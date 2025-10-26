As 10 melhores ferramentas de IA para anotações em reuniões em 2025

⏰ TL;DR Agora, as reuniões são fáceis, com anotadores de IA que capturam áudio, transcrições, resumos e itens de ação — para que você possa permanecer presente e produtivo. O ClickUp lidera o mercado, oferecendo integração perfeita com o Zoom/Teams/Google Meet, resumos de reuniões com IA, tarefas geradas automaticamente e documentos fáceis de usar em equipe. Aqui está a linha completa para transformar seu fluxo de trabalho de anotações: ClickUp – A melhor ferramenta completa para anotações de reuniões, com resumos de IA e criação de tarefas. Otter.ai – Ideal para transcrição ao vivo e detecção de locutores Laxis – Ideal para gerar resumos pós-reunião e e-mails inteligentes Doodle – O melhor agendador de reuniões com IA para coordenação de calendários Fireflies.ai – Ideal para gravar, transcrever e organizar notas de voz Notes by Dubber – Ideal para capturar automaticamente os destaques da reunião Timz. Flowers – Ideal para documentação estruturada de reuniões com assistência de IA Sembly AI – Ideal para converter conversas de reuniões em tarefas acionáveis Fathom – O melhor aplicativo gratuito para anotações no Zoom, com destaques e compartilhamento rápido. Superpowered – Ideal para resumos de notas de reuniões em tempo real para usuários de Mac

Não faz muito tempo, conduzir uma reunião exigia uma grande capacidade de multitarefa. Entre acompanhar a agenda da reunião, gerenciar a conversa e fazer anotações manuais do zero, era inevitável que algo acabasse sendo esquecido. Felizmente, com o surgimento das ferramentas de IA para anotações de reuniões, esses dias acabaram. ?

O software de inteligência artificial (IA) mudou a forma como trabalhamos. A IA para reuniões facilita a captura da conversa e, em seguida, o seu processamento e organização. Isso deixa você mais livre para se concentrar no que está acontecendo, sabendo que pode revisar as notas da reunião da IA no seu próprio tempo para tomar decisões e extrair dados para o relatório de status do seu projeto.

Com todas as ferramentas de IA para anotações disponíveis, qual seria a melhor para o seu negócio? Junte-se a nós para analisar os principais recursos e funcionalidades a serem considerados e conhecer as melhores ferramentas de IA para anotações de reuniões disponíveis este ano. ✨

Os 10 melhores aplicativos de IA para anotações em reuniões em 2025

Compilamos uma lista das melhores ferramentas de IA para reuniões e anotações, desde aplicativos brilhantes para anotações até aplicativos de transcrição e muito mais. Também reunimos o melhor de tudo isso neste vídeo rápido:

Vamos ver o que a tecnologia de IA pode fazer para tornar suas reuniões mais produtivas em todos os níveis.

O ClickUp é uma das melhores ferramentas de IA para startups e pequenas empresas disponíveis atualmente. É o aplicativo completo para o trabalho que combina seus projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar — tudo alimentado por IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Ele ajuda você a gerenciar todos os aspectos do seu negócio — simplificando fluxos de trabalho, aumentando a produtividade e possibilitando a colaboração. E como é totalmente personalizável, você pode adaptá-lo para atender às suas necessidades específicas.

O AI Meeting Notetaker da ClickUp oferece uma variedade de recursos para melhorar a eficiência do processo e aumentar a criatividade. Esse recurso gera automaticamente documentos privados que incluem o nome da reunião, data, participantes, gravação de áudio, resumo, principais conclusões, próximos passos, tópicos e uma transcrição completa.

Elas também se integram perfeitamente ao Zoom, Teams e Google Meet e capturam notas no idioma do anfitrião da reunião. Após a reunião, você pode acessar facilmente as notas através do seu Calendário ou Docs Hub. Pronto para criar itens de ação? Peça ao ClickUp Brain, o assistente de IA do ClickUp, para criar tarefas a partir das notas ou compartilhar um resumo no ClickUp Chat para que sua equipe tenha acesso a todos os destaques importantes!

Além de resumir suas anotações de reunião, o Brain torna todas as reuniões mais produtivas ao:

Extraia decisões, prazos e responsáveis automaticamente, para que você saia com um plano claro para as próximas etapas.

