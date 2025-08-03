Os 13 melhores softwares e ferramentas de gerenciamento de recursos em 2026

Tecnologia desatualizada e processos manuais comprometem a gestão eficaz de recursos em quase metade das empresas, com 32% citando a falta de visibilidade como um dos principais desafios.

As ferramentas certas de gerenciamento de recursos podem resolver facilmente esse problema. Mas, com tantas opções disponíveis, pode ser complicado encontrar a perfeita para a sua empresa.

Neste blog, listamos alguns dos melhores softwares de gerenciamento de recursos nos quais você pode confiar para concluir projetos dentro do prazo, identificar e preencher lacunas de competências e aproveitar ao máximo os talentos e as ferramentas da sua empresa.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de recursos?

O software de gerenciamento de recursos certo pode melhorar significativamente a forma como sua empresa planeja recursos, prevê necessidades e impulsiona o sucesso dos projetos por meio de um gerenciamento eficaz de competências. Para obter o melhor retorno sobre o seu investimento, procure por estas qualidades indispensáveis:

Acompanhamento da utilização de recursos: monitora a eficácia com que o tempo e as habilidades da sua equipe estão sendo utilizados para identificar recursos subutilizados e sobreutilizados

Agendamento de recursos: Simplifica a atribuição das pessoas certas às tarefas certas com ferramentas de agendamento do tipo arrastar e soltar que se ajustam à disponibilidade e às competências

Automação inteligente: Otimiza tarefas repetitivas Otimiza tarefas repetitivas usando IA para automatizar tarefas como agendamento de recursos, registro de horas e balanceamento de carga de trabalho

Previsão de recursos: utiliza dados históricos e tendências de projetos para prever demandas futuras de recursos e lacunas de competências

Integração com gerenciamento de projetos: Funciona perfeitamente com seus sistemas de gerenciamento de projetos, alinhando a alocação de recursos diretamente com os cronogramas, marcos e orçamentos dos projetos

Visibilidade em tempo real: Oferece painéis e relatórios em tempo real para métricas de gerenciamento de recursos, como a disponibilidade da equipe

Ferramenta de colaboração: Inclui recursos de comunicação que mantêm as equipes alinhadas sobre mudanças nos recursos, atualizações de projetos e alterações na carga de trabalho, para Inclui recursos de comunicação que mantêm as equipes alinhadas sobre mudanças nos recursos, atualizações de projetos e alterações na carga de trabalho, para uma gestão de recursos harmoniosa entre os departamentos

Trilhas de auditoria e histórico: mantém um registro das atribuições de recursos, alterações na programação e aprovações, garantindo transparência e responsabilidade

Controle de acesso baseado em funções: garante que dados confidenciais relacionados a salários, orçamentos de projetos e desempenho sejam acessíveis apenas ao pessoal autorizado, mantendo a segurança e a conformidade.

👀 Você sabia? Quase 97% das empresas preferem uma solução de planejamento de recursos empresariais (ERP) baseada na nuvem.

As melhores opções de software de gerenciamento de recursos em resumo

Aqui está um breve resumo dos melhores softwares de gerenciamento de recursos de acordo com sua estrutura, recursos e preços:

Ferramentas Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Equipes de todos os tamanhos que precisam de gerenciamento centralizado de recursos e colaboração em equipe Gerenciamento de tarefas com inteligência artificial, visualização da carga de trabalho, controle de tempo, ferramentas de colaboração, automações de fluxo de trabalho, modelos Plano gratuito disponível; Preços personalizados disponíveis para empresas Resource Guru Empresas de médio porte e agências que buscam um gerenciamento de tarefas prático entre equipes Correspondência de recursos, controle de tempo, planejamento de capacidade Versão de avaliação gratuita disponível; planos pagos a partir de US$ 5 por usuário por mês Float Pequenas e médias empresas que precisam de agendamento contextual de recursos Calendário de recursos, orçamento, controle de tempo e estimativas Versão de avaliação gratuita disponível; planos pagos a partir de US$ 8,50 por usuário por mês Kantata Empresas de serviços profissionais que precisam de automação na utilização de recursos Monitoramento do orçamento do projeto, relatórios de recursos, automação do fluxo de trabalho Preços personalizados Teamdeck Empresas de médio e grande porte que precisam de análise de recursos e acompanhamento da disponibilidade Gerenciamento de licenças, alocação de recursos, relatórios detalhados Versão de avaliação gratuita disponível; planos pagos a partir de US$ 2 por usuário por mês Previsão Empresas que precisam de alocação de recursos com tecnologia de IA Sugestões inteligentes de recursos, mapas de calor da carga de trabalho, modelagem de lacunas de pessoal Preços personalizados Toggl Plan Consultorias e equipes criativas em busca de planejamento de recursos acessível Monitoramento de capacidade, programação de recursos, automações Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6 por usuário por mês Hub Planner Pequenas agências que precisam de acompanhamento do orçamento de projetos Previsão de demanda, processos personalizáveis Não há plano gratuito; os planos pagos custam a partir de $7 por recurso por mês Scoro Empresas que precisam monitorar a rentabilidade Acompanhamento de margens, monitoramento de orçamento, programação de recursos Versão de avaliação gratuita disponível; planos pagos a partir de US$ 23,90 por usuário por mês Replicon Empresas de médio a grande porte que buscam um mecanismo de recomendação de recursos Recomendações de recursos, aprovações automatizadas, planejamento de capacidade Versão de avaliação gratuita disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês Saviom Agências e empresas de médio porte que precisam de previsão de demanda Previsão de demanda, agendador de recursos personalizável Preços personalizados Gerenciamento de Recursos pela Smartsheet (anteriormente 10,000ft) Empresas de médio a grande porte que precisam de gerenciamento de carga de trabalho Gerenciamento de carga de trabalho, planejamento de capacidade, previsões de projetos Não há plano gratuito; a partir de US$ 12 por usuário por mês Celoxis Empresas que precisam acompanhar os custos de projetos com planejamento de recursos Faturamento e previsão de lucros, planejamento de portfólio de projetos, relatórios detalhados para KPIs de recursos Versão de avaliação gratuita disponível; planos pagos a partir de $25/usuário/mês

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Os 13 melhores softwares de gerenciamento de recursos para equipes de projeto

Agora que você já sabe como é um software de gerenciamento de recursos ideal, aqui estão as melhores opções para otimizar a execução de projetos. Vamos discutir seus recursos, limitações, preços e avaliações para ajudá-lo a escolher o melhor para seus projetos futuros.

