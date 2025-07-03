Net İşyeri Kuralları için Ücretsiz Çalışan Katılım Politikası Şablonları

Bunu daha önce de gördünüz. Yoğun bir vardiyanın sabahında bir kişi "hasta" olduğunu bildirir, bir diğeri yine 30 dakika geç gelir ve şimdi siz işleri yetiştirmek için koşturuyorsunuz.

Net bir çalışan devamlılık politikası olmadan işler kaosa dönüşür. Düzensiz devamlılık bir rutin haline gelebilir ve farkına bile varmadan çalışanların devamsızlıkları takımın moralini ve verimliliğini düşürmeye başlar.

Her bir giriş saatini mikro düzeyde yönetmeden sorunu çözmek istiyorsanız, yapılandırılmış bir çalışan devamlılık politikası şablonu size çok fazla baş ağrısından kurtarabilir.

Bu blog tam da bunu sağlar: Her şirket boyutu için kullanıma hazır, yasalara uygun ve pratik bir şablon. Hemen başlayalım.

Çalışan Devamlılık Politikası Şablonları Nedir?

Çalışanların işyerinde bulunma politikası şablonu, aşağıdakiler konusunda size yardımcı olan önceden biçimlendirilmiş bir belgedir:

Çalışanların devamlılığı ve dakikliği ile ilgili şirket kurallarını ve beklentilerini özetler

Planlanan vardiyalar, devamsızlık bildirimleri ve izin talepleri hakkında net kurallar içerir

Mazeretli olmayan devamsızlıklar, aşırı devamsızlık ve devam ihlallerinin nasıl ele alınacağını açıklar

Mazeretli devamsızlık, iş terk, erken çıkış ve ardışık devamsızlık günleri gibi terimleri tanımlayın

İnsan kaynakları takımlarının uyumunu sağlamak için Aile ve Tıbbi İzin Yasası (FMLA) ve Amerikalı Engelliler Yasası (ADA) gibi federal yasalara uyumu referans alın

Şablonlar genellikle çalışan el kitaplarında, İK kılavuzlarında ve iç politikalarında tutarlı belgeler oluşturmak için kullanılır. Ayrıca sözlü uyarılar, yazılı uyarılar ve son yazılı uyarılar dahil olmak üzere aşamalı disiplin sürecini de destekler.

🔍 Biliyor muydunuz? Çalışma İstatistikleri Bürosu , 2024 yılında ulusal devamsızlık oranının 2023'teki %3,1'den %3,2'ye çıktığını bildirdi . Devamsızlığın başlıca nedenleri yaralanma ve hastalıktır.

İyi bir çalışan devamlılık politikası şablonu nedir?

Etkili bir çalışan devamlılık politikası şablonu açık, belirgin ve yasal gerekliliklere uygundur. Düzenli devamlılık beklentilerini tanımlar, beklenmedik devamsızlıkların nasıl bildirileceğini özetler ve planlanan vardiyalara uyma kurallarını belirler.

İyi bir çalışan devamlılığı politikası şablonunun anahtar unsurları şunlardır: Mazeretli ve mazeretsiz devamsızlıkların tanımları

Planlanan vardiya saatleri ve çalışma saatlerine ilişkin kurallar

Devamsızlıkların bildirilmesi ve önceden bildirim gereklilikleri

İzin talepleri, jüri görevi ve dini bayramlar için kurallar

Aşırı hastalık izni, erken çıkışlar ve beklenmedik devamsızlıkları yönetme süreci

Saat giriş ve çıkış uygulamaları veya devam izleme sistemleri aracılığıyla izleme kuralları

Aşamalı disiplin politikasının adımları (ör. sözlü uyarı, yazılı uyarı, son yazılı uyarı)

Muaf ve muaf olmayan çalışanlar için politikalar

FMLA ve ADA dahil olmak üzere federal yasalara atıflar

Doktor notu gereklilikleri ve makul düzenlemelerle ilgili notlar

Alternatif iş düzenlemeleri ve uzaktan katılım sistemleri için esneklik

Katılım sorunlarını duruma göre ele almak için net prosedürler

Kaydedilmeye değer çalışan devamlılık politikası şablon seçenekleri

Boş sayfalarla uğraşmak istemiyor ve doğrudan uygulamaya geçmek istiyorsanız, bu hazır çalışan devamlılık politikası şablonları sağlam bir başlangıç noktasıdır. Hadi başlayalım:

1. ClickUp Şirket Politikası Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Şirket Politikası Şablonu ile şirketinizin devam politikasını yönetin

ClickUp'ın Şirket Politikası Şablonu, politikaları yazmak, düzenlemek ve yönetmek için merkezi bir alan sağlar. İlgili kaynakları bağlayabilir, takım üyelerini etiketleyebilir ve katılım politikanızı, ücretli zaman kurallarınızı ve FMLA uyumluluk notlarınızı tek bir yerde tutabilirsiniz.

Daha entegre bir çözüm arıyorsanız, ClickUp tam size göre!

