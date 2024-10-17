Shift Left Test, QA stratejinizi nasıl iyileştirebilir?

Takımınız bir projenin son aşamasındayken, aniden kritik bir hata ortaya çıkar. Son teslim tarihleri yaklaşıyor, stres seviyesi yüksek ve bu sorunu çözmek tüm zaman çizelgenizi altüst ediyor.

Tanıdık geldi mi?

Bu, Shift Left Test'in önleyebileceği türden bir durumdur.

Shift Left Test'te, testleri geliştirmenin sonunda çalıştırmak yerine, test ve geliştirmeyi ekmek ve tereyağı gibi entegre edersiniz. Sonuç: hataları erken yakalayabilir, daha iyi işbirliği yapabilir ve son dakika felaketlerini önleyebilirsiniz.

Peki, Shift Left Test yaklaşımını nasıl uygulayabilirsiniz? Bu makalede tam olarak bunu ele alacağız.

Shift Left Test Yaklaşımı Nedir?

Shift Left Test, yazılım geliştirmede proaktif bir yaklaşımdır ve test faaliyetlerinin geliştirme döngüsünün daha erken aşamalarında planlanarak proje zaman çizelgesinde "sola kaydırılması" anlamına gelir.

Geliştirme sürecinin sonuna kadar beklemek yerine, tasarım ve geliştirme aşamalarında testlere başlayın.

Bu verimli yaklaşım, hataları daha erken tespit edip düzeltmenize yardımcı olarak, daha sonra bunları çözmek için gereken maliyet ve zamanı azaltırken, sürümde daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Örneğin, yeni bir ödeme özelliği geliştiren bir e-ticaret şirketinde çalışıyorsanız, tasarım taslağı hazırlandığında test uzmanlarını sürece dahil etmek için Shift Left Test'i uygulayabilirsiniz. Otomatik testler, kod yazılırken çalışarak yanlış vergi hesaplamaları veya ödeme ağ geçidi hataları gibi sorunları yakalar.

Shift Left Test ile geleneksel test arasındaki fark

Shift Left Test, geleneksel test yaklaşımından nasıl farklıdır? Farklılıkları daha iyi anlayalım:

Aspect Shift Left Test Geleneksel Test Test Programı Testler, geliştirmenin ilk aşamalarından itibaren başlar Testler, geliştirme aşamasından sonra gerçekleştirilir Odaklanın Öncelikle sürekli entegrasyon, birim testleri ve hatta gereksinim doğrulama yoluyla kusurların erken tespitini vurgular Geliştirme döngüsünün sonunda, genellikle özellikler tamamen oluşturulduktan sonra sistem düzeyinde veya kullanıcı kabul testleri ile kusurların keşfedilmesine odaklanır Araçlar ve Uygulamalar Testleri kodlama ve tasarım aşamalarına entegre eden araçlar (Selenium, JUnit veya Jenkins gibi) ve test odaklı geliştirme (TDD) veya davranış odaklı geliştirme (BDD) gibi uygulamalar kullanır UAT araçları ve sistem genelinde test çerçeveleri gibi manuel ve uçtan uca test araçlarına daha fazla güvenin Risk Yönetimi Riskleri erken aşamada azaltarak daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik sağlar Kritik riskleri son teslim tarihlerine daha yakın bir zamanda ortaya çıkararak, aceleye getirilmiş düzeltmelere veya gecikmelere yol açar

Shift Left Testinin İlkeleri

Shift Left Test, birkaç temel ilkeye dayanır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Kapsamlı işbirliği: Geliştiriciler, test uzmanları ve paydaşlar, kalitenin her aşamada göz önünde bulundurulmasını sağlamak için başından itibaren birlikte çalışır

Erken katılım: Testler, geliştirme sürecinin erken aşamalarında başlar, böylece olası sorunları daha erken tespit edip çözebilirsiniz

