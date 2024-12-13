i̇nsan Kaynakları Süreçlerini Kolaylaştırmak için En İyi 11 İK CRM'si

İK işleri bazen sonsuz bir görev gibi hissettirebilir. İşe alım, maaş bordrosu, sosyal haklar, eğitim ve çalışan performansı gibi işleri takip etmek kısa sürede yığılabilir.

İşte bu noktada, İK CRM yazılımı İK süreçlerini yönetmede hayat kurtarıcı bir rol oynar.

İş başvurularını yönetmek için yardıma mı ihtiyacınız var? Tamamlandı. Çalışanların performansını izlemek veya eğitim oturumları planlamak mı istiyorsunuz? Çok kolay. Maaş bordrosu veya sosyal haklar yönetiminde zorlanıyor musunuz? Yazılım size yardımcı olur.

Zaman kazanmanıza, maliyetleri azaltmanıza ve çalışan bağlılığını artırmanıza yardımcı olacak en iyi İK CRM yazılımlarını burada bulabilirsiniz.

⏰ 60 Saniyelik Özet i̇nsan Kaynakları süreçlerini kolaylaştırmak için en iyi 11 İK CRM'si: ClickUp: İK proje yönetimi ve çalışan ilişkileri için en iyisi

Rippling : Çalışan yaşam döngüsünü otomatikleştirmek için en iyisi

Bamboo HR: İK verilerini ve raporlamayı merkezileştirmek için en iyisi

Paycor: Bordro uyumluluğu için en iyisi

Workday HCM: Veriye dayalı İK kararları almak için en iyisi

TriNet: Çalışanlara sağlanan sosyal hakları yönetmek için en iyisi

Bitrix24: İK iletişimi ve işbirliği için en iyisi

Workable: Aday bulma ve işe alım için en iyisi

Monday. com: Özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir bir İK iş akışı oluşturmak için en iyisi

UKG Pro: Kapsamlı işgücü yönetimi için en iyisi

Gusto: Yetenek yönetimi için en iyisi

HR CRM nedir?

HR CRM (İnsan Kaynakları Müşteri İlişkileri Yönetimi) yazılımı, işgücü yönetimini basitleştirmek için HR ve CRM araçlarının en iyi özelliklerini bir araya getirir. İşe alımdan çalışan bağlılığı, eğitim ve performans yönetimine kadar her şeyi yönetir.

Böylece, İK CRM, İK operasyonlarının karmaşıklığını azaltır ve genel çalışan memnuniyetini artırır.

HRM ve CRM HRM (İnsan Kaynakları Yönetimi), işe alım, eğitim, performans değerlendirmeleri ve iş kanunlarına uyum dahil olmak üzere bir organizasyondaki insanları yönetmekle ilgilidir. Öte yandan, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) müşterilerle etkileşimleri yönetmeye, satışları izlemeye ve müşteri hizmetlerini iyileştirmeye odaklanır. HR CRM, geleneksel CRM araçlarının ilişki kurma yeteneklerini uyarlayarak çalışanlarınızla ilişkilerinizi geliştirmenize ve yönetmenize yardımcı olur. Bu, İK takımlarının geleneksel yönetim görevlerinin ötesine geçerek çalışanlarıyla daha güçlü ve anlamlı bağlantılar kurabilmesini sağlar.

HRM ve CRM'nin birleşimi, iş gücünüzü yönetmek için çığır açan bir yol sunar. Peki, HR CRM'yi bu kadar faydalı kılan nedir?

HR CRM'yi işinize entegre etmenin avantajları şunlardır:

Çalışanlarınızı değerli paydaşlar olarak görerek onlarla güçlü ve kalıcı ilişkiler kurun

Çalışan profilleri oluşturun, çalışanların beceri eksikliklerini izleyin ve çalışan deneyimlerini iyileştirmek için özel öğrenme ve gelişim planları sunun

Bilgiye dayalı kararlar almak için çalışan devir risklerini, çalışan memnuniyet oranını ve gelecekteki yetenek ihtiyaçlarını tahmin edin

İK CRM'de nelere dikkat etmelisiniz?

