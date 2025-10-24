As melhores extensões de IA para o Chrome para aumentar a produtividade no dia a dia

Você provavelmente já as viu — extensões de IA para o Chrome que prometem mudar seu fluxo de trabalho para sempre, mas acabam sobrecarregando seu navegador e deixando tudo lento.

Encontrar ferramentas que realmente tornem seu trabalho mais rápido (e não mais complicado) exige paciência — e um pouco de tentativa e erro.

É por isso que fizemos o trabalho pesado para você. Abaixo, você encontrará uma lista selecionada de extensões de IA para o Chrome poderosas e genuinamente úteis que ajudam você a escrever, pesquisar, resumir e se manter organizado — sem complicar demais o seu dia.

Seja para gerenciar projetos, escrever conteúdo ou estudar online, essas extensões fazem com que o navegador trabalhe a seu favor, e não contra você.

As melhores extensões de IA para o Chrome em resumo

Antes de entrarmos em detalhes, aqui está uma tabela comparativa rápida para ajudar você a ver como essas extensões do Chrome para produtividade se comparam.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Notas de reunião com IA e gerenciamento de fluxo de trabalhoTamanho da equipe: Ideal para pessoas físicas, startups e empresas AI Notetaker, resumos do ClickUp Brain, captura de tarefas no Chrome, sincronização do Docs com o calendário, automação de tarefas a partir do Gmail Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Merlin Pesquisa e resumo em tempo real Tamanho da equipe: Ideal para estudantes, desenvolvedores e pesquisadores Resume sites, PDFs e vídeos do YouTube, transforma prompts em código/diagramas e é compatível com Claude, GPT-4 e Mistral Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês Magical AI Preenchimento automático de texto + geração de leads Tamanho da equipe: Ideal para equipes de recrutamento, vendas e suporte Expansor de texto com IA, preenchimento automático de formulários, integração com CRM, atalhos para mensagens Preços personalizados Glasp Selecionando destaques da web e de vídeos Tamanho da equipe: Ideal para pesquisadores, estudantes e criadores Destaques + notas de artigos e do YouTube, resumos de IA, opções de exportação Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês GrammarlyGO Assistente de redação com IA multiplataforma Tamanho da equipe: Ideal para profissionais e especialistas em marketing de conteúdo Reescrita com IA, mudanças de tom, sugestões inteligentes, edição em tempo real Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 30/mês Recall Um segundo cérebro aprimorado por IATamanho da equipe: Ideal para profissionais do conhecimento e pessoas em constante aprendizagem Cartões inteligentes, questionários de memória, captura de conteúdo, visualização em gráficos Plano gratuito; Preços baseados no uso para planos avançados Perplexity AI Respondendo a consultas complexas com fontes Tamanho da equipe: Ideal para analistas, pesquisadores e usuários avançados Pesquisa em tempo real, fontes citadas, geração de imagens, modelos Pro (GPT-4, Claude) Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês Otter.ai Transcrição ao vivo e resumos de reuniões Tamanho da equipe: Ideal para equipes híbridas e educadores Transcrição em tempo real, Otter Chat, sincronização de slides, resumos gerados por IA Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 16,99/mês Compose AI Acelerando tarefas de redaçãoTamanho da equipe: Ideal para fundadores, profissionais de marketing e equipes remotas Preenchimento automático, reescrita baseada no tom, suporte para e-mail e blog Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14,99/mês QuillBot Melhorando a clareza e o tom na escrita Tamanho da equipe: Ideal para estudantes, alunos de inglês como segunda língua (ESL) e pesquisadores Reformulação com IA, seleção de tom, resumo, verificador gramatical Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 4,17/mês

O que você deve procurar em uma extensão de IA para o Chrome

Antes de clicar em “Adicionar ao Chrome”, vale a pena saber o que torna uma extensão de IA realmente útil (e não apenas mais desordem digital).