Dengeli test otomasyonu: Otomatik testler sık sık çalıştırılır, böylece daha hızlı geri bildirim alabilir ve sorunları ortaya çıkar çıkmaz yakalayabilirsiniz

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Shift Left Testinin Avantajları

Maliyet tasarrufu ve son dakika endişelerini önlemenin yanı sıra, aşamalı shift left testinden elde edebileceğiniz birçok avantaj vardır. İşte bunlardan bazıları:

Kapsamlı risk azaltma

Test sürecine erken aşamada dahil olarak, takımlar yeni özellikler veya kod değişiklikleriyle ilgili riskleri tüm sistemi etkilemeden tespit edebilir. Bu proaktif yaklaşım, uygulamadaki kritik yolların kapsamlı bir şekilde test edilmesini sağlar ve üretim ortamında hata olasılığını azaltır.

Azalan operasyonel maliyetler ve son dakika düzeltmeleri

Sorunları erken aşamada tespit etmek, sürecin ilerleyen aşamalarında ortaya çıkan hatalar nedeniyle ortaya çıkan maliyetli onarımları ve proje aksaklıklarını önlemeye yardımcı olur. Bu, genel geliştirme giderlerini azaltır ve ürünün pazara sunulma süresini kısaltır.

Yazılım geliştirme metrikleri uzmanı Capers Jones'un araştırma grafiği de bunu destekliyor ve hataları ne kadar uzun süre gidermezseniz, maliyetlerinin o kadar artacağını gösteriyor.

Geliştirme ve test takımları arasında gelişmiş işbirliği

Shift Left Test, tüm takım üyelerinin proje hedefleri ve kalite standartları konusunda aynı çizgide olmasını sağlamak için, gereksinimlerin toplanması, günlük stand-up toplantıları ve sprint planlaması oturumları gibi projenin ilk aşamalarından itibaren test uzmanlarının sürece dahil edilmesini teşvik eder.

Bu, test uzmanlarının proje kapsamını ve hedeflerini daha iyi anlamalarını sağlayarak, kullanıcı beklentileri ve proje hedefleriyle uyumlu testler tasarlamalarına olanak tanır.

Test uzmanı ve geliştirici işbirliği, geliştiriciler için sürekli bir geri bildirim döngüsü oluşturarak, anlık geri bildirimlere göre ayarlamalar yapmalarını sağlar. Bu, süreçte daha sonra önemli hataların ortaya çıkma olasılığını azaltır.

💡Daha Fazla Bilgi: ClickUp Formları, yazılım takımları için veri toplama sürecini kolaylaştırır, birden fazla araç arasında geçiş yapma karmaşasını ortadan kaldırır ve verimli iş akışları sağlar.

Otomatik test ş akışları

Shift Left Test çerçevesi içinde otomasyonun entegrasyonu, takımların manuel olarak test edilmesi pratik olmayabilecek daha geniş bir senaryo aralığını ve sınır durumlarını kapsamasını sağlar.

Otomasyon araçlarını kullanarak, takımlar test uzmanlarının iş yükünü önemli ölçüde artırmadan birim testleri, entegrasyon testleri ve regresyon testleri içeren kapsamlı test paketleri çalıştırabilir.

İnsan hatasına veya değişkenliğe maruz kalabilen manuel testlerin aksine, otomatik testler farklı ortamlarda ve yazılım yinelemelerinde tutarlı sonuçlar sağlar.

Daha hızlı ürün sürümleri

Shift Left Test, kusurları hızlı bir şekilde tespit etmek ve çözmek için erken testlere öncelik verir, böylece geliştirme döngüleri kısalır. Sürekli testler, daha yüksek yazılım kalitesi sağlar ve maliyetli ve zaman alıcı olabilen kapsamlı sürüm sonrası bakım ihtiyacını azaltır.

