De 10 ledande alternativen och konkurrenterna till Time Doctor 2025

Om du inte är försiktig kan arbetet lätt ta över ditt liv, särskilt om du arbetar på distans. Hela 56 % av distansanställda har svårt att koppla av efter arbetsdagens slut! Vad som är ännu värre är att även företag har svårt att spåra anställdas produktivitet.

Det är där tidsspårningsappar som Time Doctor kommer in, vilket gynnar både hanteringen av arbetsuppgifter och det personliga välbefinnandet. Med precis tidsspårning kan du fakturera och hantera kunder på ett mer transparent sätt.

Det hjälper också till att förutsäga tidsåtgången för framtida uppgifter, vilket är särskilt viktigt för frilansare och företag som följer en timbaserad faktureringsstruktur. Även om en bra app som Time Doctor gör det möjligt för dig och ditt team att organisera tiden bättre och vara mer produktiva, kanske verktyget inte passar dig.

Med det i åtanke har vi sammanställt en lista över de 10 bästa alternativen till Time Doctor som hjälper dig att hantera uppgifter, öka produktiviteten och uppnå en perfekt balans mellan arbete och privatliv! 🎉

Vad är Time Doctor?

Som man brukar säga: nöjda medarbetare är produktiva medarbetare. Time Doctor syftar till att främja välbefinnande och balans mellan arbete och privatliv genom att möjliggöra en kultur där man kan ”arbeta när som helst, var som helst” och underlätta fullständig transparens och ansvarsskyldighet.

Genom att automatiskt övervaka hur tiden används hjälper appen dig att identifiera de mest produktiva medarbetarna och veta när du behöver ingripa för att erbjuda support, även för team som arbetar på distans.

Tidsregistreringsprogrammet är särskilt starkt när det gäller funktioner som förenklar fakturering och löneutbetalning för team som betalas per timme. Det registrerar inte bara tiden som läggs på uppgifter utan övervakar även webbplats- och appanvändning, vilket hjälper till att minska distraktioner.

För team som arbetar på plats, till exempel byggarbetare, erbjuder Time Doctor GPS-spårning och påminnelser om en teammedlem avviker från sitt tilldelade område.

Time Doctor är utformat för att skapa en effektiv och disciplinerad arbetsmiljö, men vissa användare kan ha svårt att navigera i gränssnittet eller övervakningsfunktionerna.

Hur man väljer det bästa alternativet till Time Doctor

Oavsett om du är frilansare och behöver hjälp med fakturering eller chef som vill optimera ett distansarbetslags prestanda kan du ta hänsyn till dessa faktorer när du letar efter din nästa produktivitetsapp:

Noggrannhet i tidrapporteringen: Välj en plattform som erbjuder precisa tidrapporteringsfunktioner, helst för samtidiga uppgifter, för att säkerställa rättvis fakturering och projektberäkningar ⏳ Produktivitetsanalys: Leta efter djupgående analysfunktioner som hjälper dig att identifiera produktivitetsflaskhalsar och främja välgrundade beslut i hela din projektledningsprocess. Automatiseringsfunktioner: Ett idealiskt alternativ bör erbjuda robusta : Ett idealiskt alternativ bör erbjuda robusta automatiseringsfunktioner för uppgiftsfördelning, påminnelser och rapportering, vilket minskar det dagliga manuella arbetet. Tredjepartsintegrationer: Se till att plattformen integreras smidigt med de verktyg du redan använder, såsom : Se till att plattformen integreras smidigt med de verktyg du redan använder, såsom projektledningsprogram CRM-system och bokföringsprogram. Anpassningsbarhet: Flexibilitet när det gäller att skapa anpassade rapporter, ställa in aviseringar eller skapa unika fakturerings- och löneinställningar kan göra dina arbetsflöden smidigare. Skalbarhet: Välj en plattform som kan skalas upp i takt med att ditt företag växer, oavsett om det är genom ytterligare funktioner, användarplatser eller datalagring.