Hantal elektronik tablolar olmadan katılımı izlemeye hazır takımlar için ClickUp Timesheets harika bir özelliktir. Çalışanların katılım ihlallerini, zaman kayıtlarını, onayları ve raporlamayı, projeleriniz için zaten kullandığınız platformdan yönetmek için entegre bir yol sunar.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

İşbirliğine dayalı bir belgede politika belgelerini taslak haline getirin ve saklayın

Hızlı ve etkili incelemeler ve güncellemeler için İK yöneticilerini etiketleyin

Şeffaf politika değişiklikleri için tam sürüm kontrolü elde edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Politikalar, görevler ve güncellemeler için tek bir çalışma alanı isteyen takımlar.

📑 Örnek olay incelemesi: RevPartners, ClickUp'ın şablonlu müşteri teslimat kılavuzlarını kullanarak hizmet sunum süresini %64 oranında kısalttı. Karmaşık, tekrarlanabilir iş akışlarını yapılandırılmış şablonlara dönüştürerek, manuel devirlerin ve dağınık iletişimin yarattığı kaosu ortadan kaldırdılar. Görevler artık otomatik olarak atanıyor, doğru kişilere doğru zamanda bildirim gönderiliyor ve ilerleme gerçek zamanlı olarak izleniyor. Bu değişiklik, işleri organize etmek için harcanan zamanı azalttı ve hiçbir işin atlanmamasını sağladı.

2. ClickUp Çalışan El Kitapları, Politikalar ve Prosedürler Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu ile çalışanların beklentilerini net bir şekilde belirleyin

Çalışan El Kitapları, Politikalar ve Prosedürler Şablonu, ayrıntılı çalışan politikalarını düzenlemek ve yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir ş Akışı aracıdır.

Paylaşılan takviminizde çalışma saatleri izleniyorsa, bu çalışan el kitabı şablonu beklentileri netleştirir. Vardiyaların nasıl tanımlandığını, gecikmelerin nasıl ele alındığını ve mazeretli izinlerin neleri kapsadığını belirlemenize yardımcı olur.

Bunu kullanarak, katılım politikalarını açık, erişilebilir ve uyarlanabilir, daha geniş ve uygulanabilir bir çerçevenin parçası haline getirin.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

İçerik yazmak veya incelemek için takım üyelerine görevler atayın

Çalışanların tüm politikaları bildiğinden emin olarak güvenli bir çalışma ortamı yaratın

Çalışan el kitaplarını, politikaları ve farklı prosedürleri yönetin

Durum etiketlerini kullanarak zaman ve devam kurallarındaki değişiklikleri izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Katılımın ötesine geçerek PTO, maaş bordrosu ve prosedürlerle ilgili politikaları da içeren eksiksiz çalışan el kitapları hazırlayan İK takımları.

🔍 Biliyor muydunuz? Tüm fazla mesailerin neredeyse yarısı ( %47 ) çalışanların devamsızlıklarını telafi etmek için kullanılıyor. Bu durum işgücü maliyetlerini artırmakla kalmıyor, takımın geri kalanını da yıpratıyor.

3. ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın önceden oluşturulmuş bölümleri ve biçimlendirme araçlarıyla ilgi çekici, paylaşılabilir bir çalışan el kitabı oluşturun

ClickUp'ın Çalışan El Kitabı Şablonu, hızlı işe alım ve sorunsuz iç iletişim için tasarlanmıştır. İK takımları, politikalarını ekleyebilir, bölümleri gerçek zamanlı olarak düzenleyebilir ve hızlı bir şekilde güncelleme yapabilir.

Şablon, dakiklik, uzaktan çalışma ve izinlerle ilgili beklentileri ayrıntılı olarak belirtmek için Çalışma Saatleri ve İletişim Kuralları gibi önceden oluşturulmuş bölümler içerir.

Yerleşik içindekiler tablosu ve takım işbirliği araçlarıyla her şeyi net ve erişilebilir tutar. Tutarlılık ve hız isteyen şirketler için bu belge, işi gereksiz ayrıntılara girmeden halleder.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

İş Saatleri altında katılım kurallarını ekleyin ve düzenleyin

Gerçek zamanlı yorumları kullanarak devamlılık ile ilgili soruları hızlıca çözün

PTO, geç kalma ve planlama ayrıntıları için iç içe sayfalar ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Kuru el kitabı içeriklerini, bakımı ve paylaşımı kolay, etkileşimli bir belgeye dönüştürmek isteyen İK yöneticileri.

ClickUp'ın işlevselliği hakkında bir kullanıcı şöyle diyor:

ClickUp'ı temel olarak şık bir yapılacaklar listesi olarak kullanıyoruz. Bu, özellikle farklı kişilerin dahil olduğu ve tekrar tekrar yaptığımız çok adımlı süreçler için çok yararlıdır. Bu süreç için bir şablon oluşturuyoruz, bu da hiçbir şeyi kaçırmamamızı sağlıyor ve görevlerini yapabilecekleri zaman kişiler arasında kolayca (otomatik olarak) iletişim kurulmasını sağlıyor.

