2025'te Çevik Takımlar için En İyi 10 Çevik Test Yazılımı Aracı

Ürününüz büyüdükçe, testlerin sayısı da katlanarak artar. Kalite güvence (QA) takımınız, artan iş yüküne ayak uydurmakta zorlanabilir.

Sonuç olarak, sürümün gecikmesi veya testlerin atlanması söz konusu olur. Bu arada, geliştirme takımı da işine devam etmiş olabilir. Bu durum, proje yöneticiniz/ürün sahibiniz için artan bir teknik borç anlamına gelir, çünkü her bir hatayı gidermek için kod tabanının iki parçası arasında geçiş yapmak gerekir.

Geliştiriciler ve QA takımı için işbirliği yapmanın ve koddaki hata sayısını azaltmanın daha iyi bir yolu var mı? Evet! Çevik yazılım test araçları bu boşluğu doldurmanıza yardımcı olabilir.

Bu araçlar, yeni kodun kalite standartlarını karşıladığından, gerilemelere karşı koruma sağladığından ve süreci hızlandırdığından emin olmak için manuel ve otomatik testlerin bir karışımını kullanır.

Burada, doğru aracı seçmenize yardımcı olmak için yazılım testlerinizi ve test otomasyonunuzu yönetmek için en iyi 10 çevik test aracını, anahtar özellikleri, sınırlamaları ve fiyatları ile birlikte ele alıyoruz.

Test ortamlarında, geri bildirimleri kolayca yakalayıp geliştirme döngülerine entegre eden araçlara sahip olmak çok önemlidir. Ancak bu kadarla bitmiyor. Çevik test aracı seçerken dikkat etmeniz gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

Otomasyon: Çevik test aracınız, verimli ve tekrarlanabilir test süreçleri sağlamak ve test uzmanlarının daha keşifsel ve stratejik testlere zaman ayırmasını sağlamak için test otomasyonunu desteklemelidir

Hata yönetimi: Çevik yazılım geliştirme ve test süreci boyunca hataları izlemek, raporlamak ve yönetmek için ayrıntılı raporlama seçeneklerine sahip bir çevik araç seçin

Entegrasyon: En iyi çevik test araçları, proje yönetimi platformları ve sürekli entegrasyon araçları, En iyi çevik test araçları, proje yönetimi platformları ve sürekli entegrasyon araçları, kullanıcı izleme yazılımları ve kuruluşunuzun kullandığı QA test araçları dahil olmak üzere üçüncü taraf araçlarla entegre olur

Raporlama ve analitik : Verilerle desteklenen eyleme geçirilebilir içgörüler, çevik proje yöneticilerinin çevik test çabalarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olur. Popüler çevik test araçları, test sonuçlarınız için kapsamlı raporlar oluşturur. Test kapsamı, hata eğilimleri ve genel proje durumu hakkında içgörüler sağlar

Gerçek zamanlı iletişim ve işbirliği: Çevik yazılım geliştirme projelerinde yer alan tüm takımlar arasında gerçek zamanlı takım iletişimi ve işbirliğini kolaylaştıran bir çevik test aracı seçin. Yazılım test yaşam döngüsü boyunca test vakaları hakkında yorum yapmaya, hataları atamaya ve test içgörülerini paylaşmaya olanak sağlamalıdır

Çevik metodolojiler için destek: Seçtiğiniz test yönetimi çözümünün, takımınızın izlediği çevik metodoloji ve Seçtiğiniz test yönetimi çözümünün, takımınızın izlediği çevik metodoloji ve çevik yazılım geliştirme ilkeleriyle uyumlu olduğundan emin olun. Sprint planlaması, birikmiş iş yönetimi, performans testi, fonksiyonel test, sürekli test ve kullanıcı hikayesi haritalama gibi özellikleri arayın

Esneklik ve ölçeklenebilirlik: Yazılım testleri için çevik otomasyon aracı, kullanıcı kapasitesi, proje karmaşıklığı ve otomatik test çerçeveleri gibi takımınızın proje ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilmelidir

Kullanım kolaylığı: Sezgisel özelliklere sahip kullanıcı dostu bir arayüz, benimsemeyi en üst düzeye çıkarır ve öğrenme eğrisini azaltır, böylece herkes yazılım test uygulamalarında aracın avantajlarından yararlanabilir

1. ClickUp

ClickUp'ın çevik test aracı, ayrı test yönetimi ve hata izleme sistemlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bu araç, Kanban panoları, sprintler veya hibrit bir yaklaşım gibi seçtiğiniz çevik metodolojiyle mükemmel uyum sağlayan bir iş akışı tasarlamanıza yardımcı olabilir.

