2025'in En İyi 10 Kanbanize Alternatifi ve Rakibi

Kanban panoları, her türden takıma projeleri ve kapasiteyi yönetmek için kullanışlı bir yol sunar. Zaten bir Kanbanize kullanıcısıysanız, görev yönetimi için Agile'dan esinlenen bu yaklaşımın gücünü ve etkinliğini çok iyi biliyorsunuzdur.

Merak ettiğiniz şey, bu popüler bulut tabanlı SaaS aracına daha iyi bir alternatif olup olmadığıdır. İster mevcut bir kullanıcı olun ister sadece seçenekleri araştırıyor olun, 2024 yılında Kanban panosu hayranları için daha iyi bir proje yönetimi seçeneği olduğuna inanıyoruz.

En iyi Kanbanize alternatiflerini keşfetmek için okumaya devam edin, böylece görev ve proje planlama ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği bulabilirsiniz. ✅

Kanbanize nedir? Kanban proje yönetiminde nasıl kullanılır?

Kanbanize, Agile proje yönetimi ilkelerini kullanan takımlar için geliştirilmiş bir araçtır. Kanban panolarını kullanarak iş akışlarını kolaylaştırmaya, görevleri düzenlemeye ve öncelikli görevlere odaklanmaya odaklanır.

Kanban panoları, ilerleme halindeki görevleri görselleştirmenin yararlı bir yoludur, böylece ne üzerinde çalışmanız gerektiğini, neyin engel teşkil ettiğini ve neyin tamamlandığını bilirsiniz. Kanban panoları, geleneksel görev veya yapılacaklar listenizi alıp son derece görsel bir genel bakışa dönüştürür.

Kanbanize aracılığıyla

Bu popüler çevik proje yönetimi aracı, bölümler, görevler, atanan kişiler, öncelik işaretleri ve görevleri düzenleme ve tamamlama deneyimini daha etkili hale getiren diğer özelliklerle birlikte gelir.

Kanbanize kullanıcıları, yalnızca Kanban panolarından değil, aynı zamanda iş akışı yönetimi, zaman çizelgeleri ve raporlama gösterge panelleri gibi bir dizi başka özellikten de yararlanır. Kullanımı kolay bir Kanban pano sistemine sahip bir araç, Kanbanize alternatifi arayan herkes için vazgeçilmezdir.

Ancak, hangi proje yönetim aracının size en uygun olduğunu belirlerken bu diğer özellikler de rol oynar.

Kanbanize Alternatiflerinde Aranması Gereken Özellikler

Kanbanize, Kanban panolarıyla iş akışlarını düzenlemek isteyen kullanıcılara birçok özellik sunar, ancak bu işlevselliğe sahip tek araç değildir. Çok çeşitli Kanbanize alternatifleri mevcuttur. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmanız yeterlidir.

Kanbanize alternatiflerini değerlendirirken şunları göz önünde bulundurun:

Özellikler: Uygulama ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahip mi?

Kullanıcı deneyimi: Kanban yazılım aracı kullanımı ve gezinmesi kolay mı? Tüm takımınızı başarıyla sisteme dahil edebiliyor musunuz? Kullanıcı arayüzü sezgisel ve kullanıcı dostu mu?

Entegrasyonlar : Uygulama, Slack gibi işbirliği araçları da dahil olmak üzere diğer yazılım araçlarınızla entegre edilebilir mi? Bunların bazılarını potansiyel olarak değiştirebilir mi?

Görünümler: Sadece Kanban panosu görünümünü kullanabilir miyim? Gantt grafikleri veya takvim görünümü gibi başka görünüm türleri var mı?

Fiyatlandırma: Araç uygun fiyatlı mı? Aylık veya yıllık abonelik ücreti var mı?

Scrum takımınızı organize etmek için bir araca mı ihtiyacınız var, yoksa kişisel yapılacaklar listenizi görselleştirmek için Kanban panoları mı kullanmak istiyorsunuz? İster iş ister oyun için, Kanbanize'in tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir alternatifi var.

