerik takvimi oluşturmayı adım adım inceleyelim.

Gönderim hedeflerinizi ve hedef kitlenizi belirleyin

Tek bir gönderi yazmadan önce, içeriği neden oluşturduğunuzu, hedef kitlenizin kim olduğunu ve LinkedIn içeriğinizden ne elde etmeyi umduklarını netleştirin. Hedefleriniz ve kitleniz, seçtiğiniz konulardan başlıklarınızı nasıl yapılandıracağınıza kadar her kararı yönlendirmelidir.

Hedef örnekleri:

Bir startup kurucusu , erken benimseyenleri çekmek ve markanın görünürlüğünü artırmak için paylaşımlar yapabilir

Bir işe alım uzmanı , en yetenekli adayları çekmek için şirket kültürünü öne çıkarmaya odaklanabilir

Bir kişisel marka , düşünce liderliğini büyütmeyi ve sektörde konuşmaları ateşlemeyi amaçlayabilir

Bir pazarlama müdürü, bir ürün lansmanını veya kampanya döngüsünü destekleyebilir

Buradan, hedef kitlenizi inceleyin:

Erken aşamadaki kurucular mı yoksa kurumsal alıcılar mı?

Taktiksel tavsiyeler, trendler hakkında bilgiler veya ilham verici hikayeler mi istiyorlar?

Konunuzla ne kadar aşinalar?

💡 ClickUp özelliği: Belgeler

ClickUp Belgeleri ile LinkedIn içerik stratejisi merkezi

ClickUp Dokümanlar'ı kullanarak, takımınızın marka sesini, hedef kitle profillerini, mesajlaşma hedeflerini ve onaylanmış örnekleri tanımlayabileceği bir içerik stratejisi merkezi oluşturun. Yorumlar ekleyin, takım arkadaşlarınızı etiketleyin ve görevlere doğrudan bağlantı verin, böylece stratejileriniz unutulmuş bir Google Dokümanlar belgesinde kalmaz.

📚 Daha iyi LinkedIn sonuçları için mutlaka okunması gerekenler: Kişisel bir marka oluşturmak mı istiyorsunuz? LinkedIn kişisel marka kılavuzumuza göz atın. Kampanya stratejisi yapısına mı ihtiyacınız var? İçerik pazarlama stratejisi şablonlarıyla başlayın.

Sıklığı ve en uygun yayınlama zamanlarını belirleyin

Tutarlılık, LinkedIn'de büyümeyi besler, ancak yorgunluk ilerlemenizi aynı hızla durdurur. Her gün paylaşım yapmaya çalışmak yerine, tekrarlanabilir bir ritim hedefleyin.

Birkaç sıklık çerçevesi:

Tek oluşturucu : Haftada 2–3 gönderi — değer odaklı ipuçları ile kişisel düşünceleri birleştirin

Pazarlama takımı : Haftada 3–5 gönderi — düşünce liderliği, ürün tanıtımları, işe alım haberleri

İşveren markası: Haftada 1-2 gönderi — kültür, çalışanlar ve şirket içi başarıları öne çıkarın

Zamanlama da önemlidir. Araştırmalar, salı ve perşembe sabahlarının en uygun zamanlar olduğunu gösteriyor, ancak her kitle farklıdır. Zaman içinde neyin işe yaradığını takip edin.

💡 Profesyonel İpucu: Programınız değiştiğinde ClickUp Takvimini kullanarak gönderileri sürükleyip bırakın; tüm haftanızı yeniden düzenlemenize gerek kalmaz.

📆 Editör takvimi ile çok kanallı kampanyalarda işbirliği yapın

ClickUp İçerik Pazarlama Yayın Takvimi Şablonu ile sosyal medya pazarlama çabalarınızda marka tutarlılığını sağlayın

İçerik planlaması mı yapıyorsunuz? ClickUp'taki İçerik Pazarlama Yayın Takvimi şablonu, birden fazla platformda sosyal medya gönderilerini yöneten takımlar için mükemmeldir.

Her şeyi tek bir yerden izleyin:

Etkinlikler, referanslar veya ürün öne çıkan özellikleri gibi içerik unsurları

Biçimler (karuseller, makaralar, blog gönderileri)

Promosyon türü (organik ve ücretli)

Yayınlama durumu ve takım sahipliği

🎉 Bu, lansmanları koordine etmek, gönderileri ürün zaman çizelgeleriyle uyumlu hale getirmek ve tüm pazarlama kanallarınızda mesajların tutarlı olmasını sağlamak için kullanabileceğiniz görünümdür.

