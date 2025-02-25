2025 için en iyi 15 devamsızlık yönetimi yazılımı

Planlanmamış devamsızlığın maliyetinin yılda 600 milyar doları aştığı tahmin ediliyor, biliyor muydunuz? ABD'de devamsızlığın ortalama maliyeti , tam zamanlı çalışan başına 4.080 dolar ve yarı zamanlı çalışan başına 2.040 dolar olarak tahmin edilmektedir.

Bu, kaçırılan vardiyalar, son dakika izin talepleri ve planlama karışıklıkları için çok yüksek bir bedel!

Tatil taleplerini, hastalık izinlerini ve kişisel izinleri yönetmenin yanı sıra, zorluk sadece kimlerin izinli olduğunu izlemekle kalmaz, aynı zamanda aksaklıkları önlemek, verimliliği sürdürmek ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlamakla da ilgilidir.

Doğru devamsızlık yönetimi yazılımı tüm bunları ve daha fazlasını yapabilir, zamanınız ve kaynaklarınız üzerindeki kontrolü size geri verir. Ancak, devamsızlık yönetimi yazılımı için çok fazla seçenek olduğundan, kafanız kolayca karışabilir.

Bu blog yazısında, bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacak en iyi 15 devamsızlık yönetimi yazılımı çözümünü inceleyeceğiz. İster yedek personel yönetimini iyileştirmek, ister bordro sisteminizi kolaylaştırmak, ister çalışan rehberinizi güncel tutmak, ister sadece evrak işlerini azaltmak veya mevzuata uygunluğu sağlamak istiyorsanız, verimliliği artırmanıza yardımcı olacak bir çözümümüz var.

⏰60 saniyelik özet İşte en iyi devamsızlık yönetimi yazılımlarının özeti: ClickUp (Çok yönlü izin yönetimi için en iyisi) Calamari (En iyi çalışan devamlılık ve izin yönetimi çözümü) Workday (En kapsamlı kurumsal İK çözümü) Deel (En iyi global bordro ve uyumluluk aracı) Rippling (Ölçeklenebilirlik için en iyi İK platformu) Jolt (Kullanım kolaylığı açısından en iyi çalışan yönetim sistemi) Keka HR (Küçük işletmeler için en iyi İK yazılımı) AbsenceSoft (En iyi devamsızlık izleme ve uyumluluk yazılımı) Workday HCM (Büyük kurumsal şirketler için en iyi insan sermayesi yönetim sistemi) Timestatic (Takımlar için en iyi zaman takibi ve proje yönetimi aracı) Connecteam (En iyi mobil öncelikli işgücü yönetim platformu) BambooHR (Büyüyen takımlar için en iyi kullanıcı dostu İK yazılımı) actiPLANS (En iyi devamsızlık ve izin yönetim sistemi) Buddy Punch (Uzaktan çalışan takımlar için en iyi zaman saati ve planlama aracı) When I Work (En iyi iş programı paylaşım ve izleme aracı)

Devamsızlık Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Devamsızlık yönetimi yazılımı seçerken en iyi seçimi yapmak için öncelik vermeniz gerekenler şunlardır:

Güçlü raporlama: Devamsızlık eğilimlerini tespit etmek ve sorunlar büyümeden önlem almak için güçlü analitik özelliklere sahip bir yazılım tercih edin

Anında izleme: Kimin ne kadar süreyle izinli olduğunu gerçek zamanlı olarak güncelleyen araçları seçin, böylece planlama boşluklarının önüne geçin ve sürprizlerle karşılaşmayın

Akıllı otomasyon: İzin taleplerini, onayları ve bildirimleri otomatik olarak işleyen araçları arayın

İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan esneklik: Hastalık izni, tatil izni veya doğum izni gibi çeşitli izin türlerine uyum sağlayan ve politikalarınızla uyumlu bir yazılım seçin

Kolay entegrasyon: Bordro ve planlama sistemlerinizle senkronizasyon sağlayan bir yazılım seçerek manuel Bordro ve planlama sistemlerinizle senkronizasyon sağlayan bir yazılım seçerek manuel iş yönetimini ve hataları azaltın

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En İyi 15 Devamsızlık Yönetimi Yazılımı

Peki, hangi devamsızlık yönetimi yazılımı işinize en uygun? İşinizi kolaylaştırmak için, göz önünde bulundurmanız gereken en iyi 15 devamsızlık yönetimi yazılımının listesini hazırladık:

1. ClickUp (Çok yönlü izin yönetimi için en iyisi)

Çalışan izinlerini yönetmek, devamsızlık yönetimini görev izleme, proje planlama ve işbirliği ile birleştirmek için ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama gerektirir.