Förbättra din tidshantering: De 10 bästa alternativen till Time Doctor

Det viktigaste först – dina behov avgör vad du söker. Kanske behöver du bara veta när en anställd stämplar in och stämplar ut. Eller, om de ingår i ett mobilt team, kanske du vill hålla koll på vilka platser de besöker.

Oavsett vad du har för avsikt, utforska vårt noggrant utvalda urval av alternativ till Time Doctor, så hittar du ett med de funktioner du letar efter! 🔍

Registrera noggrant tiden som spenderas på flera uppgifter och projekt samtidigt i ClickUp.

Om du vill ha en mångsidig metod för att spåra tid i projekt är ClickUp det rätta valet. Med plattformens inbyggda tidsspårare kan du registrera tid som spenderats på uppgifter direkt från din dator, mobil eller webbläsare, samt ställa in tidsuppskattningar och generera rapporter för att analysera produktiviteten. 📈

Dessutom kan du genom integrationen med andra tidsspårningsverktyg som Toggl, Harvest och Everhour lägga till tid som spårats utanför ClickUp och upprätthålla omfattande register. Detta effektiviserar spridda processer och möjliggör precis planering och prognostisering, en viktig faktor för att nå projektets milstolpar och hantera arbetsbelastningen.

Men ClickUp handlar inte bara om att spåra tid – det sparar också tid genom att automatisera rutinmässiga aktiviteter!

Skapa anpassade automatiseringar som aktiveras baserat på utlösare och villkor som du själv väljer i ClickUp.

Du kan anpassa ClickUp Automations efter ditt teams unika behov och utlösa specifika åtgärder baserat på statusändringar, förfallodatum eller anpassade fält. Du kan till exempel automatiskt tilldela teammedlemmar uppgifter baserat på prioritetsstatus.

ClickUp är den perfekta uppgiftshanteringssviten för frilansare och småföretagare. Plattformen låter dig skapa och kategorisera uppgifter med hjälp av anpassade taggar och olika färgkodade prioritetsnivåer. Definiera uppgifter i detalj och visualisera dem på flera olika sätt, till exempel i en lista, på en Kanban-tavla och i ett Gantt-diagram, för en helhetsöverblick över teamet!

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

För dig som har fullt upp rekommenderar vi att du använder ClickUp Time Management Schedule Template – ett kraftfullt verktyg för att organisera din dag och hålla stressen borta. Denna nybörjarvänliga mall guidar dig genom processen att sätta upp realistiska mål och budgetar, hantera dagliga aktiviteter och teamets arbetsbelastning samt hålla allas scheman synkroniserade för gemensam framgång.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar med ClickUp

Vissa automatiseringar kan vara svåra att implementera (men ClickUp har handledningar som förenklar processen).

Det kan ta tid att anpassa appen efter dina önskemål på grund av det stora utbudet av funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

2. Harvest

Harvest fokuserar på tre huvudområden:

Tidsspårning Rapportering och analys Fakturering och betalningar

Den är utformad med användarvänlighet i åtanke och möjliggör enkel tidsspårning på dator, mobil och via en webbläsare. Den går till och med ett steg längre genom att omvandla tid och utgifter till fakturor, vilket förenklar betalningsprocessen och effektiviserar bokföringsuppgifterna. 💲

Dynamisk visuell rapportering är där Harvest verkligen briljerar. Du kan övervaka projektets hälsa, hålla koll på budgeten och visualisera hur arbetsbelastningen fördelas över teamet. Genom att hjälpa dig att förstå interna kostnader och ge insikter i tidskrävande uppgifter hjälper Harvest dig att vara så produktiv som möjligt!

Harvest bästa funktioner

Automatiska påminnelser för konsekvent tidsregistrering

Förenklad fakturering

Onlinebetalningsalternativ via PayPal och Stripe

Budgetövervakning i realtid

Kapacitetsrapportering för enklare hantering av arbetsbelastningen

Över 50 integrationer

Gratis alternativ till Time Doctor

Harvests begränsningar

Kan vara svårt att spåra och hantera större tidsramar

Vissa användare tycker att rapporteringsfunktionen är svår att använda.