Bir İK CRM seçerken, yazılımın kuruluşunuzun ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmanız önemlidir:

📌 Verimli işe alım özellikleri: Başvuru izleme sistemi ( ATS) şablonları ve otomatik mülakat planlama özelliğine sahip işe alım araçları, saatlerce süren manuel çabadan tasarruf etmenizi sağlar. İyi bir İK CRM'si, aday havuzunu yönetmenize ve işe alım sürecindeki ilerlemeyi sorunsuz bir şekilde izlemenize de yardımcı olur

📌 Çalışan bağlılığı özellikleri: Geri bildirim, takdir ve iletişim araçları, çalışanlarınızı motive etmek için çok önemlidir. Bir İK CRM'si bu süreçleri merkezileştirerek çalışanların bağlantı hissetmelerini ve değer verildiğini hissetmelerini sağlar

📌 Performans izleme: Hedefler belirlemek, ilerlemeyi izlemek ve performansı gözden geçirmek basit olmalıdır. Performans değerlendirmelerini ölçmenize ve çalışanların gelişimini etkili bir şekilde yönlendirmenize olanak tanıyan araçlar arayın

📌 Bordro ve uyumluluk yönetimi: Bordro yönetimi ve iş kanunlarına uyum karmaşık olabilir. İK CRM sistemleri bu görevleri otomatikleştirerek manuel hata riskini azaltmalıdır

📌 Özelleştirme seçenekleri: Her kuruluşun kendine özgü ihtiyaçları vardır, bu nedenle yazılım özelleştirme özellikleri sunmalıdır. Özel iş akışları, kişiselleştirilmiş İK gösterge panelleri ve esnek raporlama seçenekleri sunan bir araç seçin

En İyi 11 İK CRM

En iyi İK CRM platformlarını ve anahtar özelliklerini daha yakından inceleyelim.

1. ClickUp (İnsan kaynakları proje yönetimi ve çalışan ilişkileri için en iyisi)

ClickUp'ın CRM ile çalışan etkileşimlerini geliştirin ve sorunsuz iletişim sağlayın

Olumlu bir işveren-çalışan ilişkisi, herhangi bir kuruluşun uzun vadeli büyümesi ve başarısı için anahtardır. Ancak, çalışanların ve kuruluşun farklı beklentilerini uyumlu hale getirmek önemli bir zorluk olabilir. ClickUp CRM, işverenleri ve çalışanları aynı sayfaya getirerek ve ilişkilerini güçlendirerek bu konuda yardımcı olur.

ClickUp CRM aracını özelleştirerek çalışan verilerini merkezileştirebilir ve her çalışanın iş geçmişini, performans verilerini, eğitim ve gelişim faaliyetlerini görüntüleyebilirsiniz. ClickUp Goals gibi araçları entegre ederek, ilgili hedefleri ve anahtar sonuçları (OKR'ler) belirleyebilir ve sürekli iyileştirme kültürü oluşturabilirsiniz.

ClickUp CRM, özel gösterge panelleri aracılığıyla çalışanların görev süreleri boyunca katkılarını izlemenize de yardımcı olur. Bu, çalışanların eğitimine yapılan yatırımın geri dönüşünü analiz etmenizi ve kuruluş için en değerli çalışanları belirlemenizi sağlar.

Hepsi bu kadar değil! CRM'nin müşteri iletişimini merkezileştirmenize yardımcı olduğu gibi, ClickUp'ın CRM'si de işe alım mesajlarından geri bildirim anketlerine kadar tüm çalışan iletişimini tek bir yerden yönetmenize yardımcı olur.

Hatta, işe alım, eğitim, deneme veya performans değerlendirme aşamasında olsun, kuruluşunuzdaki her çalışanın durumunu izlemenizi sağlar. Bu, kişiselleştirilmiş destek ve ödüller sunmak için ihtiyacınız olan görünürlüğü sağlayarak çalışanlarınızın kendilerini değerli hissetmelerini sağlar.

ClickUp HR yazılımı ile bir işe alım süreci oluşturun ve işe alım sürecinizi kolaylaştırın

Çalışan bağlılığını daha da artırmak mı istiyorsunuz? İK Takımları için ClickUp bunu mümkün kılar. ClickUp Görevleri'ni kullanarak, her çalışanın rolüne göre adım adım görevler ekleyerek kişiselleştirilmiş bir işe alım süreci oluşturabilirsiniz.

En iyi yanı ise, ClickUp'ın işe alım sürecini kolaylaştırarak en yetenekli çalışanları işe almanıza yardımcı olmasıdır.