İhtiyacınız olanı ve sizin için en iyi uygulamayı bulmanıza yardımcı olacak bu kriterleri kullanın.

En İyi 10 Kanbanize Alternatifi

Birçok yazılım aracı, iş akışlarınızı kolaylaştırmanıza ve projeleri ve kaynakları daha etkili bir şekilde organize etmenize yardımcı olacak harika Kanban panoları sunduğunu iddia ediyor. Ancak bunlardan sadece bazıları bu iddialarını yerine getiriyor.

2024'te deneyebileceğiniz en iyi 10 Kanbanize alternatifini keşfedin.

ClickUp'ın Pano görünümünde Kanban panonuzdaki görevleri durum, Özel Alanlar, Öncelik ve daha fazlasına göre gruplandırın

ClickUp, verimlilik ve proje yönetimi platformu olarak bilinir ve bu amacı Kanban panolarına yaklaşımında zarif bir şekilde ortaya koyar.

ClickUp'ın Kanban panoları, takımlara devam eden görevler, engeller ve tamamlanan görevler hakkında son derece görsel bir genel bakış sunar. Pano sistemini kullanarak görevleri bir sütundan diğerine sürükleyip bırakın, görevleri görüntülemek için sıralayın ve filtreleyin ve tamamen özelleştirilebilir bir Kanban sistemi ile takımınızın iş yükünü düzenleyin.

Sütunları tercih ettiğiniz çalışma şekline göre düzenleyin ve görevleri durum, atanan kişi, öncelik ve daha fazlasına göre gruplandırın. Sorumlu olduğunuz tüm panolara tek bir yerden genel bakış elde ederek projelerinizdeki ilerlemenizi ve sorumluluklarınızı izleyin.

Özel durumları kullanarak deneyiminizi kişiselleştirin ve sprintlerden çok aşamalı süreçlere kadar her şey için kullanışlı bir pano oluşturun.

ClickUp sadece ücretsiz Kanban panosu yazılımı sunmakla kalmaz, aynı zamanda Agile takımınızın arkasındaki tüm güç merkezi haline gelebilir. Ürün yol haritalarınızı, birikmiş işlerinizi, sprintlerinizi, UX tasarım ınızı ve daha fazlasını tek bir yerden yönetin. Takımınızın nasıl çalıştığına dair teslim süresi, hız ve diğer bilgileri izlemek için gösterge panelleri oluşturun. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Son derece özelleştirilebilir Kanban panolarıyla iş akışı şablonları oluşturun ve kapasiteyi yönetin

ClickUp ile tüm panoları aynı anda görün

Kullanım kolaylığı için görevleri ve favori filtrelenmiş görünümleri filtreleyin

İş akışları için özel durumlar oluşturun ve güncelleyin

Öncelikleri hızlıca değiştirmek için görevleri sütunlar arasında sürükleyip bırakın

Kanban panosu örneklerinden ve Kanban panosu şablonlarından ilham alın

Birden fazla göreve aynı anda değişiklik yapın

ClickUp AI ile Agile planlama ve dokümantasyonunda zaman kazanın

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın sunduğu çeşitli özellikleri ilk başta çok karmaşık bulabilir

ClickUp AI, Agile takımlar için kullanışlı işlevler sunar, ancak henüz geliştirilme aşamasındadır ve daha fazla özellik eklenecektir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Monday. com

via Monday

Monday kendini bir "İş İşletim Sistemi" olarak tanımlar ve yerleşik Kanban panoları, kullanıcılara Kanbanize'e bir alternatif sunar. Kullanıcılar, Kanban panolarını girişimleri ve projeleri yönetmek, süreçleri düzenlemek ve takım iletişimini merkezileştirmek için kullanabilir. ?️

Takımların daha iyi birlikte çalışmasına yardımcı olan proje işbirliği ve kaynak yönetimi araçlarıyla Monday, en iyi Kanbanize alternatifleri arasında dikkate alınması gereken sağlam bir seçenektir.

