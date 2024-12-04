excel'de 10 Ücretsiz Aday İzleme Sistemi Şablonu (ATS) ve Tıklama

İşe alım mı yapıyorsunuz? Anlıyoruz.

Yığınlarca özgeçmişi sıralamak, düzenli kalmak ve başvuru sahiplerini takip etmek zorlu bir iş olabilir. Neyse ki bu işte yalnız değilsiniz!

Bir elektronik tablo üzerinde çalışıyorsanız, özgeçmiş biçiminden doğru iş başlığına kadar her şeyi düzenlemek zor olabilir. Bu nedenle, işe alım uzmanları ve sihirbazlar, başvuru izleme sistemi ATS'ye güvenirler.

Bir aday izleme sistemi içinde, adayları incelemek için ATS uyumlu bir özgeçmiş şablonu kullanmak son derece yararlıdır. Neyse ki, kullanabileceğiniz en iyi ATS şablonlarından bazılarının bir listesi var!

⏰ 60 Saniyelik Özet İşe alım baş ağrıtıcı olmamalı! Doğru ATS şablonu, en iyi yetenekleri daha hızlı ve kolay bulmanıza yardımcı olur. İşte 10 ATS şablonu: ClickUp Aday İzleme ve İşe Alım Şablonu ClickUp Başvuru İzleme Formu Şablonu ClickUp İK SOP Şablonu ClickUp İşe Alım Seçim Matrisi Şablonu ClickUp İşe Alım Eylem Planı Şablonu ClickUp İşe Alım Stratejisi Belge Şablonu ClickUp İşe Alım ve İşe Alım Şablonu ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu Smartsheet tarafından hazırlanan basit iş başvuru izleme şablonu Exceldemy tarafından hazırlanan Excel İşe Alım Takip Şablonu

ATS Şablonu nedir?

Başvuru İzleme Sistemi şablonları, işe alım uzmanlarının ve İK profesyonellerinin işe alım ve işe yerleştirme sürecini yönetmelerine ve organize etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış yapılandırılmış biçimler veya şablonlardır.

Bu şablonlar, özgeçmişleri toplamaya, adayların niteliklerini değerlendirmeye, mülakatları planlamaya, geri bildirim sağlamaya ve daha fazlasına yardımcı olur. Bunları, işe alım sürecinde hiçbir adımı atlamamanızı sağlayan, arka plandaki asistanınız olarak düşünün.

ClickUp Belgeleri ile Başlayın ClickUp Belgeleri'nde ortak düzenleme, tipografi seçenekleri ve daha fazlası

Şablonunuzu tamamlamak için, gelişmiş işe alım yönetimi için işbirliğine dayalı belgeler, önceliklendirme araçları, planlama uygulamaları ve veritabanı şablonlarını eklemeyi düşünün.

İyi bir ATS şablonu nedir?

Mükemmel bir İK işe alım şablonu kullanıcı dostu, uyarlanabilir ve kesindir. Başvuru sahiplerini kategorilere ayırmalı, işe alım ekibi arasında kolay iletişim sağlamalı ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmelidir.

Verimlilik anahtardır! Size yardımcı olacak araçları arayın:

Manuel veri girişini en aza indirin

Özelleştirilebilir alanlar sağlayın (her iş ilanı, departman veya diğer alanlar için)

Diğer araçlarla sorunsuz entegrasyon

Kullanıcılara herhangi bir anda işe alım sürecinin net bir görünümünü sunun

Herhangi bir özgeçmiş biçimini işleyebilir

i̇şe Alım için 10 Ücretsiz Aday İzleme Sistemi Şablonu

Gelecek şimdi ve beraberinde çağdaş, verimli ve en önemlisi ücretsiz başvuru izleme sistemi şablonlarına olan ihtiyaç da geliyor. İşte 2024'ün en iyileri.

