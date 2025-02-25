2025 için en iyi 15 devamsızlık yönetimi yazılımı

Planlanmamış devamsızlığın maliyetinin yılda 600 milyar doları aştığı tahmin ediliyor, biliyor muydunuz? ABD'de devamsızlığın ortalama maliyeti , tam zamanlı çalışan başına 4.080 dolar ve yarı zamanlı çalışan başına 2.040 dolar olarak tahmin edilmektedir.
Bu, kaçırılan vardiyalar, son dakika izin talepleri ve planlama karışıklıkları için çok yüksek bir bedel!
Tatil taleplerini, hastalık izinlerini ve kişisel izinleri yönetmenin yanı sıra, zorluk sadece kimlerin izinli olduğunu izlemekle kalmaz, aynı zamanda aksaklıkları önlemek, verimliliği sürdürmek ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlamakla da ilgilidir.
Doğru devamsızlık yönetimi yazılımı tüm bunları ve daha fazlasını yapabilir, zamanınız ve kaynaklarınız üzerindeki kontrolü size geri verir. Ancak, devamsızlık yönetimi yazılımı için çok fazla seçenek olduğundan, kafanız kolayca karışabilir.
Bu blog yazısında, bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacak en iyi 15 devamsızlık yönetimi yazılımı çözümünü inceleyeceğiz. İster yedek personel yönetimini iyileştirmek, ister bordro sisteminizi kolaylaştırmak, ister çalışan rehberinizi güncel tutmak, ister sadece evrak işlerini azaltmak veya mevzuata uygunluğu sağlamak istiyorsanız, verimliliği artırmanıza yardımcı olacak bir çözümümüz var.
⏰60 saniyelik özet
İşte en iyi devamsızlık yönetimi yazılımlarının özeti:
- ClickUp (Çok yönlü izin yönetimi için en iyisi)
- Calamari (En iyi çalışan devamlılık ve izin yönetimi çözümü)
- Workday (En kapsamlı kurumsal İK çözümü)
- Deel (En iyi global bordro ve uyumluluk aracı)
- Rippling (Ölçeklenebilirlik için en iyi İK platformu)
- Jolt (Kullanım kolaylığı açısından en iyi çalışan yönetim sistemi)
- Keka HR (Küçük işletmeler için en iyi İK yazılımı)
- AbsenceSoft (En iyi devamsızlık izleme ve uyumluluk yazılımı)
- Workday HCM (Büyük kurumsal şirketler için en iyi insan sermayesi yönetim sistemi)
- Timestatic (Takımlar için en iyi zaman takibi ve proje yönetimi aracı)
- Connecteam (En iyi mobil öncelikli işgücü yönetim platformu)
- BambooHR (Büyüyen takımlar için en iyi kullanıcı dostu İK yazılımı)
- actiPLANS (En iyi devamsızlık ve izin yönetim sistemi)
- Buddy Punch (Uzaktan çalışan takımlar için en iyi zaman saati ve planlama aracı)
- When I Work (En iyi iş programı paylaşım ve izleme aracı)
Devamsızlık Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Devamsızlık yönetimi yazılımı seçerken en iyi seçimi yapmak için öncelik vermeniz gerekenler şunlardır:
- Güçlü raporlama: Devamsızlık eğilimlerini tespit etmek ve sorunlar büyümeden önlem almak için güçlü analitik özelliklere sahip bir yazılım tercih edin
- Anında izleme: Kimin ne kadar süreyle izinli olduğunu gerçek zamanlı olarak güncelleyen araçları seçin, böylece planlama boşluklarının önüne geçin ve sürprizlerle karşılaşmayın
- Akıllı otomasyon: İzin taleplerini, onayları ve bildirimleri otomatik olarak işleyen araçları arayın
- İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan esneklik: Hastalık izni, tatil izni veya doğum izni gibi çeşitli izin türlerine uyum sağlayan ve politikalarınızla uyumlu bir yazılım seçin
- Kolay entegrasyon: Bordro ve planlama sistemlerinizle senkronizasyon sağlayan bir yazılım seçerek manuel iş yönetimini ve hataları azaltın
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En İyi 15 Devamsızlık Yönetimi Yazılımı
Peki, hangi devamsızlık yönetimi yazılımı işinize en uygun? İşinizi kolaylaştırmak için, göz önünde bulundurmanız gereken en iyi 15 devamsızlık yönetimi yazılımının listesini hazırladık:
1. ClickUp (Çok yönlü izin yönetimi için en iyisi)
Çalışan izinlerini yönetmek, devamsızlık yönetimini görev izleme, proje planlama ve işbirliği ile birleştirmek için ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama gerektirir.