ClickUp'ın İnsan Kaynakları Platformu, izin taleplerini basitleştiren özelleştirilmiş izin başvuru formları oluşturmanıza olanak tanır. Çalışanlar, başlangıç ve bitiş tarihleri, talep türü ve destekleyici bilgiler gibi belirli alanları içeren kullanıcı dostu formları kullanarak kolayca tatil taleplerini gönderebilir.

ClickUp'ın İnsan Kaynakları platformuyla devamsızlık yönetimini verimli bir şekilde yönetin

Bu platform, devamsızlık yönetimini karmaşık bir idari görevden, iş akışlarınızla birlikte devamsızlıkları izleyen akıcı ve verimli bir sisteme dönüştürür. Değişikliklerin veya düzenlemelerin nerede ve nasıl yapılabileceğini anlamayı kolaylaştırır.

Sezgisel Takvim Görünümü, takımın uygunluk durumunu görsel olarak gösterir ve yöneticilerin ofis dışında kimlerin olduğunu hızlıca görmelerini sağlar. Basit uygunluk durumunun ötesinde, ClickUp'ın Özel Alanları tatil, hastalık izni veya kişisel izin gibi çeşitli izin türlerinin ve her bir talebin süresinin ayrıntılı olarak izlenmesini sağlar.

ClickUp Otomasyonları, yöneticilere bekleyen izin taleplerini bildirerek ve hızlı işlemeyi sağlayarak verimliliği daha da artırır.

Ayrıca, gösterge panelleri takım genelindeki izin bakiyelerine ilişkin üst düzey bir genel bakış ve yaklaşan devamsızlıkların tahminini sunarak kaynak planlamasına yardımcı olur.

Ayrıca, şirket izin politikalarına kolay erişim sağlayan Docs içindeki merkezi belge depolama özelliğinden de yararlanabilirsiniz.

SYZYGY'de Kıdemli Sistem Yöneticisi olan Philip Storry'nin açıkladığı gibi,

Takımlarımız, bazı iş akışlarını standartlaştırmak için formlar ve şablonlar kullandı. Ayrıca, özellikle Özel Alanların bir göreve kimin atanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olabilecek bilgileri yakaladığı durumlarda, bazı iş akışlarını kolaylaştırmak için yerleşik otomasyonu kullandık. Son olarak, bazı platformlar uyarı verdiğinde veya olası performans sorunlarını gösterdiğinde görevleri otomatik olarak oluşturmak için e-posta entegrasyonu ve API özelliklerini de kullandık.

Takımlarımız, bazı iş akışlarını standartlaştırmak için formlar ve şablonlar kullandı. Ayrıca, özellikle Özel Alanların bir göreve kimin atanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olabilecek bilgileri topladığı durumlarda, bazı iş akışlarını kolaylaştırmak için yerleşik otomasyonu kullandık. Son olarak, bazı platformlar olası performans sorunları hakkında uyarı verdiğinde veya gösterdiğinde görevleri otomatik olarak oluşturmak için e-posta entegrasyonu ve API özelliklerini de kullandık.

ClickUp İzin Talebi Şablonu, basit form gönderiminin çok ötesine geçer. Çalışanlar, izin türü, belirli tarihler, izin nedenleri ve gerekirse destekleyici belgeler (ör. doktor notu) gibi tüm gerekli ayrıntıları doğrudan şablona girebilir. Bu, tüm taleplerin standartlaştırılmasını sağlayarak, ileri geri açıklamaları azaltır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp İzin Talebi Şablonu ile şeffaf devamsızlık yönetimi sağlayın

E-posta tabanlı sistemlerin aksine, taleplerin gelen kutusunda kaybolma riski yoktur. Yöneticiler, görevlere doğrudan yorum veya düzeltmeler ekleyerek talepleri hızlı bir şekilde inceleyebilir, onaylayabilir veya reddedebilir.

İzin davranışlarındaki kalıpları izlemeniz mi gerekiyor? Şablon, elektronik tablolar veya harici izleme araçları gerektirmeden içgörüler sağlayan arama yapılabilir bir veritabanıdır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Calamari (En iyi çalışan devam ve izin yönetimi çözümü)

calamari aracılığıyla

Calamari, şirketinizin tam zamanlı çalışanlar ve yükleniciler için farklı tatil birikim kuralları belirlemesine olanak tanır. Bu, özellikle çeşitli çalışan yapılarına sahip işletmeler için yararlı olabilir.

