Sosyal Medya Denetimi Nasıl Yapılır (Şablonlarla)

Günümüzde işletmeler neredeyse her gün sosyal medyada yayın yapmaktadır. İçerik üretme çabaları/maliyetlerinin yüksek olduğu Instagram, TikTok veya YouTube gibi platformlarda bile işletmeler haftada birden fazla kez paylaşım yapmaktadır.

Buna değer mi? Fazla mı? Doğru sonuçlar veriyor mu? Sosyal medya denetimi size bu soruların yanıtlarını bulmanıza yardımcı olacaktır.

Sosyal Medya Denetimi Nedir?

Sosyal medya denetimi, çeşitli platformlardaki faaliyetlerinizi periyodik olarak gözden geçirerek neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve nerede iyileştirme yapmanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olur.

Sosyal medya denetimi neleri içerir?

Genellikle, bir sosyal medya denetimi aşağıdakileri dikkate alır.

Varlık : Bulunduğunuz platformlar ve bu platformlardaki varlığınızın niteliği

Erişim : Takipçi sayısı, büyüme, botların yüzdesi, ağın toplam erişimi vb.

Hedef kitle : Her platformun hedef kitlesi, demografik verileri, davranışları ve etkileşimleri

İçerik : Her platformda yayınladığınız içeriğin türü ve sıklığı. Bu genellikle yeniden kullandığınız içeriğin miktarını da içerir

Performans: Katılım, satın alımlar, destek, müşteri yaşam boyu değeri ve diğerleri gibi belirlediğiniz tüm metriklere ilişkin sonuçlar

Bazen, SWOT (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) analizi gibi sosyal medya denetim yaklaşımları, üzerinde durulması gereken noktaları ve doldurulması gereken boşlukları belirlemeye yardımcı olur.

İşletmeler sosyal medya denetimlerini ne sıklıkla gerçekleştirmelidir?

Sosyal medya denetimlerinin sıklığına ilişkin bir kural yoktur. Sosyal stratejinizin ölçeğine ve karmaşıklığına bağlı olarak, yıllık, altı aylık veya üç aylık denetimler yapmanız gerekebilir.

Denetimin, sosyal medya performansınızın mevcut durumunu anlamanın bir yolu olduğunu unutmayın. Çabalarınızı ve sonuçlarınızı düzenli olarak izliyor ve gerektiğinde düzeltmeler yapıyorsanız, çok fazla denetime gerek kalmayabilir.

Sosyal Medya Denetimi Nasıl Yapılır?

İyi bir sosyal medya denetimi, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına, stratejisine ve kapasitesine göre özelleştirilmiş bir denetimdir. Ancak, tüm temel unsurları kapsadığınızdan emin olmak için izleyebileceğiniz bazı en iyi uygulamalar vardır.

Sosyal medya denetimleriniz için kullanabileceğiniz bir çerçeve, ajanslar için en iyi sosyal medya yönetim araçlarından yararlanmanın yolları ve hemen başlayabilmeniz için şablonlar.

1. Sosyal medya hesaplarınızın envanterini çıkarın

Sosyal medyanın yaygınlaşması yaygın bir durumdur. Hevesli bir stajyer, stajının bitiminden sonra terk edilmiş bir TikTok hesabı oluşturmuş olabilir. Pinterest'e başlamış, ancak ilgi görmeyince vazgeçmiş olabilirsiniz. Bunların hepsi, sizin markanızı temsil eden sosyal medya kanallarınızdır.

Sosyal medya denetiminize, markanızla ilişkili tüm sosyal medya hesaplarının bir listesini oluşturarak başlayın. Çeşitli platformlardaki aktif ve pasif profilleri de listeye ekleyin.

Resmi olmayan veya yinelenen hesapları belirleyin. Parodi hesaplarını kapatamayabilirsiniz, ancak sahtekarları sınırlayabilirsiniz.

2. Profilinizi inceleyin

Her bir sosyal medya profilinin eksiksizliğini ve tutarlılığını değerlendirin. Profil resimleri, biyografiler, URL'ler ve diğer ayrıntıların güncel olup olmadığını kontrol edin.

