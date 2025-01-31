2025'te Çevik Takımlar için En İyi 10 Çevik Test Yazılımı Aracı

Ürününüz büyüdükçe, testlerin sayısı da katlanarak artar. Kalite güvence (QA) takımınız, artan iş yüküne ayak uydurmakta zorlanabilir.
Sonuç olarak, sürümün gecikmesi veya testlerin atlanması söz konusu olur. Bu arada, geliştirme takımı da işine devam etmiş olabilir. Bu durum, proje yöneticiniz/ürün sahibiniz için artan bir teknik borç anlamına gelir, çünkü her bir hatayı gidermek için kod tabanının iki parçası arasında geçiş yapmak gerekir.
Geliştiriciler ve QA takımı için işbirliği yapmanın ve koddaki hata sayısını azaltmanın daha iyi bir yolu var mı? Evet! Çevik yazılım test araçları bu boşluğu doldurmanıza yardımcı olabilir.
Bu araçlar, yeni kodun kalite standartlarını karşıladığından, gerilemelere karşı koruma sağladığından ve süreci hızlandırdığından emin olmak için manuel ve otomatik testlerin bir karışımını kullanır.
Burada, doğru aracı seçmenize yardımcı olmak için yazılım testlerinizi ve test otomasyonunuzu yönetmek için en iyi 10 çevik test aracını, anahtar özellikleri, sınırlamaları ve fiyatları ile birlikte ele alıyoruz.
Çevik Test Araçlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Test ortamlarında, geri bildirimleri kolayca yakalayıp geliştirme döngülerine entegre eden araçlara sahip olmak çok önemlidir. Ancak bu kadarla bitmiyor. Çevik test aracı seçerken dikkat etmeniz gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:
- Otomasyon: Çevik test aracınız, verimli ve tekrarlanabilir test süreçleri sağlamak ve test uzmanlarının daha keşifsel ve stratejik testlere zaman ayırmasını sağlamak için test otomasyonunu desteklemelidir
- Hata yönetimi: Çevik yazılım geliştirme ve test süreci boyunca hataları izlemek, raporlamak ve yönetmek için ayrıntılı raporlama seçeneklerine sahip bir çevik araç seçin
- Entegrasyon: En iyi çevik test araçları, proje yönetimi platformları ve sürekli entegrasyon araçları, kullanıcı izleme yazılımları ve kuruluşunuzun kullandığı QA test araçları dahil olmak üzere üçüncü taraf araçlarla entegre olur
- Raporlama ve analitik: Verilerle desteklenen eyleme geçirilebilir içgörüler, çevik proje yöneticilerinin çevik test çabalarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olur. Popüler çevik test araçları, test sonuçlarınız için kapsamlı raporlar oluşturur. Test kapsamı, hata eğilimleri ve genel proje durumu hakkında içgörüler sağlar
- Gerçek zamanlı iletişim ve işbirliği: Çevik yazılım geliştirme projelerinde yer alan tüm takımlar arasında gerçek zamanlı takım iletişimi ve işbirliğini kolaylaştıran bir çevik test aracı seçin. Yazılım test yaşam döngüsü boyunca test vakaları hakkında yorum yapmaya, hataları atamaya ve test içgörülerini paylaşmaya olanak sağlamalıdır
- Çevik metodolojiler için destek: Seçtiğiniz test yönetimi çözümünün, takımınızın izlediği çevik metodoloji ve çevik yazılım geliştirme ilkeleriyle uyumlu olduğundan emin olun. Sprint planlaması, birikmiş iş yönetimi, performans testi, fonksiyonel test, sürekli test ve kullanıcı hikayesi haritalama gibi özellikleri arayın
- Esneklik ve ölçeklenebilirlik: Yazılım testleri için çevik otomasyon aracı, kullanıcı kapasitesi, proje karmaşıklığı ve otomatik test çerçeveleri gibi takımınızın proje ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilmelidir
- Kullanım kolaylığı: Sezgisel özelliklere sahip kullanıcı dostu bir arayüz, benimsemeyi en üst düzeye çıkarır ve öğrenme eğrisini azaltır, böylece herkes yazılım test uygulamalarında aracın avantajlarından yararlanabilir
2024'te Kullanılacak En İyi 10 Çevik Test Aracı
1. ClickUp
ClickUp'ın çevik test aracı, ayrı test yönetimi ve hata izleme sistemlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bu araç, Kanban panoları, sprintler veya hibrit bir yaklaşım gibi seçtiğiniz çevik metodolojiyle mükemmel uyum sağlayan bir iş akışı tasarlamanıza yardımcı olabilir.