ClickUp İşe Alım Adayı Şablonu ile, Zapier aracılığıyla ClickUp Form, Google Form ve Typeform gibi araçları birbirine bağlayarak her aday için otomatik olarak görevler oluşturabilir ve başvuru sahiplerini karşılaştırabilirsiniz. Bu sayede, operasyonel süreçlerden çok aday değerlendirmesine ve aday deneyimini iyileştirmeye odaklanabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp İşe Alım Adayı Şablonu ile işe alım sürecini optimize edin, verimliliği artırın ve kaynaklardan tasarruf edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özelleştirme seçenekleri, yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Organizasyonel şeffaflık, ClickUp'ı takıma sunduğumuzdan beri elde ettiğimiz en etkili avantajlardan biridir. Artık ClickUp'ta, organizasyondaki herkes takımımızın OKR'lerini, bunların sahiplerini ve ilerlemelerini görebilir. Geriye dönüp baktığımızda, ClickUp'tan önce bu düzeyde bir şeffaflık yoktu, bu nedenle tüm departmanlarımız birbirinden kopuktu.

Organizasyonel şeffaflık, ClickUp'ı takıma sunduğumuzdan beri elde ettiğimiz en etkili avantajlardan biridir. Artık ClickUp'ta, organizasyondaki herkes takımımızın OKR'lerini, bunların sahiplerini ve ilerlemelerini görebilir. Geriye dönüp baktığımızda, ClickUp'tan önce bu düzeyde bir şeffaflık yoktu, bu nedenle tüm departmanlarımız birbirinden kopuktu.

2. Rippling (Çalışan yaşam döngüsünü otomatikleştirmek için en iyisi)

via Rippling

Rippling, işe alımdan oryantasyona, geliştirme, elde tutma ve işten ayrılmaya kadar çalışanların yaşam döngüsünü otomatikleştirir. Örneğin, bir çalışan başka bir eyalete taşınırsa, Rippling geçerli yasalara göre vergileri otomatik olarak hesaplar.

Ayrıca, çalışanların yıl dönümleri için hatırlatıcılar ayarlamak ve bir çalışanın performans düşüşü için bildirimler göndermek gibi özel bir İK iş akışı oluşturmak için de kullanabilirsiniz. En öne çıkan özelliği, çalışanlara taleplerine, becerilerine, sertifikalarına vb. göre belirli müşteri görevleri atamanızı sağlayan özel planlamadır.

Rippling'in en iyi özellikleri

Personel zaman ve devam durumunu gerçek zamanlı olarak takip ederek personel alımı veya fazla mesai eğilimlerini belirleyin

Yerel, bölgesel ve ulusal İK uyumluluk gereksinimlerini yönetin ve uyumluluğu takip etmek için eylem planları oluşturun

Kuruluşun işe alım ihtiyaçlarına göre özel mülakat aşamaları oluşturun

Dalgalı sınırlamalar

Yıllık ödeme gerektirir, erken iptal durumunda ceza uygulanır ve ücretsiz deneme sürümü sunulmaz

Dalgalı fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Rippling derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,8/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (3.000'den fazla yorum)

Rippling'in otomasyonu, manuel işleri azaltır ve hataları önlemeye yardımcı olur. Platform ayrıca birçok başka uygulamayla bağlantı kurarak işinizin/şirketinizin ihtiyaçlarına göre esnek bir yapı sunar. Genel olarak, Rippling çalışanların yönetimindeki birçok sorunu ortadan kaldırır ve takımların daha önemli işlere odaklanmasını sağlar. Raporlama veya özelleştirme gibi bazı özellikler daha sezgisel olabilir.

Rippling'in otomasyonu, manuel işleri azaltır ve hataları önlemeye yardımcı olur. Platform ayrıca birçok başka uygulamayla bağlantı kurarak işinizin/şirketinizin ihtiyaçlarına göre esnek bir yapı sunar. Genel olarak, Rippling çalışanların yönetiminde birçok sorunu ortadan kaldırır ve takımların daha önemli işlere odaklanmasını sağlar. Raporlama veya özelleştirme gibi bazı özellikler daha sezgisel olabilir.

3. Bamboo HR (İK verilerini ve raporlamayı merkezileştirmek için en iyisi)

via BambooHR

BambooHR, çalışan verilerinin yönetimi ve analizi için harika bir çözümdür. Çalışanların hizmet süresi, işten ayrılma oranı, izinleri vb. hakkında ayrıntılı raporları görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, daha iyi kararlar alınabilmesi için çalışan değerlendirmelerini, geri bildirimlerini ve raporlarını kolaylaştırmaya yardımcı olan bir performans yönetimi modülü de bulunmaktadır.