Her profilin markanızı profesyonel ve tutarlı bir şekilde temsil etmesini sağlayın. Marka bilinirliğini ve güvenilirliğini artırmak için profilleri alakalı anahtar kelimeler ve yüksek kaliteli görsellerle optimize edin.

3. Performans ölçütlerini analiz edin

Son denetiminizden veya yılın başından bu yana, etkileşim oranları, takipçi artışı, erişim, gösterimler, tıklama oranları, satın alımlar vb. için hedefler belirlemiş olmalısınız.

Her metrik için ilgili sayıları ekleyin. Her platform, değerlendirmeniz için belirli düzeyde analizler sunar. Örneğin, bir gönderinin görünümleri, yorumlar, DM'ler vb. sosyal medya platformunun gösterge panelinde mevcuttur.

Daha ayrıntılı bilgi için sosyal dinleme araçlarını deneyin:

Müşterilerinizin hakkınızda neler söylediğini görün

Hedef kitlenizin ilgisini çeken içeriklerin hangileri olduğunu öğrenin

Gönderim programınızın etkinliğini ölçün

Başarılı stratejileri gösteren eğilimleri ve kalıpları belirleyin

Bu aşamada, sosyal profillerinizdeki kitlenin ideal müşteri profilinizle (ICP) eşleşip eşleşmediğini de doğrulayın.

Örneğin, evinizde pasta yapıyorsunuz. Kek ve pastalarınızın yanı sıra, sevdiğiniz Maine Coon kediniz hakkında da düzenli olarak paylaşımlar yapıyorsunuz ve bu paylaşımlarınız kediseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Paylaşımlarınız satışa dönüşmese de çok fazla etkileşim almanız muhtemeldir.

Bunu önlemek için, hedef kitlenizin yaşını, cinsiyetini, konumunu ve çevrimiçi davranışlarını inceleyerek ICP'nizle eşleştiğini doğrulayın.

4. İçeriğinizi değerlendirin

Çok fazla sevimli kedi videosu paylaşıyorsanız, şimdi içerik pazarlama yönetim takımınızla işbirliği içinde bunu ciddi bir şekilde değerlendirmenin tam zamanı. İşte dikkat etmeniz gereken birkaç nokta.

İçerik türleri: Metin, resim, video ve hikayeler gibi kullandığınız biçimleri izleyin. Mevcut karışımı ve bunun ne kadar iyi işlediğini anlayın.

Kalite: Bu, fikirlerin yeniliği, hedef kitlenizle etkileşim kurma becerisi, marka kimliğiyle uyum vb. olabilir. Kalitenin sizin için ne anlama geldiğine siz karar verirsiniz. Herkesin Oscar ödüllü videolar yayınlaması gerekmez!

Çeşitlilik: Gönderileriniz birbirinden ne kadar farklı ve çeşitlidir? Bu, hedef kitlenizin ne sıklıkla yeni bir şey gördüğünü/etkileşimde bulunduğunu gösterir.

Performans: En çok etkileşim alan gönderileri ve bunun nedenlerini değerlendirin. Sosyal medya içeriği komik, esprili, zamana uygun, yenilikçi, trend belirleyici veya hatta sadece trendleri takip eden olduğu için işe yarayabilir. Belirli içeriklerin neden işe yaradığını derinlemesine keşfedin.

Geri bildirim: İçeriğinize bakarken yorumlara da dikkat edin. İnsanlar olumlu şeyler mi söylüyor? Bazı gönderilerinizde olumsuz tepkiler aldınız mı? Hedef kitlenizin etkileşimlerinden mümkün olduğunca çok şey öğrenin.

5. Karşılaştırmalı değerlendirme yapmaya devam edin

Sosyal medya içeriğiniz bir ada değildir. Rakiplerinizin yaptığı gibi aynı ortamda var olur. Bu nedenle, sosyal medya denetiminizde bu kısmı kaçırmayın.