Bu da daha hızlı ve daha kaliteli ürün sürümlerine yol açarak, işletmelerin sürümleri daha iyi yönetmelerine ve pazar taleplerine ve müşteri geri bildirimlerine hızlı bir şekilde yanıt vermelerine olanak tanır.

Yüksek kaliteli ürünler sunan şirketler, müşterilerini daha kolay elde tutar ve olumlu yorumlar alır, böylece pazar pozisyonlarını daha da sağlamlaştırır.

Shift Left Testini Uygulama

Yazılım geliştirme sürecinizde Shift Left Test'i etkili bir şekilde uygulamak için aşağıdaki yapılandırılmış adımları izleyin:

Adım 1: Test uzmanlarını en başından itibaren dahil edin

Shift Left Test, gereksinimler aşamasında test uzmanlarının sürece dahil edilmesiyle başlar. Geliştiricilerinizle brifing yaparken, müşterinin ne istediğini onlara bildirin.

Görüşlerini alın ve gereksinimlerin açık, test edilebilir ve projenin hedefleriyle uyumlu olduğundan emin olun

Test uzmanlarınızın, kodlama başlamadan önce tüm potansiyel sorunların tespit edilmesini sağlamak için sınır durumları veya müşteri senaryoları oluşturmasına izin verin.

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Adım 2: Testleri tasarıma dahil edin

Tasarım aşamasında, test uzmanlarıyla birlikte sistem mimarisi ve kullanıcı iş akışlarına uygun bir test stratejisi oluşturmalısınız. Bu, güvenlik, performans ve kullanılabilirlik gibi anahtar alanlar için testler tasarlamayı içerir.

Örneğin, bir otomotiv yazılımı teşhis sistemi geliştiriyorsanız, güvenlik ve emniyet testlerini tasarıma dahil ederek endüstri standartlarını karşılayın ve güvenlik açıklarını en baştan önleyin.

Adım 3: Kanıtlanmış metodolojileri kullanın

Çevik çerçeveler ve çevik test araçları, erken hata gidermede optimum sonuçlar elde etmek için shift-left test modeliyle son derece uyumludur.

Test Odaklı Geliştirme (TDD), Davranış Odaklı Geliştirme (BDD) ve Kabul Testi Odaklı Geliştirme (ATDD) arasından seçim yapabilirsiniz. Bunların tümü, erken test ve işbirliğini teşvik ederek Shift Left Test'i geliştirir. Bunlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

ClickUp, Agile metodolojisi ve müşteri yönetimi ile harika bir şekilde çalışır. Günlük görevleri ve yapılacak işleri verimli bir şekilde yönetebilir, sorunlar/iyileştirmeler, geliştirme vb. gibi farklı senaryolar üzerinde çalışmak için farklı alanlar oluşturabilirim. Gösterge paneli çok çekici ve çok zaman kazandırıyor.

ClickUp, Agile metodolojisi ve müşteri yönetimi ile harika bir şekilde çalışır. Günlük görevleri ve yapılacak işleri verimli bir şekilde yönetebilir, sorunlar/iyileştirmeler, geliştirme vb. gibi farklı senaryolar üzerinde çalışmak için farklı alanlar oluşturabilirim. Gösterge paneli çok çekici ve çok zaman kazandırıyor.

Adım 4: Testleri otomatikleştirin

Projenin erken aşamalarında otomatik test süreçleri oluşturun. Yeni kod eklendiğinde otomatik olarak testler çalıştıran Jenkins ve Selenium gibi sürekli entegrasyon (CI) araçları kullanın. Bu sayede, manuel müdahaleye gerek kalmadan sorunları daha hızlı tespit edebilir ve büyümemeleri için çözebilirsiniz.