🗓️ LinkedIn içeriğinizi netlik ve kontrol ile planlayın

ClickUp Takvim ile hedeflerinize ulaşmak için AI destekli önceliklendirme ve otomatik ayarlamaları kullanın

ClickUp'ın Takvim özelliği ile sadece tarihleri ayarlamakla kalmaz, bir içerik sistemi oluşturursunuz. LinkedIn yayın programınızı görsel olarak haritalandırın, her gönderi için görevler atayın, son tarihler belirleyin ve öncelikler değiştiğinde hızlıca ayarlamalar yapın.

✅ Görevleri sürükleyip bırakın✅ Atanan kişi, etiket veya kanala göre filtreleyin✅ Bu hafta veya bu ay için yapılması gerekenleri tek bir düzen içinde görün

📌 Bonus: Düşünce liderliği, işe alım gönderileri veya perde arkası içerikleri arasında geçiş yaparken hızlı tema tanıma için renk kodlu kategoriler kullanın.

Kullanım örneği: Ürün takımınızın yakında bir lansmanı olduğunu varsayalım. Salı günü bir teaser gönderisi, Çarşamba günü ayrıntılı bir karusel ve Cuma günü bir müşteri hikayesi planlayın; her birine kendi görevi ve atanan kişisi olsun. Her şey tek bir yerde haritalanır ve izlenir.

🧐 Biliyor muydunuz? 2024 yılında çoklu görsel içeren gönderiler, gösterimlere göre %6,60 ile tüm LinkedIn içerik türleri arasında en yüksek etkileşim oranını elde etti.

İçerik temaları seçin (ve bunları sırayla kullanın)

Temalar olmadan, içerik takviminiz her hafta boş bir sayfa gibi görünebilir. Temalarla, mesajınızı güçlendiren ve farklı kitle ihtiyaçlarına hizmet eden içerik türlerinden oluşan bir kitaplık oluşturursunuz.

Aşağıdaki içerik unsurları, stratejinizi sağlamlaştırmanıza yardımcı olur:

💡 İpuçları ve çerçeveler : Hedef kitlenizin bugün uygulayabileceği bir süreci parçalara ayırın

🎙️ Düşünce liderliği : Sektörünüzü şekillendiren trendler hakkındaki görüşlerinizi paylaşın

🎉 Dönüm noktaları ve başarılar : Takım başarılarını veya müşteri başarılarını kutlayın

🧠 Perde arkası : İş akışınıza, kararlarınıza veya şirket ritüellerinize bir göz atın

👀 Kişisel hikayeler : İnsanlık katın — öğrendikleriniz, mücadele ettikleriniz veya gurur duyduklarınız

📣 Etkinlik/içerik tanıtımı: Web seminerleri, podcast'ler veya blog lansmanları

📖 Daha fazla bilgi: İçerik türlerinizi düzenli tutmak için bu sosyal medya şablonlarına göz atın.

Kullanım örneği: Bir içerik stratejisti, "Monday Tips" (Pazartesi İpuçları), "Wednesday BTS" (Çarşamba BTS) ve "Friday Highlights" (Cuma Önemli Noktalar) gibi haftalık temaları dönüşümlü olarak kullanabilir. İçerikleri bu kategoriler altında gruplandırarak planlamayı basitleştirir ve çeşitliliği korurlar.

💡 ClickUp özelliği: Özel Alanlar

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak ilerlemeyi izlemek için Özel Alanlar

ClickUp'ta LinkedIn görevlerinize "Tema" adlı bir ClickUp Özel Alanı ekleyin. Her gönderiye bir kategori atayın, ardından Pano Görünümü veya filtreleri kullanarak bir türe aşırı yükleme yapmadığınızdan emin olun (örneğin, arka arkaya üç ürün güncellemesi). Bu, sağlıklı bir içerik karışımı sağlar ve hedef kitlenizin ilgisini canlı tutar.

💡 Profesyonel İpucu: Haftalık planlamayı basitleştirmek ve konuların sağlıklı bir karışımını korumak için ClickUp Özel Alanlarında yinelenen içerik temaları ayarlayın.

Önceden planlayın, ancak zamanında yayınlanacak içerik için yer bırakın

Takviminizi haftalar öncesinden doldurmak cazip gelebilir, ancak LinkedIn zamanında yayınlanan, alakalı içeriklerle gelişir. Proaktif planlama ile reaktif yayınlamayı dengeleyen bir sisteme ihtiyacınız var.