ClickUp'ın Çevik Proje Yönetimi, modern çevik yazılım testi ve geliştirme yaklaşımını desteklemek için yüzlerce gelişmiş ve özelleştirilebilir özellik sunar. Takımınızın benzersiz ihtiyaçlarını, karmaşık iş akışlarını ve tercihlerini karşılar.

ClickUp'ın Çevik Proje Yönetimi Yazılımı ile Scrum ve Kanban için iş akışlarınızı yönetin

ClickUp'ın çevik geliştirme sürecinde nasıl yardımcı olduğuna bir göz atalım.

ClickUp Gösterge Paneli, bekleyen işler dahil olmak üzere takımınızın ilerlemesini net bir şekilde gösterir. Gantt grafiği ile darboğazları belirleyebilir, görevleri kategorilere ayırabilir, yol haritalarını yönetebilir, fikirler üretebilir ve sprint puanlarıyla iş yüklerini görüntüleyebilirsiniz.

Proje yöneticisinden kalite güvencesi (QA) ve geliştiricilere kadar çevik takımınızdaki herkes, Gösterge Paneli Görünümü ile test otomasyonunu takip edebilir.

ClickUp'ın Gösterge Panelleri, test faaliyetlerinizin ilerlemesini kuşbakışı bir görünümle sunar

Meşgul proje yöneticileri için, yapay zeka yazma asistanı ClickUp Brain, ürün özetleri ve yol haritaları oluşturarak, test planları hazırlayarak ve teknik özellikleri saniyeler içinde yazarak dokümantasyona yardımcı olur.

ClickUp'ın Test Yönetimi Şablonu, çevik testi izlemek ve yönetmek, ilerlemeyi ve sonuçları görselleştirmek ve herhangi bir sorunla ilgili olarak takımınızla işbirliği yapmak için etkili stratejiler geliştirmenize yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Test Yönetimi Şablonu, tüm test sürecini yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Sanal beyaz tahtalar: ClickUp Beyaz Tahtalar ile otomasyon komut dosyaları ve yol haritaları yazın, fikirler üretin ve çevik geliştirme takımlarınızı teslim edilecekler ve birikmiş işler konusunda uyumlu hale getirin ClickUp Beyaz Tahtalar ile otomasyon komut dosyaları ve yol haritaları yazın, fikirler üretin ve çevik geliştirme takımlarınızı teslim edilecekler ve birikmiş işler konusunda uyumlu hale getirin

İş akışlarını görselleştirin: ClickUp'ın Kanban Panosu Görünümü ile iş akışınızı görselleştirin. Görevleri farklı aşamalara taşıyın, test otomasyonu ve çevik yazılım testlerinde darboğazları belirleyin ve takımınızı doğru yolda tutun ClickUp'ın Kanban Panosu Görünümü ile iş akışınızı görselleştirin. Görevleri farklı aşamalara taşıyın, test otomasyonu ve çevik yazılım testlerinde darboğazları belirleyin ve takımınızı doğru yolda tutun

Mükemmel Agile iş akışını oluşturun ve işinizi görselleştirmek ve proje yönetimini iyileştirmek için esnek bir Kanban sistemi kurun. ClickUp'taki Kanban Pano Görünümü ile

Gerçek zamanlı raporlama: ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak özelleştirilebilir raporlar oluşturun, takım performansını takip edin, iyileştirme alanlarını belirleyin ve ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak özelleştirilebilir raporlar oluşturun, takım performansını takip edin, iyileştirme alanlarını belirleyin ve gelecekteki sprintler için çevik metriklerle değerli içgörüler elde edin

AI yardımı: ClickUp Brain, proje özetleri, raporlar, teknik belgeler yazmak, ClickUp Brain, proje özetleri, raporlar, teknik belgeler yazmak, çevik toplantılarınızı özetlemek ve takım üyelerine görevler atamak gibi zaman alıcı görevleri otomatikleştirir

ClickUp AI, ş Akışınızı hızlandırmak için proje özetleri, ders planları ve diğer belgeler gibi sonsuz belge türü oluşturabilir

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik aralığı, ilk kez kullanan kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir

ClickUp Brain, ücretli kullanıcılar için mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain , tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (9400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4000+ yorum)

2. PractiTest

via PractiTest

PractiTest, uçtan uca görünürlük için tüm testlerinizi ve takımlarınızı çevik geliştirme süreçleri boyunca merkezileştiren bir kurumsal test yönetim platformudur.