Adım 5: Testleri CI/DI boru hatlarına entegre edin

Testlerinizin CI/CD boru hattının bir parçası olmasını sağlayın, böylece her kod değişikliği otomatik olarak test edilir, doğrulanır ve dağıtım için hazırlanır. Bu, manuel testlere harcanan zamanı azaltır ve sürümleri hızlandırır

Adım 6: Sık sık işbirliği yapın ve iletişim kurun

Stand-up toplantıları ve inceleme toplantıları ile düzenli iletişimi teşvik ederek herkesin kalite hedefleri konusunda aynı çizgide olmasını sağlayın. Projenin küçük kısımlarında bile, farklı sonuçlar göz önünde bulundurularak geliştirme ve test yapamazsınız.

Shift Left Test için en iyi uygulamalar

Shift Left Test'i uygulamak için atmanız gereken temel adımları tartıştık. Süreci daha da sorunsuz hale getirecek bazı profesyonel ipuçları:

Önceliklendirin: Kritik fonksiyonları kapsayan etkisi yüksek testleri otomatikleştirmeye odaklanın ve karmaşık testleri manuel incelemeye bırakın. Bu, uzun vadede aşırı otomasyonu önler

Sahipliği teşvik edin: Ürün kalitesinin sahipliğini üstlenmek için geliştiriciler ve test uzmanları arasındaki işbirliğini teşvik edin. Bunu, performansı teşvik etmek için geliştirici ve test uzmanlarının ödemelerinin bir kısmını ürün stoklarıyla değiştirerek yapabilirsiniz

Aynı test ortamlarını koruyun: Geliştirme, test ve üretim ortamlarınızı mümkün olduğunca aynı tutun. Bu, süreçlerin ilerleyen aşamalarında tespit edilmesi ve düzeltilmesi zor olabilecek ortamla ilgili hataların riskini azaltır

Paralel test kullanın: Test sürecini hızlandırmak için, özellikle otomatik testleri paralel olarak çalıştırın

Test komut dosyalarınızı güncel tutun: Proje geliştikçe, yeni özellikleri, işlevleri veya gereksinimlerdeki değişiklikleri yansıtmak için test komut dosyalarınızı düzenli olarak güncelleyin

Shift Left Test Metodolojileri

Shift Left Test, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün erken aşamalarında testlerin entegrasyonuna yardımcı olan çeşitli metodolojileri kapsar. İşte üç önemli yönteme daha yakından bakalım.

Davranış Odaklı Geliştirme (BDD)

BDD, kullanıcının uygulama ile etkileşime girdiğinde beklediği davranışlara göre uygulamanın davranışını tanımlamaya odaklanır. BDD'de, herkesin anlayabileceği doğal bir dil biçiminde testler yazarsınız.

Bu, ürün geliştirme döngüsünün başlangıcından itibaren geliştiriciler, test uzmanları ve iş paydaşları arasında sürekli iletişimi teşvik eden işbirliğine dayalı bir yaklaşımdır.

📌Örnek: Bir seyahat rezervasyon uygulaması üzerinde çalışıyorsanız, uçuş arama özelliğinin davranışını sade bir dille tanımlamak için bir BDD senaryosu yazın. Bu, kodlama başlamadan önce tüm paydaşların özelliğin yetenekleri üzerinde anlaşmasını sağlar.

Test Odaklı Geliştirme (TDD)

TDD, testlerin gerçek koddan önce yazıldığı bir yazılım geliştirme metodolojisidir. Süreç bir döngü izler:

Hatalı bir test yazın

Testi geçmek için gerekli minimum kodu yazın

Kodu yeniden düzenleyin

Bu yaklaşım, uygulamadan önce gereksinimlere odaklanmanıza yardımcı olur ve hataların olasılığını azaltır.

📌Örnek: Bir finansal hizmetler projesinde, yeni bir işlem işleme özelliği geliştiriyorsanız, önce işlemin doğru şekilde işlendiğini doğrulamak için bir test yazarsınız. Test tamamlandıktan sonra, bu işlevselliği uygulamak için kodu yazarsınız.