Anonim eNPS anketleri gerçekleştirerek çalışan memnuniyet puanlarını ölçebilir ve etkili değişiklikler uygulayabilirsiniz.

Bamboo HR'nin en iyi özellikleri

Sorunsuz bordro işleme, kapsamlı raporlama ve sorunsuz vergi beyannameleri için çalışan verilerini birleştirin

İş ilanları oluşturun, başvuruları izleyin, özgeçmişlere yorum yapın ve adayları değerlendirin, işe alım sürecini sorunsuz ve işbirliğine dayalı hale getirin

EEO-1 raporlarından yaş ve cinsiyet profillerine kadar geniş bir aralıktaki İK verileri hakkında özel raporlar oluşturun

Bamboo HR sınırlamaları

Google ve Slack ile entegrasyonlar kısıtlıdır ve verileri tamamen senkronize etmek için özel API çağrıları gerektirir

Bamboo HR fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Bamboo HR derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.500'den fazla yorum)

Bamboo HR, istediğiniz herkes için otomatik olarak görevler oluşturur ve çalışanların gerekli tüm belgeleri imzalamasını ve göndermesini kolaylaştırır. Orta ölçekli bir kuruluş olarak, bu özellik, işe alım sürecinin hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için inanılmaz derecede yararlıdır. Performans yönetimi modülü, sorabileceğiniz soru sayısı açısından biraz kısıtlayıcıdır.

Bamboo HR, istediğiniz herkes için otomatik olarak görevler oluşturur ve çalışanların gerekli tüm belgeleri imzalamasını ve göndermesini kolaylaştırır. Orta ölçekli bir kuruluş olarak, bu özellik, işe alım sürecinin hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için inanılmaz derecede yararlıdır. Performans yönetimi modülü, sorabileceğiniz soru sayısı açısından biraz kısıtlayıcıdır.

4. Paycor (Maaş bordrosu uyumluluğu için en iyisi)

via Paycor

Paycor, bordro işlemlerini otomatikleştirir ve tüm çalışan verilerini tek bir yerden yönetir. Vergi uyumluluğunu takip etmenize yardımcı olur ve ekibinizin maaşlarının doğru ve zamanında ödenmesini sağlar. OnDemand Pay ve AutoRun gibi özellikler manuel işleri ortadan kaldırırken, çalışanların kendi kendine destek hizmetleri herkes için işleri daha kolay hale getirir.

Ayrıca, verimli raporlama araçları, bordro şablonları, yasal uyarılar ve yardımcı kılavuzlar süreçleri çok daha sorunsuz hale getirir. Çalışanlar kişisel bilgilerini kolayca güncelleyebilir ve sosyal haklarını yönetebilir, böylece İK'nın yükü azalır.

Paycor'un en iyi özellikleri

Maaş bordrosunu seçtiğiniz tarih ve saatte otomatik olarak planlayın ve çalıştırın

Çalışanların çalışma saatlerini takip edin, izinleri yönetin ve zaman çizelgeleri oluşturun; hepsi doğrudan bordro ile senkronize edilir

AI yardımıyla işgücü verileriyle ilgili sorularınıza doğal dilde hızlı yanıtlar alın

Paycor sınırlamaları

QuickBooks gibi popüler araçlarla entegrasyonlar eksik

Paycor fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Paycor derecelendirme ve yorumları

G2: 3,9/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.500'den fazla yorum)

Paycor'un İK ile ilgili hemen hemen her şey için sunduğu işlevleri beğeniyorum. Bu sistem, çalışanların maaş bordrosu, sosyal hakları, zaman yönetimi, tazminat ve daha fazlası için kullanımı kolaydır. Birçok şey özelleştirilebilir, ancak bazı seçenekler tüm şirketiniz için tek bir boyutta sunulur. Bu durum, tüm şirketler aynı şeyi yapmadığı için performans yönetimi açısından özellikle sinir bozucu olabilir.

Paycor'un insan kaynakları ile ilgili hemen hemen her şey için sunduğu işlevleri beğeniyorum. Bu sistem, çalışanların maaş bordrosu, sosyal hakları, zaman yönetimi, ücretlendirme ve daha fazlası için kullanımı kolaydır. Birçok şey özelleştirilebilir, ancak bazı seçenekler tüm şirketiniz için tek bir boyutta sunulur. Bu durum, tüm şirketlerin aynı şeyi yapmadığı için performans yönetimi açısından özellikle sinir bozucu olabilir.