Şunları önceden planlayın:

Lansmanlar, kampanyalar ve ürün güncellemeleri

Mevsimsel içerik veya yıllık farkındalık günleri

Tekrarlanan seriler (haftalık ipuçları veya kurucunun görüşleri gibi)

Aşağıdakiler için alan bırakın:

Yorum yapmak istediğiniz sektör trendleri veya haberler (Kaos yaratmadan reaktif kalmak için trend belirleme yöntemlerini kullanın)

Viral karuseller veya memler gibi trend biçimler

Takımın spontan başarıları veya öğrenilen dersler

Kullanım örneği: Bir işe alım uzmanı, açık roller ve işe alım etkinlikleri hakkında gönderiler planlayabilir, ancak yeni bir çalışan ilk gününde selfie'sini paylaştığında spontane bir "Takıma Hoş Geldin" anını öne çıkarmak için alan bırakabilir.

💡 ClickUp özelliği: Pano Görünümü

Pano Görünümlerini kullanarak LinkedIn İçerik Takvimi için iş akışını yönetin

ClickUp'ın Pano Görünümü, akıcı içerik iş akışlarını yönetmek için mükemmeldir. Her gönderinin durumunu izlemek için "Planlandı", "Taslak", "İncelenmesi Gerekiyor" ve "Yayınlandı" gibi sütunları kullanın. Yeni bir şey ortaya çıkarsa, onu bu haftanın içeriğine sürükleyin ve diğerlerini ileriye kaydırın; karışıklık yok, atlanan adımlar yok.

Gönderileri bir sonraki aşamaya taşımak, inceleme gerektiğinde takım üyelerini bilgilendirmek veya tamamlanan kampanyaları otomatik olarak arşivlemek için ClickUp Otomasyonlarını ayarlayın. Bu, manuel işi azaltır ve içerik akışını sürdürür; mikro yönetim gerekmez.

💡 Profesyonel İpucu: Gönderip ortadan kaybolmayın. Yayınladıktan 10 dakika sonra erken yorumlara yanıt vermek ve erişiminizi artırmak için bloğu etkinleştirin.

İçerik takvimi şablonu veya aracı kullanın

Artık içerik hedefleriniz ve stratejiniz hazır olduğuna göre, bunları sorunsuz bir şekilde uygulamak için bir sisteme ihtiyacınız var. Elektronik tablolar bir süre işe yarayabilir. Ancak, işbirliği yapıyorsanız, ölçeklendiriyorsanız veya birden fazla platformu yönetiyorsanız, gerçek iş akışları için tasarlanmış bir şeye ihtiyacınız olacak.

Örneğin, ClickUp LinkedIn İçerik Takvimi Şablonu , her sabah fikir bulmak için uğraşmadan LinkedIn'de tutarlı bir şekilde görünmek isteyen pazarlamacılar, içerik oluşturucular ve marka oluşturucular için idealdir. Planlama sürecinizi kolaylaştırarak her gönderinin hedefleriniz ve hedef kitlenizle uyumlu olmasını sağlar; karmaşık elektronik tablolarla uğraşmanıza gerek kalmaz.

🗓️ ClickUp LinkedIn İçerik Takvimi Şablonu

Ücretsiz şablon alın Sosyal medya planlamanızı kolaylaştırmak için ClickUp LinkedIn İçerik Takvimi

Bu şablon, LinkedIn içeriğinizi günler, haftalar veya aylar öncesinden planlamanız için yapılandırılmış, görsel bir alan sunar. Gönderi türlerini (düşünce liderliği, perde arkası veya işe alım duyuruları gibi) kategorilere ayırmak için Özel Alanlar, her bir içeriğin hangi aşamada olduğunu izlemek için durumlar ve takviminizi akıcı ve esnek tutmak için sürükle ve bırak planlama özelliği içerir.

Daha da iyisi, şablon Takvim, Pano ve Liste gibi birden fazla görünüm içerir, böylece içeriğinizi en sezgisel gelen düzenle yönetebilirsiniz. İster tek başınıza çalışıyor ister bir takımla işbirliği yapıyor olun, bu şablon LinkedIn'deki varlığınızın tutarlı, stratejik ve dikkat çekici olmasını sağlar.