Aqui está uma lista rápida para ajudá-lo a escolher a ferramenta certa:

Ganhos reais de produtividade : escolha uma ferramenta que realmente economize seu tempo. Seja para resumir conteúdo, redigir e-mails ou organizar tarefas, ela deve tirar um peso das suas costas

Privacidade e proteção de dados : Verifique como seus dados são utilizados. Escolha ferramentas com políticas de privacidade claras e coleta mínima de dados

Personalização : Certifique-se de que a ferramenta permita ajustar as configurações para se adequar ao seu fluxo de trabalho, como tom de voz, comprimento da saída ou atalhos de acionamento

Fácil de ativar/desativar: procure extensões que permitam desativá-las facilmente sem precisar desinstalá-las

As melhores extensões de IA para o Chrome

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real dos produtos. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

É no Chrome que a maioria de nós passa grande parte do nosso tempo digital — e-mails, documentos, pesquisas, bate-papos.

Vamos encontrar uma extensão de IA que ajude a otimizar esse espaço com ferramentas que automatizam, auxiliam e aceleram seu trabalho.

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de tarefas com IA e suporte ao fluxo de trabalho)

Crie tarefas a partir de páginas da web, capture e anote capturas de tela e escreva notas rápidas com a extensão do ClickUp para o Chrome

A extensão do ClickUp para o Chrome é como ter todo o seu espaço de trabalho diretamente no seu navegador. Ela permite capturar telas, fazer anotações com setas e marcadores numerados, salvar páginas ou trechos no ClickUp Docs, marcar sites como tarefas e acompanhar o tempo que você passa em uma aba do Chrome.

Você também pode criar tarefas diretamente do seu navegador, incluindo detalhes como título da página, URL, capturas de tela e links. O botão “Adicionar ao ClickUp” no seu e-mail (por exemplo, Gmail) permite anexar e-mails completos a tarefas existentes ou novas.

Para garantir um acompanhamento preciso das horas de trabalho para você e sua equipe, o Time Tracking nativo permite que você inicie e pare cronômetros para tarefas, possibilitando visualizar e editar o tempo registrado diretamente na extensão.

Use o recurso gratuito de controle de tempo da extensão do ClickUp para o Chrome para monitorar quanto tempo você e outras pessoas estão dedicando a determinadas tarefas

Depois que as tarefas forem capturadas pela extensão do Chrome, você poderá visualizá-las e aprimorá-las com IA no aplicativo completo do ClickUp. Por exemplo, o ClickUp Brain pode resumir atualizações, extrair itens de ação de notas de reuniões e ajudar você a refinar a redação diretamente dentro das tarefas e dos Docs.

Gere resumos inteligentes, obtenha notas de reuniões e crie tarefas dentro de um espaço de trabalho de projeto com o ClickUp Brain

O Brain também é um assistente de redação inteligente com IA que verifica suas anotações e e-mails quanto à gramática, tom e clareza, ou adapta o resultado à sua função específica (marketing, vendas, gerenciamento de projetos, engenharia, etc.).

Faça brainstorming de ideias, crie conteúdo e refine rascunhos com o ClickUp Brain

🎥 Dê uma olhada rápida em como você pode usar a IA para escrever e-mails e documentos bem elaborados com facilidade e consistência:

Principais recursos do ClickUp

Notas de reunião com IA: Participe automaticamente de chamadas, grave conversas, transcreva discussões e obtenha uma lista dos principais pontos sem interromper seu fluxo de trabalho ou concentração com Participe automaticamente de chamadas, grave conversas, transcreva discussões e obtenha uma lista dos principais pontos sem interromper seu fluxo de trabalho ou concentração com o ClickUp AI Notetaker

Anotações rápidas : use : use o ClickUp Notepad para registrar ideias, itens de ação ou qualquer coisa importante, sincronize-os entre dispositivos e converta-os em tarefas

Automação de fluxos de trabalho : defina regras baseadas em gatilhos e condições no : defina regras baseadas em gatilhos e condições no ClickUp Automations para automatizar fluxos de trabalho rotineiros, como atribuição de tarefas e lembretes para prazos futuros

Agentes de IA personalizados: crie : crie agentes Autopilot personalizados no ClickUp que podem tomar decisões contextuais e agir de forma autônoma com base em condições e instruções predefinidas

Limitações do ClickUp

Às vezes, o ClickUp pode parecer um pouco complicado, pois oferece muitos recursos

A personalização avançada significa que a configuração inicial pode levar algum tempo até que tudo funcione perfeitamente

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação do G2 diz:

O que mais gosto no ClickUp é a flexibilidade. Você pode adaptar o espaço de trabalho exatamente ao formato de cada projeto, criando listas, quadros, cronogramas e automações que realmente facilitam o trabalho do dia a dia. A capacidade de integrar documentos, listas de verificação e painéis em um único lugar é uma grande vantagem, tornando o fluxo de trabalho muito mais organizado e visual.