Rakiplerinizin sosyal medya faaliyetlerini analiz edin. İçeriklerini, etkileşim düzeylerini, yayın sıklıklarını ve takipçileriyle etkileşimlerini inceleyerek güçlü ve zayıf yönlerini ve en iyi uygulamalarını belirleyin.

Hayatta bilgece bir söz, kendinizi başkalarıyla karşılaştırmamaktır. Ancak bu, işler için geçerli değildir!

Rakiplerle karşılaştırma, sektör standartları hakkında içgörüler sağlar ve farklılaşma fırsatlarını ortaya çıkarır. Bu adım, rekabet ortamını anlamak ve stratejik planlamanızı buna göre formüle etmek için gereklidir.

6. Denetim raporunuzu yazın

Bir işletmenin sosyal medya yöneticisinin her gün kanallarını, içeriklerini ve performansını izlediğini varsayalım. Büyük olasılıkla günlük trendlerin, etkinliklerin ve içgörülerinin farkındadırlar.

Ancak, periyodik sosyal medya denetiminin temel amacı, bir adım geriye gidip, uzaklaşarak belirli bir dönemdeki tüm faaliyetleri kapsamlı bir şekilde değerlendirmektir. Bu şekilde, kolektif öğrenmeye katkıda bulunabilecek içgörüler elde edilir. Bu içgörülere ulaşmak için iyi bir dokümantasyona ihtiyacınız vardır.

ClickUp Belgeleri gibi bir araçla uzun metinler yazabilir veya gözlemlerinizi ClickUp Tablo görünümüne ekleyerek karşılaştırmayı kolaylaştırabilirsiniz. Her iki durumda da, araştırmanızı yapın ve içgörülerinizi not alın.

Çoğu durumda, denetçi denetimini bu aşamada sonlandırır. Ancak, elde edilen bilgileri sosyal medya stratejisine entegre etmek denetimin çok önemli bir parçasıdır. Sonraki iki adımda bu konuda yardımcı olacağız.

7. Stratejik önerilerde bulunun

Denetim bulgularına göre stratejinizi optimize edin. TikTok'un sonuç üretmeden çok fazla zaman ve bütçe harcadığını fark ederseniz, bu kanalı kapatmak isteyebilirsiniz.

Ya da Instagram'ın en fazla etkileşim alan platform olduğunu fark ederseniz, yorumlara/DM'lere daha hızlı yanıt vermek için sosyal medya yöneticileri işe almayı düşünebilirsiniz. Yanıtları otomatikleştirmeyi veya metin yazımı için yapay zeka kullanmayı öğrenmeyi de düşünebilirsiniz.

Stratejik değişiklikleri uygulamaya koymadan önce hedeflerinizi yeniden belirleyin. Katılımı artırmak, takipçi sayınızı büyütmek veya satışları artırmak gibi net ve ölçülebilir hedefler belirleyin.

ClickUp Hedefleri ile bunları takımdaki herkes için görünür hale getirin. ClickUp içinde hedefleri şu şekilde ayarlayabilirsiniz:

Sayı hedefleri: Örneğin, 5 milyon Instagram takipçisi edinmek

Görev hedefleri: Örneğin, her hafta 16 gönderi yayınlayın

Parasal hedefler: Örneğin, Instagram satışlarından 100.000 dolar kazanmak

Doğru/yanlış hedefler: Örneğin, takipçi sayısında %50 artış elde etmek

Hedeflerinizi gerçek zamanlı olarak takip edin ve ilerlemenizi düzenli olarak izleyin.

ClickUp Hedefleri kullanarak takımınızın ilerlemesini izleyin

8. Bir eylem planı oluşturun

Strateji ve hedefleriniz hazırsa, şimdi bir eylem planı veya sosyal medya yayın programı oluşturma zamanı.

Proje planlama: Kampanyalarınızı ve günlük faaliyetlerinizi görevlere ayırın. Her birini ClickUp Görevleri'nde doğru kanal için açıklamalar ve özel alanlar ile ayarlayın. Eylem için uygun kişiye atayın.