Kullanım örneği: Bir SaaS şirketinde sosyal medya sorumlusu, ClickUp'ı kullanarak bir ürün lansmanı için iki haftalık bir LinkedIn kampanyası planlayabilir. Taslak hazırlama görevini bir yazara, tasarım görevlerini yaratıcı takıma ve onayları pazarlama sorumlularına atar ve tüm bunlar, son tarihler geldiğinde otomasyon uyarılarıyla tek bir şablonda izlenir.

📁 Şablon arşivi: Kullanıma hazır bu kaynaklarla hazırlık süresini kısaltın! LinkedIn Sosyal Medya Planı Şablonu uzun vadeli içerik stratejinizi, hedef kitlenizi ve anahtar kampanya hedeflerinizi tek bir ortak alanda özetlemek için Gelişmiş Sosyal Medya Şablonu yüksek hacimli içerik takvimlerini yönetmek, görevleri atamak, performansı izlemek ve kanallar arasında onay iş akışlarını kolaylaştırmak için İçerik Takvimi Şablonu haftalık ve aylık gönderileri birden fazla görünüm (Takvim, Pano, Liste) kullanarak düzenlemek için, böylece LinkedIn'de hiçbir şeyi kaçırmazsınız

🆚 Alternatifler Buffer ve Hootsuite gibi uygulamalar, planlama ve yayınlama için harikadır. Ancak fikir üretme, işbirliği ve stratejik görünürlük konusunda yetersiz kalırlar. ClickUp, beyin fırtınasından raporlamaya kadar her şeyi halleder, bu da onu yüksek hacimli veya yüksek etkili takımlar için daha iyi bir seçim haline getirir.

Hala başka bir araç kullanmak istiyorsanız, ClickUp favori planlama, analiz veya varlık yönetimi araçlarınızla entegre olabilir. Örneğin, Zapier'i kullanarak form gönderimlerinden otomatik olarak görevler oluşturabilir veya onaylanan gönderileri yayınlanmak üzere Buffer'a aktarabilirsiniz.

📖 Daha fazla bilgi: Sosyal medya proje yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başarıyı ölçün ve işe yarayanları optimize edin

İçerik oluşturmak denklemin sadece yarısıdır; diğer yarısı ise neyin işe yaradığını ve neden işe yaradığını bilmektir. Düzenli kontroller yapmazsanız, hangi gönderilerin yankı uyandırdığını ve hangilerinin sadece ortada kaybolup gittiğini fark etmeden boşuna paylaşım yapmaya devam etmek kolaydır.

LinkedIn içerik performansınızı iyileştirmek için ölçmeniz gerekenler şunlardır:

📈 Etkileşim oranı : Gönderilerinizle kaç kişi etkileşim kuruyor? Yorumlar > beğeniler > gösterimler

💬 Yorum kalitesi : Gerçek konuşmalar mı başlatıyorsunuz yoksa sadece emoji mi topluyorsunuz?

💾 Kaydetme ve paylaşım : Bu sessiz sinyaller, beğenilerden bile daha fazla, genellikle gerçek değeri yansıtır

🎯 Trafik ve dönüşümler: Kullanıcılar web sitenize, ürününüze veya kayıt bağlantınıza tıklıyor mu?

Bunları zaman içinde izlemek, neyin işe yaradığını iki katına çıkarmanıza ve işe yaramayanları iyileştirmenize yardımcı olur. Gönderim zamanınızı ayarlayın, yeni bir üslup deneyin veya takviminizden düşük performans gösteren temaları çıkarın.

🎉 Eğlenceli Bilgi: Gönderinize "Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz?" gibi bir CTA eklemek, çok tıklama tuzağı gibi görünmeden yorumları artırabilir.

💡 ClickUp özelliği: Gösterge Panelleri ve Raporlama

Gösterge panellerini kullanarak LinkedIn gönderilerinizin performansını izleyin

ClickUp Gösterge Panelleri ile içerik görevlerinizden, kampanyalarınızdan ve performans metriklerinizden gerçek zamanlı verileri tek bir özelleştirilebilir görünüme çekebilirsiniz.

🔍 Sosyal medya denetimi gerçekleştirerek başlangıç noktanızı belirleyin.

Haftalık yayınlanan gönderilerin hacmini, içerik türüne göre etkileşim eğilimlerini ve hatta gönderi sahibinin kaçırdığı son tarihleri izlemek için grafikler oluşturun. Hedef izleme ve sprint zaman çizelgeleri için bileşenler ekleyebilir, hatta üçüncü taraf analiz araçlarını gömebilir ve içerik performansı için tek bir kaynak elde edebilirsiniz.