O que mais gosto no ClickUp é a flexibilidade. Você pode adaptar o espaço de trabalho exatamente ao formato de cada projeto, criando listas, quadros, cronogramas e automações que realmente facilitam o trabalho do dia a dia. A capacidade de integrar documentos, listas de verificação e painéis em um único lugar é uma grande vantagem, tornando o fluxo de trabalho muito mais organizado e visual.

💡 Dica profissional: Combine sua extensão de IA favorita do Chrome com modelos personalizáveis de anotações para registrar e organizar ideias com facilidade durante pesquisas ou reuniões.

2. Merlin (Ideal para ajuda instantânea com IA em qualquer lugar da web)

via Merlin

O Merlin AI integra vários modelos de IA de ponta (ChatGPT 4, Claude 3.7 Sonnet, Gemini, Mistral, DeepSeek, etc.) em uma única interface, para que você possa alternar entre os modelos em tempo real, dependendo da sua tarefa ou preferência.

Você pode fazer perguntas diretas sobre seus arquivos ou vídeos, obter resumos instantâneos, contexto e conversões visuais sem precisar ler ou assistir a tudo. Além disso, você recebe ajuda para escrever tweets, publicações no LinkedIn ou e-mails. A extensão reformula seu texto para maior clareza, ajusta o tom ou o comprimento das frases e até gera ensaios completos.

Principais recursos do Merlin

Crie resumos concisos para diversos tipos de conteúdo, incluindo posts de blog, documentos (nos formatos PDF e PPT) e vídeos do YouTube.

Obtenha suporte para até 128 idiomas, incluindo tradução de sites, imagens e legendas bilíngues no YouTube

Gere códigos, documentos, diagramas ou imagens diretamente no chat, com visualizações em tempo real

Limitações do Merlin

Às vezes, a extensão do Chrome se sobrepõe ou interfere no que é exibido na tela, mesmo sendo minúscula

Preços do Merlin

Gratuito

Pro: US$ 29/mês

Equipes: US$ 19 por usuário/mês

Avaliações e comentários sobre o Merlin

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Merlin?

Uma avaliação na Chrome Web Store diz:

É possível navegar facilmente pelo conteúdo de páginas da web e sites com essa incrível extensão indispensável para todos, desde estudantes, profissionais, professores e funcionários, entre outros.

É possível navegar facilmente pelo conteúdo de páginas da web e sites com essa incrível extensão indispensável para todos, desde estudantes, profissionais, professores e funcionários, entre outros.

📚 Leia mais: As melhores ferramentas de software para fluxo de trabalho de marketing

3. Magical (Ideal para automatizar digitação repetitiva e fluxos de trabalho)

via Magical

O Magical, um aplicativo de expansão de texto e automação, pode preencher automaticamente informações de contato em CRMs, formulários, bancos de dados e planilhas. Você também pode salvar frases usadas com frequência ou respostas completas como “atalhos” e ativá-las instantaneamente usando //.

Ela se integra a ferramentas de vendas como Salesforce, HubSpot, ZoomInfo e até mesmo a softwares educacionais como Canvas, Brightspace e Google Classroom.

A extensão do Magical para o Chrome automatiza a digitação repetitiva de texto e o preenchimento de formulários diretamente no seu navegador.

Os melhores recursos do Magical

Otimize a redação com expansão de texto impulsionada por IA e mensagens personalizadas

Adicione informações de candidatos ao seu sistema de acompanhamento de candidatos diretamente do LinkedIn e de outras fontes

Permita que as equipes de atendimento ao cliente automatizem tarefas preenchendo automaticamente os dados de clientes e produtos nos tickets e utilizando IA para elaborar respostas rápidas e precisas

Limitações mágicas

Não há versão gratuita; todas as funções estão disponíveis apenas nos planos pagos

Preços da Magical

Preços personalizados

Avaliações e comentários mágicos

G2: 4,8/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Magical?

Uma avaliação na Chrome Web Store diz:

Eu uso há anos. O recurso de modelos do Text Expander é ótimo e realmente aumentou minha eficiência e reduziu minha frustração ao digitar e-mails repetitivos.