Planlama: Sosyal medya denetiminden öğrendiklerinizi, gönderileriniz için doğru programı tasarlamak için kullanın. Programınızı yönetmek için ClickUp Takvim görünümünü kullanın. Bir sosyal medya yönetim aracı arıyorsanız, ücretsiz içerik takvim şablonlarına göz atın.

ClickUp'ın Takvim görünümüyle sosyal medya içeriğinizi zahmetsizce planlayın

İzleme: Sosyal medya denetiminizin son ve en önemli adımı, izleme ve ilerleme takibini ayarlamaktır. ClickUp Gösterge Paneli, takipçi artışı, etkileşim veya satışlar gibi ihtiyacınız olan tüm raporları bir araya getirmek için harika bir yoldur. ClickUp'ı kullanarak trend grafiklerini takip edin ve performansınızı kontrol altında tutun.

ClickUp gösterge paneli ile sosyal medya performansı izleme

Sosyal Medya Denetimi Örnekleri

Örnek 1: SaaS şirketi

Diyelim ki hayali bir SaaS ürün şirketi için bir sosyal medya denetimi yapıyoruz. Raporun yönetici özeti şöyle görünebilir.

Sosyal medya envanteri: Markanın X (eski adıyla Twitter), Pinterest ve LinkedIn'de sosyal hesapları vardır. Pinterest en kötü performans gösteren sosyal ağdır ve ilgili içerik veya etkileşim yoktur. (Burada, performans sayılarının bir özetini eklemek faydalı olabilir)

Profil incelemesi: Tüm profiller güncel, URL'ler çalışıyor ve biyografiler yeni marka pozisyonuyla uyumlu.

Metrikler: LinkedIn, son çeyrekte takipçi sayısında %20 artış ve etkileşimde %2 artış kaydetti. X, blog tıklamalarının %30'una katkıda bulunuyor ve bu tıklamaların demo'lara dönüşüm oranı yüksek. LinkedIn, düşünce liderliği içeriğinin dağıtımı için en önemli kanal olmaya devam ediyor.

İçerik değerlendirme: Uzun formdaki düşünce liderliği içeriği, yazılı ve video biçimlerinde iyi sonuç verir. Bu makalelerden alıntılar ve özetler Twitter'da paylaşıldığında tıklama oranları artar.

Kıyaslama: Belirlediğimiz rakiplerle aynı seviyedeyiz. Ancak, Marka A Instagram'da daha başarılı ve video röportajları daha yüksek etkileşim alan kısa videolara dönüştürüyor.

Öneriler: LinkedIn ve X'te varlığınızı iki katına çıkarın Daha geniş bir kitleye ulaşmak için doğru kişileri etiketlemeyi düşünün. Aktif olduğumuz tüm saat dilimlerini kapsayacak şekilde günde iki kez yeniden yayınlayın.

Instagram'daki etkinliği artırın. İçerik planına kısa videolar içeren bir video stratejisi oluşturun. İçeriği yeniden kullanmak için sosyal medya AI araçlarını kullanmayı düşünün.

Örnek 2: Doğrudan tüketiciye yönelik kozmetik ürünleri sunan bir startup

Yukarıdaki süreçteki yapıyı aynen takip etmeniz gerekmez. Raporunuzda kolay okunması için sadece önemli noktaları vurgulayabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı görelim.

Instagram, 2 milyon doların üzerinde satış gerçekleştiren en iyi performans gösteren sosyal medya platformudur

TikTok, 1,8 milyon dolarlık satışla ikinci sırada yer alıyor

Influencer pazarlama en başarılı taktiktir; ürünlerimizi kullanan makyaj eğitim videoları en iyi sonucu vermektedir

LinkedIn, çabalarımızla orantılı olmasa da bazı yatırımcıların faizini çekiyor

"İleriye aktar" tavsiye kampanyası büyük bir başarı elde etti

Bir influencer'ın markayı yanlış tanıtma riskiyle karşılaştık ve bu da bazı tepkilere neden oldu; ortaklarımızla daha sıkı sözleşmeler yapmamız gerekiyor

Sosyal medya denetim raporunu tek başınıza yazmak zor geliyorsa endişelenmeyin. Her şeyi tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Size yardımcı olmak için en iyi sosyal medya şablonlarından bazılarını derledik.

