Ora Proje Yönetimi Kılavuzu (Özellikler, Avantajlar, Sınırlamalar)

Öncelikle, Ora'nın pop yıldızı Rita Ora tarafından piyasaya sürülen ünlü bir moda etiketi olmadığını açıklığa kavuşturalım. 🎤

Ancak Ora'nın yapabileceği şey, Rita Ora'nın perakende işini yönetmesine yardımcı olmaktır. 🛍

Ne demek istiyoruz?

Ora, bireylere ve takımlara işlerini yürütmek için ihtiyaç duydukları neredeyse her şeyi sağlayan bir proje yönetimi uygulamasıdır.

Peki, Ora proje yönetimi ne kadar etkili?

Merak etmeyin, cevabı bizde!

Bu Ora incelemesinde, Ora'nın proje yönetiminde size nasıl yardımcı olduğunu, avantajlarını ve sınırlamalarını ele alacağız. Ayrıca kullanabileceğiniz en iyi alternatif yazılımları da öne çıkaracağız.

Hadi başlayalım!

Ora nedir?

Ora, bireylerin ve takımların günlük görevlerini ve projelerini yönetmelerine yardımcı olan bir verimlilik ve görev yönetimi uygulaması dır.

İster şirket içi ister uzaktan çalışan bir takım olun, Ora'nın aşağıdaki görev yönetimi özelliklerinden yararlanabilirsiniz:

Uzaktan toplantılar için yerleşik video konferans

Farklı projeleri kişiselleştirmenize olanak tanıyan özel alanlar

Her takım üyesini bilgilendirmek için yorumlar

Hiçbir görevin gözden kaçmamasını sağlamak için görev delegasyonu

Engelleyici görevleri belirlemenize yardımcı olacak görev ilişkileri

Ora temel olarak ne için kullanılır?

Uygulama, serbest çalışanlar, pazarlama ekipleri, girişimciler ve daha fazlası tarafından kullanılabilir.

Ancak çoğu takım Ora'yı şu amaçlarla kullanır:

Temel görev yönetimi

Görsel takım işbirliği

Çalışanların ve kişisel verimliliğin artırılması

Çevik proje yönetimi

Müşteri ilişkileri yönetimi

Ora, hem takımlar hem de bireyler tarafından kullanılabilir, çünkü uygulama yaşam tarzı kullanıcıları, serbest çalışanlar ve büyük şirketler için çözümler sunar. Böylece, Ora'yı perakende işine başlamak ve tırnaklarınızı yaptırmak gibi günlük yaşam tarzı hatırlatıcıları almak için kullanmak isterseniz, bunu yapabilirsiniz! 💅

ora'nın 4 Anahtar Özelliği

Her proje yönetimi yazılımı, her kullanıcının sevdiği birkaç harika özelliğe sahiptir.

Ora'nın en sevilen özelliklerine geçmeden önce, Ora'nın görevleri nasıl organize ettiğine dair kısa bir özet sunalım:

Ora, projeleri listeler halinde düzenler ve listeler kartlar veya görevlerden oluşur. Kartlar, ek dosyalar, yorumlar, görev ilişkileri, kontrol listeleri ve daha fazlası dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm Ora görev bilgilerini size sağlar.

Şimdi, daha fazla uzatmadan, Ora'nın en popüler dört özelliğini sunuyoruz:

1. Alt görevler ve kontrol listeleri

Bir yemek tarifi kitabı aldığınızı ve her adımı takip edip kontrol etmek yerine, tüm malzemeleri bir kerede karıştırdığınızı hayal edin.

Patrick, eğlenceli olabilir ama yine de felaketle sonuçlanacak.

Benzer şekilde, bir proje üzerinde çalışırken, her şeyi bir anda aceleye getirip en iyisini umut edemezsiniz.

Çözüm?

Projeyi daha küçük, yönetilebilir iş parçalarına ayırmanız gerekir.

Ora, adım adım yaklaşımın önemini anlar, bu nedenle uygulama, ayrıntılı kart görünümünüzde kontrol listeleri oluşturarak görevleri alt görevlere bölmenize olanak tanır.

Kontrol listesi oluşturduktan sonra, ilerledikçe öğeleri işaretleyebilirsiniz.

2. Kanban panoları

Ora'nın projeleri listeler halinde düzenlediğinden bahsetmiştik, hatırlıyor musunuz?