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento centralizado de recursos e tarefas)

Otimize o planejamento de recursos com o ClickUp Resource Management

O ClickUp, o aplicativo que faz de tudo para o trabalho, otimiza a gestão de recursos com automação, controle de tempo, colaboração em equipe e muito mais em uma única plataforma com tecnologia de IA.

Com o ClickUp Resource Management, você pode agendar tarefas e alocar recursos com eficiência, visualizar cargas de trabalho e otimizar a capacidade da equipe.

Recursos como Visualizações de Carga de Trabalho e Equipe oferecem uma visão clara da disponibilidade da equipe e dos cronogramas dos projetos, permitindo um melhor planejamento e execução.

Gerencie a capacidade da equipe e o andamento do projeto com a Visualização de Carga de Trabalho do ClickUp, que ajuda você a equilibrar as tarefas e evitar o esgotamento

Você pode criar tarefas e subtarefas e atribuí-las à sua equipe com o ClickUp Tasks. Adicione listas de verificação, documentos de recursos e dependências para processos claros. Ele permite que você adicione estimativas de tempo e prazos, além de acompanhar o progresso diretamente da lista de tarefas.

O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, ajuda você a elaborar planos de gerenciamento de recursos, alocar tarefas automaticamente e identificar lacunas. Além disso, você pode usar os Agentes de IA pré-configurados e personalizados da plataforma para tudo, desde responder às perguntas da equipe até enviar atualizações semanais.

Use os Agentes de IA do ClickUp para automatizar tarefas, responder a perguntas e realizar mais tarefas

Precisa controlar o tempo? O ClickUp Project Time Tracking permite registrar horas com apenas um clique, seja iniciando um cronômetro, inserindo o tempo manualmente ou sincronizando com ferramentas como o Toggl ou o Harvest.

Você pode até mesmo marcar horas como faturáveis ou não faturáveis para monitorar a rentabilidade, perfeito para equipes que desejam manter o cronograma do projeto e o orçamento.

Automatize tarefas de gerenciamento de recursos com o ClickUp Automations

E, se você está cansado de ter que reorganizar tarefas constantemente para equilibrar as cargas de trabalho, o ClickUp Automations tira essa pressão de você, cuidando dos ajustes de recursos com mais de 100 gatilhos de ação.

Por exemplo, se um desenvolvedor atingir 80% da sua capacidade de carga de trabalho, o ClickUp pode reatribuir automaticamente as tarefas recebidas a um colega de equipe com mais disponibilidade.

As necessidades de documentação também são atendidas com o ClickUp. Com o ClickUp Docs, suas equipes podem criar e compartilhar planos detalhados de recursos, procedimentos operacionais padrão (SOPs) e esboços de projetos diretamente na plataforma, vinculando-os a tarefas específicas.

Comunique-se instantaneamente com seus colegas usando o ClickUp Chat

O ClickUp Chat complementa isso, permitindo a comunicação em tempo real sobre atribuições de tarefas, requisitos de projetos ou cronogramas. Ao manter as conversas contextualmente vinculadas a tarefas ou documentos relevantes, ele elimina a necessidade de alternar entre várias ferramentas e melhora a coordenação da equipe.

E caso você não saiba por onde começar, o ClickUp oferece modelos de planejamento de recursos para ajudar você a otimizar seus projetos.

Baixe um modelo gratuito Planeje e programe recursos com facilidade usando o modelo de planejamento de recursos do ClickUp

Por exemplo, o modelo de planejamento de recursos do ClickUp ajuda você a visualizar tarefas e recursos em um único lugar. Você pode otimizar cargas de trabalho e antecipar possíveis problemas. Além disso, ele ajuda a alinhar as equipes com o que é mais importante para o sucesso coletivo do projeto.

Principais recursos do ClickUp

Organize e acompanhe as cargas de trabalho dos funcionários com o modelo ClickUp Resource Management People

Visualize as necessidades de recursos em vários projetos com o modelo de matriz de recursos de projeto do ClickUp

Planeje projetos com visualizações personalizáveis, como Gantt, Calendário e Linha do tempo

Acompanhe a utilização da equipe em tempo real e otimize a capacidade reatribuindo tarefas

Simplifique o gerenciamento do portfólio de projetos com painéis de alto nível e gráficos de carga de trabalho

Automatize tarefas repetitivas usando mais de 100 gatilhos de ação e fluxos de trabalho baseados em IA

Limitações do ClickUp

Os iniciantes podem achar os recursos extensos um pouco complicados

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Catie Drummond, gerente sênior de projetos da Signal Theory, afirma:

Optamos pelo ClickUp porque decidimos que era melhor ter uma pilha de tecnologias em que cada plataforma fosse a melhor da categoria em sua especialidade. O ClickUp é uma ferramenta que se adapta ao nosso processo, ao mesmo tempo em que oferece o gerenciamento de recursos e a comunicação de projetos necessários em uma interface intuitiva.