5. Workday HCM (Veriye dayalı İK kararları almak için en iyisi)

via Workday HCM

Veriye dayalı kararlar almak, iş memnuniyetini artırmak ve genel çalışan verimliliğini iyileştirmek istiyorsanız, Workday tam da bunu yapmak için gerekli araçları sağlar.

Yetenek yönetiminden bordro, ücretlendirme, zaman takibi ve işgücü planlamasına kadar her şeyi kapsar. Workday, çeşitli iş ihtiyaçlarını karşılamak için harcama yönetimi, analitik ve raporlama gibi ek çözümler de sunar.

Workday, verimli beceri yönetimi ve raporlama sağlayan Skills Cloud gibi özelliklerle karmaşık İK görevlerini basitleştirir. Ayrıca, İK fonksiyonlarını kolaylaştırmak için vaka yönetimi, çalışan geri bildirimi ve işgücü planlaması için araçlar sunar.

Workday HCM'nin en iyi özellikleri

İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek ve karar verme sürecini iyileştirmek için çalışan bilgilerine merkezi erişim sağlayın

Çalışanların performansını, hedeflerini ve gelişimini izleyerek sürekli büyümeyi ve şirket hedefleriyle uyumu sağlayın

İK ve çalışanlar arasında sorunsuz iletişim sağlayarak, çeşitli kanallar aracılığıyla bağlılığı ve desteği artırın

Workday HCM sınırlamaları

Küçük işletmeler, özellikle sınırlı bütçeye sahip olanlar için erişimi daha zor

Workday HCM fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workday HCM derecelendirme ve yorumları

G2: 4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Workday HCM, yüksek ölçeklenebilirliği sayesinde her boyuttaki kuruluş için uygundur. Şirketle birlikte büyüyebilir ve önemli kesintiler olmadan değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilir. Workday HCM'yi belirli kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirmek karmaşık olabilir ve teknik uzmanlık gerektirebilir.

Workday HCM, yüksek ölçeklenebilirliği sayesinde her boyuttaki kuruluş için uygundur. Şirketle birlikte büyüyebilir ve önemli kesintiler olmadan değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilir. Workday HCM'yi belirli kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirmek karmaşık olabilir ve teknik uzmanlık gerektirebilir.

📖 Daha Fazla Bilgi: En İyi İK Yetenek Yönetimi Yazılımları

6. TriNet (Çalışanlara sağlanan sosyal hakların yönetimi için en iyisi)

via TriNet

TriNet (eski adıyla TriNet Zenefits), çalışanların sosyal haklarının yönetimi için özel olarak tasarlanmış bir İK platformudur. Çalışanlarınızı tıbbi, diş, göz ve hayat sigortası planlarına kolayca kaydettirmenize yardımcı olur. Ayrıca, çalışanlarınızın sosyal hak planlarına, kayıt durumlarına vb. göre kişiselleştirilmiş bildirimler gönderebilirsiniz.

TriNet, çalışanlara sigorta bilgilerine ve harcama hesaplarına hareket halindeyken erişim imkanı sunarak daha fazla şeffaflık ve daha yüksek çalışan bağlılığı sağlar. İK kütüphanesi, eyalet yasaları özetleri ve sağlık reformu güncellemeleri dahil olmak üzere değerli kaynaklara hızlı erişim sağlar.

TriNet'in en iyi özellikleri

%100 çevrimiçi kayıt ve yönetim ile çalışanların sosyal haklarına ilişkin gerçek zamanlı görünürlük elde edin

Seçilen avantajlar ve orantılı ilk maaş çekleri ile yeni çalışanları otomatik olarak maaş bordrosuna ekleyin

Bir çalışan taşındığında, terfi aldığında veya izin aldığında maaş güncellemelerini otomatikleştirin

TriNet sınırlamaları

Bağımsız bir ACA (Affordable Care Act) modülü yoktur ve modüle erişmek için tüm HRIS planının satın alınması gerekir

TriNet fiyatlandırması

Temel özellikler: 8 $/çalışan/ay

Büyüme: 16 $/çalışan/ay

Zen: 21 $/çalışan/ay

TriNet derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,6/5 (440+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (800'den fazla yorum)

Trinet'in en iyi özelliklerinden biri, platforma ve bordro maliyetleri ile raporlara entegre edilmiş tıbbi/diş/göz/ek sigorta planları için mükemmel seçenekler sunmasıdır. Özellikle bordro vergileriyle ilgili sorunlar çok can sıkıcıdır.