Eu uso há anos. O recurso de modelos do Text Expander é ótimo e realmente aumentou minha eficiência e reduziu minha frustração ao digitar e-mails repetitivos.

📮 ClickUp Insight: Enquanto 28% dos funcionários classificam o trabalho invisível simplesmente como “ser um bom colega de equipe”, 10% acham que a carga de trabalho é distribuída de forma injusta. Quando sempre são as mesmas poucas pessoas que acabam assumindo o trabalho extra, o que começa como camaradagem pode rapidamente se transformar em frustração silenciosa e ressentimento latente. A questão é que a ajuda nem sempre precisa vir de colegas humanos. Precisa encontrar aquele documento obscuro, o status de uma tarefa oculta ou saber quem lidou com uma solicitação ad hoc semelhante em algum momento do ano passado? O ClickUp AI pode exibir instantaneamente informações e insights relevantes, garantindo que todos recebam o suporte de que precisam.

4. Glasp (Ideal para salvar, destacar e resumir conteúdo para aprendizagem ou pesquisa)

via Glasp

Se você adora marcar artigos como favoritos ou fazer anotações neles, mas não consegue salvá-los, o Glasp é tudo o que você precisa. É uma ferramenta de IA para anotações que permite destacar diretamente em páginas da web e PDFs. Todas as suas marcações e anotações ficam disponíveis na barra lateral, e você também pode exportá-las para aplicativos de anotações como o Notion e o Obsidian.

Enquanto assiste a um vídeo no YouTube, você pode gerar uma transcrição, destacar momentos importantes e até mesmo pular diretamente para eles usando marcas de tempo. No site do Glasp, você pode seguir pessoas com interesses semelhantes e ver o que elas estão destacando para descobrir novos conteúdos.

Principais recursos do Glasp

Destaque texto em sites e PDFs com várias opções de cores para categorizar informações importantes

Destaque momentos específicos em vídeos do YouTube com marcas de tempo e adicione notas

Gere resumos de vídeos do YouTube usando modelos de IA como ChatGPT, Claude, Gemini, Google AI Studio e Mistral

Limitações do Glasp

Alguns usuários relataram que a extensão interfere nas funcionalidades da página da web, especialmente no YouTube

Preços do Glasp

Gratuito

Pro: US$ 12/mês

Ilimitado: US$ 30/mês

Avaliações e comentários do Glasp

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Glasp?

Uma avaliação na Chrome Web Store diz:

Gosto muito dessa extensão do Google. Ela me ajuda com os resumos do YouTube, e aprecio o atalho para copiar a transcrição.

Gosto muito dessa extensão do Google. Ela me ajuda com os resumos do YouTube, e aprecio o atalho para copiar a transcrição.

⏳ Dica para economizar tempo: Quer tornar o trabalho mais fácil, rápido e inteligente? Use modelos de produtividade para melhorar a clareza e o foco com um roteiro bem definido. Alguns tipos comuns incluem: Modelos de gerenciamento de tarefas: Acompanhe tarefas diárias, semanais ou mensais Acompanhe tarefas diárias, semanais ou mensais

Modelos de planejamento de projetos: Organize marcos, prazos e responsabilidades do projeto Organize marcos, prazos e responsabilidades do projeto

Modelos de reuniões: Registre agendas, notas e itens de ação Registre agendas, notas e itens de ação

Modelos de calendário de conteúdo: Planeje e programe a criação e a publicação de conteúdo Planeje e programe a criação e a publicação de conteúdo

5. GrammarlyGO (Ideal para assistência à redação com IA em qualquer plataforma web)

via Grammarly

A extensão com IA do Grammarly é uma parceira de redação inteligente que faz mais do que apenas corrigir a ortografia e a gramática do seu texto. A IA integrada ajuda você a gerar ideias e reescrever conteúdos rapidamente, e um verificador de plágio garante que seu conteúdo permaneça original.

Enquanto a versão gratuita oferece sugestões para melhorar a clareza e o tom, no plano Pro você recebe feedback personalizado de acordo com o tipo de texto que está revisando, seja ele criativo, profissional, acadêmico ou técnico.

A extensão funciona perfeitamente no Google Docs, no Gmail, no LinkedIn e em mais de 500.000 outros aplicativos e sites.

