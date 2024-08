10 Software de sistema operacional empresarial para empresas

Todo empreendedor pode se beneficiar da estrutura certa para ajudar a expandir os negócios e padronizar as operações. Muitas ferramentas de software do sistema operacional empresarial, desde o gerenciamento de projetos até os scorecards, podem colocar todos na mesma página dentro da estrutura do Sistema Operacional Empresarial (EOS). Mas, primeiro, é preciso acertar a estrutura.

É aí que entra o modelo EOS. Feito corretamente, ele reúne várias partes das operações e da estratégia de negócios para criar uma estrutura única sobre a qual todo o resto pode ser construído.

De repente, sua software de gerenciamento de negócios tem um objetivo maior e as metas necessárias para seguir um processo comprovado. Criar sua caixa de ferramentas EOS pode ser um ativo inestimável como proprietário de uma empresa.

O que é o software EOS?

No gerenciamento de negócios, o EOS é uma estrutura que orienta seu modelo de negócios. A estrutura procura, de forma abrangente, transformar a visão de sua empresa em uma compreensão clara do que precisa ser feito todos os dias em sua organização.

Não existe uma ferramenta única para ajudar com toda essa estrutura. Mesmo o melhor software de gerenciamento de operações não será suficiente, dada a sua complexidade. Em vez disso, você precisará implementar o EOS por meio de algumas ferramentas básicas que abordam um componente de processo diferente do sistema mais abrangente.

Por meio do software de sistema operacional empresarial, essas ferramentas práticas compartilharão os mesmos objetivos, definindo expectativas claras para todos na empresa. Compartilharemos alguns dos melhores softwares de sistema operacional empresarial neste blog, ajudando-o a criar e expandir sua caixa de ferramentas EOS para atingir melhor as metas de sua empresa.

O que você deve procurar nas ferramentas EOS?

Você precisa das ferramentas práticas certas para adotar o modelo EOS com o software de sistema operacional empresarial. Para chegar a esse ponto, é preciso identificar as áreas que todas as ferramentas que você está avaliando têm em comum. Não importa se você está implementando software de gerenciamento de processos ou software de comércio eletrônico .

Esses seis componentes sempre continuarão sendo importantes para que as ferramentas certas controlem seus processos de negócios:

**Foco em metas: O software de sistema operacional empresarial não deve apenas ajudá-lo a atingir suas metas de negócios, mas também integrar a definição de metas internas para garantir que as metas táticas e cotidianas de sua empresa estejam alinhadas com o uso da ferramenta

Facilidade de uso: O ideal é procurar ferramentas simples que facilitem o processo de negócios e o objetivo maior de implementar o EOS, tanto para a sua equipe de liderança quanto para todos na empresa

O ideal é procurar ferramentas simples que facilitem o processo de negócios e o objetivo maior de implementar o EOS, tanto para a sua equipe de liderança quanto para todos na empresa **Integrações: como o processo EOS é uma estrutura maior, cada ferramenta implementada deve funcionar bem entre si, apesar de seu foco específico

Colaboração: Um dos seis principais componentes do EOS são as pessoas. Naturalmente, portanto, qualquer ferramenta implementada deve ajudar as pessoas certas da sua equipe a trabalharem umas com as outras para resolver problemas e beneficiar a empresa

Um dos seis principais componentes do EOS são as pessoas. Naturalmente, portanto, qualquer ferramenta implementada deve ajudar as pessoas certas da sua equipe a trabalharem umas com as outras para resolver problemas e beneficiar a empresa Flexibilidade: Qualquer solução operacional empresarial precisa ser flexível o suficiente para levar em conta as mudanças e oscilações decorrentes do crescimento de uma organização. Flexibilidade também significa ser capaz de aumentar e diminuir a escala conforme necessário

Qualquer solução operacional empresarial precisa ser flexível o suficiente para levar em conta as mudanças e oscilações decorrentes do crescimento de uma organização. Flexibilidade também significa ser capaz de aumentar e diminuir a escala conforme necessário Baseada em dados: Como os dados são outro dos seis componentes principais da EOS, qualquer ferramenta que você usar deve incluir dados na forma de rastreamento de indicadores-chave de desempenho, ajudando os líderes empresariais a tomar decisões melhores e mais objetivas

Muitas empresas naturalmente procurarão ferramentas que apresentem pelo menos alguns desses seis componentes essenciais do software do sistema operacional empresarial. A adoção de todos eles garante que, ao escolher suas ferramentas, qualquer pessoa, desde os recursos humanos até a equipe de gerenciamento, possa estar na mesma página e trabalhar em conjunto para implementar o sistema operacional mais abrangente.

