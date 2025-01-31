ClickUp, Yazılım Geliştirme Takımları için Oyunun Kurallarını Değiştiriyor

ClickUp, verimliliği en üst düzeye çıkarmak için düzinelerce yeni özellik ve kaynakla Yazılım Geliştirme takımları için oyunun kurallarını değiştiriyor, böylece Ürün Yönetimi, Mühendislik ve Tasarım takımlarınız daha iyi ürünleri daha hızlı sunabilir.

Hedefler ve planlamadan dokümantasyon ve geliştirmeye kadar, ClickUp artık tüm geliştirme sürecinizi fikir aşamasından piyasaya sürülmeye kadar sorunsuz bir şekilde birbirine bağlar. ClickUp'ın aşağıdaki her aşamayı nasıl desteklediğini size adım adım anlatalım.

Strateji ve Planlama

Şirket çapında ürün stratejisi geliştiriyor veya bir sonraki sürüm için kullanıcı hikayelerini belgeliyor olsanız da, ClickUp strateji ve planlama süreçlerini basitleştirmenize, uyumlaştırmanıza ve işbirliği yapmanıza yardımcı olur. Yeni özellikler, şablonlar ve işbirliği araçları, fikirlerinizi bir sonraki büyük başarıya dönüştürmenizi kolaylaştırır.

ClickUp AI: Daha hızlı başlayın 🧠

Haftalık sprint güncellemelerini özetlemekle zaman kaybetmeyin, ClickUp AI sizin için yapsın. Önceden oluşturulmuş departmana özel komutlar sunan tek platform olarak, ürün yöneticileriniz, geliştiricileriniz ve tasarımcılarınız AI'nın gücünden daha verimli bir şekilde yararlanabilir.

Daha hızlı başlamalarını ve yoğun işleri azaltmalarını sağlayarak bir sonraki büyük işe odaklanmalarını sağlayın. Başlamak için, ClickUp AI'yı hesabınıza kullanıcı başına aylık 5 $ erken kayıt fiyatıyla ekleyin ve /AI Tools komutunu kullanarak istemleri etkinleştirin.

Ürün yöneticileri için ClickUp AI'nın departmana özel istemleri

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Beyaz Tahtalar: Fikirleri eyleme dönüştürün💡

Tasarımları, belgeleri ve listeleri sanal çalışma alanınıza gömme olanağı sunan yenilenen Beyaz Tahtalar ile şirket dışındaki tüm planlama oturumlarını veya takım atölyelerini işbirliğine dayalı bir tuval haline getirin. Ürün takımları için yeni Beyaz Tahta şablonlarını inceleyin ve hemen kullanmaya başlayın.

ClickUp Belgeleri, listeleri, kartları ve daha fazlasını Beyaz Tahtalara kolayca yerleştirin

Önceliklendirme ve Yol Haritası

Kişisel önceliklendirme araç setiniz. Paydaşlarla iletişimi basitleştirin, bilgilendirilmiş veriye dayalı kararlar alın ve engel teşkil etmeden bağımlılıkları belirleyin.

Önceliklendirme: Bir sonraki büyük adımı belirlemek basit olmalı🚦

Tamamen özelleştirilebilir alanlar, formüller ve daha fazlasıyla ürün fikirlerini, özellik iyileştirmelerini ve birikmiş öğeleri bir araya getirin ve önceliklendirin. ClickUp Formları ile desteklenen anketler aracılığıyla müşteri içgörülerinden oluşan bir depo oluşturun.

Yeni eklenen koşullu mantık ile, kendiniz ve kullanıcılarınız için müşterilerin sesini kolayca yakalayabilirsiniz. Ayrıca, Canny, Zendesk ve daha fazlasından entegrasyonlarla diğer sistemlerden gelen geri bildirimleri ürün yol haritasıyla birlikte kullanabilirsiniz.