Monday'in en iyi özellikleri

Görevleri bir pano grubundan diğerine, birden fazla proje arasında otomatik olarak taşıyın

Bildirimler alın ve görevleri izleyerek her şeyin ne zaman tamamlandığını veya geciktiğini öğrenin

Kanban panolarınızı oluşturmaya başlamak için yerleşik şablonları kullanın

Görev atamalarını yönetmek ve ilerlemeyi istediğiniz gibi izlemek için Kanban panolarınızın görünümünü ve hissini özelleştirin

Monday sınırlamaları

Bazı kullanıcılara göre, Kanban panoları için özelleştirme seçenekleri, yazılımın diğer alanlarına göre daha sınırlıdır

Bazı kullanıcılar, Monday'in alt görevleri durumlarına göre kontrol listelerinde düzenleme yönteminin iyileştirilebileceğini bildirmiştir

Monday fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 8 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 16 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Monday puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.600+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.200+ yorum)

3. nTask

via nTask

nTask, projeleri planlamak, organize etmek ve izlemek için kullanabileceğiniz bir proje yönetimi yazılımıdır. Platform, kullanıcıların iş akışlarını kolayca yönetebilmeleri ve projeler üzerinde şeffaflığı artırabilmeleri için tasarlanmış Kanban panoları içerir. ?

nTask'ın en iyi özellikleri

Projeleri bağlayın, görevleri atayın ve zamanınızı takip edin

Kanban panolarında yeni görevler oluşturmak için otomatik olarak e-posta gönderin

Atanan kişileri belirleyin ve konuşmaları tek bir yerden yönetin

Kanban panolarınızı durum renkleri ve arka plan resimleriyle özelleştirin

nTask sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arayüzün bu alandaki diğer rakipler kadar sezgisel olmadığını bildiriyor

Bazı yorumculara göre, yeni kullanıcılar için öğrenme süreci zor olabilir

nTask fiyatlandırması

Premium: Kullanıcı başına aylık 3 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

nTask puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (100+ yorum)

4. Wrike

wrike aracılığıyla

Wrike, kullanıcıların süreçlerini ve iş akışlarını tek bir yerden kolaylaştırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir platformdur. Platformda, Agile proje yönetimi için Kanban panoları da bulunmaktadır. Wrike'ın Kanban panoları, takımların odaklanmasına, check-in'leri azaltmasına ve görev kuyruklarını kolaylaştırmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ?

Wrike'ın en iyi özellikleri

İstek formlarını kullanarak görevleri otomatik olarak atayın

Bir görevin tüm geçmişini, üzerine tıklayarak kolayca görüntüleyin

Özel durumları kullanarak Kanban panolarınızı kişiselleştirin

İlk panonuzu oluşturmak için yerleşik şablonları kullanın

Wrike sınırlamaları

Bağımlılık yönetimi arayan kullanıcılar, Wrike'ın yaklaşımını diğer proje yönetimi araçlarına göre daha sınırlı bulabilir

Bazı kullanıcılar, diğer araçların daha gelişmiş otomasyon özelliklerine sahip olduğunu belirtiyor

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş: 24,80 $/ay kullanıcı başına

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.400+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.300+ yorum)

5. Adobe Workfront

adobe Workfront aracılığıyla

Adobe Workfront, kullanıcıların gelen kutusundan uzak durmalarına ve bunun yerine verimli olmaya odaklanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir iş yönetim aracıdır. Bu araç, Agile takımlarının birlikte çalışması, görevleri görselleştirmesi ve hedeflerine ulaşması için daha iyi bir yol sunan bir Kanban panosu özelliği içerir. ?