Os 10 melhores softwares de EOS para usar em 2024

É hora de se aprofundar nos detalhes do software do sistema operacional empresarial.

nota: Como não existe uma ferramenta abrangente para todo o sistema operacional, você precisará encontrar um menu de plataformas relacionadas ao EOS para ajudá-lo a criar uma estrutura maior. Listamos as soluções abrangentes com preços e análises, mas essas informações não estão disponíveis ou não se aplicam a algumas

Estas são as nossas opções favoritas de software de sistema operacional empresarial, que variam de ferramentas simples a plataformas abrangentes, todas projetadas para resolver problemas relevantes para a sua visão e obter sucesso de longo prazo para a organização.

1. EOS Implementer 360™

Via Software Rocket Qualquer esforço para falar sobre software de sistema operacional empresarial para empresas deve começar com uma solução de dados. Entre no Rocket EOS 360, uma plataforma projetada de forma personalizada para gerenciar todos os resultados quantitativos fornecidos por sua pequena empresa. Ela cuida das tarefas administrativas que sua equipe de TI teria de enfrentar, otimizando os recursos de dados para melhorar o desempenho dos negócios.

Principais recursos do EOS Implementer 360

Interface de usuário intuitiva que facilita aos empresários começar a simplificar o gerenciamento de resultados

Extensas integrações com ferramentas de negócios como o Outlook podem ajudar na implementação em toda a organização

Funcionalidade entre dispositivos para que a equipe de liderança e os empreendedores possam gerenciar o sistema de qualquer lugar

Limitações do EOS Implementer 360

A funcionalidade pode ser limitada além do foco principal de gerenciamento de resultados da ferramenta

O processamento em lote pode ser complicado devido à largura de banda limitada por equipe e empresa

Preços do EOS Implementer 360

Entre em contato para obter os preços

Avaliações e resenhas do EOS Implementer 360

G2: 4,1/5 (10 avaliações)

4,1/5 (10 avaliações) Capítulo: N/A

Via Crescimento do florescimento A ferramenta anteriormente conhecida como Traction Tools continua sendo um "ecossistema de crescimento" robusto para empreendedores e empresas maiores. Ela ajuda em quase todas as partes do gerenciamento de sua empresa, incluindo o gerenciamento da produtividade e de reuniões, para ajudar em tudo, desde modelos de negócios até o acompanhamento do desempenho geral. Não existe um sistema operacional único que dê conta de toda a estrutura EOS, mas o Bloom Growth com certeza chega perto.

Principais recursos do Bloom Growth

O gerenciamento eficaz de reuniões pode ajudar sua empresa a se concentrar e otimizar seu tempo

Um painel de controle simples e otimizado que mantém o foco nos processos principais dentro do sistema operacional mais abrangente

Com as pessoas certas no sistema, todos na equipe podem acompanhar suas tarefas e responsabilidades dentro da organização maior

Limitações do Bloom Growth

Pode ser baseado em texto e planilhas, com pouca visualização para construir um processo ou visão

Alguns usuários relatam falhas frequentes que são difíceis de identificar e resolver

Preços do Bloom Growth

Base: $149/mês para até 10 usuários

$149/mês para até 10 usuários Growth: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Bloom Growth™ avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

4,3/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: N/A

3. EOS Scorecard™

Via EOS no mundo todo Desenvolvido como uma ferramenta pela EOS Worldwide, o Scorecard se tornou essencial para a implementação da EOS. É uma ferramenta gratuita, que pode ser baixada no site da empresa. Ele mantém o controle dos processos principais e de quem é responsável por eles em sua organização todas as semanas.

O segredo para manter um ótimo scorecard EOS é a simplicidade. Concentre-se nas tarefas mais essenciais para a visão e os valores essenciais de sua empresa e atribua apenas os principais líderes. Em seguida, faça com que discuti-lo faça parte de todas as suas reuniões para manter os líderes e funcionários em dia com o que a organização precisa alcançar.

Quanto mais mensuráveis forem as tarefas, melhor o scorecard poderá ajudá-lo a executar seu processo EOS.

4. Organizador de visão/tração™

Via EOS no mundo todo Assim como o EOS Scorecard, o Vision/Traction Organizer é um software de sistema operacional empresarial gratuito criado pela EOS Worldwide para ajudar a simplificar o processo de planejamento estratégico, transformar a visão da sua empresa em um documento formal e esclarecer o futuro da empresa. A EOS Worldwide considera o VTO a ferramenta mais essencial para qualquer organização que pretenda implementar uma estrutura EOS.