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Aday İşe Alım Şablonu, işe alım sürecini izlemenize ve yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bir iş için mükemmel adayı bulmak zor bir görev olabilir. Ancak ClickUp'ın Aday İşe Alım Şablonu ile adayları hızlı ve doğru bir şekilde inceleyebilir, karşılaştırabilir ve önceliklendirebilirsiniz. Böylece takımınızın ideal adayı bulmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp Adayları İşe Alım Şablonunu kullanmanın bazı avantajları şunlardır:

Özelleştirilebilir derecelendirme ölçeklerini kullanarak adayların becerilerini, deneyimlerini ve role uygunluklarını değerlendirin

Kontrol listeleri, son teslim tarihleri ve hatırlatıcılarla adayların ilerlemesini takip edin

Adayları yan yana karşılaştırmak için izleme panoları ve etkileşimli tablolar kullanın

Bu şablon, adil ve verimli bir işe alım kampanyası yürütmek için ihtiyacınız olan tüm araçları içerir.

İzleme panoları ve etkileşimli tabloları, adayların becerilerini, deneyimlerini ve niteliklerini karşılaştırmayı kolaylaştırır. Özelleştirilebilir alanlar, her aday hakkında önemli bilgileri izlemenize yardımcı olur. Otomasyon özellikleri zaman ve çaba tasarrufu sağlar, böylece takımınız için en iyi adayları bulmaya odaklanabilirsiniz.

ClickUp'ın İşe Alım Adayı Şablonu, uzaktan veya yüz yüze işe alımlar için harika bir iş çıkarır ve takımınıza en uygun adayı bulmanıza yardımcı olur.

2. ClickUp Başvuru İzleme Formu Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Başvuru Formu Şablonu, potansiyel katılımcıların başvurularını kaydetmenize ve yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın ücretsiz Başvuru Formu Şablonu, başvuru sahiplerinden ve iş arayanlardan temel bilgileri toplamak için kullanabileceğiniz kullanıcı dostu bir formdur. Bu ATS uyumlu form, işe alım yöneticilerinin iş adaylarının adı, e-posta adresi, iletişim bilgileri, iş deneyimi, eğitim ve becerileri gibi ayrıntıları izlemesine yardımcı olur.

Bu şablon, başvuru sahiplerinin özgeçmişlerini veya iş başvurularını ve kapak mektuplarını yükleyebilecekleri bir bölüm de içerir.

ClickUp Başvuru Formu Şablonu, ATS uyumludur ve başvuru izleme sistemlerinin okunmasını ve işlenmesini kolaylaştırır. Bu, işe alım sürecini hızlandırmanıza ve açık pozisyonlarınız için en iyi iş arayanları bulmanıza yardımcı olur.

Bu şablonun size yardımcı olabileceği bazı şeyler şunlardır:

Başvuru sürecini otomatikleştirerek zaman ve çaba tasarrufu sağlayın

Başvuru sahiplerinden daha doğru ve tutarlı bilgiler toplayın

Adayları daha kolay karşılaştırın ve daha iyi işe alım kararları verin

Düzenli olun ve başvurularınızın ilerlemesini izleyin

İşe alım sürecinizi iyileştirmenin hızlı bir yolunu arıyorsanız, ClickUp Başvuru Formu Şablonu başlamak için harika bir yerdir.

3. ClickUp İK SOP Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın İK SOP Şablonu, İK süreçlerini ve prosedürlerini oluşturmanıza, yönetmenize ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

İnsan kaynakları görevleri için standart çalışma prosedürlerine uyumu sağlamaya yardımcı olan bir işe alım ve başvuru izleme sistemi mi arıyorsunuz? ClickUp İK SOP Şablonu, İK uzmanları için değerli bir kaynaktır.

Bu şablon, İK süreçlerini kolaylaştırmanıza, verimliliği artırmanıza ve yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum sağlamanıza yardımcı olur. Yeni çalışanların işe alımından eski çalışanların işten ayrılmasına kadar her şeyi içeren bölümlerin yanı sıra performans yönetimi, ücretlendirme ve yan haklar gibi konular da yer almaktadır.

