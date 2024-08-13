Etkili İK Politikaları Nasıl Oluşturulur: Örneklerle Pratik Kılavuz

Açık ve net İK politikaları her kuruluş için çok önemlidir. Şirketinizdeki herkese yol gösterir ve iş yerinde beklentileri ortaya koyar.

Bu politikalar, iş yerinizin kültürünü şekillendirir ve işlerin sorunsuz bir şekilde yürümesini sağlar.

Örneğin FedEx'e bakın. Başarıları, çalışanların ihtiyaçlarına odaklanan İK politikalarını uygulamaktan geliyor. Anketler kullanarak takımlarını dinliyor ve sorunları hızlı bir şekilde çözüyorlar. Bu akıllı İK stratejisi, FedEx'in zirvede kalmasına yardımcı oluyor, herkesin sesinin duyulmasını ve iyileştirmelerin devam etmesini sağlıyor.

Önemli olan, çalışanlarınıza özen göstermek ve tüm çalışanların, en üst kademeden en alt kademeye kadar, takımın bir parçası olduğunu hissetmesini sağlamaktır.

Önemli olan, çalışanlarınıza özen göstermek ve tüm çalışanların, en üst kademeden en alt kademeye kadar, takımın bir parçası olduğunu hissetmesini sağlamaktır.

İyi tanımlanmış İK politikaları, işlerin adil ve tutarlı bir şekilde yürütülmesini sağlar ve ilgili yasalara uyumu garanti eder.

Bu politikaların iş yerinizde çalışan bağlılığını ve yasal uyumluluğu nasıl artırabileceğini keşfedelim.

İnsan Kaynakları Politikaları Nedir?

İK politikaları, herkesin kendisinden ne beklendiğini en başından itibaren anlamasına yardımcı olan yapılandırılmış planlardır ve işyerinin şeffaf ve verimli olmasını sağlar. Çalışanların davranışları ve organizasyonel sorumluluklarınız için standartları belirleyen, şirketinizin omurgasını oluşturan unsurlardır.

Peki, insan kaynakları politikaları tam olarak neleri kapsar? Tüm yönlerini kısaca inceleyelim:

Katılım ve dakiklik : Çalışma saatleri ve planlanmamış veya planlanmış devamsızlıkların bildirilmesine ilişkin genel kurallar

Davranış kuralları: Çalışan davranışları ve etik uygulamalar için standartlar

Fırsat eşitliği ve ayrımcılık yapmama : İşyerinde ayrımcılığı önlemeye yönelik politikalar ve prosedürler

Sağlık ve güvenlik: Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için protokoller

İzin: Şirket tarafından tanınan tatiller dahil olmak üzere farklı izin türleri için kurallar

Performans yönetimi: Çalışan performansını değerlendirme ve iyileştirme yöntemleri

Uzaktan çalışma ve telekomünikasyon: Uzaktan çalışanlar için Uzaktan çalışanlar için karma çalışma politikası

Sosyal medya kullanımı: Çalışanların işle ilgili sosyal medya faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler

Taciz ve zorbalık: İşyerinde tacizi ele alma ve önleme prosedürleri

Veri koruma ve gizlilik: Hassas şirket bilgilerini korumak için alınan önlemler

Kapsamlı bir İK politikası nasıl oluşturulur?

Etkili İK politikaları oluşturmak, bir kuruluş içindeki normları ve beklentileri tanımlamak, çalışanların davranışlarını yönlendirmek ve projelerin düzenlemelere uygunluğunu sağlamak için çok önemlidir. Kapsamlı İK politikalarını adım adım nasıl oluşturabilirsiniz?