Kullanım örneği: Bir pazarlama takımı, içeriklerin planlandığı aynı çalışma alanında, bir ürün lansmanıyla bağlantılı LinkedIn gönderilerinin performansını izlemek, gösterim sayısını, etkileşimi ve sonraki adımları izlemek için bir gösterge paneli oluşturabilir.

💡 Profesyonel İpucu: Son 10 gönderinizi inceleyin ve her birine ClickUp'ta bir tema etiketi ekleyin. Bu, eksiklikleri veya aşırı kullanılan biçimleri kolayca tespit etmenizi sağlar.

İlgi Çeken LinkedIn İçeriği Oluşturmak İçin İpuçları

Takviminizi oluşturduğunuzu, şimdi insanların kaydırmayı bırakmasını sağlayacak şeylere odaklanma zamanı. Düzenli bir plan harika, ancak ilgi çekici içerik LinkedIn'de erişimi, bağlantıları ve anlamlı sonuçları artırır.

Hedef kitlenizin okumak (ve tepki vermek) isteyeceği içerikleri oluşturmanın yolları.

1. Gerçek hayattan deneyimlerden yararlanın

Hiçbir şey hikayeler kadar iyi bağlantı kurmaz. İster son zamanlarda yaşanan bir başarısızlık, ister bir projeden elde edilen şaşırtıcı bir içgörü, ister zor yoldan öğrenilen bir ders olsun, her zaman özgünlük, ciladan daha üstündür.

Cesur ve eğlenceli içeriklerin hala sonuç getirebileceğine dair kanıt mı istiyorsunuz?Birisi ClickUp'ı "B2B'nin Duolingo'su" olarak nitelendirdiğinde, bu bir övgü olarak söylenmemişti. Ancak biz bunu küçümsemek yerine, bu benzetmeyi benimsedik. Duolingo'nun dil öğrenmeyi viral bir sansasyon haline getirdiği gibi, ClickUp de kişilik odaklı hikaye anlatımını benimseyerek daha güçlü bağlantılar kurdu. Bundan çıkaracağımız ders? Herkes gibi konuşursanız, gözden kaçarsınız. Gerçek olursanız, hatırlanırsınız. 🎯 Beklenmedik anları, hatta eleştirileri bile, sizi diğerlerinden ayıran özellikleri netleştirmek için bir fırsat olarak değerlendirin.

Cesur ve eğlenceli içeriklerin hala sonuç getirebileceğine dair kanıt mı istiyorsunuz?Birisi ClickUp'ı "B2B'nin Duolingo'su" olarak nitelendirdiğinde, bu bir övgü olarak söylenmemişti. Ancak biz bunu küçümsemek yerine, bu benzetmeyi benimsedik.

ClickUp'ın sosyal medyada öne çıkma hakkındaki gönderisi

Duolingo'nun dil öğrenmeyi viral bir sansasyona dönüştürmesi gibi, ClickUp de kişilik odaklı hikaye anlatımını benimseyerek daha güçlü bağlantılar kurdu. Bundan çıkaracağımız ders? Herkes gibi konuşursanız, gözden kaçarsınız. Gerçek olursanız, hatırlanırsınız.

🎯 Beklenmedik anları, hatta eleştirileri bile, sizi diğerlerinden ayıran özellikleri netleştirmek için bir fırsat olarak değerlendirin.

Gönderilerinizde bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Örneğin, Zoom çöktüğünde. Kaos başladı. Ama ClickUp hiç tereddüt etmedi. 👀

Karışıklığı izlemek yerine, ClickUp Sohbet ve SyncUps özelliğini tanıtan gerçek zamanlı bir pop-up başlattılar, böylece takımlar hiçbir şeyi kaçırmadan bağlantıda kalabildiler.

📉 Kriz mi? Belki. 📈 Fırsat mı? Kesinlikle.

Bu sadece akıllı pazarlama değil, an odaklı strateji konusunda ustalık dersidir. Gereksiz ayrıntılar yok. Sadece hızlı eylem, gerçek değer ve biraz da cesaret.

ClickUp sosyal medya takımı genellikle gerçek hayattaki deneyimleri ve trendleri sorunsuz bir şekilde değerlendirir

💡 Profesyonel İpucu: Bu tür başarıları LinkedIn içerik takviminize kaydedin. Hızlı düşüncenin kullanıcı ihtiyaçlarıyla buluştuğu bu tür hikayeler, hedef kitlenizin hatırlayacağı (ve etkileşim kuracağı) türden özgünlük örneğidir.

