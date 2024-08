10 modelos gratuitos de reuniões de nível 10 para turbinar suas reuniões

Você costuma sentir que seu tempo é desperdiçado em reuniões improdutivas? Você não está sozinho.

De acordo com um relatório da Harvard Business, 71% dos executivos seniores acham que as reuniões são improdutivas e ineficientes. Isso representa uma parcela significativa de tempo e perda de produtividade.

E se houvesse uma maneira de transformar essas sessões lentas em sessões interessantes e produtivas? É aí que entra a Reuniões de nível 10 entram em ação.

Cada reunião de nível 10 vem com uma agenda rigorosa que inclui a revisão das principais métricas, a resolução de problemas e a definição de prioridades acionáveis.

Se você deseja aumentar a eficiência de suas reuniões, os modelos de reunião de nível 10 podem ajudar. Vamos ver como!

O que são modelos de reunião de nível 10?

Os modelos de reunião da Level 10 são planos pré-construídos para suas reuniões reuniões de projeto em uma sistema operacional empresarial . Esses modelos enfatizam que as reuniões de equipe devem ser mais do que um simples bate-papo; elas devem ter como objetivo fazer as coisas acontecerem.

Então, como funciona um modelo típico de reunião de Nível 10? Ele ajuda você a:

Estabelecer uma pauta clara a agenda de sua reunião deve ser clara, como um roteiro para sua reunião. Cada seção tem uma finalidade específica, seja para verificar o progresso, enfrentar obstáculos ou garantir que todos estejam na mesma página em relação às metas

Certifique-se de dedicar tempo para identificar problemas e encontrar soluções - com proprietários claros atribuídos a cada item de ação

Tenha limites de tempo incorporados para cada seção, mantendo-o no caminho certo e evitando aquelas temidas reuniões de uma hora que não levam a nada

Os modelos de reunião do Nível 10 são como ter um facilitador de reuniões profissional em seu bolso, orientando-o em uma sessão produtiva e eficiente.

O que é uma reunião de nível 10? As reuniões de nível 10 se concentram em transformar a estratégia em ação, priorizando os resultados em vez das atividades. Essas sessões colaborativas incentivam o pensamento inovador e a identificação antecipada de possíveis obstáculos. Ao alinhar a equipe e abordar os desafios de forma proativa, as reuniões de nível 10 promovem uma colaboração eficiente e bem-sucedida.

O que faz um bom modelo de reunião de nível 10?

Deseja transformar suas reuniões? Os modelos de reunião de nível 10 são a chave. Vamos descobrir os seis componentes principais que diferenciam um modelo de reunião de nível 10.

Gerenciamento do tempo: Um bom modelo de reunião de nível 10 mantém as coisas sob controle com intervalos de tempo dedicados a cada item da pauta. Isso garante que todos se mantenham concentrados e que as discussões não saiam dos trilhos Identificação de problemas: Esses modelos vão além da simples conversa. Eles permitem que você dedique tempo para identificar os obstáculos Orientados para a ação: Eles o ajudam a fazer um brainstorming de soluções e a atribuir itens de ação claros às partes responsáveis **Centrados em metas: os modelos de reunião de nível 10 incluem seções especificamente dedicadas ao acompanhamento do progresso das suas principais metas **Orientado por dados: também inclui uma seção para analisar as principais métricas - mantendo todos atualizados sobre o progresso da equipe e destacando as áreas que precisam de atenção Estrutura consistente: Usar o mesmo modelo para todas as reuniões cria uma estrutura previsível. Isso facilita a preparação e a participação efetiva dos membros da equipe

10 modelos de reunião de nível 10 gratuitos

Embora as reuniões de nível 10 possam aprimorar praticamente qualquer formato de reunião, a qualidade dos modelos de reunião de nível 10 pode variar bastante.

Felizmente, já fizemos o trabalho de trazer a você 10 dos nossos modelos de reunião de nível 10 gratuitos favoritos - equipados com os recursos, as seções, os itens obrigatórios e os recursos para atender às suas necessidades de reunião.

1. Modelo de reunião de nível 10 do ClickUp

Captura de tela do modelo de reunião de nível 10 no ClickUp

Modelo de reunião ClickUp Nível 10 é uma ferramenta poderosa para realizar reuniões superprodutivas e estruturadas. Esse modelo é um divisor de águas se você estiver procurando transformar sua reuniões de equipe em sessões eficientes e orientadas por objetivos.