İK politikasının yapısı

Her İK politikası aşağıdaki bileşenleri içermelidir:

Başlık: Politikanın konusunu açıkça belirtin

Amaç: Politikanın neden var olduğunu ve önemini açıklayın

Kapsam : Politikanın kimleri etkilediğini tanımlayın

Politika beyanı: Politikanın ne olduğunu ve uyulması gereken kuralları özetleyin

Prosedürler : Uygulama ve uyum adımlarını ayrıntılı olarak açıklayın

Sorumluluklar: Politikanın uygulanmasından ve sürdürülmesinden kimin sorumlu olduğunu belirtin

Uyum: Yasal sonuçlardan ve uyum gerekliliklerinden bahsetme

İnceleme ve revizyon: Politikanın nasıl inceleneceği ve güncelleneceği konusunda yönergeler sağlayın

İnsan kaynakları politikası oluşturmak için adım adım süreç

Tüm kuruluş tarafından benimsenen ve takip edilen İK politikaları hazırlamanıza yardımcı olacak adımlara göz atalım.

1. Politikanın gerekliliğini belirleyin

Amaç: Davranışlara rehberlik etmek, uyumu sağlamak veya belirli iş ihtiyaçlarını karşılamak için resmi bir politikanın gerekli olduğu organizasyon içindeki alanları belirlemek.

Süreç: Yönetimden girdi toplayın, çalışanlardan geri bildirim isteyin ve sektörün uyumluluk gereksinimlerini inceleyin. Bu ilk aşamanın bir parçası, tüm departmanlar ve konumlar arasında tutarlılığı sağlamak için süreç standardizasyonunu içerir. Aşağıdakiler gibi mevcut sorunları analiz edin:

Zamanla sıkça yaşanan izin anlaşmazlıkları

Belirsiz uzaktan çalışma beklentileri

Çalışma saatleri ile ilgili karışıklık

İş yerinde kişisel cihaz kullanımının getirdiği zorluklar

2. Politika taslağı hazırlayın

Amaç: İstihdam veya işyeri davranışlarının belirli bir yönüyle ilgili kuralları, beklentileri ve prosedürleri açıkça tanımlayan bir belge oluşturmak.

Süreç: Bu süreç, başlangıçtan uygulamaya kadar her adımın netlik ve uyum kolaylığı sağlamak için metodik olarak özetlendiği ayrıntılı prosedür yazımını içerir. Aşağıdakileri dahil edin:

Anahtar terimlerin tanımları

Politikanın ayrıntılı açıklaması

Roller ve sorumluluklar

Uyum ve uygulama için özel prosedürler

💡 Profesyonel İpucu: Hazır şirket politikası şablonu, davranış kuralları şablonu veya çalışan el kitabı şablonu ile başlayarak temel İK belgelerini hızlı bir şekilde oluşturun. Bu şablonlar, önemli belgelerin oluşturulmasını standartlaştırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve kurulum sürecini daha verimli ve tutarlı hale getirir.

3. Politikalarınızı gözden geçirin

Amaç: Politikanın yasalara uygun olmasını, kurumsal hedeflerle uyumlu olmasını ve uygulanabilir olmasını sağlamak.

Süreç: Politika taslağını, alaka ve pratiklik açısından insan kaynakları uzmanları tarafından ve yerel, eyalet ve federal yasalara uygunluk açısından hukuk uzmanları tarafından inceletin. Bu adım, gerekli tüm endişeleri ele aldığından emin olmak için bu paydaşların geri bildirimlerine göre politikanın revize edilmesini de içerebilir.

💡 Profesyonel İpucu: Bu inceleme sürecini kolaylaştırmak için çalışan el kitabı yazılımını kullanabilirsiniz. Bu yazılım, belgeleri kolayca güncelleme, paylaşım ve yorumlama özellikleri sunar.

4. Politikaları iletin

Amaç: Tüm çalışanların yeni politikayı bilmelerini, etkilerini anlamalarını ve bu politikaya nasıl uyacaklarını öğrenmelerini sağlamak.

Süreç: Politika ayrıntılarını açıklamak için bilgilendirme oturumları, atölye çalışmaları veya toplantılar düzenleyin. Politikayı şirket bültenleri, e-postalar veya şirket intraneti aracılığıyla yayınlayın.

5. Uyulması gereken politikaları ve kuralları uygulayın

Amaç: Politikayı uygulamak ve kuruluşun günlük faaliyetlerine entegre etmek.

Süreç: Uygulama ve uyum sorumluluklarını İK veya yönetim içindeki belirli rollere atayın. Uyumluluğu izlemek için yazılımı güncellemek veya takım liderlerini yeni politika kapsamındaki sorumlulukları konusunda eğitmek gibi tüm lojistik unsurların yerine getirildiğinden emin olun.