Kullanıcıların ClickUp'ın İK SOP Şablonunu sevmesinin bazı nedenleri:

İşe alımdan işten ayrılmaya kadar tüm temel İK konularını kapsar, böylece İK uygulamalarınızın güncel ve tüm iş ilanlarınız için uygun olduğundan emin olabilirsiniz

Şablonu, izlemenize, görselleştirmenize ve daha verimli çalışmanıza yardımcı olan özel durumlar, alanlar ve görünümlerle özelleştirmenize olanak tanır

Tüm İK belgeleriniz için düzenli bir merkezi depo görevi görür

Tüm İK operasyonel faaliyetlerini kolayca izleyin, takip edin ve denetleyin

SOP uyumluluk özelliklerine sahip kapsamlı bir işe alım şablonuna ihtiyacınız varsa, ClickUp HR SOP Şablonu işe alım yöneticileri için mükemmel bir seçimdir.

4. ClickUp İşe Alım Seçim Matrisi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın İşe Alım Seçim Matrisi Şablonu, yeni çalışanların işe alım sürecini düzenlemenize ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın İşe Alım Seçim Matrisi Şablonu ile önyargıları azaltın, şeffaflığı artırın, doğruluğu ve verimliliği artırarak işe alım sürecinizi iyileştirin.

Bu güçlü araç, tüm doğru noktalara ulaşmanıza yardımcı olur:

Daha objektif işe alım kararları almanıza yardımcı olan tutarlı, yapılandırılmış bir değerlendirme süreci

Karar vericilere, adayları aynı kriterlere göre değerlendirmelerini sağlamak için net bir yol haritası sunun

İdeal adayları daha hızlı belirleyerek işe alım sürecinizi hızlandırın

İşe alım sürecinden bilinçsiz önyargıları ortadan kaldırarak en nitelikli adayları seçin

İşe Alım Seçim Matrisi Şablonu, verileri farklı şekillerde görüntülemenizi ve bireysel adayların beceri setleri ve deneyim düzeyleri gibi önemli ayrıntıları takip etmenizi sağlayan özel durumlar, alanlar ve görünümler sunar.

Ayrıca, işe alım sürecindeki ilerlemenizi izlemenizi ve her adım için son tarihler belirlemenizi sağlayan mükemmel bir proje yönetimi aracıdır.

İşe alım sürecinizi iyileştirmeye ve işe alım uygulamalarınızın adaletini artırmaya hazır mısınız?

ClickUp İşe Alım Seçim Matrisi Şablonu, ileriye giden yolunuz!

5. ClickUp İşe Alım Eylem Planı Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın İşe Alım Eylem Planı Şablonu, işe alım sürecini yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bir takımı büyütürken, iyi hazırlanmış bir işe alım planı sadece kullanışlı değil, aynı zamanda vazgeçilmezdir. ClickUp'ın İşe Alım Eylem Planı Şablonu'nu kullanarak, işe alım süreçlerinizi kolaylaştırmak için yeni süper aracınıza kavuşun.

Bu şablonun benzersiz özellikleri, proaktif bir işe alım stratejisi oluşturmanıza, kaynakları belirlemenize ve tahsis etmenize ve iş akışlarını görsel panolarda düzenlemenize yardımcı olur. Sürecin her aşamasında, şablon netlik sağlamanıza ve verimsiz çabaları en aza indirmenize yardımcı olur.