ClickUp'ı temel olarak şık bir yapılacaklar listesi olarak kullanıyoruz. Bu, özellikle birden fazla kişinin dahil olduğu ve tekrar tekrar yaptığımız çok adımlı süreçler için çok yararlıdır. Bu süreç için bir şablon oluşturuyoruz, bu da hiçbir şeyi kaçırmamamızı sağlıyor ve görevlerini yapabilecekleri zaman kişiler arasında kolayca (otomatik olarak) iletişim kurulmasını sağlıyor.

4. ClickUp Çalışan El Kitabı Gelişmiş Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Gelişmiş El Kitabı Şablonu'nu kullanarak zaman çizelgeleri, görevler ve izleme ile sağlam bir çalışan el kitabı oluşturun

ClickUp'ın Çalışan El Kitabı (Gelişmiş) Şablonu, temel politika belgelerinin çok ötesine geçer. Yapı ve ölçeklenebilirliğe ihtiyaç duyan İK takımları için tasarlanmıştır.

Liste, Takvim ve Gantt gibi özelleştirilebilir görünümlerle görevleri atayabilir, son teslim tarihlerini takip edebilir ve tüm el kitabı oluşturma sürecini bir proje gibi yönetebilirsiniz. Ayrıca, gerçek zamanlı işbirliğini ve otomatik iş akışlarını destekler, bu da daha az mikro yönetim ve daha hızlı uygulamalar anlamına gelir.

Ayrıca, ClickUp Belgeler ile belgeler oluşturun, üzerinde işbirliği yapın ve belgeleri doğrudan iş akışlarınıza bağlayın. Politika taslağı oluşturmadan canlı düzenlemeye ve gerçek zamanlı geri bildirime kadar, statik belgeleri eyleme geçirilebilir planlara dönüştürebilirsiniz. Görevler atayın, özel bileşenler ekleyin, medya öğeleri yerleştirin ve her şeyi merkezi bir yerde saklayın.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Bölümleri vurgulayın ve sorulara yeni katılanları etiketleyerek şüpheleri hızlıca giderin

Takip ve kayıt tutma işlemlerini basitleştirin

GIF'ler, grafikler ve diğer görsellerle el kitabını ilgi çekici hale getirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Birlikte büyüyen ve kendileriyle birlikte ölçeklenebilen, ilgi çekici ve iyi yönetilen bir çalışan el kitabına ihtiyaç duyan, birden fazla departmanı olan büyüyen takımlar veya kuruluşlar.

📚 Ayrıca Okuyun: Word ve ClickUp'ta Ücretsiz Şirket Politikası ve Prosedürleri Şablonları

5. ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın akıllı belge araçlarını kullanarak yapılandırılmış ve güncellenebilir bir çalışan el kitabı oluşturun

ClickUp'ın Çalışan El Kitabı Şablonu, toz toplayan statik bir PDF değil, ilgi çekici bir belge isteyen şirketler için tasarlanmıştır. Bu şablon, takımınızla birlikte gelişen bir el kitabı oluşturmanıza olanak tanır. Zengin biçimlendirme, görev izleme ve otomasyonu bir araya getirerek politikaların güncel kalmasını ve herkesin her zaman en son sürüme erişebilmesini sağlar.

Bu tür esnekliği desteklemek için ClickUp, kılavuzunuzu dinamik bir kaynağa dönüştüren güçlü özellikleri entegre eder.

ClickUp'ın AI Bilgi Yönetimi, tüm çalışma alanınızı aranabilir bir beyine dönüştürür. Politikalar ve wiki'lerden tüm belgelere, görevlere ve yorumlara kadar AI kullanarak anında yanıtlar sunar; artık arama yapmanıza gerek yok. Eski dosyaları içe aktarabilir, sürüm geçmişini yönetebilir ve izinleri kilitleyerek iç bilgi tabanınızı daha akıllı ve yönetilebilir hale getirebilirsiniz.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Düzenli bölümler ve dönüm noktaları ile beklentileri özetleyin

Özel durumlarla güncellemeleri izleyerek, katılım politikası revizyonlarını düzenli ve görünür tutun

Katılım politikalarının yasal gereklilikler ve şirket standartlarıyla uyumlu olmasını sağlayın ve yasalar değiştikçe bunları güncelleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Mevcut süreçleri yansıtan, kolayca düzenlenebilir, ş Akışı ile entegre bir kılavuz isteyen ve organizasyonel değişikliklere göre ölçeklenebilen İK ve operasyon takımları.

💡 Profesyonel İpucu: Onay iş akışlarına sahip otomatik zaman çizelgeleri kullanarak saatleri anında kilitleyin ve son dakika maaş bordrosu hatalarını önleyin. Böylece, kaçırılan kart basımlarını takip etmek veya dağınık elektronik tablolarla uğraşmak zorunda kalmazsınız.