ClickUp'ın Çevik Proje Yönetimi, modern çevik yazılım testi ve geliştirme yaklaşımını desteklemek için yüzlerce gelişmiş ve özelleştirilebilir özellik sunar. Takımınızın benzersiz ihtiyaçlarını, karmaşık iş akışlarını ve tercihlerini karşılar.
ClickUp'ın çevik geliştirme sürecinde nasıl yardımcı olduğuna bir göz atalım.
ClickUp Gösterge Paneli, bekleyen işler dahil olmak üzere takımınızın ilerlemesini net bir şekilde gösterir. Gantt grafiği ile darboğazları belirleyebilir, görevleri kategorilere ayırabilir, yol haritalarını yönetebilir, fikirler üretebilir ve sprint puanlarıyla iş yüklerini görüntüleyebilirsiniz.
Proje yöneticisinden kalite güvencesi (QA) ve geliştiricilere kadar çevik takımınızdaki herkes, Gösterge Paneli Görünümü ile test otomasyonunu takip edebilir.
Meşgul proje yöneticileri için, yapay zeka yazma asistanı ClickUp Brain, ürün özetleri ve yol haritaları oluşturarak, test planları hazırlayarak ve teknik özellikleri saniyeler içinde yazarak dokümantasyona yardımcı olur.
ClickUp'ın Test Yönetimi Şablonu, çevik testi izlemek ve yönetmek, ilerlemeyi ve sonuçları görselleştirmek ve herhangi bir sorunla ilgili olarak takımınızla işbirliği yapmak için etkili stratejiler geliştirmenize yardımcı olur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Sanal beyaz tahtalar: ClickUp Beyaz Tahtalar ile otomasyon komut dosyaları ve yol haritaları yazın, fikirler üretin ve çevik geliştirme takımlarınızı teslim edilecekler ve birikmiş işler konusunda uyumlu hale getirin
- İş akışlarını görselleştirin: ClickUp'ın Kanban Panosu Görünümü ile iş akışınızı görselleştirin. Görevleri farklı aşamalara taşıyın, test otomasyonu ve çevik yazılım testlerinde darboğazları belirleyin ve takımınızı doğru yolda tutun
- Gerçek zamanlı raporlama: ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak özelleştirilebilir raporlar oluşturun, takım performansını takip edin, iyileştirme alanlarını belirleyin ve gelecekteki sprintler için çevik metriklerle değerli içgörüler elde edin
- AI yardımı: ClickUp Brain, proje özetleri, raporlar, teknik belgeler yazmak, çevik toplantılarınızı özetlemek ve takım üyelerine görevler atamak gibi zaman alıcı görevleri otomatikleştirir
- Önceden oluşturulmuş şablonlar: Ç evik yazılım geliştirme ilkelerini ve süreçlerini hızlı bir şekilde uygulamaya başlamak için ClickUp Test Yönetimi Şablonu, çevik yönetim şablonları, hata raporu şablonları ve sprint planlaması şablonları dahil olmak üzere çeşitli şablonlara erişin
ClickUp sınırlamaları
- Geniş özellik aralığı, ilk kez kullanan kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir
- ClickUp Brain, ücretli kullanıcılar için mevcuttur
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- ClickUp Brain , tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (9400+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4000+ yorum)
2. PractiTest
PractiTest, uçtan uca görünürlük için tüm testlerinizi ve takımlarınızı çevik geliştirme süreçleri boyunca merkezileştiren bir kurumsal test yönetim platformudur.
Platform, çevik test uzmanları için hepsi bir arada bir araç kutusu olup, gereksinimler, test otomasyonu ve test senaryoları, hata izleme ve hata izleme raporları oluşturma dahil olmak üzere her şeyi tek bir yerden yönetmelerine olanak tanır.
PractiTest, orta ve büyük ölçekli takımlar için uygundur; manuel ve otomatik testleri tek bir yerden yöneterek zaman tasarrufu sağlar ve çeşitli test süreçlerinde verimlilik, çeviklik ve kalite denetimini iyileştirir.