Ela começa com uma página de visão, que identifica os valores centrais, o foco e as metas de sua empresa. A partir daí, ela passa para a página de tração, na qual você restringe suas metas para os próximos 12 meses, destacando as "rochas" (as prioridades críticas da sua empresa) e os possíveis problemas que podem impedi-lo de alcançá-las.

Manter a simplicidade permite que os líderes e as empresas mantenham os olhos na bola, concentrando sua energia apenas no que é mais importante para ajudar a empresa a ter sucesso.

5. Level 10 Meeting™ Agendas

Via EOS no mundo todo A EOS também criou uma estrutura em torno do conceito de Reuniões de Nível 10. Essas reuniões ajudam a estruturar qualquer conversa e esforços de colaboração entre líderes e funcionários. O objetivo é manter sua empresa focada no que mais importa em todas as conversas e, ao mesmo tempo, concentrar a energia de todos na solução dos problemas que podem impulsionar a empresa.

Todas as reuniões de nível 10 seguem a mesma estrutura. Essa estrutura inclui um objetivo para a reunião, uma definição clara dos participantes e de suas funções e perguntas pré-construídas para que todos entendam o rumo que a conversa tomará. Ela também abordará as prioridades críticas, os KPIs e as próximas etapas que sua equipe precisa realizar para garantir que tudo o que for discutido na reunião se torne acionável para sua equipe.

6. Gráfico de responsabilidade EOS™

Via EOS no mundo todo A maioria das empresas pensa em termos de organogramas. Em uma abordagem EOS, esse conceito é ajustado para que sua empresa possa começar a pensar em responsabilidade.

Trata-se de uma ferramenta que não define apenas quem se reporta a quem. Em vez disso, ela descreve as funções e responsabilidades de todos na organização. Isso cria uma cultura de responsabilidade para todos os envolvidos.

Assim como o organograma tradicional, essa alternativa é uma rede de caixas. Cada caixa inclui o título da função, o nome do membro da equipe e até cinco ações pelas quais ele é responsável. A partir daí, basta conectar as caixas para definir as relações entre cada função e responsabilidade.

7. Gerenciamento de rochas

Via EOS no mundo todo A estrutura EOS mais ampla define as prioridades de negócios como rochas. O gerenciamento dessas rochas assume uma abordagem padronizada da qual as empresas de todos os setores podem se beneficiar.

A ideia é virar o gerenciamento de projetos de cabeça para baixo. Ela oferece uma nova maneira de as empresas se manterem no caminho certo para atingir suas metas.

Defina entre três e sete rochas em seu software de sistema operacional empresarial a cada trimestre. Em seguida, crie tarefas e roteiros específicos para realizá-las. Cada pedra se conecta diretamente à sua visão de negócios e pode aumentar ou diminuir rapidamente, dependendo dos recursos disponíveis.

8. Delegar e elevar™

Via EOS no mundo todo O conceito de Delegar e Elevar é outra ferramenta EOS criada pela EOS Worldwide. Ele descreve que sua empresa pode realizar tarefas se as pessoas certas nos lugares certos se concentrarem nas prioridades certas. Dessa forma, todos na empresa maximizam seus talentos e tempo para ajudar no processo comercial mais amplo.

Em sua essência, esse é um processo de autoavaliação pelo qual todos os funcionários devem passar regularmente. Faça uma lista de todas as tarefas que você precisa realizar a cada semana. Em seguida, avalie se você tem ou não as horas disponíveis para realizá-las.

A partir daí, crie quatro quadrantes:

Adoro/Ótimo nisso

Gosto/Galo nisso

Não gosto/Não sou bom nisso

Não gosto/Não sou bom nisso

Procure delegar tarefas de baixo para cima. Dessa forma, você pode concentrar mais tempo nas coisas em que é bom e que também o motivam, aumentando sua eficiência.

9. A lista de problemas

Via EOS no mundo todo Implementar o EOS também significa cobrir uma peça subestimada do quebra-cabeça que muitas empresas ignoram - prestar atenção aos obstáculos em seu caminho. Entre na Lista de Problemas, uma ferramenta criada para manter esses obstáculos na mente de todos na organização.

Um problema pode ser qualquer coisa: um problema técnico, uma ameaça competitiva, um sistema quebrado ou uma reclamação de um cliente ou de membros insatisfeitos da equipe.

Todos na equipe devem ser capazes de apontar um problema. Em seguida, deve haver discussões regulares sobre como resolver esses problemas. Mantê-los sempre em mente pode ajudar muito a sua empresa a crescer, escalar e ter sucesso.