6. ClickUp İK El Kitabı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın politika netliği için İK El Kitabı Şablonu ile şirket genelinde beklentileri belirleyin

ClickUp'ın İK El Kitabı Şablonu, izin haklarından çalışan davranışlarına kadar her şeyi kapsayan, merkezi ve her zaman erişilebilir bir kılavuza ihtiyaç duyan takımlar için tasarlanmıştır.

Hızlı büyümeyi veya birden fazla konumu yöneten İK departmanları için özellikle kullanışlıdır. Statik ve unutulan geleneksel el kitaplarından farklı olarak, bu İK politikası şablonu iş akışınızın içinde yer alır.

İçeriği tablolarla düzenleyebilir, düzenlemeleri izleyebilir ve güncellemeleri çalışanlarla anında paylaşabilirsiniz.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Önceden yapılandırılmış bölümler ve belge biçimlendirme ile politikaları özetleyin

Hızlı gezinme için Özel Alanlar ile içeriği kategorilere ayırın

El kitabının belirli bölümlerine sahipler atayın

Paylaşılan yorumlar ve görevler aracılığıyla takım liderleriyle işbirliği yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Şirket genelinde şeffaflığı artırmak, manuel işlemleri azaltmak ve tüm çalışanların mevcut politikalara uymasını sağlamak için el kitapları oluşturan veya güncelleyen İK takımları.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %12'si tamamen uzaktan çalışmanın ideal olduğunu söylerken, %48'i karma kurulumları tercih ediyor. Ancak, uzaktan veya karma ortamlarda işbirliğinin başarılı olması için doğru araçlara ihtiyacınız var. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, siloları ortadan kaldırır. Görevlerinizi, belgelerinizi, sohbetlerinizi ve projelerinizi tek bir çalışma alanında merkezi ve aranabilir halde tutun, böylece takımlar nerede çalışırsa çalışsınlar uyumlu kalabilir! 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Security, ClickUp'ın sorunsuz işbirliği araçları sayesinde ekip çalışması memnuniyetinde %80 artış gördü.

7. ClickUp Politika Notu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın düzenlemeye hazır Politika Notu Şablonu ile politika değişikliklerini hızlı bir şekilde tasarlayın ve dağıtın

ClickUp'ın Politika Notu Şablonu, iç politika değişikliklerini hızlı ve net bir şekilde uygulamaya koyması gereken yöneticiler için tasarlanmıştır.

Şirketinizin devam politikası sık sık değişiyorsa, bu şablon yeni kuralları açık ve hızlı bir şekilde yayınlamak için güvenilir bir biçim sunar. Netlik ve yapı için tasarlanmış bu şablon, vardiya kurallarını, izin kurallarını ve devam beklentilerini tek bir yerde toplar.

Notun içinde kişileri etiketleyebilir, son tarihler belirleyebilir ve onayları takip edebilirsiniz. Geleneksel paylaşılan takvim araçlarından farklı olarak, bu biçim politika kararlarını belgelemek ve uygulamak için çok uygundur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Özelleştirilebilir bölümlerle tek tip notlar oluşturun

İnceleme için politika taslaklarında paydaşları doğrudan etiketleyin

Vardiya programlarını veya izin formlarını doğrudan nota ekleyin

Hatırlatıcıları kullanarak politika onaylarını takip edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Politika güncellemelerini veya yeni beklentileri personele karışıklık veya dağınık belgeler olmadan iletmesi gereken takım liderleri ve İK yöneticileri.

🔍 Biliyor muydunuz? ABD'deki işletmeler, çalışanların devamsızlığı nedeniyle yılda 225,8 milyar dolar kaybediyor. Bu, çoğunlukla plansız devamsızlıklar, vardiya karışıklıkları ve verimlilik kaybından kaynaklanan, çalışan başına 1.685 dolarlık bir kayıp anlamına geliyor.

8. ClickUp Şirket Kültürü Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Şirket Kültürü Şablonu ile şirketinizin değerlerini tanımlayın ve belgelendirin

ClickUp'ın Şirket Kültürü Şablonu, sadece son teslim tarihlerini uyumlu hale getirmekle kalmayıp daha fazlasını isteyen takımlar için mükemmeldir. Bu şablon, kuruluşunuzun temel değerlerini, hedeflerini ve takım beklentilerini belgelemek için yapılandırılmış, düzenlenebilir bir alandır.

Şablon, özel alanlar, paylaşılan belgeler, beyaz tahtalar ve gerçek zamanlı düzenleme özellikleriyle kültür oluşturma girişimleri üzerinde proje tarzı kontrol sağlar. Hızla büyüyor veya iç normları yeniden gözden geçiriyor olsanız da, bu şablon kültür stratejinize gerçek bir yapı kazandırır.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Şirket değerlerini, misyonunu ve beklentilerini belgelendirin

Dakiklik veya vardiya kapsamı gibi takım normlarını görevler olarak atayın

Özel Alanları kullanarak katılımla ilgili davranışların benimsenmesini izleyin

Geri bildirimlere veya performansa göre politikaları güncellemek için inceleme hatırlatıcıları ayarlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Şirket kimliğini pratik terimlerle tanımlamak ve İK'dan liderliğe kadar herkesin ortak değerler ve beklentiler doğrultusunda hareket etmesini sağlamak isteyen büyüyen takımlar.