Platform, çevik test uzmanları için hepsi bir arada bir araç kutusu olup, gereksinimler, test otomasyonu ve test senaryoları, hata izleme ve hata izleme raporları oluşturma dahil olmak üzere her şeyi tek bir yerden yönetmelerine olanak tanır.

PractiTest, orta ve büyük ölçekli takımlar için uygundur; manuel ve otomatik testleri tek bir yerden yöneterek zaman tasarrufu sağlar ve çeşitli test süreçlerinde verimlilik, çeviklik ve kalite denetimini iyileştirir.

PractiTest'in ayrıntılı raporlama yetenekleri, takımınızın test ilerlemenizi etkili bir şekilde izlemesini ve test yönetimini kolaylaştırmasını sağlar.

PractiTest'in en iyi özellikleri

Keşif testlerini sürekli olarak yakalayın ve yeniden kullanın, eski ve verimsiz hale gelen mevcut test setlerinin yerine yenilikçi ve özgün testler geliştirin

Test ilerlemenizi ve kalitenizi kapsamlı bir şekilde anlamak için kapsamlı, dışa aktarılabilir raporlar oluşturun. Bu raporlar, ham verilerin ötesine geçerek veriye dayalı karar verme ve gelişmiş proje görünürlüğü için temel oluşturur

Önceden tanımlanmış test adımları veya test yürütme döngüleri oluşturun ve bunları yürütmenin herhangi bir aşamasında özelleştirin

PractiTest sınırlamaları

Gösterge panelini düzenlemek zahmetli olabilir

PractiTest fiyatlandırması

Takım: Aylık 49 dolar

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

PractiTest müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 3/5 (200+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Jira (Atlassian tarafından)

atlassian aracılığıyla

Atlassian'ın Jira'sı, geliştirme takımları için proje yönetimi ve çevik bir aracın birleşimidir ve takımların tek bir platformda hataları yönetmelerine, sorunları izlemelerine ve projeleri denetlemelerine olanak tanır.

Takımlar, hikaye puanlarını tahmin ederek sonraki sprint backlog için en kritik hikayelere öncelik verebilir. Bu, daha verimli bir iş akışı ve plana göre ilerleyen bir proje ile sonuçlanır.

Jira, çevik metodolojilere uyarlanabilir ancak yapılandırma yönetimi, otomatik test yetenekleri ve çevik iş akışlarına göre uyarlanmış kapsamlı raporlar gibi çevik test uzmanları için özel özelliklerden yoksundur.

Profesyonel ipucu?: Daha akıcı ve verimli bir çevik test deneyimi için Jira ile birlikte ClickUp'ı kullanmayı düşünün. İki yönlü senkronizasyon ile ClickUp ve Jira entegrasyonu, çevik iş akışlarında sorun izleme, görev oluşturma ve sürekli test otomasyonunu kolaylaştırır.

Jira'nın en iyi özellikleri

Scrum ve Kanban panoları, sprint planlaması ve burndown grafikleri gibi Jira'nın çevik proje yönetimi özellikleriyle iş akışlarını görselleştirin ve projeleri stratejik olarak planlayın

Çevik takımınız için verileri toplayan ve formlarla görevleri otomatikleştiren Smart Jira Forms uygulamasıyla iş akışınızı basitleştirin ve süreçlerinizi kolaylaştırın

Çevik takımlar için özel olarak hazırlanmış raporlarla proje ilerlemesi hakkında içgörüler edinin

Jira'nın sorun şablonlarını kullanarak, keşif veya regresyon testleri gibi özel sorun türleri oluşturun

Jira sınırlamaları

Jira, sorun izleme için mükemmel bir araç olmakla birlikte, sağlam yerel test özelliklerinden yoksundur, bu da takımların sistem içinde testlerini yürütmesini, izlemesini ve yönetmesini zorlaştırır

Üst sorunlardan alt görev oluşturma zahmetlidir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz: on kullanıcı için

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,16 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,48 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 3/5 (5800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (14.000+ yorum)

Jira alternatiflerini inceleyin!

4. Kualitee

via Kualitee

Kualitee, QA test takımları için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir çevik test paketi sunarak orta ve büyük ölçekli kuruluşların ihtiyaçlarını karşılar. Bir test senaryosu yönetim aracı olarak başlayan Kualitee, hata izleme ve kusur yönetimi özelliklerini de içerecek şekilde genişletilmiştir.