Kabul Testi Odaklı Geliştirme (ATDD)

ATDD, geliştirme başlamadan önce kabul testlerinin yazılmasını içerir. Bu metodoloji, tüm paydaşların bir özelliğin kabul kriterlerini net bir şekilde anlamasını sağlar.

Ürün sahipleri, iş analistleri ve test uzmanları genellikle kabul testlerini tanımlar. Bu testler, her bir kullanıcı hikayesi için TAMAMLANDI ifadesinin ne anlama geldiğine dair bir kriter görevi görür.

📌Örnek: Bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemi geliştiriyorsanız, paydaşların yeni bir raporlama özelliği için kabul kriterlerini tanımlamasını isteyebilirsiniz. Kabul testlerini önceden yazarak, raporlara hangi verilerin dahil edilmesi gerektiğini netleştirir ve tam olarak istenenleri teslim etmenizi sağlarsınız.

Shift Left Test için iyi seçenekler olan birkaç test aracına göz atalım:

Jenkins: Yazılım geliştirme için sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat (CI/CD) sağlayan açık kaynaklı bir otomasyon sunucusu

Selenium: Birden fazla platform ve programlama dilinde web tarayıcı testlerini otomatikleştirmek için yaygın olarak kullanılan bir çerçeve

Postman: API geliştirme için bir işbirliği platformu; kullanıcıların API'leri verimli bir şekilde tasarlama, test etme ve paylaşma olanağı sunar

TestSigma: Web, mobil ve API testlerini minimum kodlama ile otomatikleştirmek için birleştirilmiş, yapay zeka destekli bir platform

TestLeft: Test otomasyonunu mevcut IDE'lere entegre etmek için tasarlanmış bir araçtır ve otomatik testleri geliştirmenin erken aşamalarında yerleştirerek shift left testleri mümkün kılar

Shift Left Test'i benimsemenize yardımcı olacak birçok araç bulunmaktadır. Ancak, daha iyi iletişim ve işbirliği yoluyla Left Test'i tutarlı bir şekilde uygulamak için tek bir araç arıyorsanız, ClickUp'ı incelemenizi öneririz.

Yazılım Geliştirme takımları için ClickUp, her şeyi tek bir yerden kolayca planlamanıza, oluşturmanıza ve göndermenize olanak tanır. Herkesin hedefler konusunda aynı çizgide kalması için belgeler oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz, sürüm kontrolü ise değişikliklerin ve birden fazla yazılım sürümünün sorunsuz bir şekilde izlenmesini sağlar.

Otomasyon, kod incelemeleri gibi tekrarlayan görevleri üstlenir ve GitHub ve GitLab gibi araçlarla entegrasyonlar, kod izlemeyi kolaylaştırır.

Ayrıca, yorumlar, bildirimler ve takım görünümleri aracılığıyla gerçek zamanlı işbirliği sağlayarak herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayabilirsiniz. Nasıl olduğunu öğrenelim.

Görev yönetimi

ClickUp Görevleri, takımlarınızın yazılım geliştirme yaşam döngüsünün erken aşamalarında testler için özel olarak ayrıntılı görevler ve alt görevler oluşturmasına olanak tanır.

ClickUp'ın güçlü görev yönetimi özelliklerini kullanarak günlük görevlerinizi kolayca yerine getirin ve test sürecini sorunsuz hale getirin

Yazılım test görevlerini gereksinim aşamasından itibaren takım üyelerine atayabilir ve testlerin erken aşamada entegre edilmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca, her şeyin düzenli kalması için son teslim tarihleri, öncelikler ve bağımlılıklar ayarlayabilirsiniz.

Test aşamasını, test senaryoları yazma, test ortamları kurma ve testleri çalıştırma gibi yönetilebilir alt görevlere bölebilirsiniz.

Otomasyon

ClickUp Otomasyonları ile, yazılım geliştirmede manuel çabayı azaltmak için tekrarlayan test görevlerini kolaylaştırabilirsiniz.