Sosyal Medya Denetim Şablonları

Bir sosyal medya denetim şablonu, denetimlerinizi etkili bir şekilde yapılandırmanıza, gerçekleştirmenize ve tekrarlamanıza olanak tanır. Denemeniz için bazı medya planlama şablonları sunmadan önce, iyi bir şablonu oluşturan unsurları burada bulabilirsiniz.

Eksiksizlik : Strateji, hedef kitle, içerik ve performans ölçümleri dahil her şeyi kapsamalıdır

Kullanım kolaylığı : Çeşitli kaynaklardan veri almayı basitleştirir ve otomatikleştirir; sizin için önemli olanları birleştirir ve analiz eder

Otomasyon : Daha iyi senaryo planlaması için tekrarlanan süreçleri otomatikleştirmenize olanak tanır

Özelleştirilebilirlik: Benzersiz ihtiyaçlarınıza mükemmel uyum sağlar

Bunu göz önünde bulundurarak, ClickUp yeni başlayanlar, orta düzey ve ileri düzey kullanıcılar için düzinelerce şablon sunar. Sosyal medya denetimlerinizi başarıyla gerçekleştirmenize yardımcı olmak için en iyi üçünü seçtik.

1. ClickUp sosyal medya analizi şablonu

Analitik, sosyal medya denetimlerinde çok önemli bir rol oynar. Sayılarınız ne kadar doğru olursa, içgörüleri toplama ve stratejik ayarlamalar yapma beceriniz o kadar iyi olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın sosyal medya analizi şablonu

ClickUp'ın Sosyal Medya Analizi Şablonunu kullanarak sizin için geçerli olan anahtar performans göstergelerini izleyin. Performansınızı görselleştirin ve çeşitli boyutlardan inceleyin. Raporlarınızı kişiselleştirmek için özel alanlar, durumlar ve görünümler ekleyin.

2. Sosyal medya rekabet analizi şablonu

Geçmiş performansınızı analiz ettikten sonra, rakiplerinizin performansını analiz etmeniz gerekebilir. ClickUp'ın Rekabet Analizi Şablonu bunu sizin için kolaylaştırır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın rekabet analizi şablonu

Bu yeni başlayanlar için uygun beyaz tahta şablonu, sosyal medya çabalarının rekabet analizini yapmak için idealdir. Güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri karşılaştırarak optimize edilmiş sosyal medya stratejinizin temelini oluşturun.

3. Sosyal medya stratejisi ş Akışı şablonu

Sosyal Medya Stratejisi İş Akışı Şablonu ile içgörülerden eyleme geçme zamanı. Bu şablonu kullanarak pazarlama ve sosyal medya takımlarınız için stratejik iş akışları oluşturun. Herkesi aynı sayfaya getirin ve planladığınız her faaliyetin ilerlemesini izleyin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın sosyal medya stratejisi ş Akışı şablonu

Sistemlerinizi kendiniz kurmayı tercih ediyorsanız endişelenmeyin. İşte size yol gösterici bir kontrol listesi.

Sosyal Medya Denetim Kontrol Listesi

Sosyal medya denetimi gerçekleştirirken dikkate almanız gereken her şeyi içeren kapsamlı bir liste. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, aşağıdaki öğelerden herhangi birini dahil edebilir veya hariç tutabilirsiniz. İstediğiniz gibi özelleştirin ve kullanın.

Hesap envanteri

Aktif ve pasif tüm sosyal medya hesaplarınızı listeleyin

Resmi olmayan veya yinelenen hesapları belirleyin

Profil inceleme ve optimizasyon

Profil resimleri, biyografiler ve URL'lerin güncel olduğundan emin olun

Markalaşma ve mesajlaşmada tutarlılığı kontrol edin

Profilleri alakalı anahtar kelimelerle optimize edin

Performans metrikleri analizi

Etkileşim oranları, erişim, takipçi artışı ve gösterimler gibi önceden tanımlanmış metrikleri izleyin

Performanstaki eğilimleri ve kalıpları belirleyin

Nicel ve nitel içgörüler arayın

İçerik değerlendirmesi

Yayınlanan içerik türlerini inceleyin (metin, görseller, videolar, anketler vb.)