Harvest-priser

Gratis

Pro: 10,80 $/månad per användare, faktureras årligen

Harvest-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

3. Hubstaff

Hubstaff strävar efter att vara en one-stop-shop för tidshantering, medarbetarövervakning och lönehantering. Det erbjuder detaljerade tidrapporter, automatiserade lönefunktioner och onlinefakturering, vilket gör det enkelt att hantera både kontorsbaserade och virtuella team.

Hanterar du en personal på plats? Hubstaffs platsbaserade tidsspårning, anpassade geofences och mobilbaserade GPS-funktioner låter dig övervaka dina anställdas offline-positioner. 🗺️

För övervakning av onlineaktiviteter ger anpassningsbara skärmdumpar och spårning av appar och URL:er detaljerad information om hur tiden används under arbetstiden. Virtuella prestationsmärken kan låsas upp för hög produktivitet (baserat på mus- och tangentbordsanvändning) – använd dem för att höja moralen bland teammedlemmarna!

Hubstaffs bästa funktioner

Online- och platsbaserad arbetsövervakning

Omfattande tidrapporter

Automatiserade lönefunktioner

Skiftplanering och ledighetshantering

Över 30 integrationer

Hubstaffs begränsningar

Gränssnittet kunde vara mer användarvänligt jämfört med andra alternativ till Time Doctor.

Android-telefonanvändare kan uppleva fördröjningar eller förseningar.

Hubstaff-priser*

Starter : 4,99 $/månad per användare

Grow : 7,50 $/månad per användare

Team : 10 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta Hubstaff för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Hubstaff-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 400 recensioner)

4. Produktiv

Productive har utvecklats med byråer i åtanke och erbjuder detaljerad dataanalys för att optimera fakturering och resurshantering. Målet är att göra din verksamhet mer lönsam.

Plattformen låter dig starta en timer manuellt på din dator när du börjar en uppgift. Alternativt kan du använda automatisk spårning baserat på dina förbokade tider i kalendern. 📆

Ange spårade timmar som antingen "fakturerbara" (debiterbara till kunden) eller "icke-fakturerbara" (ej debiterbara). Productive effektiviserar faktureringsprocessen genom att automatiskt hämta total ofakturerad tid och fakturera för timbaserade projekt baserat på dina parametrar, vilket sparar tid och arbete.

Produktiva bästa funktioner

Manuell och automatisk tidrapportering

Skillnad mellan fakturerbara och icke-fakturerbara timmar

Automatiserad fakturering

Inbyggd ledighetshantering

Produktivitetsbegränsningar

Ingen e-postintegration ännu

Begränsad flexibilitet när det gäller anpassning och datahantering

Produktiv prissättning*

Essential : 9 $/månad per användare

Professional : 24 $/månad per användare

Ultimate : Kontakta oss för prisuppgifter

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Produktiva betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

5. Clockify

Till skillnad från vissa av sina konkurrenter kan Clockify fortsätta att spåra tiden även om du förlorar din Wi-Fi- eller dataanslutning. När du är online igen synkroniseras offline-tidsposten med huvudregistret.

Förutom grundläggande tidsspårning erbjuder denna plattform en Pomodoro-timer som hjälper dig att arbeta i fördefinierade intervaller med pauser, vilket är ett extra verktyg för fokus och produktivitet. 🍅

Clockify upptäcker när du är borta från din dator och låter dig bestämma om du vill inkludera denna "inaktiv" tid i din totala tidrapportering. Alla dessa funktioner är tillgängliga i gratispaketet, vilket gör Clockify till ett utmärkt val för småföretag.

Clockifys bästa funktioner

Offline-tidsspårning

Gratis Pomodoro-timer

Detektering av inaktiv tid med användarens diskretion

Automatiskt ifyllda tidrapporter med manuella redigeringsalternativ

Över 80 integrationer

Clockifys begränsningar

Begränsade projektledningsfunktioner

Felaktigheter i tidrapporteringen kan uppstå efter integrationer.