PractiTest'in ayrıntılı raporlama yetenekleri, takımınızın test ilerlemenizi etkili bir şekilde izlemesini ve test yönetimini kolaylaştırmasını sağlar.
PractiTest'in en iyi özellikleri
- Keşif testlerini sürekli olarak yakalayın ve yeniden kullanın, eski ve verimsiz hale gelen mevcut test setlerinin yerine yenilikçi ve özgün testler geliştirin
- Test ilerlemenizi ve kalitenizi kapsamlı bir şekilde anlamak için kapsamlı, dışa aktarılabilir raporlar oluşturun. Bu raporlar, ham verilerin ötesine geçerek veriye dayalı karar verme ve gelişmiş proje görünürlüğü için temel oluşturur
- Önceden tanımlanmış test adımları veya test yürütme döngüleri oluşturun ve bunları yürütmenin herhangi bir aşamasında özelleştirin
PractiTest sınırlamaları
- Gösterge panelini düzenlemek zahmetli olabilir
PractiTest fiyatlandırması
- Takım: Aylık 49 dolar
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
PractiTest müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 3/5 (200+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
3. Jira (Atlassian tarafından)
Atlassian'ın Jira'sı, geliştirme takımları için proje yönetimi ve çevik bir aracın birleşimidir ve takımların tek bir platformda hataları yönetmelerine, sorunları izlemelerine ve projeleri denetlemelerine olanak tanır.
Takımlar, hikaye puanlarını tahmin ederek sonraki sprint backlog için en kritik hikayelere öncelik verebilir. Bu, daha verimli bir iş akışı ve plana göre ilerleyen bir proje ile sonuçlanır.
Jira, çevik metodolojilere uyarlanabilir ancak yapılandırma yönetimi, otomatik test yetenekleri ve çevik iş akışlarına göre uyarlanmış kapsamlı raporlar gibi çevik test uzmanları için özel özelliklerden yoksundur.
Profesyonel ipucu?: Daha akıcı ve verimli bir çevik test deneyimi için Jira ile birlikte ClickUp'ı kullanmayı düşünün. İki yönlü senkronizasyon ile ClickUp ve Jira entegrasyonu, çevik iş akışlarında sorun izleme, görev oluşturma ve sürekli test otomasyonunu kolaylaştırır.
Jira'nın en iyi özellikleri
- Scrum ve Kanban panoları, sprint planlaması ve burndown grafikleri gibi Jira'nın çevik proje yönetimi özellikleriyle iş akışlarını görselleştirin ve projeleri stratejik olarak planlayın
- Çevik takımınız için verileri toplayan ve formlarla görevleri otomatikleştiren Smart Jira Forms uygulamasıyla iş akışınızı basitleştirin ve süreçlerinizi kolaylaştırın
- Çevik takımlar için özel olarak hazırlanmış raporlarla proje ilerlemesi hakkında içgörüler edinin
- Jira'nın sorun şablonlarını kullanarak, keşif veya regresyon testleri gibi özel sorun türleri oluşturun
Jira sınırlamaları
- Jira, sorun izleme için mükemmel bir araç olmakla birlikte, sağlam yerel test özelliklerinden yoksundur, bu da takımların sistem içinde testlerini yürütmesini, izlemesini ve yönetmesini zorlaştırır
- Üst sorunlardan alt görev oluşturma zahmetlidir
Jira fiyatlandırması
- Ücretsiz: on kullanıcı için
- Standart: Kullanıcı başına aylık 7,16 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 12,48 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Jira müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 3/5 (5800+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (14.000+ yorum)
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4. Kualitee
Kualitee, QA test takımları için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir çevik test paketi sunarak orta ve büyük ölçekli kuruluşların ihtiyaçlarını karşılar. Bir test senaryosu yönetim aracı olarak başlayan Kualitee, hata izleme ve kusur yönetimi özelliklerini de içerecek şekilde genişletilmiştir.
Kualitee, manuel ve otomatik testleri destekler ve QA ekipleri için düzenli bir arayüz ile kullanıcı dostu olmaya öncelik verir. Bu, gösterge panelleri ve raporlar aracılığıyla verimli görev atama, işbirliği özellikleri ve test sürecine ilişkin net görünürlük anlamına gelir.
Jira gibi araçlarla entegrasyon, daha büyük geliştirme ekosistemlerinde akıcı iş akışları sağlar.