Ayrıca, çok dilli destek sayesinde küresel bir iş gücüne hizmet verebilir ve çok uluslu şirketlerin çeşitli iş kanunlarına uyum sağlarken devamsızlıkları yönetmelerine yardımcı olur.

Öne çıkan bir özelliği, tahakkuk raporlarının çalışan, departman veya izin türüne göre segmentlere ayrılabilmesidir. Bu, kapasite planlaması sırasında stratejik karar almayı destekleyen ayrıntılı bir devamsızlık eğilimleri görünümü sağlar.

Calamari'nin en iyi özellikleri

Yüz tanıma ve GPS konumu kullanarak çalışanların devamlılığını takip edin ve doğru saat girişleri sağlayın

Doğru ücretlendirme için çalışan izin verilerini maaş sistemleriyle otomatik olarak senkronize edin

Gecikmiş izin talepleri veya onayları için yöneticilere otomatik hatırlatıcılar gönderin

Maaş bordrosu işleme ve uyumluluk izleme için muhasebe yazılımıyla entegre edin

Calamari sınırlamaları

Karmaşık izin türleri için sınırlı özelleştirme

Devamsızlık modellerini izlemek için derinlemesine analizler sunmaz

Calamari fiyatlandırması

İzin: Aylık 2,5 $/kullanıcı

Zaman ve devam : Aylık 3 $/kullanıcı

Temel İK: Aylık 2,5 $/kullanıcı

Calamari puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (550+ yorum)

👀 Biliyor muydunuz? Calamari'nin QR kod tabanlı saat sistemi, çalışanların hızlı bir tarama ile katılımlarını işaretlemelerine olanak tanır.

3. Workday (En kapsamlı kurumsal İK çözümü)

workday aracılığıyla

Workday'in devamsızlık yönetimi modülü, karmaşık izin türleri ve küresel operasyonları olan şirketler için kullanışlıdır.

Örneğin, farklı bölgelerdeki ebeveyn izni politikalarının ayrıntılı izlenmesini sunar ve çeşitli yerel yasalara ve kurumsal yönergelere otomatik olarak uyum sağlar. Bu özellik, çok uluslu takımları olan büyük kurumsal şirketler için çok önemlidir.

Workday'in bordro, yan haklar ve izin yönetimi alanlarında derin entegrasyonu, çalışanların devamsızlıklarının genel işgücü planlamasına sorunsuz bir şekilde dahil edilmesini sağlar ve ayrı sistemlerde ortaya çıkabilecek idari kopuklukları ortadan kaldırır.

Workday'in en iyi özellikleri

Çalışanların durumuna göre sosyal hak kayıtlarını ve değişiklikleri otomatikleştirin

İş kanunları ve vergi değişiklikleriyle ilgili uyum süreleri için otomatik uyarılar ayarlayın

Yetenek yönetimi için performans verilerini ücretlendirme ve kariyer gelişimi ile ilişkilendirin

Makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak geçmiş verilere dayalı olarak açık pozisyonlar için en iyi adayları önerin

Workday sınırlamaları

Karmaşık izin politikaları için zor öğrenme süreci

Büyük kuruluşlar için zaman alıcı kurulum

Workday fiyatlandırması

Workday Adaptive Planning Ücretsiz Deneme: 30 gün boyunca ücretsiz

Workday Adaptive Planning: Özel fiyatlandırma

Workday Adaptive Planning & Consolidation: Özel fiyatlandırma

Workday puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.500+ yorum)

👀Biliyor muydunuz? Workday, kariyer gelişimi ve yedekleme planlaması için makine öğrenimi destekli öneriler sunar.

4. Deel (En iyi global bordro ve uyumluluk aracı)

deel aracılığıyla

İzin yönetim sisteminizin uluslararası takımınızın bulunduğu tüm ülkelerdeki yerel iş kanunlarına uygun olduğundan emin misiniz? Deel'in izin yönetim sistemi, uluslararası takımların karmaşıklığını göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır ve farklı zaman dilimlerinde ve yargı bölgelerinde çalışanlar ve yükleniciler için sorunsuz izin takibi sunar.

Berlin'deki bir çalışan izin talebinde bulunursa, Deel otomatik olarak doğru Alman tatil yasalarını uygular ve izin türünün yerel düzenlemelere uygun olmasını sağlar.

Örneğin, uzaktaki bir takım üyesi izin talebinde bulunduğunda, Deel, çalışanın konumuna bakılmaksızın tüm ilgili vergi ve işgücü düzenlemelerine uyulmasını sağlar.