ClickUp'ın İnsan Kaynakları Platformu, izin taleplerini basitleştiren özelleştirilmiş izin başvuru formları oluşturmanıza olanak tanır. Çalışanlar, başlangıç ve bitiş tarihleri, talep türü ve destekleyici bilgiler gibi belirli alanları içeren kullanıcı dostu formları kullanarak kolayca tatil taleplerini gönderebilir.
Bu platform, devamsızlık yönetimini karmaşık bir idari görevden, iş akışlarınızla birlikte devamsızlıkları izleyen akıcı ve verimli bir sisteme dönüştürür. Değişikliklerin veya düzenlemelerin nerede ve nasıl yapılabileceğini anlamayı kolaylaştırır.
Sezgisel Takvim Görünümü, takımın uygunluk durumunu görsel olarak gösterir ve yöneticilerin ofis dışında kimlerin olduğunu hızlıca görmelerini sağlar. Basit uygunluk durumunun ötesinde, ClickUp'ın Özel Alanları tatil, hastalık izni veya kişisel izin gibi çeşitli izin türlerinin ve her bir talebin süresinin ayrıntılı olarak izlenmesini sağlar.
ClickUp Otomasyonları, yöneticilere bekleyen izin taleplerini bildirerek ve hızlı işlemeyi sağlayarak verimliliği daha da artırır.
Ayrıca, gösterge panelleri takım genelindeki izin bakiyelerine ilişkin üst düzey bir genel bakış ve yaklaşan devamsızlıkların tahminini sunarak kaynak planlamasına yardımcı olur.
Ayrıca, şirket izin politikalarına kolay erişim sağlayan Docs içindeki merkezi belge depolama özelliğinden de yararlanabilirsiniz.
SYZYGY'de Kıdemli Sistem Yöneticisi olan Philip Storry'nin açıkladığı gibi,
Takımlarımız, bazı iş akışlarını standartlaştırmak için formlar ve şablonlar kullandı. Ayrıca, özellikle Özel Alanların bir göreve kimin atanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olabilecek bilgileri yakaladığı durumlarda, bazı iş akışlarını kolaylaştırmak için yerleşik otomasyonu kullandık. Son olarak, bazı platformlar uyarı verdiğinde veya olası performans sorunlarını gösterdiğinde görevleri otomatik olarak oluşturmak için e-posta entegrasyonu ve API özelliklerini de kullandık.
Takımlarımız, bazı iş akışlarını standartlaştırmak için formlar ve şablonlar kullandı. Ayrıca, özellikle Özel Alanların bir göreve kimin atanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olabilecek bilgileri topladığı durumlarda, bazı iş akışlarını kolaylaştırmak için yerleşik otomasyonu kullandık. Son olarak, bazı platformlar olası performans sorunları hakkında uyarı verdiğinde veya gösterdiğinde görevleri otomatik olarak oluşturmak için e-posta entegrasyonu ve API özelliklerini de kullandık.
ClickUp İzin Talebi Şablonu, basit form gönderiminin çok ötesine geçer. Çalışanlar, izin türü, belirli tarihler, izin nedenleri ve gerekirse destekleyici belgeler (ör. doktor notu) gibi tüm gerekli ayrıntıları doğrudan şablona girebilir. Bu, tüm taleplerin standartlaştırılmasını sağlayarak, ileri geri açıklamaları azaltır.
E-posta tabanlı sistemlerin aksine, taleplerin gelen kutusunda kaybolma riski yoktur. Yöneticiler, görevlere doğrudan yorum veya düzeltmeler ekleyerek talepleri hızlı bir şekilde inceleyebilir, onaylayabilir veya reddedebilir.
İzin davranışlarındaki kalıpları izlemeniz mi gerekiyor? Şablon, elektronik tablolar veya harici izleme araçları gerektirmeden içgörüler sağlayan arama yapılabilir bir veritabanıdır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- İzin taleplerini standartlaştırmak için ClickUp Formlarını kullanın. Çalışanlar, ayrıntılarını göndermek için formları doldurabilir ve bu formlar izleme ve onay için otomatik olarak ClickUp Görevleri oluşturur
- ClickUp'ın Atanan Yorumlar özelliği ile görevler hakkında yorum yapın, güncellemeleri paylaşın ve doğrudan ClickUp platformu içinde işbirliği yapın
- ClickUp Takvimler ile kimlerin izinli olduğunu, kimlerin müsait olduğunu ve potansiyel eksikliklerin nerede ortaya çıkabileceğini bir bakışta görün
- ClickUp PTO Takvim Şablonu ile merkezi, özelleştirilebilir bir takvim görünümünde PTO taleplerini planlayın ve izleyin
- ClickUp Katılım Sayfası Şablonu ile çalışanların katılımını kaydedin ve izleyin, eğilimleri belirleyin ve doğru kayıtları tutun
- Yalnızca yetkili personelin hassas devamsızlık bilgilerini görüntüleyebilmesi veya düzenleyebilmesi için ayrıntılı izinler belirleyin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ın kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Calamari (En iyi çalışan devam ve izin yönetimi çözümü)
Calamari, şirketinizin tam zamanlı çalışanlar ve yükleniciler için farklı tatil birikim kuralları belirlemesine olanak tanır. Bu, özellikle çeşitli çalışan yapılarına sahip işletmeler için yararlı olabilir.
