İnsan Kaynakları Gösterge Paneli Kullanarak Süreçleri Kolaylaştırma

Bir takımı yönetmek iş gerektirir. Bir kuruluş içindeki tüm işgücünü yönettiğinizi hayal edin. İnsan Kaynakları (İK) takımları, beceri eksikliklerini gideren, yetenekleri elde tutan, performansı yöneten ve olumlu bir iş kültürü geliştiren görünmez kahramanlardır.

Bir İK yöneticisinin günlük hayatı, toplantılar, elektronik tablolar ve evrak işlerini organize etmek gibi birçok farklı görevi yerine getirmekle geçer, ancak en önemlisi takımları yönetmektir.

Bu bağlamda, İK analitiği gösterge panelleri oyunun kurallarını tamamen değiştirebilir.

İnsan kaynakları gösterge paneli, takımınızın performansı, kullanılabilirliği ve genel duyarlılığı hakkında gerçek zamanlı bir özet sunan merkezi bir araçtır. Artık yığınla veriyi incelemek veya çeşitli kaynaklardan bilgi parçalarını bir araya getirmek zorunda kalmayacaksınız.

İK analitiği, organizasyonel performans üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve iş verimliliğinde %25'e varan artış, işten ayrılma oranlarında %50'ye varan azalma ve işe alım verimliliğinde %80'e varan artış sağlar.

Bu blogda, İK gösterge panellerinin önemli ve anahtar özelliklerini, bir gösterge panelini adım adım nasıl oluşturacağınızı, bazı örnekleri inceleyeceğiz ve İK analizini kolaylaştıran araçları keşfedeceğiz.

İK Gösterge Panellerinin Önemi

İnsan kaynakları gösterge panelleri, veriye dayalı içgörüler sunarak stratejik kararları güçlendirdiği için insan kaynakları uzmanları için çok önemlidir.

İşte İK süreçlerine değer katan birçok yolun listesi:

✅ Sorunsuz işe alım süreci

İşe alım süresi, işe alım başına maliyet, aday kaynakları, kültürel uyum ve işten ayrılma oranları gibi işe alım metriklerini izlemek için İK gösterge panellerini yapılandırmak, işe alım sürecini optimize etmeye yardımcı olur. Bu, İK personelinin veriye dayalı süreç iyileştirmeleri yapmasını ve işe alım hedeflerini daha etkili bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar.

✅ Veriye dayalı karar alma

Verileri gerçek zamanlı olarak görselleştirmek, İK takımlarının doğru, güncel ve yüksek kaliteli verilere dayalı kapsamlı kararlar almasını sağlar. Veriye dayalı eğilimleri ve kalıpları analiz etmek de etkili İK stratejileri geliştirmeye yardımcı olur.

✅ Verimli kaynak yönetimi

İK gösterge panelleri, çalışanların devamlılığı, iş yükleri ve uygunluk durumları, maaş bordrosu, yan haklar ve ücretler ile işten ayrılma oranları hakkında içgörüler sağlar. Bu, insan sermayesinin verimli kullanımı için kaynak tahsisi ve optimizasyon çabalarını destekler.

✅ Çalışan performans izleme

İK uzmanları, KPI gösterge panelleri aracılığıyla metrikleri ve Anahtar Performans Göstergelerini (KPI) izleyebilir. Bu, en iyi performans gösterenleri, düşük performans gösterenleri, iyileştirme alanlarını ve çalışan performansının diğer yönlerini belirlemelerine yardımcı olur.

✅ Daha derin çalışan bağlılığı

Eğitim ve gelişim programlarına katılım, Çalışan Net Tavsiye Skoru (e-NPS), işten ayrılma oranları vb. gibi çalışan bağlılığı metriklerini izlemek, çalışan bağlılığı sorunlarını proaktif olarak belirlemeye ve çözmeye yardımcı olur.

✅ Uyumlulukta iyileşme

Gösterge panelleri, cinsiyetler arası ücret farkı, çeşitlilik vb. gibi anahtar metrikleri izleyerek kuruluşun iş kanunlarına ve geçerli düzenlemelere uyumunu kolaylaştırır. Bu şeffaflık ve proaktif çözümler, yasal sorunlar ve cezalar riskini azaltır.