Ele vem com uma agenda pré-definida que o orienta em cada parte da reunião. Veja o que você pode esperar:

Cartões de pontuação : Acompanhe suas principais métricas para ver o desempenho de sua equipe

: Acompanhe suas principais métricas para ver o desempenho de sua equipe Pedras : Analise suas grandes metas e verifique o progresso dos projetos de longo prazo

: Analise suas grandes metas e verifique o progresso dos projetos de longo prazo Manchetes : Compartilhe atualizações e notícias importantes

: Compartilhe atualizações e notícias importantes To-Dos : Reveja os itens de ação da semana passada para garantir a responsabilidade

: Reveja os itens de ação da semana passada para garantir a responsabilidade Identificar, Discutir, Resolver (IDS): Concentre-se nos problemas, discuta-os e encontre soluções

Esse modelo é perfeito para manter todos na mesma página. Comece revisando as métricas e as metas e, em seguida, passe para a solução de quaisquer problemas.

2. Modelo de agenda de reunião de liderança ClickUp

Modelo de agenda de reunião de liderança do ClickUp

Você acha que as reuniões da sua equipe de liderança são mais parecidas com sessões de brainstorming sem objetivo do que com discussões estratégicas ? Não se preocupe. Modelo de agenda de reunião de liderança do ClickUp é o seu atalho para reuniões poderosas das equipes de liderança.

Com esse modelo, você pode:

Criar projetos separados para cada tópico da reunião

Atribuir tarefas aos membros da equipe com prazos claros

Trabalhar com as partes interessadas para fazer brainstorming de ideias e desenvolver conteúdo

Categorizar tarefas para acompanhar o progresso de forma eficaz

Configure notificações para se manter informado sobre as atualizações

Agende reuniões regulares para analisar o progresso e resolver quaisquer problemas

Monitorar e analisar continuamente as tarefas para manter a alta produtividade

Use este modelo para ajudar seu equipe de liderança manter-se alinhada, tomar decisões melhores e conduzir a organização em direção às suas metas.

3. Modelo de lista de verificação de reunião do ClickUp

Modelo de lista de verificação de reunião do ClickUp One on One

Todos nós já passamos por isso: você chega a uma reunião na segunda-feira de manhã sentindo-se despreparado, lutando para lembrar os pontos principais ou perdendo materiais cruciais. Mas e se houvesse uma maneira de garantir que você esteja sempre pronto para arrasar em suas reuniões? Conheça o Modelo de lista de verificação de reunião do ClickUp -sua arma secreta para reuniões tranquilas e eficientes.

Os principais componentes desse modelo são:

Status personalizados para acompanhar o progresso de cada item da lista de tarefas

Campos personalizados para adicionar atributos e categorias à sua lista de verificação de reuniões para facilitar a visualização e o gerenciamento

Exibições personalizadas como Lista,Ganttcarga de trabalho,Calendárioe muito mais para criar seu fluxo de trabalho do ClickUp

Recursos de gerenciamento de projetos comoreações de comentários,subtarefas aninhadas, vários responsáveis econfigurações de prioridade O modelo de lista de verificação de reunião do ClickUp foi projetado para simplificar o planejamento de reuniões. Ele o ajuda a definir objetivos, criar uma agenda detalhada e atribuir funções. Além disso, auxilia na preparação de materiais, no gerenciamento de participantes, na captura de pontos-chave, na atribuição de itens de ação e no agendamento de reuniões de acompanhamento.

Use este modelo para planejar reuniões mais produtivas, permitir um melhor acompanhamento e, por fim, obter resultados mais bem-sucedidos.

4. Modelo de reuniões ClickUp

Modelo de reuniões do ClickUp

Às vezes, as reuniões são sessões energizantes de brainstorming. Em outras ocasiões, elas poderiam ser mais produtivas. Mas e se houvesse um modelo que se adaptasse a qualquer tipo de reunião e mantivesse as coisas no rumo certo? Não precisa procurar mais. O modelo Modelo de reuniões do ClickUp é sua ferramenta versátil para conquistar qualquer reunião, grande ou pequena.