9. ClickUp İzin Talep Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın İzin Talebi Şablonu ile tatil izleme ve onaylarını basitleştirin

ClickUp'ın İzin Talebi Şablonu, izin yönetimindeki sürtüşmeleri ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Artık dağınık e-postalar, kaçırılan onaylar veya son dakika sürprizleri yok. Bu, çalışanların ücretli izin talep etmelerine, durum değişikliklerini izlemelerine ve bildirimler almalarına olanak tanıyan tamamen etkileşimli bir sistemdir.

Bu izin talebi şablonunun kurulumu, Onaylandı, İnceleniyor ve Reddedildi gibi özel durumları içerir. Başlangıç ve bitiş tarihlerini, talep türlerini ve hatta dijital imzaları izlemek için alanlar sağlar.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yapılandırılmış bir formda izin taleplerini gönderin ve onaylayın

Bir talep gönderildiğinde takım liderlerini otomatik olarak bilgilendirin

Düzenli gösterge panellerinde bekleyen, onaylanan ve reddedilen tüm talepleri görünüm

Çalışanların izin geçmişini arayabileceğiniz bir kayıt tutun

🔑 İdeal kullanım alanları: Çalışanların devamsızlıklarını yönetmek, onayların tutarlı olmasını sağlamak ve planlama çakışmalarını kontrol altında tutmak için net ve otomatik bir sisteme ihtiyaç duyan takımlar.

10. ClickUp Devamsızlık Mektubu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Mazeret Mektubu Şablonu ile profesyonel mazeret açıklamalarını hızlıca oluşturun

ClickUp'ın Mazeret Mektubu Şablonu, çalışanlara ve yöneticilere çalışanların devamsızlıklarını resmi olarak bildirmek için kullanıma hazır, özenle hazırlanmış bir biçim sunar. İzin, kişisel acil durum veya jüri görevi gibi durumlarda bu belge, bilgilerin net ve kurallara uygun olmasını sağlar.

Şablon, devamsızlık raporlamasını standartlaştırmaya yardımcı olur. Bu, İK'nın belgeleri takip etmesini ve çalışan dosyasında saklamasını kolaylaştırarak, devam politikası ile tutarlılığı sağlar.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kılavuzlu belge biçimiyle devamsızlık ayrıntılarını hızlıca doldurun

Neden, tarih ve gerekli destekleyici belgeleri ekleyin

Okul, iş veya kişisel kullanım için mektupları özelleştirin

Gönderilen mektupları paylaşılan bir ClickUp klasöründe saklayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Devamsızlık yönetim sürecini resmileştirmek ve mazeretsiz devamsızlık durumlarında belgelerin belirsiz veya tutarsız olmasını önlemek isteyen İK departmanları veya takım liderleri.

💡 Profesyonel İpucu: Katılım sorunlarıyla uğraşan yöneticiler için hızlı başvuru amaçlı bir kontrol listesi sürümü oluşturun. Politikalar harikadır, ancak kimse vardiyasının ortasında 12 sayfa boyunca göz gezdirmek istemez. Katılım sorunları ortaya çıktığında takım liderlerinin kullanması için anahtar eylemlerin yer aldığı özet bir kontrol listesi oluşturun.

11. ClickUp Ofis Dışı Kapsam Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Ofis Dışı Kapsam Planı Şablonu ile takımın yokluğunda görevlerin devam etmesini sağlayın

ClickUp'ın Ofis Dışı Kapsam Planı Şablonu, takım üyeleri işten ayrıldığında güvencenizdir. Hızınızı kaybetmeden görev dağılımını, zaman çizelgelerini ve sorumlulukları belirlemenize yardımcı olur.

Ofis Dışı Takvimi ve Ön Onay Süreci gibi özel görünümler sayesinde, herkes kimin neyi ne zaman üstlendiğini bilir. İzin türü, izin günleri ve devredilecek bekleyen görevler gibi istek ayrıntılarını tek bir akıcı sistemde izleyebilirsiniz.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Takım üyelerine yedekleme sorumlulukları atayın

Paylaşılan takvimi kullanarak kapsama zaman çizelgelerini haritalandırın

Anahtar tarihlerle bağlantılı hatırlatıcılar ve takipler ayarlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Planlı izinler sırasında her zamanki son dakika telaşları veya bırakılan görevler olmadan sorunsuz bir işleyiş isteyen yöneticiler ve takım liderleri.