✅ İş gücü planlaması

İşgücü metriklerine ilişkin kapsamlı bir görünüm sayesinde, işe alım yöneticileri gelecekteki personel ihtiyaçlarını tahmin edebilir, yetenek havuzlarını koruyabilir, yedekleme planları yapabilir, çeşitliliği hesaba katabilir, dikey personel hareketleriyle açık pozisyonları doldurabilir ve çok daha fazlasını yapabilir, böylece verimli bir İK planlaması sağlayabilir.

✅ Etkili maliyet yönetimi

Maaş bordrosu, sosyal haklar ve diğer İK ile ilgili giderlere kuşbakışı bir görünüm elde etmek, İK takımlarının maliyetleri etkin bir şekilde yönetirken potansiyel tasarruf alanlarını keşfetmelerini sağlar.

✅ Çalışan bağlılığı

Çalışan devri eğilimlerini belirlemek, potansiyel yetenek tutma sorunlarını ortaya çıkarır. İK takımları bu bilgileri, çalışan bağlılığını ve tutmayı iyileştirmek için hedefli stratejiler oluşturmak için kullanabilir.

✅ Stratejik uyum

Gösterge panelleri, işgücü metriklerini iş hedefleriyle birleştirerek büyümeyi ve performansı artırarak İK stratejilerini daha geniş organizasyonel hedeflerle uyumlu hale getirmeye yardımcı olur.

İnsan Kaynakları Gösterge Panelinin Anahtar Özellikleri

Bir İK gösterge paneli, veriye dayalı karar vermeyi kolaylaştırmak için kullanıcılarına İK faaliyetleri ve metrikleri hakkında kapsamlı bir genel bakış sunmalıdır.

Bunu yapmak için aşağıdaki anahtar özellikler gereklidir:

Gerçek zamanlı veri görselleştirme

Bir İK gösterge paneli, İK ekiplerinin devamlılık, eNPS (çalışan net tavsiye skoru), istemsiz işten ayrılma ve işgücü performansını yansıtan diğer faktörlerle ilgili metrikleri izlemesine olanak tanır. Bu tür kritik bilgilere doğru zamanda erişim, hızlı ve veriye dayalı karar almayı destekler.

Örneğin, ClickUp Gösterge Panelleri, İK metriklerini izleme, hedefler belirleme ve ilerlemeyi tek bir yerden izleme konusunda yüksek düzeyde esneklik sağlar.

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İşgücü analitiği

Gelişmiş analitik, işgücü demografisi, beceri eksiklikleri ve verimlilik hakkında bilgi sağlar. Bu özellik, İK takımlarının ve işe alım yöneticilerinin yetenek stratejilerini daha geniş İK planlama hedefleriyle ilişkilendirmesine yardımcı olur, böylece gelecekteki organizasyonel ihtiyaçları karşılamak için doğru yetenekler işe alınır.

İşe alım ve oryantasyon izleme

Bu özellik, başvurudan işe alım sürecine kadar işe alım sürecini izlemenize yardımcı olur. ClickUp Dashboards, işe alımdan işe alım sürecine, çalışanların gelişiminden maaş bordrosuna, performans yönetiminden değerlendirmelere ve çok daha fazlasına kadar her şeyi izlemenizi sağlayan birçok özellik sunar.

Çalışan bağlılığı ölçütleri

İK takımları genellikle anketler, geri bildirimler ve diğer araçlar aracılığıyla çalışan bağlılık düzeylerini izler. Bu, çalışan bağlılığını artırma, çalışanların refahını teşvik etme ve başarılı bir iş ortamı yaratma gibi alanlarda içgörüler sağlar.

Risk ve uyumluluk izleme

İş kanunlarına, yerel düzenlemelere ve iç politikalara uyum gibi uyumluluk metriklerini izlemek, anahtar bir özelliktir. Denetlenebilir kayıtları tutmanın yanı sıra, gösterge panelleri uyumsuzlukları ve diğer riskleri vurgulayarak sorumluluğu en aza indirir.