Gere e-mails de acompanhamento e resumos em segundos, para que todos fiquem imediatamente em sintonia.

Obtenha respostas rapidamente a partir de suas transcrições, não importa quão antigas sejam, para que você não precise ler páginas e páginas de notas de reunião.

Vincule insights da reunião a projetos e documentos para obter o contexto completo, tudo em um só lugar.

Torne todas as transcrições de reuniões pesquisáveis com o ClickUp Brain.

Quer economizar mais tempo? Use um de nossos modelos de agenda de reunião para definir expectativas claras e deixar todos em sintonia. Crie um envolvimento imediato usando os prompts do ChatGPT do ClickUp para reuniões de equipe para dar início ao processo de brainstorming e gerar pontos de discussão.

Resuma instantaneamente longas sequências de comentários com um clique usando o ClickUp AI.

Se você é rigoroso em fazer suas próprias anotações, use nosso modelo de estilo de anotações de reunião ou inicie um documento simples do ClickUp para capturar momentos importantes e conclusões. Você também pode fazer anotações rápidas ou listas de verificação no Bloco de Notas do ClickUp. Tanto o Bloco de Notas quanto os Documentos vêm com o ClickUp Brain integrado para que você possa escrever anotações de forma mais rápida, concisa e criativa.

Precisa capturar ideias fora de uma reunião? O Talk to Text no ClickUp Brain MAX, seu companheiro de IA para desktop, permite que você dite notas sem usar as mãos — esteja você caminhando entre chamadas ou fazendo um brainstorming no corredor — e as converta instantaneamente em tarefas acionáveis dentro do ClickUp.

Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX.

Essa abordagem completa significa que suas anotações de reunião, memorandos de voz ad hoc e resumos gerados por IA ficam todos no mesmo espaço de trabalho, prontos para serem compartilhados com sua equipe.

Melhores recursos do ClickUp

Capture notas de reunião e gere itens de ação automaticamente com o anotador de IA.

Armazene todos os seus documentos de reunião em um único lugar para facilitar o acesso e a pesquisa.

Edite notas de reunião em tempo real com sua equipe, melhorando drasticamente a colaboração.

Traduza seus documentos de reunião do inglês para o espanhol, francês ou japonês, entre outros idiomas.

Veja todas as suas tarefas, fluxos de trabalho e projetos da maneira que for melhor para você através das Visualizações Personalizadas do ClickUp.

Acesse o ClickUp a partir de um navegador da web, um aplicativo para desktop, um aplicativo móvel para iOS ou Android ou uma extensão do Chrome

Integre-se a mais de 1.000 aplicativos de trabalho, incluindo Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot e Salesforce, para ajudar a otimizar seu fluxo de trabalho.

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel ainda não oferece todas as visualizações que o aplicativo para desktop oferece.

Embora a interface do usuário seja altamente intuitiva, como há muitos recursos, pode levar algum tempo para se acostumar com todos eles.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.700 avaliações)

Principais casos de uso do ClickUp Brain para fazer anotações em reuniões Gerentes de projeto realizando revisões de sprint ou standups — documente bloqueadores, atribua responsáveis e acompanhe o progresso em um só lugar.

Equipes de marketing colaborando em brainstorms de campanha — capture ideias de conteúdo, marque designers ou redatores e vincule a briefings instantaneamente.

Equipes de produto que realizam discussões sobre o roteiro — converta feedback e notas técnicas em épicos e subtarefas estruturados.

Líderes de vendas que gerenciam análises de pipeline — documente automaticamente informações sobre negócios, próximas etapas e objeções dos clientes para um melhor acompanhamento da equipe.

Equipes remotas ou híbridas — garanta que ninguém perca atualizações importantes com resumos gerados por IA que podem ser revisados de forma assíncrona.

Com o ClickUp Brain, suas anotações de reunião não são apenas documentadas — elas são acionáveis, pesquisáveis e instantaneamente alinhadas com seus fluxos de trabalho.

2. Otter. ai

O Otter.ai é um assistente de reuniões com IA e uma ferramenta de transcrição que pode converter conversas de voz de reuniões em vídeo ou arquivos de áudio em texto. Ele pode identificar os interlocutores, rotular o texto com o nome do interlocutor e capturar os slides que são compartilhados.