Adobe Workfront'un en iyi özellikleri

Kanban panolarınızı ve hikaye kartlarınızı özel isimler ve durum alanlarıyla özelleştirin

İş biriktirme listenizden hikayeleri otomatik olarak ekleyin

Kartların Kanban panonuzda ne kadar süreyle görüntüleneceğini belirleyin, böylece tamamlanan görevler otomatik olarak silinir

Takımınızın odaklandığı iş miktarını kontrol etmek için devam eden iş sınırlarınızı yapılandırın

Adobe Workfront sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yeni veya teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için öğrenme sürecinin zor olabileceğini belirtiyor

Bazı yorumculara göre, bildirimler tek tek değiştirilmedikçe çok fazla olabilir

Adobe Workfront fiyatlandırması

Seçim: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Prime: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Ultimate: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Adobe Workfront puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (900+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (1.300+ yorum)

6. Jira

jira aracılığıyla

Jira, yazılım geliştirme takımları için en yüksek puanlı Agile aracıdır, bu nedenle elbette sağlam bir Kanban panosu özelliği içerir. Takımlar, Jira'nın Kanban veya Scrum panolarını kullanarak iş akışlarını görselleştirebilir, verimliliği en üst düzeye çıkarabilir ve sorun haline gelmeden engelleri aşabilir. ?

Jira'nın en iyi özellikleri

Projeye genel bir bakış elde edin ve hangi görevlerin dikkat gerektirdiğini belirleyin

Görevleri tamamlanma aşamasına getirin ve devam eden işleri sınırlayın

Bir görevin kategorisini, önemini ve kime atandığını hızlıca belirleyin

Başlamak için Jira'nın Agile şablonlarını kullanın; ardından takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirin

Jira sınırlamaları

Jira, yazılım geliştirme ekipleri için tasarlanmıştır, bu nedenle diğer departmanlardaki ekipler bazı özelliklerin kendileri için uygun olmadığını düşünebilir

Bazı kullanıcılar, alt görev görünümünün kullanımı ve anlaşılması açısından daha pratik olmasını istiyor

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,75 $

Premium: 15 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.500+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (13.300+ yorum)

7. Trello

trello aracılığıyla

Trello, Kanban panosu prensibine dayalı bir proje yönetimi aracıdır. Takımlar, Trello'yu kullanarak görevleri, takım üyelerini ve uygulamaları tek bir yerde düzenleyebilir. Trello, Kanban panolarına kolay bir giriş sunarak bu kavramı yeni keşfedenler için popüler bir seçimdir. ⚒️

Trello'nun en iyi özellikleri

Düşünceleri, projeleri, listeleri ve programları düzenlemek için Kanban panoları oluşturun

Pano kartlarınızı tüm ilgili bilgileri, dosyaları ve bağlantıları içerecek şekilde özelleştirin

Görevleri panolara düzenleyerek daha etkili bir yapılacaklar listesi oluşturun

Takım üyelerine görevler atayın ve ilerlemelerini görselleştirin

Trello sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Trello'nun minimal raporlama ve analiz özelliklerini bir sınırlama olarak görebilir

Bazı yorumculara göre, mobil uygulamayı kullanıyorsanız görevleri panolar arasında taşımak zor olabilir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $'dan başlayan fiyatlarla

Trello puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (13.300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (22.800+ yorum)

8. Kanban Aracı

kanban Tool aracılığıyla

Kanban Tool, özel bir Kanban proje yönetim sistemidir. Bu araç, Kanban panolarının yanı sıra, takımların daha etkili bir şekilde birlikte çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yerleşik zaman takibi özelliğini de içerir. Kanban Tool'un panoları görsel yönetimi, takım işbirliğini ve gerçek zamanlı güncellemeleri teşvik eder. ?

Kanban Tool'un en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir panolarla görevleri daha verimli bir şekilde görselleştirin

Görevlerinizi önceliklendirebilmeniz için mevcut iş durumuna genel bir bakış elde edin

Takım üyeleri ve müşterilerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Yerleşik analiz ve metriklerle işlerinizi nasıl yaptığınız hakkında içgörüler edinin

Kanban Tool sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arayüzün ve kullanıcı deneyiminin bu listedeki diğer bazı proje yönetimi araçlarına göre daha eski olduğunu bildiriyor

Bazı yorumculara göre, ana görünümden bir görevin bağımlılıklarını görmek zor

Kanban Tool fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 6 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Kanban Tool puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)

9. Kanboard

kanboard aracılığıyla

Kanboard, Kanban panolarına son derece minimalist bir yaklaşımdır. Bu açık kaynaklı çevik proje yönetimi aracı ücretsizdir ve teknolojiye yatkın kullanıcılara kendi Kanban sistemlerini sıfırdan oluşturma ve barındırma olanağı sunar. Yazılım, kullanıcıların görevleri görselleştirmesine, sürükleyip bırakmasına ve panonun görünümünü özelleştirmesine olanak tanır. ?

