Motion vs. Monday: Görev ve Proje Yönetimi için Battle Royale

Proje yöneticisi olarak çalışmak genellikle ip üzerinde yürümek gibidir — beklenmedik engeller, bütçe kesintileri ve daralan teslim tarihleri sizi yere düşürmek için yarışırken dengeyi (ve akıl sağlığınızı!) korumaya çalışırsınız. 🤹

Proje yönetimi araçları, bu ip üzerinde kaymadan yürümek için ihtiyacınız olan ekstra desteği sağlar. Bu dengeleme sanatının iki ustası Motion ve Monday'dir. Her ikisi de görevleri ve projeleri bir profesyonel gibi planlamanıza, organize etmenize ve yönetmenize yardımcı olur. Bununla birlikte, Motion ve Monday arasında karar verirken aceleci davranmamalısınız, çünkü her iki araç da kendine özgü güçlü yönleri ve bazı sınırlamaları vardır.

Bu makalede, Monday ve Motion'ın temel özelliklerini mercek altına alacağız ve tüm gereksinimlerinizi karşılayan ve projeleri güvenle yönetmenizi sağlayan en iyi proje yönetimi yazılımını seçmenize yardımcı olacağız.

Motion nedir?

Motion, proje iş akışlarını optimize etmenize ve ayarlamanıza yardımcı olan AI destekli özelliklere sahip sağlam bir verimlilik ve planlama uygulamasıdır. Akıllı Takvim özelliği, günlerinizi dakika dakika planlamanıza, toplantıları ve görevleri koordine etmenize ve takım işbirliğini yeni seviyelere taşıyan özel planlar oluşturmanıza olanak tanır.

Otomatik planlama seçenekleri, Motion'ın en güçlü özelliklerinden biridir. Tek yapmanız gereken görevleri girmek, platform bunları takımınızın programlarına düzgün bir şekilde yerleştirir. Ayrıca, işlevselliği artırmak, zaman kazanmak ve tutarlılığı sağlamak için birçok şablon ve entegrasyon sunar.

Motion ile Notion'u karıştırmamaya dikkat edin. Notion, notlarınızı, görevlerinizi ve veritabanlarınızı merkezileştirmenize yardımcı olan bir platformdur ve Motion gibi gelişmiş proje yönetimi seçenekleri sunmayabilir.

Motion özellikleri

Motion, bir takvim ve planlama uygulaması olarak başladı, ancak bir proje yönetimi platformuna dönüştü. Bu uygulamayı bu kadar çekici kılan özelliklere bir göz atalım.

AI görev ve proje planlama

Motion, karmaşık görevleri ve projeleri planlama ve organize etme alanında bir zamanlama sihirbazıdır. 🪄

Bu yapay zeka destekli araç, öncelik, süre ve durumu göz önünde bulundurarak girdilerinizi analiz eder ve planlama sihrini yapar. Basitçe söylemek gerekirse, Motion planlamayı sizin yerinize yapar ve takımınızın işlerden haberdar olmasını sağlarken siz diğer önemli görevlerinizi yerine getirmenize olanak tanır.

Peki, Motion'ın AI destekli proje planlaması nasıl işliyor?

Platforma beş görev eklediğinizi varsayalım. Bu görevlerin farklı öncelik düzeyleri, süreleri ve birden fazla atanan kişisi var. Motion, sağlanan bilgileri kullanarak görevleri her takım üyesinin mevcut zaman dilimlerine ekler ve özel programlar oluşturur. Her kişi yalnızca kendisiyle ilgili görevleri görür, öncelikli görevler ise en üstte görünür. Platform, dikkatin dağılmadan odaklanarak çalışılmasını sağlamak için herkesin takvimlerinde ilgili zaman dilimlerini bloklar.

Şablonlar

Motion gibi birinci sınıf bir proje yönetimi aracını kullanmanın amacı, zaman kazanmak ve verimliliği artırmaktır. Bunu başarmanın yollarından biri şablonları kullanmaktır. Motion, görev planlama, proje yönetimi ve toplantı düzenleme için hazır şablonlardan oluşan etkileyici bir koleksiyona sahiptir.

Önceden hazırlanmış şablonları kullanmanın yanı sıra, kendi şablonlarınızı da oluşturabilirsiniz. Örneğin, pazarlama kampanyalarındaki yinelenen görevler için, sonraki her müşteri ve proje için yeniden kullanılabilir bir yapı yapılandırabilirsiniz.