Optamos pelo ClickUp porque decidimos que era melhor ter uma pilha de tecnologias em que cada plataforma fosse a melhor da categoria em sua especialidade. O ClickUp é uma ferramenta que se adapta ao nosso processo, ao mesmo tempo em que oferece o gerenciamento de recursos e a comunicação de projetos necessários em uma interface intuitiva.

📚 Leia também: Dicas para otimizar sua gestão de despesas

2. Resource Guru (Ideal para gerenciamento de equipamentos e capacidade da equipe)

via Resource Guru

Se você faz parte dos 59% das empresas globais que enfrentam dificuldades com o planejamento complexo de recursos, o Resource Guru pode ser um bom software de planejamento de recursos para você. Ele é simples, fácil de usar e requer configuração mínima.

O Resource Guru oferece um sistema centralizado para gerenciar pessoas, equipamentos e salas de reunião, permitindo reservas eficientes e controle de tempo. Ele também se destaca por seus recursos de gerenciamento de capacidade.

O agendamento de recursos garante que você nunca sobrecarregue sua equipe, além disso, atualizações instantâneas de disponibilidade mantêm todos alinhados. A plataforma oferece suporte ao gerenciamento de férias, integra-se a aplicativos de calendário populares e fornece relatórios detalhados sobre a utilização de recursos.

Principais recursos do Resource Guru

Adicione habilidades e outras categorias necessárias para encontrar a pessoa certa para o trabalho

Acompanhe a produtividade e o tempo da equipe com taxas de utilização, detalhamento das horas do projeto, horas faturáveis e muito mais

Arraste e solte eventos no calendário, copie e divida eventos e reatribua tarefas com facilidade

Receba atualizações instantâneas sempre que houver um conflito na alocação de recursos

Planeje a capacidade de recursos com eficiência usando relatórios de previsão de projetos

Use listas de espera para identificar lacunas de competências e orientar as estratégias de contratação

Limitações do Resource Guru

O aplicativo móvel não é adequado para gerenciar equipes grandes

Os e-mails de notificação não fornecem detalhes sobre quaisquer alterações na programação

Carece de recursos avançados de gerenciamento de projetos, como dependências de tarefas e gráficos de Gantt

Preços do Resource Guru

Plano Grasshopper: US$ 5 por usuário por mês

Plano Blackbelt: US$ 8 por usuário por mês

Plano Master: US$ 12 por usuário por mês

Avaliações e comentários sobre o Resource Guru

G2: 4,6/5 estrelas (mais de 390 avaliações)

Capterra: 4,7/5 estrelas (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Resource Guru?

Uma avaliação no G2 diz:

Ele oferece flexibilidade na alocação de pessoal e proporciona maior visibilidade da nossa capacidade atual, ajudando-nos a planejar com mais eficácia. As informações detalhadas que ele fornece nos permitem tomar decisões informadas e fazer ajustes conforme necessário. É uma ferramenta útil para gerenciar recursos com eficiência.

Ele oferece flexibilidade na alocação de pessoal e proporciona maior visibilidade da nossa capacidade atual, ajudando-nos a planejar com mais eficácia. As informações detalhadas que ele fornece nos permitem tomar decisões informadas e fazer ajustes conforme necessário. É uma ferramenta útil para gerenciar recursos com eficiência.

🧠 Curiosidade: A Netflix usa algoritmos de gerenciamento de recursos para prever a demanda dos espectadores e alocar a largura de banda de streaming de forma eficiente durante os horários de pico.

3. Float (Ideal para agendamento de recursos baseado no contexto)

via Float

Você sabia que 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam?

O Float resolve isso oferecendo às equipes de projeto programação de recursos baseada no contexto, com uma visão em tempo real e compartilhada dos cronogramas do projeto, da capacidade da equipe e da disponibilidade.

Sua interface codificada por cores, o agendador do tipo arrastar e soltar e os fusos horários integrados tornam o planejamento de recursos muito fácil, especialmente se você tiver equipes distribuídas.

A plataforma de gerenciamento de recursos também oferece previsão de capacidade para ajudar você a planejar, acompanhamento do orçamento para manter as finanças sob controle e controle de tempo para comparar estimativas com os resultados reais.

Você pode integrá-lo a ferramentas como Asana, Jira e Google Agenda para sincronizar fluxos de trabalho e reduzir atualizações manuais também.

Principais recursos do Float

Arraste e solte tarefas em um calendário de recursos compartilhado para programar o trabalho, reatribuir tarefas e alterar prazos em segundos

Acompanhe a disponibilidade da equipe em tempo real, incluindo folgas, feriados e diferenças de fuso horário

Registre as horas efetivamente trabalhadas com o recurso integrado de controle de tempo e compare-as com as estimativas

Defina tarifas por hora e orçamentos para cada projeto para manter as finanças sob controle enquanto planeja

Compartilhe cronogramas com as partes interessadas usando links somente para leitura, para manter todos alinhados sem a necessidade de logins adicionais

Acesse sua agenda em qualquer lugar com um aplicativo móvel exclusivo para iOS e Android

Limitações de flutuação

O recurso de relatórios do plano básico não é detalhado o suficiente

Os filtros podem ser complicados

Não possui recursos avançados para orçamento e gestão financeira

Preços variáveis

Starter: US$ 8,50 por usuário por mês

Pro: US$ 14 por usuário por mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Float

G2: 4,3/5 estrelas (mais de 1.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 estrelas (mais de 1.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Float?

Uma avaliação do G2 dizia:

O agendamento por arrastar e soltar e a linha do tempo codificada por cores facilitam a compreensão da capacidade da equipe e dos prazos do projeto à primeira vista. As atualizações são refletidas em tempo real, ajudando as equipes a se manterem alinhadas sem a necessidade de comunicação constante.