12. ClickUp Ofis Dışı Kapsam Planı Görev Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Ofis Dışı Kapsam Planı Görev Şablonu ile sorumlulukları sorunsuz bir şekilde delege edin

ClickUp'ın Ofis Dışı Kapsam Planı Görev Şablonu, günlük vardiya planlaması ve takım üyeleri yokken proje çalışmalarının kesintisiz devam etmesi için mükemmeldir.

Bu görev düzeyindeki sürüm daha ayrıntılıdır ve sorumlulukları belirli çıktılara göre bölmenize, yedeklemeler atamanıza ve bağımlılıklar ve öncelik etiketlerini kullanarak ilerlemeyi izlemenize olanak tanır.

Kısa süreli devamsızlıklar, beklenmedik izinler veya sık sık değişiklik yapılması gereken vardiyalı çalışmalarda çok işe yarar.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Katılımla ilgili anahtar görevlere yedekleme sahipleri atayın

Takip ve son tarihleri planlamak için Takvim görünümünü kullanın

Yaklaşan ofis dışı tarihler için hatırlatıcıları otomatikleştirin

🔍 Biliyor muydunuz? Planlanmamış devamsızlıklarla ilişkili ortalama verimlilik kaybı %36,6 ile en yüksek seviyededir, planlanmış devamsızlıklarla ilişkili ortalama verimlilik kaybı ise %22,6'dır.

13. ClickUp PTO Takvim Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın görsel ve tamamen özelleştirilebilir PTO Takvim Şablonu ile çalışanların izinlerini takip edin

ClickUp'ın PTO Takvim Şablonu, kimin geldiğini, kimin gittiğini ve ne zaman geldiğini izlemeyi basitleştirir. İK ekipleri ve yöneticiler için tasarlanan bu şablon, PTO veritabanı, talep formu ve yaklaşan izinleri bir bakışta gösteren bir takvim dahil olmak üzere birden fazla görünüm sunar.

PTO nedeni, onaylayıcı ve izin günleri için Özel Alanlar sayesinde, manuel takip yapmadan takımın uygunluk durumu ve izin talepleri hakkında tam görünürlük elde edersiniz.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Durum güncellemeleriyle talepleri onaylayın, reddedin veya inceleyin

Tüm çalışan izinlerini tek bir paylaşılan takvimde görünüm

İzin ayrıntılarını talep formu aracılığıyla toplayın

Denetim ve planlama için PTO kayıtlarını merkezileştirin ve yönetin

🔑 İdeal kullanım alanları: Ücretli izinleri ve beklenmedik devamsızlıkları yönetmek için temiz, izlenebilir ve paylaşılabilir bir çözüme ihtiyaç duyan, karma veya dağıtılmış işgücünü yöneten İK takımları.

📚 Ayrıca okuyun: PTO Politikası Nasıl Oluşturulur (Örneklerle)

14. ClickUp Çalışan Programı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Çalışan Programı Şablonu ile esnek ve verimli vardiya planları oluşturun

ClickUp'ın Çalışan Programı Şablonu, vardiya kapsamı, uygunluk ve iş yükü dengesini aynı anda idare eden takımlar için tasarlanmıştır ve tüm bunları kaoslu elektronik tablolar olmadan yapar. Saatlik çalışanları veya işlevler arası takımları yönetiyor olun, bu şablon daha akıllı planlar yapmanıza yardımcı olur.

Haftalık Program, Çalışan Kapasitesi ve Durum Panosu gibi özel görünümlerin yanı sıra işgücü maliyetlerini, saatlik ücretleri ve vardiya yöneticilerini izlemek için alanlar içerir.

Ayrıca, aşırı planlamayı önlemek ve planlanan vardiyaları daha kolay yönetmek için yerleşik zaman takibi ve otomasyon özelliklerinden de yararlanabilirsiniz.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Çalışanların uygunluk ve kapasitelerine göre vardiyaları planlayın

Belirli zaman bloklarına veya haftalık hedeflere bağlı görevler atayın

İşgücü maliyetlerini izleyin ve işaretlenen planlama sorunlarını bildirin

Görsel panoları kullanarak programları bir bakışta inceleyin ve ayarlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Özellikle birden fazla departmanı yönetirken veya dönüşümlü çalışma programları uygularken vardiya planlaması, izinler ve günlük görevlerin yerine getirilmesini kontrol altında tutması gereken takım liderleri ve İK yöneticileri.

🎐 Bonus İpucu: Özel durumlar için bağlantılı SOP'lar oluşturun. Her türlü "ya eğer" durumunu ana belgeye eklemek yerine, uzun süreli tıbbi izin, konaklama veya FMLA talepleri gibi karmaşık durumlar için kısa SOP'lara bağlantı verin. Böylece temel belge temiz ve anlaşılır kalır.

15. ClickUp Doğum İzni Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Doğum İzni Şablonu ile doğum izni zaman çizelgelerini ve görev devrini planlayın

ClickUp'ın Doğum İzni Şablonu, işten uzun süre uzak kalmaya hazırlanırken tahmin yürütmeyi ortadan kaldırır. Hamile takım üyelerinin önemli tarihleri organize etmesine, sorumlulukları delege etmesine ve izin ayrıntılarını minimum stresle iletmesine yardımcı olur. Böylece, işteki acil durumlar hakkında endişelenmenize gerek kalmadan hayatınızın yeni üyesiyle vakit geçirebilirsiniz!