Trinet'in en iyi özelliklerinden biri, platforma ve bordro maliyetleri ile raporlara entegre edilmiş tıbbi/diş/göz/ek sigorta planları için mükemmel seçenekler sunmasıdır. Özellikle bordro vergileriyle ilgili sorunlar büyük bir sıkıntı yaratmaktadır.

7. Bitrix24 (İK iletişimi ve işbirliği için en iyisi)

via Bitrix24

Bitrix24, işbirliği, proje yönetimi ve İK iletişimini tek bir platformda birleştirerek öne çıkıyor.

İnsan kaynakları takımlarının görevlerden zaman takibine, belge paylaşımından çalışan işbirliğine kadar her şeyi yönetebildiği dinamik bir çalışma alanıdır. Benzersiz sosyal medya tarzı arayüzü, beğeniler, yorumlar ve bildirimler aracılığıyla çalışanların katılımını teşvik eder.

Yerleşik AI asistanı ile Bitrix24, İK iş akışlarını otomatikleştirerek daha önemli görevler için zaman kazandırır.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Çalışanları, potansiyel müşterileri ve müşterileri tek bir platformda yönetmek için araçları birleştirin

Oluşturma tarihi, durum veya atanan takım üyeleri gibi özelleştirilebilir filtreleri kullanarak çalışan kayıtlarını kolayca bulun

Paylaşılan çalışma alanları, etkinlik izleme ve belirli projelerle ilgili iletişim ile takım koordinasyonunu sağlayın

Bitrix24 sınırlamaları

Arayüzü kişisel tercihlere göre özelleştirmek için sınırlı seçenekler sunar

Bitrix24 fiyatlandırması

Temel: 49 $/5 kullanıcı/ay

Standart: 99 $/50 kullanıcı/ay

Profesyonel: 199 $/100 kullanıcı/ay

Enterprise 250: 399 $/250 kullanıcı/ay

Bitrix24 derecelendirme ve yorumlar

G2: 4. 1/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (900'den fazla yorum)

Bitrix24, müşterilerinizi, destek ekibinizi, iletişiminizi, takım çalışmanızı, dosyalarınızı ve e-posta kampanyalarınızı yönetmenize yardımcı olan bir yazılımdır. Çok uygun fiyatlıdır ve yeni işler ve küçük bütçeler için idealdir.

Bitrix24, müşterilerinizi, destek ekibinizi, iletişiminizi, takım çalışmanızı, dosyalarınızı ve e-posta kampanyalarınızı yönetmenize yardımcı olan bir yazılımdır. Çok uygun fiyatlıdır ve yeni işler ve küçük bütçeler için idealdir.

via Workable

İşe alımları daha hızlı ve kolay hale getiren Workable HR CRM. 200'den fazla panoya iş ilanları yayınlayabilir, 400 milyondan fazla profilden oluşan bir veritabanına erişebilir ve AI araçlarını kullanarak adayları kolayca eleyebilir, mülakatları planlayabilir ve teklifleri yönetebilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş e-posta şablonları, kullanıma hazır mülakat kitleri ve ayrıntılı raporlama gibi kullanışlı özellikleri, işe alım sürecinizi düzenlemenize yardımcı olur.

Bir teknoloji girişimi yönetiyor, bir sağlık ekibini yönetiyor veya bir konaklama işini büyütüyor olsanız da, yüksek performanslı takımlar oluşturmanıza yardımcı olacak bu çalışan yönetim yazılımına güvenebilirsiniz.

Workable'ın en iyi özellikleri

İş ilanlarını anında birden fazla iş panosuna ve sosyal medya platformuna yayınlayarak zaman ve çaba tasarrufu sağlayın

LinkedIn, GitHub ve Twitter gibi platformlarda pasif adayları doğrudan Workable'dan arayın ve onlara ulaşın

Sistematik geri bildirim toplamak için değerlendirme şablonlarını kullanın ve tutarlı işe alım kararları alın

Çalışılabilir sınırlamalar

Gelecekteki fırsatlar için geçmiş başvuru sahiplerini beslemeye yönelik özel özellikler eksik

Diğer platformlara kıyasla sınırlı raporlama yetenekleri sunar

Uygulanabilir fiyatlandırma

Ücretsiz deneme

Başlangıç: 189 $/ay

Standart: 378 $/ay

Premier: 628 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Workable derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,6/5 (440+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (450+ yorum)

Workable, iş ilanlarını, aday havuzlarını ve işe alım iş akışlarını sorunsuz ve verimli bir şekilde yönetmenizi sağlayan sezgisel, hepsi bir arada bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü, teknoloji konusunda bilgili olmayan takım üyeleri bile özelliklerini sorunsuz bir şekilde kullanabilmesini sağlar.