O agendamento por arrastar e soltar e a linha do tempo codificada por cores facilitam a compreensão da capacidade da equipe e dos prazos do projeto à primeira vista. As atualizações são refletidas em tempo real, ajudando as equipes a se manterem alinhadas sem a necessidade de comunicação constante.

4. Kantata (Ideal para empresas de serviços profissionais)

via Kantata

Se você administra uma consultoria, agência de criação ou qualquer empresa prestadora de serviços, o software de gerenciamento de recursos da Kantata foi desenvolvido para o seu fluxo de trabalho. Seus recursos de utilização de recursos, projetados especificamente para empresas que vendem tempo e conhecimento, vinculam diretamente o planejamento de recursos ao lucro e à entrega ao cliente.

Além de orçamento de projetos, controle de tempo e utilização de talentos e ferramentas, este software de automação de serviços profissionais (PSA) também oferece controle de margem e previsão de custos.

O software também monitora a saúde do seu projeto e portfólio, detectando possíveis problemas e auxiliando na gestão de riscos.

Principais recursos do Kantata

Gerencie todos os aspectos dos seus projetos, desde o gerenciamento de tarefas e o planejamento de recursos até o orçamento e o faturamento

Monitore os orçamentos, custos e margens dos projetos em tempo real para evitar surpresas

Acompanhe as horas faturáveis e não faturáveis para melhorar a distribuição de tarefas em sua equipe

Compartilhe cronogramas, documentos e atualizações com os clientes para manter a comunicação transparente

Integre-se a ferramentas como Salesforce, Slack, Google Workspace e soluções financeiras para otimizar os fluxos de trabalho

Limitações do Kantata

O painel de controle e os recursos de relatórios não são muito personalizáveis

O software de gerenciamento de recursos tem uma curva de aprendizado íngreme

Preços do Kantata

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Kantata

G2: 4,2/5 estrelas (mais de 1.400 avaliações)

Capterra: 4,2/5 estrelas (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Kantata?

Uma avaliação da Capterra diz:

O Kantata é uma ótima opção para quem procura uma solução completa de gerenciamento de projetos, graças à sua interface intuitiva, recursos de colaboração e opções personalizáveis.

O Kantata é uma ótima opção para quem procura uma solução completa de gerenciamento de projetos, graças à sua interface intuitiva, recursos de colaboração e opções personalizáveis.

📮 ClickUp Insight: 30% dos nossos entrevistados utilizam ferramentas de IA para pesquisa e coleta de informações. Mas será que existe uma IA que ajude você a encontrar aquele arquivo perdido no trabalho ou aquela conversa importante no Slack que você esqueceu de salvar? Sim! A Pesquisa Conectada com inteligência artificial do ClickUp pode pesquisar instantaneamente todo o conteúdo do seu espaço de trabalho, incluindo aplicativos de terceiros integrados, apresentando insights, recursos e respostas. Economize até 5 horas por semana com a pesquisa avançada do ClickUp!

5. Teamdeck (Ideal para personalizar relatórios de gerenciamento de recursos)

via Teamdeck

41% dos executivos observam que visualizar a disponibilidade de recursos é um dos principais desafios da gestão de recursos, enquanto 66% citam a falta ou o excesso de competências como seu principal ponto de dificuldade.

Você pode resolver esses dois problemas com a solução de gerenciamento de recursos da Teamdeck.

O Teamdeck é uma solução abrangente de gerenciamento de recursos que combina agendamento, controle de horas e gerenciamento de férias em uma única plataforma.

A interface intuitiva de agendamento facilita a atribuição das pessoas certas aos projetos certos com base na disponibilidade, experiência e tags personalizadas. Você também pode controlar o tempo, gerenciar pedidos de folga e monitorar cargas de trabalho, tudo em um só lugar.

Seus relatórios em tempo real personalizáveis fornecem informações detalhadas para uma utilização eficiente dos recursos e o gerenciamento dos orçamentos dos projetos.

Principais recursos do Teamdeck

Organize os horários dos funcionários e os projetos com um calendário visual do tipo arrastar e soltar

Filtre os talentos por habilidades, funções, tempo de casa ou disponibilidade para evitar a subutilização

Gerencie pedidos de férias, feriados e licenças médicas, tudo em um só lugar

Acompanhe as horas de trabalho com precisão usando tanto cronômetros automáticos quanto planilhas de horas manuais

Adicione campos personalizados aos perfis da equipe, como idiomas falados, certificações ou taxa horária, para que você possa alocar pessoas aos projetos com mais precisão

Personalize relatórios de utilização de projetos, relatórios de folha de pagamento e relatórios de orçamento com modelos

Limitações do Teamdeck

Esta ferramenta de planejamento de recursos não possui recursos avançados de gerenciamento de projetos, como dependências de tarefas, gráficos de Gantt e acompanhamento de marcos

Se você faz parte de uma equipe pequena que gerencia apenas um ou dois projetos por vez, o Teamdeck pode parecer muito cheio de recursos ou desnecessário para suas necessidades

Preços do Teamdeck

Membro Light: US$ 2 por usuário por mês

Membro Pleno: US$ 6 por usuário por mês

Avaliações e comentários sobre o Teamdeck

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,3/5 estrelas (mais de 40 avaliações)

6. Forecast (Ideal para alocação de recursos com inteligência artificial)

via Forecast

As empresas que utilizam IA entregam 61% de seus projetos dentro do prazo, enquanto aquelas que dependem de métodos tradicionais conseguem apenas 47%, indicando uma clara vantagem para o gerenciamento de projetos baseado em IA.

O Assistente de Alocação com IA da Forecast ajuda você a aproveitar isso, combinando automaticamente os membros da equipe mais adequados às próximas tarefas com base em habilidades, disponibilidade e carga de trabalho. Ele ajuda você a planejar de forma mais inteligente, reduzir o tempo ocioso e manter os projetos em andamento sem sobrecarregar sua equipe.