Maaş ve yan haklar yönetimi

Gösterge panelleri genellikle bordro ve yan haklar verileriyle entegre olarak, bütünsel finansal planlama için ücretler, yan haklar ve diğer harcamaların konsolide bir görünümünü sunar.

Çalışan performans izleme

Takım veya bireysel performans olsun, gösterge panelleri ölçüm ve karşılaştırma için gerekli araçları sunmalıdır. Entegre şablonlar ve yapılandırılabilir performans değerlendirme çerçeveleri, çalışanların performansının ölçülmesine yardımcı olur. Bu, sürekli bir geri bildirim kanalına beslenerek iş gücü ve organizasyonel büyümeye katkıda bulunur.

ClickUp Gösterge Panelinde KPI'ları özelleştirerek ilgili çalışan performans ölçütlerini izleyin

Yedekleme ve iş gücü planlaması

Gösterge panelleri, halefiyet planlaması ve tahminlere yardımcı olan bir özellik de içermelidir. Bu, tüm işe alımların acil veya gelecekteki yetenek gereksinimleriyle uyumlu olmasını sağlar ve uzun vadeli organizasyonel büyümeyi ve iş sürekliliğini destekler.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık izleme

Çeşitlilik gösterge paneli kullanarak cinsiyet, etnik köken, ücret eşitliği ve diğer ayrıntılar gibi çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) metriklerini izlemek mümkündür. Bunları hayata geçirmek, bir kuruluşun DEI değerlerine olan bağlılığını gösterir.

Özel İK raporları ve uyarıları

Gösterge paneli, belirli metrikler için raporlar ve uyarılar oluşturma özelliği içermelidir. Bunlar, altta yatan sorunları vurgular ve departmanın olası zorlukları önlemesine olanak tanır.

⚡ Şablon Arşivi: Performans değerlendirme şablonlarıyla, çalışanların performansını ve gelişimini kolayca ölçüp takip edebilirsiniz. Bunları üç aylık, haftalık veya yıllık değerlendirmeler için kullanabilir ve her seferinde sıfırdan bir çerçeve oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Gösterge Paneli Uygulama Adımları

Gösterge paneli uygulaması, mevcut süreçlerinizi gözden geçirmekle başlayan ve tüm organizasyonel düzeylerde başarılı bir şekilde benimsenmesiyle sona eren stratejik bir yaklaşım gerektirir.

İşte anahtar adımlar:

Adım #1: Mevcut İK süreçlerini değerlendirme

Gösterge panelini iş akışınıza entegre etmeden önce mevcut İK uygulamalarınızı ve süreçlerinizi değerlendirin. İzlediğiniz verileri değerlendirin ve iyileştirme alanlarını belirleyin.

İşyeri yönetimi, performans değerlendirmeleri, çalışan bağlılığı, işe alım ve uyumluluk dahil olmak üzere genel süreçlerinizi makro düzeyde anlamak, İK gösterge panelinizin sahip olması gereken özellikleri ortaya çıkaracaktır.

İnsan kaynakları iş akışlarının ayrıntılı bir değerlendirmesi, gösterge panelinin kuruluşunuzun hedefleri, öncelikleri ve politikalarıyla uyumlu olmasını sağlar.

İşgücü planlamasını iyileştirmek veya işe alım kontrol listeleriyle işe alım sürecini kolaylaştırmak istiyorsanız, mevcut eksiklikleri belirlemek uygulama çabalarınızı yönlendirecek ve en acil veya acil ihtiyaçlarınızı karşılayan bir gösterge paneli oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Adım #2: Doğru İK gösterge paneli aracını seçme

Süreçlerinizi değerlendirdikten sonra, bir sonraki adım bir İK gösterge paneli aracı seçmektir.

Bu seçimi yaparken, göz önünde bulundurmanız gereken birkaç faktör ve değişken vardır. İK hedeflerinizi karşılıyor mu? Mevcut İK sisteminiz veya yazılımınızla entegre edilebilir mi? Önceliğiniz, gerçek zamanlı veri görselleştirme ve sorunsuz entegrasyon sunan araçlar olmalıdır.