Toplantı Asistanı

Birden fazla takım ve paydaş toplantısı düzenlemek, proje yöneticisinin görevlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak bunları zaten dolu programlara sığdırmak stresli olabilir.

Neyse ki, Motion'ın Toplantı Asistanı ile toplantılarınızı bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz!

Bu kullanışlı özellik, kişisel asistanınız gibi çalışır. Tercih ettiğiniz toplantı saatlerini girin, uygunluk takvimi oluşturulsun ve iş arkadaşlarınıza gösterilsin. Örneğin, cuma günleri toplantı yapmamayı veya her gün sadece sabahları toplantı yapmayı seçebilirsiniz.

Günlük toplantı sınırları belirleyin, Motion bu sınırlara ulaştığınız anda o günkü programınızı bloke edecektir. Şablonlarla rezervasyon sayfanızı kişiselleştirin ve tek bir toplantı planlamak için gidip gelen e-postalara veda edin.

Motion fiyatlandırması

Bireysel : 19 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 12 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Monday nedir?

Monday. com, iş yönetimi alanında bir nefes gibi taze bir soluktur ve kullanıcıların maksimum işlevsellik için iş akışlarını kişiselleştirmelerine olanak tanır. Bu platform, ağır proje yönetimi, yoğun CRM işleri veya düzenli iş operasyonlarına eşit derecede uyum sağlayan bir kameleon gibidir! 🦎

Proje yönetimi açısından Monday, iş akışınızın her yönünü tanımlama, organize etme ve yürütme seçenekleriyle güçlü bir performans sergiliyor.

Özel iş akışlarının yanı sıra, Monday çoklu proje görünümleri, önceden oluşturulmuş otomasyonlar ve sezgisel gösterge panelleri sunar. Platformu kullanarak projenizi farklı açılardan gözlemleyin ve ilerlemeyi güvenle ve netlikle izleyin.

Monday özellikleri

Dedektif şapkalarımızı takıp Monday'in öne çıkan özelliklerini inceleyelim ve neden harika bir proje yönetimi yazılımı olduğunu anlayalım. 🕵️

Proje görünümleri

Basit bir bakış açısı değişikliği, daha önce fark etmediğiniz şeyleri ortaya çıkarabilir ve bunu proje yöneticilerinden daha iyi kimse bilemez. Görünümler arasında geçiş yapmak, zayıf noktaları belirlemenize, süreçleri iyileştirmenize, zaman çizelgelerini izlemenize ve en az engelle proje hedeflerine ulaşmanıza yardımcı olur.

Birinci sınıf bir görsel proje yönetimi yazılımı olan Monday, farklı görünümlerden yararlanarak maksimum netlik ve şeffaflık sunar.

Platform, 10'dan fazla görünüm sunarak verileri istediğiniz gibi görselleştirmenize olanak tanır. Zaman çizelgesi oluşturmak ve bağımlılıkları yönetmek için Gantt görünümünü, takımınızın kapasitesini anlamak için İş Yükü görünümünü veya proje kaynaklarını yönetmek için Dosyalar görünümünü seçin. Görünümler arasında kolayca geçiş yapın, düzenlemeleri önlemek için bir görünümü kilitleyin ve zaman kazanmak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için favori anahatınızı seçin.

Otomasyonlar

Monday'in otomasyon seçenekleriyle, tekrarlayan işlerde zaman kaybetmezsiniz. Bunları kullanarak daha verimli olun ve hata riskini en aza indirin!

Otomasyon kullanmak kulağa yüksek teknoloji gibi gelebilir, ancak öyle değildir — Monday, tetikleyici, koşul ve eylem içeren basit bir mantığa dayalı olarak görevleri kodsuz olarak otomatikleştirmenize olanak tanır. Örneğin, durumları Tamamlandı olarak değiştiğinde görevlerinizi arşivlemek isteyebilirsiniz. Bu durumda, görevleri arşivlemek eylem, durum değişikliği tetikleyici ve Tamamlandı olarak değiştirme ise koşuldur.

Monday, kendi otomasyonlarınızı oluşturmanıza olanak tanır, ancak başlamak için önceden hazırlanmış proje şablonlarını da kullanabilirsiniz. 😍

Özel roller

Monday, proje yöneticilerinin herkesin rol ve sorumluluklarını bilmesi için takımları kusursuz bir şekilde organize etmesi gerektiğini bilir, bu nedenle özel roller sunar.