En iyi özellikler

Çalışanlar ve yükleniciler için yerel vergi ve iş kanunlarına uygun global sözleşmeleri otomatik olarak oluşturun

Birden fazla para biriminde maaş ödemelerini otomatikleştirin ve uluslararası takımlar için doğru vergi kesintilerini sağlayın

Oturum açma ve yasal uyumluluk için otomatik belge oluşturma özelliğinden yararlanın

Deel sınırlamaları

Sınırlı raporlama ve analiz özellikleri

Entegrasyonlar için ek kurulum gerektirir

Temel devamsızlık yönetimi ihtiyaçları olan işler için uygun değildir

Deel fiyatlandırması

Deel HR : Ücretsiz

Deel Payroll: Aylık 29 $/çalışan

Deel Contractor: Aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla

Deel EOR: Aylık 599 $'dan başlayan fiyatlarla

Deel puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (5.500+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.500+ yorum)

💡Profesyonel İpucu: Uluslararası işe alımlarda, yerel iş kanunlarına uymak için Deel'in ülkeye özel sözleşme şablonlarını kullanın.

📮ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim sağlasa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da daha sonra bilgileri bulmayı zorlaştırır. ClickUp Sohbet gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde ve kolayca erişilebilir olur.

5. Rippling (Ölçeklenebilirlik için en iyi İK platformu)

rippling aracılığıyla

En son ne zaman farklı departmanlardaki farklı izin politikalarını manuel olarak takip etmek zorunda kaldığınızı düşünün. Rippling'in izin yönetimi, izin politikaları üzerinde ayrıntılı kontrol sağlayan, son derece özelleştirilebilir bir çözümdür.

Farklı çalışan rolleri ve departmanları için veya hatta kıdeme göre farklı izin kuralları belirleyebilirsiniz. Örneğin, bir şirket üst düzey yöneticilerin daha fazla PTO biriktirmesine izin verebilir veya giriş seviyesi çalışanlara göre farklı tatil programları sunabilir.

Bu HRMS yazılımını ayıran özellik güçlü otomasyonudur. Sistem, alınan izinlere göre maaş bordrosunu otomatik olarak güncelleyerek doğru maaş hesaplamaları sağlar.

Rippling'in en iyi özellikleri

Rippling'de değişiklik yapıldığında, tüm bağlı sistemlerdeki (bordro, sosyal haklar, uygulamalar) çalışan verilerini otomatik olarak güncelleyin

Hataları ve gecikmeleri ortadan kaldırmak için çalışanların zaman takibi verilerini bordro sistemleriyle gerçek zamanlı olarak senkronize edin

Analitiği kullanarak çalışan devrini tahmin edin ve çalışanları elde tutma çabalarını proaktif olarak yönetin

Dalgalı sınırlamalar

Devamsızlık eğilimleri için temel analiz yetenekleri

Standart olmayan İK ihtiyaçları için sınırlı özelleştirme

Dalgalı fiyatlandırma

Rippling Platform: Özel fiyatlandırma

Rippling HCM: Özel fiyatlandırma

Dalgalı puanlar ve yorumlar

G2: 4,8/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (3.000'den fazla yorum)

6. Jolt (Kullanım kolaylığı açısından en iyi çalışan yönetim sistemi)

jolt aracılığıyla

Restoranlar ve oteller gibi hızlı tempolu sektörlerde, beklenmedik devamsızlıklar nedeniyle personel eksikliği, operasyonları aksatabilir ve müşteri hizmetlerini etkileyebilir. Jolt, gıda hizmeti veya konaklama gibi operasyonel uyumluluk ve devamsızlık yönetiminin çok önemli olduğu sektörler için tasarlanmıştır.

Jolt, izinlerin izlenmesinin ötesinde, devamsızlık yönetimini zaman tutma ve yasal uyumluluk araçlarıyla doğrudan entegre eder. Örneğin, bir restoranda çalışanlar Jolt'un mobil uygulaması üzerinden izin talebinde bulunabilir ve sistem izin talebini kaynak planlaması ve yerel işgücü düzenlemeleriyle otomatik olarak karşılaştırır.