Além da alocação inteligente, seu mecanismo de agendamento automático ajuda você a criar cronogramas em segundos, enquanto o planejamento de capacidade integrado garante que você não sobrecarregue nem subutilize sua equipe. Informações financeiras diretamente vinculadas ao andamento do projeto facilitam o acompanhamento da rentabilidade em tempo real.

Principais recursos do Forecast

Visualize a agenda de toda a sua equipe e o pipeline de projetos de uma só vez

Sugere automaticamente os membros da equipe mais adequados para as tarefas com base em conjuntos de habilidades específicos

Registre o tempo diretamente nas tarefas e nos projetos para comparar o esforço planejado com o real e otimizar o planejamento futuro

Acompanhe a produtividade com mapas de calor visuais da carga de trabalho e painéis de controle de utilização de recursos

Modele as necessidades futuras de contratação, identifique possíveis gargalos e teste cenários hipotéticos para tomar decisões de alocação de recursos com confiança

Limitações da previsão

Iniciantes podem levar algum tempo para entender as interdependências entre os recursos e os relatórios

Os mapas de calor de recursos não são muito intuitivos

Não inclui ferramentas de gestão financeira para orçamento, faturamento ou controle de despesas

Preços estimados

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Forecast

G2: 4,2/5 estrelas (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 estrelas (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Forecast?

Uma avaliação do G2 dizia:

O uso do Forecast ajudou nossa equipe a prever resultados, orientar projetos para o sucesso e mostrar as melhores práticas, para que todos possam dar o melhor de si. Na minha empresa de beleza, o Forecast prevê tendências de mercado, gerencia o estoque e mantém os cronogramas dos projetos em dia, garantindo que o lançamento de novos produtos ocorra sem contratempos e dentro do prazo.

O uso do Forecast ajudou nossa equipe a prever resultados, orientar projetos para o sucesso e mostrar as melhores práticas, para que todos possam dar o melhor de si. Na minha empresa de beleza, o Forecast prevê tendências de mercado, gerencia o estoque e mantém os cronogramas dos projetos em dia, garantindo que os lançamentos de novos produtos ocorram sem contratempos e dentro do prazo.

🧠 Curiosidade: A NASA possui seu próprio kit de ferramentas de planejamento de recursos chamado SPIFe (Scheduling and Planning Interface for Exploration).

7. Toggl Plan (Ideal para consultorias e equipes criativas)

via Toggl Plan

Se você precisa de recursos básicos e acessíveis de planejamento de recursos que não sobrecarreguem sua equipe, vale a pena dar uma olhada no Toggl Plan.

Seja porque um designer se ausenta por motivo de saúde, um prazo é alterado ou as prioridades mudam no meio de um sprint, esta plataforma permite que você reorganize instantaneamente os cronogramas com a facilidade do recurso arrastar e soltar. Sem dependências para resolver, sem painéis de controle confusos; apenas um layout visual e organizado que mostra a carga de trabalho e a disponibilidade de todos de relance.

Simplifique a colaboração em equipe com calendários compartilhados, defina prazos realistas e até convide clientes para manter tudo alinhado.

Principais recursos do Toggl Plan

Atribua, mova e reprograme tarefas entre os membros da equipe com uma linha do tempo visual simples

Veja a disponibilidade de cada membro da equipe em tempo real com barras codificadas por cores para evitar sobrecarregamento e esgotamento

Colabore em tarefas com comentários, anexos de arquivos e listas de verificação

Acompanhe férias, feriados e escalas de trabalho em tempo parcial para uma programação eficiente

Sincronize com o Google Agenda e o Outlook Agenda para que a disponibilidade da sua equipe fique atualizada em todas as ferramentas

Limitações do Toggl Plan

Adicionar novas pessoas à sua conta pode parecer complicado

Os recursos de geração de relatórios são básicos e podem não ser suficientes para uma análise aprofundada dos dados

Integrações limitadas

Preços do Toggl Plan

Gratuito

Capacidade: US$ 6 por usuário por mês

Starter: US$ 9 por usuário por mês

Premium: US$ 15 por usuário por mês

Avaliações e comentários sobre o Toggl Plan

G2: 4,3/5 estrelas (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,6/5 estrelas (mais de 110 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Toggl Plan?

Uma avaliação do G2 dizia:

O Toggl Plan é uma ferramenta de gerenciamento de trabalho baseada na nuvem que ajuda você a ter uma visão clara do seu trabalho em equipe. É fácil de usar e possui um design minimalista que não distrai você do seu trabalho. Gerenciar projetos é super fácil, e além disso, o preço é muito competitivo.

O Toggl Plan é uma ferramenta de gerenciamento de trabalho baseada na nuvem que ajuda você a ter uma visão clara do seu trabalho em equipe. É fácil de usar e tem um design minimalista que não distrai você do seu trabalho. Gerenciar projetos é super fácil, e além disso, o preço é muito competitivo.

8. Hub Planner (Ideal para acompanhamento do orçamento de projetos)

via Hub Planner

55% dos gerentes de projeto apontam os excedentes orçamentários como a principal razão para o fracasso de seus projetos. O Hub Planner ajuda você a enfrentar esse problema de frente, oferecendo total visibilidade da utilização de recursos e do orçamento em tempo real. Você pode acompanhar os custos, ver seu impacto no orçamento e gerar relatórios para avaliar o progresso.

Você também terá acesso a outros recursos de planejamento de recursos, incluindo acompanhamento de capacidade, controle de tempo e previsão de projetos, tudo em uma única plataforma centralizada. Basta arrastar e soltar tarefas, gerenciar equipes globais em diferentes fusos horários e analisar a capacidade futura com análises detalhadas.