Bu ilginç özellik, yöneticilerin belirli bir projede yer alan her takım üyesine net bir rol tanımlamasına olanak tanır. İş unvanına ve departmana göre roller atayabilir ve bu pozisyon için belirli izinler tanımlayabilirsiniz. Böylelikle, her takım üyesi görevlerini yerine getirmek ve çalışan hesaplarını yönetmek için yeterli erişim düzeyine sahip olur. Özel roller oluşturduktan sonra, bunları diğer projelerde yeniden kullanabilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Monday fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : koltuk başına aylık 8 $

Standart : koltuk başına aylık 10 ABD doları

Pro : Aylık 16 $/koltuk

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Motion ve Monday: Özelliklerin Karşılaştırması

Motion ve Monday, farklı özellikler sunar, böylece gereksinimlerinize göre bir yazılımı tercih edebilirsiniz. Monday ve Motion arasındaki ikilemi, üç önemli yönü karşılaştırarak çözelim: kullanıcı dostu olma, entegrasyonlar ve raporlama seçenekleri ile size en uygun proje yönetimi aracını bulun.

Kullanıcı dostu arayüz

Bir proje yönetimi aracı tüm özelliklere sahip olabilir, ancak kullanıcı dostu değilse hiçbir işe yaramaz.

Neyse ki, projeleri yönetmek için bu iki araçla da bu sorunu yaşamayacaksınız. Hem Motion hem de Monday kullanımı çok kolay ve sezgiseldir. Proje yönetimi araçlarını ilk kez kullanıyor olsanız bile, iş akışlarını ayarlamak ve yönetmek konusunda hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Her düğme ve seçenek açıkça etiketlenmiştir ve karışıklığa yer yoktur.

Kullanıcı dostu olma açısından beraberlik var. Monday'in burada üstünlük sağlayabileceği tek şey tasarımı. Platform, Motion'a kıyasla daha çekici ve renkli bir arayüze sahip ve bu da birçok kullanıcıyı cezbediyor.

Entegrasyonlar

Diğer uygulamalarla entegrasyonlar, proje yönetimi araçlarına turbo güç katarak işlevselliklerini kat kat artırır.

Monday bu açıdan mükemmeldir ve kolay işbirliği ve iletişim, optimize edilmiş iş akışları, belge yönetimi, raporlama ve analiz için 200'den fazla entegrasyon sunar. Bazı popüler yerel entegrasyonlar arasında Canva, Miro, Zoom ve Confluence bulunur. Monday, diğer araçlarla bağlantı kurmanıza ve işleri merkezileştirmenize yardımcı olacak bir API'ye sahiptir.

Motion da yerel entegrasyonlar sunar, ancak liste oldukça kısadır; yalnızca yedi uygulama ile entegrasyon yapabilirsiniz. Neyse ki bunlardan biri, binlerce uygulama ve platforma bağlanmanızı sağlayan Zapier'dir. Motion ayrıca bir API'ye sahiptir, bu da entegrasyonlar konusunda size daha fazla esneklik sağlar.

Yerel entegrasyonları tercih ediyorsanız, Monday burada daha iyi bir seçimdir.

Raporlama seçenekleri

Birçok proje yöneticisi için raporlama seçenekleri bir zorunluluktur. Projenizin ilerlemesini görselleştirmek, verileri karşılaştırmak, iyileştirme alanlarını belirlemek ve bilinçli kararlar almak istersiniz.

Monday bunu anlıyor ve sağlam raporlama özellikleri sunuyor. 30'dan fazla bileşene sahip gösterge panellerini kullanarak KPI'ları ölçün, performansı izleyin, iş yüklerini takip edin ve takımınızın planlandığı gibi ilerleyip ilerlemediğini görün. Platform, analitik raporlar ve grafikler aracılığıyla belirli içgörüler elde edebileceğiniz bir Grafik görünümü sunar.

Diğer yandan, raporlama seçenekleri Motion'ın zayıf noktası gibi görünüyor. Platform, planlama ve zamanlama için harika ancak birçok proje yöneticisi için anlaşmayı bozabilecek derinlemesine raporlama özelliklerinden yoksun. Neyse ki, Motion'ı diğer analiz araçlarıyla entegre ederek işlevselliğini artırabilirsiniz.