Principais recursos do GrammarlyGO

Reescreva frases para obter clareza, profissionalismo e tons como formal, confiante, coloquial, amigável e muito mais

Gere citações automáticas nos estilos APA, MLA ou Chicago

Analise e aprove cada sugestão, garantindo que sua voz permaneça autêntica

Limitações do GrammarlyGO

Alguns usuários relatam que os constantes avisos para atualizar são uma distração quando se está tentando ser produtivo

Preços do GrammarlyGO

Gratuito

Pro: US$ 30/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do GrammarlyGO

G2: 4,7/5 (mais de 11.410 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 7.190 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o GrammarlyGO?

Uma avaliação na Chrome Web Store diz:

O Grammarly é um salva-vidas para detectar pequenos erros e melhorar o fluxo. Ele torna minha escrita mais precisa, seja em e-mails, relatórios ou notas informais.

O Grammarly é um salva-vidas para detectar pequenos erros e melhorar o fluxo. Ele torna minha escrita mais precisa, seja em e-mails, relatórios ou notas informais.

📚 Leia mais: Principais alternativas e concorrentes do Grammarly

6. Recall (Ideal para organizar e reter informações)

via Recall

A extensão Recall resume instantaneamente artigos, filmes, vídeos do YouTube, podcasts, PDFs, Google Docs e muito mais. Você pode então interagir com o conteúdo por meio do chat para fazer perguntas ou aprofundar-se nos detalhes.

O aplicativo sincroniza suas notas salvas da extensão para criar um gráfico de conhecimento personalizado, vinculando conteúdos relacionados e adicionando rótulos para facilitar a categorização. A ferramenta também utiliza questionários, recordação ativa e técnicas de repetição espaçada para que você possa lembrar de tudo o que leu e aprendeu.

Além de ser um resumidor de documentos com IA, ele também oferece um recurso de navegação aprimorado que exibe todo o conteúdo relacionado que você salvou em tempo real enquanto navega pela web.

Lembre-se dos melhores recursos

Transforme conteúdo em cartões de conhecimento inteligentes e editáveis com imagens, tags e links de origem

Organize automaticamente seu conteúdo salvo com categorização e marcação inteligentes

Converse com o banco de dados a qualquer momento para redescobrir insights esquecidos e encontrar novas ideias

Limitações do Recall

Alguns usuários relataram que a ferramenta frequentemente não consegue resumir o conteúdo dos vídeos do YouTube

Preços da Recall

Gratuito

Pague conforme usar (primeiras 5 horas grátis)

Lançamento: Preços personalizados

Empresas: Preços personalizados

Recuperar avaliações e comentários

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Recall?

Uma avaliação na Chrome Web Store diz:

Consigo obter um resumo muito detalhado de vídeos de treinamento e tutoriais de programação que sintetiza o conteúdo de forma tão precisa que posso seguir as instruções posteriormente sem precisar assistir ao vídeo novamente. É claro que você pode ir diretamente para qualquer seção do vídeo que precise rever com apenas um clique. Também gosto da marcação automática e da organização automática do meu conteúdo salvo.

Consigo obter um resumo muito detalhado de vídeos de treinamento e tutoriais de programação que sintetiza o conteúdo de forma tão precisa que posso seguir as instruções posteriormente sem precisar assistir ao vídeo novamente. É claro que você pode ir diretamente para qualquer seção do vídeo que precise rever com apenas um clique. Também gosto da marcação automática e da organização automática do meu conteúdo salvo.

🚀 Dica de produtividade: Veja como usar IA para anotações ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente: Classifique as notas por tópico, projeto ou prioridade e adicione tags para facilitar a recuperação posterior

Identifique itens de ação, datas importantes e muito mais em suas anotações para ajudá-lo a tomar melhores decisões

Extraia tarefas de notas e integre-as em aplicativos de gerenciamento de tarefas, para que nada seja esquecido após uma reunião ou sessão de estudos

7. Perplexity AI (Ideal para pesquisas em tempo real e respostas com citações de fontes)

via Perplexity

Com a extensão do Perplexity para o Chrome, você pode obter respostas rápidas e concisas, além de citações de fontes, sem precisar alternar entre abas ou vasculhar resultados de pesquisa. Escolha domínios como YouTube, Reddit, Wikipedia ou bancos de dados acadêmicos para pesquisar dentro de um contexto específico e obter resultados direcionados com precisão, adaptados às suas necessidades.