Principais recursos do Hub Planner

Melhore a gestão de recursos com informações detalhadas sobre taxas de utilização, capacidade e disponibilidade

Garanta o controle sem microgerenciamento por meio de processos de aprovação personalizáveis para registros de horas e solicitações de recursos

Acompanhe as horas faturáveis e não faturáveis com planilhas de horas integradas que comparam o tempo programado com o tempo real

Planeje com eficiência usando ferramentas de previsão de demanda e planejamento de capacidade de recursos

Limitações do Hub Planner

A interface não é muito intuitiva

A experiência móvel carece de funcionalidades

Preços do Hub Planner

Plug and Play: US$ 7 por recurso por mês (cobrado anualmente)

Premium: US$ 18 por recurso por mês (cobrado anualmente)

Business Leader: US$ 54 por recurso por mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Hub Planner

G2: 4,2/5 estrelas (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,2/5 estrelas (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hub Planner?

Uma avaliação no G2 diz:

O Hub Planner simplifica muito o trabalho de agendamento e a atualização de horários, e a interface do usuário é muito intuitiva. O atendimento ao cliente também é de primeira qualidade. A equipe de suporte é sempre ágil e prestativa e, se não houver uma solução direta para o meu problema específico, eles enviam um tutorial em vídeo com uma possível solução que pode funcionar.

O Hub Planner simplifica muito o trabalho de agendamento e a atualização de horários, e a interface do usuário é muito intuitiva. O atendimento ao cliente também é de primeira qualidade. A equipe de suporte é sempre ágil e prestativa e, se não houver uma solução direta para o meu problema específico, eles enviam um tutorial em vídeo com uma possível solução que pode funcionar.

9. Scoro (Ideal para acompanhar a rentabilidade de projetos e recursos)

via Scoro

Concluir projetos consecutivos é ótimo, mas os projetos que realmente geram lucro para sua empresa são ainda melhores.

O Scoro ajuda você a conectar a entrega de projetos com a rentabilidade. Além de acompanhar seus projetos e recursos, ele mostra quais clientes, serviços e equipes estão aumentando suas margens e quais estão, silenciosamente, reduzindo-as.

Desde o acompanhamento do orçamento em tempo real até insights sobre tempo faturável versus não faturável, o Scoro combina planejamento de recursos com clareza financeira. Preveja a capacidade, monitore as cargas de trabalho da equipe e veja instantaneamente o impacto das mudanças no escopo nos seus resultados financeiros.

O assistente de IA integrado fornece insights de negócios atualizados usando linguagem natural. Esta é uma plataforma de gerenciamento de recursos ideal para agências e consultores que precisam de uma solução integrada para vendas, entrega e acompanhamento financeiro.

Principais recursos do Scoro

Controle todo o ciclo de vida do projeto, desde a cotação e o orçamento até o planejamento, o faturamento e a geração de relatórios

Acompanhe a rentabilidade em todos os projetos e clientes e elabore orçamentos de acordo com isso

Use ferramentas de planejamento de recursos para designar as pessoas certas às tarefas certas e evitar sobrecarregamento ou subutilização

Compare os orçamentos planejados com os reais para manter o controle dos custos do projeto

Economize horas eliminando a necessidade de atualizações manuais de status

Limitações do Scoro

Esta ferramenta de planejamento de recursos tem opções de formatação limitadas

Você tem flexibilidade muito limitada para fluxos de trabalho criativos

Alguns usuários observaram que as opções de personalização para relatórios e faturas podem ser menos flexíveis do que o desejado

Preços do Scoro

Core: US$ 23,90 por usuário por mês

Growth: US$ 38,90 por usuário por mês

Desempenho: US$ 59,90 por usuário por mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Scoro

G2: 4,5/5 estrelas (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 estrelas (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Scoro?

Uma avaliação do G2 dizia:

Gosto da funcionalidade de cotação do Scoro porque facilita a criação de cotações padrão para nossos clientes. O sistema de modelos nos torna mais eficientes, permitindo que obtenhamos planos de projeto pré-concebidos de forma rápida e fácil. Nossas tarefas de gerenciamento de produtos são executadas em servidores robustos para dar suporte a isso. Ter todo o texto e a receita estimada em um único lugar nos ajuda a acompanhar e fazer previsões, o que é um verdadeiro trunfo para nosso fluxo de trabalho.

Gosto da funcionalidade de cotação do Scoro porque facilita a criação de cotações padrão para nossos clientes. O sistema de modelos nos torna mais eficientes, permitindo que obtenhamos planos de projeto pré-concebidos de forma rápida e fácil. Nossas tarefas de gerenciamento de produtos são executadas em servidores robustos para dar suporte a isso. Ter todo o texto e a receita estimada em um único lugar nos ajuda a acompanhar e fazer previsões, o que é um verdadeiro trunfo para nosso fluxo de trabalho.

10. Replicon (Ideal para acessar o mecanismo de recomendação de recursos)

via Replicon

O mecanismo de recomendação de recursos da Replicon sugere automaticamente a pessoa e as ferramentas certas para cada tarefa. Os gerentes de projeto podem enviar solicitações de recursos com critérios específicos aos gerentes de recursos para que estes possam agendar os recursos de acordo com as necessidades.

Além de recomendações inteligentes baseadas em IA, o Replicon oferece total visibilidade sobre a disponibilidade de recursos, horas faturáveis versus não faturáveis e custos do projeto. Você pode prever a demanda de novos projetos, planejar a capacidade com confiança e garantir que cada hora seja contabilizada.

Painéis personalizados e relatórios oferecem informações em tempo real sobre planilhas de horas, folgas, folha de pagamento e muito mais.

Com forte ênfase na configurabilidade e precisão, o Replicon foi projetado para lidar com desafios complexos de gestão da força de trabalho, desde faturamento em várias moedas até o cumprimento de regulamentações trabalhistas complexas.