Son derece özelleştirilebilir İşe Alım Eylem Planı Şablonu, aşağıdaki gibi anahtar özellikler sunar:

Her adayı izlemek için Açık, Tamamlandı, Devam Ediyor, Uygun Değil ve Beklemede gibi özel durumlara sahip görevler oluşturun

Rol, Kapak Mektubu, Özgeçmiş, Red Nedeni ve İşe Alım Aşaması gibi özellikleri kategorilere ayırın ve ekleyin, böylece yoğun işe alım dönemlerinde bile düzenli kalabilirsiniz

Önceliklerinize göre bilgileri düzenlemek için farklı görünümleri kullanın

Kısacası, işe alım sürecini kumar oynamaktan çok hassas bir bilim haline getiren bir araç arıyorsanız, ClickUp'ın İşe Alım Eylem Planı Şablonu tam size göre.

6. ClickUp İşe Alım Stratejisi Belge Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın İşe Alım Stratejisi Belge Şablonu, başarılı bir işe alım stratejisi planlamanıza ve uygulamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Doğru yetenekleri işe almak, bir işin başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir. ClickUp'ın İşe Alım Stratejisi Belgesi Şablonu ile bunu asla şansa bırakmak zorunda kalmayacaksınız.

Özenle hazırlanmış bu şablon, iyi planlanmış işe alım aşamalarının yanı sıra yapılandırılmış işe alım süreçleri ve stratejileri geliştirmenize yardımcı olur. Tüm bunları yaparken işe alım dönüm noktalarını sürekli olarak izleyebilirsiniz.

Ama hepsi bu kadar değil. Avantajlar çok daha fazla! Bu şablon size ayrıca şunları sağlar:

Tutarlı bir işe alım çerçevesi

İş ilanlarında netlik

Basitleştirilmiş değerlendirme süreci

Bu araçlar ve özellikler bir araya geldiğinde, işe alım sürelerinizi önemli ölçüde kısaltacaktır.

Özelliklerini inceleyin ve her işe alım aşamasını takip etmenizi, işe alım yönetimini kategorilere ayırmanızı ve verilerinizi birçok şekilde görüntülemenizi sağlayan özelleştirme seçeneklerini keşfedin.

AI, görev bağımlılıkları ve otomasyonlarla geliştirilmiş ClickUp'ın İşe Alım Stratejisi Şablonu sadece bir belge değil, kapsamlı bir işe alım komut merkezidir.

7. ClickUp İşe Alım ve İşe Alım Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın Yetenek kaynağı bulma sürecinizi dönüştürmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç seti olan İşe Alım ve İşe Alım Klasörü Şablonumuzla tanışın.

ClickUp İşe Alım ve İşe Alım Şablonu, tüm işe alım ve işe alım sürecinizi canlandırmaya hazır bir klasör şablonudur.

Bu şablon, düzeni sağlamak ve verimliliği artırmak için çeşitli özellikler içerir:

Özel durumlar ve alanlarla tüm başvuru sahiplerini tek bir yerden takip edin ve ilerlemelerini izleyin

Herkesi bilgilendiren hatırlatıcılar ve bildirimler sayesinde adaylarla görüşmeleri kolayca planlayın ve yönetin

Takımınızdan geri bildirim toplayın ve yerleşik oylama ve yorumlama özellikleriyle bilinçli işe alım kararları alın

Özelleştirilebilir oryantasyon kontrol listesi ile yeni çalışanları hızlı bir şekilde işe alıştırın

ClickUp İşe Alım ve İşe Alım Şablonu, tüm işe alım sürecinizin verimliliğini ve şeffaflığını artırırken takımınızın işbirliğini ve iletişimini geliştirir.

8. ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu, işe alım sürecini kolaylaştırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

İşe alım sürecinde önemli bir adımı kaçırmamak için yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp'ın İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu, düzenli olmanızı ve tüm adımları attığınızdan emin olmanızı sağlar.