Örneğin, ClickUp hata izleme ve QA testleri için harika bir otomasyon aracı olarak işlev görebilir.

Özel alanlar, görev durumları ve 35'in üzerinde ClickApp ile platformu özel QA süreçlerinize göre uyarlayabilirsiniz. Ardından, görevleri otomatikleştirebilir, takımlar atayabilir ve hatta tetikleyicilere göre durumları güncelleyebilirsiniz.

CI/CD boru hattınızı otomatikleştirmek için ClickUp'ı Jenkins ve Selenium gibi modern QA test araçlarıyla da entegre edebilirsiniz. Bu, her kod değişikliğinde testlerin otomatik olarak çalışmasını sağlar.

Özel gösterge panelleri

ClickUp Gösterge Panelleri, gerçek zamanlı test ilerlemesini izlemenizi, hata sayılarını görselleştirmenizi, test senaryolarının yürütülmesini ve daha fazlasını yapmanızı sağlar. Test hedeflerinin karşılanmasını sağlamak için anahtar performans göstergelerini (KPI) görüntüleyen bir gösterge paneli oluşturabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak istediğinizi görselleştirin ve görevleri kolayca yönetin

ClickUp Görünümleri ile işlerinizi Liste, Tablo, Gantt grafiği, Takvim veya Pano gibi istediğiniz şekilde görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, ClickUp'ın Pano görünümü, hata avlarını düzenlemenize, Agile projelerini yönetmenize, görevleri parçalara ayırmanıza ve bunları ilgili üyelere kolaylıkla atamanıza yardımcı olan sezgisel bir hata izleme panosu olarak kullanılabilir.

ClickUp Pano Görünümü ile tüm hata kayıtlarınızı tek bir yerden görüntüleyin

İşbirliği

ClickUp İşbirliği Algılama, işlevler arası takımların sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar. ClickUp'taki konu başlıklı yanıtlar ve Atanan Yorumlar ile ClickUp Belgelerinde gerçek zamanlı düzenleme sayesinde, test takımları, geliştiriciler ve ürün yöneticileri birlikte çalışarak sorunları işbirliği içinde çözer.

ClickUp'ın Agile özellikleri, testleri son derece kolay, hızlı ve yönetilebilir hale getirir

Şimdi biraz ClickUp'ın Agile özelliklerinden bahsedelim. Aşağıdakilerle işbirliğini kolaylaştırırlar:

Sprint yönetimi: Net görsel panolar, listeler ve zaman çizelgeleriyle sprintlerinizi kolayca planlayın, yürütün ve izleyin. Görevlere öncelik verin, sprint hedefleri belirleyin ve ilerlemeyi zahmetsizce izleyin

Backlog yönetimi: En son görevlerle backlog'u yönetin ve görev önceliğine göre düzenleyin

Burndown grafikleri: Hedeflerinize ulaşmak için ne kadar iş kaldığını görselleştiren ayrıntılı burndown grafikleriyle sprint ilerlemeniz hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Çevik gösterge panelleri: Çevik gösterge panellerini özelleştirerek anahtar metrikleri izleyin, ş Akışını görselleştirin ve veriye dayalı kararlar alın, takımınızın uyumunu sağlayın

Tüm takımlarımız için ClickUp'a geçmemiz, tüm takımlarımız ve kullanıcılarımız için merkezi bir merkez sağladı ve kendi işlerini organize ederken diğer takımların projelerini de takip edebilmelerini sağladı. ClickUp'ın sunduğu özellikler ve araçlar, CS, Satış ve Geliştirme takımlarımızın şirket çapındaki projelerimizi verimli ve etkili bir şekilde yönetmesi için harika!