Beyaz tahta ve görev sistemi üzerine kurulu şablon, dönüm noktalarının izlenmesini, iş yükü geçişlerini ve işe dönüş planlamasını destekler.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Anahtar izin tarihlerini ve dönüş planlarını haritalayın

İzin öncesi ve sonrası planlama için kontrol listeleri düzenleyin

Paydaşları gerçek zamanlı güncellemelerle bilgilendirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Takım çalışmalarını aksatmadan doğum iznini yapılandırılmış ve sorunsuz bir şekilde yönetmek isteyen İK ekipleri ve hamile çalışanlar.

16. ClickUp Katılım Sayfası Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Katılım Sayfası Şablonu ile kimlerin iş başında, kimlerin geç kaldığını ve kimlerin yok olduğunu takip edin

ClickUp'ın Katılım Sayfası Şablonu, çalışanların katılımını kaydetmek için basit ama güçlü bir araçtır. Okul katılımı için tasarlanmış olsa da, mazeretsiz devamsızlıkları işaretlemek ve zaman içindeki eğilimleri incelemek için kolayca özelleştirilebilir.

Günlük ders, sınıf adı ve e-posta gibi Özel Alanlar içerir; bunları "Departman Adı, Takım" vb. olarak yeniden adlandırabilirsiniz. Bu, günlük işgücü devamlılığı için olduğu kadar eğitim programları için de aynı derecede etkilidir.

Planlanan vardiya katılımını veya geç gelmeleri izliyor olsanız da, bu devam çizelgesi şablonu size sahada neler olup bittiğine dair net ve aranabilir bir görünürlük sağlar.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tek tıklamayla durum güncellemeleriyle (Mevcut, Yok, Geç, Planlanmış) katılımları kaydedin

Her bir çalışan için iletişim bilgilerini ve görev notlarını toplayın

Takvim veya liste görünümleri aracılığıyla katılım günlüklerini görselleştirin

Katılım kalıplarını belirleyin ve gerekirse takip işlemlerini tetikleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Katılımı hızlı ve düzenli bir şekilde izlemek, katılım sorunlarını işaretlemek ve araçlar arasında geçiş yapmadan temiz kayıtlar tutmak isteyen İK ekipleri, eğitmenler veya takım liderleri.

💡 Profesyonel İpucu: Özellikle yoğun sezonlarda veya personel eksikliği durumlarında vardiyaları daha hızlı doldurmak ve çakışmaları önlemek için gerçek zamanlı uygunluk güncellemeleri ve çakışma uyarıları sunan vardiya planlama yazılımı kullanın.

17. greytHR Katılım Politikası Şablonu

via greytHR

GreytHR'nin Katılım Politikası Şablonu , resmi ve İK uyumlu bir belgedir. Çalışanların devamsızlıkları, planlanan vardiyaları, ücret kayıpları (LOP) ve disiplin prosedürleri konusunda netlik isteyen kuruluşlar için mükemmeldir.

İndirilebilir Word belgesi olarak sunulan bu belge, ilerleyen bir ceza sistemi kapsamında devam izleme kurallarını, geç gelmenin sonuçlarını ve onaylanmış mazeretli devamsızlıkları özetler. Politika ayrıca iş terk etme, saatte işe giriş uyumu ve mazeretli devamsızlık olarak kabul edilen durumlar hakkında ayrıntılı bilgiler içerir.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Katılım kurallarını ve LOP koşullarını iletin

Geç gelme ve erken ayrılma için eşikler belirleyin

İhlallere bağlı aşamalı disiplin süreci uygulayın

FMLA, planlanmamış devamsızlıklar ve tıbbi izinlerin nasıl ele alınacağını tanımlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Yerel yasalara ve iç prosedürlere uygun, kullanıma hazır bir devamlılık politikası şablonuna ihtiyaç duyan İK uzmanları veya operasyon yöneticileri.

✨ Bonus İpucu: Politika belgelerinize gerçek hayattan senaryolar ekleyin. Soyut kurallar kalıcı olmaz. Beklentileri daha net ve uygulanabilir hale getirmek için "Mazeretli devamsızlık nedir?" veya "Bir çalışan iki vardiyaya arka arkaya gelmezse ne olur?" gibi örnekler ekleyin.

18. Workable Çalışan Devamlılık Politikası Şablonu

Workable aracılığıyla

Workable'ın Çalışan Devamlılık Politikası Şablonu, geç kalma, devamsızlık, iş terk etme ve aşamalı disiplin işlemlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir belgedir.