Kapsamlı İK politikalarının örnekleri

Net ve özlü İK politikaları oluşturmak, beklentileri ayarlamak ve işyeri standartlarını korumak için çok önemlidir. Bazı kapsamlı İK politikası örneklerine bakalım:

1. Devamlılık ve dakiklik

Çalışanların her gün planlanan başlangıç saatinde iş istasyonlarında ve işe hazır olmaları beklenir. Ayrıca, Aile ve Tıbbi İzin Yasası uyarınca, şirket, uygun çalışanlara belirli ailevi ve tıbbi nedenlerle koruma altındaki izinler sağlar ve böylece hem çalışana hem de kuruluşa uyum ve destek sağlar.

2. Davranış kuralları

Tüm çalışanlar, her zaman en yüksek dürüstlük ve saygı ile davranmalıdır. Bu beklentinin aksine davranışlar, derhal incelemeye alınacak ve disiplin cezasına neden olabilir.

3. İşe alım ve seçim

Şirketimiz, çeşitlilik içeren bir ortam yaratmaya kendini adamıştır ve fırsat eşitliği sunan bir işveren olmaktan gurur duyar. Irk, renk, dini inançlar, cinsiyet, cinsel kimlik veya ifade, cinsel yönelim, ulusal köken, genetik özellikler, engellilik, yaş veya gazilik durumu gözetilmeksizin tüm nitelikli adaylar değerlendirmeye alınacaktır. Kararlar, şirketin menfaati ve potansiyel istihdam ilişkisi doğrultusunda alınacaktır.

4. Uzaktan çalışma

Uygun çalışanlar, yöneticinin onayıyla haftada iki güne kadar uzaktan çalışabilir. Uzaktan çalışanların, departman başkanları tarafından belirlenen temel çalışma saatleri boyunca verimlilik düzeylerini korumaları ve hazır bulunmaları beklenir.

5. Varlık yönetimi

Çalışanlar, kendilerine tahsis edilen şirket mülklerinin doğru kullanımı ve bakımından sorumludur. Kötüye kullanım veya hasar, isteğe bağlı istihdam politikamız kapsamında yaptırımlara neden olabilir.

6. Taciz ve zorbalık

Taciz, ayrımcılık ve zorbalık kesinlikle yasaktır ve ciddi disiplin önlemleriyle karşılanacaktır. Bu tür davranışlarla ilgili tüm bildirimler derhal soruşturulacaktır.

7. İşyerinde şiddet politikası

İşyerinde şiddet kesinlikle yasaktır. Her türlü şiddet eylemi, isteğe bağlı istihdam politikamıza uygun olarak, işten çıkarılma dahil olmak üzere ciddi disiplin cezalarıyla karşılanacaktır.

8. Gizlilik ve veri koruma

Çalışanlar, tüm şirket verilerini, müşteri bilgilerini ve özel kaynakları gizli olarak ele almalıdır. Bu tür bilgilerin yetkisiz olarak ifşa edilmesi, derhal işten çıkarılma dahil olmak üzere disiplin cezasına neden olur.

9. Sağlık ve güvenlik politikası

Şirket, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamı sağlamaya kendini commit etmiştir. Tüm personel, güvenlik kurallarına uymak ve tehlikeli koşulları derhal bildirmekle yükümlüdür.

10. Uyuşturucu ve alkol politikası

Şirketimiz, şirket tesislerinde yasadışı uyuşturucu kullanımı ve bulundurulması ile alkol kötüye kullanımına karşı sıkı bir politika uygulamaktadır. Bu politikayı ihlal etmek, isteğe bağlı istihdam politikamızda belirtildiği üzere, iş ilişkisinin feshine kadar varan disiplin cezalarına yol açabilir.