Jolt'un en iyi özellikleri

Hızlı onaylar veya yeniden atamalar için yöneticilere gönderilen bildirimlerle vardiya değişimi onaylarını otomatikleştirin

Çalışanların vardiyaları sırasında görevleri tutarlı bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak için özelleştirilebilir kontrol listeleri oluşturun

Anahtar metrikleri (ör. görev tamamlama oranları) vurgulayan otomatik raporlarla takım performansını izleyin

Doğru bordro işlemleri için görev tamamlama verilerini zaman takibi ile senkronize edin

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Gıda hizmetleri ve uyumluluk gerekliliklerinin yüksek olduğu sektörler için en uygun çözüm

Temel arayüz, büyük kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamayabilir

Sınırlı izin politikası özelleştirme

Jolt fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Jolt puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (250+ yorum)

👀Biliyor muydunuz? Jolt, yöneticilerin personel alımı için özel içerik yükleyebilecekleri yerleşik bir eğitim kütüphanesine sahiptir.

7. Keka HR (Küçük işletmeler için en iyi İK yazılımı)

keka HR aracılığıyla

Şirketinizde benzersiz izin politikaları varsa (örneğin, şirkette 5 yıldan uzun süredir çalışanlar için özel hastalık izni hakkı), Keka bunu kolayca yönetebilir.

Keka'nın kullanıcı deneyimine odaklanması, onu özellikle çekici kılıyor: çalışanlar, son derece sezgisel bir gösterge paneli aracılığıyla kolayca izin taleplerini gönderebilir ve bakiyelerini takip edebilir. Aynı zamanda, yöneticiler sadece birkaç tıklama ile eğilimleri inceleyebilir ve onayları yönetebilir.

Keka HR'nin en iyi özellikleri

Şirket politikalarına göre izin birikimlerini ve bakiyelerini otomatikleştirin, manuel görevleri ve izleme hatalarını ortadan kaldırın

Çalışanların izin taleplerini, devam durumlarını ve maaş bilgilerini yönetmeleri için self servis portallar sağlayın

Yöneticilere ve çalışanlara zamanında geri bildirim için hatırlatıcılar göndererek performans değerlendirmelerini otomatikleştirin

Sorunsuz işe alım ve geçmiş kontrolleri için üçüncü taraf araçlarla entegre edin

Keka HR sınırlamaları

Büyük kurumsal şirketler için gelişmiş özellikler eksik

Karmaşık izin politikaları olan işler için sınırlı ölçeklenebilirlik

Temel raporlama yetenekleri

Keka HR fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Keka HR puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (50+ yorum)

8. AbsenceSoft (En iyi devamsızlık izleme ve uyumluluk yazılımı)

via AbsenceSoft

İzin tahakkukunda tek bir hesaplama hatası veya yerel düzenlemelere uyulmaması, maliyetli yasal sorunlara yol açabilir. AbsenceSoft, yerel iş kanunlarına uyumu sağlarken devamsızlık izlemeyi otomatikleştirmede öne çıkıyor.

Öne çıkan özelliklerinden biri, işletmelerin yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışanlar veya sendikalı çalışanlar gibi farklı çalışan grupları için izin politikalarını tanımlamasına olanak tanıyan özelleştirilebilir tahakkuk kurallarıdır.

Örneğin, bir şirket, çalışanın kıdemine göre PTO birikimi için farklı kurallar belirleyebilir ve daha uzun süreli çalışanlara daha fazla tatil günü verebilir.

AbsenceSoft'un en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir kurallara (ör. kıdem veya departman) göre izin taleplerinin onay sürecini otomatikleştirin

Çakışmaları önlemek ve yeterli kapsama sağlamak için çalışan izin verilerini planlama yazılımıyla senkronize edin

FMLA veya ADA uygunluğunu ve kullanımını otomatik olarak hesaplayarak iş kanunlarına uyumu izleyin

AbsenceSoft sınırlamaları

Birden fazla çalışan grubu olan kuruluşlar için karmaşık kurulum

Daha büyük İK sistemleriyle karşılaştırıldığında temel raporlama özellikleri

AbsenceSoft fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AbsenceSoft puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Derecelendirmeler mevcut değildir

9. Workday HCM (Büyük kurumsal şirketler için en iyi insan sermayesi yönetim sistemi)

workday HCM aracılığıyla

Şirketiniz, devamsızlık yönetimini daha geniş bir İK ekosistemine entegre eden kapsamlı bir çözüme ihtiyaç duyuyorsa, Workday HCM ideal araç olabilir.

Anahtar güçlerinden biri, devlet tarafından zorunlu kılınan aile izni programları, kısa süreli iş göremezlik veya işçi tazminat talepleri gibi karmaşık, çok katmanlı izin politikalarını yönetmesidir.