Ora'nın kanban panosu size aynı anda birden fazla liste gösterir. Kanban metodolojisi ise tamamen esneklik ve gelişmiş iş akışları üzerine kuruludur.

Bu görünümde, kartları bir listeden diğerine veya daha spesifik olarak "devam ediyor"dan "tamamlandı"ya sürükleyip bırakabilirsiniz. Bu, görevleri bir iş akışı içinde kolayca taşıyabileceğiniz anlamına gelir.

Ancak endişelenmeyin, belirli bir liste adı setiyle sınırlı değilsiniz.

Hatta, onlara istediğiniz adı verebilirsiniz!

Ora'da ayrıca liste eylemleri adlı bir özellik de bulunmaktadır. Bu özellik, bir görev belirli bir listeye taşındığında liste eylemlerini otomatikleştirmenizi sağlar.

Örneğin, bir görevi belirli bir listeye taşıdığınızda, görev otomatik olarak birine atanır veya o göreve belirli bir durum verilir.

3. Zaman takipçisi

Ora'nın yerel zaman takipçisi, her görev için harcanan zamanı takip etmenizi sağlar. Üstelik, takımınız ne üzerinde çalıştığınızı ve görevi ne zaman bitireceğinizi görebilir.

Ora'nın Slack entegrasyonunu etkinleştirirseniz, zaman takibi yapılan raporlarınız Slack'te de gösterilir veya raporlar bölümünden indirebilirsiniz.

Böylelikle takımlar ihtiyaç duydukları tüm verilere parmaklarının ucunda ulaşabilir ve gereksiz toplantılara gerek kalmaz.

Evet, kolayca bir e-posta veya kısa mesajla halledilebilecek iki dakikalık toplantılardan bahsediyoruz. 🙄

4. Yinelenen görevler

Herkesin günlük, haftalık veya aylık olarak tekrarlaması gereken görevleri vardır.

Bu, toplantı hatırlatıcılarından brunch randevularına kadar her şey olabilir. 🥂

Ora, bu görevleri tekrarlamak üzere ayarlamanıza olanak tanır; bu, tutarlı teslim tarihleri olan projeleri yönetirken çok yararlıdır.

Ora bu görevleri sizin için otomatikleştirir, böylece siz iyi yemeklerin tadını çıkarmak gibi önemli şeylere odaklanabilirsiniz!

Görevleri haftalık, aylık veya hatta yıllık olarak tekrarlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ve bunun için haftanın belirli günlerini veya belirli bir saati seçebilirsiniz.

Ve eğer (hepimiz gibi) çok unutkan biriyseniz, göreve bir son teslim tarihi eklemeniz yeterlidir.

proje Yönetimi için Ora Kullanmanın 3 Avantajı

Ora'nın Ora-ight bir proje yönetimi aracı olmasının üç nedeni:

1. Tamamen özelleştirilebilir

Ora son derece özelleştirilebilir.

Ora ile mevcut bir metodoloji seçebilir veya kendi metodolojinizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca, özel proje alanları, şablonlar ve bildirim ayarları ile projelerinizi özelleştirebilirsiniz.

Uygulama, özellikleri istediğiniz gibi açıp kapatmanıza bile olanak tanır. Örneğin, istediğiniz zaman kontrol listeleri, kanban panoları, listeler ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

Ve elbette, projeleriniz için farklı temalar, modlar, liste renkleri ve arka planlar arasından seçim yapabilirsiniz. 🎨

2. İletişimi kolaylaştırır

Hızlı yanıt almak için her seferinde uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmaktan mı sıkıldınız?

Evet, biz de öyle.

Ora'nın da bunu yaptığını tahmin ediyoruz, çünkü takımınızın iletişimini kolaylaştırmanıza yardımcı olacak özelliklere sahip.

Ora bunu Ora sohbeti, Slack entegrasyonu ve e-posta entegrasyonu aracılığıyla yapar.

Ayrıca Slack entegrasyonunu kullanarak görevler oluşturabilir ve Slack'te Ora güncellemelerini alabilirsiniz.

Ora sohbet, takımların dosya ve mesaj paylaşımı için mükemmel bir yerdir. Gizli, herkese açık ve hatta gizli kanallar oluşturabilirsiniz.

Gizli kanallar sadece davetle erişilebilir, bu nedenle içinizdeki gizli ajanı ortaya çıkarmak ve hassas bilgilerinizi güvende tutmak için mükemmel bir yerdir.