Clockify-priser*

Gratis

Basic : 3,99 $/månad per användare

Standard : 5,49 $/månad per användare

Pro : 7,99 $/månad per användare

Enterprise: 11,99 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Clockify-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 500 recensioner)

6. RescueTime

RescueTime utmärker sig genom att hjälpa användarna att förbättra sin koncentration. Det låter dig blockera vissa webbplatser under arbetstid, vilket är till stor hjälp när intentionen är stark men viljan är svag. 😅

Denna plattform var en av de första att använda AI för att skapa tidrapporter. Det är särskilt användbart när du måste växla mellan olika projekt eller kunder under samma arbetsdag. RescueTime delar automatiskt upp tidsposterna mellan dessa kategorier, vilket sparar dig timmar av administrativt arbete.

En annan unik funktion är realtidsvarningar som påminner dig när du är distraherad och guidar dig tillbaka till uppgiften du håller på med. Dessutom övervakar RescueTime ditt schema och skickar påminnelser i rätt tid så att du inte missar möten och avtalade tider!

RescueTimes bästa funktioner

Webbplatsblockering för att öka produktiviteten

Intelligenta varningar för omdirigering av uppgifter

AI-drivna funktioner

Målspårning för bättre tidshantering

RescueTimes begränsningar

Vissa användare ogillar de senaste produktuppdateringarna av tidrapporteringsprogramvaran.

Analys- och rapporteringsfunktionerna kan förbättras jämfört med andra alternativ till Time Doctor.

Priser för RescueTime

Från 6,50 $/månad, faktureras årligen

RescueTime-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

7. Wrike

Wrike är en robust projektledningsplattform med tidsregistreringsfunktioner som ger dig fullständig insyn i teamets arbetsflöden. Spåra och skapa rapporter om fakturerbara timmar på ett smidigt sätt, vilket är användbart för konsulter som behöver förbereda rättvisa, datastödda fakturor.

Intressant nog fortsätter Wrikes timer att löpa även om du stänger webbläsarfönstret, vilket säkerställer att varje minut räknas – tills du manuellt pausar timern eller byter uppgift. Resultatet? Du spårar bara tiden för en uppgift åt gången, vilket minimerar fel och avvikelser.

För team erbjuder Wrike en omfattande översikt över den tid som läggs på uppgifter och projekt. Detta hjälper dig att jämföra faktiska arbetade timmar med förinställda uppskattningar, vilket resulterar i bättre resurshantering och ersättningsplaner.

Wrikes bästa funktioner

Manuella och automatiska alternativ för tidsregistrering

Kontinuerlig timer körs även om webbläsaren är stängd

Möjlighet att pausa eller återuppta timers i dess tidsspårningsprogramvara

Över 400 integrationer

Wrike-begränsningar

Automatiseringsfunktionerna för projekt- och uppgiftshantering kunde vara starkare.

Mobilappar har inte alla funktioner

Wrike-priser*

Gratis

Team : 9,80 $/månad per användare

Företag : 24,80 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta Wrike för prisuppgifter

Pinnacle: Kontakta Wrike för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Wrike-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 500 recensioner)

8. VeriClock

VeriClock är ett molnbaserat verktyg som gör det möjligt för dig att hålla koll på anställda som arbetar på distans eller i decentraliserade miljöer. Plattformen låter ditt team stämpla in och ut via telefon eller webben, vilket hjälper dig att övervaka arbetskraftskostnaderna i realtid.

Det finns flera sätt att kontrollera om anställda stämplar in från den plats där de ska vara, till exempel genom att kontrollera nummerpresentation eller IP-adress och GPS-spårning. Detta gör det svårt för dem att skolka. 😴

VeriClock kan också användas för andra funktioner, såsom att hålla koll på arbetsförloppet, beräkna övertid, göra fältanteckningar och skicka meddelanden till anställda.