O recurso de chat ao vivo permite que sua equipe converse ou faça perguntas durante a reunião, e qualquer pessoa pode adicionar comentários à transcrição ao vivo ou destacar um ponto importante. E caso você se distraia ou entre tarde, ele cria um resumo ao vivo em tempo real a partir das anotações de IA, para que você sempre possa acompanhar o que perdeu.

Otter. ai melhores recursos

O Otter.ai pode identificar palavras-chave e frases para que você possa pesquisá-las em uma transcrição longa.

Se você conectá-las ao seu calendário do Microsoft ou Google, elas registrarão automaticamente suas reuniões do Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams.

Cada pacote sucessivo permite transcrever mais minutos por mês e por conversa, além de fazer upload de mais arquivos.

O Otter.ai está disponível em plataformas web e móveis, para que possa ser usado enquanto você está em trânsito ?

Limitações do Otter.ai

Às vezes, a IA fica confusa quando há vários interlocutores.

Elas funcionam apenas para transcrever reuniões e não permitem que você faça suas próprias anotações no aplicativo.

Preços do Otter.ai

Básico: Gratuito

Pro : US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 20/mês por usuário

Empresas: entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários sobre o Otter.ai

G2: 4,0/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

Ideal para: Assistentes executivos que lidam com reuniões de alto nível — Mantenha registros detalhados e com registro de data e hora das decisões, tarefas e acompanhamentos sem precisar pegar na caneta.

3. Laxis

via Laxis

O Laxis foi projetado para dar suporte às equipes de vendas, marketing de conteúdo e pesquisa de produtos e mercados, bem como a qualquer pessoa que converse com clientes ou prospects. Ele faz anotações durante reuniões virtuais e captura as palavras de cada participante literalmente, para que você possa se concentrar na conversa.

Depois, essa ferramenta de IA para notas de reunião gera resumos automaticamente, extraindo insights e identificando as necessidades do cliente. Ela destaca quaisquer itens de ação ou próximas etapas necessárias e também pode enviar automaticamente um e-mail de acompanhamento para fechar o ciclo. ?

Melhores recursos do Laxis

Elas ajudam você a classificar e categorizar os tópicos nas notas da reunião.

As transcrições são rápidas e fáceis de baixar e compartilhar.

Você pode fazer perguntas ao Laxis com base em conversas anteriores.

Ele se integra ao Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e Cisco Webex.

Limitações da Laxis

Embora você possa transcrever até 300 minutos por mês no plano gratuito, o redator de IA — que gera conteúdo de acompanhamento — está disponível apenas no plano Premium e nos planos superiores.

Ainda não há integração com CRM, embora isso esteja planejado.

Preços da Laxis

Básico: Gratuito

Premium: US$ 13,33/mês

Negócios: US$ 24,99/mês

Empresas: entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários da Laxis

G2: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (16 avaliações)

Ideal para: Equipes multifuncionais que realizam reuniões frequentes — Registre discussões importantes, decisões e próximos passos sem precisar fazer anotações manualmente.

4. Doodle

via Doodle

Antes de criar notas de reunião, você precisa primeiro coordenar as agendas dos participantes para que eles compareçam à reunião. É aí que o Doodle entra. Você pode agendar reuniões individuais e reuniões de equipe de forma rápida e fácil.

Configure sua disponibilidade e compartilhe-a enviando um link para os convidados escolhidos. Eles podem então escolher o horário que lhes for mais conveniente, o que bloqueia esse horário em sua agenda, para que você nunca mais marque dois compromissos ao mesmo tempo. E quando você tem vários convidados, pode facilmente encontrar o horário mais adequado para todos.

Além disso, o Doodle se integra a plataformas de reunião como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. ?️

Melhores recursos do Doodle

O sistema envia lembretes para reuniões agendadas, para que você não precise lidar com ausências.

A personalização da marca permite que você alinhe o sistema com a marca da sua empresa.

Você também pode usar o Doodle para coletar dados por meio de uma pesquisa ou enquete.

O Doodle também funciona em dispositivos móveis, para que você possa agendar reuniões enquanto está fora do escritório.

Limitações do Doodle

Alguns usuários acham que agendar vários eventos para grandes grupos de pessoas é mais demorado do que deveria ser.