Reddit'te Motion ve Monday karşılaştırması

Reddit topluluğunun bu araçlar hakkında ne dediğine bir göz atalım.

Bir kullanıcı Motion'ı beğendiğini ancak fiyatını çok yüksek bulduğunu belirtti. İşte yorumundan bir alıntı:

Deneme dönemim sona erdi. İyi iş yapıyor ama yaptığı işe göre çok pahalı. Birisi bunun gibi daha ucuz ve daha havalı bir şey bulmalı!

Takvimimi haftalık veya iki haftalık olarak ayarlıyorum. Çok sayıda etkinliği karıştırması gereken bir CxO olmadığım için, takvimimi düzenlemek için haftada 1 saat ayırabiliyorum.

Fiyatı uygun olsaydı abone olurdum. Belki de fiyatlandırma modeli, pahalı olabilen sabit bir ücret yerine görev ve yeniden düzenleme sayısına göre belirlenmelidir.

Başka bir kullanıcı, kurulumun doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi zor olsa da Monday'in Kanban panolarını çok sevdiğini söyledi:

Kurulumda bazı tuhaflıklar var, ancak bu, yaptığımız en iyi iyileştirme oldu. Tüm üyelerin, yalnızca kendileri ve yöneticilerinin görebileceği işleri izleyebilecekleri panolarımız var. Tedarikçiler için bir izleme panomuz ve şirket içi işler için başka bir panomuz var.

Ancak aynı konudaki bir kullanıcı, Monday'in fiyatlandırma yapısını beğenmemişti:

Denedim ve ilginç buldum, ancak çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, taksitler halinde ödeme yapmanız gerekiyor, bu nedenle sadece 1 lisansa ihtiyacınız varken 10 lisans için ödeme yapabilirsiniz.

ClickUp ile tanışın: Motion ve Monday'e en iyi alternatif

Motion ve Monday arasında seçim yapmak genellikle bir ödün vermeyi gerektirir. Motion'ın planlama ve zamanlama seçeneklerini tercih ederseniz, raporlama araçlarının eksikliğini kabul etmeniz gerekir. Öte yandan, Monday'in özel rollerini ve gösterge panellerini istiyorsanız, zamanlama özelliklerinden pek yararlanamazsınız.

Neyse ki, her şeyi içeren üçüncü bir seçenek olan ClickUp'ı tercih ederseniz, ödün verme oyununa girmenize gerek kalmayacak!

ClickUp, iş akışlarını optimize etmek, görevleri düzenlemek, işbirliği yapmak ve terlemeden ilerlemeyi izlemek için özelliklere sahip bir görev ve proje yönetimi aracıdır. Güçlü özellikleriyle, benzeri görülmemiş verimlilik seviyelerine ulaşabilirsiniz. 📈

ClickUp'ı mükemmel bir Motion ve Monday alternatifi yapan üç temel özelliği görelim!

1. AI desteği ile ClickUp proje yönetimi

ClickUp, takımlarınızı bir araya getirerek tüm projeleri tek bir yerden planlamanızı, izlemenizi ve üzerinde işbirliği yapmanızı sağlar

ClickUp, ClickUp Proje Yönetimi Paketi'nde entegre edilmiş özel bir dizi özellik ile proje yönetimini kolaylaştırmaya odaklanmıştır.

ClickUp ile küçük ve büyük takımları bir araya getirebilir ve bir projenin her yönü üzerinde maksimum netlik ve özveri ile çalışabilirsiniz.

Bir proje mi planlıyorsunuz? ClickUp AI size yardımcı olabilir! Bu güçlü AI yazma asistanı, tüm proje planlarını, zaman çizelgelerini ve özetleri oluşturabilir, notları özetleyebilir, toplantı gündemleri oluşturabilir, fikirler üretebilir ve içeriği düzenleyebilir. Ayrıca, istediğiniz sonuçları elde etmek için düzinelerce role özel komut alırsınız!

Proje iş akışları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istiyorsanız, ClickUp'ın 15'ten fazla görünümünden yararlanın ve verileri istediğiniz gibi görselleştirin. Listeleri, panoları, zaman çizelgelerini ve takvimleri kullanarak verileri farklı açılardan görün ve önemli ayrıntıları kaçırmadan büyük resme odaklanın.

İşbirliği, her başarılı projenin arkasındaki önemli bir faktördür. ClickUp, takımların en küçük güncellemelerden haberdar olmasını sağlamak için gerçek zamanlı düzenleme, prova, sohbet, yorum ve not alma gibi seçenekler sunar.

50'den fazla görsel bileşene sahip ClickUp Gösterge Panelleri, zaman çizelgelerine, sprint planlarına, proje göstergelerine ve diğer bilgilendirici raporlara erişerek ilerlemeyi eyleme geçirilebilir bir doğrulukla izlemenize yardımcı olur.

Projelerinizi sıfırdan oluşturmak için yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp'ın birinci sınıf proje yönetimi şablonlarından birini kullanarak zaman kazanın ve tutarlılığı sağlayın. ✨

2. Zengin iş akışı görünürlüğü için ClickUp görevleri

ClickUp kullanarak görevleri ve projeleri yönetin ve takımınızla verimli bir şekilde işbirliği yapın

Proje yöneticileri, görevleri en yüksek hassasiyet ve verimlilikle atayabilmeli, organize edebilmeli ve izleyebilmelidir. ClickUp, ClickUp Görevleri ile özel iş akışları tasarlama gücü sunar.

Bu paket, özel görev yönetimi için 35'ten fazla ClickApp kullanmanıza olanak tanır. Takım görevlerini haritalandırın, görev ilişkileri oluşturun, tekrarlayan eylemleri otomatikleştirin veya toplu olarak düzenleyin. Bir göreve birden fazla atanan kişi ekleme, ortak düzenleme ve konu başlıklı yorumlar gibi seçeneklerle, birleşik bir takım cephesi oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

ClickUp Özel Alanları ile, takımınızın ne yapacağını bilmesi için her görev için bağlamsal ayrıntılar sağlayabilirsiniz. Bu, özellikle büyük ölçekli projelerde günlük teslimatları filtrelemeyi ve düzenlemeyi çok kolaylaştırır. Ayrıca, ekran kayıtlarıyla görev demoları oluşturun ve takım arkadaşlarınızın güvenle ilerlemelerine yardımcı olmak için hiyerarşi tabanlı erişim düzeyleri atayın!

3. Zahmetsiz planlama için ClickUp Takvim görünümü

Görevleri ClickUp'ın Takvim Görünümü'ne sürükleyip bırakın

ClickUp, 15'ten fazla proje görünümü sunar ve bunların arasında ClickUp Takvim görünümü, sizi bir planlama ve programlama uzmanı haline getirebilir!

Bu düzen, görevlerinizi gün, dört gün, hafta veya ay bazında görüntülemenizi sağlar, böylece belirli bir zamanda görmek istediğiniz ayrıntı düzeyini seçebilirsiniz.

Planlama çok kolaydır — bir görevi takvime sürükleyip bırakın, hepsi bu kadar! ClickUp Takvim, Google Takvim ile senkronizasyon sağlar ve tüm görevlerinizi tek bir yerden görüntülemenizi sağlar.

Takvim aracında gördükleriniz tamamen özelleştirilebilir—görünümü projeye, öncelik düzeyine veya başka bir kritere göre filtreleyin, daha kolay gezinmek için görevleri renk kodlarıyla işaretleyin ve görev ayrıntılarını görüntüleyin. Toplu düzenleme özelliğinin keyfini çıkarın—birden fazla görevi seçin ve işlemi sayısız kez tekrarlamadan ayrıntılarını değiştirin. 😍

Görevleri kolaylaştırarak ve tüm iş türlerini düzenlemek ve izlemek için uyarlanabilir ClickUp Görünümlerini kullanarak verimliliği artırın

Taviz Yok: ClickUp ile Proje Yönetimi Artık Çok Kolay

Çeşitli planlama, görselleştirme ve işbirliği seçenekleriyle ClickUp, proje yöneticileri için bir hayalin gerçeğe dönüşmesidir. Derin özelleştirilebilirliği, her projeye ve iş koluna uygun bir çalışma alanı oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, 1.000'den fazla başka yazılımla entegre olarak, dağınık işleri tek bir platformda kolaylaştırmanızı sağlar.

ClickUp'ın ücretsiz sürümünü deneyerek özelliklerini kendiniz keşfedin! 😎