Ayrıca, çok dilli destek sayesinde küresel bir iş gücüne hizmet verebilir ve çok uluslu şirketlerin çeşitli iş kanunlarına uyum sağlarken devamsızlıkları yönetmelerine yardımcı olur.
Öne çıkan bir özelliği, tahakkuk raporlarının çalışan, departman veya izin türüne göre segmentlere ayrılabilmesidir. Bu, kapasite planlaması sırasında stratejik karar almayı destekleyen ayrıntılı bir devamsızlık eğilimleri görünümü sağlar.
Calamari'nin en iyi özellikleri
- Yüz tanıma ve GPS konumu kullanarak çalışanların devamlılığını takip edin ve doğru saat girişleri sağlayın
- Doğru ücretlendirme için çalışan izin verilerini maaş sistemleriyle otomatik olarak senkronize edin
- Gecikmiş izin talepleri veya onayları için yöneticilere otomatik hatırlatıcılar gönderin
- Maaş bordrosu işleme ve uyumluluk izleme için muhasebe yazılımıyla entegre edin
Calamari sınırlamaları
- Karmaşık izin türleri için sınırlı özelleştirme
- Devamsızlık modellerini izlemek için derinlemesine analizler sunmaz
Calamari fiyatlandırması
- İzin: Aylık 2,5 $/kullanıcı
- Zaman ve devam: Aylık 3 $/kullanıcı
- Temel İK: Aylık 2,5 $/kullanıcı
Calamari puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (550+ yorum)
👀 Biliyor muydunuz? Calamari'nin QR kod tabanlı saat sistemi, çalışanların hızlı bir tarama ile katılımlarını işaretlemelerine olanak tanır.
3. Workday (En kapsamlı kurumsal İK çözümü)
Workday'in devamsızlık yönetimi modülü, karmaşık izin türleri ve küresel operasyonları olan şirketler için kullanışlıdır.
Örneğin, farklı bölgelerdeki ebeveyn izni politikalarının ayrıntılı izlenmesini sunar ve çeşitli yerel yasalara ve kurumsal yönergelere otomatik olarak uyum sağlar. Bu özellik, çok uluslu takımları olan büyük kurumsal şirketler için çok önemlidir.
Workday'in bordro, yan haklar ve izin yönetimi alanlarında derin entegrasyonu, çalışanların devamsızlıklarının genel işgücü planlamasına sorunsuz bir şekilde dahil edilmesini sağlar ve ayrı sistemlerde ortaya çıkabilecek idari kopuklukları ortadan kaldırır.
Workday'in en iyi özellikleri
- Çalışanların durumuna göre sosyal hak kayıtlarını ve değişiklikleri otomatikleştirin
- İş kanunları ve vergi değişiklikleriyle ilgili uyum süreleri için otomatik uyarılar ayarlayın
- Yetenek yönetimi için performans verilerini ücretlendirme ve kariyer gelişimi ile ilişkilendirin
- Makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak geçmiş verilere dayalı olarak açık pozisyonlar için en iyi adayları önerin
Workday sınırlamaları
- Karmaşık izin politikaları için zor öğrenme süreci
- Büyük kuruluşlar için zaman alıcı kurulum
Workday fiyatlandırması
- Workday Adaptive Planning Ücretsiz Deneme: 30 gün boyunca ücretsiz
- Workday Adaptive Planning: Özel fiyatlandırma
- Workday Adaptive Planning & Consolidation: Özel fiyatlandırma
Workday puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (1.500+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (1.500+ yorum)
👀Biliyor muydunuz? Workday, kariyer gelişimi ve yedekleme planlaması için makine öğrenimi destekli öneriler sunar.
4. Deel (En iyi global bordro ve uyumluluk aracı)
İzin yönetim sisteminizin uluslararası takımınızın bulunduğu tüm ülkelerdeki yerel iş kanunlarına uygun olduğundan emin misiniz? Deel'in izin yönetim sistemi, uluslararası takımların karmaşıklığını göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır ve farklı zaman dilimlerinde ve yargı bölgelerinde çalışanlar ve yükleniciler için sorunsuz izin takibi sunar.
Berlin'deki bir çalışan izin talebinde bulunursa, Deel otomatik olarak doğru Alman tatil yasalarını uygular ve izin türünün yerel düzenlemelere uygun olmasını sağlar.
Örneğin, uzaktaki bir takım üyesi izin talebinde bulunduğunda, Deel, çalışanın konumuna bakılmaksızın tüm ilgili vergi ve işgücü düzenlemelerine uyulmasını sağlar.
En iyi özellikler
- Çalışanlar ve yükleniciler için yerel vergi ve iş kanunlarına uygun global sözleşmeleri otomatik olarak oluşturun
- Birden fazla para biriminde maaş ödemelerini otomatikleştirin ve uluslararası takımlar için doğru vergi kesintilerini sağlayın
- Oturum açma ve yasal uyumluluk için otomatik belge oluşturma özelliğinden yararlanın
Deel sınırlamaları
- Sınırlı raporlama ve analiz özellikleri
- Entegrasyonlar için ek kurulum gerektirir
- Temel devamsızlık yönetimi ihtiyaçları olan işler için uygun değildir
Deel fiyatlandırması
- Deel HR: Ücretsiz
- Deel Payroll: Aylık 29 $/çalışan
- Deel Contractor: Aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla
- Deel EOR: Aylık 599 $'dan başlayan fiyatlarla
Deel puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (5.500+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.500+ yorum)
💡Profesyonel İpucu: Uluslararası işe alımlarda, yerel iş kanunlarına uymak için Deel'in ülkeye özel sözleşme şablonlarını kullanın.
📮ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim sağlasa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da daha sonra bilgileri bulmayı zorlaştırır.
ClickUp Sohbet gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde ve kolayca erişilebilir olur.
5. Rippling (Ölçeklenebilirlik için en iyi İK platformu)
En son ne zaman farklı departmanlardaki farklı izin politikalarını manuel olarak takip etmek zorunda kaldığınızı düşünün. Rippling'in izin yönetimi, izin politikaları üzerinde ayrıntılı kontrol sağlayan, son derece özelleştirilebilir bir çözümdür.
Farklı çalışan rolleri ve departmanları için veya hatta kıdeme göre farklı izin kuralları belirleyebilirsiniz. Örneğin, bir şirket üst düzey yöneticilerin daha fazla PTO biriktirmesine izin verebilir veya giriş seviyesi çalışanlara göre farklı tatil programları sunabilir.
Bu HRMS yazılımını ayıran özellik güçlü otomasyonudur. Sistem, alınan izinlere göre maaş bordrosunu otomatik olarak güncelleyerek doğru maaş hesaplamaları sağlar.
Rippling'in en iyi özellikleri
- Rippling'de değişiklik yapıldığında, tüm bağlı sistemlerdeki (bordro, sosyal haklar, uygulamalar) çalışan verilerini otomatik olarak güncelleyin
- Hataları ve gecikmeleri ortadan kaldırmak için çalışanların zaman takibi verilerini bordro sistemleriyle gerçek zamanlı olarak senkronize edin
- Analitiği kullanarak çalışan devrini tahmin edin ve çalışanları elde tutma çabalarını proaktif olarak yönetin
Dalgalı sınırlamalar
- Devamsızlık eğilimleri için temel analiz yetenekleri
- Standart olmayan İK ihtiyaçları için sınırlı özelleştirme
Dalgalı fiyatlandırma
- Rippling Platform: Özel fiyatlandırma
- Rippling HCM: Özel fiyatlandırma
Dalgalı puanlar ve yorumlar
- G2: 4,8/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (3.000'den fazla yorum)
6. Jolt (Kullanım kolaylığı açısından en iyi çalışan yönetim sistemi)
Restoranlar ve oteller gibi hızlı tempolu sektörlerde, beklenmedik devamsızlıklar nedeniyle personel eksikliği, operasyonları aksatabilir ve müşteri hizmetlerini etkileyebilir. Jolt, gıda hizmeti veya konaklama gibi operasyonel uyumluluk ve devamsızlık yönetiminin çok önemli olduğu sektörler için tasarlanmıştır.
Jolt, izinlerin izlenmesinin ötesinde, devamsızlık yönetimini zaman tutma ve yasal uyumluluk araçlarıyla doğrudan entegre eder. Örneğin, bir restoranda çalışanlar Jolt'un mobil uygulaması üzerinden izin talebinde bulunabilir ve sistem izin talebini kaynak planlaması ve yerel işgücü düzenlemeleriyle otomatik olarak karşılaştırır.
Jolt'un en iyi özellikleri
- Hızlı onaylar veya yeniden atamalar için yöneticilere gönderilen bildirimlerle vardiya değişimi onaylarını otomatikleştirin
- Çalışanların vardiyaları sırasında görevleri tutarlı bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak için özelleştirilebilir kontrol listeleri oluşturun
- Anahtar metrikleri (ör. görev tamamlama oranları) vurgulayan otomatik raporlarla takım performansını izleyin
- Doğru bordro işlemleri için görev tamamlama verilerini zaman takibi ile senkronize edin
Sınırlamaları ortadan kaldırın
- Gıda hizmetleri ve uyumluluk gerekliliklerinin yüksek olduğu sektörler için en uygun çözüm
- Temel arayüz, büyük kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamayabilir
- Sınırlı izin politikası özelleştirme
Jolt fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Jolt puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (250+ yorum)
👀Biliyor muydunuz? Jolt, yöneticilerin personel alımı için özel içerik yükleyebilecekleri yerleşik bir eğitim kütüphanesine sahiptir.
7. Keka HR (Küçük işletmeler için en iyi İK yazılımı)
Şirketinizde benzersiz izin politikaları varsa (örneğin, şirkette 5 yıldan uzun süredir çalışanlar için özel hastalık izni hakkı), Keka bunu kolayca yönetebilir.
Keka'nın kullanıcı deneyimine odaklanması, onu özellikle çekici kılıyor: çalışanlar, son derece sezgisel bir gösterge paneli aracılığıyla kolayca izin taleplerini gönderebilir ve bakiyelerini takip edebilir. Aynı zamanda, yöneticiler sadece birkaç tıklama ile eğilimleri inceleyebilir ve onayları yönetebilir.
Keka HR'nin en iyi özellikleri
- Şirket politikalarına göre izin birikimlerini ve bakiyelerini otomatikleştirin, manuel görevleri ve izleme hatalarını ortadan kaldırın
- Çalışanların izin taleplerini, devam durumlarını ve maaş bilgilerini yönetmeleri için self servis portallar sağlayın
- Yöneticilere ve çalışanlara zamanında geri bildirim için hatırlatıcılar göndererek performans değerlendirmelerini otomatikleştirin
- Sorunsuz işe alım ve geçmiş kontrolleri için üçüncü taraf araçlarla entegre edin
Keka HR sınırlamaları
- Büyük kurumsal şirketler için gelişmiş özellikler eksik
- Karmaşık izin politikaları olan işler için sınırlı ölçeklenebilirlik
- Temel raporlama yetenekleri
Keka HR fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Keka HR puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (50+ yorum)
8. AbsenceSoft (En iyi devamsızlık izleme ve uyumluluk yazılımı)
İzin tahakkukunda tek bir hesaplama hatası veya yerel düzenlemelere uyulmaması, maliyetli yasal sorunlara yol açabilir. AbsenceSoft, yerel iş kanunlarına uyumu sağlarken devamsızlık izlemeyi otomatikleştirmede öne çıkıyor.
Öne çıkan özelliklerinden biri, işletmelerin yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışanlar veya sendikalı çalışanlar gibi farklı çalışan grupları için izin politikalarını tanımlamasına olanak tanıyan özelleştirilebilir tahakkuk kurallarıdır.
Örneğin, bir şirket, çalışanın kıdemine göre PTO birikimi için farklı kurallar belirleyebilir ve daha uzun süreli çalışanlara daha fazla tatil günü verebilir.
AbsenceSoft'un en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir kurallara (ör. kıdem veya departman) göre izin taleplerinin onay sürecini otomatikleştirin
- Çakışmaları önlemek ve yeterli kapsama sağlamak için çalışan izin verilerini planlama yazılımıyla senkronize edin
- FMLA veya ADA uygunluğunu ve kullanımını otomatik olarak hesaplayarak iş kanunlarına uyumu izleyin
AbsenceSoft sınırlamaları
- Birden fazla çalışan grubu olan kuruluşlar için karmaşık kurulum
- Daha büyük İK sistemleriyle karşılaştırıldığında temel raporlama özellikleri
AbsenceSoft fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
AbsenceSoft puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Derecelendirmeler mevcut değildir
9. Workday HCM (Büyük kurumsal şirketler için en iyi insan sermayesi yönetim sistemi)
Şirketiniz, devamsızlık yönetimini daha geniş bir İK ekosistemine entegre eden kapsamlı bir çözüme ihtiyaç duyuyorsa, Workday HCM ideal araç olabilir.