Workable, iş ilanlarını, aday havuzlarını ve işe alım iş akışlarını sorunsuz ve verimli bir şekilde yönetmenizi sağlayan sezgisel, hepsi bir arada bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü, teknoloji konusunda bilgili olmayan takım üyeleri bile özelliklerini sorunsuz bir şekilde kullanabilmesini sağlar.

9. Monday. com (Özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir bir İK iş akışı oluşturmak için en iyisi)

İK süreçlerini kolaylaştırmak için basit bir CRM mi arıyorsunuz? Monday.com'u deneyebilirsiniz. Platform içinde doğrudan işe alım yöneticileriyle koordinasyon sağlayarak size özel bir işe alım süreci oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca, çalışanların günlük performanslarına tam görünürlük sunarak iyileştirme alanlarını belirlemenizi sağlar.

Monday.com ayrıca, çalışan verilerini toplamak için formlar tasarlayabilmenizi sağlayarak, işe alım veya işe yerleştirme süreçlerinde manuel girdi miktarını azaltır.

Monday. com en iyi özellikleri

Mülakatların takibini, eğitim oturumları için hatırlatıcıları ve izin taleplerinin onaylanmasını otomatikleştirerek zaman kazanın

İnsan kaynakları panolarını birbirine bağlayarak, işe alımdan performans değerlendirmelerine kadar çalışanların yaşam döngülerini izleyin

Slack, Gmail, Outlook ve diğer platformlarla sorunsuz entegrasyon sağlayarak İK iletişimi ve görev yönetimini senkronize edin

Monday.com sınırlamaları

Bazen karmaşık navigasyon, tüm özelliklere erişimi zorlaştırıyor

Monday. com fiyatlandırması

Temel: 12 $/kullanıcı/ay

Standart: 14 $/kullanıcı/ay

Pro: 24 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,6/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (350+ yorum)

Birden fazla pano oluşturabilmek ve tüm belgeleri tek bir yerde saklayabilmek çok hoşuma gitti. Her şeyi herkesle paylaşmak zorunda da değilsiniz! Ancak, belgeleri yükleyerek diğer kullanıcıların görüntüleyip kendi belgelerini ekleyebilmesini sağlayabilirsiniz. Bu, düzenli çalışmanıza yardımcı olmak için mükemmel bir özellik. Ben bunu işe alım/İK ve varlık izleme için kullanıyorum.

Birden fazla pano oluşturabilmek ve tüm belgeleri tek bir yerde saklayabilmek çok hoşuma gitti. Her şeyi herkesle paylaşmak zorunda da değilsiniz! Ancak, belgeleri yükleyerek diğer kullanıcıların da görüntüleyip kendi belgelerini ekleyebilmesini sağlayabilirsiniz. Bu, düzenli çalışmanıza yardımcı olmak için mükemmel bir özellik. Ben bunu işe alım/İK ve varlık izleme için kullanıyorum.

10. UKG Pro (Kapsamlı işgücü yönetimi için en iyisi)

via UKG Pro

UKG Pro, işgücü yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir İK ve bordro platformudur. Zaman takibinden sosyal hakların yönetimine, otomatik planlamaya ve güçlü analitiklere kadar, işletmelerin İK operasyonlarını optimize etmek için ihtiyaç duyduğu tüm araçları sunar.

İK iş akışı yazılımı, çalışanlar için sorunsuz bir self servis hizmeti sunarak iş özerkliğini ve verimliliği artırır. Ayrıca, çalışanlara tüm İK ile ilgili soruların hızlı yanıtlarını bulabilecekleri ayrıntılı bir bilgi tabanı sağlar.