10. Ferramentas de feedback de clientes e funcionários

Obtenha feedback real e prático de seus funcionários em um modelo rastreável e organizável do ClickUp

Por fim, não subestime o poder de obter feedback de suas principais partes interessadas, tanto interna quanto externamente. Procure por ferramentas de feedback do cliente (e procure aproveitar essas mesmas plataformas para seus funcionários) para manter essas vozes no topo de sua mente ao identificar suas rochas, encontrar seus problemas e criar seus planos de processo.

Outras ferramentas que podem ajudar o EOS

É claro que nem todas as ferramentas que o ajudam a implementar o EOS estão diretamente ligadas ao conceito de EOS. Considere o ClickUp como exemplo, que não é um software de sistema operacional empresarial, mas ainda assim pode ajudar muito no seu sucesso.

Como software de gerenciamento de projetos para pequenas empresas o software de gerenciamento de projetos para pequenas empresas é uma maneira versátil de criar um ambiente centralizado e flexível para gerenciar os componentes essenciais de seu EOS. Desde o uso como software de integração até o simples controle de suas tarefas, veja como o ClickUp pode dar suporte ao seu sistema operacional empresarial:

O ClickUp é uma plataforma versátil de gerenciamento de projetos e colaboração, que pode ajudar as organizações a implementar o EOS, fornecendo um ambiente centralizado e flexível para o gerenciamento dos principais componentes do EOS.

1. Gerenciamento de rochas

Por meio de Recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp as equipes podem criar facilmente listas de tarefas, priorizar algumas de suas principais tarefas e definir datas de vencimento para essas prioridades EOS. Metas do ClickUp também podem ajudar no processo. A atualização dessas prioridades-chave a cada trimestre garante que todos na organização estejam na mesma página.

2. Rastreamento de scorecard

Os painéis personalizados do ClickUps permitem que os usuários visualizem o scorecard do EOS, acompanhando o desempenho em relação a metas predeterminadas. Essa representação visual das principais métricas e objetivos também se estende a Visualizações do ClickUp que permitem que você analise projetos e tarefas de todos os ângulos possíveis.

3. Eficiência da reunião

Uma parte crucial do EOS é a realização de reuniões eficientes e orientadas por objetivos. Por meio de listas de tarefas e documentos, o ClickUp pode ser facilmente organizado para gerar, organizar e colaborar em pautas de reuniões. Isso promove reuniões mais eficientes que estão alinhadas com o conceito de Reuniões de Nível 10 popularizado pelo EOS.

4. Clareza de visão

O ClickUp Docs é uma funcionalidade essencial para colaborar em documentos importantes, permitindo que as equipes articulem e compartilhem sua visão e outras peças estratégicas. Documentos de modelos de planos de negócios os organizadores do Vision/Traction podem ser facilmente anexados a tarefas individuais.

5. Gráfico de responsabilidade

Por meio dos recursos personalizáveis do ClickUp, os líderes de equipe podem criar e gerenciar seu Accountability Chart de forma natural e flexível. Isso ajuda a definir melhor as funções e responsabilidades dentro da plataforma. Com isso, você pode ajudar a manter todos no caminho do sucesso.

6. Resolução de problemas

Um componente essencial do ClickUp é a colaboração, que pode ajudar muito na resolução de problemas. Os comentários da tarefa podem facilitar a discussão, permitindo que sua equipe se comunique de forma transparente dentro da plataforma para resolver problemas organizacionais.

7. Delegar e elevar

A atribuição de tarefas no ClickUp facilita a delegação de tarefas pelos líderes, distribuindo a carga de trabalho uniformemente por toda a organização. Enquanto isso, as dependências do ClickUp Task podem ajudar a gerenciar e automatizar fluxos de trabalho. Isso reduz o trabalho manual e garante a ordem correta de conclusão das tarefas.

8. Personalização para processos EOS

Por fim, a natureza altamente personalizável do ClickUp permite que sua equipe adapte o espaço de trabalho para corresponder precisamente aos processos do EOS. Os campos personalizados, os status e os fluxos de trabalho podem ser configurados para se alinharem aos requisitos do EOS e otimizarem seus processos para obter eficiência e produtividade.

Eleve o gerenciamento do EOS com o ClickUp

O EOS é uma estrutura robusta para gerenciar sua startup rumo ao sucesso. Mas ele também pode se tornar complicado. A capacidade do ClickUp de gerenciar sua pequena empresa gratuitamente é um grande passo para simplificar tudo isso e levar ao sucesso do negócio.

Trabalhar com o EOS no ClickUp é uma maneira totalmente nova de lidar com uma plataforma já inovadora.

Pronto para começar? Crie sua conta gratuita hoje mesmo!