Etkili İK Politikası Geliştirme için En İyi Uygulamalar

Belirli en iyi uygulamaları benimsemek, yasal standartlara uygun insan kaynakları politikaları oluşturmanıza ve işyeri kültürünü ve verimliliği artırmanıza yardımcı olur. İK politikalarınızın etkili ve ilerici olmasını sağlamak için bazı gelişmiş stratejiler:

1. Çalışan el kitabınızı tüm çalışanlarınızla birlikte oluşturun

Çalışan el kitapları, işyerindeki beklentiler, çalışan hakları ve kurumsal politikalar hakkında kapsamlı yönergeler sağlar. Buna, çalışanların şikayetlerini hızlı ve adil bir şekilde ele alma taahhüdünüz de dahildir.

Bu nedenle, politika geliştirme süreciniz çeşitli düzeylerdeki çalışanlar, yöneticiler ve dış danışmanlar dahil olmak üzere geniş bir yelpazede paydaşları içermelidir.

Örneğin, Google gibi şirketler, politikalarının çalışanların farklı ihtiyaçlarını yansıtmasını ve destekleyici bir işyeri ortamı oluşturmasını sağlamak için geniş kapsamlı çalışan geri bildirim mekanizmaları kullanır.

2. Yarını planlayın: Şeffaflığı ve öngörüyü benimseyin

Net kurallar belirlerken, politikalarınızı öngörülemeyen durumlara uyum sağlayacak esnekliğe sahip olacak şekilde tasarlayın. Senaryo planlamasını politika çerçevenize entegre ederek, çalışanlara gelecekte karşılaşılabilecek olası durumlar için öngörüler ve kurallar sağlayın. Örneğin:

Yasal değişiklikler (örneğin, iş kanunlarında veya gizlilik düzenlemelerinde yapılan güncellemeler)

Teknolojik gelişmeler (örneğin, işyeri izlemede yapay zekanın kullanıma sunulması)

Ekonomik dalgalanmalar (örneğin, ücretler ve çalışanlara sağlanan faydalar üzerindeki durgunluk etkileri)

Organizasyonel yeniden yapılandırma (ör. birleşme, satın alma veya küçülme)

Bu uyarlanabilirlik, sık sık büyük revizyonlara gerek kalmamasını sağlar ve kuruluşun çevikliğini korumasına yardımcı olur.

Nissan'ın kaizen, yani sürekli iyileştirme felsefesi, çalışanlara gerçek zamanlı olarak iyileştirmeleri belirleme ve uygulama yetkisi vererek bunu örneklemektedir.

3. Etkili politika iletişimi ile entegrasyon ve katılım sağlayın

Yeni politikaların sadece yaygınlaştırılmasının ötesine geçin. Aşağıdakileri içeren sistematik bir entegrasyon süreci uygulayın:

Yapılandırılmış eğitim oturumları

Etkileşimli soru-cevap oturumları

Multimedya araçlarının kullanımı

Her çalışanın her şirket politikasının ardındaki "ne", "nasıl" ve "neden"leri anladığından emin olun.

Örneğin, orijinal aile yönetimi altında seksen mağazayı yöneten Wegmans, Fortune tarafından iki kez "Çalışmak İçin En İyi Şirketler" arasında gösterilmiştir. Bu başarı kısmen, hem müşterilere hem de çalışanlara özen göstermenin önemini vurgulayan şirket politikalarını iletme yaklaşımlarından kaynaklanmaktadır. Wegmans, her çalışanın her politikanın sadece "ne" ve "nasıl" olduğunu değil, aynı zamanda "neden" olduğunu da anlamasını sağlar.

Bu düzeyde bir bağlılık, politikaların tüm kuruluş genelinde açık ve etkili olmasını sağlar.

4. Veriye dayalı bir politika yaklaşımını benimseyin

Politika oluşturma ve revizyonlarda veri analizinden yararlanın. Aşağıdakiler gibi iç verilerden eğilimleri analiz edin:

Çalışan geri bildirim anketleri

Performans ölçütleri

Uyum raporları

Bu, dikkat edilmesi gereken veya iyileştirilmesi gereken alanları belirlemenize yardımcı olacaktır. Kanıta dayalı bu yaklaşım, politikaların mevcut ihtiyaçları yansıtmasını ve ortaya çıkan eğilimleri proaktif olarak ele almasını sağlar.