Principais recursos do Perplexity AI

Obtenha respostas contextuais para perguntas ou resuma o conteúdo diretamente da página em que você está

Faça perguntas complementares e participe de uma experiência de pesquisa guiada, semelhante a um diálogo

Compare lado a lado os resultados de pesquisa tradicionais com insights gerados por IA ao usar a extensão com a Pesquisa do Google

Limitações da IA do Perplexity

A janela pop-up da extensão fecha ao sair da guia, e a consulta e os resultados desaparecem

Preços da Perplexity AI

Gratuito

Pro : US$ 20/mês

Máximo : US$ 200/mês

Education Pro : Gratuito para estudantes e educadores

Enterprise Pro: US$ 40 por usuário/mês

Avaliações e comentários sobre a Perplexity AI

G2: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Perplexity AI?

Uma avaliação na Chrome Web Store diz:

Extensão incrível. Qualquer pessoa que tenha dúvidas imediatas pode abri-la e fazer perguntas enquanto trabalha intensamente em uma aba do Chrome!

Extensão incrível. Qualquer pessoa que tenha dúvidas imediatas pode abri-la e fazer perguntas enquanto trabalha intensamente em uma aba do Chrome!

🌟 Bônus: Procurando um aplicativo completo que elimine a dispersão de IA e conecte o trabalho espalhado por unidades locais, e-mails, ferramentas de chat e aplicativos de gerenciamento de projetos? Experimente o ClickUp Brain MAX. É um copiloto com inteligência artificial para o seu navegador que conecta tudo em seu fluxo de trabalho para ajudá-lo a fazer mais em menos tempo. Use-o para: Transforme suas ideias em notas detalhadas ou tarefas instantaneamente com o recurso Talk to Text

Encontre informações em diferentes plataformas, como ClickUp, Google Drive, GitHub, Figma, Dropbox e muito mais

Acesse modelos avançados de IA, incluindo GPT, Claude e Gemini, para obter resultados de alta qualidade adaptados às suas necessidades específicas Registre ideias, compartilhe instruções e realize tarefas 4 vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

8. Otter.ai (Ideal para transcrever e resumir reuniões em tempo real)

Com a extensão do Otter para o Chrome, você pode transcrever reuniões, aulas e vídeos online em tempo real e até mesmo registrar itens de ação e insights importantes após uma chamada. Ao usá-la com o Google Meet, você pode ver as identificações dos participantes, marcas de tempo e até mesmo um prático painel de legendas. Para reuniões no Zoom, a transcrição aparece em “Minhas conversas” dentro do aplicativo principal, em vez de em um painel flutuante.

O anotador de reuniões com IA oferece suporte a inglês (EUA/Reino Unido), espanhol e francês para transcrição e participa automaticamente das reuniões agendadas em seu calendário, eliminando a necessidade de adições manuais a cada vez.

Principais recursos do Otter.ai

Opte por gravar tanto o áudio interno do navegador quanto o áudio do seu microfone

Abra o aplicativo a partir da extensão para ver a página de transcrição completa e conversar com o Otter AI

Grave no seu dispositivo diretamente do navegador sem adicionar o AI Notetaker à sua reunião

Limitações do Otter.ai

A extensão não funciona com reuniões no Microsoft Teams, Webex ou Zoho

Preços do Otter.ai

Gratuito

Pro: US$ 16,99 por membro/mês

Empresas: US$ 30 por membro/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Otter.ai

G2: 4,4/5 (mais de 390 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Uma avaliação na Chrome Web Store diz:

Tenho usado a extensão Otter.ai para o Chrome nas minhas reuniões virtuais, e tem funcionado de forma surpreendentemente perfeita. Ela entra automaticamente nas chamadas, captura tudo com precisão, e os resumos me ajudam a me atualizar rapidamente ou revisar mais tarde.

Tenho usado a extensão Otter.ai para o Chrome nas minhas reuniões virtuais, e tem funcionado de forma surpreendentemente perfeita. Ela entra automaticamente nas chamadas, captura tudo com precisão, e os resumos me ajudam a me atualizar rapidamente ou revisar mais tarde.