O modelo ClickUp Meetings tem tudo a ver com flexibilidade. Você pode facilmente adicionar, remover ou reorganizar as seções de acordo com as metas da reunião. Ele permite que você compartilhe a mesma pauta com os participantes da reunião com antecedência, permitindo que todos venham preparados e contribuam de forma eficaz.

Use esse modelo para atribuir itens de ação e prazos claros diretamente na pauta, mantendo todos responsáveis e avançando. Você também pode delinear as ações de acompanhamento necessárias após a reunião.

Quer esteja gerenciando uma pequena equipe ou coordenando um grande projeto, o modelo de reuniões do ClickUp ajuda você a se manter organizado e no caminho certo.

5. Modelo de reunião individual do ClickUp

Modelo de reunião individual do ClickUp

As reuniões individuais são a oportunidade de ouro para se conectar com os membros da sua equipe em um nível mais profundo. Mas, às vezes, é fácil ficar preso em conversas genéricas ou acabar se esquecendo de pontos importantes. É aí que o Modelo de reunião individual do ClickUp entra em ação.

Ele fornece uma estrutura estruturada para garantir suas reuniões individuais:

O estimule a discutir metas de carreira, identificar áreas de desenvolvimento e fazer um brainstorming de estratégias de melhoria

Incentive você e os membros da sua equipe a compartilhar feedback, preocupações e ideias abertamente

Ajude-o a atribuir itens de ação claros e a acompanhar o progresso ao longo do tempo, garantindo a responsabilidade e o desenvolvimento contínuo

Ao final da reunião, o membro da equipe terá um caminho claro para atingir suas metas e aumentar suas habilidades.

6. Modelo de relatório de reunião do ClickUp

Captura de tela do modelo de relatório de reunião do ClickUp

Você já saiu de uma reunião sem conclusões claras, sem itens de ação e apenas com uma vaga sensação de "o que acabou de acontecer?". É nesse ponto que a Modelo de relatório de reunião do ClickUp entra em cena para salvar o dia.

Ele vai além das anotações básicas. É um documento estruturado projetado para capturar as principais decisões, os itens de ação e as próximas etapas discutidos durante a reunião, garantindo que todos fiquem na mesma página.

Esse modelo oferece uma estrutura abrangente para os relatórios de suas reuniões, incluindo:

O objetivo da reunião e as metas que você pretende alcançar

Os principais pontos discutidos e as conclusões alcançadas

Registro de todas as decisões tomadas durante a reunião para garantir clareza e responsabilidade

As tarefas atribuídas, incluindo as partes responsáveis e os prazos

As próximas etapas e quaisquer reuniões de acompanhamento necessárias

O modelo de relatório de reunião do ClickUp captura decisões críticas, atribui itens de ação claros e cria um hub central para que todos acessem informações críticas da reunião.

7. Modelo de notas de reunião do ClickUp

Modelo de notas de reunião do ClickUp

Você faz anotações em um guardanapo durante uma reunião, esperando poder decodificá-las mais tarde? Nós temos o que você precisa. Modelo de anotações de reunião do ClickUp é seu aliado na tomada de notas. Ele o ajuda a fazer anotações de reuniões claras, concisas e organizadas.

O modelo fornece um formato estruturado para garantir que suas anotações de reunião sejam:

Fáceis de ler e acompanhar: O modelo permite que você formate suas anotações com títulos, marcadores e até mesmo listas de verificação, tornando-as claras e fáceis de entender para todos

O modelo permite que você formate suas anotações com títulos, marcadores e até mesmo listas de verificação, tornando-as claras e fáceis de entender para todos Orientadas para a ação : Use o modelo para capturar itens de ação diretamente nas anotações, atribuindo proprietários e prazos para manter todos responsáveis

: Use o modelo para capturar itens de ação diretamente nas anotações, atribuindo proprietários e prazos para manter todos responsáveis Serve como um recurso compartilhável: Compartilhe as anotações da reunião com todos os participantes, permitindo que eles adicionem suas percepções ou façam perguntas de esclarecimento - promovendo a colaboração e o entendimento

Use o modelo de anotações de reunião do ClickUp para criar anotações organizadas e colaborativas que mantenham todos na mesma página e façam seus projetos avançarem. Você também pode usá-lo para armazenar anotações sobre a reunião anterior.