Pode ser complicado usar quando se trabalha com convidados em diferentes fusos horários.

Preços do Doodle

Gratuito: $0

Pro : US$ 6,95/mês por usuário

Equipe: US$ 8,95/mês por usuário

Empresas: entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários do Doodle

G2: 3,7/5 (13 avaliações)

Capterra: Ainda sem avaliações

Ideal para: Equipes remotas gerenciando fusos horários globais — Marque reuniões de forma eficiente entre regiões e, em seguida, combine com uma ferramenta de anotações para registrar as principais decisões.

5. Fireflies.ai

O Fireflies.ai pode realizar transcrições em tempo real durante uma chamada de áudio ou vídeo ou transcrever a partir de uma gravação da reunião. Em seguida, ele pode resumir os pontos-chave, as decisões e as ações a serem tomadas que surgiram na reunião. ✍️

Se quiser ouvir novamente qualquer parte da reunião, você pode pesquisar palavras-chave e reproduzir o áudio em velocidade normal ou até duas vezes mais rápida. As ferramentas de colaboração permitem que sua equipe comente, fixe ou reaja à conversa, ou extraia trechos para criar clipes de áudio.

O plano gratuito permite até 800 minutos de armazenamento e o plano Pro até 8.000, enquanto os planos Business e Enterprise oferecem espaço ilimitado.

Fireflies. ai melhores recursos

O Fireflies.ai funciona em mais de 40 idiomas, lidando com diferentes sotaques e dialetos.

Elas podem detectar e identificar as vozes de diferentes participantes.

Ela se integra a várias plataformas de reunião, incluindo Microsoft Teams, Zoom, Skype e Google Meet.

Você pode compartilhar notas de reunião em outras plataformas, como Asana, Slack ou Notion.

Limitações do Fireflies.ai

Se a faixa de áudio não for de boa qualidade, isso pode afetar a precisão da transcrição.

As integrações com CRM, Zapier e Slack estão disponíveis apenas a partir do plano Pro.

Preços do Fireflies.ai

Gratuito: Gratuito

Pro : US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 19/mês por usuário

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários sobre Fireflies.ai

G2: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,0/5 (5 avaliações)

Ideal para: Equipes de atendimento ao cliente que lidam com várias chamadas diariamente — Concentre-se totalmente na conversa enquanto o Fireflies transcreve e marca os pontos-chave da discussão automaticamente.

6. Notas do Dubber

via Notes by Dubber

Anteriormente conhecida como Notiv, a Notes by Dubber afirma ajudar você a “ter reuniões mais inteligentes, não mais difíceis”. Ela sincroniza com o seu Outlook ou calendário do Google, participando automaticamente e gravando suas chamadas agendadas. Uma vez na reunião, ela cria uma transcrição e, depois, gera um resumo que você pode compartilhar.

A ferramenta de IA também extrai itens de ação para acompanhamento e cria tarefas automaticamente para cada participante. Integrações com aplicativos como Asana e Slack ajudam a otimizar seu fluxo de trabalho e facilitam o acompanhamento das tarefas atribuídas. ✅

Principais recursos do Notes by Dubber

Você também pode fazer upload e transcrever um arquivo de áudio ou vídeo gravado.

Esta ferramenta de IA para notas de reunião é escalável e se alinha aos canais de vendas habituais.

Está disponível em todo o mundo em mais de 170 redes móveis, bem como em provedores de vídeo, voz e chat.

Você pode compartilhar gravações, transcrições ou notas por meio do seu CRM ou outra ferramenta de colaboração.

Limitações do Notes by Dubber

Esta ferramenta de IA só suporta inglês, por isso não é adequada se você quiser realizar reuniões em outro idioma.

Alguns usuários acham a interface um pouco confusa de navegar.

Preços do Notes by Dubber

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e comentários sobre o Notes by Dubber

G2: 5/5 (1 avaliação)

Capterra: Ainda sem avaliações

Ideal para: Equipes de vendas e sucesso do cliente que gerenciam várias chamadas de clientes — Gere automaticamente resumos pós-chamada e compartilhe pontos de ação com equipes internas.

7. Timz. Flores

Timz. Flowers é uma plataforma de conferência híbrida projetada para equipes distribuídas, combinando chamadas de vídeo com colaboração assíncrona.