Kullanım örneği: Bir pazarlamacı, başarısız bir kampanya hakkında bir gönderi paylaşabilir ve neyi farklı yapacağını yansıtabilir. Bu, güven oluşturur ve yorumlarda düşünceli konuşmalar için alan açar.

ClickUp Belgeleri'ni, ham fikirleri, iş hikayelerini veya dersleri olduğu gibi not aldığınız gizli bir içerik günlüğü olarak kullanın. Fikirlerinizi temaya göre düzenleyebilir, madde işaretlerini daha sonra tam taslaklara dönüştürebilir ve planlamadan önce geri bildirim almak için takımınızla işbirliği yapabilirsiniz. Sesinizin çeşitlilik ve amaçlı olmasını sağlamak için "kişisel hikaye" veya "liderlik içgörüsü" gibi etiketler ekleyin.

Ayrıca, görüntüleri, videoları ve grafikleri doğrudan LinkedIn gönderisi görevlerinizde saklayabilirsiniz. ClickUp Belgeleri'ni veya özel bir listeyi merkezi bir varlık kitaplığı olarak kullanarak, gelecekteki gönderileriniz için görselleri kolayca bulabilir, yeniden kullanabilir veya güncelleyebilirsiniz.

Bilgi Bankası olarak belgeler

Takımınız için canlı bir bilgi tabanı oluşturun — marka ses kurallarını, yayın şablonlarını ve "nasıl yapılır" kılavuzlarını, içerik takviminize doğrudan bağlı ClickUp Belgeleri'nde saklayın.

Takımınız için canlı bir bilgi tabanı oluşturun; marka ses kurallarını, gönderi şablonlarını ve "nasıl yapılır" kılavuzlarını, içerik takviminize doğrudan bağlı ClickUp Belgeleri'nde saklayın.

💡 Profesyonel İpucu: En iyi performans gösteren LinkedIn gönderilerinizi ClickUp Belgelerine kaydedin, daha sonra yeniden kullanın veya yeni bir dokunuşla yeniden yayınlayın.

2. Güçlü bir başlangıç yapın — ilk satırınız ilgi çekici olmalıdır

LinkedIn'de, gönderiniz kesilmeden önce 1-2 satırlık bir alanınız vardır. Bu, başarınızın ya da başarısızlığınızın belirleneceği andır. Bir soru soruyor, cesur bir görüş paylaşıyor veya bir istatistikle başlıyor olsanız da, okuyucunun "...daha fazlasını gör" seçeneğine tıklamak istemesini sağlayın

📌 Yazma desteğine ihtiyacınız varsa, başlıklar için AI araçları gibi araçları deneyin.

Örnek: "Ürün lansmanımız sırasında öğrendiklerim şunlar. " yerine: "Lansman tarihimizi 3 hafta geçirdik ve işte bunu tekrar yapacağım nedenler. "

Bu ClickUp gönderisi, hepimizin duyduğu ve içten içe korktuğumuz bir cümleyle dikkat çekiyor: "Bir şey daha ekleyebilir miyiz?"

Gereksiz ayrıntılar yok. Anında ilişkilendirme. İşte "daha fazlasını gör" tıklamasını bu şekilde kazanırsınız. Bazen en iyi ilgi çekici unsur, bir ayna tutmaktır. 🪞

'Kancalar' kullanmak için örnek olarak ClickUp'ın LinkedIn gönderisi

Kullanım örneği: Bir kurucu şöyle başlayabilir: "Takım toplantılarında oluşan o garip sessizliği bilir misiniz? Evet... biz de o sessizliğe kapıldık ve işte öğrendiklerimiz."

💡 ClickUp özelliği: ClickUp Brain (AI)

LinkedIn gönderisi oluşturmak için ClickUp Brain kullanım örneği

Mükemmel bir giriş cümlesi veya etkileyici bir ilk satır yazmakta zorlanıyor musunuz? ClickUp Brain size yardımcı olabilir. Güçlü giriş cümleleri oluşturmak, girişleri yeniden ifade etmek veya tonunuzu analiz etmek için kullanın. ClickUp Belgesinde veya görevinde taslağınızı vurgulayın ve Brain'den onu güçlendirmesini isteyin — çalışma alanınızda yerleşik bir düzenleyiciye sahip olmak gibi.