Ancak bazen yorumlar mesajı tam olarak iletemiyor, değil mi?

Bu nedenle Ora, herhangi bir kanaldan video görüşmeleri başlatmanıza olanak tanır!

Bunun yanı sıra, Ora'nın e-posta entegrasyonunu kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

E-posta yoluyla görev atama

Mevcut bir projeye görev e-postayla gönderme

Belirli bir listeye görev e-postayla gönderme

Bir bildirime yanıt vererek veya belirli bir görev adresini kullanarak Ora görevine yorum ekleyin

3. Çevik proje yönetimi için uygun

Ora görev yönetimi söz konusu olduğunda, göründüğünden daha fazlası var.

Ne demek istiyoruz?

Ora sadece temel görev yönetimi özelliklerine sahip değildir, aynı zamanda aşağıdakiler gibi birçok çevik özelliğe de sahiptir:

Scrum'ın ne olduğu hakkında kısa bir özet:

Scrum, işlevler arası takımların sprint adı verilen döngüler halinde sonuçlar elde etmesine yardımcı olan bir süreç yönetimi çerçevesidir. 🏃

Bu süreç genellikle çevik yazılım geliştirme takımları tarafından ürünleri zamanında teslim etmelerine yardımcı olmak için kullanılır.

Şimdi Ora'ya geri dönelim.

Ora, scrum projeleri oluşturmanıza olanak tanır.

Projeniz oluşturulduktan sonra, birikmiş işler veya sprint görünümü arasında geçiş yapabilirsiniz.

Backlog , gelecekteki tüm görevlerinizi içerir ve sprintler, tekrarlanabilir döngülerde tamamlanması gereken görevlerdir.

Sprint'inize başladıktan sonra, hız grafiklerini kullanarak her sprintte ne kadar işin yapıldığını görebilirsiniz.

Bu neden yararlı?

Bu bilgiler, bir proje yöneticisinin gelecekteki sprintlerde ne kadar işin yapılabileceğini tahmin etmesine yardımcı olabilir, böylece takımlar bu kadar yorgun düşmez:

Ayrıca, kalan iş miktarını ve tamamlanması için ne kadar zaman olduğunu görmek için burndown grafiklerini de kullanabilirsiniz. Temel olarak, görevi zamanında tamamlayıp tamamlayamayacağınızı gösterir.

Ora'nın öne çıkan özelliklerini ele aldığımıza göre, şimdi eksikliklerine bir göz atalım:

proje Yönetimi için Ora Kullanmanın 5 Sınırı (Çözümleriyle)

Ora, hepsi bir arada proje yönetimi çözümü olduğunu iddia etse de, uygulama birçok alanda işlevsellikten yoksundur.

İşte Ora'nın tam olarak işlevsel olması için diğer birkaç uygulama ile entegre etmeniz gereken beş neden.

Ora kullanmanın bazı dezavantajları şunlardır:

(Belirli bir dezavantaja gitmek için bağlantılara tıklayın)

İşte her bir sınır ve bunu nasıl çözebileceğiniz hakkında daha ayrıntılı bilgi:

1. Sınırlı proje görünümleri

Ora'da dört proje görünümü vardır: liste görünümü, gündem görünümü, zaman çizelgesi görünümü ve Kanban panosu görünümü.

Bununla ilgili sorun, sınırlı görünümlerin sınırlı seçenekler anlamına gelmesidir.

Ne demek istiyoruz?

Elbette, yazılım geliştirme takımınız Kanban panosu ile idare edebilir, ama tasarım takımınız ne olacak?

Muhtemelen fikir üretmek için bir zihin haritası görünümüne ihtiyaçları olacak.

Ne yazık ki, Ora ile tasarım takımınız sıkıcı bir liste kullanarak beyin fırtınası yapmak zorunda kalacak.

Ama endişelenmeyin. ClickUp , bakış açınızı genişletmek için burada, kelimenin tam anlamıyla!

ClickUp, küçük ve büyük şirketlerde yüksek verimli takımlar tarafından kullanılan en yüksek puanlı verimlilik ve proje yönetimi yazılımlarından biridir.

Sprint Widget'ları ve Otomasyonları ile Sprint'leri yönetmenize yardımcı olmaktan, Kontrol Listeleri ile günlük kişisel görevlerinizi yönetmenize yardımcı olmaktan, ClickUp her türlü projeyi baştan sona yürütmenize yardımcı olabilir.