Bu şablon, size aşağıdakileri hatırlatan anahtar işe alım görevlerini listeler:

Açık ve öz bir iş tanımı yazın, maaş aralığını belirleyin ve iş ilanını yayınlamak için doğru kanalleri seçin

Özgeçmişleri inceleyin, telefon görüşmeleri yapın ve yüz yüze görüşmeler planlayın

Takımınızdan geri bildirim alın, karar verin ve teklifinizi sunun

Çalışma alanlarını kurun, gerekli araçlara ve bilgilere erişim sağlayın ve hızlı bir şekilde işlerine alışmalarına yardımcı olun

ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu, tüm işe alım verilerinizi her adımda düzenlemek ve takip etmek isteyen İK profesyonelleri için mükemmel bir araçtır.

9. Smartsheet tarafından hazırlanan basit iş başvuru izleme şablonu

Şirketinizin başvuru izleme sürecini standartlaştırmak için bu basit iş başvuru izleme şablonunu kullanın

Smartsheet'in Excel Basit İş Başvuru İzleme Şablonu, yeni çalışanlar işe almak isteyen herkes için basit bir elektronik tablo kaynağıdır.

Şablon, ad, e-posta adresi, telefon numarası ve mevcut pozisyon gibi başvuru bilgilerini izlemek için sütunlar içerir. Ayrıca, isimler, puanlar ve notlar gibi bilgileri kaydetmek için alanlar sayesinde mülakatları takip etmenize yardımcı olur.

Bu şablonun kullanımı kolaydır ve kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Tekli veya çoklu iş başvuru sahiplerini izlemek ve diğer takım ve departmanlardaki diğer çalışanlarla paylaşmak için kullanabilirsiniz.

Excel Basit İş Başvuru İzleme Şablonu, işe alım sürecinizi takip etmenin ve kimi seçeceğiniz konusunda bilinçli kararlar almanın basit bir yoludur.

10. Exceldemy tarafından hazırlanan Excel İşe Alım Takip Şablonu

İşe alım takip sistemi, bir kuruluşun insan kaynakları departmanı için yeni çalışanların geçmişini tutmak açısından önemlidir

Tanıdık bir elektronik tablo içinde ücretsiz ve basit bir kaynak arıyorsanız, Excel İşe Alım Takip Şablonuna göz atabilirsiniz.

Bu şablon, belirli adayları arayıp bilgilerini görüntülemenizi sağlayan bir gösterge paneli içerir. Ayrıca, adayların durumunu, mülakat puanlarını ve notları izlemek için de kullanabilirsiniz.

Excel İşe Alım Takip Şablonu kullanımı kolaydır ve özel bir işe alım yazılımı kullanmak yerine temel bir elektronik tablo sistemini tercih ediyorsanız sizin için uygun olabilir.

ATS Şablonlarıyla İşe Alım Sürecini Yönetin

Yukarıda incelediğimiz 10 ücretsiz İK işe alım aracı, başvuru izleme sistemlerinizde işe alım sürecinizi düzenlemenize, yönetmenize ve kolaylaştırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Geleneksel bir şekilde bilgileri kaydetmek ve incelemek isteyen çok küçük bir şirket iseniz ve yazılım yerine elektronik tabloları kullanmayı tercih ediyorsanız, Excel İş ve İşe Alım Takip şablonlarını beğenebilirsiniz.

Çoğu KOBİ ve kurumsal düzeydeki kuruluş, gelişmiş veri yönetimi, proje izleme ve işbirliği yetenekleri için yazılım tabanlı bir programı tercih eder. Siz de bu durumdaysanız, işe alım hedeflerinize ve amaçlarınıza uygun listemizden bir ClickUp ATS şablonu seçin.

ClickUp, güçlü ücretsiz İK şablonları sağlayan bir proje ve görev yönetimi yazılımıdır. Ücretsiz üyeliğimizi deneyin! Çalışan yönetimi yazılımı, çalışan izleme yazılımı ve başvuru izleme sistemi veya başvuru izleme yazılımı dahil olmak üzere, departmanınızın daha sorunsuz çalışmasına yardımcı olacak çok çeşitli İK yazılımlarını keşfedeceksiniz.

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