Tüm takımlar için ClickUp'a geçmemiz, tüm takımlarımız ve kullanıcılarımız için merkezi bir merkez sağladı ve kendi işlerini organize ederken diğer takımların projelerini de takip edebilmelerini sağladı. ClickUp'ın sunduğu özellikler ve araçlar, CS, Satış ve Geliştirme takımlarımızın şirket çapındaki projelerimizi verimli ve etkili bir şekilde yönetmesi için harika!

Şablonlar

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Test Yönetimi Şablonu, tüm test sürecini yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp ayrıca, Shift Left test ş akışlarınızı basitleştirmek ve hızlandırmak için birden fazla test senaryosu şablonu sunar.

ClickUp Test Yönetimi Şablonu

Örneğin, ClickUp Test Yönetimi Şablonu, test sürecinizi baştan sona basitleştirmek ve düzenlemek için tasarlanmıştır.

İster büyük bir QA takımını yönetiyor ister tek başına çalışıyor olun, ClickUp Test Yönetimi Şablonu çok yönlü bir çözümdür. Görevleri kolaylaştırır, ilerlemeyi izler ve projenizin her parçası için kapsamlı testler sağlar.

Bundan en iyi şekilde yararlanmanın yolları:

Projenizin her yönünü kapsayacak şekilde ayrıntılı test senaryolarını kolaylıkla oluşturun ve yönetin

Görevleri takım üyelerine atayın ve herkesin işlerini zamanında yapması için son tarihler belirleyin

Pano, Liste veya Takvim gibi özelleştirilebilir görünümleri kullanarak test ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyin

Hata izleme yazılımını kullanarak hataları ve sorunları takip edin ve daha hızlı çözüm için bunları doğrudan belirli test senaryolarına bağlayın

Tüm takımın senkronizasyonunu sağlamak için yorumlar, ek dosyalar ve görev güncellemeleriyle zahmetsizce işbirliği yapın

Yerleşik otomasyon ile tekrarlayan süreçleri otomatikleştirin, testleri yönetirken manuel çabayı azaltın

Raporları hızlı bir şekilde oluşturun ve testle ilgili bilgileri paydaşlarla veya yönetimle paylaşın

Bu şablon, test sürecinizi basitleştirmenize, düzenli kalmanıza ve nihayetinde daha yüksek kaliteli bir ürün sunmanıza yardımcı olur.

Diğer şablonlar

Ayrıca, ClickUp Test Raporu Şablonu ve ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonları da mevcuttur.

ClickUp Test Raporu Şablonu, test sonuçlarını kolayca belgelendirmenize ve özetlemenize olanak tanır, başarılı, başarısız veya bloklanmış testler hakkında içgörüler sağlar. Genel test kapsamını, performansı ve dikkat edilmesi gereken alanları vurgulayan açık ve yapılandırılmış raporlar oluşturarak paydaşları bilgilendirmenize yardımcı olur.

ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonları, projelerinizdeki hataları ve sorunları kaydetme, izleme ve yönetme sürecini kolaylaştırır. Hataları atayabilir, önceliklendirebilir ve ilerlemelerini izleyerek sorunları verimli bir şekilde çözebilirsiniz.

Shift Left Testinde Zorlukların Üstesinden Gelmek

Shift Left Test, gerçekten birçok olumlu yönü tablo haline getirir. Ancak, etkili bir şekilde ele almanız gereken bazı zorluklar da ortaya çıkarır. Bir göz atalım:

Geliştiriciler arasında test uzmanlığının eksikliği

Shift Left Test, geliştiricilerinizin testler için daha fazla sorumluluk almasını gerektirir, ancak kaliteli testler gerçekleştirmek için gerekli beceriler, zihniyet veya zamanları olmayabilir. Bu da sürecin erken aşamalarında testlerin eksik veya etkisiz kalmasına neden olabilir.

💡En iyi strateji: Geliştiricilere test metodolojileri ve araçları konusunda sürekli eğitim verin. Geliştiricileri deneyimli test uzmanlarıyla eşleştirin veya birbirlerinden öğrenebilecekleri işbirliğine dayalı test ortamları oluşturun.