Ek bir avantaj mı? ClickUp Brain kullanıcıları, GPT-4o, o3-mini, o1 ve Claude 3 dahil olmak üzere birden fazla harici AI modelinden seçim yapabilir. 7 Sonnet: yazma, akıl yürütme, planlama, tasarım ve daha fazlası için

📖 Daha fazla bilgi: Daha geniş kampanya uyumu için bu medya planlama şablonlarını deneyin

3. Sadece paylaşmayın, değeri gösterin

Hedef kitleniz bir günlük aramıyor; uygulayabilecekleri, başkalarına aktarabilecekleri veya harekete geçebilecekleri içgörüler istiyor. En kişisel gönderileriniz bile, hedef kitlenizin "Bu bana faydalı oldu" diye düşünmesini sağlamalıdır

Değer açısından zengin biçimlere örnekler:

Adım adım nasıl yapılır

"Şundan öğrendiğim 3 şey" özetleri

Geçmişteki başarısızlık veya deneyimlerden alınan dersler

Çerçeveler veya şablonlar içeren karuseller

Daha büyük bir eğilimi gösteren kısa hikayeler

Ancak, her gönderinin bir hikaye ile başlaması gerekmez; bazen veriler kendisi hikayedir.

Chick-fil-A ile yapılan bu ClickUp vaka çalışması, hızlı bir şekilde değer sağlayan içeriğin mükemmel bir örneğidir: Net sorun. Ölçülebilir sonuçlar. Anında alaka düzeyi.

Hedef kitlenizin harekete geçmesine yardımcı olmak mı istiyorsunuz? Onlara işaret edebilecekleri bir şey verin. İster bir istatistik, ister adım adım bir kılavuz, ister bir başarı öyküsü olsun, insanların ekran görüntüsünü aldığı türden bilgiler

ClickUp'ın, vaka çalışmalarından nasıl değer elde edileceğini gösteren gönderisi

Kullanım örneği: Bir içerik sorumlusu, işe alım sürecini "Yeni içerik yazarlarını 30 gün içinde (onları bunaltmadan) nasıl eğitiyoruz" başlıklı bir gönderiye dönüştürebilir. İşte bu paylaşılabilir bir içerik.

📖 Daha fazla bilgi: Tutarlı bir üslup ve yapı için içerik yazma şablonlarını keşfedin.

💡 ClickUp özelliği: Sosyal Medya Gönderi ŞablonuClickUp Sosyal Medya Gönderi Şablonunu kullanarak her gönderi için yapılandırılmış bir taslak oluşturun. Bu şablon, dikkat çekici başlık, anahtar mesaj, CTA, varlıklar ve emoji kullanımı veya satır sonları gibi biçimlendirme hatırlatıcıları için ipuçları içerir. Netliği feda etmeden daha hızlı yazmak için kullanabileceğiniz bir tür hile kodu gibidir.

🧐 Biliyor muydunuz? Yerel belgeler (diğer adıyla LinkedIn karuselleri) ortalama %6,10 etkileşim oranı ile en etkili gönderi türlerinden biridir.

4. En iyi performans gösteren içeriği yeniden kullanın

Her hafta tekerleği yeniden icat etmenize gerek yok. Bir gönderi ilgi gördüyse, fikri yeni bir biçimde yeniden kullanın, yeni bilgilerle güncelleyin veya biraz farklı bir kitleye göre uyarlayın.

Fikirleri yeniden kullanma:

Yüksek performanslı bir gönderiyi karusele dönüştürün

Bir alıntı alın ve etrafında kısa bir metin paylaşımı oluşturun

Uzun bir gönderiyi etkileyici bir "3 önemli nokta" konusu altında özetleyin

Popüler bir yorumu tam uzunlukta bir gönderiye genişletin

Bu gönderi, ClickUp'ın yüksek performanslı bir takım videosunu tam anlamıyla bir marka anına nasıl dönüştürdüğünün mükemmel bir örneğidir. 🎤Kurucu bir üye tarafından yeniden kullanılarak, sadece doğru kitleye ulaşmakla kalmadı, aynı zamanda sessiz takipçileri potansiyel müşterilere dönüştürdü.

Ve asıl sihir şuydu: Bu, cilalı bir reklam değildi. Otantik, eğlenceli ve beklenmedikti. Çalışanlarınızın konuşmasına izin verin. İçeriğinizi yeni biçimlerde, yeni bağlamlarda ve yeni sonuçlar için yeniden canlandırın.