Örneğin, ClickUp Gösterge Panelleri, İK metriklerini izleme, hedefleri belirleme ve ilerlemeyi takip etme konusunda yüksek düzeyde esneklik sağlar; hepsi tek bir çatı altında.

ClickUp Gösterge Panelleri, işe alım süreci ve işe alım süresi, çalışan memnuniyeti puanları, eğitim tamamlama oranları ve çeşitlilik ve kapsayıcılık metrikleri gibi grafikler ve İK anahtar performans göstergeleri (KPI'lar ) aracılığıyla verileri görselleştirmenize yardımcı olur.

Hepsi bu kadar değil. ClickUp Gösterge Panelleri, derinlemesine özelleştirme ve diğer İK araçlarıyla sorunsuz entegrasyon sunar.

ClickUp, 1000'den fazla uygulama ile entegre olarak İK takımlarının insan analitiği gösterge panellerini ihtiyaçlarına göre hassas bir şekilde özelleştirmelerine olanak tanır. Etkili karar alma için sorunsuz entegrasyon, özelleştirme seçenekleri ve güçlü özellikler arasında mükemmel bir denge sağlar.

ClickUp Gösterge Panelleri, verileri kolay anlaşılır bir biçimde görsel olarak sunar

Adım #3: Gösterge panelini özelleştirme ve ayarlama

İnsan kaynakları analitiği yazılımını seçtikten sonra, özel insan kaynakları gereksinimlerinize göre uyarlayın.

Gösterge panelini ayarlamak, takımınız için en alakalı metrikleri gösterecek şekilde yapılandırmayı içerir. Bunu yapmak için, çalışan performansı metrikleri, işten ayrılma oranları, cinsiyetler arası ücret farkları veya daha fazlası gibi en büyük etkiye sahip verilere öncelik verin.

Hedef, kuruluşunuzun en önemli alanlarına odaklanmak ve bunlarla ilişkili metrikleri izlemektir.

ClickUp, çalışan bağlılığını artırmak veya işe alım süresini kısaltmak gibi belirli İK hedeflerini izlemek için bileşenler oluşturmanıza olanak tanır.

Kurulumdan sonra özelleştirmeye odaklanabilirsiniz. Gösterge panelini kişiselleştirebilir, farklı kurumsal paydaşlara uygun görünümleri deneyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Bu, işe alım yöneticilerinden İK yöneticilerine ve çalışanlara kadar herkesin verilere erişebilmesini sağlar.

Adım #4: Gösterge panelinin benimsenmesini artırmak için eğitim

Özelleştirme ve teknik kurulum, gösterge paneli uygulama sürecinin sadece yarısıdır; diğer yarısı ise gösterge panelinin kalıcı olmasını sağlamaktır. Uzun vadede faydalardan yararlanmak için, yönetici gösterge panellerini etkin bir şekilde benimsemeleri ve kullanmaları için takımınızı eğitmeniz gerekecektir.

İnsan kaynakları ekibinize yeni gösterge paneli hakkında kapsamlı bir eğitim vererek başlayın. Eğitim modülü, gösterge panelinde gezinme, insan kaynakları raporu oluşturma, içgörüleri kullanma ve temel otomasyon ayarlarını yapma konularını kapsamalıdır. Gösterge paneli ilgi gördükten sonra, sürekli kullanımı sağlamak için sürekli destek sağlamak çok önemlidir. Bunu, benimseme önündeki engelleri anlamak ve mevcut gösterge paneli işlevlerinde iyileştirmeler belirlemek için düzenli geri bildirimlerle destekleyin.

Gösterge panelini, işe alım metriklerini izleme, performans hedefleri belirleme veya maaş bordrolarını yönetme gibi günlük İK faaliyetlerinin merkezi bir bileşeni haline getirerek yaygın kullanımı ve genel verimliliği artırın.

İK gösterge paneli örnekleri

ClickUp'ın İnsan Kaynakları yönetimine nasıl yardımcı olduğunu artık anladığınıza göre, platformda bulunan İK gösterge paneli örneklerini inceleyelim.