ClickUp, Ora'yı kendi alanında nasıl geride bırakıyor?

ClickUp çözümü #1: esnek proje görünümleri

ClickUp, her takımın ihtiyaçlarına uygun çok sayıda esnek proje görünümü sunar.

Bu görünümlerin bazıları şunlardır:

Ancak ClickUp'ın Ora'yı kendi alanında geride bıraktığını söylerken şaka yapmıyorduk.

ClickUp ayrıca Liste görünümü, Zaman çizelgesi görünümü, Takvim görünümü ve Kanban panoları da sunar.

Herhangi bir görevi sürükleyip bırakarak Pano görünümünde görevlerin durumunu değiştirin!

Herhangi bir görevi sürükleyip bırakarak Pano görünümünde görevlerin durumunu değiştirin!

2. Not alma özelliği yok

Hiç harika bir fikir geldi ama bunu not alacak bir yer bulamadınız mı?

Evet, hepimiz nasıl olduğunu biliyoruz: zihninizde bir not alırsınız ve birkaç dakika sonra milyon dolarlık fikrinizi hatırlayamazsınız.

Ne yazık.

Bu yüzden not alma özelliklerine sahip bir yazılıma ihtiyacınız var!

Ne yazık ki, Ora'da takımların kişisel listelerini, fikirlerini ve önemli hatırlatıcılarını not alabilecekleri özel bir not defteri yoktur.

Sanırım bunun kredisini başkasına bırakmak zorunda kalacaksınız...

ClickUp'ın Not Defteri, araştırma, yazma ve beyin fırtınası için mükemmel bir ücretsiz not alma aracıdır.

Kontrol listeleri oluşturabilir, fikirlerinizi not alabilir ve gün boyunca aklınıza gelen her şeyi yazabilirsiniz!

Tek bir Kontrol Listesi öğesi içinde iç içe geçmiş Kontrol Listeleri bile oluşturabilirsiniz.

Endişelenmeyin, ClickUp düşüncelerinizi ifade etmenin önemini anlıyor, bu yüzden Not Defteri ile Zengin Metin Düzenleme ve biçimlendirme özelliklerini kullanabilirsiniz

ClickUp'ın Chrome Uzantısı Not Defteri'nde Zengin Metin Düzenleme özelliğini kullanarak düşüncelerinizi anında düzenleyin!

ClickUp'ın Chrome Uzantısı Not Defteri'nde Zengin Metin Düzenleme özelliğini kullanarak düşüncelerinizi anında düzenleyin!

3. Özel hedef izleme özelliği yok

Kişisel veya profesyonel düzeyde olsun, motivasyonunuzu korumak istiyorsanız hedef belirlemek çok önemlidir.

Ora'da hedefler, sprintler veya istediğiniz herhangi bir şey olabilen proje dönüm noktaları olsa da, özel bir hedef izleme özelliği yoktur.

Sorun nedir?

Dönüm noktalarına ulaşmak için hedefler belirlemeniz gerekir.

Hedefler daha spesifiktir ve zaman çizelgesi daha kısadır, oysa dönüm noktaları daha küçük başarılarınızın sonucudur.

Temel olarak, biri olmadan diğeri olamaz.

Patates kızartması olmadan hamburger yemek gibi. 🙅

ClickUp çözümü #3: özel Hedefler özelliği

ClickUp'taki hedefler, yönetilebilir ve ulaşılması daha kolay Hedefler olarak ayrılabilen üst düzey amaçlardır.

İşte nasıl işliyor:

Hedef, ölçülebilir bir sonuçtur ve bir hedefi tamamladığınızda, Amaç'ınıza bir adım daha yaklaşmış olursunuz.

Peki, bir şeyi tamamlamaya ne kadar yaklaştığınızı nasıl anlarsınız?

Endişelenmeyin, ClickUp sizi zor durumda bırakmayacak.

ClickUp, ilerlemenizi gerçek zamanlı olarak takip etmenizi sağlar. Bu sayede, ne kadar ilerleme kaydettiğinizi ve Hedefinize ne zaman ulaşacağınızı tam olarak görebilirsiniz

Her Hedef'i tamamladığınızda, ilerlemeniz otomatik olarak yüzde olarak artar.

Tamamladığınız Hedefleri izleyerek ClickUp'ta herhangi bir Hedefe doğru ilerlemenizi görün!