📚 Leia mais: Como destacar texto no Google Docs para melhorar a colaboração

9. Compose AI (Ideal para agilizar a redação de e-mails, blogs e respostas)

via Compose AI

À medida que você digita, a extensão Compose AI oferece sugestões e autocompletamento de frases em várias plataformas, como Gmail, Google Docs, Slack, redes sociais e muito mais, para ajudá-lo a escrever mais rápido. Para ajustar o tom ou o estilo, basta selecionar qualquer texto para receber alternativas de redação com base na sua preferência: formal, informal ou profissional.

Com o tempo, a ferramenta de redação com IA aprende seu estilo de escrita e suas preferências, o que a ajuda a oferecer sugestões mais inteligentes e personalizadas.

Principais recursos do Compose AI

Crie conteúdo para respostas de e-mail, posts de blog, tópicos de pesquisa, publicações nas redes sociais e textos para sites usando o atalho de teclado //

Acelere a digitação com o preenchimento automático baseado em IA, que sugere e completa palavras ou frases inteiras em tempo real

Elabore respostas a e-mails que façam referência à mensagem original para garantir respostas contextualmente relevantes

Limitações do Compose AI

Alguns usuários relataram que isso deixa o Chrome lento ou com atrasos, pois consome muita memória (RAM)

Preços do Compose AI

Básico: Grátis

Premium: US$ 14,99/mês

Ultimate: US$ 44,99/mês

Empresas: Preços personalizados

Crie avaliações e comentários com IA

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Compose AI?

Uma avaliação na Chrome Web Store diz:

Ótima extensão se você precisa escrever textos longos em segundos.

Ótima extensão se você precisa escrever textos longos em segundos.

📚 Leia mais: As melhores extensões do Chrome para desenvolvedores

10. QuillBot (Ideal para melhorar a qualidade da redação)

via QuillBot

A extensão do QuillBot para o Chrome pode ser usada para reescrever e verificar a gramática em inglês, francês, alemão, espanhol, holandês e português. Assim que você começa a digitar, a extensão detecta automaticamente o idioma, e o recurso “Tone Insights” ajuda a garantir que a mensagem seja clara e correta.

Funciona no Gmail, Google Docs, LinkedIn, Outlook, Slack, Confluence, Notion, Facebook, X e muitos outros sites. Existem dois modos de parafraseamento gratuitos e mais de 10 premium que você pode usar para melhorar sua redação.

Principais recursos do QuillBot

Personalize sua linguagem para diversos formatos, como resumos executivos, relatórios e comunicações com clientes ou equipes internas

Corrija erros gramaticais, ortográficos e de pontuação e receba recomendações em tempo real sobre estilo, legibilidade e tom

Resuma artigos ou documentos longos e ajuste o tamanho usando um controle deslizante para obter versões curtas, médias ou longas

Limitações do QuillBot

Alguns usuários consideraram que as sugestões de gramática e fluência não são tão avançadas ou sensíveis ao contexto quanto as de outras ferramentas

Preços do QuillBot

Gratuito

Premium : US$ 4,17/mês (cobrado anualmente)

Plano para equipes: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o QuillBot

G2: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o QuillBot?

Aqui está uma avaliação da Chrome Web Store:

A extensão QuillBot para o Chrome é como ter um parceiro de redação inteligente diretamente no meu navegador. Seja ao trabalhar em artigos acadêmicos, e-mails ou publicações nas redes sociais, o QuillBot torna minha redação mais clara, fluida e profissional.

A extensão QuillBot para o Chrome é como ter um parceiro de redação inteligente diretamente no meu navegador. Seja ao trabalhar em artigos acadêmicos, e-mails ou publicações nas redes sociais, o QuillBot torna minha redação mais clara, fluida e profissional.

Trabalhe de forma inteligente e maximize a produtividade com o ClickUp

Se você está procurando mais do que apenas um complemento para o navegador, a extensão do ClickUp para o Chrome oferece poderosas ferramentas de IA e produtividade onde quer que você trabalhe.

Desde a criação de tarefas diretamente a partir de páginas da web e e-mails até a captura de capturas de tela anotadas e a anotação de notas rápidas, a ferramenta mantém tudo sincronizado e pronto para ação. Você pode combiná-la com o ClickUp Brain para gerar automaticamente notas de reuniões, resumos inteligentes e sugestões de tarefas com IA, economizando tempo gasto em trabalho manual.

Inscreva-se no ClickUp e experimente um trabalho mais inteligente diretamente do seu navegador.