İçerik kalitesini ve alaka düzeyini değerlendirin

En çok etkileşim alan gönderileri belirleyin

Rakip karşılaştırması

Sosyal medyada kritik rakipleri belirleyin

Stratejilerini, içeriklerini ve etkileşimlerini analiz edin

Güçlü ve zayıf yönleri belirleyin

Güçlü performans alanlarını vurgulayın

İyileştirilmesi gereken alanları belirleyin

SWOT analizi yapın

Hedef belirleme ve strateji geliştirme

Net ve ölçülebilir sosyal medya hedefleri belirleyin

Bu hedeflere ulaşmak için bir strateji geliştirin

Stratejiyi genel pazarlama hedefleriyle uyumlu hale getirin

Eylem planı oluşturma

Belirli görevleri ve zaman çizelgelerini özetleyin

Takım üyelerine sorumluluklar atayın

Kaynakları etkili bir şekilde tahsis ettiğinizden emin olun

Düzenli performans izleme için bir sistem kurun

ClickUp ile sosyal medya denetimlerinizi kontrol altında tutun

Sosyal medya, yoğun, yaratıcı ve gerçek zamanlı bir çabadır. Harika bir kampanya, ciro ve müşteri etkileşimi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir. Tek bir yanlış adım, her şeyi alt üst edebilir.

Ancak en büyük risk, alakasız hale gelmek, sonsuz ama sonuçta anlamsız içerikler yayınlamaktır.

Bunu önlemek için, işletmelerin içeriklerini güncel, ilgi çekici ve zamanında yayınlamaları gerekir. Bunu yapıp yapmadığınızı kontrol etmenin en iyi yolu, düzenli sosyal medya denetimleri yapmaktır.

İyi bir sosyal medya denetimi, güçlü yönleri belirlemenize, zayıf yönleri ortaya çıkarmanıza ve fırsatlardan yararlanmanıza yardımcı olur. Harika bir sosyal medya proje yönetimi yazılımı, bunu çocuk oyuncağı haline getirir.

Pazarlama Takımları için ClickUp tam da bu amaçla tasarlanmıştır. Denetim sürecini baştan sona yürütmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir platform olan ClickUp, işletmelerin dinamik ve etkili bir sosyal medya stratejisi oluşturup yürütmesini de sağlar. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.

Sosyal Medya Denetimleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

1. Sosyal medya denetimi neleri içermelidir?

Bir sosyal medya denetimi, tüm sosyal medya hesapları, profiller, hedef kitle demografisi, performans ölçütleri, içerik ve rekabet analizinin kapsamlı bir incelemesini içermelidir.

2. Sosyal medya denetimi nasıl yapılandırılır?

İyi bir sosyal medya denetim yapısı kapsamlı olmalı ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmelidir. Aşağıdakileri içermelidir:

Sosyal medya platformlarındaki hesaplar

Sosyal profillerdeki bilgiler ve URL'ler

Erişim, etkileşim ve satış/kar ile ilgili performans ölçütleri

İçerik stratejisi ve uygulama

Rakip performansı ve eksiklikler

Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler

Performansı izleme sistemi

3. Sosyal medya denetimini ne sıklıkla yapmalısınız?

Sosyal medya denetimlerinin sıklığı tamamen operasyonlarınızın ölçeğine ve karmaşıklığına bağlıdır. En iyi uygulama, altı ayda bir denetim yapmaktır.

Ancak, hızlı değişen sektörlerde veya sosyal medya stratejiniz hızla gelişiyorsa, üç ayda bir gibi daha sık denetimler faydalı olabilir. Düzenli denetimler, trendleri takip etmenize, sorunları hızlı bir şekilde çözmenize ve sosyal medyadaki varlığınızı geliştirmenize yardımcı olur.