Farklı LinkedIn hesaplarını kullanarak içeriği yeniden kullanma

Kullanım örneği: Viral olan "adaylarda aradığımız özellikler" gönderisini paylaşan bir işe alım yöneticisi, daha sonra bu kontrol listesinin beklenmedik bir adayı bulmasına nasıl yardımcı olduğunu anlatan daha kişisel bir hikayeyi yeniden paylaşabilir.

💡 ClickUp özelliği: Görev İlişkileri

LinkedIn'de görev ilişkileri

ClickUp'ta, Görev İlişkileri'ni kullanarak ilgili içerik görevlerini birbirine bağlayabilirsiniz. Bu, yeniden kullanılan içeriği takip etmenize, çaba sarf etmenize gerek kalmadan içerik fikirlerinin kaynağını görmenize yardımcı olur. Bu özellik, farklı biçimlerde veya kampanyalarda çalışırken özellikle kullanışlıdır.

📖 Daha fazla bilgi: Fikir üretmeyi ölçeklendirmek için daha fazla sosyal medya AI aracını keşfedin.

5. Konuşmayı teşvik edin (ancak doğal olsun)

LinkedIn'in algoritması etkileşimi ön plana çıkarır ve yorumlar beğenilerden daha fazla ağırlık taşır. Bununla birlikte, her gönderinin sonuna "Ne düşünüyorsunuz?" diye sormak yeterli olmayacaktır.

Bunun yerine, gönderinizi doğal bir şekilde katkıları teşvik edecek şekilde düzenleyin:

Fikrinizi paylaşın, ardından başkalarına benzer bir deneyim yaşayıp yaşamadıklarını sorun

Bir ikilem sunun ve diğerlerinin bu ikilemi nasıl çözeceğini sorun

Perde arkasındaki başarıları paylaşın ve ilgili işbirlikçileri etiketleyin

Örneğin, bu yorum bölümünü ele alalım. 👇Bir vaka çalışması, birkaç samimi tepki ve birdenbire insanlar öğle yemeği masasında sohbet eder gibi yorum yapmaya başlıyor.

LinkedIn yorum bölümünde etkileşim

💡 ClickUp özelliği: Yorumlar + Konular

ClickUp'ın yorum özelliğini kullanan onay kullanım örneği

Gönderiniz ClickUp'ta planlandıktan sonra, görev veya Belge içindeki Yorumlar özelliğini kullanarak iç geri bildirim alın. Takım arkadaşlarınız alternatif CTA önerileri bırakabilir, düzenlemeler yapabilir veya emojilerle tepki verebilir; böylece süreç hızlanır ve gönderiniz yayınlanmadan önce kalitesi artar.

🎉 Eğlenceli Bilgi: LinkedIn kullanıcılarının yarısı 25-34 yaşları arasındadır, bu nedenle bu kariyer odaklı, içerik konusunda bilgili kitleye hitap edecek bir üslup ve gönderi biçimi kullanın.

Son Düşünceler: LinkedIn Takviminiz Hazır ✅

LinkedIn'de varlık oluşturmak, ikinci bir tam zamanlı iş gibi hissettirmek zorunda değildir. Düşünülmüş bir içerik takvimi ile, süreç daha az telaşlı ve daha çok stratejik hikaye anlatımı haline gelir — sizin şartlarınıza göre.

💖 Etki yaratmak için viral olmanıza gerek yok. Özgünlük her zaman kazanır.

Görünürlüğünüzü artırmak, potansiyel müşteriler çekmek veya kişisel markanızı büyütmek istiyorsanız, iyi planlanmış bir takvim genel LinkedIn stratejinizi güçlendirir. İçeriğinizin uzun vadeli hedeflerle uyumlu olmasını sağlar.

Tutarlı olmanızı sağlar (yoğun haftalarda bile)

Zamanında ve özgün gönderiler için alan yaratın

Neyin işe yaradığını ölçmenize ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur

En iyi yanı ne mi? Bunu gerçekleştirmek için araçlar, sekmeler ve şablonlar arasında geçiş yapmanıza gerek yok.

✨ İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, strateji, planlama, işbirliği ve AI destekli içerik oluşturma gibi tüm özellikleri tek bir yerde bir araya getirir. Belgelerde beyin fırtınası yapmaktan Takvim Görünümü'nde planlama yapmaya ve ClickUp Brain ile gönderileri ince ayarlamaya kadar, LinkedIn'de bir adım önde olmak için ihtiyacınız olan her şey çalışma alanınızda.

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