İlk geliştirme süresinde artış

Başlangıçtan itibaren testleri dahil etmek, takımlarınızın test çerçeveleri ve süreçlerini ayarlamaya odaklanmak zorunda kalacağı için ilk geliştirme sürecini yavaşlatacaktır. Bu, özellikle geleneksel iş akışlarına alışkın takımlar için teslim tarihleri üzerinde baskı yaratabilir.

💡En iyi strateji: Süreç esnekliğini korurken testlerin erken entegrasyonunu sağlayan Agile veya DevOps otomasyonu gibi yinelemeli geliştirme modellerini benimseyin. Bu sayede daha küçük, yönetilebilir geliştirme ve test parçalarına sahip olacaksınız.

Araç ve altyapı maliyetleri

Shift Left Test genellikle test otomasyonu, performans testi ve sürekli entegrasyon için özel araçlar gerektirir ve bu da küçük takımlar veya kuruluşlar için maliyetli olabilir. Bir startup işletiyorsanız, başlangıçta otomatik test süreçlerini başlatmak için gerekli fonlara sahip olmayabilirsiniz.

💡En iyi strateji: Sürekli entegrasyon için Jenkins ve test otomasyonu için Selenium gibi açık kaynaklı araçlar kullanın. Bu araçlar, gerekli test yeteneklerini sağlarken maliyetleri de azaltır. Tüm test faaliyetlerini otomatikleştirmenize, yönetmenize ve üzerinde işbirliği yapmanıza yardımcı olan daha iyi bir hepsi bir arada alternatif ise ClickUp'tır.

Kültürel direnç

Geleneksel takımlarla, özellikle de şelale modellerine alışkın takımlarla çalışıyorsanız, bu takımlar Shift Left Test'i benimsemeye direnebilir. Sorumlulukları devretmek ve geliştiriciler ile test uzmanları arasında daha yakın işbirliği yapmak konusunda tereddüt edebilirler.

💡En iyi strateji: Atölye çalışmaları ve işlevler arası takım etkinlikleri düzenleyerek işbirliği kültürünü teşvik edin. Siloları yıkmak için geliştiriciler, test uzmanları ve iş paydaşları arasında sık iletişim kurulmasını teşvik edin.

Çok büyük miktarda otomatik test

Shift Left Test ile çalışırken, otomasyona büyük ölçüde güvenmeniz gerekecektir. Bu, süreci hızlandırırken, en iyi sürekli dağıtım araçlarını kullanıyor olsanız bile, testlerin kırılgan veya gereksiz hale gelmesine ve sürekli entegrasyon/sürekli dağıtım (CI/CD) sürecinin yavaşlamasına neden olabilir.

💡En iyi strateji: Testleri önemlerine göre kategorilere ayırarak yüksek değerli testlere öncelik verin. Otomatik testleri yalnızca değer sağladıkları durumlarda uygulayın ve karmaşık, yüksek riskli alanlarda manuel testlere güvenin.

ClickUp ile Shift Left, Erken Tespit ve Daha İyi Sonuçlar

Ürün geliştirme döngünüzü daha verimli ve akıcı hale getirmek istiyorsanız, Shift Left Test bir seçenek değil, bir gerekliliktir.

Shift Left Test, maliyetli hataları büyümeden düzeltmeye yardımcı olarak daha yüksek kaliteli yazılımları daha hızlı sunmanızı sağlar. Testleri geliştirme döngüsünün daha erken aşamalarına entegre ederek hataları azaltabilir, takım işbirliğini ve verimliliği artırabilirsiniz.

Test sürecinizi kolaylaştırmaya hazır mısınız? Shift Left Test'i sorunsuz bir şekilde uygulamak ve projelerinizi yolunda tutmak için ClickUp'ın güçlü görev yönetimi ve otomasyon araçlarını deneyin.

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