Kanboard'un en iyi özellikleri

Görevleri basit ve minimalist bir şekilde yönetin

Dikkatinizi dağıtmadan yapılacaklar listelerine ve yaklaşan görevlere odaklanın

Pano'nuzu güncellemek için görevleri sütunlar arasında sürükleyip bırakın

Devam eden işleriniz kapasiteye ulaştığında otomatik olarak vurgulanır, böylece görevleri tamamlamaya odaklanabilirsiniz

Kanboard sınırlamaları

Kanboard, kullanıcıların kendi yazılımlarını nasıl kuracaklarını, barındıracaklarını ve bakımını yapacaklarını bilmelerini gerektirir, bu nedenle uzman kullanıcılara en uygunudur

Bazı kullanıcılar, Kanboard'un stilini ve sadeliğini diğer görsel proje yönetimi çözümlerine kıyasla itici bulabilir

Kanboard fiyatlandırması

Ücretsiz

Kanboard puanları ve yorumları

G2: 2,5/5 (1 yorum)

Capterra: 4/5 (4+ yorum)

10. Asana

asana aracılığıyla

Asana, özellikleri arasında Kanban panoları da bulunan bir proje yönetimi aracıdır. Asana'nın Kanban panoları, takım işbirliğini ve şeffaflığı teşvik eder. Kullanıcılar görevleri düzenleyebilir, Agile yöntemiyle çalışabilir ve engelleri gerçek sorunlara dönüşmeden tespit edebilir. ?

Asana, birden fazla görevdeki ilerlemeyi kolayca izlemek için başka özelliklere de sahiptir. Bir işbirliği aracı olarak Asana, görevlerde bahsetme ve bildirimler konusunda başarılıdır.

Asana'nın en iyi özellikleri

Kolay sürükle ve bırak sistemi ile görev yönetimini kolaylaştırın

Sütunları iş akışınıza tam olarak uyacak şekilde etiketleyin

Devam eden işler sütununu, yalnızca belirli sayıda görevi gösterecek şekilde özelleştirin, böylece takımınız yeni görevlere başlamadan önce belirli görevleri tamamlamaya odaklanabilir

Yerleşik otomasyon ile rutin görev yönetimini daha etkili hale getirin

Asana sınırlamaları:

Bazı yorumculara göre, alt görevleri ve projeleri tek bir görünümde etiketlere göre düzenlemek zor olabilir

Bazı kullanıcılar Kanban panosu özelliğini diğer Kanbanize alternatiflerine göre daha az sezgisel buluyor

Asana fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 10,99 $/ay kullanıcı başına

İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (9.400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.100+ yorum)

Sizin için en iyi Kanbanize alternatifini bulun

Kanbanize, piyasadaki tek Kanban panosu aracı değildir. Benzer bir deneyim yaratmak için kullanabileceğiniz yüzlerce proje yönetimi aracı vardır, ancak biz burada en iyilerin en iyilerini sizinle paylaştık.

Bu seçenekleri değerlendirin, hangisinin size uygun olduğunu belirleyin ve ihtiyaçlarınıza uygun Kanbanize alternatifini seçin.

Kanban panoları ve çok daha fazlasını yapacak bir araç arıyorsanız, ClickUp'ı ücretsiz deneyin. ClickUp, Kanban panoları ve proje yönetimi için sağlam ve tam özellikli bir yaklaşım sunmakla kalmaz.

ClickUp ayrıca verimlilik, zaman takibi, Gantt grafikleri ve çok daha fazlası için tüm dijital çalışma alanınız ve işbirliği aracınız olabilir. ✨