ClickUp'ı kullanarak Öncelik, ARR ve daha fazlası gibi Özel Alanlar içeren bir biriktirme listesi görünümü oluşturun

Zaman çizelgeleri ve Gantt: Yol haritalarını ve bağımlılıkları kolayca görselleştirin 🛣

Karmaşık işlevler arası sürümleri koordine ederken tahminlere bırakmayın. Gantt ve Zaman Çizelgeleri görünümleriyle epiklerdeki bağımlılıkları ve dönüm noktalarını kolayca haritalayın.

ClickUp Gantt görünümünde görevleriniz ve bağımlılıklarınız hakkında net bir resim elde edin

Araştırma ve Tasarım

ClickUp, yazılım geliştirmenin araştırma ve tasarım aşamalarında tasarım, ürün ve mühendisliği sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak, takımların araştırma ve ürün gereksinimleri için güzel belgeler oluşturmasına ve yolculuk haritalama ve kullanıcı hikayeleri için Beyaz Tahtalar kullanarak işbirliği yapmasına olanak tanır.

Kullanıcı hikayesi ve yolculuk haritalama Beyaz Tahtalar 👩‍🏫

Beyaz Tahta için yeni şablonlarla yolculuk haritalamayı çocuk oyuncağı haline getirin. Önceden oluşturulmuş şablonlarımızı kullanın veya tutarlı ve tekrarlanabilir tasarımlar için kendi şablonlarınızı oluşturun.

Nesneler, görevler, ilişkiler ve yapışkan notlarla ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak takımınızla görsel olarak işbirliği yapın

Kullanıcı araştırması ve ürün gereksinimleri Belgeler 📝

Kararları kolayca haritalandırmanıza, görüşmeleri birbirine bağlamanıza ve hatta tüm proje planlarını tek bir yerde gömmenize olanak tanıyan Dokümanlar ile paydaşları aynı sayfaya getirin. Beyaz Tahtalar, Figma dosyaları ve daha fazlasını doğrudan epiklerinize ve ürün belgelerinize ekleyin.

Kullanıcı Araştırması ve Ürün Gereksinimleri Belgeleri için yeni şablonlarla hemen başlayın!

ClickUp Belgeleri ile ürün gereksinimlerinizi belgeleyebilir ve Sprint listenizi gömebilirsiniz

Uyum içinde işbirliği için Figma entegrasyonu 🎨

Tasarım ekibinizin geliştiricileriniz ve ürün yöneticilerinizle birlikte çalışmasını sağlayarak daha az gidip gelmeyle daha hızlı teslimat yapın. ClickUp'ın Figma ile entegrasyonu, tasarımları Belgelere, görevlere, Beyaz Tahtalara ve daha fazlasına yerleştirerek maketleri ve tel kafesleri konuşmanın ön plana çıkarır!

Çevik Geliştirme

Çevik geliştirme, modern yazılım geliştirmenin temel taşıdır. Esnek ve ayarlanabilir Sprint'ler, geliştirilmiş Sprint raporlaması ve daha fazla özelleştirme ile çevik geliştirmeyi çocuk oyuncağı haline getiriyoruz.

Özel sprint süreleri ve gelişmiş Sprint Klasörü ayarları, çevik takımların işlerini hassas bir şekilde izlemelerini sağlayarak son derece doğru raporlar elde edilmesini sağlar. Yeni raporlama kartları, genel performansın tam resmini ortaya çıkarır.

Ve bu yılın ilerleyen günlerinde, daha derinlemesine analizler için temel verileri ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Burndown kartlarını kullanarak takımınızın commit edilenlere göre yolunda olup olmadığını görebilirsiniz.

Yeni Sprint Burndown kartları, daha derinlemesine analizler için verilerinizi daha ayrıntılı bir şekilde incelemenize yardımcı olabilir

Diğer yandan, Burnup kartlarını kullanarak tamamlanmaya yönelik ilerlemeyi görselleştirin.

Yeni Burnup kartlarıyla sprint tamamlanmasına yönelik ilerlemeyi görün

Son olarak, gelecekteki Sprint tahminlerinin doğruluğunu artırmak için son derece görsel hız raporları oluşturabilirsiniz.