Paylaşılan takvimler kimin ne zaman çalıştığını gösterebilir, ancak bu şablon neden ve nasıl çalıştığını da açıklar. Örneğin, devamsızlıkların nasıl bildirileceği, geç kalmanın ne anlama geldiği ve ne zaman sorun teşkil ettiği gibi.

Kuruluşunuz planlama araçlarına güveniyorsa, bu politika arka planda bir yapı ekleyerek katılımın tutarlı bir şekilde yönetilmesini sağlar.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Devamsızlık, geç kalma ve iş yerinde bulunma gibi terimleri net bir şekilde tanımlayın

Devamsızlıkları bildirmek ve ücretli izin talep etmek için protokoller oluşturun

Kronik devamsızlık veya haber vermeden işe gelmeme durumları için sonuçlar belirleyin

Yöneticilere, devam sorunlarını yapıcı bir şekilde ele almak için gerekli araçları sağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Hesap verebilirliği sağlayan, kapsamlı ve insan odaklı bir çalışan devamlılık politikası şablonu isteyen İK ekipleri veya işletme sahipleri.

💡 Profesyonel İpucu: Onay geçmişi olan sürüm kontrollü şablonları kullanın. Politika sapmaları gerçektir — kimin neyi ne zaman değiştirdiğini izleyin. Sürüm geçmişi ve erişim kontrolleri için ClickUp Belgeleri'ni kullanın, böylece İK her zaman en son sürümle çalışır.

19. Forbes.com tarafından hazırlanan örnek çalışan devam politikası şablonu

via Forbes

Forbes'un Katılım Politikası Şablonu, devamsızlık, geç kalma ve disiplin cezaları ile ilgili basit kuralları içeren, doldurmaya hazır bir çerçeveye ihtiyaç duyan İK takımları için tasarlanmıştır. Çalışma saatleri ve ek sürelerden işten ayrılma tetikleyicileri ve doktor notu gerekliliklerine kadar temel beklentileri özetler.

Yapısı tak ve çalıştır özelliğine sahiptir, bu da ek süre, bildirim kesme ve disiplin eşikleri için değerler girerek özelleştirmeye idealdir. Ayrıca, uyumluluğu resmi olarak belgelemek için yerleşik bir çalışan onay formu da içerir.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Mazeretli ve mazeretli olmayan devamsızlıklar için net kurallar belirleyin

İşten çıkarma, uyarılar ve disiplin toplantıları için eşik değerleri özelleştirin

Hastalık izinleri, tatiller ve erken çıkışlar için yapılandırılmış izin protokolleri belirleyin

Çalışanların katılım koşullarını kabul ettiklerini belirtmek için imzalı bir onay ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Kendi özelliklerini ekleyip takımlar arasında hemen kullanıma sunabilecek, sorunsuz bir devamlılık çerçevesi isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler.

20. AIHR Katılım Politikası Şablonu

via AIHR

AIHR'nin Katılım Politikası Şablonu, şirketinizin katılım yönetimine netlik, hesap verebilirlik ve yasal farkındalık getirir. Belirsiz kuralların ötesine geçmek ve ölçeklenebilir, uygulanabilir bir politika oluşturmak isteyen İK takımları için tasarlanmıştır.

Şablon, yasal hususları, zaman takibi yöntemlerini, disiplin süreçlerini ve hatta devamsızlık eğilimlerini belirlemeye yardımcı olan tahmine dayalı iş gücü analizlerini içerir. Ayrıca, danışmanlık erişimi ve esnek yanıt çerçevelerini entegre ederek çalışanların refahını destekler.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Elektronik sistemler, zaman saatleri veya mobil uygulamalar aracılığıyla katılımı izleyin

PIP'ler ve işten ayrılma tetikleyicileri dahil olmak üzere kademeli disiplin adımları uygulayın

Süpervizör düzeyinde erişim ile İK tarafından yönetilen gizli kayıtları saklayın

FMLA ve ADA uyumluluğunu belgelenmiş destek yollarıyla entegre edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Esnekliğe sahip, resmi ve uyumluluk gereksinimlerini karşılayan bir devamlılık çerçevesi arayan İK yöneticileri.

ClickUp ile Katılım Politikalarınızı Oluşturun, İzleyin ve Uygulayın

Sağlam bir çalışan devamlılık politikası oluşturmak, sadece işe gelmeme durumlarından kurtulmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hesap verebilirlik, tutarlılık ve takım işbirliği için net bir tavır belirler.

İster küçük bir takımı yönetiyor ister departmanlar arasında ölçeklendirme yapıyor olun, doğru şablona sahip olmak, politikalarınızı hızlı ve sorunsuz bir şekilde uygulamaya koymanızı sağlar.

Bu 20 hazır katılım politikası şablonu ile beklentileri tanımlayabilir, onayları kolaylaştırabilir ve sıfırdan başlamadan uyumluluğu sağlayabilirsiniz.

Şablonlara erişmek, katılım izlemeyi otomatikleştirmek ve politikalarınızı gerçek, izlenebilir iş akışlarına dönüştürmek için bugün ClickUp'a kaydolun.