ClickUp, İK süreçlerini ince ayarlamak için çeşitli ücretsiz İK şablonları sunar. İşte en iyi örnekler:

ClickUp İşe Alım Seçim Matrisi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İşe Alım Seçim Matrisi Şablonu ile daha akıllı seçimler yapın

ClickUp İşe Alım Seçim Matrisi Şablonu, işe alım sürecinde adayları değerlendirirken İK takımlarına destek olur. Anahtar seçim kriterlerine odaklanmanıza yardımcı olarak, işe alım yöneticilerinin adayları değerlendirme sürecinde tutarlılık ve şeffaflık sağlar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Aday değerlendirme kriterleri belirleyin

Adayları niteliklere, uygunluğa ve kültüre uygunluğa göre sıralayın

Basit bir seçim matrisiyle karar alma sürecini basitleştirin

ClickUp İşe Alım Eylem Planı şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İşe Alım Eylem Planı Şablonu ile işe alım sürecine tek bir yerden görünüm elde edin

Kapsamlı bir işe alım gösterge paneli istiyorsanız (sıfırdan oluşturmak istemiyorsanız), ClickUp İşe Alım Eylem Planı Şablonunu değerlendirin. İş ilanlarından son mülakatlara kadar tüm işe alım görevlerinin plana göre gerçekleşmesi için işe alım sürecini planlamak ve izlemek üzere tasarlanmıştır.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

İşe alım faaliyetlerini ve son tarihleri düzenleyin

Birden fazla iş ilanındaki başvuruları izleyin

İşe alım hedeflerini ve zaman çizelgelerini kuruluşun faizleriyle uyumlu hale getirin

ClickUp Genel Çalışan İşe Alım Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Genel Çalışan İşe Alım Şablonunu kullanarak işe alım sürecini sorunsuz hale getirin

ClickUp Genel Çalışan İşe Alım Şablonu, işe alım sürecini zahmetsiz ve etkili hale getirir. Kuruluşların yeni çalışanları işgücüne nasıl karşıladığını ve entegre ettiğini yapılandırır.

Bu çerçeve, tüm yeni işe alınanların çalışan olarak yolculuklarına başlamadan önce gerekli adımları tamamlamalarını sağlar.

Bu şablonun anahtar özellikleri şunlardır:

Temel işe alım görevlerinin kontrol listesini hazırlayın

Yeni işe alımların entegrasyonu için zaman çizelgeleri belirleyin

İşe alım sürecindeki dönüm noktalarının tamamlanmasını izleyin

ClickUp İç İletişim Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Dahili İletişim Şablonu'nu kullanarak dahili iletişimi yönetin ve güncel bilgileri zamanında paylaşın

ClickUp Dahili İletişim Şablonu, takımlar ve departmanlar arasında dahili iletişimi iyileştirmeye yardımcı olur. Bu şablonla, İK takımları duyuruları, güncellemeleri ve tüm organizasyonun dikkatini gerektiren diğer önemli bilgileri paylaşabilir.

Bu şablon size şunları sağlar:

İç iletişim kanallarını yönetin

Şirket genelindeki iletişimleri planlayın ve izleyin

Tüm iletişimi tek bir yerde merkezileştirin

ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu

Bu Şablonu İndirin Çalışan performansını analiz edin ve ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu ile geri bildirim paylaşın

ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu, İK departmanının düzenli çalışan değerlendirmeleri yapmasını sağlar. Çalışan performansını değerlendirmek, hedefler belirlemek ve geri bildirim paylaşmak için yapılandırılmış bir biçim sunar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Performans değerlendirme sürecini standartlaştırın

Çalışanların hedeflerini ve başarılarını izleyin

Geri bildirim ve performans iyileştirme planlarını kolaylaştırın

ClickUp Çalışan Geliştirme Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Gelişim Planı Şablonunu kullanarak çalışanlarınızın kariyer büyümesi ve gelişimini planlayın

ClickUp Çalışan Gelişim Planı Şablonu, kuruluşların çalışanlarının gelişimini haritalandırmasına ve ölçmesine yardımcı olur. İK ekipleri, bu şablonu kariyer geliştirme girişimlerini desteklemek ve çalışanları yeni öğrenme fırsatları keşfetmeye teşvik etmek için performans hedefleri belirlemek amacıyla kullanabilir.