ClickUp'taki doğru ve görsel olarak çekici hız kartlarıyla gelecekteki Sprint tahminlerini iyileştirin

Standup, program ve portföy yönetimi için yüzme kulvarları 🏊‍♂️

İster günlük toplantıları yönetin ister departmanlar ve ekipler arasında ürün portföyünüzü izleyin, Pano görünümündeki yeni Yüzme Şeritleri özelliği, herhangi bir özel alana göre gruplama, sıralama ve filtreleme yapmanızı sağlayarak projeleri gözden geçirmeyi veya kaynakları ayarlamayı kolaylaştırır.

Sürüm ve Hedef İzleme

Her yazılım geliştirme takımı, planlama ve uygulamanın işin yarısı olduğunu bilir. Bu nedenle, sürümleri yönetme, yeni ürünleri piyasaya sürme ve şirket çapındaki hedeflere yönelik her şeyi izleme konusunda gücümüzü artırdık.

Git Entegrasyonları: Yoğun iş yükü olmadan görünürlük ⚒️

ClickUp'ın GitHub, GitLab ve daha fazlası gibi araçlarla sorunsuz entegrasyonu sayesinde dallar oluşturun, çekme talepleri başlatın ve commit'leri izleyin. Böylece geliştiricileriniz manuel durumları güncellemek yerine kodlamaya odaklanabilir ve mutlu olurlar.

Çekme talepleri gibi işlemler için Git entegrasyonları aracılığıyla ClickUp'a bağlanmak çok kolaydır

Ürün Lansmanları: Fonksiyonlar arası kolay işbirliği 📣

ClickUp ile ürün lansmanlarınızı bir üst seviyeye taşıyın. Çoklu Listelerde Görevler (TIML) tarafından sunulan oyunun kurallarını değiştiren özellik, sadece geliştirme üçlüsünün daha yakın işbirliği içinde çalışmasını sağlamakla kalmaz, teknik olmayan takımlarınızın da daha yakın işbirliği içinde çalışmasını sağlar!

TIML, pazarlama veya müşteri başarısı gibi diğer takımların kendileriyle ilgili görevleri kolay görünürlük, işbirliği ve daha sıkı uyum için özel alanlarına getirmelerine olanak tanır.

ClickUp'ın Birden Çok Listede Görevler (TIML) özelliği, geliştiricilerin görevleri kuruluş genelindeki diğer takımlarla bağlantılandırmasına olanak tanır

Hedef ve OKR izlemeyi otomatikleştirin 📈

Şirket hedefleri ve OKR'lere göre geliştirme ilerlemesini otomatik olarak izleyin; manuel güncelleme gerekmez. Yeni OKR şablonumuzla hemen başlayın.

Bonus: Mühendislik Şablonları

Başlangıç

Takımınızın geliştirme verimliliğini artırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Yeni Yazılım Geliştirme Merkezi , ürün yöneticileri, geliştiriciler ve tasarımcılara özel bir kaynaktır. Çevik geliştirme hakkındaki görüşlerinizi genişletecek makalelere, canlı atölye çalışmaları sırasında takım işbirliğini ve verimliliği artıracak planlara ve sektör uzmanlarından çevik iş akışlarını saniyeler içinde kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak yeni şablon kılavuzlarına erişin.

Çeviklik, yinelemeli bir yaklaşım benimsemekle ilgilidir; süreçlerinizi operasyonel hale getirmek de bundan farklı olmamalıdır. Yazılım Takımlarına yönelik ClickUp Üniversitesi kurslarıyla yazılım geliştirme proje yönetimi sürecinizi geliştirmeye devam edin. Bu kurslar, ClickUp'ta ürün yaşam döngüsünü yönetme konusunda kısa genel bakışlardan derinlemesine öğreticilere kadar geniş bir aralıkta sunulmaktadır.

Hala Jira sorunlarıyla uğraşıyor musunuz?

Ücretsiz Jira geçiş aracımız, kullanıcıları ve projeleri içe aktarmayı, hiyerarşinizi haritalamayı ve özel iş akışlarını, alanları ve durumları doğrudan ClickUp'a aktarmayı kolaylaştırır. Geçiş yapmayı mı düşünüyorsunuz? Şu an, bunun için en iyi zaman!