Kualitee'nin en iyi özellikleri
- Test senaryolarını oluşturup düzenlemekten, test sırasında tespit edilen hataları (sorunları) verimli bir şekilde izleyip çözmeye kadar test sürecinizi yönetin
- Test sürecinizle ilgili belirli ayrıntıları yakalamak için hata raporlarını özelleştirin ve izleyin
- Test uzmanları, geliştiriciler ve yöneticiler için ayrı gösterge panelleri, her grubun kendisi için önemli olan konularda özel bilgiler almasını sağlar
Kualitee sınırlamaları
- Kullanıcılar, kullanıcıların toplu silinmesi/atanması ve silinen kullanıcı profillerinin kalması ile ilgili sorunlar yaşamıştır
Kualitee fiyatlandırma
- Bulut: Kullanıcı başına aylık 12 dolar
- Yerinde: Başlangıç fiyatı 10 kullanıcı için yıllık 2920 $
Kualitee müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (120+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
5. Zephyr
Zephyr, halihazırda Jira ve çevik metodolojileri kullanan büyük ölçekli kuruluşlar için idealdir. Bu test yönetimi aracı, Jira içindeki mevcut hata izleme yeteneklerinizi geliştiren güçlü bir eklentidir.
Zephyr, iş akışlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olarak tüm proje hatalarını verimli bir şekilde yönetmenize ve izlemenize olanak tanır. Bu kapsamlı paket, çevik takımlarınıza hata raporlama, ayrıntılı raporlar ve analizler, çevik test senaryosu yönetimi ve kullanıcı gereksinimleri yönetimi gibi özellikleri tanıdık Jira arayüzünde sunar.
Çift yönlü ve çoklu örnek Jira entegrasyonu ile tüm projelerinizi tek bir yerden kolayca takip edebilirsiniz. Zephyr, birden fazla projede aynı anda 200.000'e kadar test senaryosunu yönetebilir.
Zephyr'in en iyi özellikleri
- Test senaryolarınızı, dünya çapında erişilebilen merkezi bir depoda oluşturun, düzenleyin ve kaydedin
- Otomasyon komut dosyası sonuçlarını güncelleyin, Jira'da gösterge panelleri ve durumları otomatik olarak oluşturun ve raporlama amacıyla üçüncü taraf uygulamalarla entegre edin
- Geliştirme ve QA takımlarının gereksinimlerini uyumlu hale getirin, testleri adım adım yürütün, testleri gerçekleştirmek için otomasyonu kullanın, sonuçları izleyin ve bunları başarılı veya başarısız olarak sınıflandırın ve Jira'da tespit edilen sorunları günlüğe kaydedin
Zephyr sınırlamaları
- Zephyr, yürütme sırasında birden fazla test adımının durumunun aynı anda güncellenmesine izin vermez
- Kullanıcılar test senaryosu biçimini özelleştiremez
Zephyr fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Zephyr müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 1/5 (70+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
6. TestRail
TestRail, QA ve çevik geliştirme takımlarının test döngülerini oluşturup, bağlayıp ve taşıyarak test prosedürlerini iyileştirmelerini sağlayan web tabanlı bir test aracıdır.
İster küçük bir startup ister büyük bir kurumsal şirket olun, takımınızı net test senaryoları, ekran görüntüleri ve beklenen sonuçlarla organize tutar.
TestRail, sezgisel gösterge panelleri ve raporları ile iş yükü yönetimini basitleştirir. Çalıştırmaları, yapılandırmaları ve dönüm noktalarını kolayca karşılaştırarak projelerinizdeki testlerin gelişimini izleyebilirsiniz. Ayrıca, çeşitli çevik test araçları gibi, TestRail de verimliliği artırmak için kişisel yapılacaklar listeleri ve e-posta uyarıları sunar.
TestRail'in en iyi özellikleri
- Geçmiş tahminleri ve harcanan gerçek zamanı kullanarak iş yükünü daha kesin bir şekilde tahmin edin — tüm test araçları arasında ayırt edici bir özellik
- İlerleme tahminleri, burndown grafikleri, karşılaştırma raporları ve sürüm güvenli arşivleme gibi benzersiz özelliklerle çevik test süreçlerinin ayrıntılı tahminlerini ve geçmişini inceleyin
- Projeler, dönüm noktaları, test planları ve çalıştırmalar arasında testle ilgili etkinlikleri karşılaştırın ve izleyin
TestRail sınırlamaları
- Kapsamlı yerleşik entegrasyonlar bulunmadığından, kullanıcılar aynı amaçla API'lere veya üçüncü taraf çözümlerine güvenmek zorundadır
TestRail fiyatlandırması
- Profesyonel bulut: Kullanıcı başına aylık 37 ABD doları
- Kurumsal bulut: Kullanıcı başına yıllık 826 ABD doları
- Profesyonel sunucu: Özel fiyatlandırma
- Enterprise sunucu: 1-20 kullanıcı için yıllık 16.500 $
TestRail müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 4/5 (500+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (150+ yorum)
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7. QMetry
QMetry, çevik test ve DevOps takımları için kurumsal düzeyde bir test düzenleme platformudur.
QMetry'nin Gen AI—QMetry Intelligence ürününü, akıllı arama, otomatik test senaryosu oluşturma ve hatalı test senaryosu algılama gibi özellikleriyle kullanarak pazara sunma sürenizi kısaltın.
QMetry, UFT, Cucumber, QAF ve TestNG dahil olmak üzere test otomasyon çerçeveleriyle entegre olarak test ortamınızla uyumluluğu sağlar. Ayrıca Maven ve Jenkins gibi popüler DevOps sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım/teslimat araçlarıyla da entegre olur.
QMetry'nin en iyi özellikleri
- Jira ile QMetry'nin test yönetimi platformu sayesinde Jira içinde akıllı test senaryosu önceliklendirme ve optimizasyon ile test sürecinizi kolaylaştırın ve optimize edin
- QMetry'nin e-imza özelliği ile onay ve incelemelerin izlenmesi için otomatik denetim
- Karar verme için proje verilerini temsil etmek üzere hazır raporlar, test çalıştırma raporları ve izlenebilirlik raporları oluşturun
QMetry sınırlamaları
- Kapsamlı bir raporlama mekanizması yoktur. Raporlar, eşzamanlı olarak yürütülen bir test paketini en son güncelleyen kullanıcıyı yansıtabilir ve bu da karışıklığa neden olabilir
QMetry fiyatlandırması
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 72 ABD doları
- Enterprise Plus: Özel fiyatlandırma
QMetry müşteri değerlendirmeleri
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
8. TestFLO
TestFLO'nun Jira için test yönetimi aracı, test süreçlerini optimize eder, maliyetleri azaltır ve yazılım kalitesini artırır. Mevcut Jira iş akışlarınızla entegre olarak yeni bir platform öğrenme ihtiyacını ortadan kaldırır ve tüm test verilerinizin Jira içinde merkezi olarak kalmasını sağlar.
Çevik takımlar için tasarlanan TestFLO, takımların testleri doğrudan Jira içinde oluşturmasına, düzenlemesine ve yürütmesine olanak tanıyarak tüm test sürecini kolaylaştırır. Tanıdık Jira arayüzünüzde ilerlemeyi izleyin, sonuçları kaydedin ve hataları kolayca raporlayın.
Çeşitli test gereksinimlerini karşılamak için çevik, şelale ve diğer metodolojilere uyum sağlar ve yasal standartları karşılamak için düzenleyici test gereksinimlerini karşılar.
TestFLO'nun en iyi özellikleri
- Jira'daki projeleriniz için merkezi bir yer olarak Test Deposunu kullanarak klasörlerle test takımları tanımlayın, test senaryoları oluşturun ve ön koşullar ekleyin
- REST API aracılığıyla Jira'da büyük ölçekli yazılım testleri ve test otomasyonu gerçekleştirin
- Jira'da gereksinimler, test senaryoları ve diğer öğeler arasında izlenebilir bağlantılar veya bağlantılar oluşturun ve ardından raporları kullanarak bu bağlantıları doğrulayın
TestFLO sınırlamaları
- Sınırlı işlevselliği nedeniyle Jira ekosistemi dışındaki takımlar için uygun değildir
TestFLO fiyatlandırması
- 50 kullanıcıya kadar: yıllık 825 ABD doları
- 100 kullanıcıya kadar: Yıllık 1925
- 250 kullanıcıya kadar: Yıllık 3850 $
- 500 kullanıcıya kadar: Yıllık 6600 dolar
- 750 kullanıcıya kadar: Yıllık 8800 $
TestFLO müşteri değerlendirmeleri
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. TestPad
Karmaşık test senaryosu yönetim araçlarından ve elektronik tablolardan hafif bir test aracına geçmek istiyorsanız, TestPad iyi bir seçimdir.
TestPad'in sezgisel arayüzü, çevik proje yönetimi takımınızdaki herkesin, proje yöneticilerinden geliştiricilere, şirket içi ve dış kaynaklı yazılım test uzmanlarına kadar, keşif, regresyon ve kullanıcı kabul testleri yapmasına olanak tanır.
TestPad'in en iyi özellikleri
- Klavyeyle çalışan bir düzenleyiciyle dakikalar içinde 100'lerce test komutunu yazın ve ücretsiz form test planları, test etme tercihlerinize göre uyum sağlar
- Anında raporlar oluşturun ve denetim izleri için test edilen her şeyi kaydedin/yazdırın
- Misafir erişimi ile harici test uzmanlarıyla işbirliği yapın — kullanıcı kabul testleri gerçekleştiren müşteriler için idealdir
TestPad sınırlamaları
- Hantal iş akışları, tarayıcı işlevselliğindeki sınırlamalar ve sezgisel olmayan tasarım, kullanılabilirliği engeller
- Test senaryoları belirli başarılı/başarısız yapıları gerektirir, bu da onları yeni hataları tespit etmek için daha az uyarlanabilir hale getirir
TestPad fiyatlandırması
- Temel: Aylık 59 $
- Takım: Aylık 119 dolar
- Takım 15: Aylık 179 dolar
- Departman: Aylık 299 $
TestPad müşteri değerlendirmeleri
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. Qase
Qase, QA ve geliştirme takımları için bulut tabanlı bir test yönetim aracıdır. Manuel ve otomatik yazılım testleri için izleme ve raporlama sağlar. Qase'i, test planlamasından test yürütmeye, analiz ve raporlamaya kadar uçtan uca QA faaliyetlerinizi koordine etmek için kullanabilirsiniz.
Jira ve Trello gibi popüler proje yönetimi araçlarıyla entegrasyon sağlayan Qase, sorunsuz bir iş akışı sağlarken, yorum yapma, kusurları atama ve uygulama içi tartışmalar gibi gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, takımınızın uyumlu çalışmasını sağlar.
Qase'in en iyi özellikleri
- Test senaryolarını Jira ve Trello gibi popüler test yönetim araçlarına aktarın ve bu araçlardan aktarın
- Test senaryolarını XLSX ve CSV dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimlerine aktarın
- Test planlarını yürütün ve test çalıştırma ekranından geçip geçmediklerini, başarısız olup olmadıklarını veya bloklanıp bloklanmadıklarını izleyin
- Test takımlarınızı ve test vakalarınızı mantıksal gruplar halinde düzenleyerek takip edin. Her test takımında, her test vakasının önem derecesini, koşullarını ve adımlarını belirtebilirsiniz
Qase sınırlamaları
- Kullanıcılar, tam test senaryoları yazmadan kontrol listeleri ve test komut dosyaları oluşturmayı zahmetli bulmaktadır
Qase fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 24 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 36 dolar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Qase müşteri yorumları
- G2: 4,7/5 (150'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Takımınız için En İyi Çevik Yazılım Test Aracını Keşfedin
Bu çevik yazılım test araçlarının her biri belirli ihtiyaçları karşılar. Bazıları daha küçük takımlar için kullanıcı dostu arayüzü ön plana çıkarırken, diğerleri sağlam raporlama ve entegrasyon yetenekleriyle büyük kurumsal çevik projelere hitap eder.
ClickUp, her boyuttaki takım için kapsamlı ve kullanıcı dostu bir çevik proje yönetimi aracıdır. Takımınızın planlama ve yürütmeden içgörülü raporlamaya kadar tüm test sürecini tek bir sezgisel platformda yönetmesini sağlar. ClickUp'ın Jira gibi en iyi proje yönetimi araçlarıyla sorunsuz entegrasyonu, akıcı bir iş akışı sağlarken, gerçek zamanlı işbirliği özellikleri herkesin uyumlu çalışmasını sağlar.
Çevik test sürecinizi kolaylaştırmaya hazırsanız, başlamak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.