VeriClocks bästa funktioner

Flera metoder för verifiering av tidsregistreringar i tidsregistreringsprogramvaran

GPS-spårning för att övervaka anställdas vistelseort

E-postmeddelanden för specifika åtgärder från anställda

Integration med bokförings- och löneprogram

Begränsningar med VeriClock

Vissa användare är inte nöjda med förhållandet mellan kostnad och funktioner.

Time Doctor-alternativet har en mobilapp som tenderar att tömma telefonens batteri.

Priser för VeriClock

10 $/månad i kontoavgift + 5 $/användare

VeriClock-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (mindre än 5 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

9. TimeCamp

Du kanske inte bara vill veta när dina anställda arbetar, utan också vad de faktiskt arbetar med. TimeCamp hjälper dig att förstå hur de spenderar sin tid genom att spåra de webbadresser och applikationer som ditt team besöker under dagen.

Om du väljer ett av de två högsta prisnivåerna för TimeCamp erbjuder programvaran dessutom ännu mer detaljerad övervakning genom att ta skärmdumpar av besökta sidor, samt robusta faktureringsfunktioner.

TimeCamp är mycket mångsidigt när det gäller att främja självdisciplin. Teammedlemmar som vill förbättra sina tidsplaneringsvanor kan prova dess funktion för individuell målsättning, med alternativ för att skilja mellan arbete, pauser och privat tid.

TimeCamps bästa funktioner

Detaljerad information om användningen av webbplatser och applikationer

Skärmdumpar av enheter för övervakning av anställda

Stöd för självkontroll och målsättning

Över 100 integrationer med dess tidsspårningsfunktioner

Begränsningar med TimeCamp

Skulle behöva fler anpassningsmöjligheter

Rapporteringsalternativen kunde vara bättre jämfört med vissa alternativ till Time Doctor.

TimeCamp-priser*

Gratis

Starter : 2,99 $/månad per användare

Basic : 5,99 $/månad per användare

Pro : 7,99 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta TimeCamp för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

TimeCamp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (190+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 550 recensioner)

10. QuickBooks Time

QuickBooks Time fokuserar mer på att spåra anställda som är på resande fot, till exempel fältservicetekniker, säljare eller byggarbetare. En av dess mest framstående funktioner är mobil tidsspårning via QuickBooks Workforce-appen, som gör det möjligt för användare att hantera tidsrelaterade arbetsflöden från praktiskt taget var som helst.

Programvaran har GPS-spårning så att du inte bara kan övervaka dina teammedlemmars arbetstid utan också deras platser.

Dessutom erbjuder QuickBooks Time värdefulla analysverktyg. Det ger anpassningsbara rapporter som kan användas för en rad affärsbeslut, såsom att förutsäga jobbkostnader och planera löner. 📊

QuickBooks Times bästa funktioner

Mobil tidrapportering

GPS-spårning för mobila team

Realtidsinsikter i teamets aktiviteter

Rapporter om kostnadsberäkning och löneplanering

Integrationer med bokförings- och löneprogram

QuickBooks tidsbegränsningar

Tillfälliga tekniska problem kan leda till förlust av data.

Begränsad kundsupport jämfört med andra Time Doctor-alternativ i denna lista

Priser för QuickBooks Time

Premium : 20 $/månad + 8 $/månad per ytterligare användare

Elite: 40 $/månad + 10 $/månad per ytterligare användare

QuickBooks Time-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 6 500 recensioner)

Upptäck fördelarna med ClickUp och få ut det mesta av varje sekund!

Det finns många alternativ och möjligheter för att spåra ditt teams tid och produktivitet, men ClickUp utmärker sig genom sin mångsidighet och omfattande funktioner för tids- och uppgiftshantering.

Oavsett om du är en småföretagare som letar efter detaljerade tidsrapporter eller en frilansare som vill öka produktiviteten och optimera fakturerbara timmar, hjälper ClickUp dig inte bara att spåra tiden utan också att få tiden att arbeta för dig!

Registreringen är gratis och fördelarna för ditt arbetsflöde kan vara ovärderliga. Registrera dig och upplev ClickUp-effekten redan idag! 🧚