8. Modelo de agenda de reunião do comitê ClickUp

Modelo de reunião do comitê Clickup

Às vezes, as reuniões de comitê parecem caixas de entrada lotadas, o que gera frustração e perda de tempo. Use o Modelo de agenda de reunião de comitê do ClickUp para criar sessões de comitê produtivas e eficientes.

Veja como isso ajuda:

Defina os objetivos da reunião com antecedência, garantindo que todos mantenham o foco nas questões específicas que o comitê precisa abordar

Analise os dados relevantes, discuta diferentes perspectivas e as principais prioridades e chegue a conclusões claras e acionáveis

Atribuir itens de ação claros aos membros ou subequipes do comitê, garantindo que todos sejam responsáveis pela implementação das decisões tomadas

Revisar e aprovar a precisão das atas da última reunião

Discutir novos tópicos ou questões que exijam atenção do comitê

Este modelo garante que todos os membros tenham a oportunidade de contribuir e que as decisões sejam documentadas para referência futura. Use-o para criar agendas focadas, permitir a tomada de decisões informadas e garantir que as reuniões do comitê agreguem valor à sua organização.

9. Modelo de ata de reunião do ClickUp

Modelo de ata de reunião do ClickUp

Você já saiu de uma reunião com a sensação de ter perdido um detalhe crucial ou sem saber quais seriam as próximas etapas? A Modelo de ata de reunião do ClickUp é uma ferramenta valiosa para capturar registros detalhados de suas reuniões.

Esse modelo garante que todas as discussões, decisões e itens de ação importantes sejam documentados com precisão, fornecendo uma referência clara para uso futuro.

Ele fornece um formato estruturado para capturar as informações essenciais de sua reunião.

Você pode:

Anotar quem estava presente na reunião para manter um registro da participação

Documentar todas as decisões tomadas durante a reunião, sem deixar margem para confusão sobre o que foi acordado

Capturar itens de ação, atribuí-los a proprietários específicos com prazos e manter todos responsáveis pelo andamento dos trabalhos

Compartilhe as atas da reunião com todos os participantes, criando um hub central onde todos possam acessar informações críticas e consultá-las posteriormente

Anote a data, a hora e o local da próxima reunião para manter todos informados

Consulte os detalhes da reunião da semana anterior

Com o modelo de atas de reunião do ClickUp, você pode permitir clareza ao fornecer um registro centralizado de decisões, tarefas e próximas etapas para todos os membros da equipe, promovendo uma comunicação eficaz.

10. Modelo de agenda de reunião do Excel

via Microsoft O modelo de agenda de reunião do Excel é uma ferramenta simples e flexível para planejar e organizar reuniões. Se você deseja garantir que suas reuniões sejam bem estruturadas e produtivas, esse modelo pode ajudá-lo a manter o controle e cobrir todos os tópicos necessários.

Veja por que o modelo de agenda de reunião do Excel funciona para você:

A maioria das pessoas se sente confortável com o Excel. Esse modelo fornece uma estrutura básica que pode ser facilmente personalizada para atender às suas necessidades

O Excel está prontamente disponível como parte do pacote Microsoft, sem custo adicional

A beleza do Excel é sua flexibilidade. Adicione, remova ou reorganize as seções do modelo para que ele corresponda perfeitamente ao seu tipo específico de reunião, seja uma sessão de brainstorming da equipe, uma apresentação para o cliente ou uma reunião semanal do departamento

O modelo de agenda de reunião do Excel funciona porque traz estrutura e clareza às suas reuniões. Com esse modelo, você pode planejar suas reuniões com mais eficiência, garantir que todos os tópicos críticos sejam abordados e manter o foco da discussão.

Eleve suas reuniões com o ClickUp

As reuniões de nível 10 são cruciais para qualquer empresa. Elas permitem que uma equipe se reúna, avalie seu progresso em um determinado projeto ou meta e discuta quaisquer desafios que possam ter enfrentado.

A incorporação de modelos estruturados de reuniões de Nível 10 em suas reuniões pode transformar a maneira como sua equipe colabora e atinge as metas. Todos esses 10 modelos agregam muito valor às suas reuniões de Nível 10.

O ClickUp foi projetado para equipes de qualquer tamanho e em todos os setores. Ele está repleto de vários recursos, ferramentas e modelos para elevar o nível de suas reuniões. Registre-se gratuitamente hoje mesmo e transforme sua próxima reunião em uma história de sucesso do Nível 10!