Sistemin işgücü analizi araçlarıyla entegrasyonu, şirketlerin uzun vadeli devamsızlık eğilimlerini belirlemelerine yardımcı olarak daha iyi işgücü planlaması yapmalarını sağlar.

Workday HCM'nin en iyi özellikleri

Tahmin analitiğini kullanarak personel ihtiyaçlarını önceden belirleyin ve işgücü planlamasını otomatikleştirin

AI destekli içgörülerden yararlanarak çalışanların performanslarına göre kişiselleştirilmiş gelişim planları oluşturun

Çalışanların becerilerini açık rollere otomatik olarak eşleştirerek iç mobiliteyi artırın ve işgücü devrini azaltın

Öğrenme ve geliştirme programlarını izleyin ve yönetin, eğitim tamamlanma durumunu performans değerlendirmelerine otomatik olarak bağlayın

Workday HCM sınırlamaları

Gelişmiş izin politikaları için önemli kurulum süresi gerektirir

Gelişmiş analiz araçları özel bilgi gerektirebilir

Workday HCM fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workday HCM puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.500+ yorum)

10. Timestatic (Takımlar için en iyi zaman takibi ve proje yönetimi aracı)

via Timestatic

Timestatic, devamsızlıkları yönetmek için basit ama etkili bir yol arayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir.

Google Çalışma Alanı ve Slack gibi popüler iş araçlarıyla sorunsuz entegrasyonu ile öne çıkıyor. Bu, çalışanların iş ortamlarından hiç ayrılmadan izin talebinde bulunabilmelerini sağlar.

Kullanımı kolay arayüzü sayesinde yöneticiler tek bir tıklama ile izin taleplerini onaylayabilir veya reddedebilir ve sistem tahakkukları veya kesintileri otomatik olarak hesaplar.

Timestatic'in en iyi özellikleri

Doğru faturalandırma ve proje yönetimi için gerçek zamanlı izleme ile zaman girdisini otomatikleştirin

Daha iyi kaynak tahsisi için devam eden projelerle senkronize edilen izin taleplerini ve onaylarını kaydetmek için göreve özel zaman çizelgeleri oluşturun

Proje gecikmelerini otomatik olarak tespit edin ve müdahale için proje yöneticilerine bildirimler gönderin

Gerçek zamanlı takım verimlilik ölçümleri sağlayın ve proje zaman verimliliği hakkında raporlar oluşturun

Zaman sınırlamaları

Büyük kuruluşlar için gelişmiş raporlama özellikleri yoktur

Karmaşık izin politikaları için sınırlı özelleştirme

Karmaşık İK gereksinimleri olan işler için uygun değildir

Zamana bağlı fiyatlandırma

Timestatic: Aylık 1,50 $/kullanıcı

Timestatic Pro: Aylık 2,50 $/kullanıcı

Timestatic puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (550+ yorum)

11. Connecteam (En iyi mobil öncelikli iş gücü yönetim platformu)

via Connecteam

Mobil cihazları öncelikli, saha tabanlı takımlar için mükemmel olan Connecteam'in devamsızlık yönetimi araçları, çalışanların mobil uygulama üzerinden izin talebinde bulunmasına ve yöneticilerin bu talepleri tek bir dokunuşla anında onaylamasına veya reddetmesine olanak tanır.

Connecteam'in benzersiz bir özelliği, bir çalışan izin aldığında takımın programını otomatik olarak ayarlayarak vardiyaların kesintisiz devam etmesini sağlamasıdır.

Yorgunluk istatistiklerinin yüksek olabileceği ve optimum personel seviyesini korumak kritik öneme sahip inşaat veya lojistik gibi sektörlerdeki işletmeler için Connecteam'in otomatik kapsama uyarıları, devamsızlık nedeniyle operasyonların kesintiye uğramamasını sağlar.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Masa başı olmayan çalışanların izin ve devam çizelgelerini yönetmek için mobil öncelikli platformu kullanın

Görev atamalarını ve son teslim tarihlerini otomatikleştirerek çalışanların zamanında tamamlamasını sağlayın

Gerçek zamanlı performans ölçümleri oluşturun ve düşük performans gösteren takım üyelerine yöneticilere uyarılar gönderin