Kualitee, manuel ve otomatik testleri destekler ve QA ekipleri için düzenli bir arayüz ile kullanıcı dostu olmaya öncelik verir. Bu, gösterge panelleri ve raporlar aracılığıyla verimli görev atama, işbirliği özellikleri ve test sürecine ilişkin net görünürlük anlamına gelir.

Jira gibi araçlarla entegrasyon, daha büyük geliştirme ekosistemlerinde akıcı iş akışları sağlar.

Kualitee'nin en iyi özellikleri

Test senaryolarını oluşturup düzenlemekten, test sırasında tespit edilen hataları (sorunları) verimli bir şekilde izleyip çözmeye kadar test sürecinizi yönetin

Test sürecinizle ilgili belirli ayrıntıları yakalamak için hata raporlarını özelleştirin ve izleyin

Test uzmanları, geliştiriciler ve yöneticiler için ayrı gösterge panelleri, her grubun kendisi için önemli olan konularda özel bilgiler almasını sağlar

Kualitee sınırlamaları

Kullanıcılar, kullanıcıların toplu silinmesi/atanması ve silinen kullanıcı profillerinin kalması ile ilgili sorunlar yaşamıştır

Kualitee fiyatlandırma

Bulut: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Yerinde: Başlangıç fiyatı 10 kullanıcı için yıllık 2920 $

Kualitee müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (120+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Zephyr

zephyr aracılığıyla

Zephyr, halihazırda Jira ve çevik metodolojileri kullanan büyük ölçekli kuruluşlar için idealdir. Bu test yönetimi aracı, Jira içindeki mevcut hata izleme yeteneklerinizi geliştiren güçlü bir eklentidir.

Zephyr, iş akışlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olarak tüm proje hatalarını verimli bir şekilde yönetmenize ve izlemenize olanak tanır. Bu kapsamlı paket, çevik takımlarınıza hata raporlama, ayrıntılı raporlar ve analizler, çevik test senaryosu yönetimi ve kullanıcı gereksinimleri yönetimi gibi özellikleri tanıdık Jira arayüzünde sunar.

Çift yönlü ve çoklu örnek Jira entegrasyonu ile tüm projelerinizi tek bir yerden kolayca takip edebilirsiniz. Zephyr, birden fazla projede aynı anda 200.000'e kadar test senaryosunu yönetebilir.

Zephyr'in en iyi özellikleri

Test senaryolarınızı, dünya çapında erişilebilen merkezi bir depoda oluşturun, düzenleyin ve kaydedin

Otomasyon komut dosyası sonuçlarını güncelleyin, Jira'da gösterge panelleri ve durumları otomatik olarak oluşturun ve raporlama amacıyla üçüncü taraf uygulamalarla entegre edin

Geliştirme ve QA takımlarının gereksinimlerini uyumlu hale getirin, testleri adım adım yürütün, testleri gerçekleştirmek için otomasyonu kullanın, sonuçları izleyin ve bunları başarılı veya başarısız olarak sınıflandırın ve Jira'da tespit edilen sorunları günlüğe kaydedin

Zephyr sınırlamaları

Zephyr, yürütme sırasında birden fazla test adımının durumunun aynı anda güncellenmesine izin vermez

Kullanıcılar test senaryosu biçimini özelleştiremez

Zephyr fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Zephyr müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 1/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

6. TestRail

testRail aracılığıyla

TestRail, QA ve çevik geliştirme takımlarının test döngülerini oluşturup, bağlayıp ve taşıyarak test prosedürlerini iyileştirmelerini sağlayan web tabanlı bir test aracıdır.

İster küçük bir startup ister büyük bir kurumsal şirket olun, takımınızı net test senaryoları, ekran görüntüleri ve beklenen sonuçlarla organize tutar.

TestRail, sezgisel gösterge panelleri ve raporları ile iş yükü yönetimini basitleştirir. Çalıştırmaları, yapılandırmaları ve dönüm noktalarını kolayca karşılaştırarak projelerinizdeki testlerin gelişimini izleyebilirsiniz. Ayrıca, çeşitli çevik test araçları gibi, TestRail de verimliliği artırmak için kişisel yapılacaklar listeleri ve e-posta uyarıları sunar.