Elas podem gravar reuniões ao vivo e, em seguida, gerar um resumo em texto ou vídeo e atas da reunião que são fáceis de compartilhar com qualquer pessoa que não pôde comparecer à reunião. Para reuniões assíncronas, os participantes podem contribuir com mensagens de vídeo gravadas. ?‍♀️

O sistema envia automaticamente um e-mail com um resumo após cada reunião. E se você quiser consultar uma seção específica, o chatbot de IA ajuda a encontrá-la rapidamente.

Timz. As melhores funcionalidades do Flowers

O fluxograma baseado em flores oferece uma visualização útil de todos os comentários e perguntas.

Mesmo que uma reunião seja realizada de forma assíncrona, o sistema cria a sensação de uma conversa ao vivo.

Elas oferecem transcrições com marcas de tempo para que você sempre saiba em que ponto da reunião está.

Embora exista uma opção gratuita, os pacotes Pro e Business oferecem mais horas de gravação e seus dados são salvos por mais tempo.

Timz. Limitações das flores

Alguns usuários acham que a configuração inicial é um pouco demorada.

Nem todos os navegadores são compatíveis ainda, então talvez você precise usar um navegador que não seja sua primeira escolha.

Timz. Preços das flores

Básico: Gratuito

Pro : € 6,99/mês por equipe

Negócios: € 13,99/mês por equipe

Timz. Avaliações e comentários sobre flores

G2: 4,5/5 (13 avaliações)

Capterra: Ainda sem avaliações

Ideal para: Equipes distribuídas trabalhando em diferentes fusos horários — Revise discussões gravadas com vídeo sincronizado, transcrição e destaques no seu próprio ritmo.

8. Sembly AI

via Sembly AI

Como uma ferramenta de IA para anotações de reuniões, o Sembly AI grava as reuniões e as transcreve. Em seguida, ele cria resumos e atas das reuniões, destacando os principais insights da discussão. E se você não puder participar de uma reunião, pode enviar o Sembly em seu lugar e revisar as anotações da reunião mais tarde. ?‍?

As tarefas são automaticamente identificadas e descritas e, em seguida, atribuídas a um membro da equipe. As integrações com ferramentas como Slack e Trello permitem que você transmita tarefas, juntamente com quaisquer notas, diretamente para esses espaços de trabalho.

Melhores recursos da Sembly AI

As notas da reunião são salvas no sistema, e você sempre pode voltar a elas para pesquisar palavras-chave ou participantes.

A Sembly AI funciona em mais de 35 idiomas.

Elas estão disponíveis para aplicativos Android e iOS, bem como na web.

Limitações da Sembly AI

Ocasionalmente, ele não consegue participar ou gravar uma reunião.

O sentimento da reunião nem sempre reflete toda a reunião, concentrando-se apenas em parte dela.

Preços da Sembly AI

Pessoal: Gratuito

Profissional: US$ 10/mês por usuário

Equipe: US$ 20/mês por usuário

Empresas: entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários da Sembly AI

G2: 4,3/5 (11 avaliações)

Capterra: Ainda sem avaliações

Ideal para: Executivos ocupados lidando com chamadas consecutivas — Obtenha resumos e itens de ação gerados automaticamente sem levantar um dedo.

9. Fathom

via Fathom

O Fathom é uma ferramenta de IA para anotações de reuniões que grava, transcreve e resume reuniões. Tanto a gravação quanto a transcrição ficam disponíveis instantaneamente quando você encerra a reunião. Em seguida, você pode simplesmente copiar e colar os resumos e itens de ação no Gmail, Google Docs ou em uma ferramenta de gerenciamento de tarefas.

As notas das chamadas são sincronizadas automaticamente com seu CRM, para que você sempre tenha um registro de suas interações com qualquer pessoa em seu banco de dados. Você também pode transformar os destaques da sua reunião em uma lista de reprodução e compartilhá-la com outras partes interessadas.

Principais recursos do Fathom

Funciona com o Microsoft Teams, Zoom e Google Meetings.

Quando você destaca uma parte da chamada, o Fathom resume isso para você.

O sistema suporta sete idiomas, incluindo inglês, espanhol e francês.

A edição Team paga tem recursos extras e foi projetada para ser implementada em toda a organização.