Connecteam sınırlamaları

Büyük işletmeler için temel izin yönetimi özellikleri

Çeşitli takımlara sahip kuruluşlar için sınırlı ölçeklenebilirlik

Alan dışı çalışanlar için gelişmiş özellikler eksik

Connecteam fiyatlandırması

Küçük İşletme Planı: 10 kullanıcıya kadar ücretsiz

HR & Skills Basic: İlk 30 kullanıcı için aylık 35 $

HR & Skills Advanced: İlk 30 kullanıcı için aylık 59 $

HR & Skills Expert: İlk 30 kullanıcı için aylık 119 $

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

12. BambooHR (Büyüyen takımlar için en iyi kullanıcı dostu İK yazılımı)

bambooHR aracılığıyla

Basit ve güçlü bir devamsızlık yönetim sistemi olan BambooHR, performans yönetim araçlarıyla entegre olma özelliği ile öne çıkıyor. Bu, yöneticilerin devamsızlığın çalışanların performansı üzerindeki etkisini kolayca izlemesini sağlar.

BambooHR'nin güçlü raporlama yetenekleri, İK takımlarının sık kısa süreli devamsızlıklar gibi çalışan devamsızlıklarında belirli kalıpları tespit etmesine ve devamsızlığı iyileştirmek için proaktif adımlar atmasına yardımcı olur.

Örneğin, İK, farklı departmanlardaki devamsızlık oranlarını gösteren özel bir rapor oluşturabilir, bu da eğilimleri belirlemeye ve personel veya sağlık programlarını buna göre ayarlamaya yardımcı olabilir.

BambooHR'nin en iyi özellikleri

Yaşam etkinliklerine (ör. evlilik, çocuk doğumu) göre çalışanların sosyal haklarını otomatik olarak hesaplayın ve güncelleyin

İK karar alma sürecine yardımcı olmak için çalışan verileri hakkında ayrıntılı, özelleştirilebilir raporlar sağlayın

Belirlenen zaman çizelgeleri ve geri bildirim toplama ile performans değerlendirmelerini otomatikleştirin

Yöneticilere yaklaşan çalışan değerlendirmeleri ve hedefleri hakkında otomatik hatırlatıcılar gönderin

BambooHR sınırlamaları

Sınırlı izin politikası özelleştirme

Devamsızlık eğilim analizi için temel analitik

Basit İK ihtiyaçları olan küçük işletmeler için daha yüksek fiyatlandırma

BambooHR fiyatlandırması

Temel: Özel fiyatlandırma

Pro: Özel fiyatlandırma

BambooHR puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6 (2.500+ yorum)

13. actiPLANS (En iyi devamsızlık ve izin yönetim sistemi)

actiPLANS aracılığıyla

actiPLANS, karmaşık izin yapılarına sahip işletmeler için devamsızlık politikalarını yönetmede özellikle yetkin bir bulut tabanlı çözüm sunar.

Öne çıkan bir özelliği, farklı çalışan grupları için izin birikimlerini otomatikleştirme yeteneğidir. Bu sayede, daha uzun süreli çalışanlara daha fazla PTO hakkı verme gibi özel politikalar uygulanabilir.

Ayrıca, actiPLANS, İK yöneticilerine ayrıntılı gerçek zamanlı analizler sunarak, iş kararlarını etkileyebilecek mevsimsel artışlar veya kronik devamsızlık gibi devamsızlık eğilimlerini tespit etmeye yardımcı olur.

actiPLANS'ın en iyi özellikleri

İş ve yaşam dengesini sağlayan yerel ve uluslararası iş kanunlarına uyumu sağlayın

Çalışanların devamsızlık taleplerini otomatik olarak izleyin ve şirket politikalarına uyumu sağlayın

Gecikmeleri azaltmak için yöneticilere bekleyen izin onayları hakkında gerçek zamanlı bildirimler gönderin

Şirketinize özel kurallara göre PTO tahakkuklarını ve bakiyelerini otomatik olarak hesaplayın

actiPLANS sınırlamaları

Temel raporlama araçları ile daha gelişmiş platformların karşılaştırması

Diğer İK sistemleriyle sınırlı entegrasyon seçenekleri

Arayüz, büyük işletmeler için fazla basit olabilir

actiPLANS fiyatlandırması

1-3 kullanıcı için: Ücretsiz

1-40 kullanıcı için: Aylık 1,9 $/kullanıcı

41-200 kullanıcı için : Aylık 1,5 $/kullanıcı

200'den fazla kullanıcı için: Sınırsız kullanıcı için sabit maliyet (aylık faturalandırılır)

actiPLANS puanları ve yorumları

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Yeterli puan yok

14. Buddy Punch (Uzaktan çalışan takımlar için en iyi zaman saati ve planlama aracı)

buddyPunch aracılığıyla

Kağıt zaman çizelgelerini uzlaştırmaya çalışmayı veya saatlik çalışanlarınızın saatlerini izlemek için manuel elektronik tablolara güvenmeyi hayal edin. Buddy Punch, saatlik çalışanlara odaklanarak zaman takibi ve devamsızlık yönetimini basitleştirir.

Bu uzaktan katılım sistemi, çalışanların herhangi bir cihazdan giriş ve çıkış yapmalarını sağlarken, sezgisel bir onay süreciyle izin taleplerini yönetir.

Öne çıkan özelliklerden biri, devamsızlık verilerini gerçek zamanlı olarak maaş bordrosuna entegre etme yeteneğidir. Bu sayede, PTO ve diğer izinler maaşlardan doğru bir şekilde düşülür.

Buddy Punch ayrıca ayrıntılı devamsızlık raporları sunarak yöneticilerin ofis dışı eğilimleri izlemelerine ve gerçek zamanlı verilere dayalı olarak personel kararlarını optimize etmelerine olanak tanır.

Buddy Punch'ın en iyi özellikleri

Zaman saati girdilerini otomatikleştirin ve doğru işleme için bordro sistemleriyle entegre edin

Çalışma saatleri dolmak üzere olan çalışanlara uyarılar göndererek işgücü düzenlemelerine uyumu sağlayın

Çalışanların vardiyalarına göre giriş ve çıkışlarını sağlamak için planlama yazılımıyla entegre edin

Vergi ve uyumluluk görevlerini basitleştirmek için otomatik bordro raporları oluşturun

Buddy Punch sınırlamaları

Saatlik olmayan izin politikaları için sınırlı özelleştirme

Devamsızlık analizi için temel raporlama özellikleri

Büyük kurumsal şirketler için sınırlı ölçeklenebilirlik

Buddy Punch fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 5,49 $/kullanıcı

Pro: Aylık 6,99 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 11,99 $/kullanıcı

Buddy Punch puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

15. When I Work (En iyi iş programı paylaşım ve izleme aracı)

via When I Work

Hem yöneticiler hem de çalışanlar düşünülerek tasarlanan When I Work, program oluşturma, katılım izleme ve vardiya değişikliklerini yönetme gibi görevleri basitleştiren sezgisel bir arayüz sunar

Yöneticiler için, vardiya değişiklikleri ve izin talepleriyle sıklıkla ilişkili olan ileri geri iletişimi ortadan kaldırır. Bunun yerine, uygulama bu görevleri yöneterek takım üyelerinin bilgilendirilmesini ve katılımını sağlar.

Çalışanlar, mobil cihazlarından erişilebilirliklerini yönetme, izin talep etme ve vardiyalarını değiştirme gibi özelliklerden yararlanabilir.

When I Work'ün en iyi özellikleri

Otomatik planlama ile tüm iş programınızı tek bir tıklamayla oluşturun ve değerli zamanınızdan tasarruf edin

Herhangi bir değişiklik olduğunda personeli anında bilgilendirin ve 1:1 veya grup sohbetleri etkinleştirin

Hızlı ve doğru bordro işlemleri için zaman çizelgelerini içe aktarın

When I Work sınırlamaları

Raporlama araçları, gelişmiş analitik veya son derece özelleştirilmiş raporlar gerektiren işlerin ihtiyaçlarını karşılamayabilir

When I Work fiyatlandırması

Temel özellikler : Aylık 2,50 $/kullanıcı

Pro : Aylık 5 $/kullanıcı

Premium: Aylık 8 $/kullanıcı

When I Work puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,5 (1.000'den fazla yorum)

ClickUp ile Çalışan Devamsızlıklarını Verimli Bir Şekilde Yönetin

Tek bir kaçırılan vardiya veya onaylanmamış izin, hızla lojistik bir kabusa dönüşebilir ve boşlukları doldurmak, programları güncellemek ve maaş düzeltmelerini yönetmek için koşturmanıza neden olabilir.

Bu nedenle, devamsızlık yönetimi daha akıllı, daha hızlı ve daha bağlantılı olmalıdır ve ClickUp tam da bunu sunar.

Diğer araçlar temel işlevleri yerine getirirken, ClickUp kusursuz entegrasyonları, özelleştirilebilir iş akışları ve güçlü analitik özellikleriyle bir adım öteye geçer.

Katılım takibinden daha fazlasını isteyen işletmeler için ClickUp açık ara kazanan. Artık eski sistemleri geride bırakıp, takımınızı çevik, üretken ve her zaman bilgili tutan bir araca geçmenin zamanı geldi.

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