Anahtar güçlerinden biri, devlet tarafından zorunlu kılınan aile izni programları, kısa süreli iş göremezlik veya işçi tazminat talepleri gibi karmaşık, çok katmanlı izin politikalarını yönetmesidir.
Sistemin işgücü analizi araçlarıyla entegrasyonu, şirketlerin uzun vadeli devamsızlık eğilimlerini belirlemelerine yardımcı olarak daha iyi işgücü planlaması yapmalarını sağlar.
Workday HCM'nin en iyi özellikleri
- Tahmin analitiğini kullanarak personel ihtiyaçlarını önceden belirleyin ve işgücü planlamasını otomatikleştirin
- AI destekli içgörülerden yararlanarak çalışanların performanslarına göre kişiselleştirilmiş gelişim planları oluşturun
- Çalışanların becerilerini açık rollere otomatik olarak eşleştirerek iç mobiliteyi artırın ve işgücü devrini azaltın
- Öğrenme ve geliştirme programlarını izleyin ve yönetin, eğitim tamamlanma durumunu performans değerlendirmelerine otomatik olarak bağlayın
Workday HCM sınırlamaları
- Gelişmiş izin politikaları için önemli kurulum süresi gerektirir
- Gelişmiş analiz araçları özel bilgi gerektirebilir
Workday HCM fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Workday HCM puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.500+ yorum)
10. Timestatic (Takımlar için en iyi zaman takibi ve proje yönetimi aracı)
Timestatic, devamsızlıkları yönetmek için basit ama etkili bir yol arayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir.
Google Çalışma Alanı ve Slack gibi popüler iş araçlarıyla sorunsuz entegrasyonu ile öne çıkıyor. Bu, çalışanların iş ortamlarından hiç ayrılmadan izin talebinde bulunabilmelerini sağlar.
Kullanımı kolay arayüzü sayesinde yöneticiler tek bir tıklama ile izin taleplerini onaylayabilir veya reddedebilir ve sistem tahakkukları veya kesintileri otomatik olarak hesaplar.
Timestatic'in en iyi özellikleri
- Doğru faturalandırma ve proje yönetimi için gerçek zamanlı izleme ile zaman girdisini otomatikleştirin
- Daha iyi kaynak tahsisi için devam eden projelerle senkronize edilen izin taleplerini ve onaylarını kaydetmek için göreve özel zaman çizelgeleri oluşturun
- Proje gecikmelerini otomatik olarak tespit edin ve müdahale için proje yöneticilerine bildirimler gönderin
- Gerçek zamanlı takım verimlilik ölçümleri sağlayın ve proje zaman verimliliği hakkında raporlar oluşturun
Zaman sınırlamaları
- Büyük kuruluşlar için gelişmiş raporlama özellikleri yoktur
- Karmaşık izin politikaları için sınırlı özelleştirme
- Karmaşık İK gereksinimleri olan işler için uygun değildir
Zamana bağlı fiyatlandırma
- Timestatic: Aylık 1,50 $/kullanıcı
- Timestatic Pro: Aylık 2,50 $/kullanıcı
Timestatic puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (550+ yorum)
11. Connecteam (En iyi mobil öncelikli iş gücü yönetim platformu)
Mobil cihazları öncelikli, saha tabanlı takımlar için mükemmel olan Connecteam'in devamsızlık yönetimi araçları, çalışanların mobil uygulama üzerinden izin talebinde bulunmasına ve yöneticilerin bu talepleri tek bir dokunuşla anında onaylamasına veya reddetmesine olanak tanır.
Connecteam'in benzersiz bir özelliği, bir çalışan izin aldığında takımın programını otomatik olarak ayarlayarak vardiyaların kesintisiz devam etmesini sağlamasıdır.
Yorgunluk istatistiklerinin yüksek olabileceği ve optimum personel seviyesini korumak kritik öneme sahip inşaat veya lojistik gibi sektörlerdeki işletmeler için Connecteam'in otomatik kapsama uyarıları, devamsızlık nedeniyle operasyonların kesintiye uğramamasını sağlar.
Connecteam'in en iyi özellikleri
- Masa başı olmayan çalışanların izin ve devam çizelgelerini yönetmek için mobil öncelikli platformu kullanın
- Görev atamalarını ve son teslim tarihlerini otomatikleştirerek çalışanların zamanında tamamlamasını sağlayın
- Gerçek zamanlı performans ölçümleri oluşturun ve düşük performans gösteren takım üyelerine yöneticilere uyarılar gönderin
Connecteam sınırlamaları
- Büyük işletmeler için temel izin yönetimi özellikleri
- Çeşitli takımlara sahip kuruluşlar için sınırlı ölçeklenebilirlik
- Alan dışı çalışanlar için gelişmiş özellikler eksik
Connecteam fiyatlandırması
- Küçük İşletme Planı: 10 kullanıcıya kadar ücretsiz
- HR & Skills Basic: İlk 30 kullanıcı için aylık 35 $
- HR & Skills Advanced: İlk 30 kullanıcı için aylık 59 $
- HR & Skills Expert: İlk 30 kullanıcı için aylık 119 $
Connecteam puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
12. BambooHR (Büyüyen takımlar için en iyi kullanıcı dostu İK yazılımı)
Basit ve güçlü bir devamsızlık yönetim sistemi olan BambooHR, performans yönetim araçlarıyla entegre olma özelliği ile öne çıkıyor. Bu, yöneticilerin devamsızlığın çalışanların performansı üzerindeki etkisini kolayca izlemesini sağlar.
BambooHR'nin güçlü raporlama yetenekleri, İK takımlarının sık kısa süreli devamsızlıklar gibi çalışan devamsızlıklarında belirli kalıpları tespit etmesine ve devamsızlığı iyileştirmek için proaktif adımlar atmasına yardımcı olur.
Örneğin, İK, farklı departmanlardaki devamsızlık oranlarını gösteren özel bir rapor oluşturabilir, bu da eğilimleri belirlemeye ve personel veya sağlık programlarını buna göre ayarlamaya yardımcı olabilir.
BambooHR'nin en iyi özellikleri
- Yaşam etkinliklerine (ör. evlilik, çocuk doğumu) göre çalışanların sosyal haklarını otomatik olarak hesaplayın ve güncelleyin
- İK karar alma sürecine yardımcı olmak için çalışan verileri hakkında ayrıntılı, özelleştirilebilir raporlar sağlayın
- Belirlenen zaman çizelgeleri ve geri bildirim toplama ile performans değerlendirmelerini otomatikleştirin
- Yöneticilere yaklaşan çalışan değerlendirmeleri ve hedefleri hakkında otomatik hatırlatıcılar gönderin
BambooHR sınırlamaları
- Sınırlı izin politikası özelleştirme
- Devamsızlık eğilim analizi için temel analitik
- Basit İK ihtiyaçları olan küçük işletmeler için daha yüksek fiyatlandırma
BambooHR fiyatlandırması
- Temel: Özel fiyatlandırma
- Pro: Özel fiyatlandırma
BambooHR puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6 (2.500+ yorum)
13. actiPLANS (En iyi devamsızlık ve izin yönetim sistemi)
actiPLANS, karmaşık izin yapılarına sahip işletmeler için devamsızlık politikalarını yönetmede özellikle yetkin bir bulut tabanlı çözüm sunar.
Öne çıkan bir özelliği, farklı çalışan grupları için izin birikimlerini otomatikleştirme yeteneğidir. Bu sayede, daha uzun süreli çalışanlara daha fazla PTO hakkı verme gibi özel politikalar uygulanabilir.
Ayrıca, actiPLANS, İK yöneticilerine ayrıntılı gerçek zamanlı analizler sunarak, iş kararlarını etkileyebilecek mevsimsel artışlar veya kronik devamsızlık gibi devamsızlık eğilimlerini tespit etmeye yardımcı olur.
actiPLANS'ın en iyi özellikleri
- İş ve yaşam dengesini sağlayan yerel ve uluslararası iş kanunlarına uyumu sağlayın
- Çalışanların devamsızlık taleplerini otomatik olarak izleyin ve şirket politikalarına uyumu sağlayın
- Gecikmeleri azaltmak için yöneticilere bekleyen izin onayları hakkında gerçek zamanlı bildirimler gönderin
- Şirketinize özel kurallara göre PTO tahakkuklarını ve bakiyelerini otomatik olarak hesaplayın
actiPLANS sınırlamaları
- Temel raporlama araçları ile daha gelişmiş platformların karşılaştırması
- Diğer İK sistemleriyle sınırlı entegrasyon seçenekleri
- Arayüz, büyük işletmeler için fazla basit olabilir
actiPLANS fiyatlandırması
- 1-3 kullanıcı için: Ücretsiz
- 1-40 kullanıcı için: Aylık 1,9 $/kullanıcı
- 41-200 kullanıcı için: Aylık 1,5 $/kullanıcı
- 200'den fazla kullanıcı için: Sınırsız kullanıcı için sabit maliyet (aylık faturalandırılır)
actiPLANS puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: Yeterli puan yok
14. Buddy Punch (Uzaktan çalışan takımlar için en iyi zaman saati ve planlama aracı)
Kağıt zaman çizelgelerini uzlaştırmaya çalışmayı veya saatlik çalışanlarınızın saatlerini izlemek için manuel elektronik tablolara güvenmeyi hayal edin. Buddy Punch, saatlik çalışanlara odaklanarak zaman takibi ve devamsızlık yönetimini basitleştirir.
Bu uzaktan katılım sistemi, çalışanların herhangi bir cihazdan giriş ve çıkış yapmalarını sağlarken, sezgisel bir onay süreciyle izin taleplerini yönetir.
Öne çıkan özelliklerden biri, devamsızlık verilerini gerçek zamanlı olarak maaş bordrosuna entegre etme yeteneğidir. Bu sayede, PTO ve diğer izinler maaşlardan doğru bir şekilde düşülür.
Buddy Punch ayrıca ayrıntılı devamsızlık raporları sunarak yöneticilerin ofis dışı eğilimleri izlemelerine ve gerçek zamanlı verilere dayalı olarak personel kararlarını optimize etmelerine olanak tanır.
Buddy Punch'ın en iyi özellikleri
- Zaman saati girdilerini otomatikleştirin ve doğru işleme için bordro sistemleriyle entegre edin
- Çalışma saatleri dolmak üzere olan çalışanlara uyarılar göndererek işgücü düzenlemelerine uyumu sağlayın
- Çalışanların vardiyalarına göre giriş ve çıkışlarını sağlamak için planlama yazılımıyla entegre edin
- Vergi ve uyumluluk görevlerini basitleştirmek için otomatik bordro raporları oluşturun
Buddy Punch sınırlamaları
- Saatlik olmayan izin politikaları için sınırlı özelleştirme
- Devamsızlık analizi için temel raporlama özellikleri
- Büyük kurumsal şirketler için sınırlı ölçeklenebilirlik
Buddy Punch fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 5,49 $/kullanıcı
- Pro: Aylık 6,99 $/kullanıcı
- Enterprise: Aylık 11,99 $/kullanıcı
Buddy Punch puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)
15. When I Work (En iyi iş programı paylaşım ve izleme aracı)
Hem yöneticiler hem de çalışanlar düşünülerek tasarlanan When I Work, program oluşturma, katılım izleme ve vardiya değişikliklerini yönetme gibi görevleri basitleştiren sezgisel bir arayüz sunar
Yöneticiler için, vardiya değişiklikleri ve izin talepleriyle sıklıkla ilişkili olan ileri geri iletişimi ortadan kaldırır. Bunun yerine, uygulama bu görevleri yöneterek takım üyelerinin bilgilendirilmesini ve katılımını sağlar.
Çalışanlar, mobil cihazlarından erişilebilirliklerini yönetme, izin talep etme ve vardiyalarını değiştirme gibi özelliklerden yararlanabilir.
When I Work'ün en iyi özellikleri
- Otomatik planlama ile tüm iş programınızı tek bir tıklamayla oluşturun ve değerli zamanınızdan tasarruf edin
- Herhangi bir değişiklik olduğunda personeli anında bilgilendirin ve 1:1 veya grup sohbetleri etkinleştirin
- Hızlı ve doğru bordro işlemleri için zaman çizelgelerini içe aktarın
When I Work sınırlamaları
- Raporlama araçları, gelişmiş analitik veya son derece özelleştirilmiş raporlar gerektiren işlerin ihtiyaçlarını karşılamayabilir
When I Work fiyatlandırması
- Temel özellikler: Aylık 2,50 $/kullanıcı
- Pro: Aylık 5 $/kullanıcı
- Premium: Aylık 8 $/kullanıcı
When I Work puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,5 (1.000'den fazla yorum)
ClickUp ile Çalışan Devamsızlıklarını Verimli Bir Şekilde Yönetin
Tek bir kaçırılan vardiya veya onaylanmamış izin, hızla lojistik bir kabusa dönüşebilir ve boşlukları doldurmak, programları güncellemek ve maaş düzeltmelerini yönetmek için koşturmanıza neden olabilir.
Bu nedenle, devamsızlık yönetimi daha akıllı, daha hızlı ve daha bağlantılı olmalıdır ve ClickUp tam da bunu sunar.
Diğer araçlar temel işlevleri yerine getirirken, ClickUp kusursuz entegrasyonları, özelleştirilebilir iş akışları ve güçlü analitik özellikleriyle bir adım öteye geçer.
Katılım takibinden daha fazlasını isteyen işletmeler için ClickUp açık ara kazanan. Artık eski sistemleri geride bırakıp, takımınızı çevik, üretken ve her zaman bilgili tutan bir araca geçmenin zamanı geldi.
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