TestRail'in en iyi özellikleri

Geçmiş tahminleri ve harcanan gerçek zamanı kullanarak iş yükünü daha kesin bir şekilde tahmin edin — tüm test araçları arasında ayırt edici bir özellik

İlerleme tahminleri, burndown grafikleri, karşılaştırma raporları ve sürüm güvenli arşivleme gibi benzersiz özelliklerle çevik test süreçlerinin ayrıntılı tahminlerini ve geçmişini inceleyin

Projeler, dönüm noktaları, test planları ve çalıştırmalar arasında testle ilgili etkinlikleri karşılaştırın ve izleyin

TestRail sınırlamaları

Kapsamlı yerleşik entegrasyonlar bulunmadığından, kullanıcılar aynı amaçla API'lere veya üçüncü taraf çözümlerine güvenmek zorundadır

TestRail fiyatlandırması

Profesyonel bulut: Kullanıcı başına aylık 37 ABD doları

Kurumsal bulut: Kullanıcı başına yıllık 826 ABD doları

Profesyonel sunucu: Özel fiyatlandırma

Enterprise sunucu: 1-20 kullanıcı için yıllık 16.500 $

TestRail müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 4/5 (500+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (150+ yorum)

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7. QMetry

qMetry aracılığıyla

QMetry, çevik test ve DevOps takımları için kurumsal düzeyde bir test düzenleme platformudur.

QMetry'nin Gen AI—QMetry Intelligence ürününü, akıllı arama, otomatik test senaryosu oluşturma ve hatalı test senaryosu algılama gibi özellikleriyle kullanarak pazara sunma sürenizi kısaltın.

QMetry, UFT, Cucumber, QAF ve TestNG dahil olmak üzere test otomasyon çerçeveleriyle entegre olarak test ortamınızla uyumluluğu sağlar. Ayrıca Maven ve Jenkins gibi popüler DevOps sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım/teslimat araçlarıyla da entegre olur.

QMetry'nin en iyi özellikleri

Jira ile QMetry'nin test yönetimi platformu sayesinde Jira içinde akıllı test senaryosu önceliklendirme ve optimizasyon ile test sürecinizi kolaylaştırın ve optimize edin

QMetry'nin e-imza özelliği ile onay ve incelemelerin izlenmesi için otomatik denetim

Karar verme için proje verilerini temsil etmek üzere hazır raporlar, test çalıştırma raporları ve izlenebilirlik raporları oluşturun

QMetry sınırlamaları

Kapsamlı bir raporlama mekanizması yoktur. Raporlar, eşzamanlı olarak yürütülen bir test paketini en son güncelleyen kullanıcıyı yansıtabilir ve bu da karışıklığa neden olabilir

QMetry fiyatlandırması

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 72 ABD doları

Enterprise Plus: Özel fiyatlandırma

QMetry müşteri değerlendirmeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

8. TestFLO

via Deviniti

TestFLO'nun Jira için test yönetimi aracı, test süreçlerini optimize eder, maliyetleri azaltır ve yazılım kalitesini artırır. Mevcut Jira iş akışlarınızla entegre olarak yeni bir platform öğrenme ihtiyacını ortadan kaldırır ve tüm test verilerinizin Jira içinde merkezi olarak kalmasını sağlar.

Çevik takımlar için tasarlanan TestFLO, takımların testleri doğrudan Jira içinde oluşturmasına, düzenlemesine ve yürütmesine olanak tanıyarak tüm test sürecini kolaylaştırır. Tanıdık Jira arayüzünüzde ilerlemeyi izleyin, sonuçları kaydedin ve hataları kolayca raporlayın.

Çeşitli test gereksinimlerini karşılamak için çevik, şelale ve diğer metodolojilere uyum sağlar ve yasal standartları karşılamak için düzenleyici test gereksinimlerini karşılar.

TestFLO'nun en iyi özellikleri

Jira'daki projeleriniz için merkezi bir yer olarak Test Deposunu kullanarak klasörlerle test takımları tanımlayın, test senaryoları oluşturun ve ön koşullar ekleyin

REST API aracılığıyla Jira'da büyük ölçekli yazılım testleri ve test otomasyonu gerçekleştirin

Jira'da gereksinimler, test senaryoları ve diğer öğeler arasında izlenebilir bağlantılar veya bağlantılar oluşturun ve ardından raporları kullanarak bu bağlantıları doğrulayın

TestFLO sınırlamaları

Sınırlı işlevselliği nedeniyle Jira ekosistemi dışındaki takımlar için uygun değildir

TestFLO fiyatlandırması

50 kullanıcıya kadar: yıllık 825 ABD doları

100 kullanıcıya kadar: Yıllık 1925

250 kullanıcıya kadar: Yıllık 3850 $

500 kullanıcıya kadar: Yıllık 6600 dolar

750 kullanıcıya kadar: Yıllık 8800 $

TestFLO müşteri değerlendirmeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. TestPad

testPad aracılığıyla

Karmaşık test senaryosu yönetim araçlarından ve elektronik tablolardan hafif bir test aracına geçmek istiyorsanız, TestPad iyi bir seçimdir.