Bu şablon size şunları sağlar:

Çalışanların gelişim hedeflerini belirleyin ve ilerlemeyi izleyin

Kariyer gelişimi için zaman çizelgeleri ve dönüm noktaları tanımlayın

Çalışanların gelişimiyle ilgili gerçek zamanlı güncellemeler alın

İnsan Kaynakları Gösterge Paneli Kullanarak İnsan Kaynakları Süreçlerini Kolaylaştırma

İnsan kaynakları gösterge panellerinin organizasyonel verimliliğe nasıl altın bir dokunuş kattığını gösteren birkaç örnek:

İşe alım ve oryantasyon : Gösterge panelleri, işe alım ve oryantasyon sürecinin her adımını görselleştirerek sürecin başarıya ulaşmasına yardımcı olur. Bu sayede, işe alım ve oryantasyon faaliyetleri zamanında tamamlanırken, olası darboğazlar da ortaya çıkarılır. İşe alım yöneticileri, bu gösterge panellerini kullanarak ilgili metrikleri de ölçebilir

Çalışan performans yönetimi : Gösterge panelleri performans verilerini merkezileştirerek İK'nın performans ölçütlerini niteliksel olarak izlemesini, hedefleri belirlemesini ve izlemesini ve yapıcı geri bildirim sağlamasını kolaylaştırır. Bu, tutarlı değerlendirmeleri ve bilinçli karar almayı etkinleştirir

Çalışan bağlılığı ve elde tutma : Gösterge panelleri, çalışan bağlılık düzeylerini izleyerek, işten ayrılmalara yol açabilecek eğilimleri ve kalıpları belirlemeye yardımcı olur. Bu tür elde tutma sorunlarını hızlı bir şekilde ele almak ve : Gösterge panelleri, çalışan bağlılık düzeylerini izleyerek, işten ayrılmalara yol açabilecek eğilimleri ve kalıpları belirlemeye yardımcı olur. Bu tür elde tutma sorunlarını hızlı bir şekilde ele almak ve çalışan bağlılığı faaliyetleri planlamak, genel iş memnuniyetini artırır

Uyum yönetimi : Gösterge panelleri, cinsiyet veya etnik çeşitlilik, ücret eşitliği, izinler ve yerel yasalar veya düzenlemelerle zorunlu kılınan diğer gerekliliklerle ilgili metrikleri izleyerek uyumu basitleştirir. Ayrıca, İK takımlarının yasal hükümleri takip etmesine ve riskleri azaltmasına yardımcı olmak için sertifikalarla ilgili uyarılar da verebilir

Kaynak ve iş gücü planlaması: Gösterge panelleri, etkili iş gücü planlaması için içgörüler sağlayarak etkili kaynak tahsisi, tahmin ve yedekleme planlamasına olanak tanır. Bu, beklenmedik şekilde ortaya çıkabilecek boşlukları doldurmak için sağlıklı bir yetenek havuzu oluşturur

Takımınızın iş yükünü yönetin ve etkili planlama için kaynakları tahsis edin

İnsan Kaynakları Gösterge Panelleri ve ClickUp ile İnsan Kaynakları Süreçlerinizi Geliştirin

Modern İK takımları, gerçek zamanlı ve veriye dayalı içgörüler için İK gösterge panellerine ihtiyaç duyar. Bu paneller, işe alım, oryantasyon, performans yönetimi, çalışan bağlılığı, uyumluluk ve iş gücü planlaması dahil olmak üzere İK ile ilgili tüm faaliyetlerde yardımcı olur.

Bu aşamalarda gösterge panelleri kullanmak, İK uzmanlarının daha akıllı, veriye dayalı kararlar almasını ve organizasyonel başarıya ulaşmasını sağlar.

ClickUp, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz modern ve sezgisel gösterge panelleriyle işinize güç katar. ClickUp ile sorunsuz iş akışları oluşturun ve İK yönetimini bir üst seviyeye taşıyın.

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