Tamamladığınız Hedefleri izleyerek ClickUp'ta herhangi bir Hedefe doğru ilerlemenizi görün!

4. Bilgi tabanları oluşturamazsınız

Şu anda Ora, takımlara gerçek zamanlı belge işbirliği ve düzenleme özellikleri sunmamaktadır. Bu, Ora'da wiki, kullanıcı kılavuzları veya bilgi tabanları oluşturamayacağınız anlamına gelir.

Dolayısıyla, herhangi bir belge oluşturmak istiyorsanız, başka bir uygulamaya geçmeniz gerekecektir.

Hepsi bir arada bir araç için fazlasıyla yeterli, değil mi?

Not: Ora, halka açık yol haritasına benzer bir özellik ekledi.

ClickUp çözümü #4: Belgeler

Belgeler hayal edebileceğiniz her türlü belgeyi oluşturmak için mükemmel bir yerdir.

Cidden, bilgi tabanları oluşturabilir, tüm senaryoları yazabilir ve hatta bir sonraki en çok satan gerçek suç romanını yazabilirsiniz. 🔎

Her yazarın bir düzenleyiciye ihtiyacı vardır, değil mi?

Bu nedenle ClickUp, takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak düzenleme yapmanızı sağlar.

ClickUp Docs'ta birden fazla takım üyesi aynı anda bir belgeyi düzenleyebilir!

ClickUp Docs'ta birden fazla takım üyesi aynı anda bir belgeyi düzenleyebilir!

Ayrıca, Çalışma Alanı 'ndaki ekip arkadaşlarınızla Belgeler'i paylaşabilir veya gizli ya da genel bir bağlantı aracılığıyla paylaşabilirsiniz.

Ve işinizi gerçekten ortaya çıkarmak istiyorsanız, Belgenizi Google ile paylaşın! #FameIncoming.

Konuşmanız sırasında ClickUp'a teşekkür etmeyi unutmayın!

5. Sınırlı entegrasyonlar

Ora'nın yalnızca birkaç entegrasyonu vardır.

Şaka yapmıyoruz; Ora'nın entegrasyonlarının sayısını parmaklarınızla sayabilirsiniz.

Ora'nın entegrasyonlarının listesi aşağıda yer almaktadır:

Slack

Google Takvim

Zendesk

Zapier

Github

GitLab

Bitbucket

Google Drive

Eh, kısa sürdü.

ClickUp çözümü #5: çok sayıda güçlü Entegrasyon

ClickUp, Ora'nın sunduğu tüm entegrasyonlar dahil olmak üzere binlerce entegrasyona sahiptir.

Binlerce Entegrasyon seçeneği ile favori uygulamalarınızda süreçleri kolaylıkla optimize edebilirsiniz.

Favori entegrasyonlarımız hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz.

ClickUp, Trello, Wrike, Jira ve daha fazlası dahil olmak üzere önceki ücretsiz proje yönetimi yazılımlarınızdan veri aktarmayı da çok kolaylaştırır.

Önceki proje yönetimi araçlarından işlerinizi doğrudan ClickUp'a kolayca aktarın!

Önceki proje yönetimi araçlarından işlerinizi doğrudan ClickUp'a kolayca aktarın!

ClickUp'ın projelerinizi yönetmenize yardımcı olabileceği daha fazla yol:

Artık Ora-ight aracından öteye geçme zamanı

Peki, Ora etkili bir proje yönetimi aracı mu?

Ora, bazı harika temel görev yönetimi özellikleri sunsa da, uygulama, bilgi tabanı yönetimi, birden fazla atanan kişi, hedef izleme ve daha fazlası gibi gelişmiş özelliklere sahip diğer sezgisel proje yönetimi uygulamalarının gerisinde kalmaktadır.

Ve ClickUp ile gerçek bir çözüm varken, neden sürekli olarak geriden gelen bir uygulamayla yetinmek isteyesiniz ki?

50'den fazla otomasyon, güçlü mobil uygulamalar ve Özel Bildirimler gibi özelliklerden, sınırsız kullanıcı kullanmanıza olanak tanıyan güçlü bir ücretsiz plana kadar, ClickUp en iyi görev yönetimi yazılımıdır.

Her zaman bir adım önde olacak bir proje yönetimi aracını deneyimlemek için ClickUp'ı bugün ücretsiz olarak kullanmaya başlayın.