UKG Pro'nun en iyi özellikleri

İnsan kaynakları analitiği için yapay zeka kullanın ve stratejik iş kararları alın

Her aday için işe alım deneyimini kişiselleştirerek kaliteli yetenekleri işe alın

Verimli devam yönetimi için çalışanların giriş ve çıkış saatlerini etkili bir şekilde izleyin

UKG Pro sınırlamaları

Karmaşık bir arayüze sahiptir ve bu da genel kullanıcı deneyimini etkiler

UKG Pro fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

UKG Pro derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (600'den fazla yorum)

Sadece sorunları gidermekle kalmayıp, sistemi kullanan çalışanların eğitimine de destek olmalarını beğeniyorum. Çalışanların vardiyalarını ayarlayabilmeleri için bir iletişim platformu sunuyorlar ve otomasyon ile programlamaya yardımcı oluyorlar.

Sadece sorunları gidermekle kalmayıp, sistemi kullanan çalışanların eğitimine de destek olmalarını beğeniyorum. Çalışanların vardiyalarını ayarlayabilmeleri için bir iletişim platformu sunuyorlar ve otomasyon ile programlamaya yardımcı oluyorlar.

11. Gusto (Yetenek yönetimi için en iyisi)

via Gusto

Gusto, popüler bir İK yönetimi ve yetenek yönetimi platformudur. İşletmelerin, entegre performans yönetimi ve öğrenme ve geliştirme uygulamalarıyla yetenekleri beslemesine ve elde tutmasına yardımcı olur. Çalışanlar performanslarını kendileri değerlendirebilir, yöneticilerinden geri bildirim isteyebilir ve kariyer geliştirme kaynaklarına erişebilir.

Çalışanların ilerlemesini izleyebilir, beceri eksikliklerini belirleyebilir ve kişiselleştirilmiş gelişim planları oluşturabilirsiniz. Çalışanların öz farkındalığını teşvik eder ve kariyer gelişimlerinde destek gördüklerini hissetmelerini sağlar, bu da yeteneklerin elde tutulmasını artırır.

Gusto'nun en iyi özellikleri

İş ilanlarını, belge imzalamayı ve e-depolamayı otomatikleştirerek çalışanların işe alım sürecini sorunsuz hale getirin

Maaş bordrosundan otomatik kesintilerle tıbbi, diş, göz, 401(k) ve sağlık geri ödemelerini yönetin.

JazzHR ve Lattice gibi çeşitli üçüncü taraf İK uygulamalarıyla önceden oluşturulmuş entegrasyonlara erişin

Gusto sınırlamaları

Eklenti özellikler, aylık çalışan başına maliyeti hızla artırabilir

Gusto fiyatlandırması

Basit: Aylık 40 $ ve çalışan başına aylık 6 $

Artı: Aylık 80 $ ve çalışan başına aylık 12 $

Premium: Özel fiyatlandırma

Gusto değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gusto, kullanıcı dostu platformuyla bordro ve İK görevlerini kolaylaştırır, çalışanların işe alımını, vergi beyannamelerini ve sosyal hakların yönetimini kolaylaştırır. Sezgisel arayüzü ve mükemmel müşteri desteği, idari süreçlerini basitleştirmek isteyen işletmeler için ideal bir çözümdür. Raporlama yetenekleri, piyasada bulunan daha sağlam İK yazılım seçeneklerine kıyasla biraz sınırlıdır.

Gusto, kullanıcı dostu platformuyla bordro ve İK görevlerini kolaylaştırır, çalışanların işe alımını, vergi beyannamelerini ve sosyal hakların yönetimini kolaylaştırır. Sezgisel arayüzü ve mükemmel müşteri desteği, idari süreçlerini basitleştirmek isteyen işletmeler için ideal bir çözümdür. Raporlama yetenekleri, piyasada bulunan daha sağlam İK yazılım seçeneklerine kıyasla biraz sınırlıdır.

ClickUp ile İş Yerinizi Bir Üst Düzeye Taşıyın

Sonunda bu kılavuzun sonuna geldik! Bir İK CRM'si, çalışan verilerini merkezileştirebilir, İK süreçlerini basitleştirebilir ve daha organize ve verimli bir iş ortamı yaratabilir.

Ancak, birçok İK platformu bordro, uyumluluk ve zaman takibi özellikleriyle sınırlıdır. Sağlam çalışan ilişkileri kurmak ve çalışan yönetimini iyileştirmek için etkili bir İK CRM platformu arıyorsanız, ClickUp ideal çözümdür.

İşyerinde verimliliği artırmak için sistematik çalışan oryantasyonu, ilerleme izleme ve iletişimi kolaylaştırır. Değişikliğe hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve insan kaynakları yönetiminizi nasıl dönüştürebileceğini görün!