TestPad'in sezgisel arayüzü, çevik proje yönetimi takımınızdaki herkesin, proje yöneticilerinden geliştiricilere, şirket içi ve dış kaynaklı yazılım test uzmanlarına kadar, keşif, regresyon ve kullanıcı kabul testleri yapmasına olanak tanır.

TestPad'in en iyi özellikleri

Klavyeyle çalışan bir düzenleyiciyle dakikalar içinde 100'lerce test komutunu yazın ve ücretsiz form test planları, test etme tercihlerinize göre uyum sağlar

Anında raporlar oluşturun ve denetim izleri için test edilen her şeyi kaydedin/yazdırın

Misafir erişimi ile harici test uzmanlarıyla işbirliği yapın — kullanıcı kabul testleri gerçekleştiren müşteriler için idealdir

TestPad sınırlamaları

Hantal iş akışları, tarayıcı işlevselliğindeki sınırlamalar ve sezgisel olmayan tasarım, kullanılabilirliği engeller

Test senaryoları belirli başarılı/başarısız yapıları gerektirir, bu da onları yeni hataları tespit etmek için daha az uyarlanabilir hale getirir

TestPad fiyatlandırması

Temel: Aylık 59 $

Takım: Aylık 119 dolar

Takım 15: Aylık 179 dolar

Departman: Aylık 299 $

TestPad müşteri değerlendirmeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Qase

qase aracılığıyla

Qase, QA ve geliştirme takımları için bulut tabanlı bir test yönetim aracıdır. Manuel ve otomatik yazılım testleri için izleme ve raporlama sağlar. Qase'i, test planlamasından test yürütmeye, analiz ve raporlamaya kadar uçtan uca QA faaliyetlerinizi koordine etmek için kullanabilirsiniz.

Jira ve Trello gibi popüler proje yönetimi araçlarıyla entegrasyon sağlayan Qase, sorunsuz bir iş akışı sağlarken, yorum yapma, kusurları atama ve uygulama içi tartışmalar gibi gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, takımınızın uyumlu çalışmasını sağlar.

Qase'in en iyi özellikleri

Test senaryolarını Jira ve Trello gibi popüler test yönetim araçlarına aktarın ve bu araçlardan aktarın

Test senaryolarını XLSX ve CSV dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimlerine aktarın

Test planlarını yürütün ve test çalıştırma ekranından geçip geçmediklerini, başarısız olup olmadıklarını veya bloklanıp bloklanmadıklarını izleyin

Test takımlarınızı ve test vakalarınızı mantıksal gruplar halinde düzenleyerek takip edin. Her test takımında, her test vakasının önem derecesini, koşullarını ve adımlarını belirtebilirsiniz

Qase sınırlamaları

Kullanıcılar, tam test senaryoları yazmadan kontrol listeleri ve test komut dosyaları oluşturmayı zahmetli bulmaktadır

Qase fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 24 $

İş: Kullanıcı başına aylık 36 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Qase müşteri yorumları

G2: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Takımınız için En İyi Çevik Yazılım Test Aracını Keşfedin

Bu çevik yazılım test araçlarının her biri belirli ihtiyaçları karşılar. Bazıları daha küçük takımlar için kullanıcı dostu arayüzü ön plana çıkarırken, diğerleri sağlam raporlama ve entegrasyon yetenekleriyle büyük kurumsal çevik projelere hitap eder.

ClickUp, her boyuttaki takım için kapsamlı ve kullanıcı dostu bir çevik proje yönetimi aracıdır. Takımınızın planlama ve yürütmeden içgörülü raporlamaya kadar tüm test sürecini tek bir sezgisel platformda yönetmesini sağlar. ClickUp'ın Jira gibi en iyi proje yönetimi araçlarıyla sorunsuz entegrasyonu, akıcı bir iş akışı sağlarken, gerçek zamanlı işbirliği özellikleri herkesin uyumlu çalışmasını sağlar.

Çevik test sürecinizi kolaylaştırmaya hazırsanız, başlamak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.