Örneğin, FedEx Corporation yıllık çalışan anketleri aracılığıyla veri toplar ve bu verileri, çalışanların endişelerini ve geri bildirimlerini doğrudan ele alarak politika değişikliklerine ve işyeri koşullarının iyileştirilmesine yönlendirir.

Politikalarınızın oluşturulmasını, yaygınlaştırılmasını ve izlenmesini kolaylaştırmak için kapsamlı bir İK yazılımı kullanın. ClickUp gibi entegre araçlarla tüm bu süreci basitleştirebilir ve geliştirebilirsiniz.

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Görev yönetimi için ClickUp'a büyük ölçüde güveniyoruz. Kullanıcı arayüzü son derece kullanıcı dostu, iyi tasarlanmış ve sizin ve takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilme açısından inanılmaz bir esneklik sunuyor. Düzenleme ve otomasyon yetenekleri, verimliliğimizi ve üretimimizi artırmamıza yardımcı oldu.

Görev yönetimi için ClickUp'a büyük ölçüde güveniyoruz. Kullanıcı arayüzü son derece kullanıcı dostu, iyi tasarlanmış ve sizin ve takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilme açısından inanılmaz bir esneklik sunuyor. Düzenleme ve otomasyon yetenekleri, verimliliğimizi ve üretimimizi artırmamıza yardımcı oldu.

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ClickUp'ın İK yönetim platformu, dinamik bir işgücünü yönetmenin karmaşıklıklarını basitleştirmek için tasarlanmıştır. İşe alımdan işe alım sürecine ve çalışanların sürekli gelişimine kadar, ClickUp bu süreçleri basitleştiren, verimliliği artıran ve takım işbirliğini geliştiren merkezi bir sistem sunar. Clickup'ın hepsi bir arada İK yönetim aracıyla şunları yapabilirsiniz:

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Sezgisel tasarımıyla ClickUp, İK takımlarının işgücü stratejilerini organizasyonel hedeflerle kolayca uyumlu hale getirerek sorunsuz operasyonlar ve optimum takım performansı sağlar. Dinamik özellikleri, İK politikalarınızı geliştirme şeklinizi nasıl dönüştürüyor?

1. ClickUp Brain'i kullanarak İK politikalarını oluşturun ve düzenleyin

ClickUp Brain yardımıyla İK politikalarınızı yazın ve geliştirin

ClickUp Brain, İK politikalarınız için fikirler üretmenize ve bunları geliştirmenize yardımcı olan güçlü bir yapay zeka asistanıdır. Bu asistanı kullanarak politika alanları hakkında beyin fırtınası yapabilir, mevcut trendlere dayalı içgörüler toplayabilir ve gelecekteki ihtiyaçları tahmin edebilirsiniz. Politika etkilerini keşfedebilir ve taslaklarınızın kapsamlı ve ileri görüşlü olmasını sağlayabilirsiniz. ClickUp Brain ile şunları yapabilirsiniz:

AI önerilerini kullanarak İK politikalarının ilk taslaklarını oluşturun

Sağlam politika oluşturma süreci için çeşitli uyum senaryolarını keşfedin

Netlik ve kesinlik için politika dilini gözden geçirin ve iyileştirin

Anlaşılmasını kolaylaştırmak için her politika için kapsamlı SSS'ler oluşturun

Karmaşık yasal yönergeleri kolay anlaşılır politika maddelerine özetleyin

2. ClickUp Belgeleri ile politikalar oluşturma ve paylaşım

ClickUp Belgeleri ile takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak İK politikalarınızı oluşturun

Fikirlerinizi yapılandırdıktan sonra, politikalarınızı taslak haline getirmek için ClickUp Belgeler'e geçin. Bu araç, belgeleri yazmak, düzenlemek ve paylaşmak için sağlam bir platform sağlar. İK takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, sorunsuz bir şekilde geri bildirim alabilir ve tüm revizyonları takip etmek için sürüm kontrolünü sağlayabilirsiniz. ClickUp Belgeler ile şunları yapabilirsiniz:

Zengin metin biçimlendirme ve iç içe sayfalar kullanarak kapsamlı İK politikaları taslağı hazırlayın