Compreenda as limitações

Alguns usuários acham que a interface é um pouco escura e gostariam de ter uma opção mais clara para escolher.

Embora funcione bem para reuniões agendadas, atualmente não oferece suporte a algumas reuniões improvisadas, especificamente no Microsoft Teams.

Preços da Fathom

Gratuito

Edição para equipes: US$ 19/mês por usuário

Avaliações e comentários da Fathom

G2: 5/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (8 avaliações)

Ideal para: Gerentes de sucesso do cliente lidando com avaliações de clientes — Acompanhe facilmente a opinião, as metas e o feedback dos clientes para melhorar a retenção.

10. Superpoderes

via Superpowered

O Superpowered transcreve sua reunião, mas sem gravá-la ou usar bots — ele funciona diretamente a partir do áudio do seu dispositivo. Essas transcrições são armazenadas por sete dias para lhe dar tempo de gerar notas antes de serem excluídas.

Esta ferramenta de IA para notas de reunião resume automaticamente a conversa e identifica itens de ação para você.

Isso também mantém você em dia com sua agenda. Lembretes de reuniões futuras são exibidos na barra de menus, e você pode clicar diretamente na reunião a partir daí. ?️

Os melhores recursos superpoderosos

Funciona com todas as plataformas de reunião.

O Superpowered identifica e documenta até mesmo as emoções durante a reunião.

A equipe de desenvolvimento é muito aberta e receptiva a comentários e sugestões.

Limitações superpoderosas

A versão gratuita só se integra com e-mail e Slack, portanto, se você quiser usá-la com o Google Drive ou Salesforce, por exemplo, terá que escolher um plano pago.

Mobile e Linux ainda não são suportados.

Preços superpotentes

Gratuito

Básico: US$ 30/mês

Pro: US$ 90/mês

Empresas: entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários superpoderosos

G2: N/A

Capterra: N/A

Ideal para: Gerentes de produto conduzindo reuniões rápidas — Registre o que foi dito, o que está bloqueado e o que vem a seguir sem interromper o fluxo da equipe.

Um assistente de reunião com IA aumenta a produtividade, melhora a precisão e apoia a transparência do projeto. Ele também facilita o compartilhamento de notas de reunião. As ferramentas de IA também economizam seu tempo, para que você possa atingir mais facilmente seus objetivos dentro dos limites das restrições do projeto. ?️

Um bom anotador de IA será capaz de realizar algumas combinações dessas tarefas para você:

Integre-as a plataformas de videoconferência como Teams ou Zoom.

Grave a reunião e salve a gravação.

Forneça uma transcrição ao vivo para que todos os participantes da reunião possam acompanhar facilmente os procedimentos.

Facilite a tomada de notas colaborativa entre vários membros da equipe.

Use recursos avançados de IA para resumir os pontos principais, facilitando a identificação das principais conclusões.

Ajude a criar atas de reunião a partir das notas de reunião.

Identifique itens de ação e automatize a delegação de tarefas a partir de notas de reuniões online.

Ofereça uma excelente experiência ao usuário que otimiza seu fluxo de trabalho.

Ofereça segurança de dados para que suas conversas confidenciais fiquem protegidas.

A IA para reuniões pode ajudar em todos os aspectos de suas interações com sua equipe, clientes ou prospects. As melhores ferramentas de IA para reuniões podem simplificar o agendamento, registrar e transcrever notas de reuniões ou fornecer modelos com ferramentas de redação de IA para ajudá-lo a fazer suas próprias anotações.

As ferramentas de IA também podem ajudá-lo a resumir todas essas anotações de reunião, destacando as partes mais importantes da conversa e identificando tarefas e próximos passos. Elas podem até mesmo se integrar a ferramentas de gerenciamento de tarefas, economizando mais tempo e otimizando seu fluxo de trabalho em todas as etapas. ?

Por falar em otimizar seu fluxo de trabalho, o ClickUp é perfeito para isso — não apenas quando você está conduzindo uma reunião, mas também quando está administrando sua empresa ou gerenciando uma equipe. Com modelos e ferramentas de gerenciamento de projetos que cobrem todos os aspectos do seu negócio e integrações que economizam tempo e esforço, ele é um balcão único para todas as suas necessidades comerciais. ?

Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo e comece a usar o ClickUp para otimizar seus negócios e sua vida.