Principais recursos do Replicon

Gerencie uma força de trabalho global com recursos para cálculo de custos em várias moedas, conformidade tributária local e regras globais de remuneração

Automatize aprovações e alertas para limites de tempo, recursos e orçamento

Crie solicitações de recursos com base nos cronogramas dos projetos, nos requisitos de competências e na disponibilidade

Acesse painéis em tempo real para monitorar a utilização, o estado dos projetos e o desempenho financeiro

Automatize fluxos de trabalho complexos de cobrança e faturamento de clientes com base em horas e despesas registradas

Otimize o planejamento de recursos visualizando a disponibilidade, as habilidades e a alocação da equipe em um único lugar

Limitações do Replicon

Alguns dos recursos de gerenciamento de recursos não são muito intuitivos

Os usuários observaram que o suporte técnico é difícil de navegar

Seu amplo conjunto de recursos e alto grau de configurabilidade podem resultar em uma curva de aprendizado íngreme e uma configuração inicial complexa

Preços do Replicon

Acompanhamento do tempo de projetos: A partir de US$ 12/mês

Controle de ponto: A partir de US$ 6/mês

PSA e PPM: A partir de US$ 29/mês

Avaliações e comentários sobre o Replicon

G2: 4,3/5 estrelas (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,5/5 estrelas (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Replicon?

Uma avaliação no G2 diz:

O que eu gosto é da facilidade de criar e personalizar novos relatórios, caso eles ainda não façam parte do sistema. Além disso, ele nos permite coletar dados de vários locais e compilá-los de maneiras que ajudam nossa empresa a tomar decisões e prosperar.

O que eu gosto é da facilidade de criar e personalizar novos relatórios, caso eles ainda não façam parte do sistema. Além disso, ele nos permite coletar dados de vários locais e compilá-los de maneiras que ajudam nossa empresa a tomar decisões e prosperar.

👀 Você sabia? Estudos mostram que alternar entre tarefas pode custar aos funcionários até 40% de seu tempo produtivo

11. Saviom (Ideal para previsão de demanda)

via Saviom

O Saviom é uma solução avançada de gestão de recursos empresariais (ERM) projetada para organizações grandes e complexas que precisam otimizar seu conjunto global de recursos. Sua previsão avançada da demanda por recursos ajuda a evitar corridas de última hora, talentos subutilizados ou agendas sobrecarregadas.

Além de previsões, o Saviom oferece ferramentas para programação de recursos, acompanhamento da utilização e planejamento de capacidade. Você pode identificar facilmente quem está disponível, equilibrar as cargas de trabalho e manter os projetos em andamento sem contratempos.

É ótimo para empresas que lidam com projetos complexos e grandes equipes e que buscam um controle simples e prático, sem complicações.

Principais recursos do Saviom

Analise a capacidade em tempo real em relação à demanda para lidar de forma proativa com a escassez ou o excesso de recursos em toda a empresa

Divida, reatribua e reserve recursos em massa para se adaptar às necessidades em constante mudança do projeto e otimizar a utilização da equipe

Planeje projetos com facilidade usando o agendamento do tipo arrastar e soltar, que permite fazer ajustes de forma rápida e intuitiva

Personalize seu agendador para se adequar aos seus fluxos de trabalho e apoiar uma gestão eficaz do portfólio de projetos

Faça um planejamento de cenários para explorar casos hipotéticos e ajustar os planos de acordo com eles

Integre-se perfeitamente com ferramentas de ERP e gerenciamento de projetos

Limitações do Saviom

Esta ferramenta de gerenciamento de recursos é mais cara do que as alternativas

A funcionalidade dos aplicativos móveis é menos desenvolvida do que a dos computadores, limitando o acesso em qualquer lugar

O sistema pode parecer rígido ou pesado para equipes ágeis que precisam de ajustes mais flexíveis no planejamento do dia a dia

Preços do Saviom

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Saviom

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Saviom?

Uma avaliação no G2 diz:

Ele nos ajuda a monitorar planilhas de horas, registros de férias e medir as horas faturáveis em que trabalham.

Ele nos ajuda a monitorar planilhas de horas, registros de férias e medir as horas faturáveis em que trabalham.

12. Resource Management da Smartsheet (Ideal para gerenciamento de cargas de trabalho remotas)

via Gerenciamento de Recursos pela Smartsheet

O Gerenciamento de Recursos da Smartsheet (anteriormente 10,000ft) oferece visibilidade total sobre as cargas de trabalho da equipe, para que você possa identificar sobrecargas antecipadamente e equilibrar as atribuições antes que o esgotamento aconteça. Seja sua equipe remota, híbrida ou presencial, ele ajuda você a gerenciar recursos com empatia e precisão.

Além da visibilidade da carga de trabalho, o Resource Management da Smartsheet oferece ferramentas para planejamento de projetos, controle de tempo e previsão. Com sua interface simples, semelhante a uma planilha, você pode acompanhar a capacidade em tempo real e ajustar os planos rapidamente.

Principais recursos do Gerenciamento de Recursos da Smartsheet

Integre-se perfeitamente às planilhas do Smartsheet para conectar planos de recursos de alto nível a tarefas e cronogramas detalhados do projeto

Visualize as cargas de trabalho em todos os projetos com mapas de calor e painéis de controle fáceis de ler

Planeje projetos com agendamento do tipo arrastar e soltar e gráficos de Gantt

Preveja a demanda futura para planejar contratações, alocação de recursos e cronogramas com mais precisão

Ative o controle de horas para que os membros da equipe possam registrar suas horas de forma rápida e precisa

Limitações do Gerenciamento de Recursos da Smartsheet

Este software de gerenciamento de recursos tem uma curva de aprendizado íngreme

Seu potencial total só é alcançado quando usado dentro do ecossistema Smartsheet; ele é menos eficaz como ferramenta independente

Os planos de nível inferior têm limites de automação

Preços do Resource Management da Smartsheet

Pro: US$ 12 por usuário por mês

Empresas: US$ 24 por usuário por mês

Empresas: Preços personalizados

Gerenciamento avançado de tarefas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Gerenciamento de Recursos da Smartsheet

G2: 4,4/5 estrelas (mais de 19.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 estrelas (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Resource Management da Smartsheet?