Takım yorumları, düzenlemeler ve önerilerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve politikaları iyileştirin

İnsan kaynakları politikalarını ilgili görevler ve iş akışlarıyla ilişkilendirerek uygulama ve uyumu kolaylaştırın

Güçlü gizlilik ve paylaşım ayarlarıyla hassas İK belgelerine erişimi güvence altına alın ve kontrol edin

3. ClickUp Şablonları ile İK politikası oluşturmayı geliştirin

ClickUp, İK politika oluşturma sürecini kolaylaştıran çeşitli şablonlar sunarak belgelerinizin kapsamlı ve kuruluşunuzun operasyonel standartlarıyla tutarlı olmasını sağlar. Bu şablonlar, belirli İK ihtiyaçlarına uygun politikaları oluşturmayı ve özelleştirmeyi kolaylaştırır. Bu şablonlara kısaca göz atalım:

I. Süreç ve prosedürler şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Süreç ve Prosedürler Şablonu ile tüm İK görevleri için net talimatlar ve organize prosedürler sağlayın

ClickUp'ın Süreç ve Prosedürler Şablonu, tüm İK süreçlerinizi tek bir erişilebilir konumda merkezileştirmek için tasarlanmıştır. Tekrarlanabilir görevler için adım adım talimatlar oluşturmanıza ve prosedürleri görsel olarak düzenlemenize yardımcı olarak netlik ve kolay gezinme sağlar. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Kolay erişim ve referans için İK belgelerini merkezileştirin

Yeni çalışanların işe alım süreçlerinin oluşturulmasını kolaylaştırın

Herkesi aynı sayfada tutarak İK takımı genelinde iletişimi geliştirin

İK görev ve prosedürlerinin tamamlanmasını ve uyumluluğunu izleyin

II. Çalışan el kitabı, politikalar ve prosedürler şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Çalışan El Kitabı, Politikalar ve Prosedürler Şablonu ile kapsamlı çalışan el kitabınızı oluşturun ve yönetin

ClickUp Çalışan El Kitapları, Politikalar ve Prosedürler Şablonu, şirketinizin operasyonel yönergelerini ve çalışan beklentilerini belgelemek ve yönetmek için eksiksiz bir çerçeve sunar. Şirketinizin misyonunu, prosedürlerini ve beklentilerini etkili bir şekilde ileten ayrıntılı bir çalışan el kitabı oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Şirket operasyonları ve çalışan davranışları için kesin kurallar belirleyin

Kolay gezinme ve erişilebilirlik için İK belgelerini düzenleyin ve kategorilere ayırın

Organizasyon genelinde tek tip bir anlayış sağlamak için İK prosedürlerini standartlaştırın

Tüm İK materyallerini güncel ve uyumlu tutmak için güncelleme sürecini otomatikleştirin

ClickUp ile İK Stratejilerinizi Optimize Etmeye Bugün Başlayın

Sağlam İK politikaları oluşturmak, herhangi bir kuruluşun normlarını ve beklentilerini tanımlamada çok önemlidir. Bu politikalar, yapılandırılmış ve uyumlu bir iş yeri sağlar ve şirketin kültürü ve itibarını önemli ölçüde etkiler.

Etkili İK politika oluşturma, yanlış anlaşılmaları önleyen ve olumlu bir çalışma ortamı sağlayan adil uygulamalar ve net kurallar için temel oluşturabilir. ClickUp gibi doğru araçları kullanmak, bu süreci büyük ölçüde kolaylaştırabilir.

ClickUp, politikaları kolayca taslak haline getirme, gözden geçirme ve uygulama için kapsamlı bir platform sunarak, bunların erişilebilir olmasını ve organizasyonel hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlar. İşbirliği özellikleri, özelleştirilebilir şablonları ve entegre yönetim sistemleri ile ClickUp, politika çerçevesini geliştirmek isteyen tüm İK takımları için paha biçilmez bir kaynaktır.

ClickUp'a bugün kaydolun ve İK politikalarınızı ve prosedürlerinizi yönetme şeklinizi dönüştürün!