Uma avaliação do TrustRadius diz:

Para mim, como executivo, a principal vantagem foi que, por meio desse software, consigo ter uma visão geral dos projetos e recursos e entender, de forma abrangente, qual é a disponibilidade e o uso por parte de todo o nosso pessoal.

Para mim, como executivo, a principal vantagem foi que, por meio desse software, consigo ter uma visão geral dos projetos e recursos e entender, de forma abrangente, qual é a disponibilidade e o uso por parte de todo o nosso pessoal.

13. Celoxis (Ideal para empresas que lidam com projetos complexos e recursos sobrepostos)

via Celoxis

O Celoxis integra planejamento de recursos baseado em IA com acompanhamento de custos em tempo real. Você pode atribuir pessoas a tarefas e ver instantaneamente o impacto financeiro, incluindo horas faturáveis, margens e orçamentos.

Essa ferramenta de planejamento de recursos também oferece alocação de recursos com base em habilidades, programação dinâmica que se ajusta às mudanças e visibilidade clara da carga de trabalho entre equipes e projetos. O Lex, o assistente de IA, monitora os dados do projeto para oferecer recomendações inteligentes e insights.

A plataforma oferece suporte a planejamento em nível de portfólio, painéis personalizáveis e integrações com o Jira, o Salesforce e muito mais, tornando-a uma escolha sólida para equipes corporativas que gerenciam projetos complexos e dinâmicos sem perder de vista os resultados financeiros.

Principais recursos do Celoxis

Faça previsões de faturamento e lucratividade usando registros de tempo, taxas de custo e orçamentos de projeto

Planeje portfólios de projetos e aloque recursos entre programas com necessidades concorrentes

Personalize painéis e relatórios para acompanhar KPIs, utilização e dados financeiros

Automatize aprovações e alertas para solicitações de recursos e envios de planilhas de horas

Identifique e corrija lacunas na alocação de recursos com insights em tempo real

Colabore com membros da equipe e clientes por meio de fóruns de discussão dedicados, compartilhamento de arquivos e automação de fluxos de trabalho

Limitações do Celoxis

A automação é limitada em comparação com as alternativas

Pode ser excessivamente complexo e repleto de recursos para equipes que buscam uma ferramenta simples de gerenciamento de tarefas ou programação de recursos

A integração com o QuickBooks pode confundir lançamentos de pequenas transações com faturas e pagamentos, o que dificulta a contabilidade de projetos

Preços do Celoxis

Essential: US$ 25 por usuário por mês

Profissional: US$ 35 por usuário por mês

Empresas: US$ 45 por usuário por mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Celoxis

G2: 4,5/5 estrelas (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 estrelas (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Celoxis?

Uma avaliação do G2 dizia:

O Celoxis oferece um conjunto robusto de recursos, incluindo gráficos de Gantt, dependências de tarefas, controle de tempo e gerenciamento de recursos — tudo em uma única plataforma. Aprecio especialmente os painéis intuitivos que oferecem uma visão em tempo real do andamento do projeto e a capacidade de personalizar fluxos de trabalho com base nas necessidades da nossa equipe. Os recursos de relatórios são poderosos e muito úteis para apresentações às partes interessadas.

O Celoxis oferece um conjunto robusto de recursos, incluindo gráficos de Gantt, dependências de tarefas, controle de tempo e gerenciamento de recursos — tudo em uma única plataforma. Aprecio especialmente os painéis intuitivos que oferecem uma visão em tempo real do andamento do projeto e a capacidade de personalizar fluxos de trabalho com base nas necessidades da nossa equipe. Os recursos de relatórios são poderosos e muito úteis para apresentações às partes interessadas.

Gerencie seus recursos com eficiência com o ClickUp

Todas as ferramentas que listamos oferecem recursos fenomenais de gerenciamento de recursos. Mas cada uma tem suas vantagens e desvantagens.

Alguns se destacam no agendamento, mas carecem de insights em tempo real, enquanto outros oferecem excelente automação, mas personalização limitada. Não quer abrir mão de nada? Escolha o ClickUp.

A solução completa do ClickUp combina facilidade de uso, flexibilidade e recursos avançados. Desde o balanceamento inteligente da carga de trabalho e painéis personalizáveis até o controle de tempo integrado e a colaboração em equipe, o ClickUp permite que você otimize recursos e mantenha os projetos em dia.

Cadastre-se hoje mesmo no ClickUp e experimente um gerenciamento de recursos mais inteligente e simples!

Perguntas frequentes (FAQ)

P. O que é um software de gerenciamento de recursos?

A. O software de gerenciamento de recursos ajuda os gerentes de projeto a planejar, alocar e acompanhar o uso de recursos (pessoas, tempo, ferramentas e orçamentos) em todos os projetos. Ele oferece uma visão clara de quem está trabalhando em quê, qual é a capacidade da sua equipe e onde podem existir conflitos ou lacunas. Em vez de ficar lidando com planilhas ou tentando adivinhar quem está disponível, você pode usar esse software para atribuir tarefas com base em competências, disponibilidade e carga de trabalho. Isso ajuda a evitar o esgotamento, mantém os projetos dentro do prazo e garante que os recursos sejam usados de forma eficiente.

A. Aqui estão algumas integrações essenciais que tornam o software de gerenciamento de recursos mais poderoso e eficiente para gerentes de projeto: